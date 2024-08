10 meilleurs Subreddits de productivité de Reddit avec des conseils et des astuces de productivité

Les meilleurs productivité les conseils ne viennent pas toujours de notre famille, de nos amis ou de nos collègues. Parfois, nous atteignons nos moments aha! avec des communautés en ligne qui expérimentent les hauts et les bas de faire le travail le plus important dans nos vies personnelles et professionnelles.

Le réseau diversifié de communautés et de 52 millions d'utilisateurs actifs discutent de presque tous les sujets qui intéressent tout le monde ! Donc, si vous êtes autour du bloc de productivité Reddit, nous avons mis en place une liste restreinte des 10 meilleurs subreddits de productivité et un modèle gratuit pour planifier où et quand vous ferez des tâches.

1. r/productivityapps Nous adorons une bonne recommandation pour

applications de productivité à nous aider à nous concentrer et à bloquer les distractions. Et lorsque nous entendons ces mots célèbres : Il y a une application pour ça!, nous voulons immédiatement l'avoir sur nos appareils. Mais ce subreddit pousse les recommandations d'applications un peu plus loin.

Les fils de commentaires sont remplis des expériences des gens avec l'appli de productivité mentionnée, vous lirez donc des avis réels pour savoir si elle vaut la peine que vous y consacriez votre temps et votre espace de stockage.

Bookmarks est une application indispensable sur votre appareil car elle vous permet de vivre une expérience internet sans souci. Avec les Signets, vous pouvez enregistrer vos favoris, ajouter des étiquettes, suivre l'état, définir des rappels et même organiser les liens dans des dossiers et des projets pour _améliorer votre productivité et votre concentration , et tout simplement tous ceux qui conservent des signets dans leur navigation quotidienne sur Internet bénéficieront de cette application.

2. r/getdisciplined Le subreddit r/getdisciplined vous prendra parfois au dépourvu car il s'agit presque d'un résumé mot à mot de l'exact

blocage de la productivité qui vous arrive. Les gens demandent des conseils et donnent des réponses honnêtes sur le bavardage permanent qui se produit dans leur esprit : à faire pour sortir de l'ornière ?

"La discipline n'est pas seulement le sujet du subreddit, c'est aussi la règle ! Vous apprécierez les règles de publication du modérateur pour que les discussions des auteurs et des commentateurs s'alignent sur le respect et la qualité.

_Si vous vous retrouvez encore à faire le mouvement de télécharger l'application pour y accéder, supprimez vos informations de connexion de vos mots de passe enregistrés et changez-les. Cela ajoute une couche supplémentaire de nuisance qui est suffisante pour me faire dire "attendez" sans vraiment m'empêcher d'utiliser les applications à l'Accueil (comme le ferait la suppression complète des comptes)

Original post lié À la prochaine fois que vous regarderez une pile de linge, un évier plein de vaisselle ou un lit en désordre, faites-le. Réparez-les tout de suite. N'y pensez pas. Moins de cinq minutes ? Ce n'est rien. À faire. Non seulement vous vous sentirez mieux en achevant la tâche, mais vous serez motivé pour en faire plus. Votre cerveau appréciera cette sensation et cherchera à obtenir davantage de cette récompense. Ne réfléchissez pas. Faites-le. Nourrissez votre titre

3. /rlofihiphop À vous faire sauter constamment des titres de votre playlist "Late 90s Early 2000s" ? Ou vous interrompez votre tâche toutes les 20 minutes pour trouver une chanson de karaoké dont vous pouvez chanter les paroles ? Essayez le Lo-Fi HipHop ! Il s'agit d'un formulaire authentique de rythmes downtempo mélangés à des bruits de fond pour une écoute facile pendant le travail.

Le subreddit /rlofihiphop contient des pages et des pages de beats et d'échantillons pour explorer différents enregistrements faciles à écouter. Sa réputation n'est plus à faire la musique ou le bruit de fond améliore votre expérience de la tâche alors, si vous cherchez des rythmes de fin de soirée ou du jazz pour vous mettre dans la zone de productivité, écoutez-les !

Certaines vidéos de Lo-Fi HipHop montrent même des paramètres calmes tels que des cafés, des postes de travail confortables avec des plantes suspendues et des chiens qui se reportent à la lumière du soleil de l'après-midi. Êtes-vous déjà détendu ?

4. r/pomodoro La technique Pomodoro est une méthode qui divise les longues sessions en courts blocs de temps avec des pauses de repos dédiées. Cette méthode permet d'organiser

les tâches de travail superficiel et profond afin de maîtriser votre attention et votre énergie.

Voici comment fonctionne la technique Pomodoro :

Inscrivez vos tâches quotidiennes sur une liste à faire

Choisissez une tâche sur laquelle travailler

Réglez le chronomètre sur 25 minutes et commencez à travailler

Terminez la tâche à la fin du chronomètre

Faites une pause de 5 minutes

Répétez les étapes 2 à 5 pour achever trois sessions Pomodoro

Faites une pause plus longue (20 minutes) après quatre séances Pomodoro

Les gens partagent leur analogie et leur versions numériques du chronomètre Pomodoro afin que vous puissiez trouver la meilleure solution de gestion du temps en fonction de vos préférences personnelles. Il y en a pour tous les goûts !

Montez la durée de votre travail sur un projet et la durée des pauses et des réunions. À partir de ces données, à la fin de la semaine, faites un petit bilan pour évaluer votre productivité et planifier la semaine après en conséquence avec les apprentissages.

Parce que prendre le temps de réagir, c'est reprendre le contrôle de la situation. Vos réponses seront plus intelligentes et plus cohérentes, vos mouvements seront plus gracieux et vous aurez l'air plus confiant et plus sûr de vous

Original post lié

6. r/Productivité Avez-vous déjà lu quelque chose dont vous avez eu l'impression qu'il vous était destiné à ce moment précis ? L'encouragement à revenir sur le projet à moitié terminé, à fixer des paramètres par rapport aux dings et aux paramètres, ou simplement à vous détendre dans votre endroit favori pendant des heures sans culpabilité ?

Le subreddit sur la productivité est l'endroit idéal pour échanger avec d'autres personnes sur la mise en place de systèmes productifs pour vous mettre sur la bonne voie. Commencez par les posts les plus importants pour trouver du contenu de qualité et travaillez à partir de là !

Si vous êtes bloqué dans votre vie, essayez "La semaine" Écrivez une série d'objectifs par jour, et ce que vous avez l'intention d'accomplir dans 7 jours. Ensuite, tenez-vous en à ces objectifs comme si votre vie en dépendait. Les résultats vous motiveront et vous montreront tout ce que vous pouvez accomplir au quotidien

Original post lié La phrase " Terminé vaut mieux que parfait " a commencé à changer mon parcours de productivité de manière étonnante. Se concentrer sur le fait d'achever quelque chose, et peut-être de le faire d'une manière un peu inhabituelle, est un état d'esprit plus productif que de se concentrer sur la perfection. Terminé les notions préconçues de comment et quand les choses devraient être terminées et faites ce qui fonctionne pour vous

Original post lié

7. r/getmotivated "Alors naviguez, posez des questions, donnez des conseils et formez/ rejoignez un groupe d'assistance. Mais ne passez pas trop de temps ici ; vous avez mieux à faire."

Le subreddit r/getmotivated comprend plus de visuels accrocheurs que la majorité des autres subreddits. Des captures d'écran de tweet aux designs artistiquement créatifs, il suffit parfois de quelques mots pour que le message passe et que la motivation soit débloquée.

8. r/nosurf Êtes-vous prêt pour cela ? Des études montrent que le temps moyen que nous passons sur l'internet chaque jour est de

près de sept heures .

sept heures. C'est presque la moitié du temps où nous sommes éveillés !

Le bien-être numérique est si important, surtout depuis que nous sommes dépendants de nos téléphones portables pour rester connectés au reste du monde. Il peut sembler contradictoire de passer du temps à lire pourquoi vous devriez arrêter de surfer sans réfléchir alors que vous surfez sur ce subreddit. Cependant, l'intérêt de ce groupe est d'apprendre ce par quoi les gens remplacent le surf inutile par.

Il n'y a pas de mal à ne pas regarder son téléphone. Vous pouvez vous sentir socialement gêné d'être seul avec vos pensées, sans regarder quoi que ce soit. Ne vous laissez pas berner par les conditions sociales. Il n'y a pas de mal à être seul, sans son téléphone. La prochaine fois que vous ne saurez pas quoi faire, contentez-vous de ne rien faire. Laissez votre esprit vagabonder

Original post lié

9. r/selfhelp Vous trouverez ici les questions que vous voulez poser, les conseils honnêtes que vous recherchez et des personnes qui le comprennent. Des personnes qui ont connu la sécheresse de la productivité offrent un aperçu réel de toutes les façons dont vous pouvez vous mettre à la place du conducteur de votre temps et de votre énergie !

10. r/ZenHabits Vous voulez ajouter de la couleur et du confort à votre parcours de croissance ? Ne vous sous-estimez pas !

La résistance mentale est un muscle que vous développez à chaque défi et à chaque accomplissement. Nos habitudes - les petits gestes que nous posons chaque jour - peuvent nous conduire à des rêves qui nous empêchent de dormir ou nous rendent plus anxieux. Le choix ne dépend que de vous !

Avec l'aide de courtes vidéos sur l'état d'esprit et des observations de ce subreddit, n'oubliez pas de continuer à faire le travail.

