Certains jours, on a l'impression que le monde fonctionne avec des documents. Il y a des documents pour partager des informations, des documents pour effectuer des calculs, des documents pour cartographier des processus et les documents à collaborer à des projets pour n'en citer que quelques-uns. 📚

Dieu merci, beaucoup de ces documents sont désormais électroniques - le monde a besoin de tous les arbres que nous pouvons obtenir en ce moment !

Que vous travailliez ou non dans un bureau, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de produire des documents des documents d'un type ou d'un autre quotidiennement.

MS Office a peut-être déjà été le choix par défaut (surtout si vous travaillez dans une entreprise), mais il existe aujourd'hui de nombreuses autres options qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux. Elles peuvent également vous faire économiser de l'argent.

Pour vous ouvrir les yeux sur ces possibilités, nous vous présentons les 10 meilleures alternatives à Microsoft Office en 2024. 👀

Que rechercher dans une alternative à Microsoft Office ?

Tout d'abord, réfléchissez à la complexité du travail que vous effectuez. Avez-vous besoin de fonctions avancées ou seulement de fonctions de base ? Peut-être préférez-vous des fonctionnalités simples et directes, qui vous permettent de faire votre travail sans vous compliquer la vie. 🛠️

Dans ce cas, recherchez les fonctionnalités suivantes :

Une interface utilisateur claire et intuitive, qui vous permet d'être rapidement opérationnel

La possibilité de gérer une série de types de fichiers, par exemple des applications de traitement de texte comme Microsoft Word (.doc et .docx), des feuilles de calcul comme Excel (.xls et .xlsx), et des formats de présentation comme PowerPoint (.ppt et .pptx)

Automatisation du flux de travail outils permettant d'accroître votre productivité, par exemple en vous permettant de créer des tâches à partir d'un document

Compatibilité avec les appareils mobiles, afin que vous puissiez travailler de n'importe où

Stockage dans le nuage, pour que vous et votre équipe puissiez accéder aux dernières mises à jour en temps réel, ce qui vous permet d'améliorer votre productivitéle partage de fichiers etgestion d'équipe simple

10 Meilleures alternatives à Microsoft Office à utiliser en 2024

Vous êtes peut-être à la recherche d'une nouvelle façon de travailler en ligne avec les documents de votre équipe. Ou peut-être voulez-vous impressionner un client avec une présentation afin de remporter ce nouveau projet en freelance. 🤩

Quelle que soit votre situation, vous en savez maintenant un peu plus sur ce que vous recherchez, alors explorons quelques-unes des meilleures alternatives à Microsoft Office qui existent actuellement.

Faites bonne impression en utilisant ClickUp pour rédiger, éditer et collaborer sur tous vos documents

ClickUp est un outil d'aide à la rédaction basé sur le cloud outil de productivité basé sur le cloud

qui fonctionne également comme une alternative gratuite à Microsoft Office. Il est extrêmement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à votre flux de travail. De plus, l'interface "glisser-déposer" le rend très convivial.

Utilisez l'un des nombreux modèles ou ClickUp AI

pour commencer, ou créez votre propre document à partir de zéro. Vous pouvez enregistrer les documents que vous utilisez souvent comme modèles pour gagner du temps

plus tard. Classez ensuite vos documents par catégories afin de pouvoir les rechercher facilement et les ajouter à n'importe quel endroit de votre espace de travail.

Partage de fichiers et collaboration en temps réel

sont un jeu d'enfant avec ClickUp. Une fois que vous avez créé vos Docs ClickUp

vous pouvez les relier à des flux de travail afin d'obtenir la contribution de votre équipe.

Détection et édition collaborative, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs

Marquer les membres de l'équipe et les assigner éléments d'action

afin que rien ne passe inaperçu. Il est facile de gérer les autorisations afin de garder le contrôle sur la confidentialité des documents et les droits d'édition.

ClickUp est également excellent pour la gestion de projets, la gestion de bureau

et gestion du flux de travail

. Avec des outils qui vous aident à visualiser les délais et les charges de travail de l'équipe, il s'agit essentiellement d'un système de gestion du flux de travail suite de productivité

qui vous soutient à tous les niveaux. ✨

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Construire des documents ClickUp avec de multiples options de style

Vous et votre équipe pouvez facilementéditer des documents pour les rendre parfaits

Il est facile de mettre en forme des documents pour qu'ils aient un aspect très professionnel

Convertir le texte des documents en tâches dont vous pouvez assurer le suivi

Migration multiplateforme - par exemple, deEspace de travail Google asana, Excel ou Monday.com, et l'intégration avec des outils tels que Zoom, Slack et Dropbox est très simple

Limites de ClickUp :

La version gratuite ne vous donne pas accès à des fonctionnalités avancées telles que l'analyse ou les calendriers de projet, mais il est facile de passer à une version payante qui le permet

Il y a tellement de fonctionnalités qu'il faut parfois un certain temps pour apprendre à les utiliser toutes

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. LibreOffice

via LibreOffice

Cette alternative à Microsoft Office est issue de la version originale d'OpenOffice. Il s'agit d'une suite bureautique gratuite à code source ouvert, conçue dans un esprit de partage et de collaboration. Doté d'un traitement de texte, d'un tableur, d'une base de données et de fonctions de présentation, entre autres, cet outil bureautique est conçu pour vous aider à créer facilement des documents professionnels et bien structurés.

La dernière version propose des améliorations au mode sombre pour que vous puissiez régler la luminosité de l'interface, la possibilité d'inclure des tableaux de données dans les graphiques, ainsi que de meilleures performances et une meilleure compatibilité dans l'ensemble. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de LibreOffice :

L'interface utilisateur est très propre et facile à utiliser

Il est compatible avec les documents Word, Excel et PowerPoint, ainsi qu'avec le format Open Document (ODF)

Vous pouvez exporter vers un large éventail de formats différents, y compris les fichiers PDF

Il est conçu à partir d'un logiciel libre et gratuit, de sorte que vous pouvez l'utiliser, le partager et le modifier pour l'adapter à vos besoins spécifiques

Limitations de LibreOffice :

Il n'offre pas de support technique à moins que vous n'achetiez une solution basée sur LibreOffice à l'un de ses partenaires

Il n'y a pas de programme de messagerie intégré comme Outlook pour le moment, il ne peut donc pas remplacer complètement Microsoft Office

Prix de LibreOffice :

Gratuit avec donation optionnelle

LibreOffice ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (250+ commentaires)

4.3/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2,000+ reviews)

3. WPS Office

via Bureau du SPW

Kingsoft WPS Office est un outil de collaboration conçu pour créer et modifier facilement des documents de traitement de texte, des feuilles de calcul et des présentations. Il stimule la créativité tout en vous permettant de suivre les modifications que vous ou d'autres personnes avez apportées à vos documents. Vous pouvez également l'utiliser pour éditer, fusionner, diviser ou convertir des fichiers PDF.

Que vous rédigiez un rapport, un plan de projet, un CV, un calendrier de travail ou un discours, choisissez parmi plusieurs catégories de modèles gratuits afin de ne pas avoir à créer votre format de document à partir de zéro.

Les meilleures caractéristiques de WPS Office :

Il est compatible avec Microsoft Office et Google Docs

Il peut être téléchargé gratuitement sur plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Windows, MacOS, iOS, Android et Linux

Travaillez de n'importe où sur un PC, un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone portable, surtout si vous avez la version Pro, qui peut être utilisée sur neuf appareils simultanément

Protégez la sécurité de vos données en définissant et en modifiant les autorisations d'accès aux données

La version PC prend en charge 13 langues, tandis que la version mobile en prend en charge 46

Limitations de WPS Office :

La suite bureautique gratuite utilise de la publicité pour couvrir ses coûts, ce qui peut être gênant lorsque vous essayez de travailler

Si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités plus avancées et d'un espace de stockage plus important, vous devez payer pour les formules Pro ou Enterprise

Prix de WPS Office :

WPS Standard: Gratuit

Gratuit WPS Pro: 23,99 $ pour 6 mois ou 35,99 $ par an

23,99 $ pour 6 mois ou 35,99 $ par an WPS Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (260+ commentaires)

4.4/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,300+ avis)

4. Espace de travail Google

via Espace de travail Google

Appelée à l'origine G Suite, cette alternative à Microsoft Office est un outil de productivité et de collaboration basé sur le web. Il s'agit de la version professionnelle de Gmail, conçue pour les particuliers comme pour les entreprises. Il comprend un tableau de bord analytique qui vous permet de voir comment vos données sont utilisées Espace de travail Google est utilisé et configurer les paramètres de sécurité.

Tous les forfaits vous donnent accès à Google Docs, Sheets et Slides, ainsi qu'à Google Drive et Gmail, et vous pouvez également configurer une adresse électronique personnalisée pour votre entreprise. Ensuite, au fur et à mesure que le coût du forfait augmente, vous obtenez progressivement plus de stockage par utilisateur, plus de participants par vidéoconférence, une sécurité renforcée et une meilleure assistance technique. ✨

Les meilleures caractéristiques de Google Workspace :

Vous pouvez stocker et partager vos fichiers bureautiques en ligne pour y accéder facilement à partir de n'importe quel navigateur web

Google Workspace offre plus de sécurité et des intégrations plus avancées que Gmail

Les pages partageables peuvent être intégrées à Google Calendar pour que vos documents de réunion soient regroupés en un seul endroit

Pour les entreprises, le stockage groupé par utilisateur peut être partagé entre plusieurs utilisateurs

L'assistance est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Limitations de Google Workspace :

Il est basé sur le web, donc si votre connexion internet est instable, vous ne pouvez pas travailler hors ligne

Vous ne pouvez lier qu'un seul domaine par pack, donc si vous avez plusieurs domaines, vous devez acheter des packs supplémentaires et vous connecter à chacun d'entre eux séparément

Prix de l'espace de travail Google :

Essai gratuit: Pendant 14 jours

Pendant 14 jours Plan individuel: 9,99 $ par mois (réduction disponible avec un engagement d'un an)

9,99 $ par mois (réduction disponible avec un engagement d'un an) Business Starter: 6 $/mois par utilisateur (engagement d'un an requis)

6 $/mois par utilisateur (engagement d'un an requis) Business Standard: 12$/mois par utilisateur (engagement d'un an)

12$/mois par utilisateur (engagement d'un an) Business Plus: 18 $/mois par utilisateur (engagement d'un an requis)

18 $/mois par utilisateur (engagement d'un an requis) Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40,500+ reviews)

4.6/5 (40,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (14,600+ reviews)

5. Bureau Calligra

via Bureau Calligra

Cette alternative gratuite à Microsoft Office est à la fois une suite bureautique et une suite d'art graphique, et cette technologie graphique se retrouve dans toutes les applications. Il s'agit également d'un logiciel libre et gratuit.

Calligra Words, l'application de traitement de texte, comprend des fonctions de publication assistée par ordinateur qui vous permettent de créer de magnifiques documents par simple "glisser-déposer". Utilisez des plug-ins pour ajouter de nouveaux graphiques et effets à vos présentations Calligra Stage, et même l'outil de calcul et de feuille de calcul Sheets vous permet de créer des organigrammes et des cartes heuristiques. 🤩

Les meilleures caractéristiques de Calligra Office :

Il est facile d'ajouter des graphiques à n'importe lequel de vos documents pour les rendre attrayants

Choisissez parmi une gamme de modèles pour différents cas d'utilisation ou créez votre propre format

Une liste complète de formules vous permet de créer vos propres formules dans Sheets

L'interface utilisateur est très réactive, ce qui vous permet d'en faire plus en moins de temps

Il existe même un outil de gestion de projet pour les projets de moyenne à grande envergure

Limitations de Calligra Office :

Certains utilisateurs estiment que ses fonctionnalités sont trop limitées pour remplacer réellement d'autres suites bureautiques open-source

Le logiciel n'est pas mis à jour aussi régulièrement que d'autres alternatives gratuites à Microsoft Office

Prix de Calligra Office :

Gratuit avec donation optionnelle

Calligra Office ratings and reviews :

G2: Pas encore d'évaluation ou de critique

Pas encore d'évaluation ou de critique Capterra: Pas encore d'évaluation ou de commentaire

6. Apple iWork

Via Pomme

Les applications de traitement de texte, de tableur et de présentation Apple iWork sont appelées Pages, Numbers et Keynote. Il n'est pas surprenant qu'elles soient conçues pour être utilisées sur la gamme de produits Apple, y compris le Mac, l'iPhone et l'iPad, ainsi que sur le web via iCloud.com

. Cependant, vous pouvez ouvrir, modifier et exporter des documents avec des formats de fichiers tels que .doc, .xlsx et .pptx. 📚

La gamme de modèles vous aide à créer des documents puissants, professionnels et esthétiques, personnalisés en fonction de vos besoins. Et la collaboration est facilitée par le suivi des modifications, les mises en évidence et le chat intégré avec le reste de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple iWork :

L'interface utilisateur est très claire et agréable à l'œil

Il est facile d'utiliser les outils graphiques intégrésoutils de conception graphique intégrés pour créer des documents attrayants

Si vous travaillez sur votre iPad, vous pouvez ajouter des notes et des illustrations à l'aide de votre Apple Pencil

Le transfert de votre travail entre appareils Apple est un jeu d'enfant

Les limites d'Apple iWork :

Toutes les personnes travaillant sur un document doivent utiliser Apple iWork

Si vous ouvrez des documents iWork dans Microsoft Office, vous devez vérifier qu'il n'y a pas d'incohérences de formatage ou de caractères manquants

Prix d'Apple iWork :

Version gratuite pour toute personne disposant d'un compte iCloud

Apple iWork ratings and reviews :

G2: 4.3/5 pour Apple Numbers (140+ commentaires)

4.3/5 pour Apple Numbers (140+ commentaires) Capterra: Pas encore de notes ou de commentaires

7. Dropbox Paper

via Papier Dropbox Dropbox Paper

est l'outil d'édition de Dropbox. Il facilite la collaboration en temps réel avec votre équipe grâce aux commentaires et vous permet d'assigner des tâches à partir d'un document.

Les conceptions simples et épurées facilitent la création de documents. Vous pouvez également intégrer toute une série de fichiers, notamment des cartes Google, des clips SoundCloud, des vidéos YouTube et des GIF pour faire passer votre message et rendre votre document plus intéressant, puis le transformer automatiquement en présentation. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Paper :

Pour y accéder, il suffit de créer un compte Dropbox - même un compte gratuit fait l'affaire

Choisissez parmi une gamme de modèles pour commencer, y compris un plan de projet, un espace de brainstorming, un plan de médias sociaux et des notes de réunion

Organisez tout en regroupant l'ordre du jour, le compte rendu et les prochaines étapes de votre réunion en un seul endroit

Vous pouvez télécharger des documents pour les utiliser hors ligne, comme avec Microsoft Word

Limites de Dropbox Paper :

Vous devez disposer d'un compte Dropbox pour accéder à Dropbox Paper. Vous pouvez obtenir gratuitement un compte offrant jusqu'à 2 Go de stockage

Certains utilisateurs estiment que les formats et les présentations de projets sont un peu limités par rapport à la suite Office

Prix de Dropbox Paper :

**Essai gratuit : 30 jours pour les formules Standard, Advanced et Professional

Plus: 9,99 $/mois pour un utilisateur, 2 To (avec facturation annuelle)

9,99 $/mois pour un utilisateur, 2 To (avec facturation annuelle) Standard: 15 $/mois par utilisateur pour les petites équipes d'au moins trois personnes, 5 To (facturation annuelle)

15 $/mois par utilisateur pour les petites équipes d'au moins trois personnes, 5 To (facturation annuelle) Famille: 16,99 $/mois pour un maximum de six utilisateurs, 2 To (facturation annuelle)

16,99 $/mois pour un maximum de six utilisateurs, 2 To (facturation annuelle) Avancé: 24 $/mois par utilisateur pour les équipes d'au moins trois personnes, avec espace illimité (facturation annuelle)

24 $/mois par utilisateur pour les équipes d'au moins trois personnes, avec espace illimité (facturation annuelle) Professionnel: 16,58 $/mois pour un utilisateur (freelance), 3 To (facturation annuelle)

16,58 $/mois pour un utilisateur (freelance), 3 To (facturation annuelle) Entreprise: Contacter pour les prix, personnalisable avec espace illimité

Dropbox Paper ratings and reviews :

G2: 4.1/5 (4,400+ reviews)

4.1/5 (4,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

8. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice

Cette alternative gratuite à Microsoft Office est un logiciel de bureautique open-source utilisé par des millions d'utilisateurs. Il a été développé pendant de nombreuses années, souvent à la demande des utilisateurs. 👀

Avec les applications habituelles de traitement de texte, de tableur et de présentation, entre autres, il stocke les données au format standard Open Document Format (ODF), mais peut toujours fonctionner avec des fichiers provenant de la plupart des autres logiciels de bureautique.

Les meilleures caractéristiques d'Apache OpenOffice :

Il est facile à utiliser parce qu'il fonctionne comme beaucoup d'autres logiciels de bureautique et possède la plupart des mêmes fonctions

Il fonctionne sur presque tous les ordinateurs et dans de nombreuses langues

Il est entièrement gratuit et peut être utilisé comme bon vous semble

Limitations d'Apache OpenOffice :

Si vous utilisez également la suite Microsoft Office, vous risquez de rencontrer occasionnellement quelques problèmes de compatibilité

Certains utilisateurs estiment que l'interface est un peu vieillotte et qu'elle mériterait d'être améliorée

Prix d'Apache OpenOffice :

Gratuit (bien que vous puissiez donner de votre temps pour travailler sur le système si vous avez des compétences en développement de logiciels)

Apache OpenOffice ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (300+ reviews)

4.3/5 (300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (450+ avis)

9. OfficeSuite

via OfficeSuite

OfficeSuite est exactement ce qu'il semble être : une suite d'outils bureautiques couramment utilisés. Outre les applications de traitement de texte, de tableur et de présentation, cette alternative à Microsoft Office offre également des fonctionnalités de messagerie et de calendrier.

Collaborez sur des documents avec votre équipe en utilisant des surlignements, des commentaires, des dessins et le suivi des modifications. Et grâce à un éditeur PDF dédié, vous pouvez utiliser des fonctionnalités avancées pour remplir des formulaires, définir des autorisations d'édition, utiliser des signatures numériques et verrouiller des fichiers avec un mot de passe - ou les convertir dans d'autres formats de fichier. 🙌

Les meilleures fonctionnalités d'OfficeSuite :

Créez vos nouveaux fichiers à partir d'une sélection de modèles faciles à utiliser

OfficeSuite est entièrement compatible avec Microsoft Office et Google Docs, ainsi qu'avec les formats Open Document

Il fonctionne sur Windows, Android et iOS, et vous pouvez synchroniser vos documents entre les différentes plateformes

Intégration transparente avec des services en nuage tels que OneDrive, Google Drive et DropBox

Limitations d'OfficeSuite :

Il n'existe pas d'outils de collaboration en direct pour travailler avec votre équipe en temps réel

La fonction de recherche et de remplacement est quelque peu limitée par rapport aux autres options de Microsoft Office de cette liste

Prix d'OfficeSuite :

Essai gratuit d'OfficeSuite: Pendant sept jours pour les formules Personal et Family

Pendant sept jours pour les formules Personal et Family Particulier: 39,99 $/an pour un utilisateur

39,99 $/an pour un utilisateur Famille: 59,99 $/an pour 6 utilisateurs

59,99 $/an pour 6 utilisateurs Business: 3,99 $/mois par utilisateur

3,99 $/mois par utilisateur Business Extra: $6.99/mois par utilisateur (avec éditeur PDF avancé)

$6.99/mois par utilisateur (avec éditeur PDF avancé) Home & Business 2024: $99.99 pour un utilisateur (achat unique)

OfficeSuite ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.0/5 (20+ commentaires)

10. Bureau Polaris

via Bureau Polaris

Polaris Office vous permet d'afficher, de modifier et de partager des documents de traitement de texte, des diapositives et des feuilles de calcul dans votre navigateur et vous aide à gérer facilement les fichiers PDF. Choisissez parmi une variété de styles pour donner à vos documents une apparence soignée et professionnelle, collaborez avec votre équipe et suivez les modifications au fur et à mesure.

La fonctionnalité d'IA récemment ajoutée fait monter d'un cran cette alternative à Microsoft Office, en vous aidant à travailler plus intelligemment et à créer du contenu plus facilement. 🙌

Les meilleures caractéristiques de Polaris Office :

Il est très simple et facile à utiliser

Polaris Office fonctionne à la fois sur les PC et les appareils mobiles

Les modèles peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins

Il offre des fonctions de sécurité pour protéger les documents importants

Le produit est en constante évolution et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées chaque semaine

Limitations de Polaris Office :

La capacité de stockage est quelque peu limitée, ce qui peut être frustrant

Si vous utilisez la version gratuite, vous serez soumis à des publicités pour vous convaincre de passer à la version payante

Prix de Polaris Office :

Polaris Office Smart (cloud): 39,99 $/an pour neuf appareils

39,99 $/an pour neuf appareils Polaris Office Pro (cloud): 59,99 $/an pour 15 appareils et plus de stockage

59,99 $/an pour 15 appareils et plus de stockage Windows ou MacOS (PC): 79,99 $ pour un PC (achat à vie)

79,99 $ pour un PC (achat à vie) iOS (mobile): 39,99 $ (achat à vie)

39,99 $ (achat à vie) Polaris Office Entreprise: 83,88 $/an pour plusieurs appareils

Polaris Office ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (20 commentaires)

4.2/5 (20 commentaires) Capterra: 4.4/5 (16 commentaires)

