Le guide ultime de la gestion de projet Google

donc, c'est

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école https://clickup.com/blog/google-workspace/ gestion de projet sur Google _Href/ /%href/_

le logiciel est une réalité ?

Non..

Mais en un sens, oui.

Expliquons-le :

Google n'a pas de logiciel à part entière dédié à la gestion de projet. Mais il fait certaines applications qui répondent dans une certaine mesure à des besoins spécifiques en matière de gestion de projet.

Ces applications Google outil de gestion de projet sont largement utilisés par les organisations pour la collaboration entre les équipes, la gestion des documents, etc.

mais la question est de savoir si votre organisation a vraiment besoin de ces outils Google® les applications de gestion de projet ? Dans cet article, nous discuterons des avantages de l'utilisation de différentes applications Google, de la question de savoir si elles aident réellement à la gestion de projet, et nous mettrons en évidence un outil dédié qui peut corriger tous leurs défauts. Commençons.

Quelles sont les différentes applications de gestion de projet de Google ?

google dispose-t-il d'un logiciel de gestion de projet ?

En quelque sorte.

le nom est Suite... G-Suite .

G-Suite (aujourd'hui connu sous le nom d'environnement de travail Google,CONNUESOUSLENOMDE) ) est une collection d'outils de gestion de projet de Google. Il est gratuit pour tous les utilisateurs de l'application Google.

Il est important de noter que chacun d'entre eux a ses propres inconvénients ( plus d'informations à ce sujet plus tard ), nous allons donc mettre en évidence la façon dont un outil de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider à améliorer leur fonction.

PS : ClickUp est un outil de gestion de projet qui les équipes de Google la société de l'information est en train de se développer et de s'adapter

Voici un aperçu de chacune de ces applications Google :

1. Google Sheets

La plupart d'entre nous connaissent cette application. Google Sheets est un logiciel de feuille de calcul , quelque chose comme Microsoft Excel mais un peu moins intimidant !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image6.gif travolta a l'air perdu dans une feuille de calcul /$$img/

Ce qui le rend unique, c'est qu'il est basé sur le cloud.

Votre équipe peut modifier et collaborer en temps réel sur une Google Sheets, et toutes vos données et modifications existent à un endroit, même si votre équipe est à distance ! 50 % des salariés américains estiment que le fait de consulter leurs e-mails tout au long de la journée les distrait et ne les rend pas plus productifs. L'utilisation d'une Google Sheets réduit les notifications et la surcharge d'e-mails, ce qui stimule la productivité et permet à votre équipe de rester concentrée.

Cela signifie que vous n'aurez plus à voir un autre fichier de projet nommé "Feuille Excel finale v4.0" sur votre bureau.

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière

Mais comment cela fait-il pour la gestion de projet ? ?

Toute votre équipe peut utiliser une feuille de calcul Google partagée pour créer des listes de tâches et un plan de travail détaillé forfait du projet que tous les membres de votre équipe peuvent afficher.

Ils auront ainsi une idée de l'objectif du projet et de la manière de le mener à bien. Vous pouvez donc planifier le projet et collaborer à l'aide d'un Calendrier Google Sheets .

Vous pouvez également créer des des tableaux de bord sur Google Sheets pour obtenir un aperçu de l'ensemble du projet, bien que cela nécessite un peu de travail manuel.

**_Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec Google Sheets ?

Ouvrons les yeux sur ce qui se passe.

Google Sheets n'est qu'un feuille de calcul et il n'est pas conçu pour la gestion de projets. Cela signifie qu'il n'y a pas de liste de tâches à faire, pas de planificateur de tâches, pas d'outils de gestion de projets suivi de projet , rien.

c'est comme essayer de construire une maison avec un seul marteau et un seul clou

Mon travail ne marchera pas.

Par contre, ce qui peut fonctionner, c'est le site de ClickUp Affichez .

Ici, vous pouvez facilement accéder à Google Sheets sans avoir à quitter un outil de gestion de projet entièrement fonctionnel comme ClickUp.

Toutefois, si vous avez toujours besoin d'une alternative, l'outil de gestion de projet de ClickUp Tableur de ClickUp vous affiche tout ce dont vous avez besoin . Il s'agit d'un croisement entre une feuille de calcul et un outil de gestion des tâches.

Voici ce que vous pouvez faire :

Afficher les détails des tâches en un coup d'œil, tels que le statut, l'assigné, la date d'échéance, les priorités, etc.

Sélectionner des tâches en vrac

Épingler et masquer des colonnes

Exporter facilement des données

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image5.gif afficher le tableau du projet dans ClickUp /$$$img/

Affichez de grandes quantités d'informations à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

Vous n'êtes pas convaincu ? En savoir plus sur les avantages et les inconvénients de Gestion de projet avec Google Sheets .

2. Google Docs

Cet outil de traitement de texte offre une assistance à la modification en cours qui en fait l'un des meilleurs logiciels de collaboration de documents.

**_En quoi cela fait-il partie de la gestion de projet ?

Tous les membres de votre équipe ont accès à un seul Google Doc où ils peuvent tous apporter leurs modifications, commentaires, etc.

Le tout, en temps réel !

**_Alors, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec Google Docs ?

Google Docs ne vous permet pas de gérer des tâches. Il s'agit avant tout de créer et de modifier des documents. Tout au plus pouvez-vous faire un forfait de projet.

C'est frustrant, mais vous devrez utiliser un autre logiciel pour vous aider à gérer vos tâches et vos projets.

Heureusement, ClickUp a Documents qui peuvent aussi s'occuper de vos tâches !

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer et collaborer sur des documents tout en les stockant en un seul endroit.

Related Guides 👉 Les diagrammes de Gantt dans Google Docs & Création d'un échéancier dans Google Docs Voici quelques fonctions que ClickUp Docs peut faire (et que Google Docs ne peut pas faire) :

Créer et assigner des tâches dans les documents

Examiner les relations pour la page sur laquelle vous vous trouvez ou les relations pour un document entier

Accéder rapidement aux modèles à partir de la barre latérale droite

Activer le mode Focus pour attirer l'attention sur une phrase, une ligne ou un paragraphe d'un document

Reformater une page en faisant glisser et en déposant des blocs, notamment des bannières, des éléments de checklist, des tableaux, etc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image11-2.gif clickUp documents /$$$img/

Glissez-déposez des blocs pour reformater votre document

Et si vous ne pouvez toujours pas vous passer de Google Docs, vous pouvez toujours y accéder à partir de ClickUp en utilisant la vue "Embed" !

jetez un coup d'œil à ceux-ci Les alternatives aux documents Google

3. Google Drive Google Drive c'est l'endroit où vous pouvez stocker et organiser tous les documents Google Docs et autres fichiers et projets. Il vous offre 15 Go d'espace de stockage gratuit et des fonctionnalités hors ligne.

alors, que pouvez-vous faire avec Google Drive ?

Vous pouvez accéder aux fichiers de Google Drive à partir de n'importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu.

Comment cela fait-il pour la gestion de projet ?

Il vous permet d'organiser les fichiers en dossiers et sous-dossiers pour une meilleure structuration du projet.

Vous pouvez également partager vos dossiers Google Drive avec les membres de votre équipe, parties prenantes ...n'importe qui, en fait.

*_Where does it fall short? *_Qu'est-ce qui fait défaut ?

Google Drive est limité au stockage et à la gestion de documents.

Vous ne pouvez pas créer et attribuer des tâches dans le Drive, ni l'utiliser pour créer des rapports.

Vous pouvez toutefois ajouter vos dossiers Google Drive à votre environnement de travail ClickUp pour vous assurer que tous vos dossiers se trouvent au même endroit que vos projets.

4. Google Slides

Google Slides peut être utilisé pour créer des présentations visuellement attrayantes .

En fait, Google Slides et Microsoft Powerpoint sont comme des frères et sœurs.

Et comme dans chaque paire de frères et sœurs, il y en a un qui est toujours meilleur dans tout.

Dans ce cas, c'est Powerpoint (désolé pour Slides !)

Mais comment fait-il pour aider à la gestion de projet ?_ ?

Google Slides vous permet d'esquisser votre vision du projet à l'aide de diagrammes, de tableaux et d'autres outils visuels.

À quoi ne pouvez-vous pas faire avec Google Slides ?

Slides dispose de très peu de modèles, d'effets de transition et d'effets spéciaux par rapport à son grand frère qui connaît une grande réussite.

Cela peut être un problème si vous souhaitez créer une présentation éblouissante et créative.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser Slides : Si une présentation Powerpoint est un film de Pixar, alors une présentation Slides est une animation de personnages en bâton !

5. Google Agenda

vous avez peut-être un calendrier mural sophistiqué, mais à quand remonte la dernière fois que vous l'avez _actuellement _utilisé ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image8.gif les Simpson se plaignent d'avoir froid /$$$img/

C'est là que Google Agenda entre en jeu.

**_Comment cela fait-il pour vous aider à gérer des projets ?

Vous pouvez l'utiliser pour créer un calendrier pour chaque projet . Et vous pouvez planifier toutes les tâches de votre projet n'importe où sur le calendrier.

En outre, vous pouvez stimuler la collaboration et la communication au sein de l'équipe en envoyant des invitations et en planifiant des réunions via le calendrier.

À quoi cela fait-il défaut ? Google Agenda peut devenir difficile à lire si vous avez trop de rendez-vous ou d'évènements par jour.

Et pour être honnête, il est plutôt ennuyeux à regarder.

Et cela peut être un problème lorsque vous passez des heures à le regarder chaque semaine !

(Ce beau calendrier mural n'a pas l'air si mal que ça, non ? 😉)_

Voici quelque chose qui semble encore mieux : ClickUp's Intégration de Google Agenda .

L'intégration permet de synchroniser dans les deux sens les tâches ClickUp avec Google Agenda .

Vous recevrez ainsi des rappels sur les deux calendriers afin de ne pas oublier une tâche ou de ne pas dépasser une échéance.

après tout, deux titres valent mieux qu'un_.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image10.png synchroniser l'agenda de Google avec ClickUp /$$img/

Synchronisation bidirectionnelle entre ClickUp et votre Calendrier

6. Gmail

À moins que vous n'utilisiez encore le vieux compte AOL poussiéreux que vous avez créé dans les années 90, vous êtes probablement passé à Gmail.

**Mais en quoi Gmail est-il utile à la gestion de projet ?

Lorsque vous gérez un projet complexe, il se peut que vous deviez envoyer des instructions élaborées ou des commentaires aux membres de votre équipe.

Gmail vous aide à organiser soigneusement toutes ces instructions dans un seul e-mail. Vous pouvez également envoyer des fichiers, des vidéos, des images et des fichiers Google Drive pour que tout le monde soit informé.

**_Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec Gmail ?

Avec Gmail, il y a beaucoup d'hypothèses et d'incertitudes.

Une fois que vous avez envoyé un mail expliquant la tâche, vous restez dans le flou.

Vous ne savez pas si :

s'ils l'ont vu

s'ils l'ont compris

ils livreront à temps

Et pour couronner le tout : et si votre e-mail allait directement dans les spams ?

Plus important encore, vous ne pouvez pas gérer vos projets par e-mail. C'est un outil qui peut vous aider à communiquer sur les projets (surtout si vous l'avez ajouté à votre bureau pour une utilisation hors ligne), mais certainement pas quelque chose qui peut vous aider à gérer des projets.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de projets

Nous sommes tous passés par là.

**_Alors, comment faites-vous pour que vos projets et vos e-mails travaillent ensemble ?

Avec l'e-mail ClickApp E-mail, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement depuis votre environnement de travail.

De cette façon, il est facile de gérer tous vos e-mails en même temps que vos projets, en gardant tout organisé en un seul endroit.

Plus besoin de jongler entre les onglets !

7. Formulaires Google

Les formulaires Google sont en quelque sorte l'"Internet Explorer" des outils de sondage auprès des clients.

Bien sûr, ce n'est pas un outil tape-à-l'œil ni le meilleur, mais c'est l'application par défaut lorsqu'il s'agit de créer et de partager des formulaires. Elle est (discutablement) rapide et facile à utiliser, et fait le travail.

À faire dans la gestion de projet management ?

Google Forms permet de créer des sondages en quelques minutes. Vous pouvez ainsi demander à vos collaborateurs, clients ou sponsors de dire ce qu'ils pensent de vos services ou de vos projets.

Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec Google Forms ?

Comme tout outil par défaut, Google Forms est très limité dans ses fonctions.

(Pas étonnant que la première chose que les gens font avec un nouvel ordinateur est de s'assurer qu'Internet Explorer n'est pas leur navigateur de prédilection_ 😉 )

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image13.gif pousser internet explorer hors du chemin /$$$img/

Il n'y a pas beaucoup de champs ou de modèles à choisir dans les formulaires.

Cependant, si vous voulez créer des formulaires super détaillés et personnalisables, ClickUp's Affichage du formulaire est la meilleure Alternative aux formulaires Google .

Il suffit de faire glisser et de déposer les champs dont vous avez besoin dans votre formulaire. Vous avez le choix entre des champs tels que Nom de la tâche, Évaluation, Libellés, Pièces jointes, Emplacements, et bien d'autres encore.

vous aimez ce que vous avez créé ?

Vous pouvez également enregistrer votre formulaire favori en tant que modèle pour une utilisation ultérieure.

8. Tableurs Google

Le dernier né de la "suite" d'outils de gestion de projet de Google, Google Tables, peut vous aider à gérer les flux de travail de vos projets.

**_Comment cela fait-il partie de la gestion de projet ?

Google Tables est un bon moyen de gérer différents pipelines dans votre entonnoir et d'automatiser certains processus. Par exemple, vous pouvez utiliser Tableur pour gérer vos tâches informatiques et suivre la façon dont elles se font.

**Google Tables est-il parfait ?

Si Tableur est sans conteste l'outil de Google le plus axé sur les projets, il est loin d'être idéal. Par exemple, vous êtes limité à l'utilisation d'un tableau, il n'y a pas grand-chose d'autre de disponible.

À l'occasion, vous faites appel à des tableaux, mais ce n'est pas tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de projet. C'est pourquoi il est judicieux de jeter un coup d'œil à la solution de ClickUp, qui permet de gérer les projets en ligne Vue Tableur à la place.

Elle vous offre toutes les fonctionnalités de Tableur, ainsi que la possibilité de les partager publiquement et de passer rapidement d'un affichage à l'autre. Vous pouvez ainsi passer d'un tableau à une liste, à un tableau Kanban, etc. en quelques secondes !

Cinq limites du logiciel de gestion de projet Google (avec solutions)

Nous ne pouvons pas changer le fait que le logiciel de gestion de projet Google a quelques défauts majeurs. Mais ce que nous pouvons faire, c'est vous aider à les contourner.

Problème 1 : Aucun moyen de suivre les objectifs Tout nouveau projet a un ou plusieurs objectifs.

Avec Google Agenda, vous pouvez :

marquer des objectifs

planifier le temps nécessaire à la réalisation des Objectifs..

Et c'est tout !

mais attendez, qu'en est-il du suivi et de la surveillance des objectifs ?

Malheureusement, aucun outil de gestion de projet Google ne peut garantir que vous serez en mesure de suivre vos objectifs.

c'est vraiment dommage, nous le savons.

La solution de ClickUp : Objectifs Grâce à la fonctionnalité Objectifs de ClickUp, vous pouvez suivre, forfaiter et gérer tout ce qui est imaginable. Ces Objectifs sont divisés en cibles mesurables. Tout ce que vous avez à faire est d'achever vos cibles pour atteindre votre objectif !

Vous disposez également d'une grande flexibilité en ce qui concerne ces cibles.

Vos cibles peuvent être :

Des nombres

Des listes de tâches

De l'argent

Et tout ce dont vous avez besoin pour vous rapprocher de vos Objectifs !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image1.png gestion de projet objectifs en ClickUp /$$$img/

Les cibles sont des résultats mesurables

Problème 2 : Pas de fonctionnalités de gestion de projet de tâches

Attendez... et Google Tableur ?

Bien que Tableur puisse vous aider à gérer les tâches, ce n'est pas une excellente façon de procéder.

N'oubliez pas qu'un seul projet se compose de tonnes de tâches. Et parfois, plusieurs projets sont menés de front. De plus, de nombreuses personnes travaillent dans le cadre de chaque projet et exécutent des tâches spécifiques.

Imaginez maintenant que vous puissiez gérer tout cela en même temps à l'aide d'un tableau de type feuille de calcul.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image11.gif une dame demande de l'aide /$$img/

Le recours à n'importe quel autre outil de gestion de projet de Google ne fonctionnera pas, car ils ne disposent pas de fonctionnalités dédiées à la gestion des tâches.

Note: Alors que Tâches Google existe, il s'agit plus d'une liste personnelle à faire que d'un logiciel de gestion.

La solution de ClickUp : De puissantes fonctionnalités de gestion des tâches Avec ClickUp, vous pouvez diviser vos tâches énormes en petites tâches gérables

sous-tâches . Chaque sous-tâche peut avoir un nom différent assigné , priorité, et date d'échéance. Si vous souhaitez que tout soit parfait (comme Boucles d'or 👱🏻‍♀️), vous adorerez Checklists. Ce sont de simples listes de choses à faire qui indiquent les étapes exactes à suivre pour achever une tâche. Même les gestionnaires de projet ont leur propre liste de contrôle checklists !

/$$$img/ ! https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image14.png checklist en ClickUp /$$$img/

Assigner rapidement des éléments de checklist aux membres de l'équipe Statuts vous permettent de savoir où en est la tâche. Par exemple, le statut de la tâche peut être "À faire", "En progression" ou "Achevé", ou tout ce que vous voulez !

Vous pouvez assigner des tâches à une seule personne, Plusieurs assignés ou Les équipes . Ces tâches s'affichent sur le tableau de bord des membres de votre équipe, qui savent ainsi qu'ils doivent y travailler.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image7.png assignés sur une tâche /$$$img/

Cliquez sur l'icône pour assigner des tâches à un ou plusieurs membres de l'équipe

Dans ClickUp, vous avez également accès à des affichages de tâches flexibles . Ainsi, vous contrôlez achevé la façon dont vous souhaitez afficher vos tâches. Vous pouvez afficher vos tâches sous la forme d'une liste de tâches bien ordonnée, Tableau Kanban , Diagramme de Gantt ou d'un Calendrier .

Tout dépend de vous.

Essayez de faire ça avec un tableau 😎

Problème 3 : Impossible de forfaiter ou de planifier des projets de manière efficace C'est l'heure d'un petit quiz :

'De quoi avez-vous le plus besoin lorsque vous gérez des projets ?'

Un forfait pour que votre équipe sache comment achever un projet Un outil interactif l'échéancier du projet pour que votre équipe connaisse la date de début et l'échéance de la tâche

la réponse est C. Les deux

Malheureusement, les outils de gestion de projet de Google n'offrent pas ces deux options, car ils ne sont pas conçus pour planifier ou programmer efficacement des projets.

La solution de ClickUp : Diagramme de Gantt Le diagramme de Gantt de ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin pour planifier correctement un projet et créer des échéanciers.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image15.gif déplacer les dépendances dans les diagrammes de Gantt /$$img/

Remplacer les dates de début et d'échéance de toutes les tâches contenues

pourquoi ?

Parce que ce diagramme de Gantt interactif vous permet automatiquement :

VisualiserLes dépendances des tâches afin que vous sachiez sur quelles tâches vous devez travailler en premier

Suivre le pourcentage de progression, afin de savoir si vous êtes proche ou loin de l'achèvement du projet

Calculez votreChemin critique pour vous aider à terminer votre projet lorsque vous manquez de temps

Problème 4 : Manque de fonctionnalités de collaboration

Lorsque vous recherchez un logiciel de gestion de projet, vous ne pouvez pas passer à côté d'un aspect crucial : la collaboration.

Malheureusement, la collaboration sur Google Docs, Sheets ou toute autre application de gestion de projet Google ne suffit pas.

Certes, Tables vous permet de vous intégrer à Slack et à Google Discussions, mais vous dépendrez toujours d'un outil externe pour la communication de base sur le projet.

Et vous voulez pouvoir faire bien plus que juste partager des fichiers et envoyer des messages.

font passer la collaboration au niveau supérieur.

Avec les commentaires attribués, vous pouvez convertir les commentaires en éléments exploitables et attribuer des tâches aux membres de votre équipe. Les membres de votre équipe recevront alors une notification instantanée afin qu'ils puissent s'atteler directement à la tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/assigned-comments-subtasks.gif commentaires attribués sous-tâches /$$$img/

Cliquez sur l'icône pour résoudre les commentaires assignés

Une fois que la personne affectée a résolu le problème, il lui suffit de cliquer sur "Résoudre la tâche" pour éviter tout suivi inutile.

Problème 5 : Pas d'outils de suivi des projets

en tant que gestionnaire de projet, vous voulez savoir _comment le projet se déroule, n'est-ce pas ? Suivi du projet vous aide à contrôler les opérations et les membres de l'équipe.

Malheureusement, il n'y a aucun moyen de faire cela avec le logiciel de gestion de projet de Google.

Enfin, à moins que vous ne souhaitiez trier des tonnes de lignes et de tableaux !

Cependant, n'oubliez pas qu'un tableau ne peut pas faire grand-chose. À un moment donné, vous aurez également besoin d'un moyen de suivre et de diagrammer votre progression.

Les solutions de ClickUp : Tableaux de bord Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez utiliser

des widgets personnalisables pour mieux connaître les membres de l'équipe, les projets, les tâches, Sprints etc.

Vous pouvez utiliser ces widgets pour visualiser les équipes commerciales le nombre de tâches par personne, relevé de temps et bien d'autres choses encore.

vous adorez Agile ?

Vous pouvez également accéder à des diagrammes tels que Flux cumulatif , Diagrammes à rebours , Diagrammes de combustion , Diagrammes de vitesse et bien d'autres encore pour suivre vos projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image12-1.png tableaux de bord des projets ClickUp /$$img/

Utilisez des widgets personnalisables pour obtenir des informations précieuses sur votre environnement de travail

Mais ce n'est pas tout ce que ClickUp a en réserve pour vous.

Voici quelques autres fonctionnalités passionnantes :

Note: Avec le forfait Free de ClickUp, vous bénéficiez d'un nombre illimité d'utilisateurs et de projets, tandis qu'avec la formule forfait payant vous bénéficiez non seulement d'un stockage illimité, mais aussi d'un nombre illimité d'intégrations !

Conclusion

Quand il s'agit de moteurs de recherche, Google est l'enfant cool sur le bloc.

Mais lorsqu'il s'agit de gestion de projet... humm... pas tant que ça.

Des outils dédiés comme ClickUp rendent le système de gestion de projet plus efficace et vous aident également à rationaliser le flux de travail.

Ils permettent de résoudre rapidement et facilement les problèmes liés aux outils de gestion de projet de Google.

mais attendez, ce n'est pas tout

ClickUp possède suffisamment de fonctionnalités de gestion de projet pour donner à d'autres outils de gestion de projet comme Jira , Basecamp et Evernote une période difficile aussi !

Et il fait tout cela gratuitement.

Ainsi, le obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et dites adios à vos problèmes de gestion de projet !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image16.gif steve harvy /$$img/