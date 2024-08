10 stratégies étonnantes de gestion du temps

"Comment à fait-il si tard si tôt ? "

La célèbre citation du Dr. Seuss était évidente à l'époque et l'est encore plus aujourd'hui.

Les médias sociaux veulent votre avis.

Un autre article est sur le point d'être publié sur l'internet.

Chaque buzz et ding de votre téléphone exige votre attention .

Très vite, vos deux heures de travail ininterrompu au bureau se réduisent à deux minutes.

"Pas encore", vous dites-vous. Mais cela s'est produit à nouveau. Tous les chemins mènent à la procrastination et à la distraction.

*Is there any hope for us?

Il y a eu des périodes dans ma vie où le temps a filé parce que j'étais tellement concentré ou engagé dans de grandes choses, activités productives . D'autres jours m'ont complètement achevé.

La gestion du temps consiste à utiliser notre temps à bon escient pour terminer les tâches et les activités que nous devons faire.

À vrai dire, le temps avance quoi que nous en fassions. Il ne tient qu'à nous de l'utiliser de manière plus productive.

consultez nos blogs sur les techniques de gestion du temps et conseils pour la gestion du temps .

**Quelles sont les stratégies essentielles de gestion du temps que nous pouvons mettre en œuvre pour nous réapproprier notre temps ?

1. Se fixer des objectifs au quotidien

Si vous ne savez pas ce que vous allez faire aujourd'hui, alors comment vous énerver lorsque vous ne gérez pas bien votre temps ? Le problème vient en partie des fausses attentes. Si vous ne vous fixez aucun objectif, ni même une liste de choses à faire, alors ne vous énervez pas lorsque vous n'avez "rien fait"

Avoir cette idée nébuleuse de ce qui doit être accompli plutôt que de vérifier et de faire une liste de choses à faire n'est qu'un trou noir d'improductivité et de pauvreté... gestion du temps .

Chez ClickUp, nous dressons la liste de nos objectifs et les tâches sur lesquelles nous travaillons chaque jour dans le cadre d'un compte rendu quotidien. Nous dressons également la liste de ce sur quoi nous avons travaillé la veille. La concordance n'est pas parfaite à chaque fois (et honnêtement, nous finissons par en faire plus que ce que nous pensions).

2. À faire les tâches les plus importantes en premier

Une façon de prendre le contrôle de votre temps est d'essayer de faire les tâches les plus difficiles en premier. D'autres suggèrent de "manger la grenouille", c'est-à-dire de faire d'abord ce que l'on ne veut pas faire. J'en vois la valeur, mais le fait de s'atteler d'abord à la tâche la plus importante vous libère à partir de ce moment-là.

Pour être honnête, je passe de manger la grenouille à faire la chose la plus importante en premier. Cela dépend de mon emploi du temps et du déroulement de ma journée, mais c'est une bonne valeur à garder à l'esprit.

3. Suivez le temps qu'il vous faut pour terminer une tâche

Une bonne gestion du temps consiste à savoir combien de temps une tâche particulière prendra. Pour optimiser votre temps, vous devez limiter les distractions tout en surveillant le temps qu'il vous faut pour faire quelque chose. Comment faire pour trouver l'équilibre ?

Deux stratégies pour y parvenir:

Pomodoro **Mon travail consiste à travailler par petites tranches de 25 minutes, à faire une courte pause et à faire une autre tranche de 25 minutes. Au bout de quelques minutes, vous faites une pause plus longue. En utilisant l'option Pomodoro est un excellent moyen de rester concentré. Suivi du temps : Si vous utilisez la technique Pomodoro, vous pouvez également enregistrer le temps pour noter la durée d'une tâche particulière. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez à faire une tâche similaire, vous aurez une meilleure idée du temps que cela vous prendra.

Check out these Modèles d'enregistrement des heures !

4. Prévoyez du temps dans votre journée pour vos tâches, et pas seulement pour les réunions

Votre journée peut être remplie de réunions, surtout si votre entreprise n'est pas aussi productive et efficace qu'il pourrait l'être. Il est facile de dire "oui" aux réunions. Ce qui est plus difficile, c'est d'adapter votre travail à ces réunions. Vous devrez peut-être bloquer du temps et même refuser quelques réunions de temps en temps.

L'affichage du temps ClickUp est très utile à cet égard, car il vous permet de planifier vos tâches à l'heure près, sans qu'elles apparaissent nécessairement sur votre agenda calendrier .

5. Établissez des priorités dans votre travail et votre liste de À faire

Lorsque vous créez une liste de tâches ou que vous vérifiez ce qu'il faut faire ensuite dans votre système de gestion de projet, il est important d'établir des priorités. Cela signifie non seulement définir ce qu'il faut faire en premier comme étant le plus important, mais aussi.. de hiérarchiser le reste de vos tâches .

Il existe tout un système pour décider comment prioriser votre travail mais l'une des clés est de réfléchir à ce qui est important par rapport à ce qui est urgent. Ce n'est pas toujours la même chose. En faisant cette distinction, vous gagnerez beaucoup de temps.

6. Préparez-vous à faire votre meilleur travail au meilleur moment

Je pense que ce point est souvent négligé. Nous avons tous des rythmes de travail différents. Certains d'entre nous sont du matin, d'autres sont des oiseaux de nuit, et les après-midi sont mauvais pour tout le monde (j/k). Voici quelques conseils pour vous aider à le faire : Respectez un horaire.

Si vous connaissez vos rythmes, vous forfaiterez votre travail le plus difficile à vos heures de pointe. C'est peut-être le moment de manger la grenouille

7. Un travail en profondeur, pas un demi-travail. Mon travail en profondeur est le fait de paramétrer votre emploi du temps pour un travail ciblé. Ce temps n'est pas nécessairement consacré à votre travail le plus urgent, mais à

le forfait stratégique .

Les exemples peuvent être le développement d'une nouvelle entreprise un forfait ou un programme de marketing ou le forfait de vos principales fonctionnalités pour le trimestre à venir.

Le chercheur en productivité James Effacées appelle tout travail embourbé dans les messages texte, la vérification des e-mails et des médias sociaux "un demi-travail" . Éliminer le travail à moitié de votre routine vous aide à gagner du temps à long terme parce que vous vous concentrez sur les tâches que vous devez faire.

8. Organisez votre environnement de travail pour avoir ce dont vous avez besoin

Le fait d'avoir un bureau organisé un bureau et un environnement de travail organisés vous permettent d'avoir les outils dont vous avez besoin à portée de main. Chercher des fournitures supplémentaires, une clé USB ou des notes adhésives sont autant de distractions qui vous empêchent de vous concentrer.

En outre, l'organisation de votre environnement de travail numérique est également importante. L'utilisation d'un espace de travail fonctionnel outils de gestion du temps est une excellente technique de gestion du temps, car vous pouvez automatiser les rappels, les notifications et classer vos tâches par ordre de priorité.

9. Examinez vos performances par rapport à ces objectifs

C'est la fin de la journée et comment avez-vous fait de votre temps ? Si vous avez créé une liste de choses à faire, que vous vous êtes concentré sur les tâches à accomplir et que vous avez utilisé le suivi du temps, vous devriez savoir si vous avez bien géré votre temps.

Et devinez quoi ? Ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout fait parfaitement. Vous allez développerez de meilleures habitudes au fil du temps pour apprendre à travailler plus efficacement.

10. Construire une équipe formidable

Les collègues peuvent être une bénédiction et une malédiction.

Si vous faites partie d'une équipe qui vous tient compte et qui veut que vous fassiez un travail formidable, vous vous élèverez à ce niveau.

D'excellents collègues peuvent vous propulser à un niveau supérieur, ce qui peut également se traduire par une amélioration de vos stratégies de gestion du temps.

Conclusion Gestion efficace du temps ne sont pas le fruit du hasard.

Elles demandent du travail et du dévouement. Il s'agit en fait d'une compétence.

Les stratégies de gestion du temps sont comme un arbre. Elles commencent par une graine, puis prennent racine et s'épanouissent pour devenir une habitude et un mode de vie à part entière.

C'est l'objectif que vous vous êtes fixé. À cette fin, vous pouvez améliorer votre productivité et faire plus avec votre temps que par le passé.

Une fois ces habitudes prises, vous vous fixerez de meilleurs objectifs à long terme. Le temps consacré à ces habitudes est payant.

Vous saurez mieux ce que vous pouvez accomplir et ne serez pas frustré par des objectifs irréalistes. Les stratégies de gestion du temps permettent d'optimiser non seulement le temps dont vous disposez aujourd'hui, mais aussi le temps dont vous disposerez à l'avenir.