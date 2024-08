20 modèles gratuits de listes À faire par ClickUp

Si vous voulez rester organisé, classez vos tâches par ordre de priorité pour faire plus de choses, il est peut-être temps d'établir une liste de tâches. Et la façon la plus simple de démarrer votre liste de tâches est d'utiliser un modèle de liste de tâches.

Pour créer la liste parfaite des choses à faire pour créer une liste de tâches parfaite, vous devez d'abord tenir compte du délai, de la façon dont vous déléguerez les tâches et de la manière dont vous marquerez les tâches achevées. Votre instinct vous pousse peut-être à utiliser Google Sheets, Microsoft Word ou Excel ou téléchargez simplement une liste de choses à faire imprimable au format PDF.

Il existe une tonne de listes de tâches, mais nous sommes là pour vous faciliter la vie et vous fournir les 20 meilleures options gratuites ! 💸

Prêt à passer à l'étape supérieure de la productivité ?

Voyons d'abord les avantages de l'utilisation d'un modèle de liste à faire !

20 modèles gratuits de listes À faire

Vos listes de choses à faire ne doivent pas nécessairement être un mélange écrasant et aléatoire de tout. Les 10 modèles de liste à faire gratuits suivants devraient vous aider à maximiser la clarté et à réduire l'inefficacité.

1. Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

Un modèle simple d'À faire quotidien permet de saisir les tâches quotidiennes essentielles que vous avez l'intention d'entreprendre. ClickUp vous aide à paramétrer les tâches les plus banales que vous avez à accomplir et le moment précis de la journée où elles doivent être achevées - le tout avec la possibilité de personnaliser et de choisir votre affichage ! Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp facilite et accélère l'ajout et l'organisation des tâches. Il offre une variété d'options pour organiser vos tâches, planifier votre flux de travail et les commander en fonction de leur priorité .

Si vous utilisez un logiciel de gestion des tâches avec ClickUp, vous devriez pouvoir synchroniser ce modèle de liste de tâches quotidiennes avec vos listes de travail ou d'autres listes de tâches. Avec ClickUp, vous pouvez mettre à jour le statut de votre élément de liste et créer des sous-tâches pour vos tâches prioritaires .

Affichez facilement vos éléments en vue Liste, Kanban, Tableau, à l'intérieur de Documents ClickUp ou plusieurs autres options d'affichage de ClickUp, afin que vous ayez tous les détails dont vous avez besoin en un coup d'œil. 👀

Ce modèle de liste de tâches quotidiennes est idéal pour ceux qui planifient chaque détail de leur journée, qu'il s'agisse de l'heure à laquelle chaque tâche doit être faite ou des tâches qui constituent une priorité absolue. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle À faire pour les produits numériques

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Digital-Product-Design-Checklist-Template-Example.png ClickUp Modèle de checklist pour la conception d'un produit numérique Exemple /$$img/

Utilisez le modèle de checklist de produit numérique pour organiser les tâches dans un format de document simple

Vous ne savez pas comment améliorer votre produit numérique ? La liste de contrôle Modèle de produit numérique ClickUp À faire vous permet d'économiser des centaines d'heures de conception et d'audit de votre produit numérique afin de ne rien manquer lors d'une lancement de produit .

Ce produit numérique modèle de checklist vous aide à créer votre produit numérique du début à la fin. Ce document simplifié comprend une checklist de conception, une checklist d'emballage du produit et une checklist de plan de vente.

La checklist de conception vous permet de générer et d'organiser des idées de produits, et de développer un plan de vente efficace processus de développement de produits . À la fin, vous disposerez de la checklist du plan de vente, qui vous permettra d'élaborer une stratégie sur la meilleure façon d'atteindre votre marché cible de niche et d'utiliser le marché en ligne.

Pour chaque produit, vous pouvez inclure des lignes directrices de produits numériques pour vous aider pour une référence future. 🔮 Télécharger ce modèle

3. Modèle de checklist de contrôle de qualité ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Quality-Control-Checklist-Template-1400x897.png Modèle de checklist de contrôle de qualité ClickUp /$$$img/

Paramétrez des statuts personnalisés, des dates d'échéance et différentes priorités dans cette checklist détaillée

Dans le paysage concurrentiel actuel, vous devez vous assurer que chacun de vos produits correspond aux attentes du client. Heureusement, avec le Modèle de checklist de contrôle qualité ClickUp avec ClickUp, vous pouvez suivre la qualité de vos projets.

Ce modèle de liste à faire comprend la barre de statut qui vous aide à vérifier si le projet est approuvé, nouvellement approuvé, en attente ou rejeté.

Il existe également un champ personnalisé dans lequel vous pouvez indiquer les résultats, les dates d'approbation, la progression et les remarques sur le projet. Dans ces champs personnalisés, vous pouvez également détailler les procédures de test terminées pour le projet, ainsi que les jalons et les évènements critiques, majeurs ou mineurs.

Avec ce modèle, vous disposez de deux options d'automatisation. Vous pouvez automatiser le changement de statut des sous-tâches résolues. De même, lorsque le statut du projet change, un champ personnalisé peut être automatiquement paramétré.

Pour une personnalisation plus poussée, vous disposez de trois types d'affichages différents. Vous pouvez afficher votre liste de tâches sous forme de liste, de tableau ou de guide. Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste à faire pour un déménagement ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Moving-To-Do-List-Template-1400x822.png ClickUp Modèle de liste à faire pour le déménagement /$$$img/

Déménager est pénible, mais pas quand vous avez une liste détaillée à cocher pour préparer le grand jour

Qu'il s'agisse d'un simple ou d'un grand déménagement, faire ses valises peut être une source de stress. Heureusement, avec Modèle de liste à faire pour un déménagement ClickUp en dressant une liste des choses à faire, vous pouvez la rendre moins accablante. 🚚

Avec ce modèle de liste de tâches, vous pouvez créer une checklist rapide des choses à faire et une liste de tâches achevées afin d'être prêt le jour du déménagement.

Vous pouvez créer une liste de tâches de tout ce que vous devez faire à chaque étape du déménagement. Attribuez facilement une tâche prioritaire et une date limite à chacune d'entre elles. Vous pouvez également désigner une personne responsable de certaines tâches afin que tout le monde sache qui est responsable de quoi.

Soyons réalistes : vous n'obtiendrez pas ce type de délégation dans un document imprimable modèle de checklist imprimable qui n'est disponible qu'en forme PDF. Au lieu de cela, suivez le déroulement de chaque tâche, notez les commentaires pour la prochaine liste à faire et mettez à jour les statuts pour être au courant de l'ensemble du déménagement. Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de liste Bucket

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bucket-List-Template-1400x672.jpeg Modèle de liste Bucket de ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de liste ClickUp Bucket pour organiser vos tâches les plus importantes

À faire pour donner une nouvelle image à votre entreprise ou descendre une cascade en rappel ? Quel que soit l'objectif, les Modèle de liste Bucket de ClickUp vous aide à forfaiter, organiser et hiérarchiser vos aspirations.

Parmi les différents modèles de liste mentionnés, celui-ci vous permet de regrouper les éléments de votre bucket list dans différentes catégories. Par exemple, vous pouvez paramétrer des destinations à visiter ou des expériences dans une liste de tâches.

Sous chacune d'elles, vous pouvez dresser la liste des différentes sous-tâches que vous souhaiteriez entreprendre ou des expériences que vous souhaiteriez vivre, que ce soit pour une journée ou une semaine entière. Le modèle comporte six champs personnalisés, que vous pouvez remplir selon vos préférences. Il s'agit d'une excellente option pour impliquer les membres de la famille qui vous accompagnent.

Vous pouvez également organiser et afficher votre liste de tâches de cinq manières différentes. Dressez une liste des tâches ou classez-les par évaluation, continent ou personnes avec lesquelles vous avez l'intention d'entreprendre la tâche.

Enfin, si chaque élément de votre liste est lié, vous pouvez l'organiser sous la forme d'une liste de tâches séquentielles. Si vous recherchez un modèle de liste à faire facile à utiliser et doté d'éléments de conception visuelle achevés, celui-ci a beaucoup à offrir. Télécharger ce modèle

6. Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Class-Assignments-Template.png Modèle de devoirs de classe ClickUp /$$$img/

Les élèves ou les enseignants peuvent utiliser ce modèle de devoirs de classe pour garder une trace de tout et contrôler les tâches prioritaires

Il peut souvent sembler impossible de se souvenir et de garder une trace de ses devoirs, de ses stages ou de ses autres activités. Compte tenu de la quantité de travail que vous aurez à jongler, vous avez besoin de moyens pour rester productif et éviter toute frustration liée à des devoirs oubliés.

Les Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp vous offre trois options personnalisées pour organiser vos devoirs de classe. Par exemple, vous pouvez organiser vos devoirs en fonction des types de tâches, des sujets traités ou des notes obtenues.

Pour faciliter le suivi des différents devoirs, le modèle est synchronisé avec neuf ClickApps. Cela signifie que vous pouvez suivre et synchroniser tous les e-mails des devoirs, les suivre dans le temps et mapper toutes les dépendances, entre autres.

Dès qu'un travail arrive, vous pouvez noter sa date d'échéance et suivre et mettre à jour sa progression en fonction des 12 statuts répertoriés. Ces devoirs peuvent ensuite être affichés sous l'un des six types d'affichage disponibles, y compris les examens, les devoirs ou une liste classée en fonction de la date d'échéance. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle pour faire les choses Terminé

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image5-1400x922.png Modèle de Getting Things Terminé par ClickUp /$$$img/

Faites avancer l'équipe en utilisant la méthode GTD avec le modèle "Getting Things Terminé" de ClickUp

Si vous avez l'intention d'être plus productif et de faire les choses terminées, vous voulez décomposer vos tâches en éléments de travail exploitables pour gérer le flux de travail. Vous pouvez y parvenir avec le modèle Modèle ClickUp pour faire avancer les choses. Parmi les outils de clarification disponibles dans le modèle, on trouve sept types d'affichages prédéfinis qui peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. La vue Liste vous permet de visualiser l'ensemble de votre travail en un coup d'œil et de connaître les dates d'échéance et le niveau d'effort requis.

Visualisez votre flux de travail sur un Tableau Kanban personnalisable afin d'organiser vos tâches en fonction de la date d'échéance, de la priorité, du statut, etc. Vous pouvez également utiliser l'outil l'affichage du Calendrier pour planifier et programmer vos projets et vos tâches directement à partir d'un calendrier.

Notez que chacun des sept types d'affichages préconstruits du modèle est accompagné de trois champs personnalisés préconstruits. Les deux premiers sont des contextes en termes de catégorie assignée et d'effort, qui détaillent la quantité de temps et d'énergie requise par tâche. Le dernier est le champ personnalisé bloqué.

Supposons que vous souhaitiez déplacer des tâches dans votre modèle Faire faire pour un flux de travail plus facile et plus efficace. Avec ce modèle de liste, choisissez parmi les sept listes préenregistrées pour chaque étape de votre élément de tâche. Il y a beaucoup d'options d'automatisation pour rendre votre vie et votre travail plus faciles à gérer avec ce modèle de liste de tâches génial. Télécharger ce modèle

8. ClickUp Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Accueil-Renovation-Project-Template.png ClickUp Modèle de projet de rénovation Accueil /$$img/

Gardez une trace de toutes les tâches essentielles, les dates d'échéance, l'inventaire et les coûts avec ce modèle détaillé

Compte tenu de la complexité des travaux de rénovation d'un Accueil, il est certainement peu judicieux d'en entreprendre un sans disposer d'une liste d'À faire détaillée. Vous aurez besoin d'une liste de choses à faire avant la rénovation et pendant la rénovation proprement dite, qui sera présentée en détail sur le site suivant Modèle ClickUp de liste à faire pour les rénovations à l'Accueil .

Ce modèle de liste de tâches pour la gestion d'un projet de rénovation Accueil vous aide à suivre vos budgets, échéanciers le site vous permet d'accéder à un large éventail d'experts, d'entrepreneurs et plus encore, afin que vous puissiez réaliser vos rêves en matière de rénovation de votre maison.

Vous pouvez faire classer les différents projets que vous avez l'intention d'entreprendre en fonction des zones spécifiques de la maison. Dressez la liste des dates début et d'échéance prévues pour les tâches prioritaires et ajoutez les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux. Vous pouvez également dresser la liste de la progression et du statut du projet à propos de la date d'échéance prévue .

Que vous soyez novice en matière de rénovation de maison ou entrepreneur chevronné, ce modèle de liste à faire vous aide à organiser toutes les tâches pour une rénovation de maison réussie et vous permet de suivre la progression de chacune d'entre elles. Télécharger ce modèle

9. Modèle de liste à faire pour l'organisation d'une fête ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Party-Planning-To-Do-List-Template-1400x804.png ClickUp Modèle de liste de choses à faire pour l'organisation d'une fête /$$$img/

Utilisez ce modèle d'organisation de fêtes pour budgétiser, hiérarchiser et déléguer les tâches

L'organisation d'une fête mémorable exige une attention méticuleuse aux détails. Pour éviter le stress et la pagaille de dernière minute et garantir la réussite de votre fête, vous devriez envisager de recourir à Modèle de liste à faire pour l'organisation d'une fête ClickUp .

Sur le modèle de checklist, vous pouvez organiser la planification de votre fête en la regroupant par étapes. Vous pouvez dresser la liste des tâches nécessaires à la préparation pendant l'évènement et à sa Fermé. Chacune d'entre elles peut comporter des sous-tâches dont la progression peut être suivie visuellement et auxquelles il est possible d'attribuer l'un des cinq statuts disponibles.

Que vous organisiez une petite fête ou que vous soyez un coordinateur de fête chevronné, le modèle de liste à faire pour la planification d'une fête de ClickUp permet de s'assurer qu'aucun détail crucial ne passe à travers les mailles du filet et que vous ne finissez pas par être pris dans une frénésie. Télécharger ce modèle

10. Modèle ClickUp de tâches à faire en matière d'autosoins

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Self-Care-Plan-To-Do-List-Template-1400x820.png ClickUp Self Care Plan To-Do List Template (Modèle de liste à faire pour le plan d'autosoins) /$$$img/

Donnez la priorité à vos soins personnels en suivant et en détaillant minutieusement vos objectifs sous forme de tâches ou de modèle de checklist

Étant donné que nous sommes tous très occupés, vous devez veiller à prendre soin de vous et à vous aimer le plus souvent possible. Grâce à l'outil personnalisable Modèle ClickUp de tâches à faire pour prendre soin de soi vous pouvez maintenir une description détaillée de toutes les choses dont vous avez besoin pour prendre soin de vous.

Pour organiser les tâches d'autosoins que vous avez l'intention d'entreprendre, vous disposez de quatre champs personnalisés à utiliser dans ce modèle de checklist. Vous pouvez classer les tâches en fonction des types d'autosoins ou des types de bien-être et maintenir des notes sur chacune d'elles, ainsi que des documents de référence.

Vous pouvez également suivre votre liste de tâches quotidiennes ou hebdomadaires et mettre à jour leur cours en fonction des six statuts disponibles sur le modèle. Cela devrait vous aider à classer par ordre de priorité les tâches qui ne sont pas sur la bonne voie, qui sont en attente ou qui n'ont pas commencé.

Dans l'ensemble, si vous tenez à rester responsable et cohérent dans vos soins personnels, le modèle de tâches de soins personnels ClickUp vous aide à voir visuellement comment vous faites à grande échelle pour répondre à vos besoins en matière de bien-être. Télécharger ce modèle

11. Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Rester organisé n'est pas seulement un mantra, c'est aussi un élément crucial pour atteindre vos objectifs et faire en sorte que vos tâches soient terminées rapidement. Cependant, gérer plusieurs tâches à la fois peut s'avérer chaotique. Heureusement, Modèle de liste à faire du calendrier de ClickUp vous permet de rester organisé et de garder le contrôle !

Ce modèle affiche une vue d'ensemble de toutes vos tâches, ce qui vous permet de planifier efficacement votre journée, votre semaine et votre avenir. Les fonctionnalités de ce modèle comprennent :

Planifiez facilement vos tâches : Oubliez les échéances manquées. Planifiez vos tâches efficacement grâce à ce modèle simple à utiliser mais robuste.

Organisez les tâches de manière systématique : Triez vos tâches en catégories claires et compréhensibles pour une meilleure visibilité et compréhension.

Affichez les tâches en détail : Obtenez un aperçu approfondi de chaque tâche et surveillez rapidement la progression.

Gardez le contrôle sur tout grâce à ce modèle de liste de tâches du Calendrier dynamique et augmentez votre productivité ! Ne vous contentez pas de planifier, de programmer et d'exécuter ; faites-le avec un sens de l'organisation ! Télécharger ce modèle

12. ClickUp Modèle de travail À faire

ClickUp Modèle de travail À faire

Le modèle de liste des tâches à faire au travail est un outil qui vous permet de gagner du temps en planifiant, en organisant et en obtenant un solide aperçu de vos tâches pour la semaine. De cette façon, vous pouvez toujours garder une longueur d'avance et vous préparer à une semaine super productive.

Le modèle vous permet de décomposer les tâches en sous-tâches, de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, et de bien maîtriser vos échéances. Avec une interface facile à naviguer et des fonctionnalités permettant de suivre visuellement la progression, d'organiser les projets et de gérer les délais, vous êtes bien équipé pour gérer la semaine à venir.

L'application Modèle de liste à faire pour le travail ClickUp est idéal pour ceux qui recherchent un moyen efficace de gérer leurs tâches hebdomadaires - qu'il s'agisse d'un projet, d'opérations quotidiennes ou de votre activité secondaire, ce modèle vous couvre. Terminé et moins de stress avec ce modèle de travail à faire organisé, efficace et convivial. Télécharger ce modèle

13. Modèle de liste de paliers ClickUp

Modèle de liste de paliers ClickUp

Classer les projets par niveau peut faciliter leur gestion et leur hiérarchisation. Mais créer une liste de niveau à partir de zéro est fastidieux et prend du temps.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-200644003&department=support&_gl=1*qaulcf*_gcl_aw*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBand0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJKOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owdnljVlNRlA0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Télécharger ce modèle /$$cta/

Optimisez votre processus de prise de décision avec le Modèle de liste de niveau ClickUp. Vous êtes confronté à de multiples choix et vous ne savez pas lequel privilégier ? Le modèle de liste de niveau ClickUp est ce qu'il vous faut. Ce modèle est conçu pour vous aider à peser efficacement vos options tout en fournissant une hiérarchie visuelle claire des tâches, des produits ou des choix.

Qu'il s'agisse d'évaluer des stratégies d'entreprise ou de placer vos films favoris, notre modèle permet une organisation et une hiérarchisation rapides afin que vous puissiez prendre des décisions en toute connaissance de cause. Avec des niveaux personnalisables, des codes couleur et des systèmes de classement flexibles, le modèle de liste de classement ClickUp vous permet de maintenir votre point de vue unique tout en clarifiant ce qui compte le plus. Faites-en votre outil de référence pour la prise de décision, la hiérarchisation des tâches ou de simples classements ludiques. Télécharger ce modèle

14. Modèle de liste d'activités ClickUp

Modèle de liste d'activités ClickUp

Jongler avec plusieurs activités à la fois peut être un véritable défi. C'est pourquoi ClickUp a soigneusement conçu son modèle de liste d'activités pour assister les chefs de projet et les responsables de bureau de gestion de projet (PMO) dans la création d'une liste d'activités efficace et efficiente. Modèle de liste d'activités de ClickUp fait passer le multitâche au niveau supérieur, en représentant une autre méthode de présentation d'un forfait de projet. Il vous permet de gérer tout, des listes de tâches et checklists de base aux échéanciers de projets complexes et aux plans de sprint, le tout à partir d'un hub central.

En utilisant le modèle de liste d'activités, vous vous engagez à faciliter le suivi de la progression des tâches, à améliorer l'organisation et la gestion du temps et, surtout, à maximiser la productivité en vous concentrant sur les tâches les plus cruciales. Identifiez et hiérarchisez rapidement les tâches et ne perdez jamais de vue la progression de votre projet en utilisant le modèle de liste d'activités de ClickUp. Lorsqu'il s'agit de planifier un projet avec succès, ce modèle est votre allié de confiance. Télécharger ce modèle

15. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Modèle de gestion des tâches ClickUp

Prenez vos tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles à bras-le-corps grâce à Le modèle de gestion des tâches de ClickUp . Ce modèle polyvalent fait office de gestionnaire de tâches personnel, vous aidant à répartir efficacement les tâches, à définir des paramètres et à suivre la progression. Vous pouvez facilement classer les tâches par catégories, définir des rappels et ajouter des dates d'échéance, ce qui vous permet de garder le contrôle de vos tâches et de ne jamais manquer une échéance.

Ce modèle offre plusieurs options de vue Tableau, Liste et Calendrier, ce qui vous permet de choisir celle qui convient le mieux à votre flux de travail. Avec le modèle de gestion des tâches ClickUp, la gestion des tâches devient transparente, interactive et, osons le dire, agréable. C'est un must absolu pour ceux qui cherchent à stimuler leur productivité et leur efficacité. Télécharger ce modèle

16. Modèle de liste à faire de Google Sheets par GooDocs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/peach-color-to-do-list-156708.jpeg Modèle de liste À faire de Google Sheets par GooDocs /$$$img/

Via GooDocs

Si vous êtes déjà un fervent utilisateur de Google Suite, un modèle de liste à faire Google Sheets peut être le choix idéal pour vous. Ce modèle vous permet d'organiser, de gérer et de suivre vos tâches quotidiennes dans une plateforme familière et facile à utiliser.

Vous pouvez présenter votre journée de manière ordonnée en fonction des tâches clés, ajouter des explications détaillées et des échéances. De plus, comme il est sur Google Sheets, vous pouvez commodément accéder à votre liste à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel appareil.

Ce modèle facilite la collaboration, ce qui le rend très adapté aux tâches partagées. Vous pouvez modifier, partager et mettre à jour le statut de chaque tâche en temps réel, ce qui permet à votre équipe de connaître votre progression.

Que vous planifiez un évènement personnel, que vous gériez un projet ou que vous suiviez les tâches quotidiennes, le modèle de liste À faire de Google Sheets permet non seulement de stimuler votre productivité, mais aussi de rationaliser votre gestion des tâches sans effort. Télécharger ce modèle

17. Modèle de liste quotidienne à faire de Google Sheets par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/modern-style-daily-to-do-list-156016.jpeg Modèle de liste quotidienne à faire de Google Sheets par GooDocs /$$img/

Via GooDocs

Transformez vos niveaux de productivité avec le modèle de liste quotidienne à faire de Google Sheets. Cette checklist sophistiquée et conviviale fournit un espace organisé pour vous permettre de forfaiter méticuleusement votre journée. Les sections détaillées de ce modèle vous permettent de présenter vos tâches, de fixer des paramètres, de définir des objectifs, d'établir des priorités de manière efficace et de suivre votre progression en cours de route. Il est rendu plus polyvalent avec la possibilité de l'intégrer de manière transparente dans votre Google Drive, ce qui permet une accessibilité, un partage et une collaboration faciles.

Le modèle de liste à faire quotidienne de Google Sheets est un outil fantastique pour les personnes à la recherche d'un moyen propre, direct et efficace de gérer leurs tâches quotidiennes. Responsable de la réussite des professionnels, des étudiants et de tous ceux qui souhaitent démarrer leur journée avec une feuille de route effacée, ce modèle est indispensable pour une gestion quotidienne réussie. Télécharger ce modèle

18. Modèle de liste à faire pour un projet sur Google Sheets par GooDocs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/simple-project-to-do-list-template-152324.jpeg Modèle de liste à faire pour un projet Google Sheets par GooDocs /$$img/

Délégué pour la polyvalence, ce modèle Google Sheets permet une planification complète du projet en vous permettant d'organiser les tâches, d'allouer des ressources, de déléguer la propriété des tâches, de définir des dates de début et d'échéance, et plus encore. Surveillez sans effort les statuts des tâches, appliquez des niveaux de priorité et maintenez également des notes pour améliorer la communication.

Le modèle permet une collaboration transparente, ce qui en fait un excellent choix pour les projets en équipe. Synchronisez-le avec Google Agenda pour obtenir des mises à jour et des rappels en temps réel, afin de vous assurer que votre projet reste sur la bonne voie. Pour les fans de la suite d'outils de productivité de Google, ce modèle apporte simplicité et efficacité à la gestion des projets. Télécharger ce modèle

19. Modèle de liste à faire colorée de Google Sheets par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/fuchsia-color-to-do-list-template-156362.jpeg Modèle de liste à faire colorée de Google Sheets /$$$img/

Mettez de la couleur dans votre gestion des tâches avec le modèle de liste à faire colorée de Google Sheets. Ce modèle vibrant apporte un élément de plaisir à votre liste à faire ordinaire, en veillant à ce que vos tâches soient présentées d'une manière visuellement attrayante.

Disposées de manière ordonnée, vous pouvez facilement écrire des tâches, définir des priorités, des délais et des assignés. Son code couleur vous permet de différencier les tâches prioritaires des autres et de mettre en évidence les tâches essentielles de la journée, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui aiment les couleurs et l'organisation.

Adapté aux tâches individuelles et collaboratives, le modèle coloré de Google Sheets est accessible depuis tous les appareils, ce qui facilite la révision ou l'ajout de tâches en déplacement. Vous pouvez même le partager avec des membres de l'équipe ou de la famille pour une distribution des tâches et une gestion du temps optimales. Laissez tomber la liste de tâches monotone ; libérez l'éclat de votre travail avec ce modèle. 🌈 Télécharger ce modèle

20. Modèle de liste à faire pour l'été sur Google Sheets par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/simple-summer-to-do-list-156022.jpeg Modèle de liste de choses à faire pour l'été sur Google Sheets par GooDocs /$$img/

Planifier les vacances d'été parfaites peut être une tâche décourageante, mais pas avec le modèle de liste à faire pour l'été de Google Sheets. Qu'il s'agisse d'un séjour, d'un voyage à la plage ou d'une aventure en sac à dos, vous pourrez en planifier tous les détails sans effort grâce à ce modèle interactif et facile à utiliser. Utilisez-le pour noter toutes les activités que vous souhaitez entreprendre, les lieux que vous souhaitez visiter et même les livres que vous avez forfait pour lire pendant vos après-midi d'été paresseux.

Vous pouvez ajouter des dates d'échéance, désigner des tâches et classer les éléments en fonction de leur niveau de priorité. Le modèle se synchronise également de manière transparente sur tous vos appareils, ce qui vous permet de forfaiter vos escapades estivales où que vous soyez. Restez organisé et profitez d'un été sans stress et rempli de plaisir grâce au modèle de liste à faire pour l'été de Google Sheets. Télécharger ce modèle

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un modèle de liste À faire ?

Malheureusement, beaucoup d'entre nous essaient de chercher un type de liste à faire pour se simplifier la vie, mais cela finit par nous laisser désorganisés et déconnectés des tâches d'action à accomplir. La conséquence est souvent moins de clarté et plus d'efforts dans l'organisation de notre travail.

Travail + encore plus de travail = 😰

Une simple liste de tâches est censée nous aider à réduire la procrastination et à ne pas créer plus de travail pour suivre une tâche. Grâce au modèle, rédiger sa liste de choses à faire ne doit pas être un exercice futile.

Les modèles vous permettent de créer plus facilement vos listes de tâches, de les passer en revue et d'optimiser votre productivité pendant que vous travaillez sur chacune d'entre elles. Les tâches doivent être simples à trier afin que vous puissiez hiérarchiser votre travail.

Et si jamais vous souhaitez modifier la commande de votre liste de tâches, créer une colonne de statut ou ajouter des tâches avec un nouvel ordre de priorité, vous n'irez pas loin sans modèle. Les modèles préconstruits et personnalisables sont des points de départ utiles pour les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce concernant leur liste à faire initiale.

Cela ne veut pas dire que les personnes expérimentées ne peuvent pas tirer parti d'une simple liste de tâches, mais plutôt que cela pourrait aider les pros de la tâche à parcourir leur checklist plus rapidement.

Voyez les choses sous cet angle. Votre modèle de liste à faire est essentiellement un assistant personnel. L'utilisation d'un outil de productivité améliore la qualité de vos listes de choses à faire. Jetons donc un coup d'œil à nos 10 modèles de listes de tâches les plus favoris à faire préférées et dire goodbye au papier et au crayon. 👋

Vous voulez d'autres modèles pour vos listes À faire ?

Une liste à faire vous aide à diviser vos objectifs en petits morceaux que vous pouvez facilement gérer. Voici nos 10 meilleures listes de choses à faire, mais ClickUp en a encore plus à vous proposer. Jetez un coup d'œil à la la liste complète des modèles ClickUp pour voir d'autres listes de travail, simples et de calendrier à faire que vous pouvez utiliser gratuitement.

Avec ces modèles conçus par des professionnels, commencez à hiérarchiser les tâches pour mieux gérer votre flux de travail. C'est une question d'efficacité ! ☑️