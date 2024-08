Comment créer un calendrier marketing 2024 : Modèles et exemples gratuits

Quelles sont les communications, médias sociaux, copywriting, PPC , les événements et le référencement ont en commun ? 👀

Ils relèvent tous de votre département marketing - et travaillent probablement selon le même calendrier.

Votre équipe marketing est plus importante que vous ne le pensez, et si vous considérez les projets transversaux et les membres de l'équipe qui jouent un rôle dans le succès de votre stratégie globale, ce groupe de membres s'agrandit encore.

C'est pourquoi il est crucial de conserver un calendrier marketing actualisé et détaillé auquel votre organisation peut accéder à tout moment. 📅

Les calendriers marketing fournissent une vue d'ensemble claire de toutes les campagnes, tâches, échéances et projets afin que le département reste aligné, organisé et, surtout, qu'il ne soit pas surchargé de travail. Au-delà des membres directement impliqués, les calendriers marketing sont également un outil de travail précieux un atout pour les parties prenantes les vice-présidents et autres responsables de saisir les principales étapes et de suivre le succès global de l'équipe de marketing.

Que vous cherchiez à réorganiser votre calendrier marketing actuel ou à en créer un à partir de zéro, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous pour entrer dans les détails de tout ce qui est nécessaire à l'élaboration du calendrier marketing de vos rêves.

Vous trouverez des descriptions des éléments clés du calendrier marketing, des avantages, des modèles et un guide étape par étape pour aider votre service à atteindre ses objectifs marketing. 🎯

Qu'est-ce qu'un calendrier marketing ?

Un calendrier marketing est un programme détaillé de toutes les activités liées au marketing, quelle que soit leur ampleur, et qui s'étend sur un avenir prévisible.

La création de votre calendrier marketing n'est pas une tâche mineure ou une tâche unique par trimestre. Il faut une attention fréquente, des révisions et des références croisées pour s'assurer que le calendrier reste à jour pour ceux qui travaillent à partir de lui jour après jour. Parce que votre calendrier est susceptible de changer et qu'il changera probablement beaucoup. 🫣

Les échéances, la logistique des événements, les tâches liées à la campagne et la gestion des ressources ont un impact permanent sur votre calendrier marketing. Pour qu'il reste fiable à tout moment, il est conseillé de le consulter souvent et d'ajouter les mises à jour dès qu'elles apparaissent, même un an à l'avance.

Les meilleurs calendriers marketing vous donnent les informations clés de tous les événements en un coup d'œil. Ils offrent également la possibilité d'effectuer des zooms avant et arrière pour obtenir une analyse plus détaillée d'un jour spécifique ou un aperçu du reste de l'année.

De plus, votre calendrier doit s'intégrer à vos outils les plus utilisés, voire exister au sein de la même plateforme que celle qui héberge vos tâches quotidiennes. Cela vous permet de gérer vos tâches et vos échéances, ainsi que d'autres dates importantes, de manière pratique et efficace.

Modifiez facilement les dates d'échéance et ajoutez de nouveaux événements dans ClickUp en glissant et déposant les tâches dans la vue Calendrier

L'ensemble de votre organisation - ou du moins l'ensemble du service marketing - doit avoir accès à votre calendrier marketing, car toutes les activités qui y figurent doivent s'inscrire dans le cadre de la stratégie globale de votre organisation objectifs marketing de votre organisation et la stratégie à long terme.

Cependant, il existe de nombreuses façons d'élaborer un calendrier marketing, et nous allons vous présenter quelques-unes des meilleures options pour faire bouger votre créativité !

Pourquoi les calendriers marketing sont-ils importants ?

Les calendriers marketing permettent d'organiser vos activités et de les rendre plus efficaces gestion de projet marketing pratiques. Bien qu'il puisse sembler fastidieux d'étoffer les éléments de votre calendrier marketing chaque trimestre, il s'agit d'un atout incroyable qui en vaut la peine.

Sans calendrier marketing, votre service court le risque de.. :

De perdre le fil des événements

De manquer des échéances

De mettre en péril des partenariats avec des clients, des marques ou des fournisseurs

De se surbooker

Surcharger de travail votre équipe

Les calendriers marketing vous aident également à mieux gérer les activités imprévues au sein de votre équipe. Il n'est pas rare que des changements de dernière minute ou des événements non planifiés surgissent à l'improviste, et un calendrier actualisé vous donnera la meilleure idée de la bande passante de votre équipe et des ressources disponibles pour faire pivoter votre stratégie le plus rapidement possible.

En creusant un peu plus, un calendrier désigné aide également les équipes à se responsabiliser en ce qui concerne la réalisation des principaux objectifs de l'entreprise étapes du projet et aide les membres de l'équipe à comprendre comment leur rôle s'inscrit dans l'ensemble du projet. Étant donné que chaque événement de votre calendrier est lié aux objectifs généraux de votre organisation, il permet à votre équipe de hiérarchiser correctement ses échéances et d'utiliser son temps de la manière la plus bénéfique possible pour l'ensemble de l'organisation.

Bonus: AI marketing software

Que faut-il inclure dans un calendrier marketing ?

Le type d'événements figurant dans votre calendrier marketing va bien au-delà des grandes campagnes de marketing, des conférences et des lancements de produits. Messages sur les médias sociaux , programmation du blog les webinaires et les délais de conception ont également leur place dans votre calendrier de marketing.

En outre, pour être un bon spécialiste du marketing, il faut être au courant des événements actuels, des changements majeurs et des opportunités liées à votre public cible. C'est donc une bonne idée d'inclure des jalons mondiaux tels que les vacances et les événements culturels dans vos échéances de contenu et vos promotions.

Lorsque vous partez de zéro avec des tâches plus importantes, il peut être plus facile de commencer par vos objectifs de haut niveau et de descendre dans l'échelle.

Étape 1 : consolider votre stratégie de marketing

Commencez par examiner la stratégie marketing existante de votre organisation et réfléchissez à vos objectifs généraux. Cherchez-vous à réduire le taux de désabonnement ? Atteindre de nouveaux clients ? Sensibiliser le public à un changement de marque majeur ? Peut-être les trois à la fois ! Vos événements, vos blogs et la cadence de vos campagnes doivent être programmés de manière à répondre à ces besoins.

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels directement dans ClickUp et obtenez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Une fois que vous avez déterminé les principaux événements et les étapes à franchir, vous pouvez commencer à élaborer un calendrier réaliste. Soyez réaliste en ce qui concerne vos échéances et essayez de déterminer quelles tâches ou quels projets pourraient dépendre de l'achèvement d'autres tâches ou projets en premier. Et bien sûr, n'oubliez pas vos collaborateurs. 💜

Étape 3 : Identifier les acteurs clés

Identifiez les membres impliqués dans chaque activité et gardez à l'esprit que l'équipe marketing est grande. Votre département peut être composé de rédacteurs, de producteurs de vidéos, de gestionnaires de médias sociaux, de planificateurs d'événements, de concepteurs, de rédacteurs et même de contributeurs d'autres départements !

Ajoutez des responsables multiples, déléguez des commentaires et créez des calculs à l'aide de champs personnalisés, le tout à partir de vos tâches ClickUp

Une fois que votre équipe est alignée sur votre stratégie marketing, vos événements majeurs, vos projets et vos acteurs clés, il est temps de les ajouter à votre application de calendrier marketing.

Étape 4 : Choisissez votre outil de calendrier marketing L'utilisation d'un

logiciel de gestion de projet marketing conçu pour synchroniser votre travail sur un nombre réduit de canaux est de loin l'utilisation la plus productive de votre temps. C'est particulièrement vrai si vous souhaitez créer le calendrier marketing de vos rêves.

Le fait d'avoir une application de calendrier complètement séparée des plateformes sur lesquelles vous travaillez réellement fait perdre beaucoup de temps à la vérification du calendrier. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire des références croisées avec votre calendrier marketing, le risque qu'il ne soit plus à jour est beaucoup plus élevé.

Visualisez les campagnes, les réunions et les événements de votre calendrier marketing avec le reste de votre travail en utilisant plus de 15 vues de flux de travail dans ClickUp, y compris Calendrier, Gantt, Liste, Tableau, et plus encore

Heureusement, il existe de nombreuses applications de calendrier flexibles et intuitives pour tous les budgets ! Le choix de l'outil adéquat dépend en fin de compte de la taille de votre équipe et de la complexité de votre stratégie marketing, mais certaines des fonctions de calendrier marketing les plus utilisées et les plus utiles sont les suivantes :

Affectations multiples et des observateurs pour tenir toutes les personnes concernées informées

pour tenir toutes les personnes concernées informées Statuts personnalisés pour communiquer de manière visuelle et détaillée l'état d'avancement d'une tâche, d'une campagne ou d'un projet

Tableaux de bord et des rapports pour gérer la charge de travail de votre équipe et suivre l'évolution de vos projetsmarketing KPIs* Vues multiples (oui, plus qu'un simple calendrier !) pour organiser et visualiser vos flux de travail dans une liste, Tableau Kanban ,Diagramme de Ganttet plus encore

pour gérer la charge de travail de votre équipe et suivre l'évolution de vos projetsmarketing KPIs* Vues multiples (oui, plus qu'un simple calendrier !) pour organiser et visualiser vos flux de travail dans une liste, Tableau Kanban ,Diagramme de Ganttet plus encore Filtrage et tri pour trouver rapidement les dates clés, personnaliser le type d'activités que vous voyez à tout moment et désencombrer votre calendrier

Automatisations pour éliminer les tâches quotidiennes et faire avancer les projets, même si l'équipe travaille de manière asynchrone

Intégrations multiples avec des outils de travail courants comme Zoom, Google Calendar, Slack et Excel pour synchroniser votre calendrier avec votre pile technologique ou intégrer des informations importantes directement dans votre calendrier pour plus de contexte

Après avoir choisi le meilleur logiciel pour héberger vos activités, commencez toujours par un modèle de calendrier marketing. Vous serez ainsi sûr de disposer des bonnes fonctionnalités pour établir le calendrier de vos campagnes, fixer des échéances, assigner des tâches, communiquer avec l'équipe et relier le tout à vos objectifs vérifiables.

De plus, si vous utilisez l'outil pour la première fois, si vous jonglez avec plusieurs campagnes complexes ou si vous essayez de former votre équipe au fur et à mesure, un modèle de calendrier marketing accélérera le processus de la manière la plus efficace possible. C'est-à-dire en utilisant ses fonctionnalités correctement et en ajoutant le moins de stress possible 🙂

Nous vous avons déjà donné une tonne de modèles pour différents types de calendriers marketing, mais si vous en cherchez un pour jeter les bases de la création de votre stratégie marketing et de l'organisation des principaux projets, recherchez-en un qui soit à la fois facile à apprendre et capable de s'adapter à l'évolution de vos objectifs.

Commencez à construire votre calendrier marketing idéal en utilisant le modèle de calendrier marketing personnalisable de ClickUp

Notre suggestion est le

Modèle de calendrier marketing par ClickUp

pour sa facilité d'utilisation, son document d'aide détaillé et ses fonctions organisationnelles complètes.

Appliquez cette liste à votre espace de travail et utilisez les six vues personnalisables pour élaborer votre processus de marketing, organiser les projets, visualiser les calendriers et décomposer votre budget. De plus, ses six statuts personnalisés codés par couleur indiquent clairement l'avancement de chaque tâche en un coup d'œil.

Types de calendriers marketing avec 5 exemples

Bien que l'ensemble du service bénéficie d'un calendrier marketing, les différentes équipes peuvent créer leurs propres calendriers ou travailler à partir d'une variante du calendrier général en utilisant le filtrage et le tri pour isoler les tâches et les événements qui les concernent.

Il existe également plusieurs types de calendriers marketing pour répondre aux besoins et aux différences des équipes au sein du département marketing et de votre organisation dans son ensemble. Parmi les calendriers marketing les plus courants, on peut citer (sans s'y limiter) :

Calendrier de contenu

Planifiez des posts sociaux, des blogs et des annonces en même temps que vos autres tâches et réunions grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Les calendriers de contenu peuvent vous aider à fixer des échéances, à gérer votre budget et à vous concentrer sur les tâches à accomplir base de données de contenu et gardez le contrôle sur tout ce que vous publiez - des articles éditoriaux aux campagnes de marketing par courriel, selon l'échelle à laquelle vous produisez !

L'entretien d'un blog est un travail considérable (croyez-nous) et lorsque vous augmentez le nombre d'articles que vous publiez chaque mois, la charge de travail de l'équipe de gestion du blog s'alourdit calendrier de contenu peut se remplir assez rapidement. Surtout si l'on tient compte des autres tâches nécessaires en plus de la rédaction du blog lui-même, comme l'édition par les pairs, les mises à jour SEO, la conception d'images et les mises à jour annuelles.

Toutes ces activités doivent être facilement repérables et programmées dans votre calendrier de marketing de contenu, avec toutes les informations clés, notamment le nom du blog auquel chaque tâche est liée, le rédacteur, les autres membres de l'équipe nécessaires et l'état d'avancement de l'action. C'est pourquoi nous vous suggérons de commencer par un calendrier de marketing de contenu préétabli modèle de calendrier de contenu pour guider votre processus de programmation.

Organisez votre contenu pour la semaine, le mois ou le trimestre en utilisant le modèle de calendrier de contenu personnalisable de ClickUp

Ce modèle Modèle de calendrier de contenu par ClickUp est à la fois complet et convivial pour les débutants. Cette liste personnalisable est équipée de cinq statuts personnalisés permettant de suivre chaque étape franchie par un projet avant sa publication, en plus des sept statuts suivants Champs personnalisés et cinq vues différentes pour que toutes les mises à jour soient organisées et facilement accessibles. Essayez le modèle de calendrier de contenu de ClickUp

Calendrier de promotion ou de campagne

Que vous planifiez des événements à venir, des offres spéciales, des lancements de produits ou des initiatives de relations publiques, toutes les mises à jour correspondantes peuvent être trouvées dans votre calendrier promotionnel ou votre calendrier de campagne marketing.

Comme pour les calendriers de contenu, la fréquence à laquelle vous planifiez ces activités aura un impact sur ce qui sera finalement inscrit dans votre calendrier promotionnel. Par exemple, si vous faites partie d'une agence d'organisation d'événements, la structure de votre calendrier sera probablement très différente de celle d'une entreprise centrée sur un produit.

Mais si l'équipe n'assiste ou ne planifie qu'une seule grande conférence par an, il est possible que ces tâches figurent aux côtés des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité.

Gérer les charges de travail, les campagnes et les ressources à partir d'une vue d'ensemble grâce à la vue chronologique de ClickUp

Les Modèle de calendrier de campagne par ClickUp est une excellente ressource pour mettre en place votre calendrier promotionnel. Cinq vues personnalisables, dont le calendrier, la liste et la chronologie, permettent aux responsables de superviser l'avancement de plusieurs campagnes de marketing à la fois sans perdre de vue le calendrier prévu.

De plus, les champs personnalisés ajoutent des informations clés à chaque tâche, notamment le marché cible, le budget, les objectifs et la durée, afin de faciliter la mise en œuvre de la campagne gestion des campagnes de marketing . Essayez le modèle de calendrier de campagne de ClickUp

Calendrier des médias sociaux

Vos événements, blogs et offres promotionnelles seront probablement accompagnés de messages sur les médias sociaux afin de sensibiliser et d'atteindre votre public cible, mais la stratégie de votre organisation en matière de médias sociaux est bien plus complexe qu'il n'y paraît.

Votre organisation publie beaucoup.

Probablement beaucoup plus que vous ne le pensez ! Ces activités nécessitent un calendrier de marketing des médias sociaux spécifique, non seulement pour suivre les posts qui aident à promouvoir d'autres campagnes de marketing, mais aussi ceux qui permettent simplement d'accroître l'engagement et la notoriété de votre marque.

Sans compter que le nombre de plateformes de médias sociaux peut à lui seul être écrasant. Même si votre équipe n'accorde probablement pas la même priorité à chaque plateforme, il est important de planifier et d'organiser correctement une variété de posts pour chaque canal, y compris des photos, des vidéos, des fils de discussion ou même des articles.

Planifiez et programmez vos prochaines publications sur les médias sociaux en utilisant les vues Liste, Calendrier et Tableau de ClickUp

Des ressources comme le Modèle d'affichage dans les médias sociaux par ClickUp aide les équipes à gagner du temps et à travailler plus rapidement en établissant une présence sur les médias sociaux. Cette liste personnalisable entre dans les détails avec un calendrier préétabli pour toutes les activités de médias sociaux.

Il s'agit d'une liste complète de tâches à accomplir pour assurer le suivi des personnes assignées, des approbations et des actifs, ainsi que d'un tableau Kanban interactif pour gérer le contenu de chaque plateforme. Essayez le modèle de publication sur les médias sociaux de ClickUp

Calendrier de marketing par courriel

Les lettres d'information et les campagnes par courrier électronique sont rentables, mesurables et ciblées - un atout majeur pour les entreprises qui cherchent à accroître leur clientèle sans dépasser leur budget ! En particulier si vous menez plusieurs campagnes à la fois, l'établissement d'un calendrier de marketing par courriel peut vous aider à suivre l'évolution et la réussite de vos campagnes, de la phase de planification à la phase d'exécution.

Bien que de nombreuses campagnes soient planifiées longtemps à l'avance, il est facile pour les nouvelles campagnes d'emailing en particulier de surgir à la dernière minute, et avoir un calendrier complet vous aidera à gérer votre équipe et vos ressources aussi efficacement que possible.

À l'instar de vos calendriers de contenu et de médias sociaux, assurez-vous d'ajouter le temps et les tâches nécessaires à votre calendrier d'email marketing. Cela doit être fait pour chaque projet afin d'obtenir le nombre adéquat de révisions par les pairs et de relectures avant d'envoyer le message.

Contrairement aux autres messages, une fois que vous avez envoyé un courriel, vous n'avez plus la possibilité de le modifier à nouveau. Cela signifie qu'une petite faute d'orthographe ou une section manquante sera gravée dans le marbre, ce que personne ne souhaite.

Calendrier publicitaire

Tout comme les articles de blog, les publicités nécessitent un travail supplémentaire après la mise en œuvre de la campagne de marketing. Les calendriers publicitaires sont un excellent moyen de s'assurer que l'on couvre ses besoins avant, pendant et après le lancement de la campagne.

Même les plus petites campagnes doivent être basées sur des recherches et testées avant de voir le jour. Un calendrier approprié aidera votre équipe à rester sur la bonne voie en créant un calendrier réaliste, en mettant en place des analyses bien à l'avance, en testant différentes versions de la campagne de marketing, et bien plus encore.

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour gérer les mises à jour d'approbation, vérifier avec les parties prenantes et obtenir une vue d'ensemble de vos publicités en cours

Avec autant d'éléments mobiles à gérer, utilisez le tableau de bord ClickUp pour gérer les mises à jour des approbations Modèle de calendrier des annonces marketing par ClickUp pour détailler et rationaliser vos besoins en matière de publicité. Supervisez les tâches à venir dans votre flux de travail à l'aide de la liste préconstruite, visualisez vos campagnes avec la fonction Vue du calendrier de ClickUp ou suivez la progression de chaque publicité dans votre pipeline sur un tableau Kanban personnalisable.

De plus, vous dites goodbye à la configuration qui prend du temps. Insérez les informations relatives à votre campagne et regardez votre calendrier publicitaire prendre forme dans ClickUp ! Essayez le modèle de calendrier marketing de ClickUp

3 modèles de calendrier marketing que vous devez essayer

vous êtes toujours à la recherche du modèle parfait ?

Croyez-le ou non, il existe encore plus de styles de calendriers marketing que ceux mentionnés jusqu'à présent. Et comme les équipes et les départements marketing peuvent être structurés de manière très différente, trouver le modèle de calendrier marketing correspondant à votre style préféré peut s'avérer un véritable défi.

Mais vous avez de la chance ! Nous avons trois autres modèles de calendrier marketing personnalisables à télécharger directement depuis cet article et à essayer gratuitement. 🤩

1. Modèle de marketing événementiel par ClickUp

Gérez les documents de l'équipe, les mises à jour des réunions et le calendrier de votre événement sur un tableau Kanban dynamique en utilisant le modèle de marketing événementiel de ClickUp

Les événements, quelle que soit leur taille, sont difficiles à gérer. Entre les fournisseurs, les ventes de billets, les participants, les conférenciers invités et le budget, il est important d'avoir un moyen fiable d'organiser la progression de votre événement en un seul endroit. Le modèle

Modèle de marketing événementiel par ClickUp

applique un dossier préconstruit à votre espace de travail pour répondre à ce besoin précis !

Des statuts personnalisés et cinq vues de projet vous aideront à gérer les documents de l'équipe, les événements individuels, les mises à jour des réunions et votre calendrier d'événements, mais là où ce modèle brille vraiment, c'est dans les 12 champs personnalisés, y compris :

Type de présence

Factures et reçus

Budget

Lieu de travail

Objectif marketing principal

Objectif de prospects

2. Modèle de calendrier éditorial de blog par ClickUp

Créez un calendrier de publication cohérent pour votre blog en utilisant le modèle de calendrier éditorial de ClickUp

La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit de publier du nouveau contenu, mais pour qu'un blog franchisse la ligne d'arrivée, il ne suffit pas d'en rédiger le projet. La recherche de mots-clés, l'évaluation par les pairs, les graphiques et le suivi des performances jouent également un rôle majeur dans votre calendrier éditorial.

Les

Modèle de calendrier éditorial de blog par ClickUp

organise toutes ces tâches sur son calendrier de type Kanban Vue du tableau pour vous aider à développer et à maintenir votre stratégie de contenu. De plus, trois vues supplémentaires (Calendrier, Documents et Liste) permettent aux responsables et aux membres de garder le contrôle de leur charge de travail à tout moment.

Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier de podcast par ClickUp

Gérez les concepts d'épisodes de votre podcast, la diffusion, le calendrier et les invités en utilisant le modèle de calendrier de podcast de ClickUp

Nous avons beaucoup misé sur le contenu, l'e-mail et la le marketing produit mais pour ceux qui cherchent à diffuser leurs connaissances sur le secteur par le biais de podcasts, de vidéos YouTube et de webinaires, essayez le site

Modèle de calendrier de podcast par ClickUp

pour organiser votre recherche, votre production, vos épisodes, etc.

Tout le monde aime l'idée de de lancer un podcast pour leur marque, mais cela nécessite une planification et une collaboration importantes pour bien faire les choses ! Les sept vues de projet de ce modèle sont excellentes pour tout décomposer, des invités à venir aux notes de votre émission, tandis que les 18 champs personnalisés ajoutent un contexte clé à chaque tâche.

Vous ne voyez toujours pas le modèle qui vous convient ? Pas de problème.

La vaste gamme de modèles de ClickUp, qui ne cesse de s'enrichir, vous permet de trouver le modèle qui vous convient le mieux

Bibliothèque de modèles

est remplie de modèles personnalisables pour tous les cas d'utilisation. Même si vous êtes novice en la matière, vous trouverez des centaines de modèles détaillés et faciles à utiliser pour les débutants, avec des conseils sur la façon de les utiliser

Documents d'aide

pour mettre en place votre calendrier marketing en un rien de temps.

Gérez votre équipe avec des calendriers marketing

Ce n'est un secret pour personne que nous sommes de fervents partisans de l'investissement dans le bon logiciel pour rationaliser et développer vos processus marketing, mais toutes les applications n'offrent pas les mêmes fonctionnalités, la même facilité d'utilisation et la même flexibilité pour aider votre équipe à atteindre ses objectifs.

C'est pourquoi nous suggérons d'utiliser

ClickUp

pour gérer vos calendriers marketing, vos campagnes, vos tâches et votre suivi analytique.

ClickUp est la seule plateforme de productivité conçue pour favoriser la productivité à l'échelle de l'entreprise et centraliser l'ensemble de votre travail à travers les applications dans un espace de travail collaboratif. Elle est aussi intuitive que puissante ! Avec plus de 15 vues personnalisables pour vous aider à superviser votre calendrier marketing sous tous les angles.

Partez de zéro ou utilisez l'un des nombreux modèles de ClickUp pour accéder à ses fonctionnalités

riche éventail de fonctionnalités

,

1 000 intégrations

et plus encore lorsque vous

essayez ClickUp gratuitement

aujourd'hui. 🏆