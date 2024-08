10 modèles gratuits d'exposés de projet : Word, Google Docs et ClickUp

Les projets et les tâches ne s'achèvent pas d'eux-mêmes. Une fois qu'une tâche est assignée, elle fait l'objet d'une réflexion et d'un travail approfondis afin de s'assurer qu'elle sera réalisée conformément à l'objectif et aux paramètres fixés.

La communication est essentielle pour aider les membres de votre équipe à comprendre comment ils peuvent achever une tâche au mieux et réaliser un projet réussi. En l'absence de détails et d'informations clairs et précis, les membres de l'équipe n'ont qu'une vague idée de ce que l'on attend d'eux.

Si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon de communiquer sur les tâches et les affectations de projet, vous pouvez utiliser des centaines de modèles gratuits de notes de projet disponibles sur des sites Web et des applications de gestion de projet comme ClickUp.

Chaque modèle de briefing de projet est conçu dans un but spécifique, il est donc préférable de trouver la meilleure option pour vos besoins en matière de gestion de projet.

Passons en revue quelques-uns des meilleurs modèles de briefing de projet parmi lesquels vous pouvez choisir et comment chacun peut vous aider

Qu'est-ce qu'un modèle d'exposé de projet ?

Un modèle d'exposé de projet est un guide ou un document qui décrit le processus et les objets de chaque tâche ou projet.

Ce document propose souvent un résumé de votre forfait du projet . Il définit ce qui doit être achevé et fournit des informations telles que les délais et les objets.

Un dossier de projet permet aux membres de l'équipe de comprendre pleinement ce qui est nécessaire. En fonction du type de projet, chaque modèle peut varier et inclure différents types d'informations et de détails.

Quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise ou de votre organisation, tout le monde peut utiliser un modèle d'exposé de projet pour améliorer son processus de travail global.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'exposé de projet ?

Un bon dossier de projet doit être court et aller droit au but. Il doit fournir un résumé, le l'étendue du projet ainsi que toutes les informations nécessaires aux parties prenantes et aux membres de l'équipe pour mener à bien le projet.

Un dossier de projet est utile à cet égard :

améliorer la communication entre les membres de l'équipe

minimiser les revers et les erreurs

encourager la collaboration

d'aligner toutes les parties prenantes sur la même stratégie et les mêmes objectifs

Le document d'information sur le projet doit pouvoir de définir les objectifs et les buts du projet le résultat attendu et les détails sur la manière dont tout doit être mis en œuvre. Il peut s'agir de la stratégie, de l'approche et du forfait.

Le modèle d'exposé de projet doit également inclure les résultats clés, en particulier pour les grands projets à long terme.

Le cas échéant, un bon dossier de projet doit inclure une estimation du budget et de l'échéancier, qui indique les dates de début et de fin du projet.

Dans l'ensemble, un dossier de projet achevé doit pouvoir contenir toutes les informations, depuis le résumé jusqu'aux indicateurs à mesurer pour définir la réussite du projet.

10 modèles de dossier de projet

Il existe une grande variété de modèles gratuits pour vous aider à créer un dossier de projet. Certains modèles sont facilement accessibles via MS Word et Google Docs. Chaque exemple de mémoire de projet est gratuit à télécharger et peut être modifié en cours facilement à tout moment.

D'autres sont également proposés par des plateformes de productivité et des solutions de gestion de projet telles que ClickUp. Chaque modèle de résumé de projet gratuit répond à un objectif et à une utilisation différents. Découvrez-les ci-dessous !

1. Modèle de briefing de projet marketing ClickUp

Modèle de briefing de projet marketing ClickUp

Les projets de marketing nécessitent beaucoup de forfaits et impliquent souvent différents services et parties prenantes du projet. C'est pourquoi il peut être difficile de maintenir l'organisation des tâches et l'alignement des équipes.

Ce projet Modèle de mémoire de projet de marketing par ClickUp vous aidera à démarrer un nouveau projet de marketing. Utilisez ce modèle pour organiser les différents éléments du projet et mettre en œuvre facilement votre projet.

Les projets de marketing nécessitent beaucoup de forfaits et impliquent souvent différents services et parties prenantes du projet. C'est pourquoi il peut être difficile de maintenir l'organisation des tâches et l'alignement des équipes.

Ce projet Modèle de mémoire de projet de marketing par ClickUp vous aidera à démarrer un nouveau projet de marketing. Utilisez ce modèle pour organiser les différents éléments du projet et mettre en œuvre facilement votre projet.

Utilisez les champs personnalisés du modèle pour identifier et définir les éléments livrables de chaque projet. Vous pouvez également ajouter des informations telles que le service, la cible et même des pièces jointes pour fournir plus de contexte à chaque campagne. Il s'agit d'un modèle simple et adapté aux débutants pour définir un nouveau projet qui vous permettra de démarrer immédiatement.

Principaux éléments de ce modèle :

Organisez l'aperçu succinct de votre projet en différentes sections

Joignez les pièces importantes qui se rapportent à votre projet

Dressez la liste des éléments livrables nécessaires pour achever votre projet

2. Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image6-2.png Avec le modèle de document d'information sur le produit de ClickUp, votre équipe dispose d'un plan complet à remplir pour assister à un lancement réussi, tout en restant littéralement sur la même page.

https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-15001&_gl=1*1wupxvb*_gcl_aw*R0NMLjE2NzQ1ODEzNjUuQ2p3S0NBaUFvTDZlQmhBM0Vpd0FYRG9tNhzdWJYQnhFZ01NTEZhaS1xa0d6NjJyOHJBMmlyYjdOQ0ZOTmF2YndvM2E4cng1bW0wSh4b0MybWdRQXX0J3RQ... Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de document d'information sur le produit par ClickUp est un document complet qui vous aidera, vous et votre équipe de développement, à travailler à la réussite du lancement d'un produit. Fournissez à votre équipe des informations achevées, des historiques de projets, des tâches, des objectifs d'entreprise et d'autres détails grâce à ce modèle prêt à l'emploi.

L'utilisation de ce modèle est la clé pour organiser les éléments cruciaux du développement de votre produit en un seul document auquel tout le monde peut se référer en cas de besoin d'informations supplémentaires. Ce document d'information sur le projet, à la fois détaillé et flexible, peut servir de référence à tous pendant le processus de développement et de livraison du produit.

Ajoutez ce modèle à votre environnement de travail et accédez à huit pages consacrées à la définition de chaque étape du projet. Il s'agit d'un document facile à remplir que vous pouvez personnaliser en fonction de vos préférences et des exigences du produit.

Principaux éléments de ce modèle :

Collaborer de manière transversale entre les équipes sur le développement d'un produit

Organiser les spécifications du produit, le retour d'information et les tâches connexes au même endroit

Définir les objectifs, les solutions et les spécifications dans le cahier des charges du projet

3. ClickUp Modèle de dossier de conception de projet

ClickUp Modèle de dossier de conception de projet

Si vous êtes chef d'une équipe de conception, gestionnaire de projet ou concepteur vous-même, vous savez à quel point l'équipe de conception est un élément important de l'entreprise processus de conception peut s'avérer compliqué ou long. C'est particulièrement vrai lorsque les parties prenantes et d'autres parties sont impliquées depuis l'étape du forfait jusqu'à celle de l'approbation.

Si vous êtes chef d'une équipe de conception, gestionnaire de projet ou concepteur vous-même, vous savez à quel point l'équipe de conception est un élément important de l'entreprise processus de conception peut s'avérer compliqué ou long. C'est particulièrement vrai lorsque les parties prenantes et d'autres parties sont impliquées depuis l'étape du forfait jusqu'à celle de l'approbation.

Le fournisseur, $$$a de conception est un moyen de minimiser les déconvenues et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page en ce qui concerne la manière dont le processus doit être mené. Le Modèle de Tableau blanc pour le briefing de conception par ClickUp est spécialement conçu pour les projets de design, qui impliquent généralement un grand nombre d'éléments et de personnes clés.

Ajoutez ce modèle et tracez les grandes lignes de votre briefing de conception avec des statuts et en vue d'afficher un briefing initial pour une conception. Personnalisez ce modèle de briefing de projet pour noter les demandes des clients, définir les points forts de la marque, fixer des paramètres et même ajouter les noms des personnes clés impliquées. Tout le monde peut rester aligné en se référant à un seul document pour aider le projet et la sortie réelle de la conception sur la voie.

Principaux éléments de ce modèle :

Organiser les détails et les informations sur un projet de conception dans un canevas de style tableau blanc

Les sections sont codées par couleur pour une meilleure organisation de l'information

Personnalisez le modèle de briefing de conception en fonction de vos préférences et de vos besoins

4. Modèle de dossier de projet d'évènement ClickUp

Modèle de dossier de projet d'évènement ClickUp

Ce modèle d'exposé de projet ClickUp vous fournit un d'un projet simple pour organiser les éléments clés et les objectifs de votre évènement. Préparez un évènement réussi et identifiez les défis à relever grâce à cet outil Modèle de dossier de projet d'évènement par ClickUp document.

https://app.clickup.com/signup ?template=1737m-78604&_gl=1*pl3d0b*_gcl_aw*R0NMLjE2Nzk2MDUxODEuQ2owS0NRanc4ZS1nQmhEMEFSSXNBSmlEc2FXVlpJdnZZSUtVNXBKWWxORV9oNjNtcUMyUgxV2poNW1LQmpmM3dBd0ZuVtvMndqVlVWWFBamhNRUFMd193Y0I.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Ce modèle d'exposé de projet ClickUp vous fournit un d'un projet simple pour organiser les éléments clés et les objectifs de votre évènement. Préparez un évènement réussi et identifiez les défis à relever grâce à cet outil Modèle de dossier de projet d'évènement par ClickUp document.

En créant un cahier des charges pour votre évènement, vous êtes en mesure d'aligner toutes les parties prenantes sur vos objectifs et de donner un coup de fouet à votre forfait avec un objet précis en tête. Le modèle de briefing de projet comprend trois pages, dont un briefing de l'évènement, un résumé du projet et le calendrier de l'évènement.

Principaux éléments de ce modèle :

Le modèle d'exposé de projet comprend un aperçu des objectifs et des éléments clés de la planification d'un évènement réussi

Pour une meilleure organisation, les pages sont divisées en trois parties : l'exposé de l'évènement, le résumé et le programme de l'évènement

Check out these Générateurs de schémas d'IA !

5. Modèle de dossier de campagne de marketing ClickUp

Modèle de dossier de campagne de marketing ClickUp

Réussissez la mise en œuvre et l'exécution d'une campagne de marketing en commençant par un dossier de campagne achevé grâce à ce modèle Modèle de briefing de campagne marketing par ClickUp . Définissez votre objectifs de marketing et d'autres détails importants grâce à ce modèle de Brief de campagne marketing ClickUp.

Réussissez la mise en œuvre et l'exécution d'une campagne de marketing en commençant par un dossier de campagne achevé grâce à ce modèle Modèle de briefing de campagne marketing par ClickUp . Définissez votre objectifs de marketing et d'autres détails importants grâce à ce modèle de Brief de campagne marketing ClickUp.

Incluez ce modèle de briefing de projet dans votre environnement de travail pour vous aider à gérer votre campagne de marketing du début à la fin. Ce modèle simple mais flexible peut être personnalisé pour inclure tous les éléments qui seront cruciaux pour mener une campagne de marketing réussie.

Principaux éléments de ce modèle :

Un briefing de projet flexible pour gérer une campagne marketing du début à la fin

Le briefing de la campagne marketing comprend un aperçu des objectifs marketing, des détails sur le client, du marché cible, etc

6. Modèle de dossier de projet de campagne ClickUp

Modèle de dossier de projet de campagne ClickUp

Si vous recherchez un modèle plus général pour des campagnes de marketing plus importantes qui impliquent plus de personnes et de départements, cette Modèle de dossier de projet de campagne par ClickUp vous aidera à obtenir l'alignement de toutes les parties prenantes.

Si vous recherchez un modèle plus général pour des campagnes de marketing plus importantes qui impliquent plus de personnes et de départements, cette Modèle de dossier de projet de campagne par ClickUp vous aidera à obtenir l'alignement de toutes les parties prenantes.

Il s'agit d'un autre modèle simple et flexible, mais avec des pages et des sections supplémentaires pour chaque élément de la campagne, y compris les exemples de dossier de campagne, le dossier de campagne, le dossier de campagne vidéo et le dossier de contenu SEO.

Principaux éléments de ce modèle :

Le brief de projet comprend cinq pages pour définir toute la portée de la campagne marketing

Section dédiée à la création, à la vidéo et au référencement

7. ClickUp Modèle de mémoire de projet créatif

ClickUp Modèle de mémoire de projet créatif

Fournir un cahier des charges pour un projet créatif posera les bases pour que tout le monde, des gestionnaires de comptes aux concepteurs et créateurs de contenu, soit sur la même page. Si tous les membres de l'équipe participeront au processus, ils ne seront pas tous impliqués dans des aspects importants tels que les réunions ou les appels avec les clients.

Fournir un cahier des charges pour un projet créatif posera les bases pour que tout le monde, des gestionnaires de comptes aux concepteurs et créateurs de contenu, soit sur la même page. Si tous les membres de l'équipe participeront au processus, ils ne seront pas tous impliqués dans des aspects importants tels que les réunions ou les appels avec les clients.

A briefing d'un projet créatif est un moyen facile de résumer les informations clés nécessaires pour achever le projet. Obtenez l'adhésion de toute l'équipe créative grâce à ce document Modèle de document de briefing créatif par ClickUp . Utilisez ce modèle pour présenter la stratégie et les éléments clés de votre projet créatif.

Principaux éléments de ce modèle :

Décrivez votre stratégie et vos éléments clés dans un modèle simple et flexible

Un modèlebriefing créatif la page comprend des tableaux et des sections permettant d'organiser les différents éléments d'un projet créatif

8. Modèle de briefing de contenu ClickUp SEO

Modèle de briefing de contenu ClickUp SEO

En dehors de les calendriers de contenu les briefings de contenu aident les rédacteurs de contenu à produire un contenu de haute qualité, optimisé pour les moteurs de recherche et capable de délivrer un message spécifique. Le fait de fournir aux rédacteurs de contenu un projet de contenu les aidera à comprendre la structure et l'intention du contenu qui leur est demandé.

En dehors de les calendriers de contenu les briefings de contenu aident les rédacteurs de contenu à produire un contenu de haute qualité, optimisé pour les moteurs de recherche et capable de délivrer un message spécifique. Le fait de fournir aux rédacteurs de contenu un projet de contenu les aidera à comprendre la structure et l'intention du contenu qui leur est demandé.

Aidez vos rédacteurs à rester en phase avec votre stratégie en utilisant cette Modèle de briefing de contenu SEO par ClickUp . Ce modèle fournit des informations telles que le public cible, les mots-clés de messagerie, les grandes lignes, les sujets, les liens, et plus encore.

Accédez à ce modèle de document en l'ajoutant à votre environnement de travail ClickUp. Il s'agit d'un simple document à remplir que vous ou un gestionnaire de projet pouvez personnaliser en fonction de la portée et des exigences du contenu.

Principaux éléments de ce modèle :

Compiler les éléments clés tels que les mots-clés et la messagerie dans un seul document pour aider les rédacteurs à créer un contenu optimisé pour les moteurs de recherche

Remplir le modèle d'énoncé de projet en blanc pour des informations telles que les étiquettes de titre, la méta-description, le nombre de mots, l'objet, etc

9. Modèle de mémoire de projet Microsoft Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image2.jpg Modèle de mémoire de projet Microsoft Word /$$$img/

Modèle de résumé de projet via Microsoft Word

Si vous êtes à la recherche d'un modèle simple d'exposé de projet pour MS Word, consultez ce modèle prêt à l'emploi. Ce document comprend une page détaillée permettant d'inclure les objectifs, l'échéancier, la description, les coûts et les parties prenantes d'un projet, entre autres informations.

Un gestionnaire de projet peut personnaliser ce document d'information sur le projet et y inclure des informations et des détails supplémentaires dont vous pensez avoir besoin pour atteindre la ligne d'arrivée. Dans votre Document MS Word vous pouvez également ajouter de nouvelles pages pour fournir plus de contexte et mieux organiser les différents types d'informations contenues dans votre dossier de projet.

Principaux éléments de ce modèle :

Modèle de mémoire de projet modifiable pour MS Word

Remplissez les blancs pour créer un mémoire de projet rapide et détaillé

10. Modèle de dossier de projet Google Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screenshot-2023-04-05-at-10.37.16-AM-e1680717874478.png Modèle de résumé de projet dans Google Docs /$$$img/

Modèle de résumé de projet via Google Docs

Les petites équipes et les organisations qui recherchent un moyen facile de créer un dossier de projet peuvent utiliser ce modèle Google Docs Modèle d'exposé de projet. Veillez à ce que votre projet reste sur la bonne voie et atteigne vos objectifs tout en répondant aux exigences de vos clients ou de votre cible en utilisant ce modèle d'exposé de projet comme guide.

Ce modèle présente une structure simple et claire que vous ou un gestionnaire de projet pouvez personnaliser pour y inclure des informations supplémentaires. Il comporte actuellement des champs pour définir l'objet, les Objectifs, le public, l'équipe et le budget de votre projet.

Principaux éléments de ce modèle :

Modèle facile à utiliser pour créer un projet de mémoire à l'aide de Google Docs ou de MS Word

Inclut des champs pour les informations générales du projet telles que les objectifs, le public, l'équipe, le budget, etc

Rationalisez la planification de vos projets grâce à des modèles prêts à l'emploi

La création de documents d'information sur un projet est un aspect important de tout projet. Cependant, elle doit être simple et directe. Il doit pouvoir améliorer le processus global de votre projet, et non le prolonger. Trouvez le modèle le mieux adapté à votre projet et utilisez-le pour atteindre les objectifs suivants les jalons du projet et des objectifs.

Les modèles de notes de projet peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins et de vos préférences. Ces modèles sont gratuits et prêts à être utilisés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver celui qui convient le mieux à votre projet. En plus de ces modèles, ClickUp dispose d'un service d'aide à la rédaction de plus de 1000 modèles à laquelle vous pouvez accéder gratuitement avec un compte !

Outre les modèles, ClickUp regorge de fonctionnalités et d'outils fonctionnels que vous pouvez utiliser pour fournir à votre équipe ou à un gestionnaire de projet des informations achevées sur vos tâches.

ClickUp est une véritable plateforme de productivité pour tout type d'équipe et de taille de projet. Commencez à utiliser ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !