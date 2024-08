Dites adieu aux distractions : 10 façons d'entraîner votre cerveau et de maîtriser le travail en profondeur

Une question qui fait réfléchir : si vous n'êtes pas fier de votre réponse, il y a de fortes chances qu'il vous reste peu de place pour un travail approfondi et ciblé.

Le fait de ne pas pouvoir faire un travail approfondi peut affecter votre rendement et freiner l'évolution de votre carrière, que vous travailliez au bureau ou à l'Accueil. Mais avec l'attrait du multitâche ou de la culture du "hustle/busywork" dans les cercles dominants, l'affinité d'une personne à maintenir sa concentration est souvent compromise.

Prenons le cas de Calport Newport l'auteur du best-seller- Mon travail : Règles pour une réussite concentrée dans un monde distrait . Alors que de nombreux travailleurs travaillaient le week-end, il a obtenu un doctorat du MIT et publié quatre livres et de nombreux articles universitaires, tout en quittant son travail à 17 h 30.

En conciliant cela avec son rôle de professeur d'informatique à l'université de Georgetown, de mari et de père de trois enfants, son histoire témoigne de la puissance du travail en profondeur.

Il est évident que Mon travail a mis le doigt sur quelque chose qui peut transformer la façon dont nous abordons notre travail et notre vie personnelle. Dans cet article, nous discuterons de 10 habitudes saines que nous devrions adopter pour aller au-delà des distractions et embrasser une nouvelle ère de concentration et de productivité. 🌻

En revisitant les études de Monport, sa théorie préconise que la véritable productivité est atteinte en se déconnectant de tous les outils de communication et en se concentrant sur un travail ininterrompu pendant de longues périodes quotidiennes - c'est le travail en profondeur pour vous.

Si, d'un point de vue pratique, il n'est pas possible d'éviter complètement les communications au sein de l'équipe (par exemple, les e-mails ou les réunions), l'objectif est de s'efforcer de mettre en place des sessions de travail continues et sans distraction d'une durée de 60 à 90 minutes d'affilée.

À l'inverse, Newport fait référence à au travail superficiel comme étant des tâches qui ne sont pas exigeantes sur le plan cognitif et qui peuvent être traitées de manière distraite. Ces activités, caractérisées par leur nature logistique et routinière, créent une "busyness" sans grand effort et sont facilement reproductibles.

Aujourd'hui, l'atteinte de l'excellence ne passe plus par des efforts superficiels et sans profondeur. Pour rester compétitifs et se constituer un portfolio professionnel ou créatif percutant, les individus doivent saisir rapidement des concepts complexes et appliquer leurs connaissances pour produire un travail exceptionnel.

Mon travail, l'efficacité du travail en profondeur et sa capacité à vous propulser vers l'avant à l'école ou dans votre carrière sont étayées par la science. Ce type de travail exige une forte présence cognitive, qui construit des voies neuronales dans votre cerveau, ce qui vous rend plus apte à aborder des tâches complexes impliquant une réflexion critique et la résolution de problèmes au fil du temps.

4 avantages du travail en profondeur qui changent la vie dans votre vie professionnelle et personnelle

Le travail en profondeur est une approche très efficace pour plusieurs raisons convaincantes - allons-y plus en profondeur :

Commande sur les distractions incessantes : Les études indiquent qu'il faut parfois plus de 20 minutes pour retrouver toute sa concentration et son élan après une interruption. Le travail en profondeur est déterminant pour vous aider à éliminer ou à minimiser les diversions externes telles que les médias sociaux, les e-mails et la consommation aléatoire de divertissements. Comme vous vous immergez complètement dans la tâche de travail en profondeur à accomplir, la productivité et la qualité de votre travail s'améliorent Augmentation de l'appétit pour les tâches complexes : Grâce à une pratique cohérente, le travail en profondeur renforce la capacité de votre cerveau à s'attaquer à des sujets difficiles et à des flux de travail complexes. En conséquence, vous êtes mieux équipé pour acquérir de nouvelles compétences, traiter l'information et produire des résultats exceptionnelsun travail remarquable plus rapidement3. Un résultat de grande valeur: Extension de l'avantage précédent, le travail en profondeur vous aide à vous consacrer entièrement à vos tâches, ce qui résulte en un résultat de grande valeur. Supposons que vous vous concentriez pendant cinq heures d'affilée pour rédiger un projet solidestratégie commerciale. Imaginez maintenant que vous fassiez la même tâche au cours d'une période de 12 heures perturbée par la communication ou le travail administratif - votre résultat ne sera peut-être pas aussi bon car votre cerveau serait trop saturé ou stimulé pour avoir des idées Amélioration de l'estime de soi et de la discipline: Perdre du temps dans un travail superficiel, en particulier les distractions, déclenche un effet domino. Vous vous sentez pourri d'avoir manqué des objectifs et de ne pas avoir réussi à prendre de l'élan dans la vie. Le travail en profondeur, en revanche, vous met sur la voie de l'accomplissement, ce qui.. améliore votre santé mentale et revitalise votre esprit ## Comment développer une routine de travail en profondeur : 10 techniques qui donnent des résultats

Le travail en profondeur est devenu une compétence difficile à acquérir en raison de nos vies hautement numérisées. Il est difficile de se libérer du bavardage des smartphones, des e-mails et des notifications, ce qui nous conduit à être dans un monde distrait en permanence, à tel point que même un peu de travail cognitif nous draine.

En tant que Cal Newport met l'accent sur " La capacité à effectuer un travail en profondeur devient de plus en plus rare exactement au moment où elle prend de plus en plus de valeur dans notre économie. Par conséquent, les rares personnes qui cultivent cette compétence et en font le cœur de leur vie professionnelle prospéreront.''

Alors, comment faire pour cultiver cette compétence majeure de la vie ? De trois façons :

Suivre religieusement les bonnes pratiques du travail en profondeur: Vous ne pouvez pas couper les coins ronds ici - il y a plusieurs techniques établies (discutées ci-dessous) qui aident à infuser la magie du travail en profondeur dans votre quotidien, et vous devez faire un effort conscient pour les suivre Trouvez un outil de productivité numérique: Vous pouvez lutter contre les distractions numériques à l'aide d'applications de productivité (par exClickUp). Ces applications disposent de solutions intégrées comme le suivi du temps et des tâches pour une concentration sans distraction Soyez patient: Votre appétit pour le travail en profondeur ne se développera pas en un jour ou une semaine. Respectez le travail du cerveau humain, restez cohérent avec vos pratiques et permettez à ces voies neuronales de se renforcer progressivement

Voyons maintenant les 10 moyens en or pour vous lancer dans la mission du travail en profondeur ! 😊

1. Hiérarchiser les tâches

Une étude de la Harvard Business Review a révélé qu'un travailleur moyen gaspille jusqu'à 41% des heures de travail à des tâches de peu de valeur, ne consacrant pas de temps au travail qui compte.

Mon travail consiste à apprendre à établir des priorités, qu'il s'agisse d'un travail individuel ou d'une équipe. La philosophie est que le multitâche a des rendements décroissants qui peuvent déclencher une production à faible impact. Pour donner un coup de fouet au travail en profondeur, vous devez :

Reconnaître les tâches à fort impact tout au long de la journée

Donner la priorité à ces tâches

Déléguez ou reportez les tâches de faible valeur

L'établissement de priorités garantit qu'une session de travail approfondie se concentre sur ce qui compte vraiment - et vous pouvez le faire facilement avec ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-for-Task-Management.gif ClickUp pour la gestion des tâches /$$$img/

Optimisez votre temps et vos ressources pour un travail approfondi en utilisant le modèle de planning hebdomadaire ClickUp

En tant que plateforme de gestion du travail tout-en-un, ClickUp vous paramètre avec quatre drapeaux à code couleur - Urgent, High, Normal et Low - pour mettre en évidence priorités dans votre liste de tâches . Ils fournissent des directives très claires, garantissant que vous et votre équipe savez ce qu'il faut faire et quand. En plaçant les éléments prioritaires dans votre liste de tâches en surbrillance, vous obtenez des directives claires et nettes Barre des tâches vous les affichez en permanence, comme un guide parfait pour votre journée.

ClickUp va encore plus loin, en offrant plus de 35+ ClickApps pour personnaliser la gestion des tâches pour tout besoin de travail. De la tâche Automatisations pour la prise en charge des tâches administratives fastidieuses à Champs personnalisés pour le suivi des données, il vous permet de créer un environnement propice au travail en profondeur. 🌱

2. Créer des rituels personnels

Beaucoup d'entre nous ont des rituels personnels, comme la tasse de café du matin, pour démarrer la journée. Mais qu'en est-il des rituels personnels pour le travail en profondeur ? Il s'agit de routines uniques conçues pour optimiser votre concentration et votre productivité. Il peut s'agir de paramétrer un éclairage d'ambiance spécifique, d'écouter de la musique de mise à la terre, ou même de faire un bref exercice de pleine conscience avant de se plonger dans un travail en profondeur. 🧘

C'est à vous de décider comment vous organisez votre journée, mais en général, les matinées peuvent être consacrées au travail en profondeur, car votre cerveau est plus réceptif aux demandes cognitives, tandis que les après-midi pourraient être réservées aux réunions et aux tâches plus légères. Peut-être que vous travaillez mieux avec des pauses régulières ou que vous vous épanouissez dans de longues sessions ininterrompues. Quoi qu'il en soit, déterminez ce qui travaille pour vous et construisez vos rituels.

Les Modèle de planning hebdomadaire ClickUp est un excellent outil si vous commencez tout juste à travailler en profondeur. Son interface visuelle vous permet d'optimiser votre semaine pour les tâches prioritaires, les réunions, les engagements personnels et les pauses afin que vous puissiez solidifier vos rituels par la cohérence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Weekly-Planner-Template.png Modèle de planning hebdomadaire ClickUp /$$img/

Optimisez votre temps et vos ressources pour un travail approfondi en utilisant le modèle de planning hebdomadaire ClickUp

3. Planifier un travail en profondeur

La création d'un emploi du temps réaliste imprégné de rituels de travail en profondeur nécessite un forfait méticuleux. Prendre des notes ne fonctionnera pas - vous devez apprendre à organiser les tâches quotidiennes sur un calendrier de manière efficace et utiliser le blocage du temps pour réserver des plages horaires au travail en profondeur. Il s'agit de paramétrer des blocs de temps ininterrompus pour les tâches importantes, ce qui enlève le pouvoir de choix à vous ou à votre équipe et discipline un cerveau câblé pour tomber dans les distractions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-calendar-view-1400x971.png Affichage du Calendrier ClickUp /$$img/

Enregistrez et suivez avec précision le temps passé sur les tâches et les projets dans ClickUp Affichez le Calendrier de ClickUp rend ce processus transparent et efficace. Par en bloquant des plages horaires dédiées pour les tâches cognitives, vous pouvez bloquer les parties non négociables de votre journée et atteindre les objectifs suivants objectifs de productivité tout en maintenant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Besoin d'aide pour planifier ? Vous disposez d'une sélection de modèles de blocage de temps à choisir !

Grâce au calendrier personnalisable de ClickUp, vous pouvez créer un emploi du temps qui s'aligne sur votre rythme quotidien, vous assurant ainsi d'être toujours synchronisé avec les tâches. Les autres avantages de la planification sont les suivants :

Estimation de durée pour prévoir les délais de livraison

Statuts personnalisés pour suivre la progression des tâches

Dépendances etrelations pour planifier les tâches de l'équipe dans une commande logique

Étiquettes de tâches pour améliorer la visibilité et l'accessibilité des éléments de l'action

4. Suivre la façon dont vous passez votre temps

Le temps est votre devise la plus précieuse, et une bonne compréhension de son allocation vous aidera à établir des priorités et vous concentrer sur les tâches à haut rendement . Commencez par noter la façon dont vous passez chaque heure ou l'effort requis par les tâches. Bientôt, des schémas émergeront, mettant en évidence vos heures de concentration les plus profondes et les moments où vous avez tendance à vous détendre. Utilisez ces données pour restructurer votre journée et réserver du temps pour un travail en profondeur pendant vos heures de pointe de productivité. ⏳ Le suivi du temps du projet de ClickUp de ClickUp peut être votre assistant virtuose. Elle vous permet d'enregistrer vos heures de travail, d'établir des estimations de durée, de prendre des notes importantes et même d'élaborer des feuilles de temps et des rapports détaillés, où que vous soyez.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Timer-Tracker-Timer-Manual-Rangge.png Fonctionnalité du chronomètre ClickUp /$$$img/

Enregistrez et suivez avec précision les heures de travail approfondi consacrées aux projets dans ClickUp

Avec L'application gratuite de ClickUp ou Extension Chrome avec l'extension Chrome /%href/, vous pouvez saisir votre temps à partir de votre bureau, de votre mobile ou de votre navigateur web, le tout synchronisé à la perfection. Cette fonctionnalité vous permet non seulement de suivre votre progression, mais aussi d'affiner votre gestion du temps ou.. stratégies d'amélioration des processus .

5. Limiter le changement de contexte Changement de contexte désigne le fait de gérer le flux continu de tâches, de messages et d'e-mails sans rapport les uns avec les autres tout au long de la journée. Il s'agit d'un facteur notoire de baisse de productivité, qui pèse sur les performances cognitives des travailleurs et même sur leur capacité à s'adapter aux changements de contexte

à une baisse de leur quotient intellectuel . La situation est pire si vous devez faire des allers-retours entre différentes applications pour gérer ces tâches : elles vous ralentissent et nuisent aux performances de votre appareil.🪫

La solution ? Efforcez-vous d'achever une tâche en vous concentrant profondément avant de passer à la suivante : mettez Slack en sourdine, communiquez de manière asynchrone ou utilisez des notifications personnalisées. Si une interruption est inévitable, notez où vous vous êtes arrêté pour rendre la transition plus fluide.

En tant que guichet unique, $$$a solution de gestion des tâches et des projets clickUp est votre allié stratégique dans la lutte contre le changement de contexte, en vous aidant à conserver vos connaissances et vos compétences la concentration pour un travail approfondi . Au lieu de jongler avec plusieurs applications, vous pouvez gérer l'ensemble de votre flux de travail sur cette plateforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif Gestion de projet ClickUp /$$img/

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit Créer des vues privées dans ClickUp pour concevoir des affichages de tâches personnalisés exclusivement pour vos yeux. Grâce à la possibilité de regrouper, trier et filtrer les tâches et de paramétrer des notifications personnalisées, vous pouvez minimiser les perturbations causées par le changement constant de contexte. En outre, la plateforme offre un affichage personnalisé des tâches Barre latérale des favoris avec accès en un clic, vous permettant de signetter les emplacements de votre espace de travail que vous visitez fréquemment.

Pour ceux qui manipulent plusieurs applications, ClickUp offre des intégrations natives et personnalisées pour centraliser votre travail et réduire le temps de mise en mémoire tampon. Connexion avec plus de 1 000 applications y compris des outils d'e-mail, de réunion et de marketing, sans écrire de code !

6. Utiliser des techniques de productivité

Imaginez les techniques de productivité comme votre boîte à outils personnelle pour vaincre la procrastination et maximiser votre potentiel de travail en profondeur. 🧰

Voici quelques techniques largement répandues à explorer :

Le chronomètre Pomodoro : Travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes pour obtenir une réussite ciblée. C'est un moyen simple mais efficace de rester concentré et d'éviter l'épuisement professionnel. Intervalles de travail Pomodoro de ClickUp, à la pointe de la technologie et alimentés par l'IA peut vous aider à rester concentré et à accomplir plus de choses dans des sessions de travail plus courtes

Box d'Eisenhower : Utiliser cecidiagramme de matrice pour classer les tâches par ordre de priorité en fonction de leur urgence et de leur importance

système Getting Things Terminé ( GTD ) : Il s'agit d'une méthode d'organisation et de gestion des tâches, des projets et de l'information qui permet de réduire l'encombrement mental et le nombre de tâches à accomplir d'améliorer la productivité . Voici notre guide détaillé pour maîtriser la méthodologie GTD * Méthode Kanban : Visualisez votre travail sur un Tableau avec des colonnes pour représenter les différentes étapes à achever

( ) Il s'agit d'une méthode d'organisation et de gestion des tâches, des projets et de l'information qui permet de réduire l'encombrement mental et le nombre de tâches à accomplir d'améliorer la productivité . Voici notre guide détaillé pour maîtriser la méthodologie GTD * Méthode Kanban : Visualisez votre travail sur un Tableau avec des colonnes pour représenter les différentes étapes à achever Règle des deux minutes : Si une tâche prend moins de deux minutes à achever, faites-la immédiatement. Cette règle permet de réduire l'accumulation de petites tâches et de libérer votre espace mental

: Si une tâche prend moins de deux minutes à achever, faites-la immédiatement. Cette règle permet de réduire l'accumulation de petites tâches et de libérer votre espace mental Mangez la grenouille : Commencez votre journée en vous attaquant d'abord à la tâche la plus difficile ou la moins agréable - ce qui revient à manger une grenouille. Cette technique permet de s'assurer que l'on ne remet pas à plus tard un travail important

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Tableau-view-1400x971.png Vue Tableau dans ClickUp /$$img/

Gardez votre équipe concentrée en construisant un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet dans ClickUp

Besoin d'un coup de pouce ? Vous pouvez trouver divers modèles de productivité sur ClickUp - ils sont basés sur des pratiques de productivité éprouvées et peuvent vous aider à organiser les processus quotidiens pour l'ensemble de l'équipe.

7. Minimiser les distractions

Dans un monde saturé de notifications, d'appels et de défilements abrutissants sur les médias sociaux, les distractions sont l'ennemi juré du travail en profondeur. La solution ressemble beaucoup à ce que vous faites avec le changement de contexte :établissez des paramètres clairs pour créer une zone sans distraction au travail.

Désactiver les notifications non essentielles, établir un environnement de travail dédié et communiquer sur la nécessité d'une concentration ininterrompue sont vos armes. Nous avons également constaté que le fait de programmer des heures spécifiques pour la consultation des e-mails et des médias sociaux limite les stimuli externes pendant les périodes de travail approfondi.

Si vous vous laissez aller à des distractions de manière impulsive, vous pouvez explorer les possibilités suivantes le jeûne à la dopamine pour " réinitialiser " votre cerveau - il exige que vous limitiez votre exposition à des stimuli (comme la vérification des mises à jour de statut sur les médias sociaux) qui déclenchent la production du neurotransmetteur dopamine, c'est-à-dire la substance chimique qui procure une sensation de bien-être. Avec le temps, votre cerveau devrait réguler la production de dopamine, ce qui vous aidera à exercer un contrôle des impulsions. 🧠

8. Garder les informations à portée de main

Le travail en profondeur vous oblige souvent à établir des connexions et à rechercher des solutions innovantes en vous affranchissant des contraintes des réunions structurées. Cela signifie que vous devez avoir toutes les informations pertinentes à portée de main, qu'il s'agisse de de la documentation du projet ou des forfaits, ce qui vous évite de perdre du temps à trouver ce dont vous avez besoin.

ClickUp est un outil de gestion des connaissances robuste qui facilite les sessions de travail approfondies. Vous pouvez stocker n'importe quel type d'information dans Documents ClickUp -tous facilement accessibles via la Recherche universelle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2023-07-25-at-1.22.06-PM-1400x909.png Recherche universelle dans ClickUp University /$$$img/

Recherchez facilement dans toutes les tâches, tous les documents et tous les projets dans ClickUp pour vous plonger dans votre travail

Si vous travaillez sur quelque chose de créatif ou d'analytique, la plateforme offre également les fonctionnalités suivantes Tableaux blancs et Cartes mentales pour vous aider à esquisser des concepts, prendre des notes rapides et de créer facilement des représentations visuelles de vos pensées.

9. Maintenir le bien-être physique

Votre santé physique et votre productivité au travail sont interconnectées. Donnez la priorité à la première pour améliorer la seconde.

Voici ce que vous pouvez essayer pour développer votre envie de travailler en profondeur :

Envisagez d'intégrer une courte séance d'entraînement à votre routine matinale pour démarrer votre journée avec une plus grande clarté mentale

Restez bien hydraté pour maintenir des fonctions cérébrales optimales (gardez donc votre bouteille d'eau à portée de main)

Incorporez de courts exercices d'étirement ou de respiration tout au long de votre journée de travail pour rajeunir votre corps et votre esprit

Faites régulièrement de courtes pauses pour refaire le plein d'énergie

Nourrissez votre corps avec des aliments sains et accordez-vous le repos dont il a besoin. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, mais d'optimiser les performances de son corps pour cultiver une habitude de travail profonde

10. Fixer des objectifs et en assurer le suivi

La fixation d'objectifs est la pièce de résistance du travail en profondeur. Il ne suffit pas de souhaiter la productivité, il faut la rechercher activement en se fixant des cibles et en les mesurant objectivement.

Avant votre exercice de travail en profondeur, définissez clairement ces quatre aspects :

Précisez vos objectifs : À faire ? Soyez aussi précis que possible Fixez des paramètres : Celles-ci agissent comme un coup de pouce bien nécessaire pour se lancer et rester sur la bonne voie Contrôlez la progression : Comment allez-vous mesurer votre réussite ? Vérifiez régulièrement le chemin parcouru et celui qu'il vous reste à parcourir Célébrez les victoires : N'oubliez pas de vous récompenser pour les petites victoires remportées en cours de route

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Suivi des objectifs ClickUp /$$img/

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Heureusement, tout cela est possible et incroyablement efficace avec Objectifs ClickUp le site ClickUp Goals est un outil d'aide à la décision et à la réalisation d'objectifs, qui fait du chemin vers l'accomplissement personnel et professionnel un parcours fluide et gratifiant. 🏆

Il vous permet de conserver vos objectifs soigneusement organisés dans des dossiers faciles à utiliser. Qu'il s'agisse de suivre des cycles de sprint, OKR ou profondes mon travail Jalon vous pouvez créer des dossiers pour vous assurer que chaque objectif dispose de son propre espace.

Orchestrer la symphonie du travail en profondeur avec ClickUp

Maîtriser le travail en profondeur, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument : cela demande du temps, de la patience et de la pratique. Maintenant que vous avez les outils et l'accord, il est temps de jouer !

Heureusement, ClickUp est votre partition, simplifiant les notes de productivité. Grâce aux options intuitives de gestion des tâches et du temps, le travail en profondeur devient un voyage mélodique où vos efforts s'harmonisent avec vos objectifs !

Allez-y et inscrivez-vous à ClickUp et montrez votre chef-d'œuvre au monde entier ! 🎼