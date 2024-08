15 meilleures applications de minutage Pomodoro pour se concentrer en 2024

Si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'un gestion du temps pour améliorer la productivité pendant les heures d'étude, parlons de la technique Pomodoro - une méthode qui divise les longues sessions en courtes séances organisées blocs de temps organisés .

Cela arrive aux meilleurs d'entre nous : Une session d'étude dure depuis une demi-heure et, cinq minutes plus tard, un pot-pourri de sons - buzz, ding, pop, bark - nous éloigne de notre tâche. En un rien de temps, deux heures se sont écoulées. Nous nous disons : "Oh, l'examen n'est que dans deux semaines" et nous nous arrêtons pour la journée. Nous nous abandonnons à des distractions telles que YouTube, et nous nous retrouvons soudain à bachoter l'équivalent d'un semestre de cours trois jours avant l'examen. 😱

Grâce aux smartphones, les distractions sont constamment à portée de main ; il nous est donc facile de nous déconcentrer de nos tâches et de perdre la notion du temps. À l'ère de la surcharge d'informations et de distractions, il est donc facile de se déconcentrer sur ses tâches et de perdre la notion du temps, comment faire pour rester concentré ? et reprendre le contrôle de notre temps ?

Une étudiante de l'université a trouvé un moyen . ⏱

Qu'est-ce qu'une application de chronomètre Pomodoro ?

Dans les années 1980, l'étudiant italien Francesco Cirillo a eu du mal à achever ses travaux universitaires. Il voulait comprendre combien de temps il fallait pour terminer les tâches et a cherché à obtenir.. plus de travail à faire en moins de temps .

Avec seulement un stylo, du papier et un chronomètre de cuisine en forme de tomate, il a organisé de courtes sessions d'étude pour l'aider.. à suivre le temps passé sur les tâches et d'améliorer sa concentration. C'est ainsi qu'est née la Technique Pomodoro, et des décennies plus tard, plus de 2 millions de personnes utilisent cette méthode de gestion du temps pour améliorer leur productivité !

Que rechercher dans les applications Pomodoro ?

Interface utilisateur (UI): L'application doit être intuitive et facile à utiliser. Une interface propre et sans distraction vous aidera à rester concentré sur vos tâches. Personnalisation: Recherchez une application qui vous permet de personnaliser la durée des intervalles de travail et de pause en fonction de votre rythme de productivité personnel. Gestion des tâches: Certaines applications Pomodoro sont dotées de fonctions intégrées de gestion des tâchesgestion des tâches des fonctionnalités intégrées. Celles-ci peuvent vous aider à organiser vos tâches et à les classer par ordre de priorité de manière efficace. Notifications: Choisissez une application dotée d'alertes discrètes mais efficaces pour vous signaler qu'il est temps de faire une pause ou de reprendre le travail. Capacités de synchronisation: Si vous travaillez sur plusieurs appareils, une application qui synchronise votre progression entre eux peut s'avérer inestimable. Fonctionnalités de rapports: Certaines applications fournissent des rapports sur votre productivité au fil du temps. Cela peut être un excellent moyen de suivre votre progression et d'identifier les points à améliorer. Prix: Il existe des applications Pomodoro gratuites, mais certaines versions premium offrent plus de fonctionnalités. Tenez compte de votre budget et des fonctionnalités qui sont les plus importantes pour vous.

15 meilleures applications et chronomètres Pomodoro pour se concentrer en 2024

1. ClickUp

Meilleure application pour la productivité et la gestion des tâches

Suivez le temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur le temps que vous avez passé, où que vous soyez, grâce au chronomètre global de ClickUp ClickUp est une solution gratuite de gestion des tâches pour le suivi du temps de marquer les dates d'échéance et d'organiser les travaux de cours sur une seule plateforme. Au lieu de courir dans tous les sens et de faire les choses dans le désordre, vous classerez par ordre de priorité ce qui doit être terminé en premier pour commencer tout de suite. Le forfait Free de ClickUp est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à organiser vos journées en fonction de la façon dont vous travaillez le mieux. Il n'y a pas de condition pour passer à l'un des forfaits payants parce que ClickUp est gratuit pour toujours !

Les fonctionnalités notables de suivi du temps dans ClickUp comprennent :

🌐 Suivi du temps global: Accédez au modal Suivi du temps à partir d'une tâche, du menu d'actions rapides, de l'affichage Liste, Tableau, et ClickUp Chrome Extension 🔄 Integrations: choisissez parmi 100 intégrations natives avec applications de suivi du temps les plus populaires - Harvest , Everhour , Toggl et plus encore

📊 Rapports de temps: construire le suivi du temps Tableaux de bord dans ClickUp pour un aperçu visuel des tâches en cours et achevées

✅ ClickUp pros

Planifiez, gérez et réalisez vos tâches objectifs quotidiens, hebdomadaires, trimestriels et annuels * Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux outils suivantsLes 15+ affichages personnalisables de ClickUp ❌ ClickUp cons

Pas de fonctionnalité d'exportation du tableau de bord

Tous les affichages de ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant ! 🔮

💸 Prix ClickUp

Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les paramètres de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à atteindre la réussite ! S'il vous plaît contacter les équipes commerciales lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires)

2. Paymo

Le meilleur pour les freelances et les propriétaires de petites entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Paymo-Pomodoro-Timer-1400x1000.png

/$$$img/

via Paymo Paymo est une solution de gestion de projet à part entière qui s'adresse aux indépendants et aux petites entreprises. Les utilisateurs peuvent suivre leurs tâches et leurs projets, transformer les entrées et les feuilles de temps en rapports et en factures, tout en gardant un œil sur leur rentabilité. En ce qui concerne les capacités Pomodoro, les utilisateurs peuvent lancer le chronomètre intégré à l'application ou le widget de bureau, ou encore utiliser un chronomètre automatique.

✅ Paymo pros

Chaque session Pomodoro est liée à une tâche spécifique, un projet, etc.

Les fonctions de suivi du temps font partie d'une sélection plus large de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, la planification des ressources et la facturation

❌ Paymo contre

Les pauses Pomodoro interrompent les entrées de temps enregistrées dans les Relevés de temps

Impossible de suivre le temps sans connexion internet

💸 Prix de Paymo

Paymo propose des forfaits gratuits et payants à partir de 4,95 $/utilisateur par mois

💬 Evaluations des clients de PomoDone

G2 : 4.6/5 (570+ avis)

Capterra : 4.7/5 (420+ avis)

3. PomoDone

Meilleure application Pomodoro autonome

via PomoDone

PomoDone est un outil d'amélioration des performances facilitant la création d'un système de suivi du temps à l'aide de la technique Pomodoro. Seule, l'application PomoDone est un chronomètre Pomodoro amplement suffisant, mais avec vos favoris, vous pouvez créer un système de suivi du temps logiciel de gestion des tâches comme ClickUp, vous pouvez personnaliser votre flux de travail ! Commencer avec PomoDone et ClickUp en trois étapes faciles :

Installer l'extension PomoDoneApp Se connecter ou créer un compte PomoDone Ouvrez une tâche ClickUp pour vous connecter et commencer à suivre le temps

En outre, vous pouvez télécharger l'application de bureau de PomoDone pour synchroniser les tâches de ClickUp, ainsi que pour synchroniser les données du chronomètre avec les tâches et les statuts de ClickUp.

✅ PomoDone pros

Cliquez sur le bouton de lecture pour commencer à travailler sur une tâche immédiatement

Bloquer certains sites web lorsque le Pomodoro commence pour limiter les interruptions

❌ PomoDone contre

Jusqu'à cinq intervalles de temps différents pour le travail et de courtes pauses sont autorisées

Ne convient pas en tant qu'outil de gestion des tâches à lui seul

💸 Prix de PomoDone

PomoDone propose des forfaits gratuits et payants à partir de 4,96 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de PomoDone

G2 : 4.1/5 (7 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (120+ avis)

4. Toggl Track

Meilleur pour le suivi du temps et l'analyse

via Toggl Track

Toggl Track est un système d'information sur les outil de gestion du temps qui vise à réduire le nombre d'heures consacrées aux tâches administratives. Les membres peuvent commencer immédiatement leurs travaux de recherche grâce à des fonctionnalités telles que le suivi en arrière-plan, le démarrage automatique du logiciel Pomodoros et la détection de l'inactivité. Pour une expérience optimale du chronomètre Pomodoro, intégrez Toggl Track avec ClickUp !

✅ Toggl Track pros

Suggestions d'entrée de temps basées sur le logiciel que vous utilisez actuellement

100+ intégrations d'applications pour continuer son flux de travail actuel

❌ Toggl Track contre

Les membres du forfait Free ne peuvent pas épingler les entrées de temps les plus fréquemment utilisées pour y accéder facilement

Ne convient pas en tant qu'outil de gestion des tâches à lui seul

💸 Tarifs de Toggl Track

Toggl Track propose des forfaits gratuits et payants à partir de 9 $/utilisateur par mois

💬 Toggl Track évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (1,400+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1 700+ avis)

Bonus:_ *TOGGL TRACK VS. CLOCKIFY*

5. Pomofocus

Meilleure application de chronomètre Pomodoro pour étudier

via Pomofocus

Pomofocus est un chronomètre personnalisable qui travaille sur les navigateurs de bureau et mobiles. Son interface simple comporte des onglets pour basculer entre les sessions et les pauses, une fenêtre de saisie des tâches avec des estimations de Pomodoros, et des intervalles de chronomètre personnalisés pour s'adapter à toutes les préférences.

✅ Pomofocus pros

Transition de couleur pour changer d'humeur entre le temps de travail et le temps de repos

Notifications audio à la fin d'une période de chronomètre

❌ Pomofocus contre

Pas de fonctionnalités avancées de gestion des tâches

Capacités de suivi du temps limitées par rapport aux autres applications Pomodoro les mieux notées

💸 Prix de Pomofocus

Pomofocus propose des forfaits gratuits et payants. Renseignez-vous auprès de Pomofocus pour connaître les tarifs

💬 Évaluation des clients de Pomofocus

G2 : $$$A

Capterra : N/A

6. Forêt

Meilleur moyen de lutter contre la procrastination grâce à la gamification

via Forest

Améliorer votre concentration peut aussi aider l'environnement ! Avec l'application Forest ouverte sur votre téléphone, une graine pousse en un arbre virtuel après que vous ayez achevé avec succès des sessions Pomodoro. Il est gratifiant de voir une forêt visualisée s'étendre comme résultat de toutes les heures de concentration que vous avez enregistrées !

À l'inverse, si vous quittez l'application pendant une session de travail pour faire des choses comme consulter Instagram ou répondre à un texte, l'arbre dépérit. Le sentiment d'accomplissement en voyant une forêt florissante dont chaque arbre représente votre dévouement vous motive à réduire la procrastination et vous aide à prendre de bonnes habitudes en matière de gestion du temps !

✅ Les pros de la forêt

Les utilisateurs peuvent encaisser les pièces virtuelles accumulées pour planter de vrais arbres grâce au partenariat de Forest avec Trees for the Future

Les utilisateurs peuvent personnaliser des étiquettes pour chaque tâche afin de suivre la distribution du temps

❌ Les inconvénients de Forest

L'application n'est pas adaptée comme outil de gestion des tâches

L'application limite à cinq le nombre d'arbres réels que chaque utilisateur peut planter

💸 Prix de Forest

Forest est disponible au prix de 3,99 $ avec des achats in-app

💬 Forest évaluations des clients

G2 : $$$A

Capterra : N/A

7. Focus Booster

Meilleur pour améliorer la concentration

via Focus Booster

Focus Booster est un chronomètre Pomodoro simple qui vise à aider les utilisateurs à accomplir plus et à visualiser la progression. Les rapports du tableau de bord mettent en évidence les moments les plus productifs et les rapports hebdomadaires envoyés par e-mail partagent les données des semaines précédentes. Grâce à ces informations sur les Pomodoros passés, les utilisateurs peuvent établir des forfaits appropriés pour l'avenir !

✅ Focus Booster pros

Les utilisateurs peuvent continuer à suivre les Pomodoros, même sans connexion réseau

Les utilisateurs peuvent facilement réaffecter les dates d'entrée, les libellés, les longueurs et les durées

❌ Focus Booster contre

L'application s'adresse aux utilisateurs ayant une entreprise

Le forfait Free de l'application est limité à 20 sessions Pomodoro par mois

💸 Prix de Focus Booster

Focus Booster propose des forfaits gratuits et payants à partir de 4,99 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Focus Booster

G2 : N/A

Capterra : N/A

8. Gardien du centre d'intérêt

Meilleur pour les équipes et la collaboration

via Focus Keeper

Semblable à un minuteur de cuisine en forme de tomate, les utilisateurs ajustent le chronomètre avec leurs doigts pour personnaliser la durée sur l'application Focus Keeper. Son interface intelligente associée à des fonctionnalités telles que les objectifs quotidiens et les sons d'alarme en font une application intéressante pour ceux qui souhaitent passer à un forfait premium.

✅ Focus Keeper pros

Les utilisateurs peuvent attribuer n'importe quel son séparément pour la pause courte, la pause longue et la session Pomodoro

Les utilisateurs peuvent personnaliser les notifications audio

❌ Focus Keeper contre

L'application n'est pas adaptée aux navigateurs de bureau

La version gratuite de l'application limite la personnalisation

💸 Prix de Focus Keeper

Focus Keeper propose un forfait gratuit avec des achats dans l'application

💬 Évaluation des clients de Focus Keeper

G2 : $$$A

Capterra : N/A

9. Pomello

Meilleur pour les utilisateurs de Trello

via Pomello

Appel à tous les utilisateurs de Trello ! Pomello est un chronomètre Pomodoro capable de se synchroniser de manière transparente avec les cartes Trello. Les utilisateurs peuvent créer des sessions de pomodoro illimitées et suivre le temps à leur contenu sur le forfait gratuit.

Cependant, la personnalisation et les éléments de checklist - indispensables pour une véritable expérience Pomodoro - ne sont disponibles que pour les membres du forfait premium.

✅ Pomello pros

L'application est disponible gratuitement sur Mac, Windows et Linux

L'application utilise Trello pour organiser les tâches

❌ Pomello contre

L'application a une courbe d'apprentissage pour les non-utilisateurs de Trello

L'application a un forfait Free limité par rapport aux autres applications Pomodoro les mieux évaluées

💸 Prix de Pomello

Pomello propose des forfaits gratuits et payants à partir de 20 $/utilisateur par an

💬 Évaluation des clients de Pomello

G2 : 4.6/5 (4 avis)

Capterra : N/A

10. Marée

Meilleur pour la relaxation et l'intégration de la pleine conscience

via Tide

Pour les fans de sons et de vidéos ASMR, l'application Tide est faite pour vous ! C'est un chronomètre de concentration et de Pomodoro magnifiquement conçu, bourré de scènes sonores naturelles et de mélodies pour créer un environnement de travail immersif. Écoutez des légumes coupés, de la neige croustillante ou des gouttes de pluie sur des rochers. Que vous soyez seul dans votre dortoir ou à la bibliothèque publique, mettez vos écouteurs, appuyez sur start, et c'est parti !

✅ Les pros de la marée

Disponible pour iPhone, Android, iPad et Chrome

Citations inspirantes quotidiennes

❌ Tide contre

Pas d'intégrations avec des outils de gestion des tâches

Fonctionnalités de suivi du temps et personnalisation limitées

💸 Prix de Tide

Tide propose des forfaits gratuits et payants. Renseignez-vous auprès de Tide pour connaître les tarifs

💬 Évaluation des clients de Tide

G2 : $$$A

Capterra : N/A

11. Être concentré

Meilleur pour les cycles Pomodoro personnalisables

via Be Focused

En véritable mode Pomodoro, Be Focused dispose des fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin pour démarrer avec le suivi du temps et la gestion des tâches. L'application propose également des rapports personnalisés pour une utilisation rapide et facile suivi des objectifs afin que les utilisateurs puissent voir la progression de leur travail.

✅ Les pros de la concentration

L'application est assistée par l'Apple Watch

L'alarme de l'application sonne en arrière-plan

❌ Be Focused contre

La fonctionnalité de sauvegarde automatique du compte de l'appli n'est pas sur le forfait gratuit

💸 Prix de Be Focused

Be Focused propose un forfait Free avec la possibilité de passer à un forfait premium

💬 Évaluation des clients de Be Focused

G2 : $$$A

Capterra : N/A

12. Chronomètre Marinara

Le meilleur pour les puristes de la technique Pomodoro

via Marinara Timer

"En tant que créatifs au travail, nous avons trouvé que la méthode Pomodoro était trop rigide. les segments de travail de 25 minutes avec des pauses de 5 ou 15 minutes ne sont pas idéaux pour tous les individus, toutes les entreprises ou tous les secteurs d'activité", ont déclaré les créateurs de Marina Timer. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir parmi trois chronomètres : Pomodoro, Personnalisé et Cuisine, afin de correspondre à leurs besoins et préférences.

✅ Les avantages du chronomètre Marinara

La fonction simple et intelligente de l'application la rend agréable à utiliser régulièrement

L'appli dispose de trois paramètres de chronomètre différents pour rendre les sessions Pomodoro uniques

❌ Marinara Timer contre

L'application n'est pas un outil de gestion des tâches adapté

L'interface de l'application est dépassée

💸 Prix de Marinara Timer

Marinara Timer est gratuit

💬 Marinara Timer évaluations des clients

G2 : $$$A

Capterra : N/A

13. TimeCamp

Meilleur pour le suivi analytique de la productivité

via TimeCamp

TimeCamp est une application de chronomètre Pomodoro en ligne qui est également livrée avec une suite de fonctionnalités de suivi du temps pour surveiller le temps passé sur les activités en ligne. Elle peut analyser automatiquement les noms de domaine des applications et les regrouper dans des catégories prédéfinies.

✅ Les avantages de TimeCamp

Le forfait Free comprend le suivi du temps au ralenti et le suivi automatique du temps

Les entrées de temps peuvent être ajoutées, ajustées et supprimées

❌ TimeCamp contre

L'intégration du Calendrier est une fonctionnalité $$a$

Les rapports de productivité ne sont pas disponibles sur le forfait gratuit

💸 Prix de TimeCamp

TimeCamp propose des forfaits gratuits et payants à partir de 6,30 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de TimeCamp

G2 : 4.7/5 (170+ avis)

Capterra : 4.7/5 (540+ avis)

Check out these *TimeCamp alternatives* !

14. FocusList

Meilleur pour la planification quotidienne et l'établissement de priorités

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Screenshot.jpeg

/$$$img/

Via FocusList

FocusList est une excellente application de chronomètre Pomodoro et de liste à faire qui vous aide à rester concentré et à gérer vos tâches efficacement. Elle est conçue autour du concept de blocage du temps, en découpant votre journée en "sessions de concentration" que vous pouvez consacrer à des tâches individuelles. FocusList est idéal pour tous ceux qui souhaitent augmenter leur productivité et mieux gérer leur temps.

✅ FocusList pros

Permet de forfaiter sa journée, d'estimer la durée des tâches et de suivre le temps passé.

L'application promeut la technique Pomodoro, qui alterne des sessions de travail concentrées de 25 minutes et des pauses de 5 minutes.

Fournit des statistiques qui vous permettent d'afficher l'historique de vos performances et de découvrir des modèles de productivité.

Travaille hors ligne et se synchronise de manière transparente sur vos appareils lorsque vous êtes en ligne.

❌ FocusList cons

Manque de mises à jour régulières et d'assistance technique.

Disponible uniquement sur les appareils Apple.

Aucun moyen de mettre en pause les chronomètres pomodoro une fois qu'une session a commencé.

💸 Prix de FocusList

Free

💬 Évaluation des clients de FocusList

Apple App Store : 3.2/5 (30+ avis)

15. Everhour

Meilleur pour la productivité des équipes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Everhour-time-tracking-1400x875.png

/$$$img/

Via Everhour

Everhour est un outil de suivi du temps et un tracker Pomodoro réunis en une seule plateforme. C'est un excellent outil pour les freelances, les télétravailleurs et les équipes qui souhaitent améliorer leur productivité et suivre efficacement la progression de leur travail.

✅ Everhour pros

Chronomètre simple et intuitif qui suit la technique Pomodoro.

Il dispose d'une fonctionnalité de rapports approfondie qui donne un aperçu de la productivité, de la gestion du temps et de la charge de travail.

L'outil permet une intégration transparente avec les outils de gestion de projet comme Trello, Asana et Basecamp, fournissant une approche holistique du suivi des tâches et du temps.

Il dispose d'une fonctionnalité d'heures facturables qui est excellente pour les freelances et les entreprises.

❌ Everhour contre

Il ne fait pas de notifications sur le bureau, ce qui peut faciliter la perte de suivi du temps.

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec la version mobile de l'application.

Pas de version gratuite disponible, bien qu'ils offrent un essai gratuit.

💸 Prix Everhour

Everhour est de 10 $ par utilisateur et par mois à partir de cinq utilisateurs.

💬 Évaluation des clients d'Everhour

G2 : 4.7/5 (120+ avis)

Capterra : 4.5/5 (260+ avis)

Inscrivez vos tâches quotidiennes sur une liste À faire Choisissez une tâche sur laquelle travailler Paramétrez le chronomètre sur 25 minutes et commencez votre travail Terminez la tâche à la fin du chronomètre Faire une pause de 5 minutes Répétez les étapes 2 à 5 pour achever trois sessions Pomodoro Faites une pause plus longue (20 minutes) après quatre séances Pomodoro

Pour être juste, Francesco Cirillo a inventé cela avant l'évolution des médias sociaux et des smartphones, de sorte qu'il n'avait pas à se soucier des likes, des commentaires et des notifications. Ni à répondre aux discussions du groupe familial. 👥

Voici à quoi ressemble la technique Pomodoro pour l'étudiant d'aujourd'hui :

Écrire ses tâches quotidiennes sur une liste à faire la veille au soir **Passez une bonne nuit de sommeil Préparez votre esprit et votre environnement à un moment de la journée où vous êtes le plus énergique Prenez des en-cas et de l'eau Éteignez votre téléphone Ok, check your notification one dernière fois puis éteignez votre téléphone **Mettez de la musique apaisante ou des sons d'ambiance en arrière-plan Choisissez une tâche sur laquelle travailler Paramétrez le chronomètre sur 25 minutes et commencez à travailler Terminez la tâche à la fin du chronomètre Faire une pause de 5 minutes Répétez les étapes 2 à 5 pour achever trois sessions Pomodoro Faites une pause plus longue (20 minutes) après quatre Pomodoros et sortez de votre place **Retournez à l'étape 9

ClickUp : La meilleure application Pomodoro pour vos besoins de concentration

L'une des meilleures améliorations que vous pouvez apporter à votre productivité est l'utilisation d'un logiciel de gestion du temps puissant. Vous éviterez l'épuisement professionnel et réduirez les heures nécessaires à la planification de votre charge de travail. Si vous disposiez de ce temps supplémentaire, comment l'utiliseriez-vous ?

Commencez avec La fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp aujourd'hui ! ✨