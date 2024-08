10 meilleurs outils et logiciels de conception de produits en 2024

Les concepteurs de produits et leurs équipes sont responsables de tout, du prototypage à la conception, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En tant que chef de produit, vous devez également gérer l'équipe et vérifier les analyses du comportement des utilisateurs pour voir ce qui fonctionne (et ne fonctionne pas) tout au long du cycle de vie du produit.

Cela fait beaucoup à gérer en même temps, n'est-ce pas ?

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de mener ce cirque en solo. Logiciel de conception de produits offre à votre équipe un environnement de travail numérique pour gérer tout, de la conception de l'interface utilisateur à la gestion de projet en passant par la cartographie du parcours.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment fonctionne un logiciel de conception de produits et quelles sont les fonctionnalités que vous devez rechercher. Nous vous proposons également des revues des meilleurs outils de conception de produits pour vous aider à trouver le logiciel idéal processus de développement de produits plateforme. 🤩

Qu'est-ce qu'un outil de conception de produits ?

Les logiciels de conception de produits aident les équipes chargées des produits à visualiser, à maquetter et à itérer les produits dans la processus de conception . Les développeurs et les concepteurs de sites web professionnels utilisent ces outils à différentes étapes de leur processus, qu'il s'agisse de recueillir des informations sur les utilisateurs, d'élaborer des plans de parcours client ou de créer des prototypes.

Au lieu d'essayer de gérer séparément votre budget, vos tâches, les communications de votre équipe et vos documents, un logiciel de conception de produits solide rassemble tout dans une seule plateforme pour aider votre équipe à faire un meilleur travail, plus rapidement.

Non seulement ce logiciel de conception permet d'affiner vos idées avant le développement, mais il vous facilite aussi grandement la tâche. Avec le bon outil, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher des maquettes, les dossiers de conception ou des fiches techniques.

Le modèle de tableau blanc de briefing de conception est utilisé pour mener à bien le briefing initial d'une conception. Remplissez et partagez facilement les détails du projet de conception, tels que les demandes du client, les objectifs, et plus encore

Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans un outil de conception de produit ?

Il existe de nombreux logiciels de conception de produits sur le marché, mais ces solutions ne cochent pas toujours les bonnes Box. Recherchez des outils de conception de produits dotés de fonctions telles que :

Gestion du processus et du flux de travail : Bien sûr, un logiciel de modélisation 3D solide est cool et tout, mais ne serait-il pas mieux s'il gérait également le processus de conception ? Les outils de conception de produits de haute qualité offrent un cadre basé sur le cloud pour que toutes les parties prenantes, tous les projets et toutes les tâches soient sur la même page

: Bien sûr, un logiciel de modélisation 3D solide est cool et tout, mais ne serait-il pas mieux s'il gérait également le processus de conception ? Les outils de conception de produits de haute qualité offrent un cadre basé sur le cloud pour que toutes les parties prenantes, tous les projets et toutes les tâches soient sur la même page Conception d'interface simple: Qui a le temps ou la bande passante mentale pour une courbe d'apprentissage abrupte ? Gagnez plus de temps en optant pour un logiciel de conception de produits doté d'une interface utilisateur simple. Dans la mesure du possible, optez pour des outils de type "glisser-déposer". Le choix d'un outil compatible avec les appareils iOS, Mac et Android favorise également l'adoption par l'ensemble de l'équipe

Qui a le temps ou la bande passante mentale pour une courbe d'apprentissage abrupte ? Gagnez plus de temps en optant pour un logiciel de conception de produits doté d'une interface utilisateur simple. Dans la mesure du possible, optez pour des outils de type "glisser-déposer". Le choix d'un outil compatible avec les appareils iOS, Mac et Android favorise également l'adoption par l'ensemble de l'équipe Modèles: Les logiciels de conception de produits doivent vous faire gagner du temps. Recherchez un outil qui inclut les éléments suivantsdes modèles de wireframes,modèles de lancement de produitet bien d'autres encore. Pour gagner encore plus de temps, recherchez des solutions qui proposent des modèles pour les documents que vous passez le plus de temps à créer

Les logiciels de conception de produits doivent vous faire gagner du temps. Recherchez un outil qui inclut les éléments suivantsdes modèles de wireframes,modèles de lancement de produitet bien d'autres encore. Pour gagner encore plus de temps, recherchez des solutions qui proposent des modèles pour les documents que vous passez le plus de temps à créer IA et automatisation: Automatisation du transfert des tâches et de la gestion des ressources humainesOutils d'écriture IA permettent aux équipes de production de gagner beaucoup de temps. Qu'il s'agisse d'automatisations basées sur des déclencheurs ou desgénérateurs de descriptions de produits, optez pour un logiciel de conception de produits qui prend en charge les tâches délicates à votre place

10 meilleurs outils de conception de produits en 2024

Les outils de conception de produits donnent aux équipes de conception une aide sérieuse dans le processus de développement. Obtenez un outil qui célèbre les grandes, les folles la réflexion sur la conception avec des fonctionnalités qui assistent les ambitions de votre équipe. Consultez ces 10 meilleurs outils de conception de produits pour donner un coup de pouce à votre équipe.

Convertissez vos concepts de conception de produits en tâches dans la fonctionnalité ClickUp Tableau blanc

En effet, ClickUp est à la fois un outil de conception de produits et un outil de travail : ClickUp est à parts égales outil de gestion de projet et outil de conception de produits - mais il y en a beaucoup d'autres. 🛠️ Les équipes chargées des produits utilisent ClickUp pour gérer tous les documents, feuilles de route et objectifs dans un tableau de bord convivial. Suivez les problèmes, gérez les sprints et générez automatiquement des rapports de projet en un rien de temps.

Si vous passez beaucoup de temps à passer au crible les e-mails et la messagerie Slack, déplacez tout vers ClickUp. ClickUp enregistre les commentaires sur toutes les tâches et tous les projets afin que vos communications s'affichent juste à côté de votre travail. ClickUp affiche les discussions est également un outil utile en temps réel pour partager des mises à jour, des liens, etc. pour tous vos projets.

Si vous vous concentrez moins sur l'aspect produit et que vous travaillez surtout sur la conception, il existe également un environnement de travail ClickUp pour cela. Les équipes de conception utilisent ClickUp pour organiser leurs grandes idées dans un espace numérique, même si vous êtes à des kilomètres l'un de l'autre. Il vous aide même à forfaiter la capacité de l'équipe, à gérer les projets de conception et à suivre le suivi et les approbations en un seul endroit.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Accédez à des centaines de modèles, comme le modèleClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour la conception de produitspour passer moins de temps à écrire et plus de temps à concevoir

ClickUp Tableaux blancs facilitent la collaboration créative en temps réel

S'appuyer surClickUp IA pour générer des rapports, des e-mails de mise à jour, des descriptions de produits et bien plus encore

CréerDocuments ClickUp et connectez-les à vos flux de travail de conception de produits en un seul clic

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs trouvent parfois les fonctionnalités de ClickUp écrasantes au début

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Figma

Via Figma Vous dirigez une équipe de développement ? Figma a été conçu pour l'idéation numérique, il est donc parfait pour maquetter des sites web, des applications et à peu près n'importe quelle expérience utilisateur numérique dans le processus de conception.

Comme toute la collaboration se fait en ligne de manière synchrone, Figma est idéal pour les équipes de conception de produits à distance. Utilisez ce logiciel de conception de produits pour bricoler des options de conception, construire et tester des prototypes, et générer du code.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Co-créer en temps réel avec votre équipe pour concevoir des expériences de classe mondiale

Créez des prototypes réalistes et obtenez des retours sur l'expérience pour construire un meilleur produit, plus rapidement

Construisez un référentiel d'actifs réutilisables avec les bibliothèques partagées de Figma

FigJam est untableau blanc en ligne pour la collaboration et le brainstorming sur les produits

Limites de Figma

Figma prétend que vous pouvez exporter son code pour construire des projets réels, mais ce code est volumineux et susceptible de se briser

Les permissions et le contrôle de version nécessitent un certain travail

Prix de Figma

Débutant: Gratuit

Gratuit Figma Professionnel: $12/mois par utilisateur, facturé annuellement

$12/mois par utilisateur, facturé annuellement Figma Organisation: 45$/mois par utilisateur, facturé annuellement

45$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: 75$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.7/5 (960+ reviews)

4.7/5 (960+ reviews) Capterra: 4.7/5 (660+ avis)

3. InkyBay

Via InkyBay InkyBay est un outil de conception de produits très particulier. Il permet à vos clients de personnaliser leurs propres produits configurables. Si vous vendez des T-shirts, des produits promotionnels ou d'autres articles personnalisés, cet outil est idéal pour vous.

Il vous suffit d'installer InkyBay et de laisser vos clients choisir un produit, un texte et des graphiques (ou un logo personnalisé) à l'aide de l'outil de conception InkyBay par glisser-déposer. InkyBay vous envoie le fichier d'impression et votre équipe de conception se met au travail.

Les meilleures fonctionnalités d'InkyBay

InkyBay est compatible avec Shopify et BigCommerce

Le concepteur visuel de produits permet de prévisualiser les produits avant que les clients ne passent leur commande

Ajoutez des éléments configurables, comme des options de couleur ou des styles, avec le configurateur de produits

Indiquez à InkyBay les produits ou les personnalisations qui s'accompagnent d'un supplément

Les limites d'InkyBay

InkyBay n'est pas livré avec un ensemble d'outils de gestion de projet

Certains utilisateurs disent que l'application InkyBay se bloque fréquemment

Prix d'InkyBay

Débutant: $19.99/mois

$19.99/mois Avantage: 49,99 $/mois

49,99 $/mois Professionnel: $99.99/mois

$99.99/mois Unlimited: $249.99/mois

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: N/A

4. Esquisse

Via Esquisse Vous êtes une entreprise exclusivement Apple ? Sketch est une application Mac que les concepteurs de produits utilisent notamment pour la collaboration et le prototypage. 💻

Étiquettez d'autres utilisateurs pour partager des partages directement sur vos conceptions Sketch. La plateforme organise même vos conceptions, permet plusieurs couches de conception et inclut des raccourcis personnalisables pour un travail plus rapide.

Meilleures fonctionnalités de Sketch

Concevez et gérez vos propres icônes vectorielles dans Sketch

Créez un modèle de conception dans Sketch pour gagner du temps sur les projets futurs

Sketch travaille hors ligne si vous n'avez pas accès à Internet

Utilisez les outils de Sketch basés sur le navigateur pour le prototypage et la transmission des conceptions au service de développement

Limites de Sketch

Sketch n'est disponible que pour les appareils Mac, les inconditionnels de Windows n'ont donc pas de chance

Certains utilisateurs souhaiteraient que la plateforme soit livrée avec davantage de modèles

Prix de Sketch

Standard: 10 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

10 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Business: 20 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

20 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Mac Licence unique: 120 $ par licence

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (770+ commentaires)

5. Onshape

Via Onshape Vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus technique ? Onshape est un logiciel de conception de produits assistée par ordinateur (CAO) conçu spécifiquement pour les équipes agiles. C'est une plateforme de développement cloud-native, ce qui la rend parfaite pour les équipes de développement de logiciels.

Mais c'est bien plus qu'un puissant outil logiciel de conception de produits. Onshape combine des outils de collaboration, des intégrations et une assistance multi-appareils au sein d'une plateforme élégante.

Les meilleures fonctionnalités d'Onshape

Simulation, rendu et automatisation des conceptions dans Onshape

Contrôlez la gestion des versions et des mises à jour

Vérifiez les analyses de votre projet par employé, fournisseur ou version

Organisez et partagez des documents avec plusieurs projets et utilisateurs

Limites d'Onshape

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'Onshape soit lié à davantage d'applications de conception et d'ingénierie

D'autres utilisateurs affirment que certaines fonctionnalités, comme les alertes d'administrateurs et de fonctionnalités échouées, sont difficiles à trouver

Prix d'Onshape

Free

Standard: 1 500 $ par utilisateur, facturé annuellement

1 500 $ par utilisateur, facturé annuellement Professionnel: 2 500 $ par utilisateur, facturé annuellement

2 500 $ par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (570+ commentaires)

4.7/5 (570+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

6. SolidWorks

Via SolidWorks SolidWorks est l'un des outils de conception de produits les plus populaires au monde. Il ne s'agit pas d'un produit unique, mais d'une gigantesque suite de produits que vous combinez pour gérer la conception, la gestion des données, la fabrication, le marketing et les simulations au sein d'une même plateforme. 📚

SolidWorks est populaire pour les applications d'ingénierie, donc si vous avez besoin d'aide pour modéliser des systèmes électriques ou des structures en 3D, c'est l'outil qu'il vous faut. Modélisez des conceptions avec votre équipe pour réduire les e-mails de va-et-vient et itérer plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de SolidWorks

Partagez des conceptions 3D avec votre équipe via le cloud

Suivez tous les commentaires et toutes les approbations de conception

Stockez toutes les versions et les données produit dans le cloud

Gérez les données, les approbations et les tâches du projet en un seul endroit

Limites de SolidWorks

SolidWorks propose tellement de forfaits et de produits qu'il est difficile de choisir l'option la mieux adaptée à ses besoins

SolidWorks est un outil très performant, vous devez donc disposer d'une machine assez rapide pour l'utiliser

Prix de SolidWorks

Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (530+ commentaires)

4.4/5 (530+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

7. LabVIEW

Via LabVIEW Vous faites travailler une équipe d'ingénieurs ? Si c'est le cas, LabVIEW est un outil indispensable. Il s'agit d'un outil de programmation graphique qui fait la recherche, la validation et les tests à votre place.

Il s'agit d'une plateforme sans fioritures conçue pour les grandes ligues, qui pourrait donc avoir une trop grande puissance de feu si vous ne voulez qu'un logiciel de maquette. Mais si vous travaillez avec des systèmes électriques ou même quelque chose d'aussi important que les missions spatiales, les fonctionnalités de LabVIEW sont incontournables. 🚀

Les meilleures fonctionnalités de LabVIEW

Automatiser des séquences de test et y accéder à distance

Apprenez les bases du développement d'applications avec la formation gratuite à LabVIEW

Configurer des éléments d'affichage interactifs dans vos conceptions

Installez les pilotes LabVIEW pour intégrer automatiquement les données du matériel et des instruments dans votre système de test

Les limites de LabVIEW

LabVIEW est avant tout un outil de programmation graphique et de test, il n'inclut donc pas de fonctionnalités pour la gestion de projet de produit

Certains utilisateurs affirment que le logiciel peut être encombrant et prendre beaucoup de temps

Prix de LabVIEW

LabVIEW Base: 528 $/an

528 $/an Test Flux de travail Standard: $1,995

$1,995 Test Flux de travail Pro: 3 995 $/an

G2: 4.3/5 (180+ commentaires)

4.3/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (15+ avis)

8. Fusion 360

Via Fusion 360 Fusion 360 d'Autodesk est un logiciel de CAO 3D destiné à la conception et à la fabrication de produits. Il s'agit d'un outil de modélisation 3D sérieux, qui convient donc mieux aux équipes de conception et de fabrication industrielles.

Fusion 360 permet de rationaliser le développement de produits en combinant la collaboration et le processus de conception de produits en une seule plateforme basée sur le cloud. Utilisez ce logiciel pour tester vos conceptions dans un environnement numérique et apporter des ajustements avant de passer à des prototypes physiques coûteux.

Fusion 360 meilleures fonctionnalités

Gagnez du temps et des ressources grâce aux flux de travail automatisés de Fusion 360

Collaborez sur des conceptions CAO en temps réel

Utiliser la conception générative pour créer des conceptions prêtes à l'emploi

Simulez des conceptions 3D dans un environnement de test numérique

Les limites de Fusion 360

Certains utilisateurs affirment que Fusion 360 manque de service client et d'assistance technique

D'autres utilisateurs affirment que ce logiciel de CAO est très technique et déroutant pour les débutants

Prix de Fusion 360

545 $ par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.5/5 (420+ commentaires)

4.5/5 (420+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (220+ avis)

9. Adobe Creative Cloud

Via Adobe Creative Cloud Qu'il s'agisse de Photoshop, d'Acrobat Pro ou de Lightroom, vous avez probablement déjà utilisé un produit Adobe. Adobe Creative Cloud est une suite de plus de 20 logiciels de création applications créatives que les équipes produits utilisent pour créer des graphiques, des visuels générés par l'IA et des vidéos accrocheuses.

La suite d'Adobe est loin d'être aussi technique que les autres outils de conception de produits de notre liste des 10 meilleurs, mais sa facilité d'utilisation en fait un outil adapté aux équipes de presque tous les types d'entreprises, y compris les startups. À elle seule, elle fait partie des outils de conception, mais elle vous donne également accès à une collaboration en temps réel des outils de collaboration en temps réel, des bibliothèques d'éléments de marque et des tutoriels utiles.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Creative Cloud

Modélisez des conceptions UX en temps réel avec votre équipe

Créez vos propres images, polices de caractères, graphiques et icônes

Adobe Dimension crée des modèles 3D interactifs pour l'itération des produits

Utilisez Adobe Capture pour transformer votre smartphone en logiciel de conception de produits en déplacement

Limites d'Adobe Creative Cloud

Certains utilisateurs signalent des problèmes liés aux licences et au service personnalisé

Il s'agit de programmes lourds travaillant dans le cloud, les pannes ne sont donc pas rares

Prix d'Adobe Creative Cloud

Contact pour les tarifs

G2: 4.6/5 (35 700+ avis)

4.6/5 (35 700+ avis) Capterra: 4,7/5 (7 160+ avis)

10. InVision

Via InVision InVision Prototype est un logiciel de conception de produits gratuit qui est parfait pour construire des expériences en ligne engageantes. Votre équipe de conception peut commenter et s'étiqueter les uns les autres depuis un prototype pour faciliter la collaboration, ce qui en fait la solution idéale pour les équipes non techniques. ✨

Si vous utilisez déjà Sketch, InVision s'intègre parfaitement à cet outil de conception. Il est ainsi possible de construire vos propres conceptions dans Sketch et de convertir le tout en un prototype viable avec InVision.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

Utilisez les cartes thermiques d'InVision pour identifier les points chauds de vos conceptions

Concevoir pour tous les appareils grâce à la conception réactive d'InVision

Partagez facilement des actifs entre les membres de l'équipe en temps réel

Itérer sur les wireframes ou changer les variations de couleur en quelques clics

Les limites d'InVision

Bien que l'intégration de Sketch soit intéressante, certains utilisateurs souhaiteraient qu'InVision dispose de plus de plugins

D'autres utilisateurs disent avoir des problèmes pour intégrer les actifs d'InVision dans d'autres logiciels

Prix d'InVision

Free

Pro: 7,95 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

7,95 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (670+ commentaires)

4.4/5 (670+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (730+ avis)

Combinez la gestion des produits avec votre outil de conception

Vos clients (et votre patron) attendent plus que jamais des concepteurs de produits. Vous avez besoin de tous les avantages possibles pour créer un travail de qualité dans des échéanciers de plus en plus serrés. Si vous n'en avez pas déjà un, procurez-vous un logiciel de conception de produits pour gérer les grandes idées, les communications, les conceptions, etc. de votre équipe. 🙌

Alors que les outils de modélisation de produits vous mèneront loin, optez pour un outil intégré comme ClickUp pour rassembler tous les outils et le travail dont vous avez besoin dans la même plateforme. Tirez parti de l'IA et de l'automatisation pour gagner du temps grâce à cet outil intuitif et riche en fonctionnalités qui rend la conception de produits - osons le dire - amusante !

Créez votre premier environnement de travail ClickUp pour voir la différence. Inscrivez-vous à ClickUp maintenant : C'est Free Forever.