Un guide de désencombrement numérique pour créer un espace de travail productif

Le désencombrement de votre environnement de travail numérique peut changer la donne... si vous avez les bons outils et les bonnes habitudes pour organiser de manière ciblée. Si vous avez repoussé l'organisation de centaines, voire de milliers de fichiers, vous n'êtes pas seul !

La tâche de créer un système de classement durable digne de Pinterest m'a semblé être une corvée. Cela a changé après avoir réalisé quelques projets de désencombrement simples. Aujourd'hui, mon environnement de travail m'inspire, et c'est ce que je veux pour vous !

via GIPHY Vous vous demandez peut-être par où commencer et vous vous interrogez sur la notion de propreté Je vais vous guider à travers huit projets de désencombrement numérique gérables et comment ClickUp peut vous aider à créer des habitudes d'organisation instantanées. 🌱

Le chemin vers un état d'esprit de désencombrement numérique

Il est de notre responsabilité de nous éloigner régulièrement de la technologie pour vérifier notre bien-être. La vérité est que cet état d'esprit "économisez-le ou regrettez-le" est ce qui encourage nos tendances à l'accumulation numérique, ce qui est le méchant dans notre voyage vers la productivité au travail.

Pour maîtriser l'encombrement de nos appareils, il faut d'abord savoir ce qui y contribue.

Bureau de l'ordinateur

Dossiers du bureau

Fichiers et documents

Stockage cloud

Dossier de téléchargement

Mots de passe et identifiants

Photos et captures d'écran

Applications

Navigateur

Applications de travail

Boîte de réception

Notes

Rappels

Canaux et messages Slack

Google Drive

Documents divers

Mots de passe et identifiants

Outil de gestion de projet

Mobile/Tablette

Écrans d'accueil

Contacts téléphoniques

Applications

Photos et captures d'écran

Bibliothèques musicales

Messages vocaux et textes

Application Notes

Notifications

La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous commence à prendre des habitudes d'organisation , la quantité de désencombrement que vous ferez diminuera avec le temps ! ✨

Maintenant, que devez-vous vous attendre à ressentir lorsque vous entamez le processus de désencombrement de vos appareils ? Au début, vous serez submergé :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/2-1.gif clue flames gif /$$$img/

Paramount Pictures via GIPHY Suivi de quelques rires dans les mémoires :

NBCUniversal Syndication Studios via GIPHY Terminé, un énorme poids en moins pour vous lorsque le projet est terminé.

via GIPHY Avant de commencer, il est important de noter que vous n'êtes pas obligé de suivre ce guide à la lettre pour obtenir un flux de travail parfait. N'hésitez pas à vous organiser comme vous le feriez normalement, mais je vous encourage à expérimenter un peu ! 🧠💡

Voici huit projets de désencombrement numérique que vous pouvez faire pour commencer votre voyage de désencombrement numérique.

8 projets de désencombrement numérique

1️⃣ Effacer le dossier des téléchargements

Les téléchargements PDF aléatoires et les captures d'écran en double - il faut s'en débarrasser ! Commencez par classer ce dossier dans une liste et triez-les par type de fichier pour les supprimer facilement par groupes. Cela me permet de trouver et de supprimer rapidement tous les PNG, les archives Zip, les GIF et les dossiers HTML de mes anciens projets dont je sais que je n'ai plus besoin. Une fois ce balayage initial achevé, passez au reste qui nécessite une attention supplémentaire. 🔎

Conseil : si vous êtes sur Mac, sélectionnez un fichier (ou un groupe de fichiers) et appuyez sur la barre d'espace pour afficher un aperçu du fichier. Appuyez ensuite à nouveau sur la barre d'espace pour fermer le fichier. Vous passerez plus rapidement à travers le fouillis au lieu d'ouvrir et de fermer des fichiers individuels !

via GIPHY

2️⃣ Organisez votre Google Drive

Google Drive est semblable au dossier Téléchargements, car il peut rapidement se remplir de Copie de Copie de Copie de documents à moitié inutiles. Classez vos fichiers dans l'affichage en grille ou en liste et supprimez tout ce qui n'a pas d'utilité. 🗑

Conseil n°1: Allez plus loin dans l'organisation de votre Google Drive en modifiant votre page d'Accueil par défaut de Mon Drive à Priorité. Vous vous sentirez ainsi moins submergé en regardant ce qui est important au lieu de l'ensemble de votre bibliothèque lorsque vous ouvrez Google Drive.

En haut de la page Priorité se trouve un carrousel d'accès rapide aux fichiers qui ont été ouverts fréquemment. C'est au bas de la page que la véritable magie opère ! Vous pouvez créer des Environnements de travail pour accéder aux fichiers les plus essentiels ou les plus actifs sans les déplacer de leur emplacement d'origine. 📍

Astuce n°2: Si vous utilisez rarement le panneau Suggestions en haut de votre Google Drive, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en cliquant sur l'icône d'engrenage > Paramètres > décocher Suggestions.

3️⃣ Consolider les signets et les extensions du navigateur

Les signets et les extensions devraient nous aider à tirer le meilleur parti de notre expérience en ligne. Si cette zone de votre espace numérique est surchargée, voici quelques suggestions pour la simplifier :

**Créez des dossiers pour les collections (inspiration, comptes) et des liens individuels pour les sites que vous visitez tous les jours

**Utilisez un ou deux mots pour nommer les dossiers et les liens individuels dans la barre d'outils de votre navigateur

Consultez notre guide sur les meilleures extensions Chrome pour la productivité * Nous avons fait les recherches pour vous et trouvé des extensions que vous utiliserez réellement.

les meilleures extensions Chrome pour la productivité Nous avons fait les recherches pour vous et trouvé des extensions que vous utiliserez réellement. Supprimez toutes les extensions que vous n'avez pas utilisées depuis que vous les avez téléchargées. Vous ne vous en servirez pas. Faites-moi confiance 🤝

Conseil : sans exagérer, l'extension Chrome ClickUp change la donne. Lorsque je fais des recherches pour mon prochain projet, je signets entre, oh, 8 et 12 sites web à chaque session. Il s'agit d'une compilation de sources textuelles, de vidéos YouTube et d'inspiration. Au lieu de les paramétrer et de les oublier dans un dossier Chrome, je les signets grâce à l'extension ClickUp pour Chrome ! Ils sont synchronisés sur mon compte ClickUp avec le reste de mon travail, accompagnés d'une note rapide que j'ai donnée à Mon futur sur son objectif. Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce guide, que ce soit celle-ci : téléchargez l'extension ClickUp pour Chrome ! 🆓

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/6-1.gif clickUp chrome extension /$$img/

Le bouton flottant ClickUp vous permet d'accéder rapidement au bloc-notes, aux signets, aux captures d'écran, au suivi du temps et à la création d'une tâche à partir de n'importe quelle page web

4️⃣ Boîtes de réception e-mail vides

On peut supposer que chaque personne possède entre trois et cinq comptes e-mail :

1. AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com ou Yahoo ! Mail de la jeunesse 2. Gmail (parce que ce n'était pas AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com ou Yahoo ! Mail dans sa jeunesse) 3. Un compte travail 4 & 5. Des comptes avec différentes versions de notre nom

Universal Television LLC via GIPHY Commencez par vous attaquer à un compte e-mail - votre compte personnel ou de travail - en classant, supprimant ou archivant les messages. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques options :

Fichiers volumineux

Les e-mails datant de plus de 90 jours

Les e-mails de promotion et les e-mails sociaux

Par nom

Astuce: Si vous utilisez Gmail, allez dans la barre de recherche et cliquez sur l'icône Afficher Recherche options. Recherchez tous les e-mails de plus de 5 Mo ou 10 Mo et supprimez-les ou archivez-les.

Une fois le désordre éliminé, il est temps de s'organiser ! Avec quelques techniques, vous pouvez commencer à développer vos compétences en matière d'e-mail et de gestion du temps et consacrer plus de temps à votre journée. Voici comment procéder :

1. Évitez d'utiliser une structure de dossiers à plusieurs niveaux pour classer vos e-mails. Vous finirez par ajouter des sous-dossiers qui vous encombreront davantage. Vous perdrez du temps à modifier votre système tous les deux mois pour l'adapter aux nouvelles tâches, aux nouveaux projets et à la nouvelle correspondance. Utilisez plutôt des catégories et des libellés pour les e-mails et déplacez-les hors de votre boîte de réception. Lorsque vous avez besoin de rechercher un e-mail spécifique, il vous suffit d'utiliser l'étiquette ou le nom de la catégorie.

2. **Avant ClickUp, une journée de travail "normale" consistait pour moi à atteindre le niveau zéro de la boîte de réception. Toutes les deux heures, je me rendais à des réunions, puis je retournais à ma boîte de réception. Fermé à la fin de la journée, vers 15 heures, je commençais mes tâches, mais à ce moment-là, mon cerveau était épuisé d'avoir passé la journée à parcourir des e-mails. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais si vous vous entraînez à vérifier les e-mails quelques fois par jour, vous pouvez construire des blocs de temps dans votre journée pour faire les choses terminées.

**Utilisez les fonctionnalités de votre fournisseur e-mail pour optimiser votre productivité : raccourcis, catégories, étiquettes, règles, libellés, tout ! Ces fonctionnalités valent l'effort d'être apprises et mises en œuvre car elles vous permettent d'économiser de la matière grise et du temps - deux ressources importantes dont vous avez besoin au quotidien.

Si vous êtes intéressé par Outlook ou Gmail conseils de productivité faites-nous part de vos suggestions dans les commentaires ci-dessous !

5️⃣ Télécharger des photos et des captures d'écran dans le cloud

Gagnez de l'espace sur votre appareil en déplaçant vos photos vers un stockage cloud comme iCloud ou Google Photos. Pour les photos que vous souhaitez conserver sur votre téléphone, parcourez votre bibliothèque et effacez les doublons, les images de mèmes amusants et les captures d'écran d'alarme accidentelles.

Conseil: Google Photos dispose d'une fonctionnalité qui permet de classer les photos et vidéos volumineuses, les photos floues, les captures d'écran et d'autres applications afin d'examiner et de supprimer rapidement ces fichiers. Si vous possédez un appareil Apple, vous pouvez filtrer par type de support.

6️⃣ Nettoyer les flux sociaux

À vos médias sociaux font-ils une valeur ajoutée à votre vie ? À font-ils de l'éducation, de l'inspiration ou vous font-ils vous sentir connecté à des personnes positives ? Il s'agit peut-être du projet de désencombrement le plus important de cette liste, car tout le monde peut le faire. Il y a tout un monde gratuit de médias sociaux qui attend que vous passiez du temps à faire des choses pour vous-même ou avec d'autres personnes.

Warner Bros. Pictures via GIPHY Si, pour vous, faire le ménage signifie désactiver vos comptes pendant quelques semaines ou quelques mois, c'est à vous de décider ! Mais si cela vous semble extrême, un simple désencombrement tous les mois ou presque commencera à être bénéfique pour votre santé mentale :

Dé-suivez les personnes, les comptes et les marques qui ne vous fournissent aucune valeur

Aimez et suivez les personnes et les marques que vous appréciez le plus afin que l'algorithme vous serve un contenu similaire

Supprimez les comptes et groupes non pertinents issus d'étapes de vie passées (communautés de l'ancien quartier, campus universitaires)

Si vous gérez des comptes de médias sociaux pour votre entreprise, envisagez d'utiliser une solution unifiée boîte de réception sociale . Avec un tel outil, vous pourrez gagner du temps que vous consacrez habituellement à passer d'un onglet, d'un compte ou d'un appareil à l'autre et évitez de céder aux nombreuses distractions.

7️⃣ Organiser les écrans d'accueil

Supprimez toutes les notes et applications inutiles, puis organisez ce qui reste. En fonction de la façon dont vous préférez que vos applications soient organisées, voici des suggestions de structure :

1. Organiser par type de dossier. Regroupez les applications en fonction de leur objectif (productivité, médias sociaux, travail, photographie, voyage)

2. Considérez la façon dont vous tenez votre téléphone ou votre tablette. Conservez les applications auxquelles vous devez accéder rapidement en les plaçant sur les bords de l'écran

3. Mettez en évidence vos applications les plus utilisées ou essentielles. Limitez l'affichage des pages de votre écran d'accueil sans avoir à effectuer de recherche

8️⃣ Optimisez votre outil de gestion de projet

Si vous utilisez un outil de gestion de projet pour l'école ou le travail, il y a de fortes chances que vous ayez un trésor d'informations et de notes éparpillées aux quatre coins du logiciel. Ce n'est pas grave ! Nous faisons tous l'expérience de cette désorganisation parce que nous sommes constamment en train de passer à la nouveauté et à l'étape suivante. Nous nous disons "Meh, je le ferai plus tard." 🤷‍♀️

Commencez le processus de désencombrement en effaçant le tableau de bord de votre Accueil et en collant le travail passé :

1. Mettez fin aux tâches en suspens

2. Correspondance avec les archives

3. Classer les documents importants (factures, notes d'information sur les projets) 4. Supprimer les rapports obsolètes

Conseil: La clé de la réussite (et de l'absence de stress) d'un projet est de suivre un système évolutif et fiable. Si vous disposez d'un système de outil de gestion de projet ou d'organisation bien conçu vous pouvez utiliser les fonctionnalités disponibles et organiser votre travail.

Voilà huit projets pour vous libérer du désordre !

via GIPHY Prêt pour un désencombrement et une organisation de niveau supérieur ? Découvrez ClickUp, un environnement de travail personnalisable tout-en-un pour simplifier le travail et en faire plus. 👋

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à organiser ses dossiers pour une meilleure productivité ! Plutôt que d'attendre que le désordre s'accumule, accordez-vous chaque mois un temps dédié au désencombrement de vos appareils. C'est là que ClickUp vous permet de tout mettre en œuvre :

paramétrez une date mensuelle tâche récurrente dans ClickUp pour nettoyer vos environnements de travail numériques. Validez un programme de nettoyage numérique une fois par mois avec des checklists pour que, le moment venu, vous sachiez exactement quoi faire Économisez de l'espace sur vos appareils en utilisant ClickUp rappels **Déplacez les captures d'écran, les notes et les fichiers liés au projet dans votre environnement de travail ClickUp pour que rien ne passe inaperçu Accédez aux fonctionnalités clés de ClickUp depuis l'extérieur de la plateforme, sur n'importe quel appareil. Éliminez le fardeau de passer par plusieurs systèmes d'applications pour rester organisé et faire le travail terminé Utilisez l'extension Chrome ClickUp lorsque vous naviguez sur Internet. Sérieusement, cela change la donne !

Si vous ne connaissez pas encore ClickUp, consultez cette leçon de cours facile de ClickUp University pour créer en toute confiance votre tâche de désencombrement numérique ! ⬇️

$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a

Que pourriez-vous faire avec du temps supplémentaire dans votre journée ? Apprendre une nouvelle compétence ? Être avec les personnes que vous aimez ? Faire la sieste ?

Quelle que soit votre réponse, nous pouvons tous nous accorder sur une certitude : créer des habitudes positives et durables nous permet d'être inspirés, productifs et confiants. Nous n'avons pas besoin des systèmes les plus avancés ou de l'installation esthétique parfaite qui nous motiveront temporairement à faire les choses terminées.

Vous pouvez accomplir tous les projets de désencombrement de cet article sans eux. Allez-y doucement et souvenez-vous qu'en faisant ce travail maintenant, vous serez moins débordé au fil du temps. 😌 🖥 📱 S'inscrire à notre lettre d'information mensuelle pour recevoir encore plus de conseils et de tendances sur la création de vos meilleurs flux de travail directement dans votre boîte de réception