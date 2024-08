10 meilleures applications de planification pour les propriétaires de petites entreprises en 2024

S'il y a une chose qui nous enthousiasme plus que les dossiers codés par couleur et les checklists, c'est bien un emploi du temps bien organisé. Nos calendriers nous donnent un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Et les meilleures applications de planification nous aident à garder nos calendriers sous contrôle sans avoir à tout organiser à la main. 🙌

Ne nous méprenez pas : nous adorons les objets faits à la main. Mais nous n'aimons pas taper des tonnes d'e-mails pour trouver une heure de réunion qui convienne à tout le monde.

Avec les applis de planification, nous pouvons tout faire, qu'il s'agisse d'organiser des réunions d'équipe, de permettre aux clients de prendre rendez-vous ou de forfaiter les quarts de travail des employés. À nous de le faire en moins de temps. ⏰

Voici un aperçu de 10 des meilleures applications de planification pour les petites entreprises de toutes sortes. Ces applications peuvent vous faire gagner du temps et vous aider à gérer votre temps en même temps. Alors, c'est parti !

Que faut-il rechercher dans les applications de planification ?

Certaines fonctionnalités dont vous avez besoin dans votre application de planification dépendront de ce que vous planifiez. Mais au minimum, les meilleures applications de planification pour les petites entreprises devraient offrir ces trois choses :

Interface utilisateur intuitive : Vos clients, les membres de votre équipe et vos clients planifieront tous du temps avec vous par le biais de cette application. Choisissez une plateforme qui donne la priorité à la facilité d'utilisation avec des fonctionnalités de planification directes et un design convivial

Vos clients, les membres de votre équipe et vos clients planifieront tous du temps avec vous par le biais de cette application. Choisissez une plateforme qui donne la priorité à la facilité d'utilisation avec des fonctionnalités de planification directes et un design convivial **Les bonnes applications de planification s'intègrent à votre calendrierl'application de calendrier que vous placez dans les favoris afin que vous puissiez voir tous vos rendez-vous en un seul endroit. Mais les meilleures applications offrent une synchronisation bidirectionnelle du calendrier, de sorte que vous pouvez voir tous vos rendez-vous à deux endroits : votre application de calendrier et votre application de planification 🗓️

Notifications : Votre application de planification doit vous avertir lorsque quelqu'un réserve du temps avec vous. Elle doit également vous envoyer, ainsi qu'à votre invité, des rappels avant le rendez-vous. C'est encore mieux si vous pouvez personnaliser vos notifications et choisir entre l'e-mail, le SMS et les rappels du calendrier

Les 10 meilleures applications de prise de rendez-vous à utiliser en 2024

Nous avons choisi 10 applications de planification de rendez-vous qui excellent dans différents domaines. De charge de travail et la planification des employés à planification des tâches et la prise de rendez-vous avec les clients, il existe une application avec les bonnes fonctionnalités pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Pour les freelances et les petites entreprises qui souhaitent planifier des réunions, construire des des calendriers de projet et de planifier le travail en équipe, ClickUp facilite le suivi de tout, pour que vous puissiez cesser de passer d'une application à l'autre. 🐇

ClickUp s'intègre aux applications déjà utilisées par votre équipe. Il se connecte à toutes les principales applications de calendrier et se synchronise en temps réel. Cela signifie que vos tâches ClickUp apparaissent dans votre appli de calendrier, et que vos rendez-vous de calendrier apparaissent dans votre environnement de travail ClickUp. Vous pouvez également réorganiser votre emploi du temps à l'aide d'une interface intuitive de type glisser-déposer qui vous aide à à hiérarchiser votre travail .

Si vous planifiez régulièrement des rendez-vous en ligne avec votre équipe ou vos clients, connectez ClickUp à Zoom pour planifier et accueillir vos réunions sans jamais quitter l'application. Vous pouvez également la synchroniser avec Calendly pour permettre aux personnes d'ajouter des réunions à votre calendrier.

Grâce à plusieurs affichages, vous pouvez visualiser votre travail sur un calendrier, dans un agenda quotidien ou sur un échéancier.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/start-zoom-meeting-1.gif Meilleures applications de planification : Démarrer une réunion avec l'intégration de Zoom de ClickUp /$$img/

Démarrez et rejoignez des réunions directement à partir de vos tâches avec l'intégration Zoom de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Affichage du Calendrier ClickUp plus synchronisation bidirectionnelle automatique avec Google Agenda, Outlook et Apple Calendrier

Possibilité de reprogrammer les dépendances pour ajuster simultanément les plannings des projets, plus des intégrations Zapier pour la planification " Si ceci, alors cela "

Modèles gratuits pour planifier des flux de travail plus compliqués comme les calendriers de projets, les quarts de travail des employés,calendriers de contenuetgestion du temps processus

Complémentairefonctionnalités de gestion du tempsle système de gestion du temps comprend des widgets pour le suivi du temps, des feuilles de temps et des heures facturables pour faciliter la facturation

Formation gratuite et assistance client 24 heures sur 24

Limites de ClickUp

Parce que ClickUp offre tant de fonctionnalités et d'intégrations, il peut y avoir une courbe d'apprentissage lors de la prise en main de l'application

Les fonctionnalités de l'application mobile ClickUp ne sont pas aussi robustes que celles de l'application web

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix *ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Appoint.ly

via Appoint.ly Appoint.ly n'a rien de compliqué, et c'est ce qui fait le charme de cet outil de planification en ligne. Il vous permet de définir votre paramètre et de partager vos disponibilités au moyen d'un lien que vous pouvez envoyer à n'importe qui.

Ce logiciel de prise de rendez-vous possède une interface facile à utiliser et convient parfaitement aux travailleurs à distance, aux équipes distribuées et aux équipes commerciales. Il est également idéal pour les fournisseurs, prestataires de services professionnels dont les clients se trouvent dans plusieurs fuseaux horaires.

Les meilleures fonctionnalités d'Appoint.ly

Les fonctionnalités de planification en ligne vous permettent de partager vos disponibilités grâce à un lien que vous pouvez partager via des messages, des e-mails ou votre site web

La synchronisation des fuseaux horaires facilite le forfait des réunions avec des personnes du monde entier et réduit le risque de no-shows

Les intégrations avec Google Agenda, iCloud, Outlook, Office 365 et Exchange

Limites d'Appoint.ly

Certains utilisateurs indiquent qu'ils ne reçoivent pas de notifications lorsque de nouveaux rendez-vous sont pris, et qu'ils doivent donc consulter régulièrement leur calendrier pour vérifier s'il y a des changements

Cette application ne propose pas d'intégrations avec des systèmes de traitement des paiements

Prix d'Appoint.ly

Plan de base : Free

Free Plan Pro : 8$ par utilisateur et par mois

8$ par utilisateur et par mois Plan Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (12+ reviews)

4.4/5 (12+ reviews) Capterra: 3.3/5 (3+ avis)

3. Livre de miel

via Livre de miel HoneyBook s'adresse aux freelances et aux petites entreprises dont les activités reposent sur des propositions, des contrats, des factures et beaucoup de café. ☕️

HoneyBook ne vous fournira pas votre dose quotidienne de caféine, mais il vous aidera à gérer le reste de votre entreprise. Oui, c'est une application de planification, mais ce n'est pas seulement une application de planification.

Vous pouvez faire la publicité de vos services, organiser des réunions avec vos clients, gérer vos documents de projet (comme les propositions, les contrats et les factures) et collecter les paiements par carte de crédit en un seul endroit. Vous pouvez même envoyer des formulaires et des questionnaires de marque. Essentiellement, vous pouvez rationaliser votre processus de gestion des clients en rassemblant tous vos.. communication avec les clients en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Partagez vos disponibilités au moyen d'un lien qui permet aux clients de prendre rendez-vous

Paramétrez plusieurs types de rendez-vous afin que vos clients vous réservent pour le bon service et la bonne durée

Planifiez, facturez et acceptez les paiements à partir de la même application

Donnez une image de marque à votre portail de planification, de contrats, de facturation et de paiement pour que vos clients sachent qu'ils sont en contact avec la bonne entreprise

Limites de HoneyBook

De nombreux utilisateurs font état de difficultés d'installation et d'une courbe d'apprentissage abrupte lorsqu'ils commencent à travailler avec les fonctionnalités d'HoneyBook

Bien que vous puissiez utiliser HoneyBook à la fois pour la planification et le traitement des paiements, les utilisateurs signalent que le temps de traitement des paiements est lent

Prix de HoneyBook

Débutant: 8 $ par mois

8 $ par mois Essentiel: 16 $ par mois

16 $ par mois Premium: 33 $ par mois

G2: 4.5/5 (135+ commentaires)

4.5/5 (135+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (580+ commentaires)

4. Calendly

via Calendly Peut-être l'application de planification la plus connue, Calendly est l'un des initiateurs de la réservation en ligne. Tous les forfaits Calendly vous permettent de partager votre emploi du temps au moyen d'un lien - parce que le partage, c'est l'entraide. 💗

Une fois que vous avez partagé votre lien, les gens peuvent voir vos disponibilités et réserver un moment avec vous. Calendly est idéal pour les freelances, mais c'est aussi un excellent choix pour les petites et grandes équipes.

En fonction de votre forfait, configurez un type de rendez-vous (comme une réunion de 30 minutes) ou des types de rendez-vous illimités (comme un café klatsch de 15 minutes, un entretien de 40 minutes et un onboarding d'une heure).

Si vous disposez d'un forfait payant, vous pouvez même utiliser Calendly pour organiser des réunions complexes, telles que des conférences téléphoniques ou des discussions à la ronde, sans avoir à demander à votre équipe si elle est disponible.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Réservation en ligne facile avec un lien partageable

Flux de travail personnalisables qui vous permettent d'envoyer des rappels et des abonnements personnalisés par texte ou par e-mail

Possibilité d'intégrer votre lien Calendly sur votre site Web ou dans votre signature d'e-mail pour rationaliser votre processus de planification

Intégrations avec plusieurs applications de calendrier , des systèmes de point de vente, des CRM et des plateformes de communication

Limites de Calendly

Les fonctionnalités sont extrêmement limitées sur le forfait Free, ne permettant de paramétrer la prise de rendez-vous gratuite que pour un seul type d'évènement et une seule intégration de calendrier

Certains utilisateurs signalent des problèmes dans l'intégration du calendrier qui ont conduit à des doubles réservations ou qui n'ont pas réussi à mettre à jour et à montrer leurs disponibilités supplémentaires après des annulations

Prix de Calendly

Basic: Free

Free Essentiels: 8 $ par personne et par mois

8 $ par personne et par mois Professionnels: 12 $ par personne et par mois

12 $ par personne et par mois Teams: 16$ par personne et par mois

16$ par personne et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,895+ reviews)

4.7/5 (1,895+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,800+ reviews)

5. Rendez-vous au carré

via Nominations carrées Si vous cherchez la meilleure application de prise de rendez-vous pour les salons, les spas, les studios de yoga, les centres de fitness et autres services sur rendez-vous, alors Square Appointments fait sans aucun doute l'affaire. 💇‍♀️

Cette application est conçue par la même équipe commerciale que Square, le populaire système de point de vente. Pour les entreprises qui utilisent déjà Square pour traiter les paiements, ce programme de prise de rendez-vous s'intégrera parfaitement à votre flux de travail existant.

Meilleures fonctionnalités de Square Appointments

Permettez à vos clients de prendre rendez-vous ou de suivre des cours à partir de votre site web

Envoyez des rappels automatiques de rendez-vous

Paramétrez votre propre politique d'annulation et ajoutez des paramètres de non-présentation

Créez des profils de clients et permettez aux clients de conserver leurs cartes dans leur dossier

Utilisez les fonctionnalités de commerce électronique pour vendre des produits en ligne en plus de vos services sur rendez-vous

Limites de Square Appointments

Les heures de rendez-vous apparaissent toujours dans le fuseau horaire du propriétaire de l'entreprise. Elles ne se mettent pas à jour en fonction de l'heure de l'utilisateur, ce qui peut prêter à confusion pour les clients situés dans des fuseaux horaires différents

L'application offre des options limitées pour l'ajout d'informations supplémentaires sur les clients, la catégorisation de vos services, l'affichage de politiques et l'ajout de formulaires d'admission

Prix de Square Appointments

Free

Plus: 29 $ par mois

29 $ par mois Premium: Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (35+ commentaires)

4.3/5 (35+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (175+ avis)

6. Picktime

via Picktime Picktime est conçu pour diverses entreprises, mais il est idéal pour les entreprises qui ont besoin de planifier des emplacements et des équipements pour des rendez-vous.

Peut-être gérez-vous un salon de coiffure où chacun de vos stylistes doit programmer son fauteuil lorsqu'il choisit ses disponibilités. Peut-être organisez-vous des cours de formation continue et devez-vous réserver une salle de classe et un projecteur. Ou encore, vous travaillez dans une grande entreprise dont les salles de conférence sont limitées - et la concurrence pour en réserver une peut être féroce ! 🤼‍♀️

Picktime ne vous aidera pas seulement à planifier les rendez-vous de vos clients, mais aussi à prévoir tous les petits détails nécessaires à la réussite de votre réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Picktime

Un widget de réservation sur votre site Web permet aux clients de réserver en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Les formulaires de réservation vous aident à comprendre les besoins de vos clients avant leur premier rendez-vous

Des rendez-vous récurrents dans votreplanificateur numérique pour permettre à vos clients de fixer des réunions permanentes avec vous

Les e-mails et les rappels par SMS réduisent les absences

Les fonctionnalités de gestion d'équipe ajouteront des rendez-vous aux calendriers personnels des membres de votre équipe au fur et à mesure que vous les leur attribuerez

Les intégrations avec Stripe et PayPal vous permettent de prendre les paiements des clients lorsqu'ils prennent leur rendez-vous

Limites de Picktime

Il est difficile de dupliquer les horaires et autres données, vous devrez donc saisir les informations manuellement à chaque fois

Vous devez envoyer des notifications individuellement, car il n'y a aucun moyen de notifier simultanément à tout le monde un changement d'horaire ou d'emplacement

Prix de Picktime

Free

Débutant : 3 $ par utilisateur et par mois

: 3 $ par utilisateur et par mois Pro : 2,25 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) Capterra: 4.8/5 (45+ commentaires)

7. Setmore

via Setmore Une autre application de planification construite pour les petites entreprises, Setmore a des fonctionnalités pour la beauté, le bien-être, les soins de santé, les services créatifs, les services professionnels et les professionnels du commerce.

Cette application a une liste de fonctions que nous décririons comme ni trop ni trop peu pour la plupart des entreprises locales. Avec cette application, vos clients peuvent réserver et payer en ligne. C'est à peu près tout ce que fait cette application, mais c'est peut-être tout ce dont vous avez besoin.

Setmore meilleures fonctionnalités

Une page de réservation en ligne avec un menu de services aide les clients à prendre le bon rendez-vous

Les avis des clients s'affichent sur votre page de réservation pour encourager les nouveaux clients à prendre rendez-vous

Les confirmations automatiques, les rappels par e-mail et les rappels par texte découragent les absences

Les intégrations avec Square et Stripe vous permettent d'accepter des paiements directement à partir de votre page de réservation

Les limites de Setmore

Au lieu que le planificateur de rendez-vous apparaisse sur votre site web, les clients doivent passer par une URL Setmore pour prendre rendez-vous

Vous ne pouvez pas mettre en forme plusieurs e-mails de suivi, les clients verront donc les mêmes instructions quel que soit le type de rendez-vous qu'ils prennent

Prix de Setmore

free : Free : Pro : 5$ par mois

Free Pro 5$ par mois Pro : 5 $ par utilisateur et par mois

5 $ par utilisateur et par mois Teams: 5$ par utilisateur et par mois

Setmore évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (240+ commentaires)

4.5/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (940+ avis)

8. Planable

via Planifiable Celui-ci est destiné à nos rois et reines du contenu. 👑

Planable est une application de planification de contenu qui vous permet également de créer du contenu, de le mettre en forme pour différentes plateformes et d'obtenir une approbation dans le même espace. Il s'agit d'une part d'une app de planification et d'autre part d'une app de gestion de projet conçue spécifiquement pour les créateurs de contenu, les équipes et les agences.

Tout le contenu que vous créez dans Planable est mis en page comme il le sera dans son formulaire final, publié. Le contenu est visuel, les créateurs de contenu sont visuels, et vos parties prenantes veulent absolument voir des visuels. 👀

Cette appli vous aide à passer de la visualisation de vos posts à leur approbation et à leur programmation en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Planable

Commentez et approuvez juste à côté de l'article

Planifiez la publication automatique de vos contenus saisonniers et évolutifs

Publiez sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn et Google My Business

Limites planifiables

La modification en cours des photos est limitée, vous devrez donc modifier et redimensionner vos images pour chaque plateforme de médias sociaux avant de les télécharger dans votre planificateur de posts

Il peut être difficile de dupliquer les cibles et les étiquettes des posts précédents, vous risquez donc de saisir manuellement les mêmes informations à plusieurs reprises

Prix planifiables

Formule Free :::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::: : Plan de base : 11 $ par utilisateur et par mois

11 $ par utilisateur et par mois Plan Pro : 22 $ par utilisateur et par mois

22 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (585+ commentaires)

4.6/5 (585+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (305+ avis)

9. Député

via Adjoint Cette application de planification des quarts de travail vous permet de voir la disponibilité des employés, de créer un horaire de quarts de travail et de le partager en ligne. Si vous avez des postes ouverts, vous pouvez les afficher et permettre aux membres de l'équipe de les réclamer. Vous pouvez également laisser les employés échanger leurs postes avec toute personne qualifiée. Tout cela est terminé grâce à l'application.

Lorsque des appels se présentent, gérez le planning via l'application mobile, où que vous soyez. Vous pouvez visualiser clairement vos coûts de main-d'œuvre et même utiliser l'IA pour créer un planning intelligent.

Les meilleures fonctionnalités de Deputy

Créez et partagez en ligne le planning des équipes de vos employés

Remplir les postes et gérer les appels en temps réel

Suivez les relevés de temps des employés

Intégrez-le à vos systèmes de paie, de point de vente ou de ressources humaines

Limites de Deputy

Il peut être difficile de reproduire un modèle de planification personnalisé, et il ne se souvient pas de la disponibilité de vos employés mois après mois, de sorte que vous pouvez vous retrouver à saisir manuellement les mêmes informations à chaque fois que vous planifiez

Cette application fonctionne mieux sur les appareils iOS. Si vous utilisez Microsoft, Linux ou Android, il se peut que vous n'ayez pas accès à toutes les fonctionnalités

Prix de l'application Deputy

Gratuit

Premium: 4,90 $ par utilisateur et par mois

4,90 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (240+ commentaires)

4.6/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (685+ avis)

10. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling Acuity Scheduling est une autre excellente application pour les salons, les professionnels de la beauté et du bien-être, les studios de fitness, les coachs de vie et les entreprises qui prennent des rendez-vous en personne et en ligne.

Gérez les horaires de plusieurs emplacements et employés, et permettez à vos clients de prendre leurs propres rendez-vous en ligne. Acuity Scheduling est également une bonne option pour les professionnels qui font toutes leurs entreprises par le biais de réunions en ligne.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Les options de personnalisation de la page de réservation, des rappels par e-mail et des rappels par SMS permettent de créer une expérience personnalisée

L'ajustement automatique aux différents fuseaux horaires permet aux clients de voir votre programme à l'heure locale

Les intégrations avec les logiciels de vidéoconférence facilitent la participation à des rendez-vous en ligne

Les formulaires d'admission vous aident à comprendre les besoins d'un client avant son premier rendez-vous

Les intégrations avec Stripe, Square et PayPal vous permettent d'accepter les paiements lorsque les clients réservent

Acuity Scheduling limitations

Il n'y a pas de sélection de calendrier multi-équipes, donc ce n'est peut-être pas la meilleure option pour les grandes équipes ayant des besoins complexes en matière de planification

En l'absence de forfait Free, cette application peut être hors de portée pour les nouvelles entreprises

Prix d'Acuity Scheduling

En émergence: 16$ par mois

16$ par mois En croissance: 27$ par mois

27$ par mois Powerhouse: 49 $ par mois

G2: 4.7/5 (395+ commentaires)

4.7/5 (395+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (5,450+ reviews)

Le timing, c'est tout

Les meilleures applications de planification vous permettent de forfaiter les tâches, les rendez-vous et les réunions au moment qui convient à tout le monde. Fournissez vos disponibilités, puis laissez les clients et les membres de l'équipe choisir une heure pour que vous soyez tous synchronisés.

Si vous êtes un solopreneur ou un propriétaire de petite entreprise, vous êtes probablement submergé par les tâches quotidiennes, les échéanciers des projets, les réunions d'équipe, les réunions avec les clients et les quarts de travail des employés. Cela signifie que le moment ne pourrait être mieux choisi pour vous inscrire à ClickUp .

Commencez à utiliser gratuitement la plateforme tout-en-un de ClickUp et voyez comment un emploi du temps organisé libère plus de temps dans votre journée ! 🤩