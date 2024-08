Comment gagner du temps : Conseils utiles et astuces pour ajouter des heures à vos journées

Vous jonglez entre le travail, la famille, les amis, les tâches ménagères et les loisirs, tout en essayant de dormir suffisamment et de trouver le temps de vous détendre. Soyez honnête : combien de fois avez-vous souhaité que la journée dure un tout petit peu plus longtemps ?

Bien que vous ne puissiez pas changer la durée des journées, vous pouvez maîtriser les techniques de gestion du temps et organiser vos journées pour en accomplir davantage.

Dans cet article, nous allons aborder les meilleurs conseils pour gagner du temps et booster votre productivité afin de réaliser tout ce qui est prévu dans votre agenda sans stress. @marketingbesties J'ai trouvé un meilleur moyen de gagner du temps et de rester organisée même si je suis débordée #productivité#Comment gagner du temps#dailyplanner#weeklyplanner♬ son original - YourMarketingFriend

Pourquoi est-il important de gagner du temps ?

Tout le monde dispose de 24 heures par jour. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire : préférez-vous regarder toute une saison de votre émission de télévision favorite, passer du temps de qualité avec votre famille ou faire un travail approfondi ? Si vous apprenez à gagner du temps, vous pourrez accomplir toutes ces activités en une seule journée tout en bénéficiant d'une bonne nuit de sommeil !

Passons rapidement en revue les principaux avantages du gain de temps :

Amélioration de la productivité et efficacité: Vous pouvez faire plus en moins de temps si vous regroupez des tâches similaires

Vous pouvez faire plus en moins de temps si vous regroupez des tâches similaires Équilibre entre travail et vie privée: Vous n'avez pas à choisir entre le travail et l'Accueil - la journée est suffisamment longue pour les deux si vous êtes bien organisé

Vous n'avez pas à choisir entre le travail et l'Accueil - la journée est suffisamment longue pour les deux si vous êtes bien organisé Moins de stress : Le stress est une conséquence inévitable d'une mauvaise gestion du temps. En sachant comment gagner du temps, vous vous sentirez beaucoup plus détendu et serez en mesure d'achever chaque élément de votreliste à faire sans pression ni tension

Le stress est une conséquence inévitable d'une mauvaise gestion du temps. En sachant comment gagner du temps, vous vous sentirez beaucoup plus détendu et serez en mesure d'achever chaque élément de votreliste à faire sans pression ni tension **Dans un paramètre lié au travail, le fait de prendre de l'avance sur la concurrence est une bonne chosegestion du temps peut vous aider à lancer un produit ou un service de qualité supérieure plus rapidement que vos concurrents et à conquérir le marché 🥇

11 conseils d'experts pour gagner du temps et améliorer l'efficacité au travail et à l'Accueil

Vous voulez devenir un pro de la gestion du temps, exceller dans votre travail tout en maintenant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Les conseils et astuces qui suivent sont autant de moyens de gagner du temps. 👇

1. Suivez le temps que vous consacrez à différentes activités

Avant d'affiner vos compétences en matière de gestion du temps, vous devez d'abord comprendre ce qui vous prend réellement du temps. À combien de minutes et d'heures dans une journée consacrez-vous les différentes tâches et corvées ?

Le suivi du temps que vous consacrez à des activités spécifiques tout au long de la journée vous aide à vous faire une idée précise de votre emploi du temps quotidien. Vous serez en mesure de repérer les tâches qui vous prennent trop de temps et de trouver des moyens d'être plus efficace. De plus, vous identifierez les obligations qui requièrent plus d'attention.

Il existe différentes façons de suivre du temps. Si vous aimez écrire, prenez une feuille de papier et créez un tableau de vos activités. Suivez ensuite le temps à l'aide de votre montre ou de votre téléphone portable et notez les résultats. Une autre option consiste à utiliser un application de suivi du temps .

Quel que soit votre choix, tenez des registres détaillés, car c'est la première étape vers l'élaboration d'une stratégie durable de gain de temps.

2. Explorer les stratégies de gestion du temps Stratégies de gestion du temps peuvent stimuler votre efficacité et vous aider à

organiser votre emploi du temps pour profiter de chaque minute.

Une stratégie simple consiste à passer en revue votre journée chaque matin en prenant un café pour créer une image mentale de ce que vous devez faire.

Une autre stratégie de gestion du temps consiste à de se fixer des objectifs . Bien entendu, les objectifs doivent être réalistes - gagner un million de dollars en une journée peut sembler agréable, mais c'est tout à fait inaccessible. Fixez des objectifs qui vous donneront un sentiment d'accomplissement et vous motiveront à continuer.

Paramétrez vos indicateurs et atteignez-les avec ClickUp

Si vos horaires de travail sont flexibles, un moyen efficace de gagner du temps serait de déterminer le moment où vous êtes le plus productif et de programmer votre travail en fonction de cette période. Certaines personnes sont noctambules, tandis que d'autres sont au sommet de leur forme tôt le matin -déterminez votre rythme (si vous ne le connaissez pas déjà) et créez un emploi du temps qui s'y aligne.

Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en matière de stratégies de gestion du temps. Examinez votre style de travail et les problèmes auxquels vous êtes souvent confronté, qu'il s'agisse de procrastination , manque d'attention ou autre, et adoptez une stratégie qui vous aide à l'éliminer.

3. Apprendre à établir des priorités

L'établissement de priorités est souvent la clé pour gagner du temps. Apprendre à établir des priorités vous aide à réussir au travail, à réduire le stress, prendre des décisions éclairées et atteindre des objectifs.

La première étape de l'établissement des priorités consiste à dresser la liste de toutes vos tâches. Il s'agit aussi bien de vos tâches quotidiennes que des tâches prévues pour les semaines ou les mois à venir. Ensuite, vous devez déterminer leur importance en fonction de :

L'urgence L'impact Délais

La technique "manger la grenouille" permet de donner la priorité aux tâches les plus complexes et les plus chronophages. Ainsi, vous vous débarrassez des tâches les plus difficiles et vous pouvez consacrer le temps restant à d'autres tâches. Cette technique technique de hiérarchisation vous donne un sentiment d'accomplissement tôt le matin, ce qui maintient votre motivation tout au long de la journée.

Vous avez dressé une liste de vos tâches classées par priorité et vous êtes prêt à les accomplir une à une. Mais la direction a ajouté quelques tâches urgentes à votre liste. À faire maintenant ? Ne vous laissez pas perturber par cette situation : les urgences imprévues sont malheureusement à prendre en compte dans votre emploi du temps. Respirez, réorganisez votre liste en fonction des tâches supplémentaires et faites un excellent travail !

4. Créez des échéanciers

Les gestionnaires de projet disposent d'un outil précieux qui les aide à suivre la progression et à rester sur la bonne voie.. les échéanciers de projet . Ils visualisent les tâches et les jalons sur une période donnée, ce qui facilite le suivi des séquences et des dépendances entre les tâches.

Un moyen efficace de gagner du temps consiste à considérer votre vie comme un projet. Échéancier unique pour guider vos prochaines actions et vous propulser vers vos objectifs. La création d'échéanciers peut être parfaite pour :

Organiser le temps Fixer des priorités Un forfait efficace

De plus, le fait de savoir ce qui vous attend réduit le stress et l'anxiété et améliore vos compétences en matière de gestion du temps. Mieux encore, le fait de suivre un échéancier vous donne un aperçu clair de votre progression - suivez le chemin qui vous mène à vos objectifs, contrôlez votre réussite et utilisez l'information pour l'amélioration de soi . 🤓

Déléguez facilement du travail en assignant des tâches directement à l'équipe ou en les @mentionnant dans un commentaire pour transformer vos pensées en éléments d'action

7. Forfait

Vivre sa vie une étape à la fois semble excitant, mais ce n'est souvent pas pratique. Dans la plupart des cas, concilier le travail et la vie privée peut donner l'impression de marcher sur une corde raide, et si vous voulez profiter d'un temps gratuit dont vous avez bien besoin, vous devez le prévoir à l'avance.

Cela ne veut pas dire que vous devez forfaiter chaque heure de chaque jour. Mais vous devez avoir au moins un aperçu de vos tâches et devoirs. Cela vous permet de vous préparer à l'avance (physiquement et mentalement) et peut-être même de regrouper des tâches similaires et de faire d'une pierre deux coups.

Supposons que vous ayez un rendez-vous chez le médecin mardi prochain à 17 heures. Le médecin est à l'autre bout de la ville, vous devez donc partir tôt pour arriver à l'heure. Votre magasin favori se trouve à proximité du cabinet médical, vous pouvez donc aller faire vos courses juste après le rendez-vous. Vous ferez une liste de courses avant de quitter votre maison pour gagner du temps au magasin et obtenir exactement ce dont vous avez besoin. 🛒

Vous avez réussi à rayer deux tâches importantes de votre liste et vous vous êtes épargné le deuxième voyage à travers la ville et l'errance dans le magasin sans avoir une idée précise de ce que vous devez acheter.

8. Utiliser des modèles

Les modèles sont l'outil ultime pour gagner du temps. Il s'agit de dispositions préétablies qui vous aident à achever vos tâches et vos corvées beaucoup plus rapidement.

Disons que votre travail consiste à aider les startups à rédiger des business plans à toute épreuve. Vous ne créerez pas un nouveau forfait Businessa à partir de zéro pour chaque client qui vous engage. Au lieu de cela, vous utiliserez un un modèle de forfait Business avec des sections préétablies que vous pouvez adapter à des secteurs d'activité spécifiques et aux exigences de vos clients. Ainsi, vous gagnez du temps, minimisez les risques d'erreur et fournissez systématiquement un travail de qualité. ✅

Ne commencez pas votre travail à partir de zéro - choisissez des options préfabriquées dans le centre de modèles ou créez votre propre modèle que votre équipe pourra utiliser

Vous pouvez trouver des modèles pour n'importe quoi, de gestion du temps et le forfait journalier à la création listes de seaux , arbres généalogiques et forfaits repas . L'avantage des modèles est qu'ils sont personnalisables - adaptez-les à vos besoins et préférences et maximisez leur fonction.

9. Créer un environnement de travail désigné

Pour beaucoup, le travail télétravail est une bénédiction. Vous n'avez pas à vous habiller et à vous rendre au bureau tous les matins et vous pouvez passer du temps de qualité avec votre famille.

Cependant, le travail télétravail peut être une arme à double tranchant. De nombreux télétravailleurs travaillant à Accueil sont confrontés à des distractions ou à l'incapacité de maintenir leur concentration, ce qui les amène à travailler plus longtemps qu'ils ne le devraient.

Mon travail depuis votre lit peut sembler fabuleux dans les films, mais la réalité est différente. Votre cerveau ne peut pas se mettre en mode travail s'il associe le lit au sommeil et à la détente.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un espace destiné au travail. Idéalement, il s'agira d'un endroit où vous pourrez vous concentrer et auquel vous aurez accès :

Une pièce séparée dans votre Accueil

Un bureau

Une chaise confortable

Un ordinateur portable

Tout autre équipement nécessaire au travail 🖥️

Bien sûr, tout le monde n'a pas le luxe de disposer d'une pièce séparée. Si vous vivez dans un petit appartement, procurez-vous l'un de ces bureaux d'ordinateur portables que vous pouvez ranger une fois que vous avez terminé de travailler.

Quelle que soit la solution choisie, vous devez être en mesure de fixer des paramètres clairs et de vous "déconnecter" du travail à la fin de chaque journée. Votre cerveau associera ainsi l'environnement de travail à la productivité et à la concentration, ce qui, en fin de compte, augmentera votre efficacité et vous fera gagner du temps.

10. Réduire les médias sociaux

Les médias sociaux sont amusants, passionnants et relaxants. Mais c'est aussi une une énorme source de distraction et peut nuire à notre productivité et à notre efficacité. Les notifications constantes et la peur de manquer quelque chose (FOMO) peuvent plomber votre concentration et détourner votre attention de votre travail. 📱

Il en va de même pour la vie personnelle-vous avez probablement vu des familles ou des groupes d'amis assis au restaurant fixer leur téléphone au lieu de discuter. Avez-vous déjà reporté le début d'une corvée parce que vous étiez tombé sur quelque chose d'intéressant sur Instagram ou TikTok ? Nous parions que la réponse est oui.

Quelques conseils simples peuvent vous aider à réduire votre consommation de médias sociaux et à vous concentrer sur vos tâches et corvées :

Désactiver les notifications : Si vous êtes distrait par le nombre de notifications, essayez de les désactiver chaque fois que vous travaillez Activez le mode avion: Une autre option consiste à activer le mode avion sur votre téléphone afin d'éliminer les distractions. Bien sûr, cette stratégie ne convient pas à ceux qui ont besoin de passer et de recevoir des appels pendant leur travail Fixer une limite de temps: De nombreuses applications de médias sociaux disposent de paramètres permettant de limiter l'utilisation quotidienne, ce qui peut vous aider à créer un équilibre sain entre le défilement et le travail

11. Utiliser un outil de gestion de projet

Nous avons la chance de vivre à l'ère numérique où de nombreuses applications peuvent vous aider à être plus efficace et productif. Vous avez des apps de suivi du temps, des apps Pomodoro, des plateformes de planification, des outils de collaboration et d'organisation, et un tas d'autres ressources qui peuvent faire des merveilles pour vos compétences en gestion du temps. Vous pourriez installer des applications distinctes pour :

Suivre du temps

Communiquer avec votre équipe

Organiserles horaires de travail et les échéanciers

Classer les tâches par ordre de priorité

Créer des listes de choses à faire

Mais cela déclenche un autre problème : sauter constamment d'une application à l'autre peut vous ralentir et perturber votre concentration. Heureusement, il existe une solution unique, qui s'appelle ClickUp !

En tant que plateforme de productivité à guichet unique, ClickUp offre toutes les astuces pour gagner du temps et vous transformer en gourou de l'organisation ! Voyons ce qui fait de cette plateforme une option fantastique pour tous ceux qui souhaitent ajouter quelques heures à leurs journées.

ClickUp Suivi du temps d'un projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Le suivi du temps simplifié /$$img/

Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

Avec l'outil ClickUp Suivi du temps du projet vous pouvez enregistrer le temps que vous investissez dans des activités et des tâches en seulement quelques clics.

ClickUp travaille de manière transparente sur les appareils et les navigateurs de bureau et mobiles (en tant qu' Extension Chrome ) et est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation. Cela signifie que vos données se synchroniseront automatiquement, ce qui vous permettra de démarrer et d'arrêter l'heure sur différents appareils. Vous pouvez également modifier l'heure rétroactivement pour vous assurer que vos enregistrements sont exacts à 100 %. 📑

ClickUp porte le suivi du temps à un autre niveau en vous permettant d'ajouter des notes à vos entrées. Cela rationalise la collaboration au sein de l'équipe et vous permet de fournir plus de détails qui peuvent s'avérer utiles pour une référence ultérieure.

Une autre option que vous apprécierez est l'ajout de libellés à vos enregistrements, ce qui vous permet de ne pas perdre de temps à rechercher des entrées spécifiques.

Estimations de durée ClickUp

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Time-Estimate\_Adding-time-estimates-in-a-task-1400x788.gif Estimations de durée ClickUp /$$$img/

Affichez et suivez facilement les estimations de durée des tâches ClickUp pour une meilleure gestion des ressources

Le fait de forfaiter maintenant vous permet de gagner du temps à l'avenir. Vous savez sur quoi vous concentrer et pouvez garder les yeux sur le prix, qu'il s'agisse de la réussite d'un projet ou d'une maison achevée. 🏆

ClickUp vous permet d'améliorer votre forfaita grâce à une option unique- Estimation de la durée de ClickUp .

Vous pouvez paramétrer des estimations de durée pour les tâches et sous-tâches et comparer le temps prévu et le temps réel passé. Vous avez ainsi une idée précise de la manière dont vous devez adapter vos plannings et gérer les charges de travail à l'avenir afin de maximiser le potentiel de votre équipe sans la submerger. Grâce à cette fonctionnalité de ClickUp, vous pouvez :

Utiliser la Vue Charge de travail pour observer la capacité de votre équipe

pour observer la capacité de votre équipe Exploiter les informations pour prendre des décisions éclairées en matière de planification

Planifier des estimations en faisant glisser une tâche dans l'affichage Calendrier

Utiliser la vue Box pour garder un œil sur la progression

Les estimations de durée ClickUp vous aident à voir les détails tout en vous concentrant sur la situation dans son ensemble. Contrôlez si vous êtes sur la bonne voie pour respecter vos délais et vos objectifs, et créez des rapports pour examiner les estimations de durée et planifier à l'avance.

Les options de gestion des tâches ClickUp

Utilisez ClickUp pour gérer les tâches et planifier les réunions tout en collaborant efficacement avec votre équipe

Une gestion efficace des tâches augmente votre productivité et vous permet de travailler plus vite sans aucune crise de panique. ClickUp vous assiste dans votre démarche pour gagner du temps et de l'efficacité grâce à son système d'aide à la décision options de gestion des tâches de premier ordre :

Créez des tâches sans effort

Ajouter plusieurs assignés

Fournir plus de détails sur eux en utilisantChamps personnalisés Visualisez votre travail en 10+ affichages ClickUp créer des libellés, définir des paramètres de priorité, personnaliser les tâches relations et dépendances et de rationaliser la collaboration. Il est même possible de paramétrer des des tâches récurrentes pour rationaliser le travail de routine et gagner encore plus de temps. ✨

Les options de gestion des tâches de ClickUp peuvent être utilisées à diverses fins liées au travail, comme l'organisation de votre équipe, la définition d'objectifs et le suivi de la progression. Mais elles peuvent aussi faire des merveilles pour gérer les tâches ménagères, les listes de courses et les emplois du temps.

L'arsenal de ClickUp, qui permet de gagner du temps, peut vous aider à réorganiser votre travail et votre vie privée, à créer des routines et à gérer vos tâches en toute simplicité.

La plateforme est le package complet : dites adieu aux sauts entre plusieurs applications qui vous font perdre du temps et dites bonjour aux fonctionnalités qui feront exploser vos compétences en matière de planification et d'organisation. S'inscrire à ClickUp et commencez à gagner du temps dès aujourd'hui ! ⌛