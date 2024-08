Comment créer un calendrier de gestion de projet (avec outils et modèles)

Un calendrier de gestion de projet vous aide à planifier et à organiser les tâches d'un projet en un rien de temps. Il s'agit d'un outil qui crée un calendrier visuel pour le travail de votre équipe, afin que tout le monde soit au courant des échéances, des responsabilités et de l'avancement du projet.

Mais comment créer un calendrier qui réponde vraiment aux besoins de votre équipe ?

Dans cet article de blog, nous vous guiderons à travers les étapes de création d'un calendrier de gestion de projet qui non seulement organise vos tâches, mais améliore également la qualité de votre travail la collaboration au sein de l'équipe et la productivité. Que vous soyez un chef de projet chevronné ou que vous débutiez, ce guide vous fournira des conseils pratiques et des idées pour vous aider à naviguer facilement dans le processus de planification de votre projet.

Qu'est-ce qu'un calendrier de gestion de projet ?

Un calendrier de projet ou un calendrier de planification de projet est un outil qui vous aide à organiser le calendrier d'un projet. Il vous permet de planifier les étapes du projet et de veiller à ce que les choses soient livrées à temps.

Mais le calendrier de gestion de la planification n'est que l'un des quatre calendriers impliqués dans la gestion de projet.

Vous disposez également d'un :

Calendrier de base : modèle sur lequel tous les autres calendriers sont construits. Il définit les horaires de travail standard du projet, y compris chaque jour ouvrable et non ouvrable

**Calendrier des ressources **Il met en évidence la manière dont des ressources spécifiques (humaines ou non humaines) seront utilisées pendant la durée du projet

Calendrier des tâches : pour les tâches spécifiques ou ponctuelles qui ne relèvent pas du calendrier des ressourcesde la portée d'un projet régulier

Lorsque vous adaptez votre stratégie de gestion de projet, il est essentiel d'explorer les différents types de calendriers de projet et de sélectionner celui qui correspond le mieux aux besoins et à la situation de votre équipe. Voici un aperçu des principaux types de calendriers que vous pouvez envisager :

Calendrier de base: Il s'agit du calendrier principal sur lequel tous les autres calendriers sont construits et modifiés en fonction des exigences du projet. Le calendrier de base décrit vos horaires de travail standard, y compris les jours qui sont régulièrement définis comme des jours ouvrables et des jours non ouvrables.

Calendrier des ressources: Dans la gestion de projet, l'allocation efficace des ressources est vitale. Le calendrier des ressources est adapté à cet aspect et est conçu pour suivre la disponibilité de ressources spécifiques (qu'il s'agisse d'individus, d'équipes ou de ressources physiques) tout au long du projet.

Calendrier des tâches: Comme son nom l'indique, le calendrier des tâches se concentre principalement sur les tâches du projet. Il guide la planification des activités du projet qui se situent en dehors des jours et heures de travail normaux définis dans le calendrier de base, et offre une vue d'ensemble détaillée des échéances et de l'avancement des tâches.

Calendrier de gestion de projet: Le calendrier de gestion de projet est un outil intégré et complet. Il combine les éléments des calendriers de base, des ressources et des tâches et offre une vue d'ensemble de la chronologie du projet, y compris le début des tâches, leur avancement, les délais et l'utilisation des ressources.

Calendrier de projet agile: Si votre équipe utilise une approche agile, un calendrier de projet agile est idéal. Ce type de calendrier permet des ajustements et des modifications fréquents, afin de suivre l'évolution des priorités et des sprints rapides.

Calendrier de projet hybride: Un calendrier hybride est destiné aux équipes qui utilisent une combinaison de méthodologies de gestion de projet. Il offre une approche plus flexible et adaptable de la planification et de la gestion des tâches.

Ces méthodes ne s'excluent pas mutuellement ; souvent, plusieurs types de calendrier sont utilisés conjointement pour un même projet. En identifiant le bon type de calendrier de gestion de projet pour votre projet, vous pouvez vous assurer que votre projet se déroulera sans encombre objectifs du projet .

Avantages d'un calendrier de gestion de projet

En général, les calendriers de gestion de projet sont utilisés pour trois raisons principales :

Meilleure planification des tâches

Un calendrier de projet vous permet d'aligner les tâches du projet les unes après les autres dans une chaîne d'événements.

Ainsi, vous savez toujours ce qu'il faut faire ensuite.

Un calendrier de projet verrouillé et chargé signifie que votre projet peut pratiquement fonctionner en pilote automatique,

pendant que vous vous détendez avec une tasse de café !

Amélioration de la gestion des ressources

Un calendrier de planification de projet pour la gestion des tâches vous montrera ce que votre équipe de projet a prévu de faire dans les jours, semaines ou mois à venir.

Ces informations sont cruciales pour une proposition de projet et planifier parce qu'une certaine équipe, un cadre clé ou toute autre ressource peut n'être disponible qu'à certains moments.

Vous pouvez maintenant voir rapidement sur quoi chaque personne travaille et ensuite construire le calendrier de votre projet de projets complexes en fonction de leur disponibilité.

Ainsi, vous n'attribuez des tâches aux membres de l'équipe de projet que lorsqu'ils sont prêts à les assumer.

C'est ce qu'on appelle une gestion humaine "primée" gestion des ressources humaines !

Gestion du temps

Un calendrier pour la gestion de projet enregistre les étapes de votre projet à chaque stade et indique quand elles doivent être réalisées.

De plus, lorsque vous prévoyez les obstacles et les défis sur votre chemin, vous pouvez vous préparer à les contourner, ce qui vous permettra d'estimer avec plus de précision le délai de livraison final.

Vous ne pouvez pas ignorer le pouvoir salvateur (ou devrions-nous dire salvateur pour le projet ?) d'un calendrier de planification de projet.

Voyons donc quels outils vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti de votre temps sur le projet.

La mise en place d'un calendrier de gestion de projet efficace comprend plusieurs étapes clés. Examinons ce processus :

1. Identifier les besoins de votre projet : Avant de créer un calendrier, il est essentiel d'identifier toutes les tâches nécessaires à la réalisation de votre projet. Définissez ce qui doit être fait et qui sera responsable des différentes tâches.

2. Fixer les étapes et les échéances du projet: Divisez votre projet en étapes clés et fixez des échéances précises pour chacune d'entre elles. Cela permettra d'avoir une vision claire de l'état d'avancement du projet un calendrier clair pour votre projet .

3. Choisissez votre plateforme de calendrier: Choisissez un outil de gestion de projet pour créer votre calendrier. ClickUp, par exemple, est un choix fiable grâce à sa puissante fonction de calendrier et à ses autres capacités de gestion de projet.

4. Établissez votre calendrier de base: En utilisant la plateforme que vous avez choisie, établissez votre calendrier de base en fixant des jours et des heures de travail standard pour votre projet.

5. Créez un calendrier des tâches: Créez un calendrier des tâches détaillé qui décrit la séquence et le calendrier de toutes les tâches requises pour le projet.

6. Mettre en place un calendrier des ressources : Parallèlement, mettez en place un calendrier des ressources pour surveiller la disponibilité et l'affectation de vos ressources. Vous éviterez ainsi de surprogrammer ou de sous-utiliser vos ressources disponibles.

7. Combinez tous les calendriers: Intégrez les calendriers de base, des tâches et des ressources pour former votre calendrier principal de gestion de projet. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble de la chronologie de votre projet et de son évolution l'affectation des ressources .

8. Contrôlez et mettez à jour votre calendrier: Le contrôle et la mise à jour continus de votre calendrier de gestion de projet sont essentiels pour suivre l'avancement des travaux et ajuster le calendrier si nécessaire.

La création d'un calendrier de gestion de projet bien structuré est une étape essentielle pour une gestion de projet réussie. Il rationalise la programmation, la responsabilité et le suivi de vos tâches, ce qui permet à votre équipe d'atteindre plus facilement ses objectifs. N'oubliez pas que les étapes peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de votre projet ou de l'outil de gestion de projet que vous avez choisi.

Calendrier de gestion de projet Meilleures pratiques

Pour tirer le meilleur parti de votre calendrier de gestion de projet, tenez compte des meilleures pratiques suivantes :

1. Définir clairement les tâches: Veillez à ce que toutes les tâches soient définies de manière claire et détaillée afin d'éliminer toute ambiguïté. Des tâches vagues peuvent être source de confusion et, en fin de compte, entraver la progression du projet.

2. Fixer des délais réalistes: Attribuer des des délais réalistes pour chaque tâche. Des délais irréalistes peuvent entraîner du stress, une baisse de la qualité du travail et le non-respect de certaines étapes.

3. Code couleur des tâches: Utilisez un code couleur pour identifier rapidement les catégories de tâches, les priorités ou les équipes responsables. Cette pratique améliore l'aspect visuel de votre calendrier et facilite la navigation.

4. Utilisez des outils intégrés: Utilisez des outils intégrés tels que ClickUp pour rationaliser la gestion de votre calendrier. Non seulement vous gagnez du temps en récupérant des données provenant d'autres parties de votre projet, mais vous conservez également une cohérence organisationnelle et un accès centralisé à l'ensemble des données.

5. Mettez régulièrement votre calendrier à jour: Votre calendrier de gestion de projet doit être un document vivant, mis à jour régulièrement en fonction de l'avancement des tâches ou de l'identification de nouvelles tâches.

6. Impliquez votre équipe: Impliquez votre équipe dans la création et la mise à jour du calendrier afin que chacun comprenne la chronologie, ses responsabilités et tout impact potentiel sur le projet l'échéance du projet .

7. Éviter la surréservation: Veillez à ne pas surréserver les membres de l'équipe. Veillez à ce que la répartition des tâches tienne compte de leurs engagements existants, de leurs capacités et de leur bande passante.

8. Révisez régulièrement : Révisez régulièrement votre calendrier de gestion de projet avec votre équipe pour vous assurer que tout le monde sait ce qui doit être accompli et à quelle date. C'est aussi un excellent moyen d'aborder rapidement tout problème potentiel.

En suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez maximiser l'efficacité de votre calendrier de gestion de projet et maintenir votre projet sur la bonne voie.

Outils de calendrier de gestion de projet

Voici quelques plateformes de calendrier de gestion de projet couramment utilisées :

1. ClickUp

Gérer et organiser des projets, et planifier des tâches à travers la vue flexible du calendrier pour garder les équipes synchronisées

ClickUp n'est pas seulement une plateforme de productivité ordinaire ; c'est une solution complète avec plus de 15 vues personnalisables, y compris La vue Calendrier de ClickUp ! Cette fonction permet aux équipes d'observer toutes leurs réunions, activités et tâches - qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles - en un seul endroit, facilitant ainsi une planification à la fois approfondie et à vol d'oiseau.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce à la possibilité de personnaliser les vues individuelles et collectives du calendrier, vous pouvez :

Activer le mode "Moi" pour voir et traiter rapidement tous les commentaires, les contributions à la liste de contrôle et les sous-tâches qui vous ont été attribuées

Utiliser des filtres pour localiser instantanément les tâches qui répondent à vos critères particuliers

Ajuster les paramètres des cartes de tâches pour inclure des détails tels que les assignés,le niveau de prioritéle temps passé, etc

Ce niveau d'organisation change la donne. En portant la planification et la répartition des tâches à un tout autre niveau, il réduit considérablement l'encombrement et améliore la productivité de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp comprennent:

Plus de 1 000 intégrations avec divers outils de travail tels que Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office et bien d'autres pour rationaliser votre charge de travail

Planification précise des échéances et des étapes grâce à des dates de début, des dates d'échéance et des heures exactes détaillées

Un code couleur pour les tâches afin de classer votre calendrier par projet, priorité et autres variables

Filtres permettant de visualiser les tâches, les sous-tâches, les priorités et le temps passé sur chaque tâche en fonction de vos préférences

Affectation de plusieurs personnes à des tâches pour une transparence maximale et un suivi des progrès

Un large éventail deoutils de collaboration visuelle disponibles à tous les niveaux de prix

Statuts de tâches personnalisés pour une mise à jour rapide et efficace de l'avancement des travaux

Modèles de calendrier prêts à l'emploi, parfaits pour gérer le contenu, programmer des événements, etc

Améliorez la collaboration de votre équipe et simplifiez la planification en utilisant les outils suivants Modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp . Avec les calendriers partagés de ClickUp, il n'a jamais été aussi facile de coordonner et d'aligner les horaires avec les membres de l'équipe et les clients.

Libérez votre productivité en maîtrisant votre semaine grâce au modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp

2. Microsoft Excel

via Microsoft Excel De nombreuses équipes utilisent Excel comme outil de gestion de projet, il est donc logique d'utiliser Excel comme calendrier par défaut, n'est-ce pas ?

Bien sûr, vous pouvez créer des calendriers dans Excel mais cela ne veut pas dire qu'il faut le faire.

Excel peut convenir pour un calendrier à long terme ou un projet simple.

Mais pour mener à bien des tâches et effectuer le travail quotidien ? Ce n'est pas possible.

Pour commencer, vous devrez créer manuellement votre calendrier dans une feuille de calcul Excel (un peu comme dans le cas de créer un calendrier dans Google Sheets ou Google Doc ).

Et même dans ce cas, les fonctions de tri des cellules d'Excel ne sont pas intuitives pour tous les types de projets.

Cela implique des rubans, des modules et du code.

Oui, du vrai code !

En outre, les versions mobiles incroyablement limitées d'Excel ou d'une feuille Google signifient qu'elles ne peuvent jamais vraiment être appelées application de calendrier de projet.

pourquoi imposer aux membres de votre équipe le fardeau d'Excel ?

quel ingénieur logiciel veut mettre à jour Excel ? Quel concepteur veut mettre à jour Excel ?

La dure vérité à propos d'Excel est que les chefs de projet préfèrent Excel parce qu'il leur est familier. Cette préférence est transmise à leurs employés, qui ont alors l'impression qu'ils doivent eux aussi travailler avec Excel.

3. Google Calendar

Exemple de vue à trois jours de l'agenda Google

Si vous utilisez déjà Google Calendar pour gérer vos réunions et rendez-vous avec votre équipe de travail, vous pourriez être tenté d'en faire un calendrier d'équipe pour vos projets.

Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des applications Google les plus utilisées !

Mais Google Agenda fonctionne mieux pour les rappels automatiques des projets à venir que comme outil principal de gestion des tâches.

il ne s'agit pas d'un outil principal de gestion des tâches

Les dépendances, tout d'abord. Google Calendar ne permet pas de lier les tâches d'un projet et les projets entre eux. Il ne peut que vous indiquer les échéances. De plus, il n'est pas possible d'accéder aux détails d'une tâche.

Il est également difficile de suivre les détails d'un projet, les pièces jointes et les listes de tâches dans l'agenda Google.

Vous ne pouvez même pas ajouter un nouveau calendrier pour chaque nouveau projet.

Imaginez que vous soyez coincé avec une vue de calendrier par défaut !

C'est affligeant.

C'est pourquoi Gestion de projet Google n'est pas vraiment une option pour les collaborateurs sérieux.

Mais si les calendriers Google conviennent mieux à votre équipe, intégrez-les à ClickUp ! L'intégration de ClickUp à Google Calendar vous permet de convertir rapidement des événements en tâches et de visualiser les tâches directement dans Google Calendar, afin que tout le monde puisse rester au courant de son travail.

Vous pouvez également relier les tâches et les événements entre eux pour rationaliser votre flux de travail. Lorsque l'intégration est activée, toutes les modifications apportées à ClickUp sont répercutées dans Google Calendar, ce qui garantit que les tâches de votre équipe sont toujours à jour

Affichage des événements synchronisés de Google Calendar dans la vue Calendrier de ClickUp Synchroniser votre agenda Google avec ClickUp

4. Projet Microsoft

via Projet MicrosoftProjet Microsoft a été un pionnier dans le domaine de la gestion de projet, inspirant une nouvelle génération de logiciels de gestion de projet.

Il fait donc partie intégrante de l'histoire de la gestion de projet.

Cependant, rien de tout cela ne compense ses options de calendrier compliquées et primitives.

Pour commencer, MS Project nécessite une formation intensive. Seuls les cadres de haut niveau ayant une expérience suffisante dans le domaine peuvent l'utiliser.

Deuxièmement, vous pouvez acheter soit la version bureautique, soit la version basée sur le cloud, mais pas les deux en même temps. Et même dans ce cas, il est assez coûteux pour les professionnels indépendants ou les petites entreprises.

découvrez notre liste des meilleurs logiciels de gestion des données de l'entreprise

il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information https://clickup.com/compare/smartsheet-alternative les alternatives à Microsoft Project /%href/

.

Alors si Excel est too nerdy, Google Calendar est too basic, et MS Project est too complicated (and expensive), qu'utilisez-vous ?

Le meilleur calendrier de gestion de projet se trouve juste devant vous.

Créez le calendrier de gestion de projet de votre équipe avec ClickUp

Il n'y a pas de meilleur moyen de rationaliser le flux de travail de votre équipe qu'avec un calendrier de projet bien équilibré. Avec des outils de calendrier de gestion de projet comme ClickUp, vous pouvez facilement créer un calendrier de planification de projet qui améliore la productivité tout en favorisant la collaboration au sein de l'équipe.

Mais n'oubliez pas que, quelle que soit l'efficacité de votre système, ce qui change vraiment la donne, c'est l'exécution. Tenez compte des indications de votre calendrier, effectuez le travail et maintenez des canaux de communication ouverts. Et pour un surcroît de productivité, faites de ClickUp votre allié !

Débarrassez-vous de vos calendriers de bureau autonomes et adoptez l'avenir de la gestion de projet avec ClickUp dès aujourd'hui . Il est temps d'élever les performances de votre équipe à un tout autre niveau !