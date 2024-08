10 meilleurs logiciels d'édition de documents pour 2024

Bien que de nombreux nouveaux formulaires de communication soient apparus au fil des ans, les documents restent une méthode éprouvée pour partager des informations et tenir les membres de l'équipe au courant de l'actualité. Il existe de nombreux éditeurs de documents sur le marché, presque aussi nombreux que les objectifs qu'ils poursuivent.

Tant que les clients utiliseront Word, PDF et du texte simple pour transmettre des informations, les logiciels de modification en cours resteront un marché très saturé. Faire le tri parmi les produits pour trouver celui qu'il vous faut peut s'avérer décourageant. Ce guide a pour but de vous aider à faire le bon choix !

Qu'est-ce qu'un logiciel de modification en cours ?

Les éditeurs de documents sont une catégorie de logiciels qui créent, modifient et mettent en forme des documents numériques. Ils ajustent généralement l'apparence du document et l'enregistrent dans divers formats de fichiers, tels que Microsoft Word et PDF. Ils permettent souvent la collaboration et comprennent des outils pour améliorer votre écriture, tels que Aides à la rédaction IA ou un correcteur orthographique.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de modification en cours ?

Lorsque vous évaluez un logiciel de modification en cours, vous avez besoin d'une solution qui évolue avec vos besoins. Voici quelques critères à prendre en compte :

Fonctionnalités de collaboration: Collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un document. Des fonctionnalités telles que le suivi des commentaires, le suivi des modifications et l'historique des versions offrent davantage d'avantages

Compatibilité des fichiers: Le logiciel doit être compatible avec de nombreux formats de fichiers. Le plus important est qu'il travaille avec les formes que votre entreprise utilise

Modèles: Un bon éditeur dispose d'un référentiel de modèles pour les types de documents courants. Ces modèles sont les suivantspermettent de gagner du temps et maximisent la cohérence

Intégration dans le cloud : Pouvoir accéder aux documents n'importe où et s'assurer que tous les utilisateurs disposent de la version à jour faitle travail télétravail beaucoup plus facile

Accès hors ligne: Il se peut que vous ne disposiez pas en permanence d'un accès fiable à l'internet. Un bon logiciel de modification en cours permet un accès hors ligne à vos fichiers

Intégration avec d'autres outils: Les entreprises modernes travaillent mieux lorsque tous les outils de leur système d'information sont intégréspile technologique communiquent entre eux

Accès mobile: Une application mobile ou une interface adaptée aux mobiles facilite grandement l'accès aux documents lorsque vous êtes en déplacement

10 meilleurs logiciels de modification en cours de documents en 2024

Nous avons dressé cette liste des meilleurs logiciels de modification en cours de documents et.. outils de collaboration documentaire actuellement sur le marché !

Optimisez votre flux de travail avec un logiciel de modification en cours qui s'intègre à votre système de gestion de projet

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un dotée de Docs, un puissant outil de création de contenu et de modification en cours. Pour produire un dossier de gestion de projet efficace, vous pouvez utiliser ses outils de gestion de documents pour suivre et utiliser les documents longtemps après leur publication et leur partage.

L'un des principaux objectifs de la plateforme ClickUp est la collaboration. Les projets et leurs tâches ne peuvent se dérouler sans heurts que si les gens peuvent travailler ensemble efficacement. ClickUp Docs maintient cet objectif. En utilisant les fonctionnalités de modification en cours des documents de la plateforme, vous trouverez un système capable de système de collaboration performant qui permet à chacun de rester parfaitement synchronisé.

L'IA a changé les méthodes de création de contenu presque du jour au lendemain. ClickUp IA apporte cette fonctionnalité à votre processus de modification en cours. Grâce à elle, vous serez en mesure d'écrire plus clairement et mieux communiquer avec les clients et l'équipe membres.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Outils de collaboration en temps réel

Intégrégestion des tâches et des projets* Une grande sélection de modèles

Suivi des modifications et historique des versions

La possibilité de restreindre l'accès à des utilisateurs spécifiques

Les limites de ClickUp

La richesse de ses paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Google Docs

Via Google Docs Google a révolutionné la modification en cours des documents avec l'introduction de Google Docs. Il s'agit de la première plateforme permettant à plusieurs personnes de modifier le même document simultanément. Google Docs fait partie d'une suite plus large basée sur le cloud et rejoint Google Sheets et Google Slides pour achever l'ensemble des outils typiques d'un logiciel de bureautique.

Sa nature en ligne en a fait l'une des premières plateformes à faciliter le partage de documents. Bien qu'il soit moins riche en fonctionnalités que les traitements de texte dédiés les plus avancés, vous trouverez de nombreux modules complémentaires pour étendre ses fonctions. Un mode hors ligne est disponible sur les appareils mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Collaboration transparente en temps réel

IA intégrée

Intégration étroite avec les autres applications Google

Assistance pour les modules complémentaires de tierces parties

Limites de Google Docs

Options de mise en forme avancées limitées

Les performances peuvent être ralenties pour les documents volumineux

Prix de Google Docs

Free

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Google Docs évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (40k+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (27k+ avis)

3. Microsoft Word

Via Microsoft Word Microsoft Word, le vétéran de l'industrie, est l'une des applications de traitement de texte les plus réussies. Il constitue un paramètre en matière de fonctionnalités avancées et de mise en forme des documents.

Microsoft inclut Word dans son intervalle 365 aux côtés de Microsoft PowerPoint et Excel. Word s'intègre parfaitement à tous les coproduits de sa suite Office. Il existe de nombreux modèles, permettant une création rapide de documents, et les outils de recherche intégrés facilitent le processus de rédaction.

Contrairement à de nombreuses autres applications de modification en cours, Word permet d'ouvrir et de modifier des fichiers PDF.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Word

Possibilités avancées de mise en forme

Outils de co-rédaction en temps réel

Intégration transparente avec d'autres applications Microsoft

Possibilité de modifier des documents PDF

Bibliothèque étendue de modèles

Limites de Microsoft Word

Il peut être gourmand en ressources sur les ordinateurs anciens

Certaines fonctionnalités avancées sont difficiles à appréhender au départ

Des problèmes de compatibilité peuvent se poser avec d'autres éditeurs

Prix de Microsoft Word

Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (4,900+ avis)

Capterra : 4.6/5 (13k+ avis)

4. GatherContent

Via Rassembler le contenu Programme complet axé sur la création de contenu et la collaboration, GatherContent dispose de nombreuses fonctionnalités permettant aux utilisateurs de travailler sur les mêmes documents en temps réel. La plateforme offre plus que la plupart des éditeurs de documents et comprend une solution de gestion de contenu achevée. Vous pouvez facilement créer des guides de style et les intégrer à vos documents afin de rationaliser les modifications en cours et de garantir la cohérence du contenu.

Meilleures fonctionnalités de GatherContent

La possibilité d'organiser, de forfaiter et de produire du contenu dans une seule plateforme

Outils de gestion de projet pour coordonner la création de contenu

La disponibilité de modèles personnalisables

La possibilité d'intégrer des guides de style directement dans l'environnement de modification en cours.

La collaboration en temps réel basée sur le cloud pour la création de contenu

Limites de GatherContent

Difficultés pour les utilisateurs novices en matière de systèmes de gestion de contenu

Limites potentielles de l'intégration avec d'autres plateformes

Prix de GatherContent

Début : 99 $/mois

Mise à l'échelle : 299 $/mois

Transformation : 799 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (80 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (17 commentaires)

5. Notion

Via Notion Notion est un outil polyvalent et raisonnablement complet destiné aux particuliers et aux équipes de contenu. Il vous permet de créer et de modifier des documents comportant des fonctionnalités telles que des fichiers multimédias, du texte et des tableaux. Comme de nombreuses plateformes, Notion a récemment mis en œuvre des fonctionnalités IA afin que vous puissiez transmettre efficacement le message que vous souhaitez transmettre.

Notion meilleures fonctionnalités

Consolidation de tout votre travail et de vos connaissances en un seul endroit

Outils d'IA intégrés

Des capacités de gestion de projet polyvalentes

Une vaste communauté de fournisseurs de connaissances

Les limites de Notion

Interface potentiellement écrasante

Capacités hors ligne limitées

Prix de Notion

Free

Plus : $8/mois par utilisateur

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (4,500+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,850+ commentaires)

6. Bit.IA

Via Bit.IA Les créateurs de Bit.IA ont conçu leur plateforme comme un outil de gestion des connaissances et de collaboration documentaire de bout en bout.

Ses fonctionnalités visent à permettre aux membres de l'équipe de travailler avec d'autres utilisateurs pour créer et modifier du contenu. Bien qu'il lui manque certaines des fonctionnalités avancées d'autres éditeurs de documents, il gère bien l'essentiel. Vous pouvez personnaliser des documents avec du contenu numérique provenant de diverses sources et de divers formats de fichiers. L'interface intuitive est conviviale et flexible, s'adaptant à de nombreux flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Bit.IA

Outils permettant d'enrichir vos documents avec des images, des vidéos, du contenu social, des fichiers cloud, etc

Facilité pour suivre qui a modifié un document et à quel moment

Environnements de travail flexibles et collaboratifs

Des intégrations étendues avec d'autres produits

Limites de Bit.IA

Outils de mise en forme limités

Dépendance à une connexion internet pour l'accès aux documents

Pas d'application mobile dédiée

Prix de Bit.IA

Free

Pro : 8$/mois par utilisateur

Business : 15$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4/5 (21 commentaires)

Capterra : 5/5 (8 commentaires)

7. Evernote

Via Evernote Principalement une application de prise de notes, Evernote vous permet de créer des documents qui se synchronisent entre plusieurs appareils sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Les documents peuvent être des textes, des images, des fichiers audio ou des fichiers PDF.

Evernote combine les notes, les tâches et les plannings pour créer une application de base mais efficace gestion des tâches solution. Une fonctionnalité unique est la possibilité de clipser et d'annoter des informations à partir de pages web, ce qui fait d'Evernote un outil essentiel pour organiser rapidement l'information. Il peut également capturer et modifier des notes manuscrites.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Se synchronise automatiquement entre les appareils

Améliore les notes avec du texte, des images et d'autres médias

Comprend une fonction intégrée de gestion des tâches

Possède de solides capacités de recherche

Sauvegarde et annote les pages web

Limites d'Evernote

Capacités de mise en forme limitées par rapport à d'autres applications

La version gratuite est plus restrictive que celle de certains concurrents

Certains utilisateurs estiment que l'interface n'est pas intuitive

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

8. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper Ce produit est un outil de modification en cours de documents gratuit pour tout utilisateur disposant d'un compte Dropbox. Vous pouvez créer de nouveaux documents directement à partir de l'application Dropbox. L'entreprise propose même une bibliothèque de contenus pour vous aider à débuter.

Paper tire pleinement parti du contrôle de version de Dropbox, ce qui vous permet de revenir aux versions précédentes des documents. Cette intégration permet également au produit de se synchroniser sans effort avec n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile. Vous pouvez même utiliser les fonctionnalités de sécurité de Dropbox pour protéger les documents des personnes non autorisées.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Paper

Fonctionnalités de collaboration en temps réel

Fonctionnalités de gestion des tâches dans l'éditeur de documents

Assistance à l'intégration de contenus multimédias (rich media)

Assistance aux utilisateurs mobiles

Création automatique de présentations à partir de documents

Limites de Dropbox Paper

Les options de mise en forme sont limitées par rapport aux traitements de texte spécialisés

Il n'est pas aussi riche en fonctionnalités que les systèmes de gestion de documents dédiés

Prix de Dropbox Paper

Free

Plus : 9,99 $/mois

Professionnel : 16,58 $/mois

Teams Standard : 15 $/mois par utilisateur

Teams Advanced : $24/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (plus de 4 400 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (200+ avis)

9. Rédacteur WPS

Via Rédacteur WPS Cet éditeur de documents fait partie du pack WPS Office. Il peut ouvrir des documents Microsoft Word et d'autres formes, mais les PDF méritent une mention spéciale. WPS Office dispose d'une application entière consacrée à la modification en cours des PDF, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de modification en cours des fichiers PDF sur le marché.

En tant que suite bureautique à part entière, WPS Writer dispose de nombreuses fonctionnalités avancées de documentation et de modification en cours qui font défaut à certaines plateformes. Cela en fait un outil capable de Alternative à Microsoft Word .

Les meilleures fonctionnalités de WPS Writer

Fait partie d'une suite bureautique achevée

Disponibilité multiplateforme

Sélection de modèles professionnels gratuits

Outils de collaboration en temps réel

Outils intégrés pour un éditeur PDF

Limites de WPS Writer

La version gratuite est restrictive

Des problèmes de compatibilité sont apparus avec les fonctionnalités avancées de Microsoft Office

L'interface utilisateur est moins intuitive que celle d'autres applications bureautiques

Prix de WPS Writer

Free

WPS Pro : 35 $/an

WPS Business : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (250+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1,300+ commentaires)

10. Atlassian Confluence

Via Atlassian Confluence Confluence est le wiki d'Atlassian basé sur le web. Ses fonctionnalités de modification en cours de document permettent aux entreprises de créer une source unique de vérité au sein de leur organisation.

Le système de contrôle des versions de Confluence vous permet de revenir à différentes versions de vos documents. Le logiciel peut également s'intégrer à d'autres produits d'Atlassian les outils de gestion de projet pour accroître l'efficacité de vos documents.

Les meilleures fonctionnalités d'Atlassian Confluence

L'accent mis sur la collaboration à distance

Avancéeoutils organisationnels pour assurer le suivi du contenu

Intégration avec les outils de gestion de projet les plus courants

Fourniture d'une source d'information unifiée

Limites d'Atlassian Confluence

Il faut du temps pour maîtriser son fonctionnement

L'interface peut être déroutante

Il nécessite une connexion internet pour accéder aux documents

Prix Atlassian Confluence

Free

Standard : 5,75 $/mois par utilisateur

Premium : 11 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (3,500+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (3,000+ reviews)

Obtenir le meilleur éditeur de documents

Nous avons vu une longue liste d'éditeurs de documents. Celui qui vous convient le mieux dépend de vos besoins en matière de modification en cours. Bien que peu d'entre eux offrent des fonctionnalités de modification en cours des PDF, certains sont très avancés traitements de texte tandis que d'autres s'orientent vers la prise de notes de base. Pour une solution de gestion de projet et de tâche puissante et performante, essayez ClickUp. Il dispose de tous les outils nécessaires à la modification en cours des documents et bien plus encore.