11 modèles et techniques de brainstorming

Le brainstorming semble être une activité facile, n'est-ce pas ? Il suffit de lancer quelques idées et de voir ce qui colle. Mais parfois, l'ajout d'un peu de structure à votre séance de brainstorming peut aider à la planification du projet et à la la collaboration au sein de l'équipe .

Un modèle de brainstorming vous aide, vous et les membres de votre équipe, à rester sur la bonne voie et à garder une trace écrite de toutes les idées brillantes qui vous viennent.💡

Mettez donc vos notes adhésives de côté et consultez notre collection de 11 modèles de brainstorming gratuits dans Word, Google Docs et ClickUp.

Qu'est-ce qu'un modèle de brainstorming ?

Un modèle de brainstorming est un document qui vous aide à générer des idées, à prendre des notes et à favoriser le travail d'équipe pendant votre session de brainstorming. Il peut également vous aider à classer les idées par ordre de priorité afin que vous vous concentriez d'abord sur les éléments les plus importants.

Un modèle de brainstorming peut prendre la forme d'un organigramme, d'une carte mentale ou un tableau blanc numérique, ou tout autre format en fonction du cas d'utilisation. Une fois que vous avez trouvé une technique de brainstorming qui vous plaît, vous pouvez la personnaliser pour l'adapter à votre flux de travail.

Un modèle de brainstorming doit comporter de nombreux espaces vierges pour écrire, mais il ne doit pas être une ardoise vierge. Les couleurs, les formes et les symboles peuvent vous aider à organiser vos idées et à voir comment elles s'intègrent les unes aux autres. 🛠️

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de brainstorming ?

Un bon modèle de remue-méninges se concentre sur un sujet spécifique technique de brainstorming . Après tout, trouver des idées pour un nouveau produit nécessite un ensemble différent de techniques de brainstorming techniques de pensée créative que la résolution de problèmes techniques ou la gestion d'une sprint de conception .

Le brainstorming commun et le techniques d'idéation inclure :

**Au lieu de crier des idées et de les faire noter par un animateur, cette technique de réflexion créative consiste à faire circuler un document papier ou numérique et à demander à chaque membre de l'équipe d'écrire ses propres idées, y compris celles qu'il serait gêné de partager à haute voix devant l'ensemble de l'équipe.

Round robin: La technique créative round-robin est similaire au brainwriting, sauf qu'à chaque fois que le document est distribué, le membre suivant de l'équipe ajoute ses commentaires, ce qui permet d'obtenir un éventail de perspectives différentes. 👀

La technique créative round-robin est similaire au brainwriting, sauf qu'à chaque fois que le document est distribué, le membre suivant de l'équipe ajoute ses commentaires, ce qui permet d'obtenir un éventail de perspectives différentes. 👀 **Le modèle "crazy eights" utilise une technique de brainstorming avec huit carrés que les membres de l'équipe remplissent un par un. Vous ne disposez que d'une minute par carré pour encourager la réflexion rapide et la création de concepts à partir de huit points d'idées.

Remue-méninges inversé: Le remue-méninges inversé inverse le scénario. Au lieu d'essayer de trouver des idées géniales, envisagez des choses qui pourraient aggraver la situation. Cela peut aider àidentifier la cause première d'un problème.

Les séances de brainstorming sont avant tout une affaire de collaboration visuelle. Utilisez donc des modèles faciles à personnaliser et qui s'intègrent à d'autres systèmes de outils de gestion de projet et logiciel de brainstorming . Pour une équipe à distance, vous pouvez utiliser un logiciel de modèle de tableau blanc virtuel ou carte conceptuelle que les membres de l'équipe peuvent modifier en temps réel.

Lorsque vous utilisez une technique de brainstorming qui correspond à vos objectifs, vous pouvez vous attendre à une session de brainstorming plus productive et plus réussie.

11 modèles de brainstorming à utiliser en 2024

Que vous ayez besoin de vous concentrer sur la résolution de problèmes, la génération d'idées ou la réflexion globale, ces 11 modèles pour 2024 vous aideront à faire réfléchir votre équipe afin de rester sur la bonne voie.

1. Modèle de brainstorming ClickUp

Modèle de remue-méninges ClickUp

Ce modèle Modèle de remue-méninges ClickUp est axé sur la structure et l'organisation. Il comporte six champs personnalisés, dont "Description du problème", "Ressources" et "Solution gagnante", ce qui vous permet de savoir quelle idée principale entre dans quelle catégorie.

Vous pouvez également choisir parmi six types d'affichage différents, notamment la chronologie, le département et les priorités, ce qui permet de l'adapter à un large éventail de projets afin de traiter autant d'idées que possible.

Il s'agit d'un modèle convivial pour les débutants qui prend en charge les automatismes lorsque vous créez une nouvelle tâche, publiez un commentaire ou définissez un champ personnalisé, afin que tout le monde ait une vue d'ensemble. Télécharger ce modèle

2. Modèle de brainstorming d'idées ClickUp

Modèle de remue-méninges ClickUp

Le Modèle de remue-méninges ClickUp est un modèle simple et direct pour recueillir de nouvelles idées auprès des membres de l'équipe et d'autres parties prenantes. Vous pouvez l'utiliser pour le marketing, les opérations, la gestion de projet, etc. afin de générer rapidement des idées.

Il vous suffit de partager le modèle avec votre équipe et de voir quelles idées créatives elle propose. Ce modèle encouragera les membres de l'équipe à définir leurs meilleures idées à l'aide des éléments suivants Des critères SMART et a la possibilité de décrire les grandes idées de manière plus détaillée. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de rétrospective de sprint et de brainstorming

ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

Le modèle ClickUp Modèle de rétrospective de sprint et de brainstorming est un modèle intermédiaire de brainstorming qui est compatible avec les modèles de ClickUp tableau blanc virtuel de ClickUp . Il est destiné à être utilisé après un sprint de conception afin que vous puissiez identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.

Ce modèle comporte des colonnes codées par couleur pour séparer les éléments d'action, les objectifs rétrospectifs et d'autres catégories, ainsi que des instructions claires sur la manière de l'utiliser.

Il est idéal pour les startups, les équipes agiles et les autres organisations qui souhaitent améliorer leur approche de la gestion de projet et du développement durable documentation de projet . Télécharger ce modèle

4. Modèle de tableau blanc ClickUp 5 Whys

Modèle de tableau blanc ClickUp 5 Whys

Le Modèle de tableau blanc ClickUp 5 Whys est un modèle d'activité de brainstorming pour débutants destiné à la résolution de problèmes. En répondant de manière répétée à la question "Pourquoi ?" pour chaque problème, vous serez en mesure de progresser dans le tableau jusqu'à ce que vous parveniez à la cause première.

Cette activité modèle des 5 raisons intègre la fonctionnalité Whiteboard de ClickUp. Il est donc idéal pour les équipes à distance, les webinaires et les sessions de brainstorming virtuelles afin de générer les meilleures idées.

Utilisez des modèles comme celui-ci pour aller au fond des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre avec une autre technique de brainstorming classique. Télécharger ce modèle

5. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Modèle de remue-méninges ClickUp Squad

Le Modèle de remue-méninges ClickUp Squad vous aide à suivre les idées de chaque membre de l'équipe, ce qui est très utile si vous gérez une équipe à distance. Il comprend des catégories telles que Santé de l'équipe, Rythme de l'équipe et Consensus de l'équipe, ce qui vous permet de voir comment ces idées s'inscrivent dans les objectifs généraux de l'équipe.

Utilisez des modèles comme celui-ci pour les réunions d'équipe liées aux ventes, aux projets créatifs et à la réflexion sur la conception, l'exécution du projet et bien d'autres choses encore. Télécharger ce modèle

6. Modèle de brainstorming commercial ClickUp

Modèle de remue-méninges ClickUp pour les entreprises

Le Modèle de remue-méninges ClickUp pour les entreprises est un modèle amusant et attrayant pour la collaboration visuelle qui se concentre sur quatre domaines principaux :

Ce que vous aimez

Ce que vous savez

Ce dont le monde a besoin

Ce que les gens sont prêts à payer

Chaque membre de votre équipe peut noter ses idées dans chaque catégorie, ce qui vous aidera à identifier les forces de l'équipe, les domaines d'intérêt et les nouvelles idées commerciales grâce à cette activité de brainstorming créatif. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Innovation Modèle de gestion des idées

Modèle de gestion des idées d'innovation ClickUp

Utiliser le modèle Modèle de gestion des idées ClickUp Innovation pour suivre les idées de projets à différents stades de développement en les classant en six colonnes principales :

Approuvé

Évaluation

Nouvelle idée

En attente

Rejetée

Recherche

Chaque idée dispose de huit champs personnalisés dans lesquels vous pouvez inclure des détails tels que le type d'idée, le coût, la facilité de mise en œuvre et l'impact. Ces informations peuvent être utilisées pour des activités de réflexion sur la conception ou pour créer un processus pour concrétiser les concepts.

Triez vos idées de projet par statut, date de lancement et autres types d'affichage afin de garder un œil sur leur progression et de les voir grandir. 🌻 Télécharger ce modèle

8. Modèle de cartographie de projet ClickUp

Modèle de cartographie de projet ClickUp

Le modèle Modèle de cartographie de projet ClickUp est un type de cartographie mentale qui est utile dans les premières phases d'un projet d'un projet lorsque vous avez besoin de voir comment l'ensemble du processus s'articule.

Vous pouvez décomposer les éléments du projet en catégories telles que les produits à livrer, les mesures et les opérations, et utiliser des statuts tels que Annulé, Terminé ou En cours pour déterminer les tâches à prioriser dans le processus et celles qui ont déjà été effectuées.

Les idées sont reliées entre elles par des lignes de couleur afin que vous puissiez montrer comment elles sont liées de manière naturelle. Utilisez ce modèle de brainstorming avec un feuille de route du projet pour lancer un nouveau projet et se mettre d'accord avec les autres parties prenantes et participants. Télécharger ce modèle Bonus: modèles de cartes à bulles pour la visualisation et le brainstorming

Modèle de diagramme d'affinité ClickUp

Modèle de diagramme d'affinité de ClickUp offre une approche structurée pour organiser les idées et les perspectives, facilitant ainsi les discussions approfondies et les sessions de brainstorming.

Avec la fonction Tableau blanc de ClickUp, les équipes peuvent visualiser les connexions, catégoriser les idées et prioriser les actions de manière efficace, le tout en temps réel. Cette combinaison robuste est particulièrement efficace pour les équipes à distance qui souhaitent s'engager dans la résolution collaborative de problèmes et la génération d'idées, en s'assurant que toutes les voix sont entendues et que les idées sont explorées en profondeur. Télécharger ce modèle

10. Google Docs Mind Map Brainstorm Template by GDOC

gDOC_

Le modèle Google Docs Mind Map Brainstorm de GDOC présente une mise en page "minimaliste" que vous pouvez utiliser pour guider votre session de brainstorming. Ce format permet à chacun d'enfiler son chapeau pour créer des concepts à partir d'une session de brainstorming.

Il comprend des étapes telles que "Trouver une idée" et "Gérer les sujets", bien que vous puissiez avoir besoin d'espace supplémentaire pour décrire vos idées de manière plus détaillée et résoudre des concepts plus approfondis.

Comme il est conçu dans Google Docs, vous ou tout autre participant pouvez en personnaliser la taille, la forme, les polices et d'autres caractéristiques, et l'exporter pour l'utiliser dans PowerPoint et Keynote. Il s'agit d'une solution idéale pour les équipes qui travaillent dans G Suite afin de générer des idées. Télécharger ce modèle

11. Microsoft Word Modèle de carte heuristique d'entreprise simple par Template.net

via Template.net

Ce modèle Microsoft Word Simple Business Modèle de carte heuristique de Template.net est destiné aux entreprises, avec des messages tels que Finance, Produit, et Ventes et Marketing.

Chaque grande catégorie comprend des sous-thèmes que vous pouvez utiliser pour réfléchir à des idées de financement, à des plans d'affaires, au marketing numérique, etc.

Ce modèle n'est pas uniquement destiné à Microsoft Word. Vous pouvez également le télécharger pour PowerPoint, Google Docs, Apple Pages ou au format PDF pour l'utiliser lors de votre prochaine séance de brainstorming et stimuler votre créativité. Télécharger ce modèle

Techniques et exemples de séances de brainstorming

Les techniques de brainstorming sont un excellent moyen de faire émerger les meilleures idées de votre équipe et de l'aider à sortir des sentiers battus. Grâce aux puissantes fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez utiliser ces modèles à bon escient lors de votre prochaine session de brainstorming !

Générer des idées avec l'IA

L'IA révolutionne la façon dont les équipes réfléchissent en offrant des avantages uniques tels que l'analyse instantanée des données, la reconnaissance des formes et la génération d'idées innovantes basées sur de vastes référentiels d'informations.

En tirant parti de l'IA, les équipes peuvent surmonter les obstacles courants du brainstorming, tels que les blocages créatifs et la pensée de groupe, ce qui permet une exploration plus diversifiée et plus complète des idées. Outils d'IA peuvent suggérer de nouvelles perspectives et solutions que les participants humains n'auraient pas envisagées, ce qui rend la séance de brainstorming plus créative et plus productive. ClickUp Brain l'assistant IA de ClickUp aide les équipes à générer des idées, à fournir des suggestions perspicaces basées sur les données du projet et à hiérarchiser les tâches, ce qui en fait un outil inestimable pour toute session de brainstorming.

Mieux réfléchir avec l'assistant IA de ClickUp

Organiser les idées avec les cartes heuristiques

Les cartes heuristiques sont un excellent moyen d'organiser et de relier visuellement les idées. Utiliser Cartes mentales ClickUp pour créer une représentation visuelle de votre séance de brainstorming. Vous pouvez faire glisser et déposer des nœuds, ajouter des descriptions et même générer de nouvelles tâches directement à partir de la carte.

Créez des cartes mentales dans ClickUp pour décomposer les idées principales

Utiliser les tableaux blancs pour le Brainwriting Tableau blanc de ClickUp de ClickUp permet aux équipes de réfléchir virtuellement, comme elles le feraient dans une salle de réunion traditionnelle. Cet outil de collaboration visuelle encourage la libre circulation des idées et offre un moyen plus rapide de visualiser les liens entre les concepts.

Faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Explorer de nouvelles idées avec ces modèles de brainstorming gratuits

Trouver de nouvelles idées de manière créative fait partie du processus. Les meilleurs modèles de brainstorming sont outils d'organisation qui vous aident, vous ou vos perspectives, à développer de nouvelles idées et à les noter. Vous pourrez ainsi y revenir plus tard et suivre vos progrès.

Vous pouvez utiliser ces modèles pour résoudre des problèmes, favoriser la collaboration ou simplement garder une trace de toutes vos idées sur un projet spécifique.

Essayez vous-même l'un des 11 modèles gratuits ci-dessus, ou visitez le site Web de la Centre de modèles ClickUp pour encore plus de solutions.