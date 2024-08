10 modèles gratuits de calendrier marketing pour le contenu en 2024

En tant que spécialiste du marketing, vous devez jongler avec plusieurs projets à la fois, et les maintenir tous dans les temps est un véritable défi. Non seulement vous suivez les métriques et les livrables mais vous gérez probablement aussi une équipe qui participe à divers projets - de la diffusion d'annonces payantes à la programmation de messages sur les médias sociaux, en passant par la mise en place d'un système de gestion de l'information et de la communication la publication de contenu de blog. L'utilisation de modèles de calendrier marketing peut vous aider à garder le contrôle de toutes vos activités de marketing projets marketing du début à la fin. Nous verrons ici ce que font ces modèles et comment trouver celui qui convient.

Nous vous présenterons également 10 des meilleurs modèles de calendrier marketing à utiliser pour réussir vos campagnes de marketing campagnes marketing réussies . ✨

Qu'est-ce qu'un modèle de calendrier marketing ?

Un modèle de calendrier marketing est une feuille de calcul ou un document qui contient toutes les dates d'échéance importantes, les tâches du projet et les destinataires de vos campagnes marketing. Ces modèles facilitent le lancement de projets marketing similaires et fournissent une vue d'ensemble de vos progrès.

L'idée derrière la création d'un calendrier marketing est que vous pouvez commencer avec une feuille de route pour atteindre des objectifs spécifiques et suivre la progression du début à la fin. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les points à améliorer et les retards potentiels avant qu'ils ne fassent dérailler le projet.

Glisser-déposer des tâches dans la vue calendrier de ClickUp

Il existe plusieurs types de modèles de calendriers marketing, notamment les calendriers d'email marketing, éditoriaux, de contenu et de médias sociaux. Certains de ces calendriers sont des calendriers de marketing petites entreprises et départements marketing utilisent un calendrier pour suivre toutes les leur stratégie de marketing de contenu tandis que les entités plus importantes peuvent choisir plusieurs calendriers de marketing pour rester au fait des campagnes plus complexes. 🗓️

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier marketing ?

Il existe une multitude de modèles de calendrier marketing, mais certains sont plus utiles que d'autres. Trouver le bon modèle peut stimuler la productivité, gérer les ressources marketing et conduisent à des campagnes plus fructueuses. 💪

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de calendrier marketing :

Types de contenu différents: Votre modèle de calendrier marketing doit prendre en charge des balises ou des champs pour différents types de contenu. Cela facilite le suivi des différentes campagnes et vous permet d'avoir une meilleure vision des performances de chaque contenu et du temps nécessaire à sa création

Votre modèle de calendrier marketing doit prendre en charge des balises ou des champs pour différents types de contenu. Cela facilite le suivi des différentes campagnes et vous permet d'avoir une meilleure vision des performances de chaque contenu et du temps nécessaire à sa création Délégation automatique des tâches: Un bon modèle de calendrier marketing fait le travail banal à votre place en assignant automatiquement les tâches au bon membre de l'équipe

Un bon modèle de calendrier marketing fait le travail banal à votre place en assignant automatiquement les tâches au bon membre de l'équipe Des vues multiples: Certaines personnes aiment voir les tâches intégrées dans un calendrier mensuel. D'autres préfèrent suivre les progrès réalisés grâce à des vues quotidiennes ou hebdomadaires. Choisissez un modèle de calendrier marketing qui offre une certaine flexibilité en ce qui concerne la visualisation du calendrier

Certaines personnes aiment voir les tâches intégrées dans un calendrier mensuel. D'autres préfèrent suivre les progrès réalisés grâce à des vues quotidiennes ou hebdomadaires. Choisissez un modèle de calendrier marketing qui offre une certaine flexibilité en ce qui concerne la visualisation du calendrier Fonctionnalités de collaboration: Rationalisez le travail d'équipe en recherchant un modèle de calendrier marketing qui vous permet de travailler avec tous les membres de l'équipe et d'obtenir des mises à jour en temps réel

10 modèles de calendrier marketing à utiliser en 2024

Le meilleur type de calendrier marketing dépend de votre objectifs marketing le type de contenu que vous planifiez et votre niche. Vous pouvez également avoir besoin de calendriers de marketing pour ce trimestre et d'autres types de calendriers lorsque vous changez d'orientation marketing pour le trimestre suivant.

Des calendriers de marketing par courriel aux calendriers de médias sociaux et aux plans de contenu, voici 10 des meilleurs modèles de calendrier de marketing à essayer dès aujourd'hui. 👀

1. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Commencez à construire votre calendrier marketing idéal en utilisant le modèle de calendrier marketing personnalisable de ClickUp

Modèle de calendrier marketing de ClickUp vous permet d'obtenir facilement une vue d'ensemble de toutes vos campagnes de marketing et de les maintenir sur la bonne voie. Ce modèle de calendrier marketing gratuit fait partie intégrante de toute stratégie marketing, car il vous permet de garder un œil sur plusieurs campagnes, le tout dans un seul espace pratique.

Utilisez ce modèle pour suivre les flux de travail et surveillez la capacité d'adaptation en fonction des besoins de votre équipe de marketing. L'automatisation des tâches rationalise le processus en attribuant instantanément des tâches et des sous-tâches à d'autres parties prenantes lorsqu'une étape est terminée.

Ce modèle propose six types d'affichage différents, ce qui vous permet d'approfondir les projets marketing individuels, d'obtenir une vue d'ensemble de toutes les campagnes de marketing et de suivre l'impact sur le budget. De plus, vous pouvez classer les tâches par ordre de priorité à l'aide de quatre indicateurs différents, allant de la priorité faible à la priorité urgente. Désormais, tous les membres de votre équipe marketing sauront ce qui est prioritaire. Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Planifiez des campagnes de marketing de la production au lancement en utilisant le modèle de gestion de campagne de marketing de ClickUp

Planifiez la réussite et suivez les projets de marketing avec le modèle de gestion des campagnes de marketing de ClickUp Modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp . Le modèle présente des exemples de tâches pour chaque étape de la campagne de marketing, ce qui facilite le démarrage et l'utilisation du document pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe de marketing.

Commencez par créer la structure de la campagne et identifiez l'objectif global, le public cible et les ressources nécessaires au projet. Ensuite, créez des tâches à l'aide de un logiciel de gestion de projet et mettez-vous au travail !

Ce modèle de calendrier marketing comporte des vues et des sections pour tous les types de campagnes de l'équipe marketing, y compris :

Campagne de lancement de produit: Facilite la création et le regroupement des tâches qui doivent être accomplies pour un développement de produit réussi

Facilite la création et le regroupement des tâches qui doivent être accomplies pour un développement de produit réussi Calendrier des médias sociaux : Le calendrier des médias sociaux permet de contrôler les produits livrables dans les médias sociaux grâce à des tâches conçues pour identifier le type de contenu, les ébauches, le contenu final et l'approbation de la mise en ligne

type de contenu, les ébauches, le contenu final et l'approbation de la mise en ligne Phase de marketing: Obtenir un visuelVue du conseil d'administration des différentes étapes de la campagne de marketing. Faites-les glisser d'une étape à l'autre et consultez les fiches de tâches individuelles pour obtenir plus de détails sur les étapes du projet

Obtenir un visuelVue du conseil d'administration des différentes étapes de la campagne de marketing. Faites-les glisser d'une étape à l'autre et consultez les fiches de tâches individuelles pour obtenir plus de détails sur les étapes du projet Calendrier: LeVue du calendrier représente toutes les tâches et sous-tâches sur un calendrier afin d'obtenir un aperçu quotidien, hebdomadaire et mensuel de la charge de travail et des progrès réalisés

LeVue du calendrier représente toutes les tâches et sous-tâches sur un calendrier afin d'obtenir un aperçu quotidien, hebdomadaire et mensuel de la charge de travail et des progrès réalisés Références: Construire unbase de connaissances avec des guides de style,les lignes directrices de la marqueles meilleures pratiques en matière de référencement et des informations sur les produits auxquelles votre équipe peut se référer lors de la création de contenu

Construire unbase de connaissances avec des guides de style,les lignes directrices de la marqueles meilleures pratiques en matière de référencement et des informations sur les produits auxquelles votre équipe peut se référer lors de la création de contenu Budget Tracker: LeVue du tableau suit toutes les dépenses liées à la campagne de marketing numérique afin que vous restiez dans les limites du budget Télécharger ce modèle ### 3. Modèle de calendrier des médias sociaux ClickUp

Gérez votre calendrier de médias sociaux et publiez sur tous les canaux dans la vue du calendrier ClickUp et le modèle de calendrier de médias sociaux

Calendrier moderne des médias sociaux de ClickUp vous permet de garder une longueur d'avance sur la concurrence et de maîtriser vos campagnes de marketing sur les médias sociaux. Utilisez le modèle de calendrier marketing pour planifier les posts sociaux sur les différentes plateformes et assigner des tâches à tous les membres de votre équipe, du responsable marketing au spécialiste des publicités.

Ce modèle de calendrier pour les médias sociaux propose un flux de travail rationalisé grâce à des statuts, des vues et des champs personnalisés. Attribuez des catégories telles que le canal, les hashtags et la date de publication pour surveiller vos campagnes de médias sociaux au fur et à mesure qu'elles progressent dans le pipeline.

Grâce à des indicateurs de priorité codés par couleur, vous pouvez affiner vos efforts de marketing et réduire la probabilité que des éléments passent à travers les mailles du filet. Il s'agit de le modèle de marketing est particulièrement utile pour les entreprises en phase de démarrage ! Utilisez la vue du calendrier pour obtenir des informations sur ce qui a été publié, ce qui fonctionne bien et ce qui est en attente. ✅ Télécharger ce modèle

4. Modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu ClickUp

Voyez en un coup d'œil à quoi ressemble votre calendrier de contenu à venir avec le modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp

La planification du contenu est un aspect essentiel de toute campagne marketing, qu'il s'agisse de rédiger des articles phares pour votre blog, de créer des posts créatifs sur les réseaux sociaux ou de rédiger des e-mails marketing accrocheurs.

Avec ce modèle, la planification du contenu est un aspect essentiel de toute campagne marketing Modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu de ClickUp vous permet de développer et de suivre le processus de création de contenu, depuis le brainstorming jusqu'à la vérification du calendrier de publication.

Utilisez un modèle de plan marketing comme celui-ci pour créer un calendrier de marketing de contenu visuellement agréable. Sept statuts et 12 champs personnalisés facilitent la planification du contenu.

Les quatre types d'affichage, dont le plan de contenu, vous permettent de visualiser les mots clés que vous ciblez et les différents types de contenu prévus dans le calendrier. La vue Calendrier de publication permet de voir quand le contenu est programmé pour être mis en ligne.

En outre, vous pouvez utiliser le tableau d'avancement du calendrier de marketing de contenu pour obtenir des détails sur ce qui a été publié et sur les résultats obtenus. Vous pouvez facilement partager ou donner accès au modèle de calendrier marketing avec des clients ou des collègues internes de votre équipe marketing. Télécharger ce modèle

5. Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp

Avec le modèle de liste de calendrier éditorial de ClickUp, surveillez le processus de publication du début à la fin dans un tableau de bord facile à consulter

Avec ce modèle de calendrier marketing ClickUp, vous pouvez suivre le processus de publication du début à la fin dans un tableau de bord List facile à consulter.

Utilisez le tableau de bord Modèle de liste de calendrier éditorial de ClickUp pour jeter les bases d'une communication active et cohérente et pour contrôler les tâches éditoriales, de l'idée à la publication. Que vous suiviez le lancement d'un produit ou que vous contrôliez le calendrier de publication de différents types de contenu, ce modèle pratique vous permettra d'atteindre vos objectifs de marketing.

Utilisez les cinq statuts personnalisés (à faire, révision, en cours, en cours de révision et terminé) pour faire avancer le projet les projets et les tâches à travers le pipeline. Dans ce calendrier de marketing de contenu, hiérarchisez les tâches et utilisez des filtres pour réduire l'affichage en fonction de la date de publication ou du type de contenu. Télécharger ce modèle

6. Modèle de calendrier d'affichage ClickUp

Gardez la trace de tous vos contenus prêts à être publiés en utilisant le modèle de calendrier de publication de ClickUp

Gardez une trace de tous vos contenus prêts à être publiés grâce aux calendriers de marketing qui peuvent vous donner des mises à jour en temps réel des calendriers de publication pour les blogs, les médias sociaux ou les campagnes d'emailing.

L'une des meilleures étapes de la processus de production de contenu est la publication. Vous avez travaillé dur, collaboré avec d'autres créateurs de contenu et élaboré le contenu parfait. Il est maintenant temps de le mettre en ligne et de le présenter à votre public cible pour soutenir vos activités de marketing.

Utiliser Modèle de calendrier d'affichage de ClickUp pour suivre toutes vos initiatives au stade de la publication. Sept statuts personnalisés créent un cadre pour votre équipe de contenu, y compris des étapes pour la recherche, la rédaction du contenu et l'approbation de la publication.

Les trois champs personnalisés permettent de visualiser la progression par date de publication, plateforme et type de contenu. Ce simple calendrier de marketing de contenu sera un rayon de soleil pour votre processus global. 🌻 Télécharger ce modèle

7. ClickUp Blog Modèle de calendrier marketing éditorial

Créez un calendrier de publication cohérent sur votre blog à l'aide du modèle de calendrier marketing éditorial de ClickUp

Pour la plupart des entreprises, la rédaction d'articles de blog constitue une part importante de la stratégie de contenu. Beaucoup d'entreprises le font bien, mais il arrive souvent que cette activité soit négligée et que le contenu ne soit pas créé régulièrement. Parfois, c'est parce que le fondateur n'a pas le temps de rédiger du contenu. D'autres fois, c'est le résultat d'une mauvaise planification et de l'absence d'un calendrier de contenu.

Quelle qu'en soit la raison, une mauvaise cadence de publication a un impact sur le classement dans les moteurs de recherche et réduit le trafic sur votre site. Cela signifie moins de conversions et de ventes.

Utilisez le Modèle de calendrier éditorial de blog de ClickUp pour créer une feuille de route de publication cohérente pour les articles de blog. Utilisez les quatre statuts pour suivre chaque tâche et chaque élément de contenu au fur et à mesure qu'il progresse dans le pipeline. Passez à la vue du calendrier des blogs pour voir les étapes de l'équipe chargée du contenu et ce qu'elle a prévu pour la suite. Télécharger ce modèle

8. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Organisez votre contenu pour la semaine, le mois ou le trimestre en utilisant le modèle de calendrier de marketing de contenu personnalisable de ClickUp

Publier du contenu de manière cohérente ne se limite pas aux articles de blog. Les plans de gestion de contenu réussis comprennent également des étapes pour créer régulièrement d'autres types de contenu marketing, y compris des bulletins d'information par courriel, des messages sur les médias sociaux et des spécifications techniques de produits.

Créez un calendrier de contenu clair et concis à l'aide du modèle Modèle de calendrier de contenu de ClickUp . Répartissez les tâches par semaine et créez des champs personnalisés pour suivre les progrès et les différents types de contenu. D'autres champs personnalisés utiles incluent la date de publication, l'approbation et l'évaluation de la valeur afin que votre équipe puisse travailler en priorité sur les éléments les plus importants.

Avec cinq types d'affichage, vous pouvez créer un calendrier de marketing de contenu et de suivre le processus plus rapidement que jamais. La vue Liste du plan de contenu est un endroit idéal pour stocker des idées de mots-clés et des sujets pour les articles à venir. De plus, la vue Tableau de production regroupe les tâches dans une vue Kanban en fonction de leur statut afin de maximiser l'efficacité. 🛠️ Télécharger ce modèle

9. Modèle de calendrier de contenu Google Sheets par Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint propose un modèle gratuit pour créer un calendrier de contenu simple dans Google Sheets. Le modèle présente une vue d'ensemble du calendrier mensuel sur le côté gauche et des colonnes pour les dates d'échéance, les types de contenu et les détails de formatage. Demandez aux membres de l'équipe d'utiliser les cases à cocher pour suivre leur progression sur chaque élément de contenu et d'ajouter des notes le cas échéant.

Le modèle comporte un onglet pour chaque mois de l'année. Anticipez en planifiant le contenu pour l'ensemble du trimestre et consultez les onglets précédents pour voir ce sur quoi vous avez déjà travaillé.

Google Sheets offre des intégrations avec Google Agenda pour importer les dates d'échéance et les tâches clés pour tous les membres de l'équipe. Qu'il s'agisse des responsables de projet, de contenu ou de médias sociaux, les équipes marketing disposent d'une feuille de calcul facilement partageable qui contient des informations sur plusieurs campagnes de marketing. Télécharger ce modèle

10. Modèle de calendrier de contenu marketing Excel par Vertex42

via Vertex42

Si vous aimez utiliser des modèles de calendrier de contenu dans Microsoft Office, pensez au modèle de calendrier de contenu marketing Excel de Vertex42.

Conçu pour planifier différents types de contenu sur plusieurs canaux, ce modèle est idéal pour les petites et grandes équipes ayant une stratégie marketing de grande envergure. Le modèle est également utile pour planifier les vacances de l'équipe, les contrôles réguliers et les révisions.

Le modèle gratuit fonctionne sous Excel et Google Sheets et présente les caractéristiques suivantes Ligne de temps du diagramme de Gantt et du calendrier mensuel. Dans le modèle, créez un dossier partagé pour stocker les images des différents éléments de contenu, et suivez la description et les hashtags pour les différentes campagnes. Ajoutez des colonnes personnalisées pour suivre les indicateurs importants et utilisez un code couleur pour mettre en évidence les différents types de contenu ou les différentes étapes du processus. Télécharger ce modèle

Créer des calendriers marketing utiles avec les modèles de ClickUp

La création d'un calendrier de contenu est une tâche essentielle pour tout responsable marketing. Vous devez publier régulièrement du contenu de qualité pour atteindre votre public et vos clients.

Un calendrier permet de définir ce que vous produisez et comment vous le faites. Il jette également les bases d'un suivi de la réussite de chaque article. En outre, un calendrier peut donner un aperçu de la capacité de travail et du flux de travail afin que votre équipe soit la plus performante possible.

Qu'il s'agisse de stratégie de médias sociaux, de marketing de contenu de blog ou d'autres campagnes, l'utilisation d'un modèle efficace peut vous faire gagner du temps et de l'argent lors de l'élaboration de votre processus. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp pour améliorer votre processus de création de contenu et établir des calendriers de marketing qui soutiennent tous vos efforts. Accès plus de 1 000 modèles pour trouver l'outil idéal pour votre équipe. 🙌