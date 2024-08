10 meilleurs outils logiciels de planification stratégique en 2024

L'élaboration d'une stratégie demande beaucoup d'efforts et de temps. Vous devez définir votre vision de l'entreprise, fixer vos objectifs en conséquence et préciser comment vous y parviendrez. Le nombre de variables et d'incertitudes impliquées, ainsi que le long horizon de planification, peuvent rapidement transformer la création de ce forfait stratégique en un véritable casse-tête.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi. Avec le bon logiciel de planification stratégique, la saisie et le suivi des indicateurs clés permettent aux équipes de donner la priorité au bon travail.

Qu'est-ce que le forfait stratégique ?

Un processus de planification stratégique consiste à définir la vision de l'avenir de votre organisation ainsi que la direction que chacun doit prendre pour y parvenir. L'objectif ultime est d'élaborer un forfait stratégique formel qui permet à chacun de savoir exactement à quoi il travaille.

Chaque secteur et chaque organisation aborde le forfait et le suivi de la progression de manière différente. Toutefois, le forfait stratégique comprend toujours quelques éléments essentiels.

Pour commencer, vous avez besoin d'une vision d'avenir. C'est exactement l'endroit où les dirigeants voient votre organisation aboutir à l'avenir, et cela aide les parties prenantes à visualiser la progression au fil du temps.

Il faut ensuite identifier les objectifs plus spécifiques que l'organisation doit atteindre pour concrétiser cette vision. Il s'agit toujours d'objectifs généraux de haut niveau que tout le monde utilise pour hiérarchiser leur travail de suivre leurs performances et leurs tâches quotidiennes.

Enfin, vous avez besoin d'un forfait d'action, c'est-à-dire de l'approche que vous adopterez pour réaliser votre plan stratégique. Cette dernière étape peut s'avérer complexe car elle touche aux forfaits tactiques quotidiens de chaque unité organisationnelle.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de stratégie ?

En parcourant notre liste des meilleurs logiciels de planification stratégique ci-dessous, vous remarquerez rapidement à quel point ils sont différents dans leurs tentatives de vous aider à planifier plus efficacement et stratégiquement. Cependant, chaque solution achevée que vous recherchez devrait inclure au moins quelques fonctionnalités de planification stratégique de base sur un tableau de bord centralisé :

Organisation: Des capacités de visualisation des données et des outils permettant d'organiser des échéanciers complexes, à l'aide d'outils tels queDiagrammes de Gantt ouorganigrammes *Flexibilité: Des tableaux de bord et des interfaces plus gratuits, tels que des modèles de tableau blanc, qui permettent de lancer des idées et de faire preuve de créativité dès le début du processus

**La capacité de s'adapter à la volée est nécessaire, en gardant le potentiel d'adaptation à l'évolution de la situationles forfaits d'urgence à l'esprit

**Les outils de collaboration qui permettent à plusieurs utilisateurs de contribuer au projet, en particulier dans les environnements virtuels où l'équipe de planification stratégique peut être répartie à distance

**Intégration : options d'intégration avec d'autres outils, y compris ceux que vous utilisez pour la planification stratégiquel'exécution du projet ou les forfaits secondaires, tels queles feuilles de route des produitsachevé ; cela pose les paramètres d'une solution achevée de gestion des produits

Rapports: Rapports de performance personnalisés pour aider à surveiller les indicateurs de performance clés et optimiser la gestion des ressources dans le cadre de toutes vos initiatives stratégiques

Tous les outils que vous trouverez ne présenteront pas les mêmes fonctionnalités et avantages. La clé est donc de trouver un logiciel de planification stratégique qui corresponde à votre plan de match, à votre situation et à votre environnement d'entreprise spécifiques.

Les 10 meilleurs logiciels de planification stratégique à utiliser en 2024

Il est difficile d'argumenter en faveur d'autre chose que le forfait stratégique pour être le processus le plus important de votre organisation. Les tactiques qui ne s'appuient pas sur une stratégie ne porteront probablement pas leurs fruits. Ces outils peuvent simplifier la création de cette stratégie et rationaliser le processus pour toutes les personnes concernées.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est le logiciel de planification stratégique idéal pour toute organisation. Il fournit une suite complète d'outils pour aider les équipes à organiser les forfaits, à hiérarchiser les tâches et à gérer les projets. De plus, son aspect visuel modèles de planification stratégique donnent aux gestionnaires de projet un coup de pouce dans le processus de création.

Et si vous recherchez une solution de gestion de produits achevée, ClickUp s'intègre à des milliers d'autres applications de travail pour rationaliser la gestion du portfolio en un hub central !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une énorme bibliothèque de modèles, y compris des diagrammes de Gantt, des échéanciers visuels, des tableaux blancs, des affichages de tableaux et des modèles de documents

Les meilleures fonctionnalités de ClearPoint Strategy

Une prévision budgétaire basée sur l'IA qui ajoute une composante tangible au processus de planification stratégique sans qu'aucun calcul ne soit nécessaire

Un tableau de bord entièrement personnalisable qui aide tous les niveaux de gestion à la fois dans la planification et l'exécution du forfait

De nombreux champs personnalisés, y compris des champs et des rapports personnalisés, qui permettent un processus de planification plus personnalisé

Les limites de ClearPoint Strategy

Une courbe d'apprentissage relativement longue, en partie à cause de fonctionnalités, telles que l'IA, qui ne sont pas toujours intuitives à paramétrer au début par rapport à d'autres paramètres de planification stratégique

Des délais relativement rigides, avec une normecadence mensuelle standard qu'il est difficile de modifier dans le logiciel

Les forfaits de ClearPoint Strategy

Contact pour les tarifs

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.9/5 (38 commentaires)

10. Boîte à outils

À faire la connexion entre votre stratégie de ressources humaines et votre stratégie d'entreprise ? Découvrez-le avec Peoplebox. Il s'agit d'une plateforme de gestion des performances qui combine les outils traditionnels de planification stratégique avec ceux qui améliorent l'engagement des employés et la gestion des performances.

Les meilleures fonctionnalités de Peoplebox

Outils de gestion de la performance qui vous permettent de voir où et comment vos équipes sont performantes, ce que vous pouvez connecter à vos efforts de prévision stratégique

Des logiciels axés sur les objectifs et les résultats clés (OKR), particulièrement utiles pour les organisations qui utilisent l'approche OKR pour la planification stratégique

Des notifications automatisées pour tout signal d'alarme susceptible d'entraver la progression de l'entreprise ou les performances des employés

Les limites de Peoplebox

Les rôles des utilisateurs ne sont pas toujours bien définis, tous les utilisateurs pouvant créer des objectifs à l'échelle de l'entreprise, ce qui peut brouiller les rapports

Les intégrations sont encore en cours de développement, ce qui limite actuellement le logiciel à une plateforme de planification relativement autonome

Les forfaits de Peoplebox

Professionnel: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Premium: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (120+ avis)

Prêt à commencer à maîtriser votre stratégie Business ?

ClickUp offre des fonctionnalités telles que des outils de collaboration, le suivi des objectifs et l'analyse des données en temps réel. Vous pouvez ainsi suivre la progression et procéder à des ajustements si nécessaire. Vous pouvez également inviter des parties prenantes et assigner des tâches pour vous assurer que tout le monde travaille vers le même objectif final. Avec l'aide de ClickUp, votre équipe atteindra ses objets plus rapidement qu'auparavant. Commencez avec un environnement de travail ClickUp gratuit et tirez parti des fonctionnalités de planification stratégique pour votre prochain projet !