7 étapes utiles dans le processus de prise de décision (avec modèles)

Les décisions font partie de la vie, qu'il s'agisse de savoir ce que l'on veut pour le dîner, quel candidat embaucher pour le poste de responsable informatique ou quels produits mettre sur le marché cette année. Chaque jour, nous faisons des choix qui peuvent conduire à une progression ou avoir des résultats.

Derrière ces décisions se cache un processus complexe à plusieurs étapes.

En maîtrisant ce processus, vous renforcez votre pouvoir de décision et obtenez de meilleures réussites. Non seulement vous faites des choix judicieux, mais vous tirez également des leçons des mauvaises décisions afin de ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs.

Ce guide sur le processus de prise de décision vous présente sept étapes essentielles pour prendre de meilleures décisions. Nous aborderons les différents types de méthodes de prise de décision que vous pouvez utiliser dans votre entreprise.

En outre, nous mettrons en évidence les modèles de prise de décision pour que votre équipe développe des produits rentables et atteigne les objectifs de l'entreprise. 👀

Qu'est-ce que le processus de prise de décision ?

Le processus de prise de décision est une procédure étape par étape conçue pour créer des solutions aux problèmes sur la base de la compilation d'informations, de l'examen des différentes options et du choix de la marche à suivre.

De l'identification du problème à l'examen de toutes les options et à la prise de décision, le processus de prise de décision se déroule en plusieurs étapes la mise en œuvre d'un forfait d'action, le processus décisionnel en sept étapes est bien adapté aux décisions d'entreprise ainsi qu'aux choix personnels plus compliqués. 🌻 (en anglais)

Types de méthodes de prise de décision

Il existe plusieurs types de modèles de prise de décision efficaces, notamment rationnels, créatifs et intuitifs, pour n'en citer que quelques-uns. Le choix du bon modèle dépend du niveau de vos compétences en matière de prise de décision, du temps dont vous disposez, de la nature de la décision et de votre stratégie globale de prise de décision.

Voici une brève analyse des différents modèles de prise de décision pour tenter de trouver des solutions possibles à vos blocages. 🤔

Modèle de prise de décision rationnelle

Un modèle de décision rationnelle et informée se concentre sur l'exposition logique de toutes les différentes solutions alternatives. C'est le modèle le plus populaire, mais il peut aussi nécessiter beaucoup de temps en termes de recherche.

Avec ce modèle, vous identifiez toutes les solutions potentielles, puis vous travaillez sur les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles pour prendre une décision efficace. C'est le meilleur modèle pour résoudre les problèmes qui ont un impact important sur les projets ou l'entreprise dans son ensemble, car il implique une approche réfléchie et méthodique.

Modèle de prise de décision intuitive

Le modèle intuitif consiste à faire des choix sur la base de sentiments et d'instincts. Il est idéal dans les situations où il y a contraintes de temps car vous pouvez agir rapidement.

Toutefois, il est préférable de réserver cette approche à des personnes expérimentées dans la prise de décision en entreprise et qui ont déjà traité des problèmes similaires. Comme vous ne travaillez pas avec des données, vous devez avoir une expérience préalable de la reconnaissance des formes pour tirer parti de cette méthode de manière efficace.

Modèle de décision fondé sur la reconnaissance

Ce modèle combine les approches des méthodes rationnelles et intuitives, mais le facteur déterminant est que vous n'évaluez qu'une seule solution possible, plutôt que toutes les alternatives disponibles. Voici comment ce modèle fonctionne :

Identifier le problème Travailler sur une solution, en visualisant mentalement les impacts et les résultats Mettre le forfait en œuvre, si le résultat escompté est acceptable

Encore une fois, ce modèle de prise de décision convient mieux aux experts et aux chefs d'entreprise. Il est idéal dans les situations où le temps presse.

Modèle de prise de décision créative

Cette méthode de prise de décision combine des éléments du modèle rationnel et du modèle intuitif. Elle commence par la collecte d'informations sur le problème et l'élaboration de solutions potentielles. Au lieu de peser le pour et le contre de chaque solution, vous laissez votre intuition et votre subconscient prendre le dessus, ce qui vous conduit à un plan d'action qui est ensuite testé.

Cette solution itérative de résolution de problèmes est idéale pour les brainstormings et les décideurs expérimentés comme les entrepreneurs.

Modèle de prise de décision Vroom-Yetton

Le modèle de prise de décision Le modèle Vroom-Yetton utilise sept questions de type "oui ou non" et cinq styles de décision efficaces pour vous guider vers la meilleure décision. C'est l'un des modèles les plus complexes, car vous devez utiliser un arbre de décision pour parvenir à la meilleure option en fonction de la manière dont vous répondez aux questions et du style que vous choisissez.

Créez un nouveau Tableau blanc vierge pour commencer à concevoir votre diagramme

Ce modèle convient mieux aux équipes et à la prise de décision en collaboration. Il comporte des étapes intégrées permettant de segmenter le travail et d'attribuer les responsabilités en matière de prise de décision.

7 étapes du processus de prise de décision

Prêt à découvrir une meilleure façon de prendre des décisions éclairées ? Travaillez sur ce modèle de prise de décision en sept étapes lorsque vous êtes confronté à un dilemme difficile. De la collecte d'informations à l'évaluation de toutes les options, vous prendrez des décisions mieux informées qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. ✨

1. Identifier la décision à prendre

La première chose à faire est de déterminer quelle décision vous essayez de prendre. Vous avez peut-être un blocage lorsqu'il s'agit de l'exécution du projet ou peut-être que vous manquez de ressources.

Quoi qu'il en soit, vous devez définir clairement le problème et l'étendue du travail avant même de commencer à réfléchir à des solutions. Pour savoir quelle décision vous devez prendre, posez-vous les questions suivantes :

Quel est le problème spécifique ? Méfiez-vous d'une approche trop générale ou d'un amalgame de plusieurs problèmes. Identifiez exactement le problème et les membres de l'équipe qui sont directement concernés

Méfiez-vous d'une approche trop générale ou d'un amalgame de plusieurs problèmes. Identifiez exactement le problème et les membres de l'équipe qui sont directement concernés **Donnez la priorité aux problèmes qui sont directement liés aux Objectifs du projet. Faites en sorte que le problème soit mesurable afin que vous puissiez voir comment il affecte l'objectif une fois que vous avez pris une décision

Comment saurez-vous si la décision a eu un impact ? Lorsque vous prenez des décisions, vous attendez des résultats. Déterminez comment vous évaluerez si la décision que vous avez prise est la bonne

Une matrice de décision avec grille d'hypothèses vous aide à déterminer les meilleurs résultats à l'aide d'informations pertinentes afin d'identifier des solutions alternatives

2. Recueillir des informations en interne et en externe

Il est presque toujours préférable de prendre des décisions éclairées que de faire un choix aléatoire. Cette étape du processus décisionnel est essentielle à votre réussite.

Commencez par recueillir des informations pertinentes en interne. Recherchez des situations antérieures dans lesquelles votre équipe ou votre entreprise a collé à un problème similaire et a trouvé une solution. Examinez la documentation du projet pour comprendre ce qui a conduit au problème en question.

Travaillez au sein de votre service et des services connexes pour recueillir des données historiques sur des problèmes similaires et les décisions qui y sont liées. Passez en revue les expériences antérieures et notez tout point de vue ou toute information pertinente.

Utilisez la fonctionnalité ClickUp Docs pour collaborer avec votre équipe et recueillir des informations de manière plus efficace

Ensuite, sortez de votre organisation pour trouver des informations disponibles. Les études de marché sont un excellent moyen de voir si les concurrents rencontrent des problèmes similaires. Examinez les études et envisagez de travailler avec un consultant si vous souhaitez obtenir davantage d'informations ou d'expertise.

3. Déterminer les solutions potentielles

Une fois que vous disposez de toutes les informations nécessaires, il est temps de commencer à examiner les options disponibles. Dans la plupart des cas, il y aura plus d'une solution potentielle au problème. La décision à prendre dépendra des besoins de votre entreprise et de l'environnement du marché à un moment donné.

Par exemple, disons que vous travaillez en tant que chef de projet marketing et que votre objectif pour ce trimestre est d'augmenter le nombre de conversions de 300 %. Vos options possibles peuvent être d'investir dans la publicité payante, de créer un nouveau contenu de blog ou de mener des campagnes sur les médias sociaux.

Il existe également des scénarios dans lesquels vous pouvez choisir deux ou trois modèles de décision ou solutions différents plutôt qu'une seule ligne de conduite. Faites attention aux préjugés, en particulier si vous avez travaillé sur un problème similaire dans le passé.

Ce n'est pas parce qu'une solution a déjà fonctionné qu'elle est toujours la meilleure dans des situations similaires. ✍️

4. Évaluer les preuves de chaque option

Maintenant que vous connaissez les options qui s'offrent à vous, il est temps de commencer à évaluer les preuves pour déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter. Examinez la façon dont votre entreprise ou vos concurrents ont réagi à des situations similaires dans le passé.

Dressez une liste des avantages et des inconvénients de chacune des options. Examinez si l'une d'entre elles offre des avantages supplémentaires en plus de la résolution du problème. Pour faire cela, utilisez les outils suivants les modèles de planification stratégique et des méthodes telles que l'analyse SWOT et la les matrices de décision .

5. Prendre la décision finale

Le moment est venu de prendre une décision finale et de choisir une ligne de conduite. Sur la base des informations que vous avez recueillies et de l'examen de toutes les options, décidez de la marche à suivre.

Peut-être combinerez-vous les aspects de plusieurs solutions différentes. Peut-être choisirez-vous une approche spécifique pour résoudre le problème. Considérez toutes les preuves, examinez les alternatives et choisissez la meilleure solution.

6. Donnez suite à votre décision

Vous avez pris le temps et fait l'effort d'examiner vos options et de faire un choix. Vous devez maintenant créer un forfait et le mettre en œuvre.

Créez un forfait de projet indiquant les parties prenantes concernées et les membres de l'équipe qui joueront un rôle. Adresse l'affectation des ressources et de forfaiter le budget pour y inclure vos nouvelles solutions. Hiérarchiser les projets et les tâches et mettez en évidence les dépendances susceptibles d'influer sur le résultat de votre plan d'action.

Créez un cadre clair d'attentes pour tous les membres de l'équipe et identifiez les décideurs au sein de la phase d'action. En tant que Chris Small, vice-président de Soundstripe, a déclaré la communication est facile lorsqu'il n'y a qu'un seul canal entre la décision et l'action

Divisez votre forfait en tâches assignées, sous-tâches et sous-tâches imbriquées dans ClickUp

Décomposez les tâches en phases faciles à gérer et veillez à ce que tout le monde sache qui est responsable de quelles décisions et actions. ✅

7. Procéder à un examen

À la première étape, vous avez établi des indicateurs et des critères d'évaluation pour les solutions au problème. Vérifiez si vous avez pris la bonne décision en procédant à un examen du processus décisionnel.

Voici quelques questions à vous poser à la fin du processus décisionnel :

À avez-vous fait une bonne décision ?

À fait la décision a-t-elle eu des répercussions négatives ?

À quel point la décision a-t-elle eu un impact sur les parties prenantes ?

Y avait-il une meilleure solution ?

Le problème a-t-il été résolu ?

À quel endroit auriez-vous pu faire mieux dans le processus de prise de décision ?

Il est important de passer à l'action, mais il est tout aussi essentiel de prendre le temps d'examiner vos décisions. Prévoyez un examen de la prise de décision dans votre échéancier du projet pour recueillir des informations sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Collaborer avec les membres de l'équipe pour afficher leur point de vue sur le processus et les résultats.

Modèles de prise de décision pour votre équipe

Prêt à mettre en œuvre de bons processus de prise de décision ? Ces modèles de prise de décision de ClickUp vous facilitent la vie, que vous soyez un propriétaire en charge de la prise de décision dans l'entreprise ou un gestionnaire de projet à la tête d'une équipe de choc. 💪

1. Document cadre pour la prise de décision

Créez une carte routière pour la prise de décision et les impacts du projet avec le document cadre de prise de décision de ClickUp

Le document Document cadre de prise de décision de ClickUp est un moyen facile de créer une étude pour résoudre un problème et choisir la meilleure solution.

Remplissez les étapes du modèle, y compris l'identification du problème, les solutions potentielles et les impacts sur l'entreprise. Le cadre vous permet de rassembler toutes vos idées en un seul endroit, ce qui facilite l'analyse.

2. Arbre de décision

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Decision-Tree-Tableau blanc.jpg Tableau blanc de l'arbre de décision /$$img/

Planifiez les choix que vous pouvez faire et leurs résultats potentiels avec le modèle d'arbre de décision ClickUp

Utiliser L'arbre de décision de ClickUp pour planifier les options et les solutions possibles sur un tableau blanc visuel. Ce modèle est idéal pour les équipes qui cherchent à promouvoir les discussions internes sur les meilleures approches.

Les étapes codées en couleur facilitent l'identification des obstacles et des défis tout au long du processus. Enfin, le modèle est conçu pour être collaboratif, ce qui vous permet d'obtenir la contribution de divers membres de l'équipe, tous services confondus.

3. Journal des décisions en matière de gestion de projet

Utilisez le journal des décisions de gestion de projet de ClickUp pour catégoriser chaque étape de votre processus de prise de décision

Avec Journal de bord des décisions de gestion de projet de ClickUp le journal des décisions de la gestion de projet de Clickup, capture et suit tous les processus de prise de décision dans un tableau de bord facile à gérer. Cinq options de statut différentes et trois champs personnalisés permettent de voir facilement à quelle étape du processus se trouve chaque décision.

Les quatre types d'affichage vous permettent d'effectuer un tri en fonction du calendrier pour voir ce qui se passe en ce moment ou d'afficher le tableau de décision pour obtenir un aperçu plus large.

4. Journal de décision

Le journal des décisions de ClickUp facilite le suivi et l'évaluation de la prise de décision au sein des départements, des projets et au niveau de l'entreprise

Documentez les critères de décision, suivez la progression et évaluez les résultats grâce à Le journal des décisions de ClickUp . Conçu comme un outil complet, il est idéal pour gérer votre processus de prise de décision rationnelle du début à la fin. Utilisez-le pour créer un forfait de résolution de problèmes au sein des services, au niveau de l'entreprise et dans le cadre de projets spécifiques.

Maîtriser le processus de prise de décision avec ClickUp

Vous prenez des décisions tous les jours et, dans les entreprises, il s'agit d'un élément essentiel pour atteindre les objectifs. Qu'il s'agisse d'un gestionnaire de projet ou d'un entrepreneur, il est essentiel de prendre le temps de choisir la bonne approche en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Que vous preniez des décisions importantes qui affectent les résultats de l'entreprise ou que vous cherchiez des moyens innovants de servir vos clients, il est vital de réfléchir aux décisions que vous prenez. Agir à la hâte peut conduire à des erreurs, mais des processus appropriés tels que le cadre en sept étapes et les méthodes ci-dessus peuvent contribuer à faire de vous un meilleur décideur.

Mettez toutes les chances de votre côté et de celui de votre équipe pour assurer votre réussite commencez par utiliser ClickUp pour renforcer vos processus de prise de décision. Des modèles qui facilitent la consignation des décisions aux arbres de décision qui permettent de mapper votre processus de réflexion, vous trouverez d'innombrables moyens de prendre des décisions plus efficacement. 🙌