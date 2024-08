8 objectifs de productivité pour augmenter la productivité en 2024

À l'approche de la nouvelle année, de nombreuses personnes prennent la résolution de faire plus de choses, que ce soit au travail ou dans leur vie privée.

Il peut s'agir difficile de tenir une résolution . Peut-être essayez-vous d'atteindre un objectif de réunion ? objectif irréaliste ou qu'il n'est pas facile de conserver une nouvelle habitude. Si vous voulez être plus productif -en 2024, mettez toutes les chances de réussite de votre côté dès maintenant.

Pour vous aider à garder le cap et à rester motivé pour tenir ces résolutions, ClickUp a dressé une liste de stratégies permettant de paramétrer et de respecter la productivité objectifs de productivité à l'aube de la nouvelle année .

20 ASTUCES DE PRODUCTIVITÉ POUR EN FAIRE PLUS TERMINÉ Travaillez plus intelligemment, et non plus durement, grâce à ces astuces qui vous feront gagner du temps de productivité de ClickUp.

1. À faire un audit de temps

via Fizkes // Shutterstock

Si vous avez du mal à trouver suffisamment d'heures dans la journée pour tout achever, réfléchissez à la façon dont vous gérez votre temps. A audit du temps est une plongée en profondeur dans la façon dont vous passez votre temps chaque jour.

En tenant un journal quotidien, il est plus facile d'identifier les activités qui dévorent le temps sans vraiment faire grand-chose. Le défilement sur les médias sociaux, la socialisation avec les collègues et la rêverie peuvent grignoter des heures de la journée. Un audit de temps est un outil simple à utiliser lorsque vous avez besoin de.. de stimuler votre productivité et d'améliorer vos compétences en matière de gestion du temps .

2. Briser les mauvaises habitudes et en prendre de bonnes

via Sabrina Bracher // Shutterstock

Toutes les habitudes, bonnes ou mauvaises, viennent en boucle, Charles Duhigg écrit dans son livre "Le pouvoir de l'habitude" Elles commencent par un indice quelconque - une odeur, une humeur, un emplacement - qui déclenche une routine (quelle que soit l'habitude elle-même) et une récompense (comme une montée de sucre ou de caféine).

Comprendre quels sont vos signaux et les récompenses que vous obtenez peut vous aider à déterminer si une habitude est bonne pour vous. Il n'est jamais trop tard pour se défaire d'une mauvaise habitude, mais il faut du temps et de la validation pour rééduquer le cerveau et former de nouvelles habitudes.

Le plus difficile, c'est d'avoir la motivation nécessaire pour changer. La clé, c'est rester cohérent lorsqu'il s'agit de prendre ou de perdre des habitudes.

3. Fixer des paramètres hebdomadaires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image5.jpg Rédiger l'emploi du temps quotidien dans un agenda /$$$img/

via Create jobs 51 // Shutterstock

Asseyez-vous une fois par semaine, peut-être le dimanche soir, et établissez votre emploi du temps, en identifiant les priorités absolues de ce qui doit être fait et en effaçant les activités inutiles. Veillez à inclure dans votre emploi du temps les domaines dans lesquels vous souhaitez être plus productif, afin qu'il soit intégré.

Mon travail peut être tout aussi important - voire plus - que d'assister à une réunion de travail ou à un évènement industriel. Le fait de forfaiter votre temps vous permet de rester dans la tâche et de contrôler ce que vous faites.

4. Utiliser des checklists

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image9-1.jpg Un homme écrit dans un carnet avec un stylo /$$$img/

via Sutadimages // Shutterstock

A checklist est un moyen simple d'éviter que des tâches ne passent inaperçues. Qu'il s'agisse de faire les courses, préparer un avion pour le vol ou faire des courses, les checklists facilitent le suivi de ce que vous avez accompli et de ce qu'il vous reste à faire.

Si vous n'avez jamais utilisé de checklist, commencez par une petite liste pour déterminer le type de liste qui vous convient le mieux.

PRÊT À ÉCRASER VOS TÂCHES CLÉS ? Faites plus de choses en 2024 en exploitant les listes de tâches. Essayez ces 10 listes gratuites modèles gratuits de listes À faire pour commencer.

5. Blocs de mise au point du Calendrier

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image7.jpg Une femme écrivant dans un carnet de notes /$$$img/

via Cast of Thousands // Shutterstock

Vous êtes facilement distrait tout au long de la journée ? Essayez de bloquer du temps sur votre Calendrier pour des "blocs de concentration" Rangez votre téléphone, mettez en sourdine toutes les notifications, et ne programmez pas de réunions ou de rendez-vous.

Un bloc de concentration est un temps exclusivement consacré à un travail réfléchi. Comme pour toutes les nouvelles habitudes, commencez doucement et augmentez progressivement. Programmez quelques blocs de concentration par semaine et voyez si vous constatez une amélioration de la productivité. Ajoutez-en d'autres si vous le souhaitez.

Bonus: Modèles de productivité !

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE JOURNÉE GRÂCE AU BLOC DE TEMPS Avec les nombreuses distractions auxquelles sont confrontés les travailleurs, que ce soit au bureau ou à l'Accueil, il est de plus en plus difficile de faire son travail dans les délais impartis. Lisez notre guide sur le blocage du temps pour apprendre à mieux gérer votre emploi du temps.

6. Éviter le multitâche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image3-1.jpg Une femme portant des lunettes travaille sur un ordinateur portable /$$$img/

via Savanevich Viktar // Shutterstock

Dans un monde plein de distractions, le multitâche est courant - et peut sembler attrayant. Mais les personnes qui font du multitâche ne s'attaquent pas réellement à plusieurs tâches de manière efficace et sont moins productifs que les personnes qui se concentrent.

Elles sont également plus stressées. Au lieu de tout faire en même temps, concentrez-vous sur une chose à la fois. Vous le ferez mieux et plus efficacement, et vous aurez plus de temps et d'énergie pour passer à autre chose.

7. Exercice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image4-1.png Deux personnes se félicitant mutuellement sur le suivi /$$$img/

via Canva

N'oubliez pas de bouger votre corps. De nombreuses personnes restent assises pendant des heures chaque jour devant un ordinateur et ne se lèvent que rarement. Les personnes qui s'assoient moins ont un meilleur bien-être mental et la productivité. Veillez donc à inscrire chaque semaine un temps d'exercice à votre Calendrier. Une activité physique régulière est l'un des les moyens les plus simples d'améliorer votre santé .

8. Essayez une technique de gestion du temps qui a fait ses preuves

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image8-1.jpg Une femme gérant un calendrier sur l'ordinateur /$$$img/

via Kaspars Grinvalds // Shutterstock

Pour réussir, chaque personne a besoin de stratégies de gestion du temps différentes. Il existe une variété de techniques éprouvées parmi lesquelles choisir.

Avec le Technique Pomodoro la technique Pomodoro consiste à régler un chronomètre pour une tâche particulière et à se concentrer sur celle-ci jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Vous faites ensuite une pause avant de recommencer. Cette technique peut s'avérer particulièrement utile pour les penseurs créatifs.

Les procrastinateurs et les personnes qui font face à la pression peuvent tirer profit de la méthode La loi de Parkinson achevé ; c'est un axiome qui dit qu'une tâche prendra exactement le temps qui vous est imparti pour l'achever. Si vous êtes en mesure de vous fixer un paramètre pour chaque tâche, vous avez plus de chances de les faire toutes terminées.

Si aucune de ces solutions ne vous semble attrayante, il existe de nombreuses autres techniques de gestion du temps que vous pouvez essayer, comme la méthode du forfait rapide et la "théorie du bocal à cornichons"

Simplifiez votre flux de travail et augmentez votre productivité dès aujourd'hui

Si vous avez l'impression de toujours tourner en rond et de vous sentir submergé par vos listes de choses à faire, il est temps de mettre en place un nouveau forfait de productivité. ☝️

Il est temps de prendre en charge votre productivité et de vous assurer que vous terminez ce qui doit être fait, et il existe des outils qui peuvent vous aider à gagner du temps, à vous organiser et à tirer le meilleur parti de votre journée. ClickUp est un outil tout-en-un gestion de projet et outil de productivité conçu pour aider les individus et les équipes de toutes tailles dans tous les secteurs d'activité à simplifier leur flux de travail et à améliorer l'efficacité de leur travail.

Il offre une plateforme entièrement personnalisable pour vous aider à configurer ClickUp de la meilleure façon possible en fonction de vos préférences de travail, ainsi qu'une fonctionnalité Objectifs intuitive pour vous aider à suivre et à mesurer vos objectifs de productivité.

Et avec des centaines de fonctionnalités personnalisables dans la plateforme, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre de meilleures habitudes de travail, gérer votre temps de manière judicieuse et afficher une vue d'ensemble de toutes vos tâches. Utilisez l'outil l'automatisation personnalisée pour mettre vos processus en pilote automatique, listes de contrôle des tâches pour vous aider à gérer vos tâches, Affichage du Calendrier pour forfaiter votre emploi du temps quotidien, et la fonction intégrée ou suivi du temps pour suivre le temps passé sur les tâches, et plus encore, afin de mieux gérer et rationaliser votre flux de travail. Il s'intègre également à plus de 1 000 outils de travail, y compris vos applications les plus utilisées, pour connecter et rassembler tout votre travail en un seul endroit.

L'essai est gratuit - commencez dès aujourd'hui à améliorer votre productivité et à en faire plus chaque jour ! ⚡️ Essayez ClickUp gratuitement ! Guest Writer :

aubrey Jane McClaine est une journaliste internationale avec plus de 15 ans d'expérience dans les rapports mondiaux et nationaux. Elle a à son actif des milliers de signatures dans des médias internationaux et de nombreux rapports sur le terrain dans des zones de catastrophe et de guerre, y compris en Ukraine