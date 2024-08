10 modèles gratuits de plannings quotidiens en Word, Excel et ClickUp

Contrôlez-vous votre journée ou est-ce l'inverse ?

Il n'y a peut-être jamais assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous voulez, et une mauvaise planification des tâches ne fait qu'aggraver la situation. Certes, le fait de ne pas aller chercher votre linge au pressing à temps ne vous causera pas d'ennuis, mais manquer une réunion importante, oui !

Si vous avez un emploi du temps chaotique, il est essentiel de devenir le patron de votre temps, et non son prisonnier. C'est là que les agendas journaliers et les modèles d'agendas journaliers interviennent pour vous sauver la mise, littéralement !

Ces modèles vous permettent de planifier méticuleusement votre emploi du temps, ce qui vous permet de vous autoréguler face aux distractions et aux maximiser la productivité . Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs modèles de planificateur quotidien qui favorisent une priorisation intelligente et des efforts ciblés. ⌛

Qu'est-ce qu'un modèle de planning quotidien gratuit ? Planificateurs journaliers portent de nombreux noms : organiseur personnel, planificateur ou même journal de bord. Traditionnellement, il s'agit d'un petit livre ou d'un classeur. Si les agendas physiques et imprimables sont esthétiquement attrayants, ils ne vous aident pas vraiment à réfléchir et à créer un emploi du temps efficace.

Si vous souhaitez planifier votre journée avec des intentions plus claires, un modèle de planning journalier numérique peut vous aider !

Faites facilement glisser les tâches dans la vue Calendrier pour modifier les dates d'échéance, créer de nouvelles tâches ou les supprimer dans ClickUp

Le modèle offre le cadre idéal pour concevoir un emploi du temps quotidien rempli d'activités. Au lieu de planifier à partir de zéro, vous remplissez la structure préétablie du modèle. Cela permet de réduire le temps de forfait et d'éliminer l'accablement et le stress liés à l'organisation de journées éparses. 💯

Du point de vue des entreprises, le modèle est particulièrement utile pour la gestion des équipes. Il aide à d'organiser les tâches du projet en fonction des priorités et des délais, en veillant à ce que la charge de travail reste gérable pour tout le monde.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planning journalier ?

Le type de modèle de planning journalier dont vous avez besoin dépend de l'usage que vous en faites, personnel ou entreprise. Néanmoins, il existe quelques caractéristiques clés des bons planificateurs quotidiens, telles que :

Personnalisation : Il devrait être en mesure d'assister la planification à des fins différentes, en vous permettant d'ajouter ou de supprimer des éléments, de hiérarchiser les tâches et d'ajouter des sous-tâches

: Il devrait être en mesure d'assister la planification à des fins différentes, en vous permettant d'ajouter ou de supprimer des éléments, de hiérarchiser les tâches et d'ajouter des sous-tâches Une structure effacée : Évitez les modèles encombrés. Les options de qualité ont une forme bien organisée, facile à suivre, avec de la place pour ajouter des détails pour chaque tâche

: Évitez les modèles encombrés. Les options de qualité ont une forme bien organisée, facile à suivre, avec de la place pour ajouter des détails pour chaque tâche Assistance à la collaboration : Les plannings quotidiens pour les équipes (ou familles) nombreuses doivent offrir une assistance avec des fonctionnalités telles que la modification en cours, le partage des tâches et les mises à jour de statut

: Les plannings quotidiens pour les équipes (ou familles) nombreuses doivent offrir une assistance avec des fonctionnalités telles que la modification en cours, le partage des tâches et les mises à jour de statut Options de codage couleur : Le code couleur est le suivantil a été prouvé que le codage des couleurs améliorait la qualité de l'information la productivité. Le modèle devrait vous permettre de visualiser l'urgence des différentes tâches (et de les rendre agréables à regarder!) en leur attribuant des couleurs 🚥

: Le code couleur est le suivantil a été prouvé que le codage des couleurs améliorait la qualité de l'information la productivité. Le modèle devrait vous permettre de visualiser l'urgence des différentes tâches (et de les rendre agréables à regarder!) en leur attribuant des couleurs 🚥 Trackability : Il devrait vous aider à suivre la progression des tâches tout au long de la journée et à assister les décisions basées sur la productivité grâce à des rapports et des analyses

10 modèles de plannings quotidiens à utiliser en 2024

Nous avons examiné des dizaines d'options et choisi les 10 meilleurs modèles de planificateur quotidien de.. ClickUp qui offrent un équilibre parfait entre la fonction et l'attrait visuel. Allons-y ! 🕐

1. Modèle de planning quotidien ClickUp

Télécharger ce modèle

Une meilleure gestion du temps, une réduction du stress et une productivité accrue - n'est-ce pas un rêve ? Transformez-le en réalité avec le Modèle d'agenda quotidien ClickUp !

Ce modèle facile à utiliser vous permet d'organiser les tâches en tant que tâches personnelles, travail ou objectifs. Il offre également un aperçu clair grâce à plusieurs dispositions.

Par défaut, la liste de tâches du modèle est divisée en deux sections :

Suiveur d'habitudes : Pour les activités répétitives comme aller à la salle de sport, faire des rapports, payer des factures ou faire du yoga 🧘 Tâches personnelles : Pour les tâches ponctuelles comme un rendez-vous chez le médecin ou une réunion avec un client

Paramétrez des dates d'échéance, hiérarchisez les tâches, utilisez des statuts et ajoutez des colonnes pour personnaliser l'espace. La section Habit Tracker s'accompagne d'un compteur d'écarts pour vous permettre de rester sur la bonne voie et vous donner un sentiment d'accomplissement lorsque vous avez atteint vos objectifs.

Vous pouvez personnaliser davantage votre liste de tâches grâce aux champs personnalisés, qui permettent une catégorisation basée sur des étiquettes telles que Relations, Travail, Croissance personnelle, Santé, ou tout autre élément qui vous est propre. Le codage couleur intégré permet de repérer les les catégories prioritaires d'un seul coup d'œil.

Ne perdez pas de vue votre journée grâce aux Vues ClickUp - vérifiez votre progression sur une carte Tableau Kanban ou un Calendrier et obtenez une perspective réaliste de ce à quoi devrait ressembler votre calendrier réalisable.

2. Modèle de journal quotidien ClickUp

Télécharger ce modèle

Quelles tâches et activités consomment une part importante de votre temps et de votre énergie en une seule journée ? Si vous êtes curieux, essayez le Modèle de journal quotidien ClickUp . Il change la donne dans les secteurs d'activité en pleine effervescence, tels que la construction ou l'industrie automobile Développement de logiciels agiles -où le suivi de la progression au quotidien est essentiel

Utilisez le modèle pour :

Paramétrer un journal à partir de zéro (nous recommandons d'ajouter des colonnes de dates, de tâches, de notes et de durée enregistrée) Utiliser des champs personnalisés pour catégoriser les tâches et les sous-tâches Définir des paramètres de priorité Examiner la progression (idéalement tous les jours) pour identifier les goulets d'étranglement en matière de productivité

Vous pouvez également créer des journaux à l'échelle de l'équipe, ajouter directement des assignés aux tâches, marquer celles qui sont achevées et tenir les employés pour responsables en cas de délais non respectés. Pour les gestionnaires de projet, le modèle simplifie le suivi quotidien des journaux grâce à des outils tels que les filtres d'étiquettes, automatisation des tâches et ClickUp AI .

Pour améliorer la productivité des équipes , connexion de ClickUp à Toggl , une plateforme populaire de suivi du temps. L'intégration vous permet de suivre le temps investi dans des tâches spécifiques, d'avoir un aperçu de l'activité de votre entreprise l'inefficacité des processus et de créer des registres quotidiens plus précis.

3. ClickUp Modèle d'horaire journalier

Télécharger ce modèle

Vous avez besoin de plus que de simples listes de tâches quotidiennes ? Passez à la vitesse supérieure et planifiez à l'heure grâce au Modèle de planning horaire quotidien ClickUp . ⌚

Ce modèle est divisé en sections affichant les plages horaires des tâches dans une fenêtre unique. Il est idéal pour la gestion des équipes opérationnelles, permettant aux managers d'ajuster.. les calendriers des projets en fonction de la disponibilité des employés.

Tirez parti des nombreuses vues du modèle - Calendrier quotidien, Flux de travail quotidien, Absences et Tableau - pour suivre les tâches de l'équipe et les échéances horaires. Grâce à la fonction drag-and-drop du modèle, vous n'aurez aucun mal à déplacer les tâches.

Utilisez l'affichage Programme journalier pour afficher les tâches sous forme de cartes sur un calendrier . Vérifiez les détails de l'activité en cliquant sur une carte.

La vue Flux de travail quotidien affiche les tâches regroupées par date d'échéance. Personnalisez la disposition en triant les champs personnalisés tels que les assignés, les gestionnaires, les estimations de durée et les commentaires.

La vue Absences est un Tableau Kanban qui présente les tâches non gérées en raison de l'absence des employés. Les tâches sont regroupées en fonction de la raison de l'absence - comme les congés de maladie ou d'urgence - ce qui vous donne plus de contexte pour réaffecter les ressources.

La vue Tableau, qui est également une disposition Kanban, présente les tâches en fonction de leur statut, par exemple À faire ou Fermé.

4. Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp

Télécharger ce modèle

Comme l'option précédente, l'option Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp vous permet de garder un œil sur les contributions quotidiennes de vos employés.

Le modèle est conçu pour mettre en évidence les écarts de productivité et les erreurs dans l'exécution des processus. Il vise également à remplacer les épuisantes réunions de tâches individuelles avec chaque membre de l'équipe et à concevoir des horaires personnalisés qui préviennent l'épuisement professionnel. ✅

Par défaut, sa disposition est divisée en trois sections principales pour présenter la charge de travail d'une semaine.

La première partie, Accomplissements, dresse la liste des activités achevées. Chaque activité indique le temps passé à côté de la date d'achèvement.

La deuxième partie, Activités en cours, se concentre sur les tâches en progression. Les employés peuvent laisser des notes sur le modèle pour informer leur responsable s'ils ont besoin d'aide pour certaines tâches.

La troisième section est consacrée aux Activités à venir. Utilisez-la pour suivre les tâches à venir par ordre de priorité et assigner une assistance supplémentaire si nécessaire.

5. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Télécharger ce modèle

L'excitation liée à l'obtention d'un nouveau forfait peut s'estomper lorsque vous commencez à le planifier dans les moindres détails.

Bien sûr, ce n'est le cas que si vous n'utilisez pas l'outil de gestion de projet de la Modèle de planificateur de projet ClickUp !

Ce modèle vous donne un contrôle achevé sur chaque aspect de votre flux de travail, de le forfait du budget à la définition des paramètres et au suivi de la progression. Utilisez-le pour documenter le la portée du projet définir les responsabilités de l'équipe, allouer des ressources et mapper des échéanciers pour l'achevé.

Le modèle comporte plusieurs affichages qui vous permettent d'analyser le projet sous différents angles. Par exemple, la Vue Activité du projet liste les tâches de l'ensemble du projet, classées en fonction de leur statut actuel. Personnalisez la liste avec les dates d'échéance, la durée, les assignés, l'effort et le risque afin d'apporter une assistance à la prise de décision. 📈

D'autres affichages pratiques comprennent :

Affiche de suivi du budget : Pour le paramètre et le suivi des budgets pour chaque tâche

: Pour le paramètre et le suivi des budgets pour chaque tâche Affichage du panneau de projet : Pour regrouper les tâches en fonction de leur niveau d'effort

: Pour regrouper les tâches en fonction de leur niveau d'effort Affichage du calendrier : Vue calendrier : pour afficher les tâches planifiées pour des périodes futures dans une disposition de calendrier

: Vue calendrier : pour afficher les tâches planifiées pour des périodes futures dans une disposition de calendrier Affichage de l'itinéraire : Vue de l'échéancier : pour évaluer les échéanciers des différentes activités du projet et identifier les tâches à accomplirles dépendances entre les tâches Ajoutez des étiquettes de priorité aux tâches et identifiez à l'avance les risques d'achèvement. Cela facilite la communication des changements aux parties prenantes ou la mise à jour des forfaits de livraison : vous êtes toujours à la place du conducteur !

6. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Télécharger ce modèle

La coordination des congés des employés améliore la transparence sur le lieu de travail et permet à l'équipe de rester en contact avec ses collègues livrables alignés sans ce terrible stress de dernière minute. Mais soyons honnêtes, la corvée en elle-même est une véritable plaie.

Dans ce cas, l'outil Modèle de planificateur de vacances ClickUp est l'atout dans votre manche !

Le planificateur se présente sous une forme simple : commencez par demander aux membres de votre équipe de remplir le Formulaire de demande de congés (inclus dans le modèle). Le formulaire recueille des informations telles que la catégorie de congés, le département, le type de congés (payés ou non), le mois et la durée.

Ces informations sont affichées dans la Vue vacances, qui aide le gestionnaire à approuver ou à rejeter les vacances à venir et les demandes de vacances, et à les classer en fonction de leur statut. 🌴

La Vue Calendrier affiche les mêmes informations, mais dans un calendrier, pour une meilleure gestion du temps. Utilisez-la pour obtenir des informations précieuses sur les échéanciers et repérer les chevauchements d'absences, les avertissements de dépendance et les conflits d'horaires.

Votre équipe comptable va adorer l'affichage Vacances Teams ! Elle classe les demandes de congés en congés payés et non payés, puis les libelle en fonction de leur statut - Nouvelle demande, Révision, Rejeté, Annulé et Approuvé.

Vous avez prévu une escapade pour renforcer l'esprit d'équipe ? Vous avez de la chance ! Ce modèle peut également vous aider à forfaiter les voyages du personnel en résumant les aspects logistiques tels que les vols et les hôtels. Il sera votre hub centralisé pour stocker les informations relatives aux passeports, aux billets et aux réservations. 🛫

7. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Télécharger ce modèle

Nous sommes tous passés par là, nous retrouvant dans l'embarras après avoir oublié une tâche urgente. Ou, disons, d'avoir oublié une idée géniale après avoir omis de l'écrire.

Sautez sur le Modèle de notes quotidiennes ClickUp pour que ces scénarios glauques appartiennent au passé !

Ce modèle d'agenda quotidien est plus qu'un carnet numérique pour noter vos pensées. C'est un outil robuste pour catégoriser vos notes, les listes de choses à faire **Tout ce que vous ajoutez est centralisé et facilement accessible.

Commencez par remplir le formulaire de notes quotidiennes fourni avec le modèle. Indiquez le type d'entrée pour saisir votre contenu. Vous pouvez également ajouter des commentaires explicatifs à chaque entrée pour garder une trace de votre programme quotidien.

Les entrées s'affichent dans deux vues : Notes et Tableau. La première regroupe vos notes dans des listes en fonction de leur type, tandis que la seconde les convertit en cartes et les classe en fonction de leur statut d'achèvement.

Il convient de noter que le modèle est entièrement personnalisable : vous pouvez supprimer, modifier et ajouter de nouveaux champs ou agrémenter votre enregistrement de pièces jointes telles que des photos, des diagrammes ou des graphiques.

Un autre élément bien pensé de ce modèle est son design relaxant et ses thèmes de couleur calmes, qui peuvent contenir votre niveau de stress lors des journées particulièrement agitées où vous essayez de garder une trace de toutes vos tâches quotidiennes.

8. Modèle de planificateur journalier Excel par Vertex42

Utilisez ce modèle Excel pour garder une trace de vos tâches, de vos forfaits et de vos activités

Vous voulez un modèle de planificateur quotidien simple et imprimable au format tableur ? Le modèle Excel d'agenda quotidien de Vertex42 est peut-être ce qu'il vous faut pour travailler en tant qu'agenda personnel.

Le forfait journalier couvre deux jours de planification à la fois et comporte des sections assez détaillées, avec un petit calendrier en haut. La zone principale se compose des trois colonnes suivantes :

Souvenir: Utilisez-la pour ajouter des anniversaires, des priorités, des listes de personnes à appeler et des dépenses prévues Rendez-vous: Cette colonne permet de gérer votre journée à l'heure près. Les plages horaires sont divisées en tranches de 15 minutes afin de faciliter la planification des tâches quotidiennes Notes : Notez tout ce que vous ne pouvez pas confier à votre mémoire

Le modèle est également accompagné de deux feuilles supplémentaires : Événements et Jours fériés. Utilisez-les pour noter les anniversaires, les jours fériés et les vacances.

Il n'y a pas grand-chose à comprendre lorsqu'il s'agit d'utiliser le modèle. Téléchargez-le et vous obtiendrez un agenda dont la date par défaut est fixée au 14 février. S'agit-il d'un stratagème secret pour se moquer des célibataires ? C'est possible. ♥️

Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à la Saint-Valentin - cliquez sur la cellule de date et mettez-la à jour en un clin d'œil. Vous êtes libre de modifier la police de caractère, la taille du texte et le style par défaut.

9. Word Daily Planner Modèle par TemplateLab

Ce modèle simple de planificateur quotidien Word peut vous aider à suivre vos rendez-vous et à prendre des notes pour améliorer votre productivité

Les mauvais jours frappent les meilleurs d'entre nous. Nous parlons ici de périodes moroses où il est difficile de rester motivé. Le modèle d'agenda quotidien Word de TemplateLab vous aide à surmonter ces journées grâce à son design sans fioritures.

Ce modèle de planning quotidien minimaliste peut être modifié en Microsoft Word, mais vous pouvez également l'imprimer et y écrire à l'ancienne. ✏️

Par défaut, le modèle comporte les pages de planning suivantes pour vous aider à mettre en place un emploi du temps sain :

Rendez-vous Urgents Rappel Suivi des repas Je suis reconnaissant Notes

Vous n'avez pas besoin de certaines de ces sections ? Supprimez-les ! Vous voulez renommer une ou deux sections ? C'est possible ! Les tons aqua rafraîchissants du document peuvent favoriser la relaxation si vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme.

Ce modèle Word d'agenda quotidien contient des plages de rendez-vous à partir de 5 heures du matin, alignées à des intervalles de 30 minutes.

10. Planificateur journalier imprimable Liste À faire par On Planners

Utilisez l'agenda quotidien imprimable À faire de On Planners pour suivre vos habitudes quotidiennes, établir des paramètres et créer des listes de choses à faire

Si vous recherchez un modèle d'agenda fantaisie avec des thèmes grisâtres, vous aimerez l'agenda quotidien imprimable À faire de On Planners.

Le modèle est livré avec les sections suivantes :

Les 3 principales priorités de votre routine quotidienne Tâches et moments importants Autres choses à faire Suivi de l'eau Exercice Notes

Avec deux sections consacrées à la santé - Suivi de l'eau et Exercice - ce modèle est un choix fantastique pour ceux qui aspirent à changer consciemment de mode de vie et à rester physiquement actifs.

Vous pouvez personnaliser le modèle avant de le télécharger. Remplissez les champs Date de début et Date de fin pour créer un carnet personnalisé. Déterminez la disposition finale et les points de coupure et imprimez plusieurs pages à la fois !

Vous voulez éviter l'empreinte carbone de l'impression ? Sélectionnez Numérique au lieu de Imprimable sur la page de téléchargement pour utiliser le planificateur sur votre iPad, tablette reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox ou Supernote.

Modèles de plannings quotidiens : Votre ticket d'entrée au pays des méticuleux

Un objectif sans forfait n'est qu'un vœu - c'est un cliché, mais c'est aussi la vérité. Si vous ne parvenez pas à gérer votre temps, vous vous sentirez coupable et vous aurez une piètre estime de vous-même.

Les modèles d'agenda quotidien donnent des ailes à vos souhaits, qu'il s'agisse d'organiser des vacances en famille, de gérer un nouveau projet ou de créer un.. calendrier de contenu . 🪁

Faites confiance à nos modèles listés pour vous aider à éliminer les distractions et les travailler plus vite pour atteindre vos Objectifs. Il n'y a pas de place pour la culpabilité lorsque vous commencez à faire en sorte que vos efforts comptent !