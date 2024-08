Marketing du cycle de vie du client : Stratégies, meilleures pratiques et plus encore

À faire pour que les marques déterminent la valeur réelle de leurs clients ?

L'examen de l'ensemble du parcours du client - du premier contact à l'assistance après l'achat - est un bon début.

Les spécialistes du marketing du cycle de vie suivent les interactions des utilisateurs, analysent les données pour comprendre les modèles de comportement des clients et attribuent une valeur en fonction de facteurs tels que la fréquence d'achat, la valeur moyenne de la commande et la valeur de la durée de vie du client, et mesurent la réussite de ces indicateurs.

Ces efforts permettent de segmenter la base de clients de manière granulaire, de personnaliser les efforts de marketing pour des groupes spécifiques et d'allouer les ressources de manière optimale.

Tous les clients n'ayant pas les mêmes besoins, préférences et comportements, on peut considérer que chaque client est unique.

La reconnaissance et le respect de ces différences entre les clients constituent le formulaire de base d'un marketing du cycle de vie réussi.

Utilisez ce guide pour informer vos efforts de marketing du cycle de vie du client et engager les clients de manière significative.

Qu'est-ce que le marketing du cycle de vie du client ?

Le marketing du cycle de vie du client est la pratique qui consiste à personnaliser la communication avec les clients en fonction de l'étape du parcours du client avec leur marque.

Cette approche de haut niveau tire parti d'un ensemble de stratégies de marketing pour offrir la plus grande valeur aux clients à chaque étape du cycle de vie.

Au fur et à mesure que les clients acquièrent de la valeur grâce à votre marque, les achats ponctuels se transforment en fidélité à long terme.

Parallèlement, les marques bénéficient d'un meilleur engagement des clients et d'une monétisation accrue au fil du temps.

Avantages du marketing du cycle de vie du client

Il est courant de se poser des questions : À quels avantages les clients font-ils face si une marque commercialise ses produits différemment ?

Un marketing du cycle de vie efficace adopte une approche segmentée de la cible, axée sur le client, qui aide les utilisateurs finaux à s'identifier à la communication de la marque.

Grâce à cette relation plus profonde, les marques sont en mesure d'établir des relations plus solides et mutuellement bénéfiques avec leurs clients actuels et futurs, et de créer davantage de valeur :

Des recherches ont montré que les entreprises qui offrent une expérience client nettement meilleure que celle de leurs homologues obtiennent 70 % plus de fidélité de la part de leurs clients et génèrent une croissance du chiffre d'affaires supérieure de 190 % à celle des organisations comparables.

Au fur et à mesure que les clients développent une affinité pour votre marque, (leur) rester plus longtemps avec vous devient une réalité (ce qui conduit à une meilleure rétention !).

6 étapes du marketing du cycle de vie du client

Un marketing du cycle de vie percutant est possible lorsque vous avez une compréhension approfondie des différentes étapes du cycle de vie du client pour votre produit ou vos services.

Les clients empruntent différents chemins lorsqu'ils interagissent avec votre entreprise. Et chaque chemin devient leur "voyage" avec la marque :

le modèle ClickUp Customer Service Escalation permet à votre équipe d'améliorer ses compétences en matière de gestion des requêtes

Étape 3 : La discussion

La troisième étape, la conversion, est parfois également appelée l'étape de l'achat. À ce stade du cycle de vie, le client connaît votre marque et vos produits. Il a formé une liste restreinte de marques ou de produits potentiels pour son besoin particulier, et vous en faites partie.

Il est satisfait de l'expérience client et prêt à acheter.

Pour tirer le meilleur parti de l'étape de la conversion :

Appelez clairement la valeur que vous fournissez

Démontrez les avantages clés de votre offre par rapport à celle de vos concurrents

Intégrez à vos campagnes de marketing les enseignements que vous avez tirés des souhaits, des besoins et des priorités du client

Mettez en place une expérience d'achat transparente

Étape 4 : Rétention

L'une des étapes les plus difficiles du cycle de vie du client, l'étape de la fidélisation consiste à essayer de conserver les clients.

Les spécialistes du marketing doivent souvent avoir dix étapes d'avance pour faire en sorte que les clients reviennent.

Pour créer une base stable de clients réguliers :

Veillez à ce que votre service client soit proactif, et non réactif

Suivez régulièrement le sentiment des clients à l'égard de votre produit et de votre service à la clientèle

Assurez-vous que les clients tirent le meilleur parti de votre produit/service

Recueillez des commentaires en temps réel pour comprendre ce qui fonctionne pour vos clients (et ce qui ne fonctionne pas) par le biais de sondages, d'interviews, d'évènements, de concours, etc

le modèle ClickUp Voice of the Customer permet de saisir avec précision les frustrations des clients

Proposez des expériences hyperpersonnalisées qui reflètent les préférences de vos clients et soignez votre relation avec eux

Mesurez votre score de satisfaction client et apportez des améliorations pour rester à la pointe du progrès

Créez des récompenses personnalisées pour vos clients et proposez des offres de produits alléchantes, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des primes de parrainage, etc. pour préparer les clients à la cinquième étape

L'idée est de transformer l'affinité pour la marque en amour, et d'atteindre ainsi l'étape de la fidélité dans le cycle de vie du client.

Étape 5 : Fidélisation

Votre travail ne s'arrête pas à l'acquisition et à la fidélisation de clients pour votre marque. Vous devez également vous assurer que vos clients restent heureux et qu'ils vous considèrent pour leurs futurs achats.

L'étape de la fidélisation est cruciale ; c'est l'occasion de transformer un client qui n'achète qu'une fois en un acheteur récurrent.

Pour que le client reste heureux après son achat, les spécialistes du marketing doivent chercher à établir une relation avec lui.

Envoyez-leur du contenu de qualité et utile

Encouragez-les à suivre votre marque sur les médias sociaux et à s'abonner à votre newsletter

Partagez avec eux des mises à jour régulières sur les nouvelles fonctionnalités ou offres, en vous assurant de rester en tête de liste

Traitez-les comme des amis précieux et exprimez votre gratitude pour leur assistance

Demandez-leur leur avis et donnez suite à leurs suggestions d'amélioration

Étape 6 : Défense des intérêts

Une fois que vos clients ont développé une certaine loyauté envers votre marque, le dernier effort que vous ferez à leur égard sera de les transformer en défenseurs de la marque.

Les clients qui sont des défenseurs loyaux de la marque peuvent vous fournir un précieux marketing de bouche-à-oreille. En outre, cette catégorie de clients est susceptible d'acheter davantage de vos produits sans incitation et de dépenser plus avec vous au fil du temps. En outre, ils peuvent vous fournir un retour d'information précieux et contribuer à l'amélioration de vos produits existants ou à la conception de nouveaux produits.

À cette étape, le marketing du cycle de vie doit viser à :

Encourager les clients à partager leurs avis positifs sur les médias sociaux et ailleurs

Leur proposer d'adhérer à des programmes de fidélisation, de communauté et de recommandation assortis d'avantages particuliers

Lancer un programme d'affiliation pour les utilisateurs chevronnés

Montrer à ces clients qu'ils sont appréciés, par le biais d'offres spéciales, d'évènements, etc.

Planifiez le cycle de vie de vos clients afin de prendre des décisions marketing éclairées, fondées sur des données, les priorités des clients et les valeurs de la marque objectifs marketing de la marque .

Des stratégies efficaces pour chaque étape du cycle de vie du client

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-52-1400x704.png Le modèle de plan de réussite client de ClickUp /$$img/

envisagez où se trouvent les clients dans le pipeline pour un marketing ciblé

Une stratégie de marketing du cycle de vie du client bien conçue débloque des taux de fidélisation et des revenus plus élevés. Cependant, le cycle de vie du client suit rarement une progression linéaire, ce qui complique le marketing auprès des clients.

De plus, lier vos efforts de marketing du cycle de vie du client aux performances de l'entreprise devient un défi lorsque vous avez des centaines de bases de clients segmentées à commercialiser.

Relevez les défis de votre marketing du cycle de vie du client grâce à des stratégies à l'épreuve du temps.

Stratégie n° 1 : Investir dans un logiciel de gestion de la relation client

Demandez à n'importe quel spécialiste du marketing quelle est sa plus grande bête noire et la réponse (unanime) sera : rester organisé.

A Outil de gestion de la relation client comme ClickUp vous facilite la vie, en vous permettant de gérer chaque étape du cycle de vie marketing à partir d'un seul outil, en quelques clics.

Tout d'abord, l'outil vous aide à donner un sens aux grandes quantités de données clients que votre marque recueille à chaque étape du cycle de vie via les e-mails, les publicités, les inscriptions à la newsletter, les formulaires de contact, les visites en magasin, et ainsi de suite.

Vous pouvez segmenter les données en fonction des personas clients, des comportements, des données démographiques, etc., créer des champs personnalisés si vous le souhaitez, et les organiser en listes. Vous pouvez ensuite utiliser la Vue Liste ou la Vue Tableur dans ClickUp pour organiser chaque segment et son activité connexe, avec des tâches, des sous-tâches et des étiquettes multiples. ClickUp offre plus de 15 vues très flexibles telles que Liste, Tableur, Calendrier, et plus encore pour vous aider à suivre et à gérer vos comptes.

$ClickUp Views fait de l'organisation des données un jeu d'enfant_

Deuxièmement, il est livré avec des tableaux de bord de performance comprenant 50+ Dashboard widgets pour vous aider visualiser les données des clients en un seul endroit:

analysez les données de vos clients pour en tirer des informations génératrices de revenus

Troisièmement, il vous permet de créer un hub de communication unique pour collaborer sur les affaires, envoyer des mises à jour aux clients et aux partenaires, gérer.. et l'intégration des clients .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Integrate-Emails-on-ClickUp.png Emails intégrés sur ClickUp /$$img/

accélérez la communication en intégrant vos e-mails à ClickUp_

L'ensemble de ces fonctionnalités permet aux entreprises de se constituer la clientèle idéale dont elles rêvent.

Stratégie #2 : Optimisez votre stratégie de marketing du cycle de vie du client avec un outil de marketing

Choisir l'outil meilleur logiciel de gestion de la relation client pour vos besoins est une partie du puzzle de la fidélisation de la clientèle - vous pouvez surveiller les communications et les données quotidiennes des prospects, des contacts et des clients existants, tout en obtenant des informations sur ce qui fait fonctionner vos produits.

L'autre partie, tout aussi importante, consiste à exploiter ces données pour rendre votre marque plus attrayante - une spécialité d'outils marketing tels que ClickUp. Utilisation Le logiciel de gestion marketing de ClickUp pour forfaiter des campagnes élaborées et cross-canal et convertir les clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Campaigns-Dashboard.png

/$$$img/

mon travail de marketing en un seul endroit

Avec ClickUp, les équipes marketing peuvent atteindre une efficacité maximale, en créant des dizaines de campagnes personnalisées, en gagnant du temps grâce à l'automatisation des tâches répétitives, et en analysant les performances des campagnes grâce à des tableaux de bord visuels détaillés.

Parce que ClickUp s'intègre à un grand nombre de vos outils régulièrement utilisés, comme Slack, Hubspot, Figma, Zapier, Google Drive, etc. vous pouvez faire tout votre travail sans avoir à changer d'outil.

Qu'en est-il de la productivité ?

Stratégie #3 : Faites de l'IA votre alliée

Le marketing est un jeu de rapidité et de qualité.

En tant que spécialiste du marketing, vous devez réfléchir sur vos pieds, créer.. des forfaits marketing et des campagnes à la volée, et continuez à faire évoluer votre marketing gestion des campagnes muscle. Outils de gestion de campagne vous aident à atteindre plus rapidement et plus efficacement vos objectifs en matière de marketing du cycle de vie. Utilisez-les pour renforcer votre forfait marketing .

Check out these outils de planification marketing !

planification, exécution et gestion les campagnes de marketing devient plus facile avec un modèle de gestion de campagne marketing prêt à l'emploi

L'un de ces outils est ClickUp AI , qui aide à générer du contenu comme des e-mails, des scripts et d'autres messages marketing sans effort ni temps.

utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

De la rédaction d'un d'un projet à la rédaction d'un article de blog, ClickUp IA se charge d'une grande partie du travail et donne un coup de pouce à votre campagne de marketing.

Ainsi, vous pouvez répondre aux problèmes des clients et les fidéliser sans perdre de temps à effectuer des tâches administratives, à faible valeur ajoutée et reproductibles. De plus, vous pouvez utiliser Le modèle de gestion du marketing de ClickUp pour que la planification de votre campagne démarre sur les chapeaux de roue.

Exemples de marketing du cycle de vie du client

Le marketing du cycle de vie du client se présente différemment selon les entreprises.

Le parcours du client peut comporter de nombreux chemins.

Les besoins immédiats des clients peuvent varier.

Les objectifs finaux de l'entreprise peuvent être différents.

Pour réaliser des campagnes de marketing du cycle de vie du client à fort taux de conversion et à fort impact, investissez dans le logiciel adapté à vos besoins Voici quelques exemples de la façon dont les équipes utilisent ces outils pour des activités spécifiques de marketing du cycle de vie du client.

Cas d'utilisation 1 : Utiliser un logiciel de réussite client pour mettre en place un programme de réussite client

Idéal pour : Conversion, rétention, fidélisation et défense des intérêts Étapes du cycle de vie du client

Rédiger à la main des notes de remerciement pour les clients est un excellent moyen de laisser une impression positive. Mais cela n'est plus faisable lorsque vous avez des centaines de clients qui vous achètent chaque jour. À terme, vous devrez investir dans un logiciel de réussite client comme ClickUp.

Consommer les relations avec les clients grâce à un logiciel de réussite client évolutif

Cet outil peut prendre les multiples parties mobiles de vos opérations de réussite client et les rationaliser. Il vous aide à planifier le parcours client, à gérer les données clients, à automatiser les flux de travail et à organiser les choses pour que l'équipe se concentre sur la résolution créative des problèmes.

Les responsables du service client trouveront cet outil particulièrement utile, car il les aide à rester productifs et organisés avec toutes les communications avec les clients en un seul endroit. Avec ClickUp, vos équipes peuvent offrir une expérience client sans friction.

Cas d'utilisation 2 : Utiliser un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les relations avec les clients

Idéal pour: Toutes les étapes du cycle de vie du client

Chaque client veut être enchanté à chaque fois qu'il interagit avec votre marque. Vous devez donc très bien connaître votre client pour lui offrir une expérience exceptionnelle. C'est là que le fait d'avoir une niche Logiciel CRM personnalisé pour les entreprises de services est très rentable.

le bon logiciel vous permet de stocker des contacts, des affaires et des clients comme vous le souhaitez

Le logiciel CRM de ClickUp, axé sur les services, centralise vos données clients, suit les informations relatives aux prospects (telles que le nom, l'e-mail, le contact, etc.) et les activités, suit les tâches pour le parcours client et la sensibilisation, crée des messages personnalisés pour l'onboarding et la fidélisation, et plus encore.

Vous pouvez envoyer des communications personnalisées correspondant à l'étape actuelle du cycle de vie du client et en suivre les performances.

En prime, essayez Les outils IA de ClickUp pour la gestion de la relation client et accélèrent vos temps de réponse dans l'ensemble des opérations de l'équipe commerciale et du service client.

Cas d'utilisation 3 : Utilisez l'IA pour le marketing, les ventes, le service client et tout ce qui se trouve entre les deux

Idéal pour : Toutes les étapes du cycle de vie du client

Vous pouvez faire gagner à votre équipe des heures par jour en utilisant des logiciels d'IA comme les suivants Outils ClickUp IA pour automatiser certains aspects de votre cycle de vie marketing et suralimenter la productivité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp IA pour rédiger un cahier des charges de projet /$$img/

rédigez un cahier des charges en quelques secondes et mettez immédiatement le projet sur les rails

L'outil comprend intuitivement vos demandes et vos cas d'utilisation. Il propose également 100 invitations, entièrement modélisées, pour générer des documents.

Les équipes marketing l'utilisent pour créer des études de cas, des briefs créatifs, des textes pour les médias sociaux, etc. Les équipes commerciales l'utilisent pour créer un discours d'ascenseur ou un script de démonstration, rédiger des e-mails de prospection, etc. Les équipes de service client l'utilisent pour rédiger des articles d'aide, écrire des e-mails aux clients, répondre aux requêtes des clients, etc.

Et la liste est encore longue.

Les avantages de l'utilisation de logiciels contextuels sont considérables. Vous pouvez faire évoluer tous les aspects du marketing tout en économisant sur les coûts et les efforts.

Contrôlez et guidez votre marketing du cycle de vie du client avec ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de la relation client qui vous aide à créer, gérer et exploiter une base de données de clients en fonction de l'étape de leur cycle de vie, en utilisant les données d'abord Stratégies de gestion de la relation client. Il contient des informations utiles sur les Modèles CRM pour vous aider à catégoriser les prospects et les clients et à cibler chaque prospect/utilisateur avec des messages personnalisés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-CRM-Template-1400x623.png Modèle de CRM ClickUp /$$img/

ne laissez plus le destin de vos clients au hasard, grâce aux modèles CRM !

Utilisez les données clients en temps réel au sein de ClickUp pour visualiser l'entonnoir des ventes, rationaliser les flux de travail et stimuler l'engagement.

