Comparaison entre Miro et Lucidchart : Qu’est-ce qu’il vaut mieux utiliser en 2024 ?

Les outils de tableau blanc et de diagramme sont essentiels pour communiquer visuellement sur des sujets complexes, tracer des diagrammes de progression, faire du brainstorming, présenter des flux de travail, et bien plus encore. Heureusement, lorsque vous choisissez vos outils de diagramme et de logiciel de Tableau blanc numérique vous avez l'embarras du choix !

La demande pour ces outils est réelle et ne ralentira probablement pas de sitôt - et pour les plus grands noms de cette catégorie, Miro et Lucidchart se trouvent près du sommet de la liste.

Plusieurs équipes se tournent vers ces deux outils pour favoriser la collaboration au sein de l'équipe. S'ils offrent une multitude d'avantages et de fonctions aux équipes distantes de différentes tailles, ils ne sont pas exempts de défauts.

Alors, dans l'ultime confrontation entre Miro et Lucidchart, qui l'emporte ?

Nous allons vous le montrer dans ce guide comparatif détaillé qui explore les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients, les prix et les limites de ces deux outils. De plus, une alternative de tableau blanc numérique supplémentaire pour cocher les cases que Miro et Lucidchart manquent !

Qu'est-ce que Miro ?

Créé en 2011 et anciennement connu sous le nom de RealtimeBoard, Miro est aujourd'hui l'un des tableaux virtuels les plus populaires tableau blanc gestion de projet avec plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde. 🤯

Le canevas numérique de Miro peut être utilisé comme aide visuelle lors de réunions ou pour planifier des flux de travail entiers grâce à des fonctionnalités de création de diagrammes, des outils de présentation et des modèles préfabriqués à superposer à votre tableau et à améliorer votre expérience de collaboration.

Principales fonctionnalités de Miro

L'attrait de Miro pour les utilisateurs tient en partie à son caractère intuitif. Rappelant les tableaux blancs que nous avons appris à utiliser à l'école primaire ou que nous utilisons aujourd'hui pour gérer votre calendrier familial, Miro offre une fonctionnalité familière avec des fonctions permettant de dessiner, de prendre des notes et d'ajouter des images.

Mais comment Miro aide-t-il les équipes ayant des cas d'utilisation différents à réellement faire les choses terminées ? Grâce à ces quatre fonctionnalités essentielles. 🙂⬇️

1. Tableau blanc infini

Via Miro Le Tableau blanc infini est la fonctionnalité principale de Miro. Les équipes peuvent utiliser cette toile numérique pour tout faire, du brainstorming à la création de tableaux Kanban pour les projets. Vous pouvez commencer avec un tableau vierge ou utiliser divers modèles de Miroverse. Vous pouvez également ajouter des notes autocollantes, des images, des vidéos et des PDF à votre tableau blanc.

Les animateurs de session peuvent assigner des actions directement depuis le Tableau blanc à l'aide de @mentions, et comme tout se passe sur un canevas infini, vous ne manquerez jamais d'espace pour développer vos idées.

Le tableau blanc de Miro fusionne de manière transparente la collaboration numérique et la collaboration à l'ancienne. Par exemple, prenez un instantané d'un document physique et convertissez immédiatement la photo en une note numérique.

2. Diagrammation

Via Miro

Miro dispose d'une bibliothèque étendue de formes de base, d'icônes et de connecteurs pour vous aider à créer des organigrammes, des wireframes, des diagrammes de cheminement et des diagrammes de voyage diagrammes de processus .

iL N'Y A PAS D'AUTRE SOLUTION QUE D'UTILISER LES SERVICES DE MIRO SMART DIAGRAMMING DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE : Les diagrammes avancés pour AWS, Cisco et Azure sont uniquement disponibles sur Miro Smart Diagramming dans le forfait Business._*

Vous pouvez collaborer avec votre équipe en utilisant Miro en temps réel. Par instance, les membres peuvent laisser des commentaires, apporter des modifications ou poser des questions directement sur le canevas de diagramme.

Vous pouvez connecter Miro à plus de 100 autres applications et intégrer vos projets à des outils tels que Microsoft Office et Confluence. Miro vous permet également d'exporter vos diagrammes sous forme d'images.

3. Réunions et conférences virtuelles

Fonctionnalité de visioconférence dans Miro

Les tableaux blancs numériques sont d'excellentes ressources visuelles pour présenter lors des réunions, et Miro va encore plus loin en permettant des réunions en direct dans l'application. Les participants aux réunions peuvent voter, participer à des activités brise-glace et ajouter des notes autocollantes pour faire valoir leurs points ou développer des idées.

Cela rend également Miro utile pour les vidéoconférences et permet de faire des commentaires ou des suggestions rapides avec une fonction de discussion intégrée.

La modification en cours du Tableau blanc avec l'ensemble de l'équipe est rendue plus accessible par le suivi en direct du curseur dans Miro.

Et pour s'assurer que tous les yeux sont rivés sur la bonne zone du Tableau, les animateurs de réunion peuvent utiliser la fonctionnalité Appellez-moi tout le monde pour attirer automatiquement les participants à un emplacement spécifique du Tableau blanc. Les animateurs peuvent également utiliser le chronomètre pour s'assurer que tout le monde participe à la réunion et partager les réactions à l'aide d'émojis.

4. Cartes mentales

Utilisation du modèle de carte mentale Miro

qu'est-ce qu'un outil de tableau blanc sans capacités de cartes mentales ?

Pas grand-chose, en fait..

Heureusement, Miro l'a compris !

Il y a beaucoup de fonctionnalités et de modèles pour construire des cartes mentales en utilisant votre Tableau blanc Miro. Vous avez la possibilité de commencer par une interface épurée où vous pouvez dessiner des cartes simples par vous-même, et comme votre Tableau ne manque jamais d'espace, vous pouvez créer autant de diagrammes que vous le souhaitez sur un seul tableau blanc sans atteindre de limite.

Ajoutez du contexte à votre carte mentale en y intégrant des liens externes ou en divisant votre diagramme en plusieurs cadres. Lorsque votre carte mentale est terminée, vous avez également la possibilité de partager votre travail publiquement.

Prix de Miro

Miro propose plusieurs forfaits, dont un forfait Free Forever gratuit.

Free

Démarrage: 8 $ par membre, par mois, facturé annuellement

8 $ par membre, par mois, facturé annuellement Business : 16 $ par membre, par mois, facturé annuellement

: 16 $ par membre, par mois, facturé annuellement Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Lucidchart ?

Comme Miro, Lucidchart n'est pas exactement le nouveau venu sur le bloc.

Fort de ses 15 millions d'utilisateurs et de ses 12 années d'existence, Lucidchart est un outil de création de diagrammes permettant de créer des diagrammes complexes et visuels exemples de diagrammes , des diagrammes et des dessins.

Principales fonctionnalités de Lucidchart

Il est facile pour les équipes de travailler ensemble sur des diagrammes uniques en utilisant les outils de collaboration de Lucidchart tels que les commentaires et le suivi des modifications en temps réel. Mais voyons maintenant les autres fonctionnalités clés que vous pouvez attendre de Lucidchart. ⬇️

1. Diagrammation

Via Carte lucide La création de diagrammes est le pain et le beurre de Lucidchart. 🍞🧈

Cet outil vous permet de créer n'importe quel type de diagramme, qu'il soit complexe, grand ou détaillé. Lucidchart dispose d'une vaste bibliothèque de formes comprenant des centaines d'icônes et de symboles pour les diagrammes de réseau, les diagrammes entité-relation (ERD), diagrammes d'organisation , le langage de modélisation unifié (UML), et tout ce qui se trouve entre les deux.

Mais ce n'est pas tout : Lucidchart peut également lier des données en direct à ses diagrammes. Par exemple, vous pouvez connecter vos diagrammes aux données d'une feuille Google.

Lucidchart vous permet de générer automatiquement des diagrammes. Il vous suffit d'importer un texte et Lucidchart se chargera de créera une séquence UML pour vous ! Il assiste également la mise en forme conditionnelle pour les diagrammes contenant plus d'informations.

À l'issue de la création de votre diagramme, Lucidchart propose des options d'exportation détaillées pour partager votre diagramme sous forme d'image (JPEG, PNG, SVG), de PDF, de VDX ou de fichier CSV. Vous pouvez également publier vos diagrammes pour les rendre accessibles au public, limiter l'accès des autres à la Lecture seule ou accorder la permission de modifier votre document.

2. Collaboration en temps réel

La fonctionnalité de curseur collaboratif de Lucidchart met en évidence toutes les personnes présentes sur le fichier en temps réel

Dans Lucidchart, plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un diagramme sans confusion ni oubli grâce à la fonction de curseur collaboratif de Lucidchart collaboration en temps réel des fonctionnalités telles que les mentions @, les curseurs personnalisés et une boîte de discussion en direct.

3. Mode de présentation

Mode de présentation de Lucidchart

Prêt à présenter votre progression aux cadres ?

Inutile d'utiliser un PowerPoint, Lucidchart vous permet de transformer votre diagramme en un jeu de diapositives, parfait pour les réunions et les présentations avec les parties prenantes. Tout ce que vous avez à faire est d'activer l'application en mode présentation, et vous disposerez d'un jeu de diapositives homogène pour travailler.

4. Formes personnalisées

Créer ou modifier des formes personnalisées dans Lucidchart

Lucidchart est une ressource précieuse pour les personnes qui souhaitent gagner du temps lors de la création de diagrammes.

Si votre équipe utilise principalement un type de diagramme, vous pouvez conserver ses éléments en tant que formes personnalisées dans votre bibliothèque afin d'y accéder rapidement et de les faire glisser sur de nouveaux canevas à tout moment.

Prix de Lucidchart

Lucidchart dispose d'une version gratuite pour les nouveaux utilisateurs et propose un essai gratuit pour chacune de ses options payantes.

Gratuit

Individuel : 7,95 $ par mois

: 7,95 $ par mois Teams : 9,00 $ par utilisateur et par mois

: 9,00 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Tarifs disponibles sur demande

Miro Vs. Lucidchart : Qui gagne ?

Eh bien, cela dépend de la personne à qui vous posez la question. 🧐

Si les deux outils présentent de nombreuses similitudes, ils sont uniques en leur genre et s'adressent à des publics différents. Voici une analyse des avantages et des inconvénients de chaque outil pour vous aider à choisir le logiciel gagnant de votre équipe.

1. Expérience utilisateur et interface

L'interface utilisateur joue un rôle essentiel dans le choix d'un outil de création de diagrammes ou de tableaux blancs. Idéalement, vous voulez quelque chose de simple mais qui ne manque pas de fonctions. Voici comment Miro et Lucidchart se positionnent l'un par rapport à l'autre :

Miro

Miro est synonyme de simplicité et d'intuitivité.

Le tableau de bord de l'application est épuré et direct, ce qui permet aux nouveaux utilisateurs d'apprendre Miro rapidement. Tous ses outils d'ajout de connexions, de dessin, de texte et d'icônes sont facilement accessibles sur le côté gauche de votre Tableau et identifiés visuellement.

Vous pouvez organiser vos tableaux, afficher les mises à jour récentes et filtrer vos tableaux à l'aide de la fonctionnalité de la barre de recherche de Miro. Dans l'ensemble, l'interface utilisateur de Miro est simple, même pour les utilisateurs de Miro tableau blanc numérique pour débutants .

Lucidchart

L'interface de Lucidchart est simple à utiliser mais semble un peu dépassée par rapport à Miro.

D'une certaine manière, Lucidchart se rattrape sur d'autres points, notamment une fonction de recherche puissante pour trier les étiquettes, modèles de diagrammes d'affinité les modèles de diagrammes d'affinité permettent d'afficher des informations sur l'activité récente et les commentaires dans les diagrammes.

Vous pouvez démarrer des projets dans Lucidchart en cliquant sur le bouton nouveau. Cette action vous donne automatiquement la possibilité de commencer avec un modèle, mais vous pouvez également opter pour un Tableau vierge si vous préférez commencer votre projet à partir de zéro.

2. Diagrammation

Les meilleurs outils de création de diagrammes facilitent la création de diagrammes simples et complexes sans nécessiter d'applications supplémentaires. Miro et Lucidchart partagent cette fonction, mais lequel domine vraiment en matière de diagrammes ?

Miro

Si vous vous en tenez à son forfait Free, vous ressentirez les limites de Miro dans cette catégorie. Pour accéder à une bibliothèque de formes et de connecteurs plus étendue et à des outils de diagramme avancés, vous serez contraint de passer à l'un des abonnements payants de Miro.

Lucidchart

Lucidchart l'emporte sur Miro en termes de fonctions de création de diagrammes. À Lucidchart, vous disposez non seulement de centaines de formes et d'une bibliothèque de formes personnalisées, mais aussi de la possibilité de lier des données en direct et de mettre en forme vos diagrammes de manière conditionnelle.

3. Logiciel Tableau blanc

Les tableaux blancs numériques sont un outil de collaboration, créatif, engageant et fonctionnel. Tous les types d'équipes peuvent bénéficier de cet outil, mais il est important de réfléchir longuement avant d'investir dans un logiciel de tableau blanc plutôt qu'un autre, car chaque outil peut être très différent. À faire donc, où se situent Miro et Lucidchart sur l'échiquier des tableaux blancs virtuels ?

Miro

Miro est l'un des principaux outils de l'industrie en matière de logiciel de tableau blanc. Il brille dans cette catégorie par son interface intuitive et simple qui permet également la collaboration - l'essentiel du tableau blanc !

Miro vous permet d'intégrer des notes autocollantes, des images, des vidéos, des liens et des PDF, mais sa fonctionnalité de tableau blanc la plus importante est sa capacité de vidéoconférence et de vidéo-chat.

Lucidchart

En revanche, Lucidchart est d'abord un outil de création de diagrammes et ensuite un outil de tableau blanc, ce qui rend son expérience du tableau blanc en ligne moins transparente que celle de Miro.

Comme sur un tableau blanc numérique, vous pouvez intégrer des images, des vidéos et des documents sur le canevas de Lucidchart. De plus, vous pouvez lier vos visuels à des données en direct, ce qui fait défaut à Miro. Lucidchart dispose également d'une fonctionnalité de discussion en direct, mais contrairement à Miro, il n'intègre pas la vidéo conférence.

4. Intégrations

Votre logiciel idéal vous aidera à réduire votre pile technologique et s'intégrera à d'autres outils de travail pour vous aider à rationaliser vos processus. Miro et Lucidchart s'intègrent à des tonnes d'intégrations de base avec les principaux outils, notamment Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira, et plus encore.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'intégrations, Lucidchart et Miro se partagent la couronne. 👑

Miro Vs. Lucidchart sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir où les gens atterrissent sur Miro Vs. Lucidchart. Lorsque vous recherchez Miro vs Lucidchart sur Reddit sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que la flexibilité de Lucidchart est difficile à battre :

"Deuxièmement. LucidChart est un outil formidable et très flexible pour une variété d'utilisations."

Autres utilisateurs Utilisateurs de Reddit notent que Miro est une excellente option pour les petites équipes :

"Miro est génial même avec la version gratuite si vous avez une petite équipe avec laquelle vous voulez le partager..."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Miro et Lucidchart

Bien que Lucidchart et Miro aient des fonctionnalités avancées qui les ont aidés à gravir les échelons du tableau blanc, il ne s'agit pas de comparaisons un pour un et ils servent chaque cas d'utilisation différemment.

Par conséquent, si vous devez faire un compromis, quelle est la véritable solution en matière de logiciels de tableau blanc et de création de diagrammes ?

Nous vous donnons un indice : c'est ClickUp . 😎

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un votre équipe pour créer et gérer des tableaux blancs virtuels, des diagrammes de flux de travail et les diagrammes d'organisation. Les équipes de toute taille et de tout secteur d'activité font confiance à ClickUp pour obtenir des solutions mur à mur grâce à ses fonctionnalités de de fonctionnalités personnalisables et la possibilité de centraliser le travail à travers les applications en un seul environnement de travail collaboratif.

Explorons ces fonctionnalités plus en détail. 🧭

1. Tableaux blancs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif convertir les idées en tâches sur un tableau blanc ClickUp /$$$img/

Convertissez vos idées en tâches dans la fonctionnalité ClickUp Tableau blanc Tableaux blancs ClickUp encouragent la créativité et permettent à votre équipe de collaborer sur des projets en temps réel. Que vous soyez animez une session de brainstorming ou la progression d'un projet, ou encore la mise à jour de votre feuille de route, les Tableaux blancs vous permettront de donner suite à vos idées plus rapidement en les connectant à votre flux de travail directement à partir de votre Tableau.

Avec ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez intégrer des notes autocollantes, des images, du texte, des vidéos et bien plus encore ! De plus, la communication est facilitée par ClickUp et son application de discussion en ligne les curseurs en temps réel et la fonction de options de partage .

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp Whiteboards, c'est qu'il s'agit du seul outil du marché capable de convertir n'importe quelle forme de votre tableau en une tâche réalisable. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image8.gif Cartes mentales en mode vierge dans ClickUp /$$img/

Faites un remue-méninges et dessinez une carte mentale en mode FreeUp dans ClickUp Cartes mentales dans ClickUp sont l'outil idéal pour créer des diagrammes gratuits ou axés sur les tâches afin de visualiser les flux de travail d'un projet, de nouveaux processus ou des idées complexes.

Vous pouvez choisir entre le mode tâche et le mode vide pour construire votre carte mentale à partir de zéro, en ajoutant des nœuds, des tâches et des liens directement sur votre canevas pour une mise en contexte instantanée, même d'un seul coup d'œil.

Avec ClickUp, vous avez un contrôle total sur la couleur, les formes et les connecteurs de votre carte mentale, et vous pouvez à tout moment modifier le même diagramme avec votre équipe, sans chevauchement.

3. Modèles de diagrammes préconstruits Bibliothèque de modèles de ClickUp est vraiment inégalée, avec des centaines de modèles de diagrammes préconstruits et personnalisables pour chaque cas d'utilisation afin que votre équipe démarre plus rapidement tout en utilisant les fonctionnalités de ClickUp à leur maximum.

Que vous soyez créer un diagramme d'affinité d'un arbre de décision ou d'un carte mentale simple clickUp est constamment en train de créer de nouveaux moyens flexibles d'améliorer votre productivité de la manière qui convient le mieux à votre équipe.

ClickUp pricing

ClickUp offre une large gamme de prix Forfait Free Forever avec plusieurs fonctionnalités premium et des forfaits payants qui s'adaptent à la croissance de votre équipe. En voici la répartition :

Free Forever Plan : Vos trois premiers Tableaux blancs, cartes mentales, tâches illimitées, membres illimités, 100 Mo de stockage, et plus encore

: Vos trois premiers Tableaux blancs, cartes mentales, tâches illimitées, membres illimités, 100 Mo de stockage, et plus encore Unlimited (7$ par membre, par mois) : Affichages de projets plus avancés, stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, et plus encore

: Affichages de projets plus avancés, stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, et plus encore Business (12 $ par membre et par mois) : SSO Google, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, et plus encore

: SSO Google, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, et plus encore Forfait Enterprise ()contacter l'équipe commerciale pour les tarifs) : Marque blanche, API entreprise, onboarding guidé, responsable de réussite dédie

Diagrammes, Tableaux blancs, et des centaines d'outils fonctionnels

Miro et. Lucidchart ont beaucoup de qualités gagnantes, mais le vrai champion sort directement du champ ClickUp !

Au lieu de choisir entre un logiciel de Tableau blanc et un outil de création de diagrammes, investissez dans une plateforme de productivité qui offre les fonctions des deux - et bien plus encore - sans dépendre d'intégrations de base pour y parvenir.

Stimulez la collaboration, l'efficacité, la créativité et bien plus encore grâce à la liste de fonctionnalités dynamiques et aux forfaits de ClickUp.

Accédez à des Tableaux blancs, des Cartes mentales, des centaines de modèles, plus de 1 000 intégrations et bien plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui ! 💯