liste de contrôle de la gestion de projet en 9 points pour les gestionnaires

Chez ClickUp, tout tourne autour des processus et de la productivité.

En tant que gestionnaires de projet, nous savons que ces deux objectifs sont également les vôtres.

Pour vous aider dans votre le forfait du projet vous pouvez utiliser cette checklist pour chaque partie du processus. Utilisez-la avec les équipes de projet ou partagez-la avec d'autres chefs de projet de votre organisation.

Vous pouvez même ajouter une telle checklist à ClickUp (nous y reviendrons dans un instant).

Comme la liste de contrôle de la gestion de projet vos responsabilités comprennent la mise en place d'un forfait pour les tâches suivantes établir le forfait du projet .

Tout d'abord, voici les éléments essentiels d'un plan de projet parfait gestion de projet checklist.

Liste de contrôle pour la gestion de projet

9. Surveillez votre cours

Êtes-vous sur la bonne voie ?

Avez-vous fait le nécessaire pour respecter la date limite ?

Ce sont des questions importantes au moment où vous commencez votre projet. Réfléchissez aux produits livrables dont vous avez besoin et appliquez-les au calendrier de votre projet. Pensez également à les leçons apprises sur les projets précédents que vous avez gérés, et assurez-vous que toutes les informations pertinentes sur le projet sont disponibles pour votre équipe. Plus vous fournirez de détails dès le départ, mieux ce sera !

Vous pouvez suivre la progression de votre projet de plusieurs façons dans ClickUp.

Les diagrammes de Gantt de ClickUp vous donnent un aperçu des projets qui sont en bonne voie, de ceux qui sont en retard et de l'état d'avancement du projet Chemin critique pour vous indiquer les éléments les plus importants à faire. Rapports dans ClickUp vous indiquent également qui travaille sur quoi, combien de tâches ont été achevées, etc.

Vous pouvez également utiliser les Objectifs en ClickUp pour suivre la progression de votre projet. Définissez un objet, puis ajoutez un dossier, une liste ou des tâches en tant que cibles. Vous pouvez voir la progression de votre projet.

Une autre fonctionnalité qui peut vous aider à suivre la progression de votre projet est la suivante Portfolios . Cette fonctionnalité vous permet d'obtenir un aperçu de haut niveau de ce qui se passe dans votre équipe en vous permettant de lier des listes sélectionnées en un seul endroit cohérent. Vous pouvez personnaliser les affichages de vos Portfolios et même les partager avec d'autres personnes afin que tout le monde soit sur la même page au fur et à mesure de l'avancement de votre projet.

Bonus: Exemples de gestion de projet

**Conclusion

Maintenant que nous avons passé en revue les neuf étapes essentielles d'une checklist de gestion de projet, il existe encore une autre fonctionnalité pratique d'un outil de gestion de projet pour vous aider.

Oui, nous vous avons montré comment ClickUp peut vous aider - des dates d'échéance aux rapports sur la progression et les performances du projet - mais il y a aussi un autre élément du processus.

Vous pouvez créer un checklist des tâches ClickUp qui comprend chaque partie de ce processus. Chaque fois que vous voulez commencer un projet, vous pouvez disposer d'une checklist sauvegardée pour vous aider à faire chaque étape.

Il s'agit d'un forfait de démarrage de projet.

En voici un que j'ai créé à cet effet :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/Screen-Shot-2021-10-15-at-9.27.17-AM.png Checklist des tâches ClickUp /$$img/

Pour rendre les choses encore plus faciles, vous pouvez enregistrer les modèles de checklist comme modèle de gestion de projet et les recharger lorsque vous êtes prêt à les utiliser pour votre prochain projet.

ClickUp rend la planification de projet plus simple et plus productive pour les PM.

Rassemblez tout votre travail en un seul endroit et commencez à gagner une journée par semaine grâce à ClickUp !