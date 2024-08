10 meilleurs outils logiciels de gestion de campagne en 2024

Un montant $$$a 71% des campagnes de marketing n'atteignent pas les objectifs fixés, bien que les entreprises y consacrent près de 10% de leurs revenus aux efforts de marketing.

Ce n'est pas surprenant, étant donné que la gestion des campagnes de marketing peut donner l'impression de jongler avec des systèmes disjoints et des processus fragmentés, les yeux complètement bandés.

Le manque de visibilité en temps réel sur les projets et les campagnes entraîne des retards et un emplacement inefficace des ressources, et ce problème est aggravé par une communication dispersée.

Les logiciels et les outils de gestion de campagnes peuvent aider les entreprises à organiser et à optimiser de manière exponentielle les éléments qui comptent réellement, ce qui se traduit par des campagnes de marketing plus réussies.

Ce guide vous présentera les logiciels et outils de gestion de campagne à essayer absolument la gestion des campagnes outils de 2024 et vous aider à comprendre leurs meilleures fonctionnalités et leurs avantages et inconvénients afin que vous puissiez choisir la bonne plateforme de gestion de campagne pour les besoins de votre entreprise. 📣 📈

Qu'est-ce qu'un outil de gestion de campagne ?

Les outils de gestion de campagne sont des solutions logicielles conçues pour aider les entreprises à planifier, suivre, exécuter et analyser plus efficacement leurs campagnes de marketing, depuis la définition des paramètres jusqu'à l'analyse des performances.

Un outil de gestion de campagne en ligne vous permet de gérer l'ensemble de votre cycle de marketing en un seul endroit, en associant la main-d'œuvre, le temps et le budget aux tâches, aux processus, aux échéanciers et aux indicateurs.

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de campagne

Il n'est pas facile de choisir parmi une pléthore de logiciels de gestion de campagnes. D'une manière générale, vous voudrez vérifier les capacités suivantes :

Interface intuitive pour faciliter l'utilisation quotidienne

Capacités de gestion de projet de bout en bout

Capacités d'automatisation du marketing

Flux de travail personnalisables

Fonctionnalités robustes de collaboration et de communication

Capacité d'intégration avec d'autres outils marketing préexistants ou populaires, qu'ils soient modernes ou hérités

Capacités de niche telles quela gestion de projet des médias sociauxla gestion de campagnes d'e-mailing, la gestion de campagnes publicitaires, etc.

Rapports et analyses puissants sur les indicateurs en temps réel

Rapport coût-efficacité

Application mobile pour le travail en déplacement, etc

Que vous soyez à la recherche d'un moyen plus simple de gérer les publications sur les médias sociaux sur plusieurs canaux de marketing ou que vous recherchiez des solutions plus complexes de gestion des performances des campagnes et de gestion de la publicité, $$$$a est la solution idéale l'analyse des données il y en a pour tous les goûts.

Sans plus attendre, examinons le Saint-Graal des outils de gestion des campagnes de marketing.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de campagne en 2024

Lorsqu'il s'agit de campagnes de marketing numérique, divers logiciel de gestion de campagne marketing existent, notamment pour la planification de campagnes, la gestion de projets, la création de contenu, le suivi des dépenses, la gestion des échéanciers et des objectifs, le marketing des médias sociaux, l'automatisation du marketing, etc.

1. ClickUp #### Le meilleur pour la gestion de projet, la gestion de campagne marketing et la collaboration d'équipe

Rassemblez tout votre travail et vos équipes en un seul endroit avec ClickUp

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et de collaboration d'équipe de productivité qui vous aide à centraliser et à gérer votre travail, votre collaboration et votre communication à partir d'un seul endroit.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp un outil de gestion de campagne de premier plan pour les spécialistes du marketing ?

Non seulement il offre des centaines de fonctionnalités avancées, mais il propose également une plateforme entièrement personnalisable qui permet à toute équipe et à toute entreprise de configurer ClickUp en fonction de ses besoins, de ses préférences et de ses cas d'utilisation, notamment en tant que gestion de projet marketing et outil de gestion de campagne.

Ce niveau de flexibilité permet aux équipes commerciales et marketing de configurer ClickUp pour répondre à leurs besoins en constante évolution, qu'il s'agisse de planifier une campagne, de planifier un calendrier de campagne, de suivre les performances de la campagne ou d'autres projets ou besoins marketing.

Utilisez des Tableaux blancs numériques pour le forfait de stratégie, ClickUp Documents pour les notes de campagne, les procédures opératoires normalisées, la vue Liste avec champs personnalisés et statuts personnalisés pour un flux de travail rationalisé de la gestion de la campagne, et les tableaux de bord personnalisés pour prendre des décisions basées sur les données afin de maximiser les performances de la campagne.

En outre, ClickUp offre des fonctionnalités avancées d'automatisation du flux de travail, de collaboration d'équipe et de suivi des objectifs pour vous aider à optimiser l'allocation des ressources, à automatiser les tâches répétitives et à gérer chaque partie de votre campagne.

Une autre fonctionnalité passionnante que ClickUp propose est son assistant de rédaction IA, ClickUp AI. ⚡️ ClickUp IA est un outil révolutionnaire intégré à la plateforme ClickUp pour vous aider à travailler plus rapidement, à écrire plus intelligemment et à stimuler votre créativité grâce à des centaines d'outils conçus par des spécialistes pour chaque cas d'utilisation, notamment la création d'idées de campagne, la rédaction de notes de campagne, la planification de campagnes de marketing, et bien plus encore.

Meilleures fonctionnalités

Gestion des tâches: Choisissez parmi plus de 35ClickApps pour personnaliserla gestion des tâches à leurs besoins, y compris l'automatisation des tâches, l'attribution de points sprint, l'ajout de champs personnalisés, etc

Choisissez parmi plus de 35ClickApps pour personnaliserla gestion des tâches à leurs besoins, y compris l'automatisation des tâches, l'attribution de points sprint, l'ajout de champs personnalisés, etc Structure de hiérarchie de projet : ClickUp offre une façon unique et rafraîchissante d'organiser les équipes, les projets, les campagnes, et plus encore avec son robustehiérarchie du projet. Cela inclut la création d'Espaces pour les équipes et les départements, de Dossiers distincts pour les différents projets, et de listes pour les tâches

: ClickUp offre une façon unique et rafraîchissante d'organiser les équipes, les projets, les campagnes, et plus encore avec son robustehiérarchie du projet. Cela inclut la création d'Espaces pour les équipes et les départements, de Dossiers distincts pour les différents projets, et de listes pour les tâches Flux de travail automatisations : Simplifiez la gestion des campagnes enautomatisant les processus manuels et les tâches de routine. Avec plus de 50 actions, déclencheurs et conditions pour créer des flux d'automatisation, vous pouvez éliminer les tâches répétitives, économiser du temps et des efforts

: Simplifiez la gestion des campagnes enautomatisant les processus manuels et les tâches de routine. Avec plus de 50 actions, déclencheurs et conditions pour créer des flux d'automatisation, vous pouvez éliminer les tâches répétitives, économiser du temps et des efforts Tâches imbriquées et checklists : Simplifiez les projets complexes en les décomposant en tâches et sous-tâches. Il permet également la création de checklists au sein de tâches spécifiques afin de diagrammer et de suivre la progression ;

: Simplifiez les projets complexes en les décomposant en tâches et sous-tâches. Il permet également la création de checklists au sein de tâches spécifiques afin de diagrammer et de suivre la progression ; Suivi et analyse : ClickUp offre un suivi et une analyse en temps réel, permettant aux utilisateurs de mesurer les indicateurs clés de performance à l'aide de diagrammes, de graphiques et de rapports détaillés afin d'adopter une approche axée sur les données pour la gestion des ressources de leur projet

: ClickUp offre un suivi et une analyse en temps réel, permettant aux utilisateurs de mesurer les indicateurs clés de performance à l'aide de diagrammes, de graphiques et de rapports détaillés afin d'adopter une approche axée sur les données pour la gestion des ressources de leur projet Modèles personnalisables : Accédez à plus de 1 000 modèles personnalisables pour chaque équipe et divers cas d'utilisation tels quesuivi et analyse des campagnes,campagne de marketing par e-mail,forfait de campagneet autresmodèles pour le marketing *Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, y compris des outils de marketing populaires comme Tableau, HubSpot et Salesforce, ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de campagne aujourd'hui pour les équipes de marketing

: Accédez à plus de 1 000 modèles personnalisables pour chaque équipe et divers cas d'utilisation tels quesuivi et analyse des campagnes,campagne de marketing par e-mail,forfait de campagneet autresmodèles pour le marketing *Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, y compris des outils de marketing populaires comme Tableau, HubSpot et Salesforce, ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de campagne aujourd'hui pour les équipes de marketing Application mobile : ClickUp application mobile Mobile app : /href/ vous permet de gérer vos campagnes en déplacement - accéder aux tâches, communiquer avec les membres de l'équipe et rester informé à tout moment

PRO TIP Planifiez, exécutez et gérez vos campagnes marketing sur une seule et même plateforme grâce à l'application mobile ClickUp Modèle de campagne marketing par ClickUp . Cette liste contient des échantillons de tâches à accomplir à chaque phase du marketing, ainsi que d'autres éléments importants pour vous aider à démarrer.

Gérez votre flux de travail de bout en bout avec un logiciel de gestion de campagne comme ClickUp, et utilisez le modèle de campagne et de promotion pour rationaliser la réception des demandes jusqu'à la planification et l'exécution de la campagne

Limites

Les nouveaux utilisateurs sont susceptibles de connaître une courbe d'apprentissage

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix

Free Forever: Forfait Free Forever riche en fonctionnalités

Forfait Free Forever riche en fonctionnalités Unlimited: $7 par mois/utilisateur

$7 par mois/utilisateur Business: 12 $ par mois/utilisateur

12 $ par mois/utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Essai gratuit disponible ; ajoutez-le à tout environnement de travail payant pour seulement 5 $ par membre et par mois

G2: 4,7 sur 5 (plus de 8 200 commentaires)

4,7 sur 5 (plus de 8 200 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (3 700+ commentaires)

2. Expéditeur #### Le meilleur pour l'automatisation du marketing par e-mail et SMS

Tableau de bord de l'aperçu de la campagne via Sender.net Expéditeur est une plateforme d'automatisation du marketing par e-mail et SMS qui aide les entreprises à gérer leurs campagnes de marketing de manière simple et rentable.

Concevez votre propre e-mail à partir de zéro ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles de conception préfabriqués très esthétiques. Avec le programmateur d'e-mails, vous pouvez facilement gérer les campagnes de diffusion d'e-mails et de SMS, tandis que le constructeur d'automatisation vous permet d'automatiser les campagnes d'e-mails et de SMS.

En tant qu'outil de gestion de campagne performant, Sender vous permet d'automatiser entièrement l'acquisition de prospects à l'aide de popups et de formulaires d'inscription. Vous pouvez ensuite paramétrer des campagnes de goutte-à-goutte en pilote automatique afin d'alimenter de nouveaux prospects par le biais de parcours d'achat personnalisés à grande échelle grâce à une segmentation intelligente.

Le meilleur pour : Les petites marques et magasins de commerce électronique qui souhaitent développer leurs entreprises grâce à l'automatisation du marketing par e-mail et SMS

Meilleures fonctionnalités

Automatisation des e-mails et des SMS : Paramétrez de puissantes campagnes d'automatisation, y compris des séries de bienvenue, des rappels de panier abandonné, des ventes incitatives et incitatives après achat, et plus encore, en utilisant l'outil de construction d'automatisation par glisser-déposer

: Paramétrez de puissantes campagnes d'automatisation, y compris des séries de bienvenue, des rappels de panier abandonné, des ventes incitatives et incitatives après achat, et plus encore, en utilisant l'outil de construction d'automatisation par glisser-déposer Segmentation intelligente et personnalisation : Segmentez automatiquement les prospects lors de l'admission en fonction de leurs préférences ou de champs personnalisés, tout en utilisant la personnalisation pour que chacun ait l'impression que votre message a été écrit juste pour lui

: Segmentez automatiquement les prospects lors de l'admission en fonction de leurs préférences ou de champs personnalisés, tout en utilisant la personnalisation pour que chacun ait l'impression que votre message a été écrit juste pour lui Des popups et des formulaires interactifs et à fort potentiel de conversion : Utilisez des popups et des formulaires très attrayants pour construire et développer votre liste d'e-mails de clients potentiels

: Utilisez des popups et des formulaires très attrayants pour construire et développer votre liste d'e-mails de clients potentiels Un générateur d'e-mails et des modèles à glisser-déposer : La bibliothèque de Sender, riche en fonctionnalités, contient des modèles d'e-mails modifiables et adaptés aux téléphones portables, ainsi qu'un générateur d'e-mails par glisser-déposer pour commencer à créer vos propres modèles à partir de zéro

: La bibliothèque de Sender, riche en fonctionnalités, contient des modèles d'e-mails modifiables et adaptés aux téléphones portables, ainsi qu'un générateur d'e-mails par glisser-déposer pour commencer à créer vos propres modèles à partir de zéro Des rapports puissants : Exploitez des analyses détaillées grâce à des analyses et des rapports faciles à suivre, à tout moment et en tout lieu

Limites

Le forfait Free est généreux mais porte la marque de Sender

La plateforme ne fait pas d'assistance pour les campagnes d'affiliation

Prix

Forfait Free Forever: Plan gratuit riche en fonctionnalités pour 2 500 abonnés et 15 000 e-mails par mois

Plan gratuit riche en fonctionnalités pour 2 500 abonnés et 15 000 e-mails par mois Standard: 8 $ par mois pour un maximum de 30 000 e-mails et 2 500 abonnés

8 $ par mois pour un maximum de 30 000 e-mails et 2 500 abonnés Professionnel: 29 $ par mois pour un maximum de 60 000 e-mails et 2 500 abonnés

29 $ par mois pour un maximum de 60 000 e-mails et 2 500 abonnés Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4,4 sur 5 (44 commentaires)

4,4 sur 5 (44 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (143 commentaires)

3. HubSpot

Le meilleur pour le suivi des campagnes marketing et l'analyse

Affichage du tableau de bord dans HubSpot (via Hubspot) HubSpot est avant tout une plateforme de gestion de la relation client (CRM) offrant de puissantes capacités aux entreprises pour rationaliser et gérer leur marketing, leurs ventes, leur service client et leurs opérations.

Le hub marketing de HubSpot fournit un éventail complet de fonctionnalités et d'outils haut de gamme, notamment la création de contenu, les pages de renvoi, le marketing des médias sociaux, la gestion des campagnes de référencement, les campagnes d'e-mailing, l'automatisation du marketing, et bien plus encore, pour permettre aux entreprises d'attirer leur public idéal et de le transformer de manière rentable en clients payants.

Créez, diffusez et automatisez des campagnes d'e-mailing accrocheuses et à fort taux de conversion à grande échelle. Concevez des pages d'atterrissage pour vos campagnes de trafic à l'aide d'un constructeur WYSIWYG (What You See Is What You Get) par glisser-déposer et générez des conversions de manière rentable.

Utilisez de puissants tableaux de bord pour afficher les performances de vos campagnes et les optimiser grâce à une approche axée sur les données. Enfin, utilisez les outils de médias sociaux de HubSpot pour gérer, mesurer et monétiser des campagnes publicitaires et de marketing des médias sociaux à fort retour sur investissement.

Meilleures fonctionnalités

Automatisation du marketing : Nourrissez et marquez des prospects en pilote automatique tout en ciblant au laser les prospects et les clients en fonction de leur comportement dans le magasin en ligne et de leurs interactions avec votre marque

: Nourrissez et marquez des prospects en pilote automatique tout en ciblant au laser les prospects et les clients en fonction de leur comportement dans le magasin en ligne et de leurs interactions avec votre marque Constructeur de formulaires en ligne : Générez des prospects qualifiés en utilisant des formulaires personnalisés prêts à être convertis grâce à l'outil de conception de formulaires convivial

: Générez des prospects qualifiés en utilisant des formulaires personnalisés prêts à être convertis grâce à l'outil de conception de formulaires convivial Gestion de la relation client (CRM) : Créez et mettez à jour automatiquement les dossiers des clients, suivez leurs activités et accédez aux interactions personnalisées, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et de favoriser les relations à long terme

: Créez et mettez à jour automatiquement les dossiers des clients, suivez leurs activités et accédez aux interactions personnalisées, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et de favoriser les relations à long terme Constructeur de page d'atterrissage: Designdes pages d'atterrissage à fort taux de conversion qui convertissent les visiteurs occasionnels en prospects intéressés. De plus, optimisez les conversions avec les analyses et les suggestions de référencement facilement

Designdes pages d'atterrissage à fort taux de conversion qui convertissent les visiteurs occasionnels en prospects intéressés. De plus, optimisez les conversions avec les analyses et les suggestions de référencement facilement Analyses approfondies : Suivre l'e-mail et les performances des campagnes de pages d'atterrissage tout en obtenant des informations précieuses basées sur des données grâce à des analyses intégrées, des rapports et des tableaux de bord interactifs

Limites

Coût prohibitif pour les petites entreprises, d'autant plus élevé que vos besoins augmentent

Les personnalisations et l'utilisation des fonctionnalités avancées peuvent nécessiter l'aide d'un expert

Prix

Free: Une automatisation des e-mails, 2 000 e-mails/mois, et d'autres outils gratuits

Une automatisation des e-mails, 2 000 e-mails/mois, et d'autres outils gratuits Débutant: 20 $ par mois pour un maximum de 1 000 contacts marketing

20 $ par mois pour un maximum de 1 000 contacts marketing Professionnel: $890 par mois pour un maximum de 2 000 contacts marketing

$890 par mois pour un maximum de 2 000 contacts marketing Enterprise: 3 600 $ par mois pour un maximum de 10 000 contacts marketing

G2: 4,4 sur 5 (9 536+ commentaires)

4,4 sur 5 (9 536+ commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (5 537+ commentaires)

4. Salesforce

Meilleur pour la gestion des données clients et l'automatisation des processus

Tableau de bord d'aperçu des e-mails via Salesforce Salesforce est une plateforme complète de gestion des clients, du marketing et des ventes conçue pour les grandes entreprises qui souhaitent améliorer leurs relations avec les clients, accroître l'efficacité de leurs processus et augmenter le retour sur investissement (ROI) de leurs efforts commerciaux.

Les fonctionnalités de personnalisation de haute qualité de Salesforce, pilotées par l'IA, aident les entreprises à élaborer et à mettre à l'échelle des campagnes extrêmement pertinentes. Son module marketing GPT facilite l'utilisation de l'IA générative pour gagner du temps tout au long du cycle de vie de la campagne tout en prétendant diminuer les coûts d'acquisition des clients. Menez des campagnes plus intelligentes en exploitant la puissance d'une source de données clients unifiée pour fournir des renseignements en temps réel sur plusieurs canaux.

Enfin, son module Customer 360 aide les entreprises à connecter leurs équipes de vente, de service, de marketing et d'informatique sur une plateforme collaborative unique, ce qui permet d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'ensemble.

Meilleures fonctionnalités

Gestion de la relation client (CRM) : Principalement connu pour ses fonctionnalités de CRM, Salesforce aide les entreprises à gérer les coordonnées de leurs prospects, à enregistrer les interactions avec les clients, à identifier les opportunités, à suivre les pistes et à mener des campagnes marketing, le tout à partir d'un tableau de bord unique

: Principalement connu pour ses fonctionnalités de CRM, Salesforce aide les entreprises à gérer les coordonnées de leurs prospects, à enregistrer les interactions avec les clients, à identifier les opportunités, à suivre les pistes et à mener des campagnes marketing, le tout à partir d'un tableau de bord unique Automatisation du marketing : Le module d'automatisation du marketing de Salesforce permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser les campagnes marketing. Il comprend des outils intelligents pour le marketing par e-mail, le lead nurturing, le lead scoring, la gestion des campagnes, etc

: Le module d'automatisation du marketing de Salesforce permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser les campagnes marketing. Il comprend des outils intelligents pour le marketing par e-mail, le lead nurturing, le lead scoring, la gestion des campagnes, etc Planification du parcours client : Visualisez et élaborez des stratégies pour des parcours d'acheteurs personnalisés à travers différents points de contact. Identifiez les opportunités d'engager les clients et d'offrir des expériences personnalisées, conduisant à des expériences client améliorées

: Visualisez et élaborez des stratégies pour des parcours d'acheteurs personnalisés à travers différents points de contact. Identifiez les opportunités d'engager les clients et d'offrir des expériences personnalisées, conduisant à des expériences client améliorées Gestion des campagnes d'e-mailing : Créez et envoyez des campagnes d'e-mails ciblées à vos listes de contacts ou à vos segments. Utilisez des modèles d'e-mails réactifs, une personnalisation intelligente et des analyses détaillées pour concevoir et exécuter facilement des campagnes d'e-mails à fort taux de conversion

: Créez et envoyez des campagnes d'e-mails ciblées à vos listes de contacts ou à vos segments. Utilisez des modèles d'e-mails réactifs, une personnalisation intelligente et des analyses détaillées pour concevoir et exécuter facilement des campagnes d'e-mails à fort taux de conversion Gestion des médias sociaux : Gérez et surveillez votre présence sur les médias sociaux en programmant des posts, en dialoguant avec les abonnés et les prospects, en surveillant les discussions sociales, etc

: Gérez et surveillez votre présence sur les médias sociaux en programmant des posts, en dialoguant avec les abonnés et les prospects, en surveillant les discussions sociales, etc Notation et routage des prospects : Attribuez automatiquement des valeurs aux prospects en fonction de leur comportement et de leur engagement continus, tout en veillant à ce que les prospects les plus précieux soient dirigés vers les meilleures ressources commerciales de votre organisation

Limites

Coût important, qui augmente encore avec les modules complémentaires, les personnalisations et les applications et services supplémentaires

Salesforce peut être aussi difficile et complexe à paramétrer au départ qu'il est riche en fonctionnalités et polyvalent

Tarifs

Free Forever: Essai gratuit de 30 jours

Essai gratuit de 30 jours Essentiels: 25 $ par mois/utilisateur

25 $ par mois/utilisateur Professionnel: 75 $ par mois/utilisateur

75 $ par mois/utilisateur Enterprise: 150 $ par mois/utilisateur

150 $ par mois/utilisateur Unlimited: 300 $ par mois/utilisateur

G2: 4,3 sur 5 (14 105+ commentaires)

4,3 sur 5 (14 105+ commentaires) Capterra: 4,4 sur 5 (17 664+ commentaires)

5. Hootsuite

Le meilleur pour programmer, gérer et publier des messages sur les médias sociaux

Afficher les Tableaux via Hootsuite Hootsuite est un outil de gestion de campagnes sur les médias sociaux qui aide les utilisateurs à composer, programmer et publier du contenu sur les profils de médias sociaux. C'est un outil puissant pour engager des clients potentiels, surveiller les tendances, promouvoir du contenu, mener des campagnes publicitaires et tirer parti d'une approche axée sur les données à l'aide de l'analyse des médias sociaux.

Hootsuite aide les entreprises à s'inspirer du contenu grâce à des modèles de médias sociaux prêts à l'emploi dans différentes dimensions, des flux de découverte de contenu pour voir ce qui se fait dans les rondes, et des suggestions de hashtags alimentées par l'IA pour se faire découvrir par votre cible. Ses fonctionnalités de calendrier de médias sociaux aident les utilisateurs à forfaiter et à élaborer des stratégies de contenu de médias sociaux, en plus de collaborer à des flux de travail d'approbation pour garantir l'intégrité du contenu.

L'une de ses fonctionnalités les plus intéressantes est la boîte de réception partagée qui centralise les commentaires et les messages directs sur l'ensemble des canaux de marketing, permettant ainsi aux représentants de votre entreprise de s'engager de manière efficace et collaborative.

Hootsuite aide les entreprises de toutes tailles, les responsables des médias sociaux, les agences de marketing numérique et les spécialistes indépendants du marketing numérique à gérer leurs campagnes sur les médias sociaux de manière plus productive tout en restant constamment au fait des tendances et des indicateurs de performance.

Meilleures fonctionnalités

Calendrier et planificateur de médias sociaux en vrac : Identifiez les opportunités dans votre calendrier de contenu des médias sociaux et planifiez des centaines de posts à publier aux meilleurs moments pour un engagement maximal

: Identifiez les opportunités dans votre calendrier de contenu des médias sociaux et planifiez des centaines de posts à publier aux meilleurs moments pour un engagement maximal Boîte de réception automatisée : Centralisez toutes vos interactions avec les médias sociaux dans une seule boîte de réception, ce qui rend l'engagement des clients plus facile à gérer et plus efficace

: Centralisez toutes vos interactions avec les médias sociaux dans une seule boîte de réception, ce qui rend l'engagement des clients plus facile à gérer et plus efficace OwlyWriter IA : IA générative qui vous permet de générer instantanément des légendes de médias sociaux et des idées de posts pour créer un contenu de médias sociaux gagnant à tous les coups

: IA générative qui vous permet de générer instantanément des légendes de médias sociaux et des idées de posts pour créer un contenu de médias sociaux gagnant à tous les coups Connectivité : Utilisez 150+ applications pour partager des actifs et des données sur vos réseaux sociaux favoris, notamment Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok, etc

: Utilisez 150+ applications pour partager des actifs et des données sur vos réseaux sociaux favoris, notamment Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok, etc Publicité sur les médias sociaux : Concevez, publiez et analysez des campagnes publicitaires sur les médias sociaux sur Facebook, LinkedIn et Instagram à partir d'un tableau de bord centralisé et convivial

Limites

Hootsuite est l'un des outils de gestion de campagnes de médias sociaux les plus onéreux du marché

Des utilisateurs ont rapporté qu'il présentait parfois des bogues

Prix

Free: Essai gratuit de 30 jours

Essai gratuit de 30 jours Professionnel: 99 $ par mois pour un utilisateur et 10 comptes sociaux

99 $ par mois pour un utilisateur et 10 comptes sociaux Teams: $249 par mois pour trois utilisateurs et 20 comptes sociaux

$249 par mois pour trois utilisateurs et 20 comptes sociaux Business: $739 par mois pour cinq utilisateurs et 35 comptes sociaux

$739 par mois pour cinq utilisateurs et 35 comptes sociaux Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4,1 sur 5 (3 906+ commentaires)

4,1 sur 5 (3 906+ commentaires) Capterra: 4,4 sur 5 (3 442+ commentaires)

6. Mailchimp

Le meilleur pour l'automatisation du marketing et l'e-mail marketing

Exemple de tableau de bord d'audience via Mailchimp Mailchimp est une plateforme d'automatisation du marketing tout-en-un qui offre des fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, la création de boutiques en ligne, la planification de rendez-vous, la création de pages d'atterrissage et bien plus encore pour aider les entreprises à mieux commercialiser leurs produits et services.

Son module de gestion de la relation client (CRM) est doté de puissantes fonctions de gestion de la relation client gestion des contacts des fonctionnalités et des segments prêts à l'emploi pour vous aider à comprendre et à exploiter les données et les informations sur les clients afin de personnaliser vos stratégies d'engagement et de marketing.

Créez des expériences sur mesure pour vos prospects qui délivrent le bon message au bon moment grâce aux fonctionnalités de ciblage comportemental et de personnalisation de Mailchimp.

Mailchimp fournit aux entreprises de tous types et de toutes tailles, aux agences et aux freelances des capacités bien étoffées pour concevoir et mettre en route des campagnes de marketing numérique entièrement optimisées qui développent votre entreprise en augmentant les ventes et la valeur à vie des clients (LTV).

Meilleures fonctionnalités

Campagnes d'e-mail marketing : Utilisez des fonctionnalités telles que les modèles d'e-mail préconçus, la personnalisation dynamique du contenu et l'assistant de ligne d'objet pour concevoir des e-mails attrayants qui convertissent

: Utilisez des fonctionnalités telles que les modèles d'e-mail préconçus, la personnalisation dynamique du contenu et l'assistant de ligne d'objet pour concevoir des e-mails attrayants qui convertissent Gestionnaire de campagne : Gérez plusieurs projets sur différents canaux à partir d'un tableau de bord unifié. Surveillez les points de contact clés de la campagne, les tâches et les analyses consolidées en toute simplicité

: Gérez plusieurs projets sur différents canaux à partir d'un tableau de bord unifié. Surveillez les points de contact clés de la campagne, les tâches et les analyses consolidées en toute simplicité Démographie prédictive : Utilisez la puissance de l'IA (Intelligence Artificielle) prédictive pour personnaliser votre marketing avec des données démographiques intelligemment prévues, conduisant à des campagnes à plus fort engagement

: Utilisez la puissance de l'IA (Intelligence Artificielle) prédictive pour personnaliser votre marketing avec des données démographiques intelligemment prévues, conduisant à des campagnes à plus fort engagement Modèles de campagne : Utilisez plus de 100 modèles pré-fabriqués avec une variété de blocs de contenu et d'éléments de conception pour lancer des campagnes d'e-mails & de pages d'atterrissage d'aspect professionnel en un rien de temps

: Utilisez plus de 100 modèles pré-fabriqués avec une variété de blocs de contenu et d'éléments de conception pour lancer des campagnes d'e-mails & de pages d'atterrissage d'aspect professionnel en un rien de temps Tests A/B : Testez tout, des lignes d'objet aux noms, en passant par le contenu, les images, les dispositions et les heures d'envoi, afin d'identifier et de verrouiller les variables gagnantes à l'aide de tests A/B et multivariés

Limites

L'interface utilisateur peut être difficile à naviguer et à s'habituer pour les débutants

Options de personnalisation limitées

Prix

Free: 500 contacts et 1000 e-mails/mois

500 contacts et 1000 e-mails/mois Essentiels: Gratuit pour un mois. A partir de $9.28/mois pour 500 contacts et 5000 e-mails/mois

Gratuit pour un mois. A partir de $9.28/mois pour 500 contacts et 5000 e-mails/mois Standard: Gratuit pour un mois. A partir de $13.86/mois pour 500 contacts, 6,000 e-mails/mois et toutes les fonctionnalités d'automatisation

Gratuit pour un mois. A partir de $13.86/mois pour 500 contacts, 6,000 e-mails/mois et toutes les fonctionnalités d'automatisation Premium: À partir de 277,14 $/mois pour 10 000 contacts, 150 000 e-mails/mois et un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4,4 sur 5 (4 967+ commentaires)

4,4 sur 5 (4 967+ commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (16 155 commentaires)

7. Snov.io

Le meilleur pour l'automatisation des ventes, la prospection et l'approche à froid

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Snov.io\_.png Utilisation de Snov.io pour l'automatisation des ventes, la prospection et l'approche à froid /$$img/

Liste de prospects dans Snov.io Snov.io est une plateforme polyvalente d'automatisation des ventes et de génération de leads qui aide les entreprises à rationaliser leurs campagnes de sensibilisation. Elle fournit des fonctionnalités tout-en-un pour le marketing par e-mail, la génération de leads, la vérification des e-mails et l'automatisation de la sensibilisation.

Grâce à son outil de recherche d'e-mails, les utilisateurs peuvent découvrir des prospects pré-vérifiés en fonction de leur profil de client idéal cible, tandis que sa fonctionnalité de vérification des e-mails permet de réduire les taux de rebond en nettoyant vos listes d'e-mails.

Tirez parti de sa puissante solution de gestion de la relation client (CRM) pour créer des pipelines commerciaux comportant jusqu'à 100 étapes, configurer la gestion des étapes des affaires, gérer la documentation et les notes relatives aux affaires et aux prospects, suivre les prospects à l'aide d'étiquettes et favoriser un meilleur travail d'équipe grâce au calendrier partagé.

Snov.io offre des fonctionnalités robustes aux entreprises qui cherchent de meilleures façons de gérer leurs campagnes de sensibilisation, y compris la recherche et la vérification des prospects, la sensibilisation par e-mail, l'automatisation des campagnes et un CRM commercial, pour aider à améliorer l'efficacité et l'efficacité des campagnes de marketing.

Meilleures fonctionnalités

Recherche d'e-mails : Collecte de prospects ciblés et pré-vérifiés pour réduire le temps de recherche et de vérification des prospects, ainsi que pour éliminer les retours d'e-mails

: Collecte de prospects ciblés et pré-vérifiés pour réduire le temps de recherche et de vérification des prospects, ainsi que pour éliminer les retours d'e-mails Campagnes goutte à goutte : Faites évoluer vos campagnes avec des séquences d'e-mails personnalisés et assistés par des services d'automatisation

: Faites évoluer vos campagnes avec des séquences d'e-mails personnalisés et assistés par des services d'automatisation Vérificateur d'e-mail : Faites passer les adresses e-mail par un processus de vérification à 7 niveaux qui réduit les taux de rebond et augmente la probabilité de réussite de la campagne

: Faites passer les adresses e-mail par un processus de vérification à 7 niveaux qui réduit les taux de rebond et augmente la probabilité de réussite de la campagne Échauffement de l'e-mail : Améliorer la délivrabilité de la boîte de réception en automatisant l'envoi d'e-mails au fil du temps afin de construire une réputation d'expéditeur positive auprès des fournisseurs de services d'e-mail

: Améliorer la délivrabilité de la boîte de réception en automatisant l'envoi d'e-mails au fil du temps afin de construire une réputation d'expéditeur positive auprès des fournisseurs de services d'e-mail CRM pour les ventes : Optimisez votre flux de travail commercial en suivant les pistes, les affaires, les tâches et les ressources, et en communiquant et collaborant de manière efficace et efficiente

Limites

Les fonctionnalités CRM sont basiques

L'interface utilisateur et l'interface graphique ne sont pas toujours intuitives lors de la prise en main

Prix

Free: L'essai se renouvelle tous les 30 jours et comprend 150 crédits d'e-mail et 100 destinataires d'e-mail

L'essai se renouvelle tous les 30 jours et comprend 150 crédits d'e-mail et 100 destinataires d'e-mail Démarrage: 39$/mois pour 1,000 crédits d'e-mail et 5,000 destinataires d'e-mail

39$/mois pour 1,000 crédits d'e-mail et 5,000 destinataires d'e-mail Pro 5K: 99 $/mois pour 5 000 crédits d'e-mails et 10 000 destinataires d'e-mails

99 $/mois pour 5 000 crédits d'e-mails et 10 000 destinataires d'e-mails Service entièrement géré: À partir de 2 999 $/mois pour plus de 1 000 entreprises SOM et plus de 1 000 contacts ICP

G2: 4,5 sur 5 (262 commentaires)

4,5 sur 5 (262 commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (195 avis)

8. Quelagraph

Le meilleur pour la gestion des données de campagne

Tableau de bord d'aperçu du compte via Whatagraph Whatagraph est une plateforme de données qui permet aux entreprises de mieux gérer leurs données marketing afin de bénéficier d'insights basés sur les données.

Importez vos données en douceur à l'aide d'intégrations natives, affichez-les à l'aide de widgets et de modèles pré-fabriqués, et partagez vos insights avec vos clients et vos parties prenantes internes à l'aide d'un tableau de bord LIVE, d'alertes e-mail automatisées et d'exportations de données. Utilisez des entrepôts de données de pointe tels que Big Query de Google pour effectuer des analyses à grande échelle et personnaliser à la fois l'aspect et les indicateurs de vos rapports.

Quel que soit le type et l'échelle de la campagne, Whatagraph aide les Business à rationaliser le processus de gestion des campagnes en leur permettant de connecter directement leurs sources de données marketing, de visualiser les données sans effort et de partager rapidement les insights.

Meilleures fonctionnalités

**Sources de données hétérogènes : Tirez des données de plusieurs canaux, y compris le CRM, l'e-mail marketing, les annonces payantes, les plateformes analytiques et de référencement à l'aide de plus de 40 intégrations natives ou d'API personnalisées

Analyse des Big Data : Transférez facilement et en toute sécurité toutes les données marketing vers votre propre cloud BigQuery pour maintenir une base de données centralisée et pour l'analyse à l'échelle

: Transférez facilement et en toute sécurité toutes les données marketing vers votre propre cloud BigQuery pour maintenir une base de données centralisée et pour l'analyse à l'échelle Accès en direct et partage automatisé : Partagez l'accès sécurisé aux rapports en temps réel tout en permettant le partage automatique des rapports générés avec les parties prenantes selon des calendriers prédéfinis ;

: Partagez l'accès sécurisé aux rapports en temps réel tout en permettant le partage automatique des rapports générés avec les parties prenantes selon des calendriers prédéfinis ; Rapports cross-canal : Transformez les données marketing brutes en rapports cross-canal pertinents en toute simplicité grâce à la fonctionnalité "Smart Builder"

: Transformez les données marketing brutes en rapports cross-canal pertinents en toute simplicité grâce à la fonctionnalité "Smart Builder" Marque personnalisée : Créez une forte impression sur vos clients en personnalisant vos rapports à l'aide de la fonction "Smart Builder"refléter votre image de marque. Vous pouvez aller plus loin en paramétrant un domaine personnalisé pour les rapports partagés et les envois d'e-mails

Limites

L'interface est parfois boguée et sujette à des erreurs

Les forfaits sont extrêmement chers et il n'y a pas de version gratuite

Prix

Free: Pas de niveau gratuit. Seulement une garantie de remboursement de 30 jours sur tous les forfaits payants

Pas de niveau gratuit. Seulement une garantie de remboursement de 30 jours sur tous les forfaits payants Professionnel: À partir de 223 $/mois pour un maximum de 25 sources de données et cinq utilisateurs

À partir de 223 $/mois pour un maximum de 25 sources de données et cinq utilisateurs Premium: À partir de 335 $/mois pour un maximum de 50 sources de données et 10 utilisateurs

À partir de 335 $/mois pour un maximum de 50 sources de données et 10 utilisateurs Personnalisé: Comprend plus de 100 sources de données et un nombre illimité d'utilisateurs. Contact pour les prix

G2: 4,1 sur 5 (3 906+ commentaires)

4,1 sur 5 (3 906+ commentaires) Capterra: 4,4 sur 5 (3 442+ commentaires)

9. Trendhero

Le meilleur pour le marketing d'influence, l'analyse et la sensibilisation

Tableau de bord du rapport de démonstration via trendHERO Trendhero est un outil de marketing numérique tout-en-un qui aide les utilisateurs à découvrir, analyser et se connecter efficacement avec les influenceurs. Avec plus de 90 indicateurs pour évaluer les influenceurs, Trendhero aide les entreprises à gérer leur.. campagnes de marketing d'influence plus rentables.

Utilisez plus de 20 filtres puissants pour découvrir les influenceurs par catégories, taille, emplacement, langue et comptes similaires. Tirez parti d'informations quotidiennes qui incluent l'historique du nombre d'abonnés, l'impact des mentions et le meilleur moment pour publier. Enfin, vous pouvez vous connecter rapidement et facilement avec des centaines d'influenceurs par e-mail pour discuter des besoins de l'entreprise et recevoir des propositions.

Trendhero comporte de solides fonctionnalités de gestion de campagne, notamment des flux de travail faciles à utiliser, un accès en un clic aux contacts des influenceurs et des analyses détaillées pour aider les utilisateurs à rester au top de leurs campagnes de marketing d'influence.

Meilleures fonctionnalités

Analyses : Accédez à des analyses approfondies avec plus de 90 indicateurs, y compris des vérifications pour les faux abonnés, les données démographiques et les intérêts de l'audience pour évaluer si l'audience de l'influenceur correspond à votre cible démographique

: Accédez à des analyses approfondies avec plus de 90 indicateurs, y compris des vérifications pour les faux abonnés, les données démographiques et les intérêts de l'audience pour évaluer si l'audience de l'influenceur correspond à votre cible démographique Recherche : Grâce à un outil de recherche sophistiqué qui applique plus de 20 filtres à une base de données de plus de 100 millions de personnes, votre entreprise peut découvrir des nano, micro et même macro influenceurs qui correspondent vraiment à votre marque et aux objectifs de votre campagne

: Grâce à un outil de recherche sophistiqué qui applique plus de 20 filtres à une base de données de plus de 100 millions de personnes, votre entreprise peut découvrir des nano, micro et même macro influenceurs qui correspondent vraiment à votre marque et aux objectifs de votre campagne Suivi : Obtenez des informations en temps réel sur vos propres comptes, ceux de vos concurrents et des influenceurs, telles que la croissance du nombre d'abonnés, les mentions et les meilleures heures de publication

: Obtenez des informations en temps réel sur vos propres comptes, ceux de vos concurrents et des influenceurs, telles que la croissance du nombre d'abonnés, les mentions et les meilleures heures de publication Communication : Connectez-vous avec des centaines d'influenceurs par le biais d'un réseau de contacts : Entrez en contact avec des centaines d'influenceurs par e-mail en un rien de temps grâce à l'automatisation de la prise de contact par e-mail, ce qui fait disparaître les recherches manuelles et les retards administratifs. Trendhero inclut des modèles d'e-mails dynamiques hautement personnalisés qui sont conçus pour augmenter les taux de réponse

Limites

Nombre limité de filtres pour passer au peigne fin une base de données massive

Certains utilisateurs ont rapporté que l'analyse prenait beaucoup de temps

Prix

Free: Compte gratuit limité avec les fonctionnalités de base, plus un essai gratuit de 14 jours pour tous les forfaits payants

Compte gratuit limité avec les fonctionnalités de base, plus un essai gratuit de 14 jours pour tous les forfaits payants Lite: 9,99 $/mois avec 10 rapports/mois et le suivi de trois comptes

9,99 $/mois avec 10 rapports/mois et le suivi de trois comptes Pro: 29,99 $/mois avec 50 rapports/mois et le suivi de 20 comptes

29,99 $/mois avec 50 rapports/mois et le suivi de 20 comptes Avancé: 99,99 $/mois avec 200 rapports/mois et le suivi de 50 comptes

G2: 4,4 sur 5 (79 commentaires)

4,4 sur 5 (79 commentaires) Capterra: Non disponible

10. SproutLoud

Meilleur pour l'automatisation du marketing à travers le canal

Tableau de bord de l'analyse marketing via SproutLoud SproutLoud est une solution d'automatisation du marketing qui vise à augmenter les ventes et les revenus des entreprises par le biais de partenaires de distribution dans le marketing local. Elle vous aide à améliorer l'efficacité, à diminuer les coûts et à augmenter le retour sur investissement du marketing grâce à un certain nombre de fonctionnalités, notamment la gestion des actifs, l'automatisation du marketing local, l'analyse, et plus encore

Personnalisez et exécutez des campagnes de marketing local de manière simplifiée tout en utilisant des données analytiques complètes pour comprendre le retour sur investissement de chaque campagne, y compris l'engagement des partenaires et les statistiques d'utilisation de la plateforme.

Les détaillants, concessionnaires, distributeurs et agents peuvent organiser et contrôler les actifs marketing, consolider plusieurs processus marketing en un seul hub centralisé, exécuter des campagnes localisées en moins de temps et avec de meilleurs résultats. De plus, son module d'analyse offre aux entreprises et à leurs partenaires de distribution l'avantage d'améliorer les performances des campagnes grâce à des informations basées sur les données.

Meilleures fonctionnalités

Création de publicités et gestion des ressources numériques : Collaborez à la création de publicités et d'actifs marketing personnalisés et conformes à la marque avec vos partenaires locaux, en évitant les retards coûteux et les frais d'agence onéreux

: Collaborez à la création de publicités et d'actifs marketing personnalisés et conformes à la marque avec vos partenaires locaux, en évitant les retards coûteux et les frais d'agence onéreux Automatisation du marketing local : Accélérez les campagnes numériques sur Facebook, LinkedIn, Yelp et autres d'une part, tout en équilibrant les annonces traditionnelles dans les journaux, à la radio et dans les imprimés personnalisés d'autre part

: Accélérez les campagnes numériques sur Facebook, LinkedIn, Yelp et autres d'une part, tout en équilibrant les annonces traditionnelles dans les journaux, à la radio et dans les imprimés personnalisés d'autre part Gestion des fonds : Surveillez le financement offert aux réseaux partenaires et les contributions reçues de ces derniers, et menez ainsi des campagnes publicitaires multipartites transparentes et sécurisées, en coopération

: Surveillez le financement offert aux réseaux partenaires et les contributions reçues de ces derniers, et menez ainsi des campagnes publicitaires multipartites transparentes et sécurisées, en coopération Analyse marketing : Suivez les indicateurs clés de performance sur les tactiques, les campagnes et les partenaires pour les médias numériques et hors ligne, traditionnels. Bénéficiez de rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Sécurité : La plateforme de SproutLoud est conforme aux normes SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR et CCPA, et les centres de données qui contiennent ses données respectent les mêmes normes élevées en matière d'exigences de sécurité des données

Limites

Les utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage initiale abrupte avec l'outil

Il n'y a pas de forfait Free

Prix

Free: Pas de niveau gratuit, seulement un essai gratuit limité

Pas de niveau gratuit, seulement un essai gratuit limité Forfaits payants: Contacter pour les tarifs

G2: 4,9 sur 5 (166 commentaires)

4,9 sur 5 (166 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (10 commentaires)

Nous voici arrivés à la fin de ce voyage consacré à la comparaison des meilleurs outils de gestion de campagne qui, selon nous, valent la peine d'être essayés si votre entreprise cherche à gérer ses campagnes marketing et ses processus commerciaux internes de manière plus productive.

Avantages des outils de gestion de campagne

Les bons outils de gestion de campagne peuvent aider votre entreprise :

Exploiter des flux de travail mieux rationalisés

Améliorer la planification et l'exécution

Suivre du temps réell'allocation des ressources et des analyses de performance

Collaborer plus efficacement

Communiquer plus efficacement

Automatisation des tâches répétitives et des sous-processus, et plus encore

Toute entreprise, quel que soit son créneau ou son secteur d'activité, qui pourrait bénéficier d'une meilleure optimisation de ses ressources, doit envisager d'investir dans un outil de gestion de campagne.

Gérez vos campagnes de marketing avec ClickUp

Le rythme effréné et les défis concurrentiels des entreprises d'aujourd'hui exigent une gestion efficace des ressources limitées de l'entreprise.

Les outils de gestion de campagnes peuvent aider les Business à rationaliser leurs flux de travail, à optimiser leurs processus marketing et à aligner tout sur leurs objectifs.

Qu'il s'agisse des capacités imbattables de gestion de projet de ClickUp, des puissantes fonctionnalités d'e-mail marketing de Sender ou des prouesses de gestion des médias sociaux de HootSuite et SproutLoud, chaque outil apporte ses propres atouts au tableau. Combinés, ils forment une puissante boîte à outils qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs campagnes sur plusieurs canaux.

En outre, les outils de gestion de campagne présentés ici peuvent renforcer la pile technologique d'une entreprise.

ClickUp, par exemple, peut servir de hub centralisé pour la planification des campagnes, l'attribution des tâches et le suivi des objectifs. Lorsqu'ils sont associés aux fonctionnalités avancées d'automatisation et de personnalisation de Sender ou aux capacités approfondies d'analyse des données et de rapports de Whatagraph, les entreprises peuvent obtenir des informations inestimables et prendre des décisions fondées sur les données afin d'optimiser leurs stratégies de marketing.

En incorporant la bonne combinaison de campagnes d'outils de gestion de campagne dans leurs opérations les entreprises peuvent tirer parti de la martech (technologie du marketing) de pointe pour gagner en efficacité, améliorer la communication et accroître le rendement de leurs efforts en matière de marketing.

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Sender.net-logo.jpeg Logo de Sender.net /$$$img/

Sender.net