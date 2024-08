10 Meilleures alternatives et concurrents de Dropbox Paper 2024

La collaboration documentaire est devenue la pierre angulaire du lieu de travail moderne. Elle permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel, de partager des idées, de fournir un retour d'information et de faire avancer les projets bien plus rapidement qu'on ne pouvait l'imaginer à l'époque des documents papier.

Dropbox Paper est l'un des outils de référence pour beaucoup, mais bon, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. C'est pourquoi nous avons rassemblé une liste des 10 meilleures alternatives à Dropbox Paper pour tous vos.. collaboration documentaire besoins.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Dropbox Paper ?

Lorsque vous choisissez un outil de collaboration documentaire comme alternative à Dropbox Paper, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs clés.

Vous voulez une plateforme qui fonctionne à la fois sur les bureaux et les applications mobiles pour faciliter son utilisation avec plusieurs appareils. Elle devrait offrir une assistance en temps réel collaboration en temps réel sur le lieu de travail , le contrôle des versions et l'accès facile aux documents pour gagner du temps. Dropbox s'intègre bien à votre environnement de travail numérique au flux de travail actuel et à tout autre outil de travail logiciel de gestion de documents que vous utilisez et offrent des fonctionnalités qui améliorent la productivité de votre équipe.

L'outil que vous choisissez à la place de Dropbox Paper doit être convivial et offrir de solides mesures de sécurité pour protéger vos données.

Enfin, le prix est important. Le bon outil propose un intervalle de forfaits adaptés à la taille et au budget de votre équipe.

Les 10 meilleures alternatives à Dropbox Paper à utiliser en 2024

Vous trouverez ci-dessous notre coup de cœur des alternatives populaires à Dropbox Paper. Chaque outil convient parfaitement aux grandes équipes disposant d'un environnement de travail partagé et souhaitant une approche rentable de la collaboration documentaire.

Modification en cours, options de typographie, et plus encore dans ClickUp Docs

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui adopte une approche holistique de la collaboration en équipe. En tant qu'alternative à Dropbox Paper, elle offre un espace intégré pour la gestion des tâches, un outil de gestion de projet et la communication d'équipe.

Dans ClickUp, les documents, ou "Docs" comme on les appelle, sont plus qu'un simple.. application de prise de notes . Vous pouvez intégrer un Doc dans une tâche, le lier dans une discussion ou l'associer à un objectif, en apportant du contexte à votre modification en cours collaborative en temps réel pour vous assurer que plusieurs utilisateurs sont sur la même page au sein du même document. ClickUp Docs sont riches en fonctionnalités et offrent un environnement d'écriture confortable avec des options de mise en forme, des capacités d'imbrication et la possibilité d'intégrer divers contenus, y compris des tâches, des fichiers PDF, des affichages et d'autres documents. Vos documents sont ainsi dynamiques, interactifs et adaptables à de multiples usages, qu'il s'agisse d'une tâche, d'un fichier PDF, d'une vue ou d'un autre document la documentation d'un projet ou la rédaction d'un article de blog sur la construction d'un wiki d'entreprise .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image1-1-1400x875.gif conserver toutes vos discussions relatives à une tâche du projet dans la section Commentaires /$$$img/

Gardez toutes vos discussions ensemble au sein de la tâche directement et attribuez des commentaires pour transformer facilement vos pensées en éléments d'action

La plateforme offre une variété d'outils de collaboration comme les commentaires assignables, la modification en cours en temps réel et les affichages de discussion pour faciliter le travail d'équipe et une meilleure communication. Que vous soyez en train de faire un brainstorming avec votre équipe, de discuter d'une tâche, de décider.. comment classer votre travail par ordre de priorité ou la modification en cours de documents, ClickUp est là pour vous aider.

Des services de stockage cloud tels que Google Drive et Dropbox jusqu'à outils de développement comme GitHub et Bitbucket, vous pouvez connecter vos applications favorites à ClickUp pour une expérience de travail transparente.

Et ce n'est pas tout. La validation de ClickUp à l'amélioration continue signifie que de nouvelles fonctionnalités et améliorations sont toujours à l'horizon, de sorte qu'il reste une étape en avance dans la réunion de votre équipe objectifs de travail professionnel de votre équipe .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Mon travail avec votre équipe en temps réel

Des milliers de modèles permettent de construire rapidement des documents sans partir de zéro. Nous avons même créé un fichiersur le travail avec les modèles en utilisant, vous l'aurez deviné, un modèle !

Fonctionnalités d'un assistant IA qui rend la création de documents plus rapide et plus facile

Profitez du style de texte, des puces, des cases à cocher, et plus encore avec des fonctionnalités de modification en cours

Affichez différents types de tâches, de documents, de discussions, etc. directement dans les documents pour voir les informations sous différents angles

Contrôlez qui peut afficher, modifier ou commenter vos documents grâce aux permissions des utilisateurs

Limites de ClickUp

Il y a une légère courbe d'apprentissage en raison du nombre important de fonctionnalités

Bien que polyvalente, l'application mobile n'offre pas la même expérience que la version web

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les environnements forfaitaires payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Nuclino

Via Nuclino Nuclino est un environnement de travail centralisé conçu pour rassembler les équipes distantes et leur permettre de collaborer plus efficacement. Il s'éloigne de l'installation traditionnelle de documents linéaires, optant pour une approche plus dynamique avec son interface collaborative en temps réel de type wiki.

Cette fonctionnalité unique permet aux équipes distantes d'essayer différentes méthodes de travail stratégies de communication en réfléchissant, en développant et en affinant les idées simultanément, la promotion de la créativité et de la productivité .

Nuclino donne aux utilisateurs le pouvoir de disposer de diverses vues - documents, tableaux, listes et graphiques - offrant différentes perspectives sur le travail et les connaissances de votre équipe. Cette adaptabilité fait de Nuclino une alternative à Dropbox Paper adaptée à différents usages, qu'il s'agisse de la planification d'un projet, le partage des connaissances au sein d'une équipe des notes de réunion ou des spécifications de produits.

En outre, Nuclino s'intègre bien avec d'autres applications couramment utilisées telles que Google Drive, GitHub et Trello. Cela signifie que vous pouvez commodément lier ou incorporer des fichiers de ces services directement dans votre espace de travail Nuclino, ce qui en fait un hub central pour toutes les informations de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Flux de travail simplifiés

Interface épurée

Raccourcis et raccourcis clavier conviviaux

Organisez visuellement vos documents pour planifier et suivre vos projets

Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à des fonctionnalités de recherche intuitives pour améliorer la productivité

Limites de Nuclino

La simplification a un coût : il n'y a pas beaucoup de possibilités de personnalisation

Il manque des options avancées de mise en forme du texte par rapport à d'autres outils

Prix de Nuclino

Gratuit : Standard : Free : Free : Standard : **Free

: : : : : **Free Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (20+ commentaires)

: 4.7/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

3. Notes standard

via Notes standard Standard Notes est une alternative Dropbox Paper unique dans le paysage des documents, mettant fortement l'accent sur la confidentialité et la simplicité.

Il s'agit d'une application de prise de notes chiffrée qui vous permet d'écrire, de sauvegarder et d'accéder à vos notes en toute sécurité sur différents appareils. Avec Standard Notes, vous pouvez noter des idées, faire du brainstorming avec votre équipe et collaborer sur des documents, tout en sachant que vos données restent privées et sécurisées.

Bien qu'il puisse sembler simple, Standard Notes est étonnamment polyvalent. Un abonnement débloque des options d'éditeur pour le Markdown, le code, les feuilles de calcul, etc. Vous ou plusieurs utilisateurs pouvez organiser vos notes à l'aide d'étiquettes, épingler des entrées importantes et même accéder à l'historique de vos notes pour récupérer des versions antérieures de vos messages.

L'outil est construit sur des principes open-source, ce qui signifie que vous pouvez le personnaliser selon vos besoins et même l'auto-héberger si vous souhaitez un contrôle ultime sur vos données.

Les meilleures fonctionnalités de Standard Notes

Garantit que vos données restent privées grâce au cryptage de bout en bout

L'éditeur extensible assiste différents types de modes de modification en cours.

Examinez et restaurez les anciennes versions de vos notes grâce à l'historique des versions.

Limites des notes standard

La version gratuite est assez basique par rapport à d'autres alternatives à Dropbox Paper

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement

Il n'y a pas decollaboration en temps réel ce qui le rend moins adapté aux équipes à distance

Prix des notes standard

Standard: Free

Free Productivité: 90 $/an

90 $/an Professionnel: 120 $/an

Standard Notes évaluations et critiques

G2 : 3.9/5 (10+ commentaires)

: 3.9/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (10+ commentaires)

4. Evernote

via Evernote Evernote est une application complète de prise de notes conçue pour vous aider à capturer des idées, à les développer et à les partager avec votre équipe. Il s'agit d'une alternative à Dropbox Paper aux multiples facettes qui combine des fonctionnalités d'écriture, de collecte, de recherche et de collaboration au sein d'une plateforme pratique.

Au-delà de la simple rédaction de documents, Evernote vous permet de clipper des articles web et des fichiers PDF, de capturer des notes manuscrites et de joindre des documents et des photos à vos notes. Cette capacité à rassembler et à organiser différents formulaires d'information rend Evernote particulièrement utile pour la recherche, la planification et le brainstorming.

Sa puissante fonction de recherche vous permet de trouver rapidement ce dont vous avez besoin, que ce soit dans une note, une pièce jointe ou même du texte à l'intérieur de fichiers image. Grâce à des fonctionnalités puissantes telles que le partage de notes et la modification en cours, Evernote devient un environnement de travail puissant permettant à l'ensemble de votre équipe de collaborer sur des documents.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Partage des notes avec les membres de l'équipe pour une modification en cours

Clipsez et enregistrez des pages web directement dans Evernote

Regroupez vos notes, votre calendrier et votre liste de tâches en un seul outil

Synchronisez vos notes et vos listes À faire sur tous vos appareils, afin d'avoir accès à vos documents quotidiens où que vous soyez

Limites d'Evernote

L'interface peut sembler un peu encombrée par les nombreuses fonctionnalités

Des utilisateurs ont parfois signalé des problèmes de synchronisation lente

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 10,83 $/mois par utilisateur

: 10,83 $/mois par utilisateur Professionnel : 14,17 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

5. Coda

via Coda Coda est un nouveau type de document qui réunit les fonctions des traitements de texte, des feuilles de calcul et des bases de données en une seule plate-forme. Il fait tomber les barrières entre les différentes applications, ce qui vous permet de créer des documents interactifs, dynamiques et puissants.

Dans Coda, un document est plus qu'une simple feuille de papier numérique. Vous pouvez le transformer en un outil qui gère des données, suit des tâches, déplace des fichiers et exécute même des processus. La plateforme fournit une variété de blocs de construction, appelés "Teams", que vous pouvez utiliser pour personnaliser les documents en fonction du flux de travail de votre équipe.

Les solides fonctionnalités de collaboration de Coda, telles que la modification en cours et les commentaires en temps réel, en font un espace idéal pour la collaboration au sein d'une équipe. Qu'il s'agisse de rédiger une proposition, de planifier un projet ou de créer un wiki d'entreprise, Coda est une alternative à Dropbox Paper qui offre la flexibilité et les fonctions dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Coda :

Créer facilement des documents avec du texte enrichi et des éléments intégrables

Modèles de Coda pour les wikis, la planification de projets, etc

Intégration avec d'autres services tels que Gmail, Google Agenda et Slack

Créez des dispositions personnalisées, des flux de travail et des mini-applications avec des "blocs de construction" simples

Limites de Coda :

La polyvalence de Coda peut prendre du temps à maîtriser

Des utilisateurs ont fait état de lenteurs dans le travail sur des documents volumineux

Prix de Coda :

Gratuit

Pro : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Teams : 36$/mois par utilisateur

: 36$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

: 4.7/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (80+ commentaires)

6. Microsoft Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Microsoft-Word-Project-Management-Template-by-Sample-Templates.jpg

/$$$img/

via Microsoft Word Microsoft Word (ou MS Word) est une alternative à Dropbox Paper qui a fait ses preuves. Son héritage s'étend sur plusieurs décennies, bien avant l'avènement des outils en ligne basés sur le cloud, ce qui en fait un outil fiable connu pour sa suite complète et un large tableau de fonctionnalités de modification en cours qui gèrent habilement une variété de formats de fichiers.

Mon travail porte la coécriture à un autre niveau, vous permettant de partager des documents avec votre équipe et de travailler ensemble sur un document simultanément, ce qui peut suralimenter la façon dont vous gérez les projets en équipe.

De plus, Word fait partie de la suite Office 365, qui comprend des outils tels qu'Excel, PowerPoint et OneDrive. Word ne travaille donc pas de manière isolée, mais s'intègre parfaitement dans cet écosystème. Des outils de partage de fichiers faciles à utiliser vous permettent d'extraire des données Excel sans effort, d'incorporer des diapositives PowerPoint ou de stocker et de récupérer des fichiers sur OneDrive, le tout à partir de vos documents Word.

En tant qu'outil basé sur le cloud, vous pouvez facilement accéder à tous vos documents depuis n'importe quel appareil, que ce soit à votre bureau ou en déplacement. Mon travail est un outil flexible qui s'adapte à votre style de travail plutôt que l'inverse.

Qu'il s'agisse de rédiger un mémoire mémo dans l'éditeur de texte, achever un rapport détaillé ou rédiger un document de recherche complet, Microsoft Word dispose des outils nécessaires pour achever le travail.

les meilleures fonctionnalités de Microsoft Word :

Travaillez simultanément avec votre équipe sur des documents

Offre une grande variété d'outils de mise en forme et de modification en cours

Travaille en toute transparence avec d'autres applications Microsoft

Le lecteur PDF et l'outil de discussion PDF facilitent le travail et la modification en cours des documents et pages PDF

Limites de Microsoft Word :

Nécessite un abonnement à Office 365 pour un accès complet à toutes ses fonctionnalités pratiques

Il peut être gourmand en ressources, ce qui entraîne des décalages occasionnels

Prix de Microsoft Word :

Basic: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Personnel: 5,83 $/mois par utilisateur

5,83 $/mois par utilisateur Famille: 8,33 $/mois pour un maximum de six utilisateurs

8,33 $/mois pour un maximum de six utilisateurs Office Accueil et Étudiant: 149,99 $ paiement unique

Microsoft Word évaluations et critiques :

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

7. Google Docs

via Google Docs Google Docs se distingue par sa facilité d'utilisation et ses excellentes fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Au-delà de ses fonctionnalités autonomes, Google Docs fait partie de l'environnement de travail de Google. Il offre une intégration solide avec d'autres applications de l'environnement de travail de Google, telles que Google Sheets, Google Slides et Google Drive. Vous avez besoin d'intégrer des données d'une feuille de calcul dans vos documents ?

Aucun problème.

Vous souhaitez créer un lien vers une présentation ou stocker des fichiers volumineux accessibles à toutes les personnes travaillant sur un groupe de documents ? Google Docs est là pour vous aider.

Grâce à cette interaction transparente entre les applications, Google Docs est bien plus qu'une simple alternative à Dropbox Paper : il s'agit d'une solution complète de collaboration d'équipe et de gestion de documents. Il s'agit d'une solution complète de collaboration d'équipe et de gestion de documents. Considérez-le comme votre carnet de notes numérique, doté de tous les paramètres de fonctionnalité Google dont vous avez besoin pour collaborer à des projets ou à des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs :

Suivi des modifications et autres activités grâce à l'historique des versionsla mise à jour des procédures opératoires normalisées!)

Fournir facilement des commentaires et des suggestions grâce aux fonctionnalités de commentaires, de notes et de discussion

Travail en toute transparence avec d'autres applications Google

les limites de Google Docs :

Il est moins riche en fonctionnalités que d'autres traitements de texte

La modification en cours nécessite un paramètre, elle n'est pas automatique

Prix de Google Docs :

Gratuit

Gratuit

: $$$A Capterra : 4.7/5 (27 000+ commentaires)

8. Page d'accueil

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/SamePage-1400x783.jpeg

/$$$img/

via Page d'accueil Samepage est un outil de collaboration complet qui combine la gestion de projet et la collaboration documentaire dans une plateforme unifiée. Il vous permet de travailler sur des documents avec votre équipe et vous aide à gérer les tâches, les plannings et les discussions.

Contrairement à d'autres outils qui proposent un espace d'écriture partagé, Samepage va plus loin en intégrant des fonctionnalités de gestion de projet directement dans vos documents. Vous pouvez assigner des tâches, planifier des évènements, partager des fichiers et même organiser des réunions depuis vos documents.

Samepage affiche une variété de vues de documents, notamment feuille, page, mindmap et canevas, afin que vous puissiez visualiser votre contenu de la manière la plus adaptée à votre projet. Ses intégrations avec des applications populaires comme Dropbox, Google Drive et Slack, entre autres, vous permettent de rassembler le travail de toute votre équipe en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Samepage :

Travaillez ensemble sur des documents avec la diffusion d'écran et la visioconférence

Attribuez des tâches, fixez des paramètres et suivez la progression grâce à de solides paramètres de gestion de projet

Connexion avec les applications les plus courantes pour rationaliser votre flux de travail

Limites de Samepage :

L'interface peut sembler encombrée en raison de la multitude de fonctionnalités

Des utilisateurs ont rapporté que l'application mobile manque de certaines fonctions de la version de bureau

Prix de Samepage :

Gratuit

Standard : 7,50 $/mois par utilisateur

: 7,50 $/mois par utilisateur Pro : 9$/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : $$$A

9. Document360

Via Document360 Document360 est un site de base de connaissances plate-forme conçue spécifiquement pour la documentation des produits logiciels. Elle offre un espace propre et professionnel pour la création, l'organisation et la publication d'articles et de contenu web. Document360 est donc particulièrement utile pour créer des centres d'aide, des FAQ, des guides d'utilisation et d'autres formulaires d'assistance aux utilisateurs.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Document360 est son système de versions. Il vous permet de maintenir plusieurs versions de votre base de connaissances, ce qui facilite la gestion de la documentation pour différentes versions de votre produit. Vous pouvez également rédiger des articles et les faire réviser et approuver avant de les publier.

Les puissants outils d'analyse du logiciel vous donnent un aperçu des performances de votre base de connaissances. Vous pouvez suivre les articles les plus populaires, les termes de recherche et la satisfaction des utilisateurs, ce qui vous permet d'améliorer continuellement votre documentation en fonction des besoins des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Document360 :

Créer, collaborer et publier des bases de connaissances en libre-service

Suivi facile des modifications et maintenance des versions des documents

Comprenez le comportement des utilisateurs et améliorez votre contenu en conséquence grâce à des analyses avancées

Limites de Document360 :

L'accent mis sur les bases de connaissances le rend moins polyvalent pour d'autres types de collaboration documentaire

Il est plus cher que les outils de collaboration documentaire de base

Prix de Document360 :

Gratuit

**Standard : 149 $/mois

**Professionnel : 299 $/mois

Business : 399 $/mois

: 399 $/mois Enterprise : 599 $/mois

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

: 4.7/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

10. Notion

via Notion Notion est un environnement de travail polyvalent qui combine les notes, les tâches, les wikis et les bases de données en un seul outil de collaboration unifié. Il est hautement personnalisable, ce qui vous permet d'adapter votre environnement de travail aux besoins et au flux de travail de votre équipe.

Dans Notion, chaque élément de contenu est un bloc, que vous pouvez glisser-déposer, imbriquer et connecter de diverses manières. Cela signifie que vous pouvez transformer votre document en un outil interactif avec des tableaux, des tableaux Kanban, des calendriers et bien plus encore.

La flexibilité de Notion s'étend également à ses fonctionnalités de collaboration. Vous pouvez partager des pages avec votre équipe, assigner des actions et commenter n'importe quel bloc, ce qui favorise le travail d'équipe et la coopération. De plus, grâce à son intégration transparente avec des outils tels que Google Drive, Figma et GitHub, vous pouvez centraliser le travail de votre équipe dans un environnement de travail unique et pratique.

Les meilleures fonctionnalités de Notion :

Personnalisez vos environnements de travail en fonction des besoins de votre équipe

Créez des documents avec une variété de types de contenu en utilisant des "blocs"

Utiliser des tableaux Kanban et des listes de tâches pour visualiser les projets

Les limites de Notion :

Il y a une courbe d'apprentissage pour comprendre et utiliser pleinement les fonctionnalités de Notion

La collaboration en temps réel peut prendre du retard par rapport à d'autres outils

Prix de Notion :

Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion évaluations et critiques :

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

Mettez fin à la paperasserie avec ClickUp Docs

Nous avons dressé une liste des meilleurs outils de gestion des documents outils de collaboration documentaire qui existent. Les besoins et le style de travail de votre équipe vous aideront à choisir celui qui convient le mieux.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'améliorer la productivité et de rationaliser la collaboration. Mais si vous cherchez une plateforme qui remplit toutes les conditions, pourquoi ne pas essayer ClickUp ? Avec ses diverses fonctionnalités et ses options personnalisables, elle est conçue pour s'adapter à votre flux de travail, que vous travailliez pour vous-même ou pour de grandes entreprises.

Alors, pourquoi attendre ? Découvrez comment Documents ClickUp peut faire passer votre collaboration documentaire au niveau supérieur.