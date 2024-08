13 meilleurs outils et applications de brainstorming pour donner vie à vos idées

Dans les réunions où le rythme est soutenu, il est facile d'oublier les idées prometteuses qui ne font que passer dans la discussion.

La prise en compte des notes de réunion efficaces est certes utile, mais pas autant qu'un logiciel de brainstorming performant pour faire passer vos idées du stade de la conception à celui de la création.

Ces outils sont excellents pour élargir votre approche du brainstorming, encourager la créativité et révéler de nouvelles méthodes de planification de projet qui pourraient bien changer complètement votre façon de travailler.

Ce blog présente nos 13 logiciels de brainstorming préférés, avec leurs favoris, leurs inconvénients, leurs meilleures fonctionnalités, leurs prix et leurs commentaires. 💪🏼

Quels sont les avantages des outils de brainstorming ?

Si les logiciels de brainstorming peuvent sembler être un investissement de niche, leurs avantages couvrent en réalité plusieurs cas d'utilisation.

Trouver de nouvelles idées n'est jamais une mauvaise chose, c'est même encouragé !

Qu'il s'agisse de changer la façon d'aborder un projet, de trouver une nouvelle collation pour agrémenter votre journée ou une disposition plus fonctionnelle pour votre bureau à domicile bien-aimé, nous vivons dans l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau.

Et franchement, le bon vieux stylo et le papier ne suffisent plus pour développer ces nouvelles idées.

Les logiciels de brainstorming sont conçus pour vous aider à exprimer vos idées en les capturant numériquement à l'aide d'outils éprouvés techniques de brainstorming éprouvées .

L'une des meilleures et des plus productives stratégies de brainstorming est la carte mentale.

Comme une chaîne de pensées très visuelle, cartes mentales sont un excellent outil pour étoffer les détails, les processus à plusieurs étapes et les forfaits de projet. Pensez-y comme à un arbre généalogique où une tâche se connecte à la suivante, se ramifiant à partir d'un point de départ ou d'un objectif clair. Logiciel de cartes mentales vous permet d'acquérir des connaissances, de faire du brainstorming et de donner vie à vos idées sur un canevas sans fin - mais tous les logiciels de cartographie mentale ne sont pas des logiciels de cartographie cartes mentales sont aussi flexibles et riches en fonctionnalités.

De plus, vous pouvez créer de multiples façons ! Même sur un tableau blanc numérique . 🎨

Plutôt chouette, hein ? 🙂

Mais la grande question demeure : qui utilise les logiciels de brainstorming ?

La réponse est courte : tout le monde.

Les logiciels de brainstorming et les logiciels de gestion de projet partagent souvent des fonctionnalités similaires. La collaboration, la créativité, la structure et la productivité sont clés, mais cela ne signifie pas qu'il faille être un gestionnaire de projet pour profiter des avantages d'un logiciel de brainstorming.

Les écrivains, les étudiants, les enseignants, les spécialistes du marketing, et les designers dépendent tous du processus de brainstorming dans leur champ. Et si ces processus peuvent sembler différents dans les détails, les outils et les techniques qu'ils utilisent sont presque identiques.

Alors, entrons dans le vif du sujet : quels sont les meilleurs outils de brainstorming disponibles sur le marché ?

13 Les meilleurs logiciels de brainstorming pour tous les cas d'utilisation

Avant d'investir dans un nouveau logiciel, il est important de comprendre ses propres besoins.

Voici 13 de nos logiciels de brainstorming préférés, avec leurs fonctionnalités clés, leurs avantages, leurs limites, leurs prix et leurs commentaires, pour vous aider à faire le meilleur choix possible en fonction de votre situation unique.

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions à votre carte mentale ClickUp intuitive

ClickUp est la plateforme de productivité tout-en-un idéale pour les équipes de toute taille qui souhaitent centraliser leur travail et collaborer sur de nouvelles idées. Sa liste de fonctionnalités hautement fonctionnelles ne cesse de s'allonger Les cartes mentales très visuelles de ClickUp et Tableaux blancs ClickUp -parfaits pour développer rapidement de nouvelles idées en feuilles de route détaillées, et pour agir instantanément sur ces forfaits.

Commencez votre nouvelle Carte mentale à partir de zéro en mode vierge, choisissez parmi une gamme de modèle préconstruit ou le dessiner à la main sur votre Tableau blanc les possibilités sont vraiment infinies.

Et nous ne vous avons pas encore parlé du meilleur.

Vous pouvez convertir n'importe quelle forme de votre carte mentale et de votre Tableau blanc directement en une tâche ClickUp, ce qui rend plus facile que jamais la gestion de vos idées à l'endroit même où elles sont apparues.

De plus, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 autres outils de travail dont G Suite, Dropbox et GitHub, ce qui rend vos cartes mentales d'autant plus utiles à votre équipe dès le départ.

Principales fonctionnalités

DynamiqueDocuments ClickUp pour créer des guides, des blogs et des wikis partageables

Partagez des mises à jour, des liens, des éléments d'application et bien plus encore grâce au chat an-app de ClickUp et aux commentaires filtrés

Plus de15 façons uniques pour visualiser votre travail, y compris la vue Gantt, Calendrier, Liste, Échéancier, et plus encore

Gérer les projets à partir de n'importe quel appareil ou fenêtre avec l'application mobile de ClickUp et le logiciel de gestion de projetExtension Chrome* Allez plus loin avec votre carte mentale en liant des tâches, en dessinant des relations entre les tâches et en proposant des options de partage

Fonctionnalités avancées de création de diagrammes avec le Mode vierge, les Tableaux blancs ClickUp et ses nombreux modèles

Avantages

Rapide à paramétrer et facile à apprendre grâce à son interface "glisser-déposer"

Riche en fonctionnalitésForfait Free Forever* Des tonnes d'outils de collaboration pour aligner toute l'équipe

Des fonctionnalités entièrement personnalisables qui s'adaptent à tous les styles de travail et évoluent en fonction de votre croissance

Plus de 1 000 intégrations pour rationaliser votre flux de travail

Inconvénients

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile (pour l'instant !)

Il peut y avoir une certaine courbe d'apprentissage pour s'adapter à tant de fonctionnalités puissantes

Prix

Free Forever: Tableaux blancs, cartes mentales, tâches et membres illimités, 100 Mo de stockage, etc

Tableaux blancs, cartes mentales, tâches et membres illimités, 100 Mo de stockage, etc Unlimited ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités

Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités Business (12 $ par membre et par mois): Équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé

Équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé Business Plus ($19 par membre et par mois): Création de rôles personnalisés, permissions personnalisées, automatisation accrue

Création de rôles personnalisés, permissions personnalisées, automatisation accrue Enterprise (contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs:CRÉATIONDERÔLESPERSONNALISÉS,PERMISSIONSPERSONNALISÉES,AUTOMATISATIONSACCRUES)) : Enterprise API, onboarding guidé, success manager dédié

Evaluation de ClickUp

G2 : 4.7/5 (4 510+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2,270+ avis)

2. Miro

Via MiroMiro est un projet collaboratif de logiciel de Tableau blanc numérique destiné aux équipes distantes pour créer des cartes mentales, des organigrammes et des feuilles de route sur une seule toile infinie. Il est utile pour les développeurs de produits, les équipes télétravail, et même les chercheurs UX qui peuvent travailler de manière asynchrone sur de grands projets.

Miro s'intègre à plus de 70 applications pour élargir ses capacités avec des outils permettant de créer des sondages, de suivre les tâches sur votre Tableau, d'intégrer des documents et d'augmenter le stockage des fichiers.

Caractéristiques clés

Des centaines de modèles prédéfinis d'organigrammes, de cartes mentales, etc

Fonctionnalités intégrées de vidéo et de discussion

Zoom sur des zones spécifiques de votre tableau blanc dans le mode présent de Miro

Visioconférence avec l'équipe à partir de votre Tableau

Organisation de dossiers pour assurer le suivi des tableaux blancs

Avantages

Très visuel et facile à utiliser

Multiples outils de collaboration directement à partir de votre Tableau

S'intègre facilement à d'autres services

Inconvénients

Les propriétaires de tableaux ne peuvent pas donner accès à la modification en cours

Les fonctionnalités du forfait Free sont limitées et les options du forfait payant sont coûteuses

Il peut être un peu difficile de s'y retrouver si l'on n'a pas l'habitude des tableaux blancs numériques

Prix

Free

Teams: 8 $ par membre et par mois

8 $ par membre et par mois Business: 16 $ par membre et par mois

16 $ par membre et par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluation de Miro

G2 : 4.8/5 (3,670+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (710+ avis)

3. Lucidchart

Via Carte lucideLucidchart est un outil de création de diagrammes numériques destiné aux entreprises qui souhaitent organiser des séances de remue-méninges et visualiser des systèmes ou des structures complexes. Comme avec d'autres outils de tableau blanc populaires, les utilisateurs peuvent créer des diagrammes détaillés cartes mentales dans Lucidchart en utilisant ses nombreuses formes, modèles et fonctions de glisser-déposer.

Principales fonctionnalités

Disposition automatisée pour la création rapide de diagrammes axés sur les données

Plus de 500modèles de cartes mentales* Une vaste bibliothèque de formes à glisser-déposer sur votre carte mentale

Avantages

Une grande variété de modèles

Il génère des entrées qui peuvent être intégrées de manière transparente

Importation de données à partir d'applications populaires, notamment Zapier, Excel et Salesforce

Inconvénients

Fonctionnalité hors ligne limitée

Interface d'apparence désuète

Version gratuite limitée

Prix

Free

Individuel : À partir de $$$a

: À partir de $$$a Teams : A partir de $$$a par utilisateur

: A partir de $$$a par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations de Lucidchart

G2 : 4.5/5 (670+ avis)

Capterra : 4.5/5 (1,200+ commentaires)

Check out these _Lucidchart Alternatives !

4. Infini

Via L'infini Infinity est un logiciel de gestion de projet avec de multiples affichages personnalisables pour développer des idées. Les fonctionnalités de collaboration intégrées à Infinity aident les équipes à faire passer de nouveaux concepts au-delà de la phase de brainstorming grâce à des calendriers, des tableaux, des diagrammes de Gantt, des listes et des colonnes pour gérer les données ensemble.

Principales fonctionnalités

Plusieurs affichages de projet pour aider vos idées à prendre forme

Attributions personnalisées pour ajouter du contexte à vos idées

L'environnement de travail permet d'organiser et de stocker facilement les données

Avantages

Le système de hiérarchie permet de décomposer les projets dans une structure de type carte mentale

Plusieurs options pour partager facilement vos projets

Plusieurs modèles prédéfinis

Inconvénients

Pas de forfait Free

Fonctionnalités limitées pour tirer le meilleur parti des nombreux affichages de projets d'Infinity

Intégrations limitées

Permissions et paramètres personnels limités

Prix

Duo (deux membres) : Tarif de base à partir de 99 $, possibilité de passer au tarif Pro pour 149 $

: Tarif de base à partir de 99 $, possibilité de passer au tarif Pro pour 149 $ Teams (cinq membres) : Basic à partir de 199 $, peut passer à Pro pour 299 $ Team (cinq membres) : Basic à partir de 199 $, peut passer à Pro pour 299

: Basic à partir de 199 $, peut passer à Pro pour 299 $ : Basic à partir de 199 $, peut passer à Pro pour 299 Startup (10 membres) : Base à partir de 299 $, possibilité de passer à la version Pro à partir de 399

: Base à partir de 299 $, possibilité de passer à la version Pro à partir de 399 Business (25 membres) : Base à partir de 499 $, possibilité de passer à la version Pro pour 699

: Base à partir de 499 $, possibilité de passer à la version Pro pour 699 Entreprise (50 membres) : Base à partir de 999 $, possibilité de passer à la version Pro à partir de 1 299

: Base à partir de 999 $, possibilité de passer à la version Pro à partir de 1 299 Unlimited (membres illimités) : De base à partir de 1 999 $, possibilité de passer à la version Pro pour 2 499 $

: De base à partir de 1 999 $, possibilité de passer à la version Pro pour 2 499 $ Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations de l'Infinity

G2 : 4.6/5 (10+ avis)

Capterra : 4.8/5 (10+ commentaires)

5. MindMeister

Gérer des idées dans des cartes mentales en MindMeister MindMeister est un outil de cartes mentales permettant d'organiser vos idées et de stimuler votre créativité lors de sessions de brainstorming. Le logiciel aligne automatiquement les nœuds, ce qui rend la création de cartes mentales rapide et facile. Il favorise la pensée créative tout en aidant les utilisateurs à collaborer en temps réel, à prendre des notes, à trouver des idées et à forfaiter des projets.

Caractéristiques principales

Thèmes multiples avec styles, couleurs et options de mise en forme

Mode de présentation en plein écran

Fonctionnalité de commentaires pour la collaboration en équipe

Outils de création de diagrammes

Avantages

Thèmes de cartes mentales personnalisables

Plusieurs options d'exportation

Simple à apprendre

Inconvénients

Intégrations limitées

Les fonctionnalités du forfait Free sont limitées

Aucune fonctionnalité de suivi pour donner suite à vos idées

Prix

Formule de base plan : Free

: Free Personnel forfait : À partir de 4,99 $ par mois

: À partir de 4,99 $ par mois Pro forfait : À partir de 8,25 $ par mois

: À partir de 8,25 $ par mois Forfait Business : à partir de 12,49 $ par mois : À partir de 12,49 $ par mois

Évaluations de MindMeister

G2 : 4.4/5 (20+ avis)

Capterra : 4.7/5 (220+ commentaires)

Check out these _MindMeister Alternatives!

6. WiseMapping

Via WiseMapping WiseMapping est un logiciel de brainstorming gratuit qui se concentre sur les cartes mentales dans les environnements de travail publics et privés. Il s'agit d'un logiciel en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des cartes mentales complexes.

Principales fonctionnalités

Style et mise en forme du texte

Multiples options de partage et d'exportation

Plusieurs fonctionnalités spécifiques aux éducateurs et à l'utilisation en classe

Fonctionnalité de glisser-déposer

L'environnement de travail peut être collaboratif ou personnel

Avantages

Free pour une utilisation personnelle

L'accent est mis sur les cas d'utilisation dans le domaine de l'éducation

Axé sur le développement d'idées à l'aide de cartes mentales

Inconvénients

Les fonctionnalités de brainstorming sont limitées aux cartes mentales

Absence de modification en cours en temps réel

Conçu pour les salles de classe plutôt que pour les gestionnaires de projets ou de produits

Prix

WiseMapping est gratuit pour un usage personnel et commercial.

Évaluation de WiseMapping

G2 : 4.3/5 (8 commentaires)

Capterra : N/A

7. Mindly

Via L'esprit Mindly vous permet de créer des cartes mentales numériques uniques pour capturer des idées, faire du brainstorming, planifier des projets ou préparer des réunions.

Caractéristiques clés

Protection par code d'accès à vos cartes mentales

Jeux de couleurs et éléments de cartes personnalisés

Bloc-notes visuel pour réorganiser les idées et les options de style

Avantages

Plusieurs options d'exportation

Accessible sur plusieurs appareils

Idéal pour créer une hiérarchie visuelle des idées

Inconvénients

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite

Aucune fonctionnalité de tâche ou de gestion

Intégrations limitées

Prix

Mindly propose une option gratuite, mais le prix de sa version complète varie en fonction de votre appareil.

Évaluations de Mindly

G2 : $$$A

Capterra : N/A

8. Coggle

Via Coggle Les cartes mentales sont des outils numériques intuitifs de cartographie mentale et d'aide à la décision logiciel d'organigramme pour planifier des forfaits et décomposer des idées. Pour les débutants en cartes mentales, il est facile à prendre en main, mais le logiciel peut s'avérer limite pour les utilisateurs plus chevronnés qui cherchent à forfaiter des projets complexes.

Principales fonctionnalités

Dessin collaboratif et modification en cours

Annotez votre carte mentale avec du texte flottant, des médias et des images

Historique de toutes les modifications en cours

Organisation automatique des branches

Avantages

Partage pratique par URL

Interface intuitive avec des branches qui s'organisent automatiquement pour une rédaction rapide

Plusieurs façons de relier des sujets liés entre eux sur une même carte

Inconvénients

Les cartes mentales de la version gratuite de Coggle sont automatiquement publiques

Peu d'outils de brainstorming autres que les cartes mentales

Pas d'application mobile

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Excellent : À partir de 5 $ par mois

: À partir de 5 $ par mois Organisation : À partir de 8 $ par membre et par mois

Évaluation de Coggle

G2 : 4.4/5 (5+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

9. Scapple

Via La gratte Scapple est un logiciel de brainstorming qui fournit aux utilisateurs une toile numérique pour écrire leurs idées et y revenir plus tard. Il s'agit d'un carnet de notes virtuel permettant de noter rapidement des idées, des phrases et des notes lorsque vous êtes en déplacement. Idéal pour les créatifs comme les auteurs-compositeurs, les écrivains et les professionnels de la littérature, Scapple est le plus souvent utilisé pour faire des listes de tâches et créer des cartes mentales simples avec des flèches, des bulles de texte et des formes.

Principales fonctionnalités

Connexion des notes sur Scapple grâce à l'interface glisser-déposer

Regrouper les notes en fonction des formes et des arrière-plans

Organiser les notes d'idées connexes à la manière d'un nuage de mots

Fonctionnalités d'importation et d'exportation de données

Pour

Facile à utiliser et rapide à apprendre

Interface simple et claire

Inconvénients

Pas d'essai gratuit et les forfaits payants sont chers

Pas d'assistance pour l'utilisation mobile

Il peut être trop simple pour des idées et des projets complexes

Prix

Scapple offre un essai gratuit de 30 jours

Licence standard : Pour macOS et Windows, 18

Licence éducative : Pour macOS et Windows, $14.40

Évaluations de Scapple

G2 : 4.5/5 (2+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (150+ avis)

10. Stormboard

Via Planche d'orage Stormboard est une solution de tableau blanc numérique permettant aux équipes distantes de collaborer, d'organiser des réunions et de suivre des projets. Tel un tableau d'affichage accessible sur pratiquement n'importe quel appareil, Stormboard dispose de plusieurs éléments visuels comme des notes autocollantes des images, des liens et des fonctionnalités de présentation pour stimuler votre créativité pendant les sessions de brainstorming.

Principales fonctionnalités

Fonctionnalités de gestion des idées telles que les dossiers et les priorités des tâches

Panneau de navigation pour se concentrer sur des zones spécifiques de votre Tableau

Suivi des projets et gestion du carnet de commandes

Avantages

Très visuel et interactif

Des tonnes de modèles

Accès mobile et bureau

Inconvénients

Le forfait Free est limité, surtout pour les équipes de taille moyenne

L'apprentissage des nombreuses fonctionnalités peut prendre un certain temps

Prix

Personnel : Free

: Free Startup: 5$ par utilisateur et par mois

5$ par utilisateur et par mois Business: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Enterprise: $16.67 par utilisateur et par mois

Évaluation de Stormboard

G2 : 4.3/5 (20+ avis)

Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

11. Conceptboard

Via ConceptBoard Conceptboard est un outil de tableau blanc numérique permettant aux équipes de faire du brainstorming et de développer de nouvelles idées ensemble, avec des clients, des groupes et des partenaires externes, comme s'ils étaient dans la même pièce.

Ajoutez du style à votre Tableau avec des formes, des notes autocollantes, des dessins et des médias, puis présentez vos idées avec des fonctionnalités de collaboration telles que les pointeurs en direct, la vidéoconférence et le partage d'écran.

Caractéristiques principales

Diverses options de style visuel

Modèles prédéfinis personnalisables

Partagez votre Tableau à l'aide d'un lien protégé par mot de passe

Avantages

Interface propre et intuitive

Visioconférence, audio et partage d'écran

Inconvénients

Peu de fonctionnalités pour gérer les idées au-delà de la phase de brainstorming

Outils de modification en cours de texte limités

Prix

Free

Premium: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Business: $9.50 par utilisateur, par mois

$9.50 par utilisateur, par mois Enterprise: Contacter pour les prix, minimum 250 licences

Évaluations du tableau d'affichage conceptuel

G2:4.5/5 (40+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (30+ avis)

12. Mindnode

Via MindNode Mindnode est une application de brainstorming numérique permettant d'organiser, de capturer et de partager de nouvelles idées sous le formulaire d'une carte mentale. Mindnode permet aux utilisateurs d'exprimer facilement leurs pensées de manière visuelle et d'établir des connexions entre différentes idées.

Principales fonctionnalités

Choisissez de capturer vos idées sous forme de texte ou d'image

Partagez vos documents publiquement via le service MyMindNode

Avantages

Interface épurée

Facile à utiliser

Inconvénients

Choix limité de modèles et d'icônes

La version gratuite de Mindnode ne permet qu'une modification en cours

Pas idéal pour les projets ou idées complexes

Prix

Mindnode offre une modification en cours gratuite. Pour accéder à Mindnode sur votre iPad, iPhone ou Mac, vous aurez besoin du forfait payant qui commence à 2,49 $ par mois et par utilisateur.

Évaluations de Mindnode

G2 : 4.2/5 (30+ avis)

Capterra : 4.7/5 (10+ avis)

13. Ayoa

Via Ayoa Ayoa est un logiciel de cartes mentales avec des outils de productivité comme les tableaux Kanban, les tableaux blancs, la messagerie instantanée et la gestion des tâches. Il convient aux utilisateurs qui veulent un moyen visuel de rester au top des tâches. La plateforme permet d'inviter des collaborateurs à travailler en temps réel et permet aux utilisateurs de communiquer facilement avec les membres de leur équipe.

Caractéristiques clés

Tableaux blancs collaboratifs

Outils de collaboration et de discussion en temps réel

Partage public de cartes mentales

Avantages

Facile à utiliser

Les tâches peuvent être affichées de différentes manières

Inconvénients

L'interface peut sembler un peu chargée

Prix

Essai gratuit : Sept jours

: Sept jours Cartes mentales : À partir de 10 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 10 $ par utilisateur et par mois Tâche : À partir de 10 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 10 $ par utilisateur et par mois Ultimate : À partir de 13 $ par utilisateur et par mois

Évaluations d'Ayoa

G2 : 4.4/5 (50+ avis)

Capterra : 4.5/5(200+ avis)

Utilisez le logiciel de brainstorming pour votre prochaine session de brainstorming

Les logiciels de brainstorming doivent vous aider à voir grand, à être créatif et à mettre vos idées en mouvement. Bien qu'il existe des tonnes d'outils qui profitent à un ensemble limité de cas d'utilisation, vous devriez rechercher la plateforme qui vous aidera à pousser au-delà de votre situation actuelle.

AKA, cherchez ClickUp. 🤓

Numéro un sur cette liste et dans nos cœurs, ClickUp est le seul logiciel avec des Tableaux blancs et des Cartes mentales intégrés qui peuvent transformer vos idées en tâches réalisables. S'inscrire à ClickUp gratuitement, pour toujours, et améliorez vos processus de brainstorming pour atteindre de nouveaux sommets. 🏔