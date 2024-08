Les 10 meilleurs outils de conception Web (outils de conception graphique) pour 2024

Dans le monde numérisé d'aujourd'hui, un site web conçu avec goût est indispensable. Les clients potentiels sont plus enclins à se convertir si vous disposez d'un site web joliment conçu que si vous disposez d'une plateforme ordinaire.

Heureusement, le paysage actuel de la conception de sites web permet à n'importe qui de créer son propre site. Cela s'explique par la liste interminable de solutions de conception de sites web outils de conception disponibles. Cependant, chacun d'entre eux s'accompagne d'exigences différentes en termes de paramètres et de savoir-faire.

Dans ces conditions, il peut s'avérer difficile de choisir les meilleurs outils de conception Web. Dans cet article, nous vous expliquons ce que vous devez rechercher dans les outils de conception web et les meilleurs outils de conception web pour 2024.

Plongeons dans l'histoire.

Que faut-il rechercher dans les outils de conception Web ?

Compte tenu du nombre d'outils de conception Web disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. Alors, que devriez-vous rechercher exactement pour maximiser votre productivité et votre efficacité en termes de temps ?

Modèles

Le premier critère est la disponibilité de modèles prêts à l'emploi qui ne font pas appel à des compétences avancées en matière de conception web. Vous voulez un outil qui propose des modèles adéquats, car cela vous facilitera la tâche et vous donnera une idée de l'aspect final de votre site web.

THE ULTIMATE TEMPLATE CENTER (LE CENTRE DE MODÈLES PAR EXCELLENCE) Le centre de modèles de ClickUp est rempli de modèles utiles pour les équipes de conception les gestionnaires de projet, et pour toute autre raison permettant d'accroître votre productivité.

Personnalisation

La personnalisation est une autre fonctionnalité que vous devriez rechercher. Cette fonctionnalité permet à votre équipe de conception pour ajuster la conception du site web et la rendre unique à vos besoins. La personnalisation permet de s'assurer que votre site web n'est pas identique à celui de vos concurrents. Grâce aux fonctionnalités de personnalisation, il est plus facile de travailler sur la reconnaissance de votre marque et votre identité visuelle.

Intégrations

En plus de cela, vous voulez un outil de conception web avec une intégration de système. Vous voulez un outil compatible avec votre système de gestion de contenu actuel, car il devient alors plus facile d'importer du nouveau contenu sans compromettre les performances de votre site.

Options

En outre, recherchez des outils de conception Web qui offrent une multitude d'options pour les polices de caractères et les graphiques. En effet, la typographie est le meilleur moyen de créer une identité visuelle pour votre site web. Avec de nombreuses options, il vous sera relativement facile d'exprimer votre style et de vous démarquer.

Interface

Enfin, vous voulez un outil de conception web doté d'une interface simple mais puissante. Cette dernière vous évite bien des maux de tête et des lacunes, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la conception du site Web au lieu de passer d'innombrables heures à comprendre le fonctionnement de l'outil.

Les 10 meilleurs outils de conception web pour faire de 2024 votre année la plus créative

Dans le passé, les concepteurs de sites web devaient rédiger manuellement et construire leurs sites web en utilisant du code HTML et CSS et du javascript. Heureusement, ce n'est plus le cas. Avec les meilleurs outils de conception web, vous pourrez facilement donner vie à vos idées.

Voici un tour d'horizon des outils de conception web les plus populaires ressources en matière de design et des outils qui vous seront utiles à l'avenir.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/annotate-images-in-ClickUp.gif annoter les images dans ClickUp /%img%/

Annotez facilement les images dans ClickUp et laissez ou attribuez des commentaires à votre équipe de conception

Si vous êtes à la recherche d'un outil de gestion de conception tout-en-un qui rationalise votre travail de conception, vous pouvez utiliser ClickUp processus de conception facilite le partage du feedback et optimise les ressources de votre équipe, ClickUp est l'outil de conception web qu'il vous faut.

Grâce à cette plateforme, vous pouvez afficher tous vos projets de conception, suivre et améliorer l'efficacité de votre équipe de conception, rationaliser le processus de conception et intégrer tous vos outils de conception favoris.

ClickUp utilise ses fonctionnalités de gestion de projet robustes et les associe à l'ultime collaboration de projet des outils permettant aux équipes de conception de rester sur la même page.

Fonctionnalités :

Vue Tout permettant aux spectateurs de tout voir quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans la hiérarchie

Espaces, dossiers et listes permettant d'organiser les équipes de conception et les départements

Tâches personnalisables avec sous-tâches imbriquées et checklists pour un flux de travail optimal du projet

Modification en cours pour une collaboration efficace au sein de l'équipe

Annotation de PDF et d'images fonctionnalités

Automatisations ClickUp pour gagner du temps en utilisant des recettes d'automatisation préconstruites comprenant plus de 50 actions, déclencheurs et conditions

Cartes mentales vous aident à créer de superbes schémas visuels à partir d'un canevas vierge ou de tâches existantes

Des centaines de modèles à utiliser par les équipes

Des intégrations faciles avec plus de 1 000 de vos outils favoris

Pour :

ClickUp apporte une assistance à plus de 1 000+ intégrations * Formation gratuite

assistance 24 heures sur 24

Personnalisation de haut niveau

Le mode hors ligne vous permet de faire votre travail terminé sans connexion internet

Applications mobiles ClickUp vous permet d'emporter votre travail partout en déplacement

Inconvénients :

La personnalisation poussée peut être écrasante pour les utilisateurs débutants

Prix :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Figma

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Figma-Product-Example-Image-Scale-Feature-1400x865.png Figma Exemple de produit Échelle de l'image Fonctionnalité /%img%/

Via Figma Figma est une plateforme de conception tout-en-un qui connecte tous les acteurs du processus de conception afin que chaque membre de l'équipe soit mieux à même de livrer des produits plus rapidement. Son logiciel de conception web est excellent pour le prototypage et les systèmes de conception.

Une fois inscrit sur Figma, vous avez accès à l'outil associé de la société, FIGJAM. Ce dernier sert de tableau blanc en ligne à partir duquel les équipes de conception peuvent collaborer et mapper les processus de conception.

Rétrospectivement, il semblerait que Figma ait été conçu pour l'avenir du web.

Fonctionnalités :

API

Animation

Outils de CAO

Outils de collaboration

Commentaires/Notes

Importation/exportation de données

Gestion de la conception

Modèles de conception

Authentification unique

Modification en cours

Test de performance

Test d'utilisabilité

Pros :

Capacités illimitées

Figma peut être utilisé pour créer des prototypes d'applications et des maquettes pour l'équipe produit

Léger

Beaucoup de widgets que vous pouvez utiliser pour animer des ateliers mémorables

Assistance pour un environnement de conception collaboratif

Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte

Pas d'application mobile

Prix :

Free pour un maximum de 2 éditeurs et 3 projets

Professionnel : 12 $ par éditeur/mois (facturation annuelle) et 15 $ par éditeur/mois (facturation mensuelle)

Organisation : 45 $ par éditeur/mois (facturation annuelle)

G2: 4.7/5 (729 review s)

4.7/5 (729 review Capterra: 4.7/5 (549 critiques)

3. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Canva-Website-Builder-Tool-Example.gif Exemple d'outil de création de site web de Canva /$$img/ Outil de création de site web Canva Canva offre aux concepteurs de sites web une variété inégalée de catégories graphiques et des milliers de modèles réalisés par des professionnels qui devraient permettre même à un amateur de démarrer. Et avec le Créateur de site web Canva, il est facile de créer des sites web d'une page pour des évènements, des portfolios, des sites de vente au détail, et bien plus encore.

Le plus beau, c'est que son utilisation est gratuite.

De plus, la plateforme en ligne est hébergée dans le cloud et est accessible depuis n'importe quel emplacement à l'aide de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet. Vous pouvez utiliser Canva soit sur un navigateur web, soit sous la forme d'une application téléchargeable pour Mac, PC, Chromebook, iOS ou Android.

Si vous recherchez un outil de conception web pour la modification rapide d'images et de vidéos, ou pour créer un site d'une seule page, Canva est l'outil qu'il vous faut. Si vous souhaitez que votre public s'engage sur le site que vous avez construit, vous pouvez également déployer Canva Insights qui vous fournit des analyses de base.

Fonctionnalités :

Bibliothèque de pour les équipes * Conception réactive

Collaboration en temps réel

Modèles de one-pager pour les sites web personnalisés

Analyse avec Canva Pro

Pros :

Le téléchargement du projet construit est rapide et fiable

Les utilisateurs peuvent facilement sélectionner un modèle et commencer la modification en cours sans délai

Aucune expérience en matière de conception n'est nécessaire

Excellentes ressources d'apprentissage pour son outil de conception et ses systèmes de conception généraux

Suite impressionnante de nouveaux outils tels que le constructeur de sites Web Canva

L'interface intuitive facilite la tâche des concepteurs amateurs

Expérience conviviale du logiciel de conception de sites web

Inconvénients :

La version gratuite comporte des filigranes interdisant aux utilisateurs de télécharger ou de modifier davantage les cours

Le téléchargement de plusieurs fichiers les compresse automatiquement dans un fichier zip

Bugs occasionnels car Canva est une application web complète

Prix :

Gratuit

Canva Pro: 12,99 $ par mois ou 119,99 $ par an pour un utilisateur

12,99 $ par mois ou 119,99 $ par an pour un utilisateur Canva pour Teams: 14,99 $ par mois ou 149,90 $ par an pour les cinq premiers utilisateurs

G2: 4,7/5 (3 771 commentaires)

4,7/5 (3 771 commentaires) Capterra : 4.7/5 (10,833 critiques) Learn about more Canva alternatives !

4. WordPress

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/WordPress-Editing-Post-Platform-Example.png Exemple de plateforme de modification en cours de WordPress /%img%/

Via WordPress.org WordPress s'est forgé une solide réputation en tant que solution de référence pour les logiciels de conception de sites web, en alimentant près de la moitié de l'internet. Les utilisateurs ont le choix entre WordPress.org et WordPress.com, qui sont tous deux basés sur les mêmes outils logiciels de conception de sites web, avec seulement quelques différences clés.

Le premier est une plateforme auto-hébergée, ce qui signifie que vous hébergez votre site web en utilisant les services d'un fournisseur prestataire. En revanche, WordPress.com est hébergé par Automattic.

Avec le recul, WordPress s'impose comme le meilleur logiciel gratuit logiciel de blog pour les débutants.

Fonctionnalités :

Réalité augmentée

Design personnalisé

Recherche vocale

Mode d'accessibilité pour les widgets

Types de contenu personnalisés

Publication intégrée d'actualités et de blogs

Sécurité gérée du site web

Assistance pour PHP 8

Mode sombre

Pour :

Relativement bon marché

Convivialité pour les débutants et facilité de prise en main

Les sites web construits avec WordPress fonctionnent bien sur différents appareils

Très modulaire avec des milliers de plugins et de thèmes

Les utilisateurs peuvent construire presque n'importe quel type de site web

WordPress est conçu pour être réactif dès sa sortie de la Box

Convivial pour l'optimisation des moteurs de recherche par défaut

Cons :

Problèmes de mise à jour du logiciel de conception web

Coût élevé de la personnalisation

Vulnérabilités possibles en matière de sécurité

L'optimisation de la vitesse du site peut s'avérer difficile

Prix :

Les tarifs de WordPress.org varient de ceux de WordPress.com. WordPress.org est gratuit. Cependant, il y a des coûts supplémentaires que vous devrez supporter, notamment celui de l'achat de différents forfaits d'hébergement pour ses outils de conception.

WordPress.com propose cinq forfaits.

Gratuit

Personnel : 4 $ par mois, facturé annuellement

: 4 $ par mois, facturé annuellement Premium : 8 $ par mois, facturé annuellement

: 8 $ par mois, facturé annuellement Business : 25 $ par mois, facturés annuellement

G2: 4.4/5 (2387 commentaires)

4.4/5 (2387 commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,414 critiques)

5. Adobe

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Adobe-Site-Manager-Example-1400x755.png Exemple de gestionnaire de site Adobe /%img%/

via Adobe Bien que relativement nouveau dans le paysage des logiciels de conception de sites web, Adobe est devenu un choix naturel pour les graphistes et concepteurs de sites web . Cette maquette de conception web et l'outil de prototypage permettent aux designers d'idéer et de collaborer sur différents projets.

Adobe Photoshop et Adobe Illustrator faisant partie de sa suite de logiciels de conception de sites web, sa popularité auprès des concepteurs se traduit par de nombreux tutoriels et ressources sur le web qui vous aideront à démarrer. Ceci est particulièrement utile lorsque vous recherchez de l'aide Adobe Photoshop pour l'outil de conception d'interface utilisateur.

L'outil de développement et de conception web responsive simplifie la création de magnifiques sites web personnalisés pour n'importe quel navigateur ou appareil. L'outil de conception aide également ceux qui souhaitent créer des sites Web réactifs.

Fonctionnalités :

Collaboration

Système de conception Wireframing

Protypes interactifs pour le processus de conception web

Interface utilisateur redessinée et moderne, plus rationnelle et plus gratuite

Accès à des conseils sur le code

Assistance multi-moniteur pour Windows

Aides visuelles pour réduire les erreurs et accélérer le développement du site

Assistance Git

Pour :

Excellente réputation en tant que solution de bout en boutOutils de conception UX* Intégration transparente avec d'autres outils

Bonnes performances même avec des fichiers volumineux

Inconvénients :

Adobe ne propose qu'une option d'essai gratuit pour ses outils de développement web

Pas de possibilités de collaboration en temps réel pour la conception de sites web

Prix :

Free: 1 utilisateur par mois

1 utilisateur par mois Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 $/mois

20,99 $/mois Business: 35,99$/mois par licence

35,99$/mois par licence Creative Cloud All Apps: 54,99 $/mois

G2: 4.6/5 (34,327 commentaires)

4.6/5 (34,327 commentaires) Capterra: 4.8/5 (1,733 critiques)

6. Wix

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Editor-X-homepage.jpeg Wix Editor X Design /%img%/

via Wix Editor X Design Wix est un outil de développeur de site web qui vous permet de concevoir, de gérer et de développer votre présence en ligne en fonction de vos besoins et de vos spécifications. En tant que développeur web, vous avez trois choix pour la construction de sites web : Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) et Velo by Wix.

Avec Wix Editor, vous disposez d'un éditeur de sites web convivial, doté d'une fonction "glisser-déposer" et d'une multitude de modèles personnalisables qui conviennent parfaitement aux débutants en matière de conception de sites web.

D'autre part, ADI est un constructeur de sites web autonome qui aide à développer un site web entier après que les utilisateurs ont soumis leurs préférences d'utilisation. Mais ce constructeur de sites web est clé pour le WYSIWYG avec des fonctionnalités de glisser-déposer.

Enfin, avec Velo de Wix, les utilisateurs obtiennent une plateforme open-source sur laquelle ils peuvent créer des applications de développement web sophistiquées. Cette plateforme est idéale pour les développeurs web indépendants qui cherchent à créer une expérience utilisateur de site web personnalisée.

Si vous avez besoin d'un constructeur de sites web intuitif et d'un outil pratique avec un tableau de forfaits abordables, alors Wix est la plateforme qu'il vous faut. Vous avez le choix entre plus de 500 modèles personnalisables préconçus.

Fonctionnalités :

Paiements en ligne intégrés

Ventes multicanaux idéales pour le commerce électronique

Infrastructure et outils adaptés au référencement pour créer facilement des sites web

Outils d'accessibilité intégrés

Outils de banding gratuits

Analyses et rapports avec l'outil de conception

Pour :

Wix est facile à utiliser et ne nécessite pas d'antécédents en matière de développement web ou de code

Un forfait $$$a avec un programme d'outils gratuits

Les sites web Wix ont les temps de chargement les plus rapides de l'écosystème, ce qui fait de cet outil de conception un choix de premier ordre pour créer des sites web réactifs

L'assistant de référencement de Wix fournit des conseils utiles pour optimiser votre site web

Éditeur simple par glisser-déposer pour les concepteurs de sites web amateurs ou chevronnés

Inconvénients :

Les possibilités de personnalisation sont limitées car les utilisateurs n'ont pas accès au code du site web

Les fonctions sont limitées, ce qui rend Wix défavorable aux utilisateurs qui gèrent un blog ou une boutique en ligne

Les utilisateurs ne peuvent pas changer de thème sans perdre leur contenu

Prix :

Combo: $$$a par mois

$$$a par mois Unlimited: $$$$ par mois

$$$$ par mois Pro: $$$a par mois

$$$a par mois VIP: $$$$$ par mois

Wix propose également quelques forfaits Business et eCommerce. Ceux-ci incluent :

Business Basics: $$$a par mois

$$$a par mois Business Unlimited: $$$a par mois

$$$a par mois Business VIP: $$$$ par mois

$$$$ par mois **Enterprise : $$$a par mois

G2: 4.4/5 (9.159 commentaires)

4.4/5 (9.159 commentaires) Capterra: 4.4/5 (1.545 commentaires)

7. Marvel

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Marvel-Design-App-Example.jpeg Exemple d'application du design Marvel /%img%/

Via Marvel Si vous êtes à la recherche d'outils logiciels de conception de sites web qui permettent un prototypage, des tests et une mise sur le marché rapides, Marvel est l'outil qu'il vous faut. Parmi les constructeurs de sites Web de la liste, cet outil est livré avec une fonction de conception et de prototypage intuitive qui rend le wireframing, la conception et le prototypage relativement rapides.

Les équipes de conception peuvent instantanément générer des spécifications de conception et connecter les intégrations qui alimentent leur flux de travail de conception .

Sans courbe d'apprentissage et sans logiciel de conception web requis, Marvel est une excellente option pour les amateurs qui débutent. Les utilisateurs ont, à leur disposition, une bibliothèque accessible de modèles et d'actifs qui éliminent la complexité du processus de conception.

Marvel facilite considérablement la transformation d'une maquette de conception en prototypes interactifs en ligne sans écrire une seule ligne de code.

Fonctionnalités :

Modèles personnalisables et faciles à utiliser dans l'ensemble de l'outil de conception

Modèles d'image de marque personnalisables pour différents éléments web

Icônes prédéfinies de qualité supérieure pouvant être utilisées dans votre conception Web

Les polices de caractères peuvent être incluses dans les images

Pros :

Flux de travail entre les captures d'écran

Interface utilisateur propre et simple avec disposition automatique des éléments web

Les utilisateurs peuvent envoyer un lien vers le projet aux clients pour un accès facile aux prototypes

La plupart des fonctionnalités sont gratuites, ce qui rend l'application particulièrement utile pour les nouveaux designers, les étudiants et les organisations à but non lucratif

Basée sur le web, les utilisateurs peuvent accéder à l'application partout où ils disposent d'une connexion internet

Inconvénients

Difficultés à créer des groupes dans le prototype

L'animation sur Marvel n'est pas aussi fluide que sur d'autres plateformes

Le logiciel de conception Web n'a pas d'options hors ligne

Pas d'options d'annotation

Fonctions d'animation limitées pour la conception Web

Prix :

L'outil de développement web propose 5 options avec la possibilité de démarrer un essai gratuit également.

Free (1 utilisateur, 2 projets actifs):0

(1 utilisateur, 2 projets actifs):0 Pro (1 utilisateur, projets illimités) : 12 $ par mois

(1 utilisateur, projets illimités) : 12 $ par mois Teams (3 utilisateurs, projets illimités) : 42 $ par mois

(3 utilisateurs, projets illimités) : 42 $ par mois Company (6 utilisateurs, projets illimités) : 84 $ par mois

(6 utilisateurs, projets illimités) : 84 $ par mois Enterprise (utilisateurs et projets illimités) : Contacter pour un devis

G2: 4.5/5 (1,168 commentaires)

4.5/5 (1,168 commentaires) Capterra: 4.6/5 (83 commentaires)

8. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendrier-Template-Example.png Exemple de modèle de calendrier éditorial Trello /%img%/

Via Trello Si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif pour votre outil de conception web, alors.. Trello est l'outil qu'il vous faut. Cette plateforme permet de rédiger des e-mails et des feuilles de calcul de manière relativement simple et gérable, et de réunir toute l'équipe grâce à des fonctions de glisser-déposer permettant de déplacer les tâches.

Ce style Kanban logiciel de gestion de projet permet aux chefs d'équipe de conception de suivre ce que fait chaque membre de l'équipe. Cet outil de collaboration numérique vous aide à maintenir la productivité et à favoriser la collaboration, même dans un environnement de travail distribué.

Il pourrait être utilisé à des fins de conception web, mais Trello fonctionne mieux en tant que solution de gestion des tâches.

Fonctionnalités :

Des couvertures de cartes qui rendent la collaboration colorée

Une multitude de raccourcis clavier qui peuvent sauver la productivité

Des checklists avancées qui permettent de mapper clairement tous les éléments en mouvement

Mise à jour du Calendrier pour voir tous les éléments checklist assignés

Automatisations pour aider à construire de meilleurs flux de travail

Le mode sombre dans l'application Trello pour iOS et Android

Pour :

Interface intuitive

Le forfait gratuit dispose de nombreuses capacités

Éditeur par glisser-déposer avec ses cartes

Les utilisateurs ont un accès à la fois sur mobile et sur ordinateur

Les utilisateurs peuvent facilement créer des Tableauavec des idées pour le design thinking* Plusieurs couloirs peuvent être créés pour servir plusieurs objectifs de billetterie

Cons :

De nombreuses fonctionnalités nécessitent des modules complémentaires

La taille des pièces jointes est limitée, ce qui peut s'avérer contraignant dans la plupart des instances

L'intégration avec MS Teams et Google Disc peut être améliorée

Il ne s'agit pas d'un logiciel de conception web typique, mais plutôt d'une solution de gestion des tâches

Prix :

Trello a quatre structures de prix avec une option d'essai gratuit sur ses forfaits payants.

Free

Standard: 5 $ par utilisateur et par mois

5 $ par utilisateur et par mois Premium: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Enterprise: $17.50 par utilisateur et par mois à partir de 250 utilisateurs facturés annuellement

G2: 4.4/5 12,993 commentaires)

4.4/5 12,993 commentaires) Capterra: 4.5/5 (22,289 critiques)

Check out these Trello alternatives !

9. Webflow

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Webflow-Product-Example-1400x697.png Exemple de produit Webflow /%img%/

via Flux Web Webflow est une nouvelle plateforme populaire de construction de sites web qui fonctionne avec une plateforme d'éditeur visuel en ligne à travers laquelle vous pouvez concevoir, construire et lancer des sites web. Le canevas visuel vous permet de contrôler CSS3, HTML5 et JavaScript et de traduire le code sémantique en sites personnalisés pour le processus de conception web ultime.

Il permet également d'utiliser des éléments HTML non stylisés pour gagner en contrôle. En outre, les utilisateurs peuvent tirer parti de pièces préconstruites pour concevoir des éléments complexes, notamment des vidéos et des éléments d'arrière-plan, entre autres.

Caractéristiques :

Animation basée sur le défilement

Animation en plusieurs étapes

Contrôles SEO

Tableau de bord des activités

Gestion du Calendrier

Gestion des campagnes

Mise à jour automatique

Suivi des activités

Avantages :

Les concepteurs de sites web peuvent lier le mouvement et l'animation à la position du curseur pour attirer l'attention de l'utilisateur

La collaboration est relativement simple, car plusieurs concepteurs peuvent être invités à travailler simultanément sur le même site web

Les sites web peuvent être rendus plus interactifs en utilisant des panneaux d'affichage, des modaux et d'autres éléments cachés

Plus de 20 animations et interactions prédéfinies sont disponibles, ce qui rend l'ajout de fonctionnalités instantané

Inconvénients

Les images ne peuvent être compressées que manuellement, ce qui peut prendre du temps

La limite du CMS est encore assez basse sur certains forfaits

Courbe d'apprentissage raide pour un constructeur de site web

Prix :

Basic: $12 par mois

$12 par mois CMS: $16 par mois

$16 par mois Business: 36 $ par mois

36 $ par mois Enterprise: Forfait basé sur un devis

G2: 4.4/5 (401 commentaires)

4.4/5 (401 commentaires) Capterra: 4.6/4 (193 commentaires)

10. Designmodo

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Designmodo-Product-Example.png Exemple de produit Designmodo /%img%/

Via Designmodo Designmodo est un logiciel de conception web tout-en-un où les utilisateurs peuvent créer des sites web et des newsletters. Cet outil fonctionne mieux pour les utilisateurs qui recherchent un outil d'aide à la création de pages web statiques, de sites web par glisser-déposer ou de modèles d'e-mails.

Designmodo propose aux concepteurs de sites web deux outils de création de sites web : Slides et Startup. Grâce à ces deux outils, les concepteurs peuvent créer deux sites web personnalisés et les lancer via un hébergeur. Ce logiciel de conception de sites web utilise une fonctionnalité de glisser-déposer, qui est très simple tout en étant très personnalisable. L'outil de conception rend l'ensemble du processus relativement gratuit.

Fonctionnalités :

100 composants de modules pour les clients personnalisés

Conception adaptée aux mobiles

Tableau d'offres d'emploi

Modèles de lettres d'information

Pros :

La documentation de Designmodo est bien détaillée

Le glisser-déposer pour les modules de contenu est bien conçu

Interface propre et rapide pour l'ensemble de l'outil de conception

Hiérarchie de projet simple

Courbe d'apprentissage nulle pour les concepteurs de sites web

Inconvénients

Options de modèles limitées pour les concepteurs de sites web

Designmodo ne propose pas d'essai gratuit

La personnalisation des modules devrait aller au-delà de la profondeur disponible

Prix :

Forfait Business: 18$/mois

18$/mois Forfait pour les agences: 29$/mois

G2: 4.2/5 (18 commentaires)

4.2/5 (18 commentaires) Capterra: 3.4/5 (10 commentaires)

Gérez vos projets de conception Web en un seul endroit

La collaboration est clé pour les équipes de conception Web, ce qui signifie que plusieurs personnes travaillent sur des tâches similaires en même temps. Mettez de l'ordre dans votre projet en utilisant la suite d'outils de gestion de projet, de productivité et de conception Web de ClickUp pour éviter les goulots d'étranglement et améliorer l'efficacité.

Mon travail consiste à voir comment votre équipe de conception Web travaillerait dans ClickUp ? Invitez les membres de votre équipe et démarrez gratuitement !