10 meilleures alternatives à Canva pour la conception graphique en 2024

Avez-vous parfois l'impression d'atteindre un plateau de conception avec Canva ? En tant que spécialiste des médias sociaux ou spécialiste du marketing, vous savez que des visuels attrayants sont la clé d'une communication réussie campagne de marketing .

Cependant, le fait de ne compter que sur une seule plateforme pour vos besoins en matière de conception peut limiter votre créativité et donner l'impression que votre contenu est périmé. Si vous recherchez une solution plus avancée que les outils d'édition de base, il est temps d'explorer d'autres options.

Plongeons dans les meilleures alternatives à Canva et les meilleurs outils de création graphique outils de conception graphique pour vous aider à soulager vos points de douleur, à améliorer votre flux de travail et à stimuler votre créativité. ✨

Qu'est-ce que Canva ?

Canva a gagné en popularité en tant qu'instrument de conception en ligne, permettant aux utilisateurs de produire des graphiques, des présentations et des vidéos accrocheurs sans nécessiter de connaissances préalables en matière de conception. La plateforme propose une vaste sélection de modèles, d'images et de composants de conception, permettant aux utilisateurs de générer sans effort des visuels pour un marketing de contenu de calibre professionnel.

via Canva Grâce à son interface intuitive et à sa collection complète de ressources, Canva s'est imposé comme la plateforme de conception graphique préférée de nombreuses entreprises et personnes cherchant à développer des visuels impressionnants de manière rapide et pratique.

10 Meilleures alternatives à Canva en 2024

Voyez l'activité de chacun et travaillez en étroite collaboration avec votre équipe, même à distance. Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif avec ClickUp Whiteboards sur un canevas créatif avec ClickUp Whiteboards

ClickUp est un outil de gestion de projet et de collaboration d'équipe qui aide les équipes de toutes tailles dans différents secteurs à gérer leurs tâches, leurs projets et leurs flux de travail.

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils disponibles aujourd'hui, ce sont ses fonctionnalités avancées de gestion de projet et de collaboration d'équipe, ainsi que sa plateforme entièrement personnalisable qui permet aux individus et aux équipes de configurer ClickUp en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Cela signifie que cet outil peut convenir à tout type d'équipe, qu'il s'agisse de concepteurs ou non.

Qu'est-ce qui en fait une excellente alternative à Canva ?

Bien que ClickUp ne soit pas un outil de conception graphique, il offre une longue liste de fonctionnalités pour les spécialistes du marketing, notamment un outil de création de documents très intuitif Fonctionnalité de tableau blanc qui offre plusieurs avantages par rapport aux tableaux blancs de Canva, ce qui en fait une excellente alternative pour les utilisateurs qui recherchent un outil plus complet et plus polyvalent qui va au-delà de la conception graphique.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques qui distinguent ClickUp Whiteboards :

Intégration avec la gestion de projet : Les tableaux blancs ClickUp sont intégrés à la plateforme de gestion de projet ClickUp, ce qui vous permet de collaborer facilement avec les membres de votre équipe, d'assigner des tâches directement à partir du tableau blanc, de transformer les tableaux blancs en tâches réalisables, de joindre des fichiers ou des documents et de suivre la progression, le tout en un seul endroit

: Les tableaux blancs ClickUp sont intégrés à la plateforme de gestion de projet ClickUp, ce qui vous permet de collaborer facilement avec les membres de votre équipe, d'assigner des tâches directement à partir du tableau blanc, de transformer les tableaux blancs en tâches réalisables, de joindre des fichiers ou des documents et de suivre la progression, le tout en un seul endroit Collaboration en temps réel : Les tableaux blancs ClickUp permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer en temps réel, de laisser des commentaires et des réactions directement sur les tableaux blancs, de relier des tâches et bien plus encore, ce qui facilite le travail en commun sur des projets et le partage d'idées

: Les tableaux blancs ClickUp permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer en temps réel, de laisser des commentaires et des réactions directement sur les tableaux blancs, de relier des tâches et bien plus encore, ce qui facilite le travail en commun sur des projets et le partage d'idées Fonctionnalités flexibles : Les tableaux blancs ClickUp sont équipés de fonctions telles que les notes adhésives, les outils de dessin et le téléchargement d'images, ce qui facilite la création d'un contenu visuel dynamique et attrayant

: Les tableaux blancs ClickUp sont équipés de fonctions telles que les notes adhésives, les outils de dessin et le téléchargement d'images, ce qui facilite la création d'un contenu visuel dynamique et attrayant Des modèles personnalisables pour chaque cas d'utilisation : Qu'il s'agisse de concevoir une présentation, une session de brainstorming ou de tracer la feuille de route d'un projet, vous pouvez choisir parmi une bibliothèque de modèles avec des structures préconstruites qui facilitent le démarrage de votre travail. Pour vous familiariser avec ClickUp Whiteboards, il vous suffit d'utiliser le fichierIntroduction aux modèles de tableaux blancs de ClickUp pour commencer

Dans l'ensemble, les tableaux blancs ClickUp offrent une solution plus complète et plus flexible que les tableaux blancs Canva. En outre, ClickUp peut vous aider à centraliser les commentaires et à accélérer les processus d'approbation en utilisant la fonction d'épreuvage de ClickUp pour annoter directement les images, les vidéos et les PDF.

Centraliser les commentaires et accélérer les processus d'approbation avec Proofing en attribuant des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches

Ces fonctions de collaboration, ainsi que la liste complète des fonctions pour la gestion de la marque, le marketing, la gestion d'équipe, et plus encore, font de ClickUp l'une des meilleures alternatives à Canva pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctions plus avancées et plus flexibles avec des options de personnalisation.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : Personnalisez chaque partie de ClickUp et configurez-le pour répondre à vos besoins avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, des ClickApps, et plus encore

: Personnalisez chaque partie de ClickUp et configurez-le pour répondre à vos besoins avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, des ClickApps, et plus encore Plus de 15 vues personnalisées : Choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, y compris les tableaux blancs ClickUp, le calendrier, la chronologie, le tableau, le diagramme de Gantt, etc

: Choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, y compris les tableaux blancs ClickUp, le calendrier, la chronologie, le tableau, le diagramme de Gantt, etc Fonctionnalité de glisser-déposer : Cette fonctionnalité permet d'effectuer des changements dans votre espace de travail ClickUp plus facilement et plus rapidement. Il suffit de glisser et de déposer des éléments sans aucune compétence technique

: Cette fonctionnalité permet d'effectuer des changements dans votre espace de travail ClickUp plus facilement et plus rapidement. Il suffit de glisser et de déposer des éléments sans aucune compétence technique Collaboration d'équipe : Collaborez en temps réel ou travaillez de manière asynchrone avec la vue Chat, les commentaires assignés, la détection de la collaboration et l'édition dans votre espace de travail ClickUp

: Collaborez en temps réel ou travaillez de manière asynchrone avec la vue Chat, les commentaires assignés, la détection de la collaboration et l'édition dans votre espace de travail ClickUp Vérification et annotation : Centraliser les commentaires et accélérer les processus d'approbation en utilisant la fonction d'épreuvage de ClickUp pour annoter directement dans les images, les vidéos et les PDF

: Centraliser les commentaires et accélérer les processus d'approbation en utilisant la fonction d'épreuvage de ClickUp pour annoter directement dans les images, les vidéos et les PDF Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, notammentlogiciel de gestion de marqueetoutils de conception graphiquepour les utilisateurs de l'Internet, il s'agit de consolider vos applications et de regrouper tout votre travail en un seul endroit

: Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, notammentlogiciel de gestion de marqueetoutils de conception graphiquepour les utilisateurs de l'Internet, il s'agit de consolider vos applications et de regrouper tout votre travail en un seul endroit Disponible sur tous les appareils : Disponible pour les plateformes de bureau, mobiles (applications Android et iOS), vocales et de navigation

Limitations

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Peut nécessiter une courbe d'apprentissage

Prix

Gratuit pour toujours : Plan gratuit riche en fonctionnalités

: Plan gratuit riche en fonctionnalités Illimité : 5 $ par mois/utilisateur

: 5 $ par mois/utilisateur Entreprise : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Business Plus : 19 $ par mois/utilisateur

: 19 $ par mois/utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7 sur 5 (6 680+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (6 680+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (3 640+ commentaires) Try out these Outils de gestion de campagne !

2. Movavi Video Editor

Le meilleur pour les présentations vidéo dynamiques

Utilisation des fonctions d'édition de Movavi pour créer des vidéos personnalisées

Alors que Canva offre des possibilités d'édition vidéo de base, Editeur vidéo Movavi est un puissant outil d'édition vidéo qui offre un large éventail de fonctionnalités. Grâce à son interface conviviale, il convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers production vidéo et les amateurs, en leur permettant de créer facilement des vidéos dynamiques avec des éléments visuels époustouflants.

Movavi propose plusieurs options de personnalisation, telles que des transitions, des animations, des titres et des pistes musicales, ce qui permet de donner vie à n'importe quel projet. De plus, son éditeur audio intégré permet aux utilisateurs d'ajuster les niveaux sonores et d'ajouter de la musique de fond ou des effets sonores. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve plus de 150 filtres prédéfinis qui permettent d'obtenir des résultats visuels de haute qualité en un seul clic. Ces fonctionnalités font de Movavi l'une des meilleures alternatives à Canva, car les capacités d'édition vidéo de Canva sont limitées.

Meilleures fonctionnalités

Facile à utiliser : L'interface utilisateur intuitive permet à tout le monde d'apprendre et de maîtriser ce logiciel

: L'interface utilisateur intuitive permet à tout le monde d'apprendre et de maîtriser ce logiciel Effets vidéo spéciaux : Vous pouvez utiliser les fonctions d'édition pour ajouter des transitions, des animations, des titres, et plus encore pour créer des vidéos dynamiques en quelques minutes

: Vous pouvez utiliser les fonctions d'édition pour ajouter des transitions, des animations, des titres, et plus encore pour créer des vidéos dynamiques en quelques minutes Outils d'édition audio : Outils d'édition audio : vous permet d'ajuster les niveaux sonores ou d'ajouter de la musique de fond ou des effets sonores

: Outils d'édition audio : vous permet d'ajuster les niveaux sonores ou d'ajouter de la musique de fond ou des effets sonores Plus de 150 filtres prédéfinis : Permet d'obtenir des résultats visuels de haute qualité en un seul clic

Limitations

Pas de possibilités d'édition de vidéos à 360 degrés

Choix limité d'options de titres par rapport aux autres alternatives de Canva

La version d'essai ajoute un filigrane aux vidéos

Prix

Essai gratuit : Disponible

: Disponible Abonnement d'un an : $54.95

: $54.95 Licence à vie : $74.95

Trustpilot : 4.7 sur 5 (18 000+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (18 000+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (400+ commentaires)

3. Venngage

Meilleure alternative pour la création d'infographies

Créez des infographies pour les médias sociaux, les présentations et plus encore avec Venngage Venngage est une alternative populaire à Canva qui se concentre principalement sur la création d'infographies. Elle dispose d'une vaste bibliothèque de modèles, d'icônes, de graphiques et d'illustrations qui peuvent être utilisés pour créer des infographies et des contenus visuels étonnants, tels que des ressources pour les médias sociaux, en quelques minutes.

Le logiciel propose également des outils de conception intuitifs par glisser-déposer et des options de formatage automatique, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser facilement l'aspect et la convivialité de leur infographie. En outre, Venngage offre des fonctions de collaboration qui permettent à plusieurs membres d'une équipe de travailler simultanément sur un même projet.

Meilleures caractéristiques

Interface utilisateur simple : Les utilisateurs peuvent facilement naviguer sur la plateforme de Venngage grâce à son interface utilisateur simple

: Les utilisateurs peuvent facilement naviguer sur la plateforme de Venngage grâce à son interface utilisateur simple Vaste bibliothèque d'éléments : Comprend des modèles, des icônes, des graphiques et des illustrations pour tous les types d'infographies

: Comprend des modèles, des icônes, des graphiques et des illustrations pour tous les types d'infographies Outils de conception par glisser-déposer : Outils de conception par glisser-déposer : facilite la personnalisation de l'aspect et de la convivialité de l'infographie

: Outils de conception par glisser-déposer : facilite la personnalisation de l'aspect et de la convivialité de l'infographie Formatage automatique : Formatage automatique du texte, des images et d'autres éléments pour une présentation soignée

Limites

Pas de fonctionnalités d'édition vidéo

Pas de prise en charge des GIF

Prix

Plan gratuit avec des fonctionnalités limitées

Plan Premium : 10 $ par mois/utilisateur

: 10 $ par mois/utilisateur Affaires : 24 $ par mois/utilisateur

: 24 $ par mois/utilisateur Entreprise : 499 $ par mois pour 10 postes

G2 : 4.7 sur 5 (120+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (120+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (300+ commentaires)

4. Typito

Le meilleur pour créer des vidéos avec du texte

Editer des vidéos et ajouter du texte avec Typito Typito est un outil d'édition vidéo en ligne doté de quelques fonctions d'édition uniques qui permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de qualité professionnelle.

La plateforme offre un large éventail de modèles et d'éléments de conception, ce qui permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos attrayantes à des fins diverses. Elle est livrée avec plus de 300 modèles professionnels et une bibliothèque de plus d'un million d'images, de fichiers musicaux, de vidéos et de polices de caractères libres de droits. Typito fournit également aux utilisateurs des options de style de texte automatisées, qui peuvent être utilisées pour créer des titres, des sous-titres ou des mentions d'appel captivants.

La plateforme prend également en charge l'intégration avec des applications populaires telles que Dropbox, Google Drive et YouTube . En outre, Typito propose également une API pour les développeurs afin qu'ils puissent créer des intégrations personnalisées dans la plateforme.

Meilleures caractéristiques

Interface utilisateur intuitive : Les utilisateurs peuvent facilement naviguer sur la plateforme du logiciel grâce à son interface utilisateur simple.

: Les utilisateurs peuvent facilement naviguer sur la plateforme du logiciel grâce à son interface utilisateur simple. Outils de conception par glisser-déposer : Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser l'aspect et la convivialité de leur clip vidéo.

: Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser l'aspect et la convivialité de leur clip vidéo. Modèles conçus par des professionnels : Fournit une large sélection de modèles à choisir.

Limitations

Pas de prise en charge de la 4K/HD

Options de couleurs limitées

Prix

Plan gratuit : Disponible avec des caractéristiques limitées

: Disponible avec des caractéristiques limitées Plan simple : 15 $ par mois : 15 $ par mois

: 15 $ par mois : 15 $ par mois Pro : 29 $ par mois

G2 : 4.7 sur 5 (80+ commentaires)

5. Placeit

Meilleure alternative aux modèles de présentation

Accéder aux modèles de présentation dans Placeit Placeit est l'une des alternatives à Canva qui offre une vaste bibliothèque de modèles, de maquettes, de logos et d'éléments de conception graphique. La plateforme propose plus de 50 000 images, graphiques et modèles libres de droits. Vous pouvez donc personnaliser leurs designs et ajouter votre propre texte ou logo sans aucune difficulté.

La plateforme est également dotée d'outils d'animation avancés qui permettent aux utilisateurs d'animer leurs visuels rapidement et facilement. De plus, elle permet aux utilisateurs de partager leurs designs directement par e-mail ou sur les réseaux sociaux en un seul clic. Enfin, la plateforme s'intègre à diverses applications tierces populaires, de sorte que les utilisateurs peuvent tirer parti de leurs outils et services existants pour tirer le meilleur parti de Placeit.

Meilleures caractéristiques

Plus de 50 000 images libres de droits : Fournit une large sélection de visuels et de modèles de haute qualité

: Fournit une large sélection de visuels et de modèles de haute qualité Outils d'animation avancés : Outils d'animation avancés : permet aux utilisateurs de créer des animations attrayantes rapidement et facilement en cliquant sur un bouton

: Outils d'animation avancés : permet aux utilisateurs de créer des animations attrayantes rapidement et facilement en cliquant sur un bouton Diverses options d'exportation : Les utilisateurs peuvent partager leurs créations en un seul clic pour une portée maximale

Limites

Aucun plan gratuit n'est disponible

Prix

Essai gratuit : Disponible

: Disponible Abonnement illimité : À partir de 7,47 $ par mois

Trustpilot : 3.2 sur 5 (1100+ commentaires)

: 3.2 sur 5 (1100+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (10+ commentaires)

6. VistaCreate (Crello)

Meilleure alternative au créateur de logo Canva

Créer des logos et des conceptions graphiques avec VistaCreate VistaCreate vistaCreate, anciennement connu sous le nom de Crello, est une plateforme de conception graphique puissante et conviviale qui offre une grande variété de modèles et d'éléments de conception personnalisables. Cette plateforme est une excellente alternative à Canva car elle offre une interface et des fonctionnalités similaires tout en proposant des caractéristiques uniques qui répondent à des besoins différents.

La plateforme est livrée avec plus de 25 000 modèles de conception qui comprennent des logos, des dépliants, des brochures et des affiches. En outre, VistaCreate permet aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque de plus de 10 millions d'images et d'éléments libres de droits. Il propose également un créateur de logo doté d'une intelligence artificielle qui aide les utilisateurs à créer un logo parfait en quelques instants.

Meilleures caractéristiques

Outils de glisser-déposer faciles à utiliser : Permet aux utilisateurs de déplacer, redimensionner et personnaliser leurs éléments de conception rapidement

: Permet aux utilisateurs de déplacer, redimensionner et personnaliser leurs éléments de conception rapidement Plus de 10 000 modèles personnalisables : Plus de 10 000 modèles personnalisables : les utilisateurs disposent d'un large éventail d'options pour créer des logos, des publicités, des éléments de médias sociaux, etc

: Plus de 10 000 modèles personnalisables : les utilisateurs disposent d'un large éventail d'options pour créer des logos, des publicités, des éléments de médias sociaux, etc Plus de 12 millions de photos, illustrations, icônes et vidéos : Plus de 12 millions de photos, d'illustrations, d'icônes et de vidéos : permet aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque de contenus multimédias libres de droits

: Plus de 12 millions de photos, d'illustrations, d'icônes et de vidéos : permet aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque de contenus multimédias libres de droits Fonctionnalité de kit de marque : Ajoutez vos propres polices, palettes de couleurs et logos au kit de marque et accédez-y facilement à chaque fois que vous avez besoin de donner une image de marque à votre contenu

: Ajoutez vos propres polices, palettes de couleurs et logos au kit de marque et accédez-y facilement à chaque fois que vous avez besoin de donner une image de marque à votre contenu Outil de redimensionnement intelligent : Redimensionnez votre image ou même l'ensemble de la conception en un clic, préparez rapidement votre contenu pour plusieurs plateformes de publication et faites la promotion de votre marque en ligne sur plusieurs comptes de médias sociaux

Limitations

Certains outils ne sont disponibles qu'avec un plan premium

Prix

Débutant : Gratuit

: Gratuit Pro: 10 $ par mois

G2 : 4.5 sur 5 (150+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (150+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (390+ commentaires)

7. Piktochart

Le meilleur pour créer des graphiques et des infographies pour les médias sociaux

Créer des images, des images de médias sociaux et des infographies avec Piktochart Piktochart est l'une des meilleures alternatives à Canva, spécialisée dans la création d'infographies, de présentations et de rapports visuellement attrayants. Cette plateforme est conçue pour les utilisateurs et les spécialistes du marketing des médias sociaux qui souhaitent présenter des données et des informations d'une manière visuellement attrayante sans passer des heures sur le processus de conception.

Le logiciel offre un éditeur intuitif par glisser-déposer et une variété de modèles qui permettent aux utilisateurs de créer des images, des conceptions graphiques personnalisées, des icônes et bien plus encore.

Meilleures caractéristiques

Plus de 1 000 modèles d'infographies : Accédez à des éléments de conception et à des modèles de médias sociaux pour les publications sur les médias sociaux,contenu visuelet plus encore

: Accédez à des éléments de conception et à des modèles de médias sociaux pour les publications sur les médias sociaux,contenu visuelet plus encore Outils de visualisation des données : Outils de visualisation des données : facilite la création de visualisations interactives à partir de vos données

: Outils de visualisation des données : facilite la création de visualisations interactives à partir de vos données Assistant de conception intégré assisté par l'IA : Fournit un moyen simple de créer des visuels complexes rapidement et facilement

Limites

Plateforme de conception moins polyvalente que d'autres

Certaines fonctionnalités et certains modèles ne sont disponibles qu'avec un abonnement payant

Prix

Plan gratuit : Disponible

: Disponible Pro : 14 $ par mois/utilisateur

: 14 $ par mois/utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4 sur 5 (160+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (160+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (160+ commentaires)

8. JouerJouer

Le meilleur pour créer des présentations interactives

Créez des vidéos de qualité professionnelle en quelques minutes sans compétences techniques ou créatives avec PlayPlay PlayPlay est une alternative à Canva qui se spécialise dans la création de vidéos pour les médias sociaux, le marketing et les communications internes. Grâce à son interface simple et intuitive, PlayPlay permet aux utilisateurs n'ayant aucune expérience du montage vidéo de créer facilement des vidéos attrayantes et de qualité professionnelle.

PlayPlay dispose également d'une puissante fonction d'édition vidéo assistée par l'IA qui simplifie le processus de création de vidéos de qualité professionnelle. De plus, il est livré avec des intégrations pour toutes les plateformes de médias sociaux populaires, ce qui vous permet de partager vos créations en tant que posts de médias sociaux et avec d'autres personnes facilement.

Meilleures fonctionnalités

La possibilité d'animer du texte, des images et des vidéos : Permet de créer des infographies et des visuels dynamiques

: Permet de créer des infographies et des visuels dynamiques Variété de modèles : Offre aux utilisateurs un large éventail d'options de conception pour leurs projets

: Offre aux utilisateurs un large éventail d'options de conception pour leurs projets Prise en charge des résolutions HD/4K : Garantit une qualité de sortie optimale

Limites

Aucune version gratuite n'est disponible

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres plateformes

Prix

Essai gratuit : Disponible

: Disponible Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7 sur 5 (80+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (80+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (20+ commentaires)

9. Pixlr

Le meilleur pour éditer et améliorer les images des médias sociaux

Modifiez vos photos et créez des graphiques directement dans votre navigateur avec Pixlr Pixlr est un logiciel de retouche photo avancé qui permet aux utilisateurs de retoucher et d'améliorer leurs photos rapidement et facilement afin de créer un contenu visuel époustouflant.

Cet éditeur graphique statique offre une large gamme d'outils de retouche photo, notamment des filtres, des effets, une correction des couleurs et un outil de recadrage rapide des images. Les utilisateurs peuvent également ajouter du texte, des cadres et des autocollants pour améliorer leurs images.

En outre, l'éditeur de photos permet aux utilisateurs de retoucher rapidement leurs photos à l'aide d'outils de niveau professionnel, tels que l'accentuation, le flou et l'ajustement du contraste.

Pixlr propose également un éditeur de photos mobile gratuit pour les appareils iOS et Android, permettant aux utilisateurs de modifier leurs photos en déplacement. Dans l'ensemble, Pixlr est l'une des meilleures alternatives à Canva pour ceux qui souhaitent améliorer rapidement et facilement leurs images pour les médias sociaux et au-delà.

Meilleures fonctionnalités

Large gamme d'outils de retouche photo : Fournit une large sélection d'outils pour éditer et améliorer les photos rapidement et facilement

: Fournit une large sélection d'outils pour éditer et améliorer les photos rapidement et facilement Outils de retouche : Permet aux utilisateurs de retoucher professionnellement leurs photos avec des outils avancés tels que l'accentuation, le flou et le réglage du contraste

: Permet aux utilisateurs de retoucher professionnellement leurs photos avec des outils avancés tels que l'accentuation, le flou et le réglage du contraste Outils de suppression rapide de l'arrière-plan : Effacez l'arrière-plan des objets les plus délicats, téléchargez jusqu'à 50 photos et supprimez l'arrière-plan en une seule fois, même avec une taille de rognage différente

Limitations

Modification axée sur la photo uniquement

Prix

Plan gratuit : Disponible avec des fonctionnalités limitées

: Disponible avec des fonctionnalités limitées Plus : 0,75 $ par mois

: 0,75 $ par mois Premium : 4,90 $ par mois

: 4,90 $ par mois Équipe : 9,91 $ par mois

G2 : 4.5 sur 5 (130+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (130+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (95+ commentaires)

10. PicMonkey

Le meilleur pour créer des bannières YouTube

Créez de superbes photos, logos, images pour les médias sociaux et couvertures Facebook avec PicMonkey PicMonkey est une alternative à Canva spécialisée dans la création de bannières YouTube, de publicités sur les médias sociaux et de logos. Grâce à son interface intuitive et à sa vaste bibliothèque de modèles, PicMonkey est une excellente alternative à Canva pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d'un outil de conception à la fois simple et puissant.

La plateforme propose une grande variété de modèles professionnels pour les bannières YouTube et d'autres designs afin que les utilisateurs puissent créer des graphiques époustouflants en quelques minutes. En outre, la plateforme propose un éditeur par glisser-déposer qui facilite la personnalisation des modèles existants ou la création de designs entièrement originaux.

En outre, PicMonkey propose des filtres, des textures et des formes qui permettent aux utilisateurs de créer des visuels complexes, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Canva aujourd'hui.

Meilleures fonctionnalités

Éditeur par glisser-déposer : La création de visuels est un jeu d'enfant

: La création de visuels est un jeu d'enfant Bibliothèque intégrée d'images et de polices : Bibliothèque intégrée d'images et de polices : permet aux utilisateurs d'accéder à des centaines d'éléments de conception différents

: Bibliothèque intégrée d'images et de polices : permet aux utilisateurs d'accéder à des centaines d'éléments de conception différents Modèles préfabriqués : Les utilisateurs disposent ainsi d'un moyen rapide de démarrer leurs projets

: Les utilisateurs disposent ainsi d'un moyen rapide de démarrer leurs projets Outils d'édition avancés : Outils d'édition avancés : permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs visuels en toute simplicité

Limites

Il n'existe pas de version gratuite

Certaines fonctionnalités et certains outils avancés ne sont disponibles qu'avec un abonnement de niveau supérieur

Prix

Abonnement de base : 72 $ par an

: 72 $ par an Pro : 120 $ par an

: 120 $ par an Business : 228 $ par an

G2 : 4.4 sur 5 (380+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (380+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (1000+ commentaires)

Ce qui fait une bonne alternative à Canva

Lorsque vous recherchez des alternatives à Canva, il est essentiel de prendre en compte les facteurs suivants :

Facilité d'utilisation: La plateforme doit être conviviale et facile à naviguer, même pour les personnes ayant une expérience minimale en matière de conception graphique

La plateforme doit être conviviale et facile à naviguer, même pour les personnes ayant une expérience minimale en matière de conception graphique Variété de modèles: Une alternative viable doit offrir une large gamme de modèles professionnels adaptés à différents secteurs et objectifs

Une alternative viable doit offrir une large gamme de modèles professionnels adaptés à différents secteurs et objectifs Options de personnalisation: La plateforme doit vous permettre de personnaliser les modèles et les éléments de conception afin de créer des visuels uniques et personnalisés

La plateforme doit vous permettre de personnaliser les modèles et les éléments de conception afin de créer des visuels uniques et personnalisés **Une bonne alternative à Canva devrait proposer différentes options de prix pour répondre aux besoins et aux budgets des différents utilisateurs

**L'outil doit prendre en charge la collaboration et le partage en équipe afin de permettre aux utilisateurs de travailler facilement ensemble, même lorsqu'ils ne sont pas en mesure de le fairetravaillent à distance ## Superchargez vos projets de conception avec des alternatives à Canva

Bien que Canva reste un outil de conception populaire et polyvalent, il existe plusieurs alternatives Canva disponibles en 2024 qui offrent des fonctionnalités et des capacités uniques.

Que vous recherchiez une plateforme axée sur la conception graphique, la création d'infographies, l'édition de vidéos ou la retouche de photos pour vous aider dans votre besoins en matière de marketing cette liste d'alternatives à Canva devrait vous fournir une option adaptée à vos besoins. N'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que la facilité d'utilisation, la variété des modèles, les options de personnalisation, les prix et les fonctions de collaboration lorsque vous choisissez la meilleure alternative à Canva pour vos besoins spécifiques.

Par exemple, si votre stratégie marketing s'articule autour des vidéos, choisissez une solution complète telle que Movavi . Si vous avez besoin d'images accrocheuses pour Instagram, modifiez-les avec Pixlr.

Et si vous avez besoin de rationaliser votre flux de travail avec des feuilles de route visuelles et plus encore, familiarisez-vous avec Tableau blanc ClickUp et tous les avantages offerts par ClickUp .

Bonne chance et bonne conception ! Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ---

Rédacteur invité:

victoria est une gestionnaire de contenu avec plus de 4 ans d'expérience en marketing et a travaillé dans les domaines du marketing et du blogging. Elle aime écrire et rechercher de nouveaux sujets pour partager son expertise avec des ressources fiables