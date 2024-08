10 modèles de conception graphique gratuits pour les équipes créatives en 2024

La conception graphique est une exigence essentielle pour toute entreprise ou organisation. C'est un moyen de communiquer visuellement avec votre public et de transmettre efficacement le message d'une marque.

Cependant, seules certaines entreprises disposent des compétences, du temps ou des ressources nécessaires pour créer des graphismes de qualité professionnelle dans les délais impartis. C'est là que les modèles de conception graphique s'avèrent utiles.

Grâce aux modèles, les équipes de conception et les parties prenantes rationalisent leurs flux de travail, accélèrent le processus de retour d'information et fournissent de meilleurs résultats en moins de temps, car les modèles constituent un point de départ pour les projets de conception et peuvent être utilisés par des personnes n'ayant que peu ou pas d'expérience en matière de conception. 🎨👩‍🎨

Que sont les modèles de conception graphique ?

Les modèles de conception graphique sont des actifs préconçus que vous pouvez personnaliser avec votre propre texte, vos images, vos couleurs et votre marque.

Les modèles peuvent être utilisés dans le cadre de divers projets de conception, qu'il s'agisse de la création de contenu pour les médias sociaux à la conception de cartes de visite et de brochures, et ils peuvent être personnalisés en quelques clics.

Une autre chose à prendre en compte avant d'utiliser des modèles est qu'ils ne correspondent pas toujours à vos besoins spécifiques ou à votre image de marque. Dans ce cas, il est important de personnaliser le modèle autant que possible pour le rendre unique et aligné avec votre marque. 📌

Créez un flux de travail de conception graphique transparent et rationalisez le processus de demande avec le modèle de conception graphique de ClickUp

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de conception graphique ?

Les modèles de conception graphique peuvent être un outil précieux pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent simplifier leur flux de travail de conception graphique et créer des conceptions d'aspect professionnel dans les limites de leur budget. Mais pourquoi un graphiste utiliserait-il un modèle pour achever un projet ?

Que vos équipes de concepteurs et de créatifs soient internes ou non, il est important d'utiliser des modèles de conception graphique ou des indépendants l'un des défis auxquels tous les concepteurs sont confrontés dans leur travail quotidien est la quantité de contenu qu'ils doivent fournir rapidement pour répondre aux besoins des clients.

C'est là que les modèles de conception graphique se révèlent utiles. 👏

Ces modèles vont des modèles de gestion de projet et de flux de travail pour rationaliser vos processus aux modèles de conception dont votre équipe pourrait tirer parti comme points de départ pour leurs conceptions qu'ils pourraient ensuite personnaliser et adapter pour répondre aux besoins de leur client et de leur équipe.

Les modèles de conception présentent d'autres avantages, notamment :

Économie de temps et d'argent: Au lieu de partir de zéro, vous pouvez choisir un modèle qui correspond à vos besoins et le personnaliser pour qu'il devienne le vôtre. Selon un sondage réalisé par Creative Market,58% des graphistes utilisent des modèles pour accélérer leur flux de travail et accroître leur productivité. Ceci est particulièrement utile pour les petites entreprises ou les individus qui n'ont pas le budget pour concevoir tout à partir de zéro, comme des logos, des illustrations, des présentations, des flyers, ou exécuter d'autres idées pour l'image de marque

Au lieu de partir de zéro, vous pouvez choisir un modèle qui correspond à vos besoins et le personnaliser pour qu'il devienne le vôtre. Selon un sondage réalisé par Creative Market,58% des graphistes utilisent des modèles pour accélérer leur flux de travail et accroître leur productivité. Ceci est particulièrement utile pour les petites entreprises ou les individus qui n'ont pas le budget pour concevoir tout à partir de zéro, comme des logos, des illustrations, des présentations, des flyers, ou exécuter d'autres idées pour l'image de marque Fournir un point de départ pour votre conception : Même avec peu d'expérience en matière de conception, vous pouvez utiliser un modèle comme guide et apprendre les principes de conception tels que la couleur, la typographie et la disposition. De plus, leur utilisation vous permet de modifier les couleurs ou d'ajuster les caractères en fonction de vos besoins de conception

: Même avec peu d'expérience en matière de conception, vous pouvez utiliser un modèle comme guide et apprendre les principes de conception tels que la couleur, la typographie et la disposition. De plus, leur utilisation vous permet de modifier les couleurs ou d'ajuster les caractères en fonction de vos besoins de conception Vous aider à créer des designs plus efficaces : Les modèles tiennent compte des attentes des utilisateurs et des tendances, car les designers les ont créés. Ils ont de grandes chances de réussite et s'adaptent à vos objectifs marketing. En effet,89% des spécialistes du marketing affirment que le contenu visuel est essentiel dans leur stratégie de communicationstratégie marketingselon un sondage réalisé par Venngage

: Les modèles tiennent compte des attentes des utilisateurs et des tendances, car les designers les ont créés. Ils ont de grandes chances de réussite et s'adaptent à vos objectifs marketing. En effet,89% des spécialistes du marketing affirment que le contenu visuel est essentiel dans leur stratégie de communicationstratégie marketingselon un sondage réalisé par Venngage Vous permettent d'adapter vos conceptions graphiques : Pour les projets où le volume est important, par exemple lorsque vous testez des créations en AB, les modèles vous permettent d'itérer sur les designs que vous créez rapidement et facilement

L'efficacité dans la processus de conception est clé, surtout lorsqu'on travaille avec des clients ou des marques qui ont besoin d'un flux de travail constant pour garder leur contenu frais.

10 modèles de design gratuits 2024

Choisir le bon modèle de conception pour les besoins spécifiques de chaque projet peut améliorer considérablement le flux de travail de votre équipe.

A modèle bien conçu comme ceux que nous énumérons ci-dessous, peut fournir un cadre structuré qui vous permet de vous concentrer sur l'exécution, la production du contenu et l'amélioration de la fonction du projet.

1. Modèle de conception graphique par ClickUp

Gardez une longueur d'avance sur chaque demande de conception grâce aux multiples listes préétablies de ce modèle de conception graphique de ClickUp

Le Modèle de conception graphique par ClickUp comprend tous les outils et affichages nécessaires pour aider les concepteurs :

Trouver et accéder instantanément à tous les fichiers de conception

Paramétrer les estimations de durée pour tous les projets et toutes les tâches

Visualiser et hiérarchiser toutes les tâches dans le pipeline de conception

Grâce à ses vues flexibles prédéfinies, ses statuts personnalisés, ses champs personnalisés et bien plus encore, le modèle de conception de ClickUp vous donne la possibilité de créer un environnement de conception unique flux de travail de conception qui est parfaitement adapté pour refléter votre processus de conception idéal.

Le modèle de conception graphique de ClickUp vous aide à faire tout ce qui précède et plus encore, en un seul endroit !

2. Modèle créatif et design par ClickUp

Créez un flux de travail achevé pour vos équipes de création et de conception grâce à ce modèle ClickUp très utile

Les équipes de création et de conception sont souvent bombardées de demandes de conception et de développement d'actifs créatifs provenant de plusieurs départements. Mais avec notre modèle, la production créative devient un jeu d'enfant.

Le modèle Modèle de création et de conception par ClickUp assiste un flux de travail de bout en bout qui va de la réception de la demande à la planification avec des documents sur le briefing créatif le projet peut être exécuté à l'aide de sous-tâches et d'une bibliothèque de ressources pour que tout soit organisé.

Grâce à ce processus rationalisé, votre équipe peut se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : créer des designs étonnants et livrer des ressources de haute qualité.

3. Modèle de dossier de conception par ClickUp

Préparez un processus créatif et collaborez facilement avec votre équipe grâce au modèle de dossier de conception de ClickUp

Améliorez la communication de votre projet avec le modèle de dossier de conception de ClickUp.

Le modèle Modèle de dossier de conception par ClickUp rationalise le processus de création en fournissant une feuille de route claire pour les objectifs, l'orientation, l'étendue et l'échéancier de votre projet.

En utilisant ce modèle, vous pouvez communiquer efficacement avec les services de création et de marketing, en comblant le fossé entre l'entreprise, la conception et l'exécution de votre projet, et en améliorant la qualité de votre travail la hiérarchisation des projets .

Grâce à ce niveau d'information, les projets restent sur le bon chemin et les objectifs sont correctement communiqués, ce qui garantit l'alignement de tous. En d'autres termes, cela permet à toutes les personnes concernées de comprendre un projet et son déroulement.

4. Modèle de portfolio de design par ClickUp

Un modèle simple et visuel pour garder vos projets organisés et accessibles à tout moment.

Améliorez votre projet d'image de marque ou de conception de produit avec le Modèle de portfolio de design par ClickUp .

Ce modèle simple, flexible et visuellement attrayant vous permet de planifier et de suivre votre projet en toute simplicité.

Le modèle rationalise la communication entre les membres de l'équipe et garantit une exécution des tâches invitée, ce qui en fait un choix idéal pour n'importe quel projet.

Grâce aux champs personnalisés, aux statuts personnalisés et aux vues personnalisées (Liste, Tableau, Tableur, etc.), vous pouvez définir votre vision et rester sur la bonne voie tout au long du processus.

Commencez à utiliser le modèle Design Portfolio dès aujourd'hui pour améliorer la qualité de votre projet et atteindre vos objectifs efficacement.

5. Graphic Design Simple Template by ClickUp

Rationalisez vos projets flux de travail de la conception graphique et améliorez la collaboration au sein de l'équipe avec le Graphic Design Modèle simple par ClickUp

Vous cherchez à rationaliser votre flux de travail en matière de conception graphique ?

Le Design graphique Modèle simple par ClickUp est spécialement conçu pour aider les graphistes et les équipes créatives à créer un processus transparent de la conception à l'achèvement et un processus rationalisé qui élimine les étapes inutiles et simplifie les tâches complexes

Que vous travailliez sur un petit projet ou une campagne à grande échelle, le Graphic Design Simple Template contient tout ce dont vous avez besoin pour vous organiser et réaliser des projets réussis.

PRO TIP ClickUp offre des centaines de modèles personnalisables - découvrez-en davantage modèles pour les équipes de création et de conception et les personnaliser en fonction de vos besoins, et les adapter à l'évolution de votre entreprise.

6. Modèle de conception de logo par Envato

via Envato Elements

En utilisant ceci modèle de conception de logo peut être un choix judicieux pour les entreprises de l'industrie alimentaire ou les restaurants.

Le design de logo minimal d'Envato Elements se concentre sur la simplicité, avec une disposition propre et épurée et une police sans empattement. La disposition minimale peut aider à attirer l'attention du spectateur sur les éléments essentiels du logo : le nom de la marque et l'illustration, ce qui le rend plus mémorable et reconnaissable.

Un modèle de logo minimal comme celui-ci peut également être facilement adapté à différents contextes et applications.

7. Graphic Element Template by Envato

via Envato Elements

Cet ensemble d'icônes et d'éléments d'interface utilisateur d'Envato Elements vous permettra de gagner du temps et de vous assurer que vos éléments de conception sont polis et cohérents. Tous les éléments graphiques sont 100% vectoriels, vous pouvez donc les personnaliser et les modifier à l'aide d'Adobe Illustrator.

Cet ensemble d'icônes assure la cohésion de vos paramètres tout en ajoutant de l'intérêt visuel et de la clarté.

Le fichier téléchargeable comprend les types de fichiers .EPS et .IA ; tous ses éléments sont organisés et superposés.

8. Modèle de brochure par Envato

via Envato Elements

Un modèle d'e-mail responsive comme celui-ci d'Envato Elements ajuste automatiquement la disposition et la conception de votre e-mail en fonction de la taille de l'écran de l'appareil sur lequel il est affiché.

Cela signifie que les images, les éléments graphiques et le texte ne seront pas mal placés. Ils s'adapteront à la taille de l'écran, ce qui garantit que vos e-mails ont un aspect professionnel et sont accessibles quel que soit l'appareil. En conséquence, les modèles d'e-mail contribuent à rédiger de meilleurs e-mails car il n'est pas nécessaire de se préoccuper de visuels accrocheurs.

De plus, les modèles d'e-mail réactifs et la personnalisation qui sont disponibles en de nombreux outils de marketing par e-mail de premier plan peuvent vous aider à améliorer les taux d'ouverture et de clics de vos e-mails en jusqu'à 139% car les destinataires sont plus enclins à s'intéresser à des e-mails faciles à lire et à parcourir.

10. Modèle de site web

