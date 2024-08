10 modèles gratuits de notes de réunion pour rédiger de meilleurs comptes rendus de réunion

Il est difficile de prendre du temps dans une journée bien remplie pour assister à une réunion - c'est du temps que l'on ne récupère jamais ! Vous voulez donc vous assurer que chaque réunion est productive et que rien d'important n'est oublié.

Le meilleur moyen d'y parvenir est de faire un bon forfait, de prendre des notes exhaustives sur la réunion et de les transformer en compte rendu de réunion auquel tout le monde peut se référer. Ce processus peut prendre beaucoup de temps, à moins que vous n'utilisiez un modèle de notes de réunion.

Voyons comment un modèle de réunion peut être utilisé modèle de notes améliore votre stratégies de prise de notes . Nous explorerons ensuite les modèles de différents types de réunions . Que vous ayez besoin d'une forme pour des réunions individuelles, des réunions d'équipe ou des réunions du Tableau, il existe un modèle pour vous. 😊

Qu'est-ce qu'un modèle de compte rendu de réunion ?

A compte-rendu de réunion est un modèle qui remplace avantageusement le modèle application de prise de notes . Elle vous donne une structure de base pour rédiger vos notes de réunion, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. En suivant la forme du modèle, tout le monde reste sur la bonne voie, ce qui garantit une réunion productive et une levée de séance rapide.

Un modèle de notes de réunion prévoit des sections pour différents types d'informations afin de vous aider à saisir tous les points clés, ainsi que les décisions prises et les étapes suivantes qui sont forfaitaires.

Capturez des notes sans effort, modifiez-les avec un formatage riche et convertissez-les en tâches suivies accessibles de n'importe où dans ClickUp Notepad

Vous pouvez ensuite simplement modifier vos notes de réunion et les transformer en un compte rendu officiel de la réunion. 📃

Gardez tout le monde dans la boucle en partageant votre compte rendu officiel de réunion avec les membres de l'équipe qui étaient présents, les membres de l'équipe qui n'étaient pas présents et toute autre partie prenante importante, comme les clients ou les membres du Tableau. L'utilisation d'un modèle de notes de réunion permet également de revenir facilement sur le compte rendu d'une réunion précédente afin d'éclairer les stratégies ou les décisions futures.

Mais qu'est-ce qui fait qu'un modèle de notes de réunion est efficace ? Décortiquons-le pour que vous sachiez ce qu'il faut rechercher. 👀

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de compte rendu et de notes de réunion ?

Un modèle efficace de compte rendu de réunion ou de notes de réunion offre des fonctionnalités comme celles-ci :

Une structure qui met en forme approximativement l'agenda de la réunion et permet au rédacteur du procès-verbal de suivre simplement le flux

Un espace pour enregistrer les détails clés de la réunion, tels que la durée, la date et l'objectif de la réunion, afin que tout le monde sache pourquoi vous êtes là

Des sections pour dresser la liste des participants et des absents, des éléments de l'ordre du jour, des principaux points de discussion, des conclusions et des décisions clés, ainsi que des étapes de l'action

Outils d'IA pour sélectionner les points les plus importants et résumer un texte volumineux en un document succinct et utile

Une intégration transparente pour rationaliser votre flux de travail, comme la possibilité de tourner éléments d'action en tâches avec des dates d'échéance que vous pouvez attribuer aux membres de l'équipe pour le suivi, facilitant ainsi la gestion du projet

Que vous organisiez un réunion de brainstorming avec votre équipe, une réunion informelle avec votre supérieur hiérarchique ou une réunion Business formelle avec un client, chaque minute gagnée sur des tâches fastidieuses comme la prise de notes de la réunion est une victoire. 🏆

10 modèles gratuits de notes de réunion et de comptes rendus pour prendre de meilleures notes de réunion

Lorsque vous prévoyez d'utiliser des modèles pour vos notes de réunion, il est important de choisir ceux qui conviennent à vos besoins. Explorons quelques-uns des meilleurs modèles de notes de réunion disponibles en ligne.

1. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp est parfait pour les réunions d'équipe, comme modèle de compte rendu de réunion pour le conseil d'administration, et tout ce qui se trouve entre les deux.

Choisissez parmi les options pour capturer les notes de plusieurs réunions sur une seule page - parfait pour les réunions rapides - ou sur des sous-pages séparées pour les réunions plus longues ou pour revenir sur les procès-verbaux de réunions antérieures.

Dressez la liste des participants et documentez les éléments de l'ordre du jour et les points de discussion. Les fonctions de collaboration étendues de ClickUp permettent également aux participants d'ajouter à l'avance des mises à jour sur leur progression personnelle afin de gagner du temps. Consignez ensuite les éléments d'action ou les sujets qui doivent être abordés ailleurs ou plus tard. Conservez tout en un seul endroit en liant les enregistrements des réunions, les tâches liées aux réunions et les ressources clés.

ClickUp propose également d'autres outils pour vous aider à rendre votre processus de réunion plus efficace du début à la fin. Commencez bien en utilisant un outil utile de Modèle d'agenda de réunion et de réfléchir avec d'autres participants à la réunion en temps réel à une Tableau blanc ClickUp le tableau blanc de ClickUp vous permet de rassembler vos idées avec Notes autocollantes en ligne .

Utilisez ensuite La fonctionnalité IA de ClickUp pour résumer votre extension Notes de réunion générées par l'IA dans les comptes rendus de réunion et en tirer des idées et des éléments d'action. 🤖

Transformez ces éléments d'action en tâches et connectez-les directement à vos flux de travail, en créant une feuille de route de votre voie à suivre avec des échéanciers détaillés.

Ce modèle gratuit de compte rendu de réunion fait partie d'un large intervalle de Documents ClickUp modèles, tous conçus pour vous aider à créer de beaux documents efficaces sans réinventer la roue. Et en prime, ClickUp s'intègre à Google Docs, Microsoft Teams, Zoom et Slack, parmi beaucoup d'autres ce qui permet de rationaliser encore davantage votre flux de travail. 🙌

2. Modèle de notes de réunions récurrentes ClickUp

Lorsque vous organisez des réunions régulières qui mettent en forme les mêmes éléments, comme les résumés rapides quotidiens ou les réunions de rattrapage hebdomadaires, Modèle de notes de réunions récurrentes de ClickUp est la meilleure solution. L'utilisation du même modèle à chaque fois crée une cohérence et vous donne une source unique de vérité à laquelle vous pouvez vous référer en cas de besoin. 💯

Consignez la date et l'objet de la réunion, ainsi que les participants, les absents et le quorum. Vous trouverez ensuite une proposition de structure de réunion, que vous êtes libre de personnaliser.

Pour chaque élément de l'agenda, vous disposez d'un espace pour rédiger des notes et indiquer les résultats des votes. Vous disposez également d'un espace pour consigner les éléments d'action, les lier aux tâches et en assurer le suivi à l'aide de statuts personnalisés. Pour que tout soit bien organisé, enregistrez les heures de début et de fin de votre réunion, ainsi que la date de la prochaine réunion.

À Terminé, il est facile de créer un lien en lecture seule pour partager le document final avec toutes les parties prenantes. 🔗

3. ClickUp Modèle de notes pour les réunions en tête-à-tête entre employés et managers

Les performances d'une équipe reposent sur la relation entre le manager et les membres de l'équipe. Des réunions régulières en tête-à-tête avec vos subordonnés directs vous permettent d'apporter votre assistance, d'optimiser la productivité et le moral, et d'aider chacun à rester concentré sur ses tâches. 🤝

Le Modèle ClickUp d'entretien individuel avec l'employé et le manager crée une structure efficace pour la réunion, fixe les paramètres d'une communication constructive et de la façon dont vous travaillerez ensemble, et vous permet de rester concentré sur ce que vous avez à faire.

Comme il s'agit d'un modèle de tâches, il est facile d'organiser des réunions à intervalles réguliers, que ce soit une fois par semaine ou une fois par mois, en utilisant des tâches récurrentes.

Le membre de l'équipe et le manager sont assignés à la tâche, ce qui leur permet d'ajouter des mises à jour et des points de discussion à l'agenda avant la réunion. Pendant la réunion, ils suivront le plan proposé et travailleront ensemble pour prendre des notes dans la description de la tâche.

Les éléments de la liste À faire deviennent facilement des tâches ou des sous-tâches pour les étapes suivantes. Par la suite, il leur suffit de copier les notes dans les commentaires pour constituer un dossier de référence.

4. Modèle de notes de réunion du client ClickUp

Lorsqu'un client paie les factures, il est particulièrement important de garder une trace de tous les aspects d'un projet. Facilitez-vous la vie en utilisant le Modèle de notes de réunion du client ClickUp pour capturer toutes les informations importantes avant, pendant et après la réunion. 📝

Ce modèle gratuit vous offre une structure de travail complète pour que vous restiez organisé et que rien ne soit égaré ou négligé. Des statuts personnalisés vous indiquent si une réunion est programmée, en cours ou achevée, et il est facile de rassembler toutes les ressources dont vous avez besoin à cet emplacement unique.

Il est facile de rassembler toutes les ressources dont vous avez besoin en un seul endroit réunion des clients permet à votre équipe de collaborer au sein du document pour ajouter des mises à jour ou des éléments de l'agenda à l'avance. Il est facile de contribuer à la réunion en temps réel et de suivre les commentaires des clients, les nouvelles exigences de l'entreprise, les décisions et les prochaines étapes.

Après la réunion, envoyez les notes de réunion par e-mail à toutes les parties prenantes directement depuis la plateforme ClickUp. Toutes les notes de réunion sont alors conservées en un seul endroit, ce qui permet de s'y référer facilement lors des prochaines réunions.

5. ClickUp Modèle de notes de réunion à but non lucratif

Lorsque vous travaillez pour une organisation à but non lucratif, vous voulez que la majeure partie de votre temps et de vos efforts soit consacrée à faire la différence, et non à rédiger des notes de réunion. Les Modèle de notes de réunion ClickUp pour les organisations à but non lucratif vous permet de vous concentrer sur ce qui est important, qu'il s'agisse de vos derniers efforts de collecte de fonds ou de vos forfaits de sensibilisation de la communauté. 🙋

Utilisez le modèle pour collaborer avec les membres de votre équipe à l'élaboration de l'agenda, à la consignation des discussions et des éléments d'action dans les notes de réunion, puis à l'attribution des tâches de suivi.

Enregistrez les décisions sur l'affichage du journal des décisions pour pouvoir vous y référer facilement. Effectuez ensuite le suivi des tâches en cours dans la vue Éléments d'action avec les champs d'état À faire, En cours et Achevé. En travaillant ensemble, vous vous assurez de toujours progresser vers votre vision de l'avenir.

Check out these modèles de collecte de fonds !

6. Modèle de notes de cours ClickUp

Si les modèles de notes de réunion sont très utiles pour planifier, documenter et assurer le suivi des réunions, les modèles de prise de notes sont également très utiles à l'école. Fini les feuilles de papier en désordre qui s'empilent sur votre bureau ou l'oubli de ce qu'a dit le professeur. 🧑‍🏫

Les modèles de prise de notes Modèle de notes de cours ClickUp rassemble tout en un seul endroit, y compris les notes des cours, les liens vers des ressources utiles et les devoirs.

Ce modèle de notes est un document ClickUp qui fournit une structure de base, et il est personnalisable pour qu'il fonctionne pour vous. Grâce à la table des matières intégrée, vous trouverez rapidement la section dont vous avez besoin et pourrez y naviguer. Le modèle vous permet également de mettre en forme vos notes, d'intégrer des liens ou des tableaux, ou de vous créer des tâches afin de ne jamais manquer une astuce.

7. Modèle de rapport de réunion ClickUp

Principalement conçu pour les organisations qui travaillent de manière intensive avec les commentaires des clients, le modèle de rapport de réunion ClickUp a été conçu pour les organisations qui travaillent de manière intensive avec les commentaires des clients, le modèle de rapport de réunion ClickUp a été conçu pour les organisations qui travaillent de manière intensive avec les commentaires des clients Modèle de rapport de réunion ClickUp est également utile pour d'autres types de réunions.

Un espace est prévu pour les détails, tels que les noms de l'animateur, du preneur de notes et du gardien du temps, ainsi que le type de réunion, l'emplacement et la durée. Un champ numérique vous permet d'ajouter le nombre total de participants. Utilisez ensuite le modèle pour consigner les notes prises lors de la réunion et rédiger une proposition d'ordre du jour pour la prochaine réunion.

Une checklist post-réunion permet de s'assurer que tous les participants reçoivent les notes finales de la réunion et que le procès-verbal est conservé en toute sécurité. Elle vous rappelle également de suivre les tâches découlant de la réunion, ce qui peut inclure la fermeture de la boucle de retour d'information avec l'équipe et la direction de l'entreprise, ainsi qu'avec le client. 🔃

8. Modèle de notes de réunion ClickUp en tête-à-tête

Modèle de réunion individuelle des employés de ClickUp est conçu pour permettre aux managers d'établir une connexion avec leurs employés. Ce processus permet de s'assurer que tous les employés reçoivent les informations nécessaires pour réussir dans leur rôle et atteindre leurs objectifs de performance.

Ce modèle facilite la prise de notes lors des réunions et encourage la discussion entre le manager et l'employé afin d'éviter que le manager ne parle tout le temps.

9. Modèle de procès-verbal de réunion de projet Excel par Template Lab

via Template Lab

Téléchargez ce modèle de notes de réunion de projet sous forme de feuille de calcul Excel, de document Word ou de PDF.

Il commence par un espace réservé au nom du projet et à l'objet de la réunion, ainsi qu'aux aspects logistiques tels que le lieu et la date de la réunion, ainsi que les heures de début et de fin. Inscrivez également les participants, ainsi que leur service ou entreprise et leurs coordonnées.

Des champs permettent de documenter les différents sujets de l'agenda et de prendre de brèves notes sur les discussions qui s'y rapportent. Une liste d'éléments d'action permet également de s'assurer que tout le monde connaît les prochaines étapes et les personnes qui en sont responsables.

Enfin, pour assurer votre réussite et celle de votre équipe, fixez la date et l'heure de la prochaine réunion et identifiez son objet, afin que les participants aient suffisamment de temps pour s'y préparer. 🗓️

10. Modèle de procès-verbal de réunion par Canva

via Canva

Si vous recherchez un document simple de planification et de prise de notes sans intégration de flux de travail, ce modèle pourrait vous convenir. Canva le modèle minimaliste de notes de réunion de Canva permet de dresser facilement la liste des participants et des éléments de l'agenda, de faire de brèves mises à jour sur les projets en progression et d'organiser les actions à entreprendre. Terminez par les annonces finales et c'est terminé.

La disposition épurée de ce modèle est personnalisable dans Canva et le document est conçu au format lettre américain pour faciliter l'impression si vous avez besoin d'une copie physique. 🖨️

Gagnez du temps et augmentez votre productivité grâce aux modèles de notes de réunion

Les réunions sont un élément important de la réussite d'une organisation, mais si elles sont mal gérées, elles peuvent aussi faire perdre beaucoup de temps. Gagner du temps et des efforts en utilisant un modèle de notes de réunion ou de compte rendu de réunion qui fournit une structure dans laquelle vous pouvez écrire. 📰

Un modèle vous permet de vous assurer que l'ordre du jour est clair, de prendre d'excellentes notes et de documenter rapidement les décisions et les éléments d'action en vue d'un suivi ultérieur.

Avec ClickUp, les modèles de notes de réunion passent à la vitesse supérieure. Choisissez parmi un intervalle de modèles, utilisez Outils d'IA pour vous aider à résumer vos notes de réunion et de transformer les éléments d'action en tâches attribuées qui peuvent être suivies à l'aide des outils de gestion de projet de ClickUp.

Et il n'est pas nécessaire de s'arrêter là. ClickUp est une plateforme tout-en-un qui vous aide à optimiser tous les aspects de votre entreprise, du début à la fin. S'inscrire gratuitement maintenant et regardez votre entreprise prospérer. 📈