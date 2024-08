10 meilleurs outils et logiciels de cartographie des processus 2024

La cartographie des processus est un élément crucial pour l'exécution de flux de travail efficaces et fluides et pour la mise en place d'un système de gestion des risques processus d'entreprise .

Qu'elle soit utilisée lors de la phase de brainstorming ou tout au long du développement, la cartographie des processus réduit les goulets d'étranglement et optimise les opérations en transmettant visuellement une série d'étapes dans un flux de travail ou une procédure. Vous pouvez même utiliser les plans de processus pour relayer une chaîne de communication ou une procédure diagramme d'organisation !

Parfois désigné sous le nom de diagramme de flux de travail ou organigramme, la cartographie des processus peut être Terminée de multiples façons et avec différents types de logiciels pour ajouter plus de complexité, de fonction et de valeur à votre plan ! Et avec autant de façons de construire cette ressource nécessaire, il peut être difficile de trouver le bon logiciel pour le travail.

Découvrez tout ce que vous devez rechercher dans votre prochain logiciel de cartographie des processus et une comparaison détaillée des meilleurs outils sur le marché, y compris les fonctionnalités clés de la cartographie des processus, les avantages et les inconvénients, les prix, et plus encore.

Qu'est-ce qu'un logiciel de cartographie des processus ?

Les logiciels de cartographie de processus sont très visuels et collaboratifs de par leur conception, avec des fonctionnalités qui aident les gestionnaires de projet à construire facilement des plans d'action des diagrammes et des graphiques pour rationaliser les cours, consolider les échéanciers et superviser la progression à chaque étape.

Considérez votre plan de processus comme une organigramme détaillé qui décompose l'échéancier, les jalons et les ressources clés de votre projet en étapes claires et réalisables. Les principaux éléments d'un plan de processus comprennent les données d'entrée, les données de sortie et la stratégie nécessaire pour faire de votre vision une réalité.

Cela signifie que votre logiciel de mappage de processus doit être en mesure d'assister ces éléments et de les rendre accessibles à tous les membres de l'équipe, ainsi qu'aux parties prenantes, aux clients et à l'ensemble des services. Et comme la cartographie des processus est visuelle par nature, votre logiciel de gestion des tâches habituel ne suffira pas. Cherchez plutôt un outil capable de connecter la cartographie des processus et la gestion des tâches !

Convertissez des formes en tâches sur votre Tableau blanc ClickUp pour commencer instantanément à mettre votre organigramme en action Tableau blanc numérique logiciel et cartes mentales sont quelques-unes des formes les plus populaires d'outils de cartographie des processus, mais l'outil qui vous convient le mieux dépendra de l'ensemble unique des besoins de votre équipe, de vos projets et, bien sûr, de votre budget. 😳

Que faut-il rechercher dans un outil de cartographie des processus ?

Les outils de cartographie des processus pouvant se présenter sous différentes formes et tailles, il est important de connaître les fonctionnalités clés à rechercher. Il n'existe pas de méthode unique pour créer un plan de processus, mais que vous ne juriez que par le tableau blanc gestion de projet ou utiliser des diagrammes pour développer votre réflexion, il y a quelques points non négociables à connaître.

Avant de remettre la carte de l'entreprise, assurez-vous que votre prochain outil de cartographie des processus remplit toutes ces conditions :

Très visuel

Nombreuses possibilités de collaboration

Gestion des échéanciers

Rapports et informations instantanés

Jalons, dépendances et relations entre les tâches

Fonctionnalités d'automatisation

Intégrations multiples

10 meilleurs outils logiciels de cartographie des processus en 2024

La recherche de processus efficace le choix d'un logiciel de mappage peut s'avérer décourageant. Et comme l'enjeu est de taille, c'est un choix important à faire ! Au lieu de laisser la fatigue de la décision prendre le dessus, utilisez cette liste détaillée pour guider votre recherche.

Comparez les 10 meilleurs outils de cartographie des processus pour toutes les équipes et tous les budgets, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs avantages et inconvénients et leurs évaluations.

1. ClickUp - Meilleur pour la cartographie des processus de gestion de projet

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec des centaines de fonctionnalités hautement visuelles pour centraliser votre travail à travers les applications en un seul environnement de travail dynamique. Ses fonctions de collaboration Fonctionnalité des Tableaux blancs et Cartes mentales sont parfaites pour mapper des processus, grâce à la détection en direct, aux mises à jour automatiques et à la possibilité de transformer n'importe quel objet ou nœud directement en une tâche exploitable.

De plus, ClickUp offre une vaste gamme de cartes heuristiques Bibliothèque de modèles de modèles de plans de processus pour vous aider construire des flux de travail et les plans des processus avec facilité et efficacité ! Quelle que soit la taille de votre équipe ou de votre secteur d'activité, ClickUp est le seul outil de cartographie des processus conçu pour s'aligner sur la façon dont vous souhaitez travailler. Commencez à construire votre flux de travail avec Le modèle de Tableau blanc de ClickUp pour la cartographie des processus !

ClickUp fonctionnalités clés

Les limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

La richesse des paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (5,670+ commentaires)

4.7/5 (5,670+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,540+ commentaires)

2. MindMeister - Le meilleur pour conceptualiser les processus de l'entreprise

via MindMeister MindMeister est un outil de cartographie mentale basé sur le Web conçu pour vous aider à visualiser des idées et des concepts . Une interface intuitive permet aux utilisateurs de créer et de modifier des cartes mentales, un type de diagramme qui présente les informations sous la forme d'une structure hiérarchique arborescente. Dans les cartes mentales, les utilisateurs peuvent ajouter des notes et montrer les relations entre elles à l'aide de lignes.

Par exemple, les chefs de projet peuvent créer une carte mentale pour représenter un diagramme organisationnel, en soulignant chaque point principal (les titres des départements) et ses sous-points (les rapports directs). Ils peuvent ensuite réorganiser la structure du diagramme en faisant simplement glisser les éléments à leur place.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Modèles de plans de processus pour le brainstorming et la planification de la stratégie

Médias intégrés pour ajouter du contexte au contenu des plans de processus

Options de diagrammes multiples avec des dispositions de plans mixtes

Commentaires et notifications pour créer des discussions

Limites de MindMeister

Intégrations limitées avec d'autres outils et applications pour gérer les processus complexes

Les diverses options d'exportation sont réservées aux forfaits payants onéreux

Prix de MindMeister

Basique : Free

: Free Personnel : 6$/mois

: 6$/mois Pro : 10$/mois

: 10$/mois Business : 15$/mois

Capterra: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) G2: 4.3/5 (30 commentaires)

3. Lucidchart - Meilleur pour la cartographie visuelle de processus

via Diagramme lucideDiagramme de lucidité est un logiciel de création de diagrammes et de collaboration visuelle basé sur le web permettant aux utilisateurs de créer et de modifier un large intervalle de diagrammes, y compris des organigrammes de processus des diagrammes de réseau, des wireframes, etc. Les diagrammes peuvent être créés rapidement et facilement grâce à son interface conviviale et à ses formes, modèles et symboles préconstruits.

Lucidchart propose également des fonctionnalités de collaboration en temps réel permettant à plusieurs personnes de collaborer simultanément sur un diagramme, ce qui facilite le partage d'idées, le retour d'information et la collaboration sur des projets au sein d'une équipe. Les diagrammes peuvent être enrichis d'éléments interactifs tels que des liens hypertextes et des annotations pour créer des wireframes et des maquettes.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Co-authoring, discussion en éditeur et commentaires spécifiques à la forme pour collaboration au sein de l'équipe * Liaison des données et visualisation automatique pour générer des diagrammes tels quediagrammes d'organisation et des diagrammes de relations entre entités (ERD)

Intégrationsavec l'environnement de travail de Google et Microsoft Office

Automatisationla documentation des processus d'entreprise Limites de Lucidchart

L'interface est dépassée par rapport à d'autres outils de cartographie des processus

Pas d'application bureau pour créer des cartes de processus

Prix de Lucidchart

Forfait gratuit

Individuel : A partir de 7,95

: A partir de 7,95 Teams : À partir de 9,00 $/utilisateur

: À partir de 9,00 $/utilisateur Entreprise : Contactez Lucidchart pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (1,700+ reviews)

4.5/5 (1,700+ reviews) G2: 4.6/5 (1,800+ reviews)

4. Pipefy - Meilleur pour la cartographie des flux de travail

via Pipefy Pipefy est un logiciel de gestion de processus basé sur le web, conçu pour les équipes pour optimiser leurs processus d'entreprise . Cet outil offre la fonction d'ajouter des tâches, de fixer des paramètres et de suivre la progression. Il est ainsi facile de savoir ce qui doit être fait, qui en est responsable et quand cela doit être achevé.

Pipefy offre également des fonctionnalités d'automatisation, qui permettent aux équipes d'automatiser des tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails et la mise à jour d'informations dans d'autres bases de données. Par exemple, avec la fonctionnalité d'automatisation de Pipefy, vous pouvez paramétrer une réponse automatisée pour mettre à jour un enregistrement de base de données après qu'une carte ait quitté une phase du processus.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Formulaires partageables conçus pour initier un processus ou collecter des données supplémentaires

Éditeur visuel intuitif pour créer des modèles personnalisés

Mises à jour de statut, notifications et approbations automatisées

Flux d'approbation pourlogiciel de gestion de flux de travail Les limites de Pipefy

Options de personnalisation limitées avec le forfait Free

Pas de suivi du temps

Prix de Pipefy

Débutant : Free

: Free Business : 34 $/utilisateur par mois

: 34 $/utilisateur par mois Enterprise : Contactez Pipefy pour connaître les tarifs

: Contactez Pipefy pour connaître les tarifs Unlimited : Contacter Pipefy pour les tarifs

Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

4.6/5 (200+ avis) G2: 4.6/5 (180+ avis)

5. EdrawMax - Le meilleur pour les diagrammes de processus professionnels

via EdrawMax EdrawMax est un logiciel de diagramme professionnel conçu pour les personnes qui souhaitent créer une grande variété de diagrammes et de graphiques. Il dispose d'une interface conviviale et d'un large intervalle de modèles, de symboles et de formes préconçus qui peuvent être utilisés pour créer des présentations visuelles telles que des organigrammes, des diagrammes d'organisation, des plans d'étage, etc. Il comprend également une variété d'outils pour modifier, mettre en forme et personnaliser les diagrammes, y compris un riche ensemble de formes et de connecteurs de dessin, de zones de texte et d'options de mise en forme.

Avec un lieu de travail cloud synchrone dans EdrawMax, il est facile de collaborer visuellement avec tout le monde en temps réel. Par exemple, vous pouvez donner votre avis et apporter des modifications aux diagrammes ou même dessiner un diagramme à partir de zéro avec d'autres collaborateurs du projet.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

280 types de solutions de diagramme pour créer des plans de processus détaillés

Communauté Edrawers pour l'inspiration

Affichages de la progression du projet

Plateformes Windows, MacOS, Linux et EdrawMaxOnline

Limites d'EdrawMax

Ne dispose pas d'affichages avancés sur la progression du projet

Ne convient pas pour gérer des flux de travail complexes

Prix d'EdrawMax

Contactez EdrawMax pour connaître les prix de leurs trois forfaits : Individuel, Team & Business, et Education

Capterra: 4.6/5 (190+ commentaires)

4.6/5 (190+ commentaires) G2: 4.3/5 (60+ avis)

6. Microsoft Visio - Le meilleur pour la cartographie intégrée des processus avec la suite Ms Office

via Microsoft VisioMicrosoft Visio est un logiciel de création de diagrammes développé par Microsoft. Il permet aux utilisateurs de créer une grande variété de diagrammes, y compris des organigrammes des diagrammes d'organisation, des diagrammes de réseau, des forfaits, etc. Vous disposez d'un large éventail de formes de dessin et de connecteurs, de champs de texte et de paramètres de mise en forme.

Viso est également doté d'un grand nombre de fonctionnalités avancées, telles que la liaison de données. Vous pouvez lier les diagrammes à des sources de données telles que des feuilles de calcul Excel et des bases de données. Viso dispose également d'une disposition automatique qui facilite l'agencement des formes et des diagrammes. Essayez différentes dispositions en quelques clics pour trouver celle qui convient le mieux à votre processus !

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Diagrammes et pochoirs de démarrage disponibles dans les applications de bureau et Web

Co-création pour augmenter la productivité

Fonctionnalités d'accessibilité, notamment le narrateur, le vérificateur d'accessibilité et l'assistance en matière de contraste élevé

La version Web de Visio est toujours à jour sans qu'il soit nécessaire d'installer de nouvelles versions

Limites de Microsoft Visio

Intégrations limitées avec des applications et des outils extérieurs à la suite Microsoft

La liaison des données n'est possible que via l'application de bureau Visio

Prix de Microsoft Visio

Microsoft Visio propose des forfaits d'abonnement à partir de 5 $/utilisateur par mois ou des forfaits d'achat unique à partir de 309,99 $

Microsoft Visio évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (2,700+ reviews)

4.5/5 (2,700+ reviews) G2: N/A

7. GitMind - Meilleur pour la cartographie collaborative de processus en ligne

via GitMind GitMind est un logiciel de cartes mentales basé sur le web. Il permet aux utilisateurs de créer, modifier et partager des cartes mentales, qui sont des diagrammes constitués d'une idée centrale ou d'un sujet, avec des branches ou des sous-thèmes qui en découlent. Les cartes mentales sont utilisées pour organiser les informations lors de brainstormings, de la planification de projets, de la prise de notes, etc.

Le logiciel comprend également divers outils pour modifier, mettre en forme et personnaliser les cartes mentales. De plus, il offre une assistance à la collaboration, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur la même carte mentale.

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

Reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire le texte long des images

Mode Outline pour passer aux cartes mentales

Thèmes de couleur personnalisables

Fonctionnalité de diaporama pour créer des transitions

Limites de GitMind

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion de projet par rapport à d'autres outils de cartographie des processus

Extensibilité limitée pour les grandes équipes

Prix de GitMind

Free

Abonnement de 3 ans: 2,47 $ par mois

2,47 $ par mois Abonnement annuel: 4,08 $ par mois

4,08 $ par mois Abonnement mensuel: 9 $ par mois

GitMind évaluations et critiques

Capterra: 4.7/5 (5+ reviews)

4.7/5 (5+ reviews) G2: 4.8/5 (3 commentaires)

8. Canva - Le meilleur pour mapper le processus créatif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Canva-Team-Project-Product-Example.png Modèles personnalisables de Canva /$$img/

via CanvaCanva est un logiciel de création graphique conçu pour les entreprises et les créateurs de contenu pour construire des graphiques et d'autres médias d'apparence professionnelle. C'est un outil basé sur le web et accessible via n'importe quel navigateur ou application mobile. Il fournit une interface conviviale par glisser-déposer et plus de 250 000 modèles gratuits qui peuvent être utilisés pour créer des graphiques pour divers contenus, tels que des posts sur les médias sociaux, des supports marketing, des affiches, des invitations, et plus encore.

Canva inclut une variété d'outils de conception et de fonctionnalités pour modifier et personnaliser les graphiques. Il s'agit notamment d'un riche ensemble d'éléments de conception, tels que du texte, des formes, des icônes et des illustrations, ainsi que des outils de modification en cours tels que des filtres, des paramètres et la gestion des calques.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Animations de texte pour des messages dynamiques

Convertisseur de vidéos en ligne au format MP4

Améliorateur d'image pour corriger les photos sombres, floues et sursaturées

Grilles de conception et de photo

Limites de Canva

Ne convient pas aux particuliers ni aux petites et moyennes entreprises

Les téléchargements de plusieurs fichiers sont automatiquement compressés dans un fichier zip

Prix de Canva

Canva Free ::::::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::::::: : Canva Pro : 119,99 $/an pour une personne

: 119,99 $/an pour une personne Canva pour les Teams : 149,90 $/an au total pour les cinq premières personnes

Capterra: 4.7/5 (10,900+ reviews)

4.7/5 (10,900+ reviews) G2: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

9. Bitrix24 - Meilleur pour la cartographie des processus de la relation client

via Bitrix24Bitrix24 est une suite complète d'outils basés sur le cloud conçus pour aider les entreprises à accroître leur efficacité, leur communication et leur collaboration. Il offre un intervalle de fonctionnalités, notamment la gestion de projets et de documents, le suivi des tâches, la fonctionnalité de gestion de la relation client (CRM), les conférences web et les réunions en ligne, le suivi du temps des employés, le suivi des présences, et plus encore.

Pour mapper les processus, vous pouvez utiliser le Tableau Kanban de Bitrix24 pour organiser les tâches en colonnes en fonction de leur statut. Par exemple, créez des colonnes telles que "Backlog", "In Progress", "Terminé" et "Pending" pour suivre visuellement les tâches sur lesquelles vous travaillez et où elles en sont dans le processus.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Conversion des e-mails en tâches

Modèles personnalisables

Diagrammes de Gantt et tableaux Kanban

Rapports avancés

Limites de Bitrix24

Plan manque d'une interface moderne et intuitive par rapport à d'autres outils de cartographie des processus

Affichages limités des projets

Prix de Bitrix24

Forfait gratuit

Plan de base : A partir de 49 $/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 49 $/mois pour 5 utilisateurs Standard : A partir de 99$/mois pour 50 utilisateurs

: A partir de 99$/mois pour 50 utilisateurs Professionnel : A partir de 199$/mois pour 100 utilisateurs

: A partir de 199$/mois pour 100 utilisateurs Enterprise : à partir de 399 $/mois pour 100 utilisateurs : À partir de 399 $/mois pour 250 utilisateurs

Capterra: 4.1/5 (600+ commentaires)

4.1/5 (600+ commentaires) G2: 4.1/5 (480+ avis)

10. Cacoo - Meilleur pour la cartographie des processus d'équipe

via Cacoo Cacoo est un outil de diagramme et de collaboration basé sur le web qui permet aux utilisateurs de partager une variété de diagrammes, tels que des organigrammes, des wireframes, des organigrammes et des diagrammes de réseau. Mon travail est conçu pour une utilisation individuelle et une collaboration en équipe et permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même diagramme en temps réel.

L'outil de gestion des versions crée et stocke plusieurs copies d'un fichier avec un libellé différent, afin que les utilisateurs puissent voir comment le fichier a changé et revenir à des versions antérieures si nécessaire. Par exemple, un chef de projet peut utiliser un outil de gestion des versions pour suivre les modifications apportées à la disposition d'un lieu de réunion, en rétablissant les anciennes versions si le nombre de participants change.

Les meilleures fonctionnalités de Cacoo

Modification en cours par plusieurs utilisateurs au sein d'un même diagramme

Vidéo et discussion dans l'application

plus de 100 modèles et formes

AWS Importer pour générer des diagrammes de réseau pour la modification en cours et le partage

Limites de Cacoo

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches

La collaboration avec des partenaires externes ou des invités est une fonctionnalité payante

Prix de Cacoo

Forfait gratuit

Pro : 6$/mois pour 1 utilisateur

: 6$/mois pour 1 utilisateur Teams : 6 $/utilisateur par mois pour un maximum de 1 000 utilisateurs

: 6 $/utilisateur par mois pour un maximum de 1 000 utilisateurs Enterprise : Contactez Cacoo pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (140+ commentaires)

4.7/5 (140+ commentaires) G2: 4.4/5 (160+ commentaires)

Avantages de l'utilisation d'un logiciel de cartographie des processus

Si le choix d'un logiciel de cartographie des processus peut sembler décourageant, la compréhension de ses avantages peut faciliter la décision. Planifions et explorons quelques-uns des principaux avantages que l'utilisation d'un logiciel de cartographie des processus apporte à la gestion du flux de travail de votre organisation.

Communication visuelle: Une image vaut mille mots. Les logiciels de cartographie des processus fournissent une représentation graphique des flux de travail, ce qui permet une compréhension claire et partagée. Vous pouvez présenter visuellement des processus compliqués qu'il serait difficile et fastidieux d'expliquer dans un texte.

Efficacité: Le logiciel de cartographie des processus vous aide à identifier les goulots d'étranglement, les étapes redondantes et les inefficacités dans votre flux de travail. Cela peut conduire à une amélioration de la productivité et à une réduction des coûts.

Collaboration: De nombreux outils de cartographie des processus offrent des fonctionnalités de collaboration, permettant aux membres de l'équipe de créer et de modifier ensemble des cartes de processus. Cela permet d'améliorer le travail d'équipe et d'obtenir des plans de processus plus complets et de meilleure qualité.

Responsabilisation: Des tâches, des étapes et des responsabilités clairement définies permettent de responsabiliser tout le monde. Vous pouvez facilement savoir qui est responsable de chaque étape du processus.

Gestion des risques: La cartographie des processus peut vous aider à identifier les risques potentiels et les domaines de préoccupation dans votre flux de travail. Cela peut contribuer à une meilleure planification et à l'atténuation des risques.

Amélioration continue: Les plans de processus animés peuvent aider à diagnostiquer les processus qui ont besoin d'être améliorés. Elles peuvent également aider à mesurer l'impact des changements apportés, ce qui permet d'instaurer une culture de l'amélioration continue.

Process Mapping Made Easy in Process Mapping Software (La cartographie de processus simplifiée dans le logiciel de cartographie de processus)

Chacun de ces outils vous aidera à améliorer votre système de cartographie des processus existant et à représenter visuellement les étapes nécessaires pour achever un projet, mais un seul logiciel peut connecter votre carte des processus directement à votre flux de travail en quelques clics.

Collaborez avec l'équipe grâce aux cartes mentales ClickUp, aux Tableaux blancs et à bien d'autres choses encore, le tout gratuitement ! Accédez à des tonnes de fonctionnalités flexibles, à des tâches illimitées et à 100 Mo de stockage avec le forfait Free Forever de ClickUp, ou mettez-le à niveau pour seulement 7 $ afin d'obtenir encore plus de fonctionnalités.

Qu'est-ce que vous attendez ?