10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour les entreprises de services 2024

Toutes les entreprises ont besoin d'un moyen de gérer leurs relations avec leurs clients. C'est particulièrement vrai pour les entreprises de services, où la maintenance de relations à long terme avec les clients permet de générer des revenus durables et récurrents.

Une bonne plateforme de gestion de la relation client (CRM) prend en charge tous les aspects du suivi et de la gestion des données des clients et prospects actuels et futurs.

Si vous avez besoin d'un logiciel de CRM spécialement conçu pour votre niche et votre modèle de service, ce guide des meilleurs CRM pour les entreprises de services peut vous aider.

Que faut-il rechercher dans une plateforme CRM pour une entreprise de services ?

En tant qu'entreprise de services, vous avez besoin d'un moyen efficace pour gérer vos clients . Cela signifie qu'il faut rechercher des systèmes de gestion de la relation client axés sur les services et dotés des fonctionnalités de base suivantes :

Stockage des données clients: Tous les meilleurs logiciels de CRM ont besoin d'un système central de stockage des données clients, une base de données personnalisée qui stocke les informations de vos clients et l'historique de leurs achats

Communication avec les clients: Recherchez des solutions de gestion de la relation client qui vous permettent de créer des messages personnalisés à l'intention de vos clients, à partir de l'accueil du client à la fidélisation à long terme

Gestion de projet: Le système CRM que vous évaluez doit vous permettre de suivre facilement les tâches liées à vos activités de prospection et de fidélisation des clients et leur parcours client

Data intelligence: Votre équipe a besoin d'un système de gestion des données complet avec des Rapports de CRM pour obtenir des informations sur vos clients et vos campagnes de sensibilisation afin d'optimiser tout, des processus de vente à la gestion des prospects

Flexibilité: Vous voudrez pouvoir personnaliser vos affichages, votre base de données et vos tableaux de bord dans votre plateforme CRM en fonction de votre entreprise et de vos besoins et de votre Stratégie CRM

Facilité d'utilisation: Plus votre équipe peut s'intégrer facilement dans le logiciel de CRM et commencer à maximiser ses capacités, mieux c'est

Collaboration interne: Le logiciel de CRM doit comporter des solutions conçues pour aider votre équipe à communiquer entre eux en temps réel tout en s'engageant avec vos clients

La clé pour trouver le meilleur CRM pour les besoins de l'entreprise de services est de faire correspondre vos préférences aux fonctions de base requises pour gérer, maintenir et ravir vos clients.

Les 10 meilleures plateformes de gestion de la relation client pour les entreprises de services en 2024

Si vous choisissez le meilleur logiciel de gestion de la relation client (CRM), il deviendra votre outil central de gestion de la relation client outil de gestion des clients . C'est là que vous suivrez les informations de base de vos clients et leur engagement envers votre entreprise.

Ces 10 systèmes de gestion de la relation client peuvent vous aider à trouver le logiciel de gestion de la relation client qui répond à vos besoins :

Affichez les 15+ vues pour une gestion facile de la relation client ClickUp est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) de projet tout-en-un et un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer toutes les relations avec vos clients dans un emplacement central. Visualisez votre équipe commerciale, rationalisez les flux de travail et suivez les comptes individuels, tout en collaborant en interne pour donner à vos clients le service et l'attention qu'ils méritent.

Les utilisateurs ont accès à un large intervalle de fonctionnalités de gestion de projet, mais ne vous y trompez pas : il s'agit d'un outil de gestion de la relation client à forte valeur ajoutée logiciel de gestion de la relation client (CRM) hautement spécialisé quand vous en avez besoin. Les équipes d'une entreprise, quelle que soit sa taille - d'une petite entreprise SaaS à une grande entreprise - et dans tous les secteurs de l'industrie des services peuvent l'utiliser pour la maintenance de leurs données clients, l'optimisation des communications et l'élaboration de campagnes de vente et de marketing plus vastes.

Et pour toute entreprise de services qui découvre ce type de plateforme, le modèle CRM de ClickUp est facile à paramétrer et complet pour la gestion des paramètres et le développement de l'équipe commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration du CRM et de la gestion de projet pour rationaliser le flux de travail de votre équipe commerciale

Une bibliothèque étendue demodèles gratuits de CRM afin que vous n'ayez pas à recommencer votre installation depuis le début

Possibilités de collaboration en temps réel grâce au partage de fichiers et à l'affichage de Chat

Bibliothèque étendue d'intégrations pour connecter le système CRM robuste avec d'autres outils de gestion du travail

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités CRM peut représenter une courbe d'apprentissage pour les petites entreprises à la recherche d'un CRM simple

L'affichage mobile et l'application du logiciel CRM n'affichent pas tous les mêmes vues que l'application de bureau

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM est une puissante plateforme de gestion de la relation client (CRM). Les entreprises qui cherchent à développer leurs relations avec leurs clients peuvent stocker et segmenter les données d'audience, construire des outils de marketing et de gestion de la relation client complets automatisation des ventes des flux de travail et de gérer de manière centralisée leur service à la clientèle.

Pour les entreprises de services, cette connexion entre le logiciel de CRM et l'automatisation du marketing peut devenir un outil puissant. Par exemple, en utilisant un seul système, vous pouvez créer des pages d'atterrissage personnalisées qui recueillent et stockent les données des clients et lancer des campagnes d'e-mails personnalisées basées sur ces informations.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Un libre-service intégrébase de connaissances qui, lorsqu'elle est développée, peut réduire le nombre de tickets de service à la clientèle

Le suivi des cas et les tableaux de bord aident les équipes commerciales basées sur les comptes et les services clients à fournir des interactions plus personnalisées

Des analyses prédictives basées sur l'intelligence artificielle (IA) qui utilisent les données historiques des clients pour mieux comprendre leur comportement futur

Une interface conviviale du logiciel CRM qui permet aux entreprises de toutes tailles d'obtenir rapidement des informations sur leurs données clients

Les limites de SugarCRM

Le logiciel de CRM est divisé en solutions distinctes pour le marketing, les ventes et le service client, que vous devrez acheter séparément pour bénéficier d'une expérience complète

Les tableaux de bord sont limités pour les entreprises qui recherchent les informations les plus personnalisées sur leurs clients

Prix de SugarCRM

Vendre: 49 $ par utilisateur et par mois

49 $ par utilisateur et par mois Servir: 80 $ par utilisateur et par mois

80 $ par utilisateur et par mois Enterprise: $85 par utilisateur et par mois

$85 par utilisateur et par mois Marché: 1 000 $ par mois pour 10 000 contacts

G2: 3.8/5 (600+ reviews)

3.8/5 (600+ reviews) Capterra: 3.8/5 (400+ avis)

3. Keap

/img/ https://assets.keap.com/image/upload/c\_scale,w\_1373,dpr\_1,f\_auto,q\_95/v1683664626/keap/keap-pages/homepage/dashboard\_large.webp CRM pour les entreprises de services : Keap /$$img/

Via Clap de fin Keap est avant tout un logiciel de gestion de la relation client pour les petites entreprises. Ses capacités CRM se concentrent intentionnellement sur l'aide apportée aux petites entreprises pour construire des relations avec leurs clients, en éliminant les cloches et les sifflets au profit de l'optimisation des fonctions de base.

Cette focalisation étroite permet à Keap d'exceller dans la plupart des aspects du logiciel de CRM pour les petites entreprises. Grâce à ses fonctionnalités de base, vous pouvez facilement collecter de nouveaux prospects, segmenter vos listes de prospects et créer des flux de travail automatisés pour assurer le suivi des prospects. Vous pouvez même utiliser ce système CRM pour planifier des rendez-vous avec des clients potentiels et de nouveaux clients qui cherchent à faire appel à vos services.

Keap meilleures fonctionnalités

Des e-mails pré-rédigés qui permettent aux petites entreprises d'établir facilement leurs premiers paramètres de communication

Prise de rendez-vous intégrée pour les entreprises de services cherchant à impliquer leur public

Des options complètes d'automatisation du marketing qui peuvent s'adapter à de multiples canaux et délais

Une assistance client exceptionnelle pour tous les utilisateurs de Keap, indépendamment de l'abonnement ou de la taille de l'entreprise

Les limites de Keap

Options limitées de partage de fichiers et de pièces jointes pour les automatisations et les fiches personnalisées par rapport à la plupart des logiciels de gestion de la relation client

Les paramètres de ses capacités de CRM ne sont pas toujours intuitifs, surtout pour les petites entreprises qui ne sont pas familières avec les logiciels de CRM

Parce qu'il a été conçu comme un logiciel de CRM pour petites entreprises, il peut manquer des fonctionnalités dont les grandes entreprises ont besoin

Prix de Keap

Pro: $159/mois pour deux utilisateurs et 1500 contacts. Les utilisateurs supplémentaires sont facturés 29 $/mois chacun

$159/mois pour deux utilisateurs et 1500 contacts. Les utilisateurs supplémentaires sont facturés 29 $/mois chacun Max: $229/mois pour trois utilisateurs et 2500 contacts. Les utilisateurs supplémentaires sont facturés 29 $/mois chacun

$229/mois pour trois utilisateurs et 2500 contacts. Les utilisateurs supplémentaires sont facturés 29 $/mois chacun Max Classic:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)

4. Capsule

Via Capsule Avec Capsule, les entreprises de toutes tailles peuvent rester organisées dans la gestion de leur audience tout au long du parcours client et de l'équipe commerciale. Une base de données de contacts centrale et segmentable vous permet de gérer vos opportunités commerciales, tandis que les intégrations avec des applications telles que Google G Suite et l'intégration de Zapier avec Zoho CRM peuvent améliorer ses fonctions.

L'outil de gestion du pipeline de vente de Capsule rend le fait de gagner plus d'équipes commerciales intuitif. Pendant ce temps, une suite analytique complète vous donne les informations dont vous avez besoin pour améliorer votre CRM au fil du temps.

Capsule meilleures fonctionnalités

Intégrégestion des tâches pour que votre équipe puisse assurer le suivi des rendez-vous, des réunions, des appels téléphoniques, etc

Un assistant de contenu IA qui aide les utilisateurs à rédiger rapidement des messages pertinents à des contacts individuels

Une interface conviviale qui facilite l'emplacement et l'utilisation des fonctionnalités de base et avancées

Des analyses commerciales complètes, telles que les prévisions de ventes, qui aident à prédire les ventes futures en fonction des résultats passés

Limites de Capsule

Les intégrations avec Mailchimp et Outlook ont tendance à n'inclure qu'une personnalisation limitée

L'importation de données externes peut parfois être inexacte, ce qui nécessite des contrôles d'assurance qualité supplémentaires

Prix de Capsule

Free

Professionnel: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Teams: 36$/mois par utilisateur

36$/mois par utilisateur Enterprise: 54$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (80+ reviews)

4.4/5 (80+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

5. Agile

Via Agile En tant que solution CRM conçue pour les intégrations, Nimble brille lorsqu'elle se connecte directement au compte Outlook ou Gmail de votre organisation. Il combine automatiquement vos contacts, l'historique des e-mails et les rendez-vous du Calendrier dans une base de données de contacts qui inclut également les données de base des médias sociaux pour une image complète.

À partir de là, les utilisateurs peuvent planifier et modéliser leurs contacts, gérer leur équipe commerciale et mener des actions de marketing direct suivi des clients sur tous les canaux du parcours du client. L'intégration des e-mails reste en direct, ajoutant dynamiquement toute interaction entre votre équipe commerciale et vos futurs clients à leurs profils personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

A unifié de gestion des contacts qui connecte toutes vos informations dans une seule plateforme et un seul profil

Extension de navigateur Prospector qui simplifie la génération et la gestion de vos pistes

Technologie CRM avancée, telle que la gestion du pipeline de vente, pour qualifier vos leads et anticiper les ventes futures

L'interface utilisateur simple et intuitive en fait le logiciel de gestion de la relation client idéal pour les petites entreprises qui débutent dans ce domaine

Les limites de Nimble

La gestion des tâches est limitée à une simple liste de choses à faire pour chaque équipe commerciale

Manque d'options de personnalisation pour les fonctionnalités de base, telles que la catégorisation des contacts

Prix de Nimble

Business: $24.90/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (1,800+ reviews)

6. Création

Via Création Se voulant plus qu'un simple outil de gestion de la relation client, Creatio propose trois produits intégrés pour le marketing, les ventes et le service à la clientèle. Il s'agit d'une plateforme axée sur les secteurs de la finance, de la fabrication et des télécommunications, conçue pour créer des flux de travail complets et des flux d'accueil des clients dans des environnements à forte interaction.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Studio, un créateur de processus sans code pour tout ce qui concerne les flux de travail de communication automatisés et les offres commerciales spécifiques aux clients

Flux de travail modélisés pour permettre aux nouveaux utilisateurs de démarrer plus rapidement sur la plate-forme

Un marché d'applications étendu pour connecter Creatio à vos autres outils de marketing, de vente et de service à la clientèle

Limites de Creatio

Les documents de référence et les tutoriels peuvent être obsolètes, ce qui peut compliquer la mise en œuvre des fonctionnalités

Problèmes techniques et bugs occasionnels

Prix de Creatio

Studio Enterprise: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Creatio Commercial: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Marketing Creatio: $50/an par utilisateur

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (90+ avis)

7. Livre de miel

Via Livre de miel Plus qu'un simple CRM, HoneyBook est une plateforme de flux de travail et d'onboarding pour les clients. Utilisez-la pour envoyer des factures, signer des contrats, planifier des rendez-vous, envoyer des formulaires et accepter des paiements.

Bien sûr, il offre toujours des fonctionnalités CRM de base et des outils de gestion du pipeline, tels que le suivi des demandes de renseignements et la construction.. l'automatisation du flux de travail en même temps.

Meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Les fonctionnalités intégrées de facturation, de contrat, de rendez-vous et de paiement centralisent le processus client pour une excellente satisfaction du client

L'automatisation simple, telle que le paiement automatisé et les rappels de réunion, peut minimiser la charge de travail manuelle dans la gestion de votre pipeline

HoneyBook IA utilise l'analyse prédictive pour qualifier les prospects, générer du contenu dynamique et marquer vos messages

Limites d'HoneyBook

Fonctionnalité d'e-mail très basique avec une personnalisation limitée qui ne peut pas toujours rivaliser avec des solutions plus complètes

Capacités de rapports limitées, y compris un manque de visualisation des données pour des aperçus de haut niveau

Prix de HoneyBook

Débutant: 12,80$/mois

12,80$/mois Essentiel: 25,50 $/mois

25,50 $/mois Premium: 52,80 $/mois

HoneyBook évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (500+ commentaires)

4.5/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

8. Freshworks

Via Freshworks (site en anglais) Freshsales, la plateforme CRM qui fait partie de Freshworks, excelle lorsqu'il s'agit d'automatisation des ventes. Attirez les bons prospects, construisez des communications personnalisées et tirez parti de la notation des prospects basée sur l'IA pour concentrer stratégiquement vos efforts. Les connaissances avancées sur les clients vous aident à saisir les tendances plus larges au sein de votre public et à y réagir.

Les meilleures fonctionnalités de Freshworks

Plate-forme logicielle CRM gratuite, bien que certaines fonctionnalités clés nécessitent le plan Enterprise, plus onéreux

Gestion avancée du pipeline de vente avec des informations détaillées et visualisées sur chaque étape de l'entonnoir des ventes

Les membres de l'équipe commerciale peuvent paramétrer des tâches à partir des cartes des clients afin de mettre en place des abonnements plus pertinents, plus personnels et plus opportuns

Les réponses automatisées aux questions fréquemment posées peuvent faire gagner du temps à votre équipe commerciale

Limites de Freshworks

Les capacités de personnalisation des tableaux de bord de rapports sont limitées, l'accent étant mis sur des indicateurs généralisés qui fonctionnent dans tous les secteurs d'activité

Certaines des fonctionnalités les plus utiles, telles que les capacités de gestion de projet, ne sont disponibles que sur le forfait Enterprise

Prix de Freshworks

Free

Croissance: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (7,000+ reviews)

4.5/5 (7,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ commentaires)

9. En toute connaissance de cause

/img/ https://www.insightly.com/wp-content/uploads/2022/09/220928\_Image4\_Blade.webp CRM pour les entreprises de services : Insightly /$$img/

Via En toute connaissance de cause Si vous avez surtout besoin d'une gestion centralisée des contacts et d'une automatisation simple des ventes, le logiciel de CRM commercial rationalisé d'Insight se concentre exactement sur cela. Il peut également s'intégrer à Insightly Marketing et Insightly Service pour créer un système complet de gestion de la relation client système de gestion du cycle de vie du client .

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Des flux d'automatisation simples qui peuvent acheminer les nouveaux prospects ou les prospects nouvellement qualifiés vers le membre de l'équipe approprié pour les suivis

Tableaux de bord personnalisés pour établir des rapports en temps réel sur les interactions avec vos clients et les indicateurs clés de performance les plus pertinents

Des rappels de tâches automatisés permettent à vos équipes commerciales de respecter le calendrier des contacts et des abonnements dans le cadre du processus de vente

Limites d'Insightly

Des intégrations de processus de vente maladroites, conduisant à des fonctions limitées dans la plateforme pour les fonctionnalités de base, telles que le suivi des e-mails, le suivi des clients et l'automatisation des leads

Prix relativement élevé, surtout si l'on combine le forfait Enterprise avec les plateformes de marketing et de service à la clientèle d'Insightly

Prix d'Insightly

Plus: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Professionnel: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Insightly

G2: 4.2/5 (800+ avis)

4.2/5 (800+ avis) Capterra: 4.0/5 (600+ avis)

10. Maximiseur

Via Maximiseur Maximizer est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les équipes commerciales et les équipes de gestion des prospects. Optimisé pour les conseillers financiers et d'assurance, mais applicable à toutes les industries de services, il aide les dirigeants à rassembler les informations dont ils ont besoin pour maximiser l'efficacité de leur équipe et le chiffre d'affaires de leur organisation.

Maximizer meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités avancées de gestion des ventes, telles que les prévisions de ventes et la gestion des prospects, par le biais d'une gestion du pipeline exploitable

Tableaux de bord des responsables des ventes pour afficher la charge de travail de l'équipe commerciale, la gestion des opportunités et le taux de conclusion

Fonctionnalités de conformité dédiées aux agences financières et d'assurance

Les limites de Maximizer

L'expérience utilisateur pour la gestion des pipelines n'est pas toujours intuitive, surtout si on la compare à certains services CRM conviviaux par glisser-déposer de cette liste

Certaines fonctionnalités avancées, telles que les ménages, peuvent être difficiles à gérer

Prix de Maximizer

Small Office: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Business Plus: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Insights: 89 $/mois par utilisateur

G2: 3.9/5 (400+ avis)

3.9/5 (400+ avis) Capterra: 4.0/5 (300+ avis)

Démarrez avec le meilleur logiciel CRM gratuit pour les entreprises de services dès aujourd'hui

Qui a dit que vos systèmes de gestion de la relation client ne devaient contenir que vos informations de contact et quelques automatisations de base ? Choisissez judicieusement, et votre prochain outil sera capable de faire tout ce dont vous avez besoin pour gérer et améliorer les relations avec les clients de votre petite entreprise ou de votre empire en pleine croissance.

ClickUp est bien plus qu'un outil de gestion de projet . Lorsque vous tirez parti de toutes ses fonctionnalités, il devient un puissant logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour votre Business de services, tout en vous permettant de garder la maîtrise de tous vos processus d'entreprise.

Découvrez notre logiciel de gestion de la relation client par vous-même avec le forfait Free Forever !