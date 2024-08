30 modèles gratuits de listes de contrôle dans Word, Excel et ClickUp Docs

Nous adorons les listes de contrôle. Traitez-nous d'intellos, mais il n'y a rien d'aussi satisfaisant que de cocher le premier élément de la liste... sauf peut-être de cocher le dernier élément de la liste. ✅

Avec la bonne liste de contrôle, vous pouvez tout organiser dans votre vie - de votre semaine de travail à vos prochaines vacances en passant par la fermeture de votre maison.

Mais établir une liste de contrôle, s'assurer que vous n'avez pas oublié d'étapes et mettre de l'ordre dans les éléments peut être un projet en soi.

Alors, comment travailler plus intelligemment et non plus difficilement ? En utilisant des modèles de listes de contrôle préétablis pour lancer vos projets. Voici 30 de nos modèles de listes de contrôle préférés qui vous aideront à accomplir vos tâches quotidiennes et à franchir la prochaine étape importante.

Qu'est-ce qu'un modèle de liste de contrôle ?

Un modèle de liste de contrôle est une liste préétablie de tâches ou d'éléments avec des cases à cocher pour que vous puissiez marquer chaque élément comme étant terminé. Ces modèles de liste peuvent être très spécialisés ou très larges, selon la raison pour laquelle vous les utilisez.

Par exemple, si vous avez besoin d'une liste de courses, vous voudrez commencer par un modèle de liste de contrôle de tâches vierge, car les courses dont vous avez besoin vous seront propres. 🛒

Mais si vous avez besoin d'une liste de contrôle d'emballage, vous pouvez commencer par un modèle de liste de contrôle complète qui énumère déjà les articles que vous devez emballer (ce qui vous évite la charge mentale de devoir les énumérer vous-même). La plupart d'entre nous ont besoin d'articles similaires lorsqu'ils voyagent, après tout : des chaussettes, des sous-vêtements, une brosse à dents ... vous voyez le tableau. 🧦

L'utilisation d'un modèle de liste de contrôle préétabli est l'une de nos méthodes préférées de productivité . La planification, l'organisation et la mise en scène de nos projets ne posent aucun problème. De cette façon, nous pouvons conserver notre énergie cérébrale pour des choses plus importantes, comme faire le travail prévu sur notre liste de contrôle !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de contrôle ?

Les différents modèles de liste de contrôle vous aident à organiser différentes choses, de votre routine quotidienne au lancement de votre prochain produit. C'est pourquoi le contenu des différents modèles sera très différent. (Un modèle de liste de contrôle d'inventaire ne ressemblera en rien à un modèle de liste de contrôle de mariage, par exemple)

Cela dit, tous les modèles de liste de contrôle efficaces ont ces trois points en commun :

Facile à modifier: Il n'y a pas deux projets identiques. Votre modèle de liste de contrôle doit donc vous permettre de supprimer les éléments qui ne s'appliquent pas à vous et d'ajouter les éléments qui sont importants pour vous

Il n'y a pas deux projets identiques. Votre modèle de liste de contrôle doit donc vous permettre de supprimer les éléments qui ne s'appliquent pas à vous et d'ajouter les éléments qui sont importants pour vous **Il est préférable de commencer par une liste de contrôle qui comporte trop d'éléments, puis de supprimer ceux qui ne sont pas importants pour votre projet. Vous aurez ainsi moins de chances d'oublier quelque chose dans votre liste de tâches que si vous commencez par une liste de contrôle trop simple qui ne contient pas assez d'informations

**Pour les projets complexes pour lesquels vous pourriez avoir besoin d'un modèle de liste de contrôle pour les nouveaux embauchés, vous devez effectuer les tâches dans un certain ordre (publier la description du poste, examiner les candidatures, planifier les entretiens, etc.) Votre modèle de liste de contrôle doit refléter l'ordre des tâchespriorisation du projet avec l'ordre des tâches listées. Pour d'autres listes de contrôle, comme votre liste de courses, l'ordre peut ne pas avoir d'importance

30 modèles de listes de contrôle des tâches à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez votre liste de contrôle de ce qui entre dans une bonne liste de contrôle, voici 30 modèles qui cochent toutes les cases. ✅

Tous ces modèles de liste de contrôle sont gratuits et disponibles sur ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs et Google Sheets. Pour information, vous pouvez commencer à utiliser les modèles ClickUp en créant un compte gratuit sur le site de ClickUp

.

1. Modèle de liste de contrôle hebdomadaire ClickUp

Modèle de liste de contrôle hebdomadaire ClickUp

Ne tombez plus jamais dans le piège des lundis grâce à la liste de contrôle hebdomadaire ClickUp

Modèle de liste de contrôle hebdomadaire ClickUp

. Il s'agit d'un modèle de liste de contrôle hebdomadaire facile à utiliser pour les débutants, qui vous aide à organiser vos tâches quotidiennes. Il comprend quatre statuts : annulé, terminé, en cours et à faire.

Vous pouvez modifier l'affichage pour le voir comme un modèle de liste de contrôle hebdomadaire dans un calendrier ou comme un modèle de liste de contrôle quotidien

modèle de liste de tâches

. Quoi qu'il en soit, vous accomplirez vos tâches en un rien de temps grâce à votre liste de tâches actualisée.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste de contrôle d'audit interne ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour l'audit interne ClickUp

Même si votre entreprise ne dispose pas d'une équipe d'audit interne, vous pouvez organiser un examen approfondi de vos normes de qualité et de la sécurité sur le lieu de travail à l'aide du modèle de liste de contrôle de l'audit interne

Modèle de liste de contrôle d'audit interne ClickUp

.

Il comprend un guide de démarrage et vous permet d'organiser les tâches importantes après votre audit à l'aide d'une liste d'opportunités d'amélioration et d'une liste de non-conformités

gestion des tâches

des modèles de listes. Il est parfait pour créer un lieu de travail où la sécurité et la conformité sont au premier plan ! ⛑️

Télécharger ce modèle

3. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Lorsque vous organisez le lancement (ou la relance) d'un produit, il y a beaucoup d'éléments en mouvement. ⚙️

Les

Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

vous permet de garder le contrôle grâce à un diagramme de Gantt, une chronologie visuelle, des jalons et des listes de contrôle avec toutes les tâches nécessaires pour votre lancement spécifique. Utilisez des champs personnalisés pour créer une liste de tâches spécifique au lancement de votre produit ou ajoutez une barre de progression pour visualiser l'état de votre liste de tâches.

Associez-le à votre

Matrice RACI

pour définir les rôles dans le cadre du projet et veiller à ce que tous les membres de l'équipe sachent de quelles tâches ils sont responsables afin de rester sur la même longueur d'onde. Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste de contrôle d'embauche ClickUp

Modèle de liste de contrôle d'embauche ClickUp

Mettez vos nouveaux employés à l'aise avec l'entreprise et leur rôle à l'aide du modèle de liste de contrôle ClickUp Modèle de liste de contrôle d'embauche ClickUp . Il s'agit d'un modèle de liste de contrôle pour les nouveaux embauchés, facile à utiliser pour les débutants, qui simplifie le processus d'intégration des employés.

Votre équipe RH peut utiliser la liste pour gérer activement le processus, ou vous pouvez remettre le modèle de liste de contrôle des tâches aux nouveaux embauchés pour qu'ils gèrent eux-mêmes leurs tâches d'intégration. Il peut s'agir de leurs tâches hebdomadaires initiales ou de leur propre liste de contrôle pour passer en revue tous les documents d'accueil. Télécharger ce modèle

5. Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

Sans la bonne liste de contrôle, le changement peut faire peur. Mais avec la Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp le seul "eek !" que vous entendrez sera celui que vous prononcerez à propos des nombreuses fonctions de l'un des meilleurs modèles de liste de contrôle gratuits. 🤓

Il comprend un guide de démarrage, une liste de contrôle, une vue du calendrier, une chronologie, un examen des performances de l'équipe et sept champs personnalisés pour vous aider à mettre en œuvre toute nouvelle politique. Utilisez-le comme modèle de liste de contrôle mensuel ou dans une vue en boîte pour avoir un aperçu des tâches. Télécharger ce modèle

6. Modèle de liste de contrôle pour les réunions ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour les réunions ClickUp

S'il y a une chose qui suscite un grognement collectif de la part de toute votre équipe, c'est bien une réunion inutile. Oui, les réunions peuvent constituer une partie importante de votre flux de travail et contribuer à aligner les objectifs de l'entreprise sur ceux de la société les équipes interfonctionnelles mais nous avons tous participé à des réunions qui nous ont fait perdre du temps et qui auraient pu se résumer à un courriel. 📩

Évitez ce sort sur le lieu de travail et faites en sorte que vos réunions comptent grâce à l'outil Modèle de liste de contrôle de réunion ClickUp . Il propose toutes les étapes nécessaires à la planification et à l'organisation de réunions efficaces, ainsi qu'à la création d'un réseau de contacts d'action que votre équipe pourra mettre en œuvre au cours de sa journée de travail.

Tous les membres de l'équipe participant à la réunion apprécieront le fait que vous vous soyez préparé à rester organisé et à éviter les erreurs en gardant la trace de qui a dit quoi. Télécharger ce modèle

7. Modèle de liste de contrôle pour la gestion des fournisseurs ClickUp

Gérez vos relations avec les fournisseurs et choisissez les meilleurs d'entre eux

Les Modèle de liste de contrôle pour la gestion des fournisseurs ClickUp est votre ressource de référence pour suivre vos relations avec les fournisseurs afin de maintenir la cohérence. Conservez les coordonnées de vos fournisseurs en un seul endroit et créez des évaluations des fournisseurs pour analyser leur rapidité d'exécution, leur facilité d'utilisation et la qualité de leurs services.

Ce modèle vous aidera à passer en revue vos relations et à choisir les meilleurs fournisseurs meilleurs fournisseurs pour votre entreprise . Télécharger ce modèle

8. Modèle de liste de contrôle de la qualité ClickUp

Modèle de liste de contrôle de qualité ClickUp

Contrôlez la qualité de vos produits grâce au modèle de liste de contrôle de la qualité de ClickUp Modèle de liste de contrôle de la qualité ClickUp . Ce modèle fournit un processus pour tester vos produits afin de s'assurer qu'ils répondent toujours à vos normes.

Si vous rencontrez des problèmes avec ce modèle de contrôle de la qualité vous pouvez les marquer comme étant mineurs, majeurs ou critiques, ce qui vous aide à hiérarchiser votre travail . Vous pouvez également marquer les tâches comme approuvées ou rejetées afin de savoir quand il est temps d'aller sur le marché et quand il est temps de retourner à la planche à dessin. 🧑

Try out these *Modèles de registre des risques* ! Télécharger ce modèle

9. Modèle de liste de contrôle SEO de ClickUp

Modèle de liste de contrôle SEO de ClickUp

Le Modèle de liste de contrôle SEO de ClickUp vous permettra d'aligner votre stratégie de contenu afin d'obtenir une vue d'ensemble. Il comprend une liste de contrôle pour s'assurer que tout, de vos balises de titre à vos liens internes, est conforme aux meilleures pratiques et processus de référencement.

De plus, il vous permet de classer vos projets de référencement selon qu'ils font partie de votre page d'accueil, de votre page FAQ, de vos pages produits ou de vos pages de blog. Vous pouvez également organiser les tâches en fonction de leur importance et gérer la capacité de votre équipe à partir du modèle. Télécharger ce modèle

10. Modèle de liste de contrôle des produits numériques ClickUp

Modèle de liste de contrôle des produits numériques ClickUp

Planifiez le développement et le lancement de votre produit numérique avec le modèle Modèle de liste de contrôle des produits numériques ClickUp . Cette liste de contrôle détaillée vous aidera à concevoir, emballer et vendre votre nouveau produit numérique du début à la fin. Il s'agit essentiellement de l'ensemble de votre processus de gestion de projet emballé avec un arc. 🎁 Télécharger ce modèle

11. Modèle de liste de contrôle pour les vacances ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour les vacances ClickUp

Pouvons-nous obtenir un "yay !" pour vos prochaines vacances ?! Le modèle de liste de contrôle des vacances ClickUp vous permettra de vous détendre au maximum. 🏝️

Avec des listes d'articles à acheter et à emballer, ainsi qu'un espace pour indiquer la quantité dont vous avez besoin, vous n'aurez plus à vous soucier d'oublier quoi que ce soit. Cette liste de contrôle est facile à utiliser pour tout le monde et permet d'attribuer des responsabilités à d'autres personnes.

Vous serez prêts à partir en avion ! ✈️ Télécharger ce modèle

12. Modèle de liste de contrôle de déménagement ClickUp

Modèle de liste de contrôle de déménagement ClickUp

Avant de changer de domicile ou de ville, utilisez la Modèle de liste de contrôle de déménagement ClickUp pour faciliter votre déménagement. Ce modèle planificateur numérique vous accompagnera dans le nettoyage de votre maison, l'organisation des déménageurs, l'emballage et la prise en charge de vos animaux de compagnie.

Il décrit toutes les tâches que vous devez accomplir pour quitter votre maison actuelle et vous installer dans votre nouveau lieu de vie - parce qu'il n'y a pas d'endroit comme chez soi ! 🏡 Télécharger ce modèle

13. Modèle de liste de contrôle pour la clôture d'un contrat immobilier ClickUp

ClickUp Real Estate Closing Checklist Template (Modèle de liste de contrôle pour la clôture d'un contrat immobilier)

Si vous êtes agent immobilier, vous savez à quel point il est difficile de conclure la vente d'un bien immobilier - et vous passez le plus clair de votre temps à essayer de faciliter la tâche de vos clients. Avec le Liste de contrôle ClickUp pour la conclusion d'un contrat immobilier vous pouvez vous faciliter la tâche.

Gardez une trace de la coûts de marketing immobilier ce modèle vous aidera à gérer votre processus de vente depuis l'offre initiale jusqu'à la remise des clés à vos clients. Ce modèle vous aidera à gérer votre processus de vente depuis l'offre initiale jusqu'à la remise des clés à vos clients. 🗝️ Télécharger ce modèle

14. Modèle de liste de contrôle ClickUp pour la retraite

Modèle de liste de contrôle pour la retraite ClickUp

Nous travaillons chaque jour avec un objectif : cesser de travailler. La retraite est le but ultime de toute carrière fructueuse, mais elle nécessite beaucoup de planification.

Vous devrez faire le point sur vos finances et décider de ce que vous ferez de tout votre temps libre - car si vous prévoyez de passer votre retraite à faire de la plongée en haute mer, vous aurez besoin de beaucoup plus d'économies que si vous prévoyez de jardiner. 👩‍🌾

Les Liste de contrôle ClickUp pour la retraite vous aidera à tout planifier afin que vous puissiez déterminer quand prendre votre retraite et comment planifier votre prochain chapitre. Télécharger ce modèle

15. Word Onboarding Checklist Template by Template.net

via Template.net Cette liste de contrôle pour l'intégration des employés de Template.net est idéale pour les équipes de RH qui s'appuient sur Microsoft Office . Il vous aidera à organiser une liste de tâches transversales pour l'intégration des nouveaux employés, en définissant les tâches des services des ressources humaines, des salaires, de l'administration, de la formation et du développement.

Ce modèle de liste de contrôle est un moyen facile d'établir un processus d'intégration si vous n'en avez pas déjà un. Télécharger ce modèle

16. Modèle de liste de contrôle Word par Template.net

via Template.net Ce modèle modifiable pour Microsoft Word vous permet de créer n'importe quelle liste. Transformez-le en modèle de liste de contrôle pour le nettoyage de la maison ou en modèle de liste de contrôle pour le mariage, et téléchargez-le au format PDF.

Il est vrai que vous devrez planifier les éléments de votre liste, mais elle est déjà formatée pour vous et constitue un modèle de liste de contrôle facile à imprimer. 🖨️ Télécharger ce modèle

17. Modèle de liste de contrôle pour un voyage d'affaires (Word)

via Microsoft Word En utilisant cette liste de contrôle pour préparer votre prochain voyage d'affaires, vous saurez que tout est réglé à la maison et au bureau et que vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs professionnels.

Ce modèle comprend quatre sections : une pour la préparation du bureau, une pour la préparation du domicile, une pour la préparation des bagages et une pour les informations à laisser au personnel soignant. Il vous permettra d'avoir l'esprit tranquille pendant votre absence. ✌️ Télécharger ce modèle

18. Google Docs Construction Checklist Template by Template.net

via Template.net Préparez votre prochain projet de construction avec ce modèle de liste de contrôle. Il s'agit d'une liste de contrôle qui va de la signature du contrat à l'inspection finale de la maison et qui couvre toutes les étapes intermédiaires. Il peut être utilisé comme liste de contrôle quotidienne ou votre document pour tout ce qui concerne le projet, du début à la fin.

Que votre équipe de construction travaille sur une nouvelle construction ou un remodelage important, cette liste vous aidera à garder une trace de chaque étape et de l'entrepreneur qui en est responsable. 👷

Check out these modèles de contrats ! Télécharger ce modèle

19. Modèle de liste de contrôle Excel

via Microsoft Excel Ce modèle de Microsoft Excel vous aidera à créer une liste de tâches et à la classer en fonction de la date d'échéance, de la priorité et du domaine de votre vie où elle est la plus pertinente.

Obtenez une vue d'ensemble de vos projets personnels, familiaux, domestiques et professionnels en un seul endroit, et suivez vos progrès quotidiens et hebdomadaires avec des graphiques à barres colorés dans ce format Excel. car qui n'aime pas un graphique pour voir sa liste de contrôle quotidienne ou ses tâches hebdomadaires ! 📊 Télécharger ce modèle

20. Modèle de liste de contrôle Google Sheets par BenCollins

via BenCollins Ce modèle de liste de tâches simple est un moyen facile de suivre vos tâches quotidiennes grâce à des cases à cocher et à des éléments de liste modifiables. Vous devrez créer vos propres tâches, mais cela en fait un modèle de liste flexible pour le suivi de vos tâches ménagères, la création d'une liste de courses ou la mise en place d'un projet pour lequel vous devez terminer une tâche avant de passer à la suivante.

Ce n'est pas le meilleur modèle pour les projets complexes organisés, mais c'est un bon modèle de liste de contrôle quotidienne. Télécharger ce modèle

10 autres modèles de listes de contrôle Excel

Vous cherchez encore d'autres modèles de listes de tâches ? Essayez ces autres options Excel :

Cochez ce point sur votre liste avec ces modèles de liste de contrôle

Le modèle de liste de contrôle vous permet de passer directement de l'organisation à la réalisation de vos tâches. 📝

Vous avez beaucoup de choses à faire lorsque vous démarrez un nouveau projet. Rester assis à organiser de petites cases à cocher n'en fait pas partie. Heureusement, il existe de nombreux modèles de liste de contrôle efficaces pour lancer votre processus de gestion de projet.

Choisissez la liste de contrôle la plus pertinente pour votre projet, puis plongez dans le travail qui compte vraiment. 🏊

ClickUp peut vous aider à organiser n'importe quoi dans votre vie afin que vous puissiez économiser votre énergie cérébrale pour mener à bien d'autres projets. 🧠

Commencez avec un compte ClickUp gratuit aujourd'hui.