10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour la croissance en 2024

Le meilleur logiciel de réussite client rassemble plusieurs éléments mobiles pour rationaliser les opérations de réussite client. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des données clients, des outils de cartographie du parcours client des flux de travail automatisés, des rapports et des analyses.

En outre, vous pouvez rechercher les outils de gestion de campagne , gestion des ressources et logiciel de gestion des prospects pour compléter votre programme de réussite client.

Dans ce guide, nous passons en revue les 10 meilleurs logiciels de réussite client qui peuvent aider votre entreprise à se développer !

Qu'est-ce qu'un logiciel de réussite client ?

Un logiciel de réussite client est un type d'outil business conçu pour aider les entreprises à gérer et à assister efficacement leurs clients tout au long de leur parcours. Il fournit une plateforme centralisée pour la collecte et l'organisation des données clients, l'automatisation des tâches et des flux de travail, et le suivi des indicateurs de performance clés.

Que faut-il rechercher dans une plateforme de réussite client ?

Recherchez un logiciel de réussite client qui s'intègre à votre système de gestion de la relation client (CRM) existant et qui assure la gestion des données clients des outils de gestion des clients qui comprennent des modèles de parcours client ou de mappage, de flux de travail automatisés, et d'excellents des rapports et des outils d'analyse pour les clients .

Si vous visez la croissance, envisagez également de rechercher des fonctionnalités telles que le suivi des tâches, la gestion des projets et les modèles de plans de communication ou des outils.

Le logiciel de réussite client est un outil puissant qui permet d'améliorer les relations avec les clients, de les fidéliser et de stimuler la croissance globale. Mais avec le grand nombre de logiciels de réussite client disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel vous convient le mieux.

Les 10 meilleures solutions logicielles de réussite client à utiliser en 2024

Voici nos outils logiciels de réussite client favoris pour aider à alimenter vos relations avec les clients et votre croissance cette année.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est le logiciel de réussite personnalisée idéal pour les équipes de toute taille et de tout secteur. Il aide le responsable de la réussite personnalisée à rester organisé avec toutes les communications avec les clients, afin qu'il puisse fournir un meilleur service aux clients plus rapidement.

Avec ClickUp, vous pouvez facilement suivre les interactions et les demandes des clients en temps réel, ce qui permet aux équipes chargées de la réussite des clients de répondre rapidement à leurs besoins. Vous aurez également accès aux données d'utilisation des clients, ce qui vous permettra de mieux comprendre l'adoption des produits à différentes étapes.

Commencez avec l'outil Modèle d'assistance client de ClickUp pour classer les demandes des clients par ordre de priorité et organiser les commentaires des clients !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/customer-support-template-by-clickup.png Capturez les informations importantes de vos clients grâce à un formulaire intégré de suivi des commentaires !

https://app.clickup.com/signup ?template=t-48352529&_gl=1*1j5pld3*_gcl_aw*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXGUUktODdJMFJyU1DUmNwcQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Télécharger ce modèle /$$cta/

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Vue Tableur pour créer uneCRM dans ClickUp* Les champs personnalisés vous permettent de suivre toutes les données importantes pour votre projet

Les flux de travail automatisés vous permettent de rationaliser les tâches récurrentes, telles que l'envoi d'e-mails d'accueil des clients, la programmation d'appels de suivi et la fourniture d'une assistance client

Outils de cartographie du parcours client pour identifier les points de contact et les frictions potentielles

ClickUp IA pour composer, résumer et idéaliser plus rapidement

Les limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage de ClickUp peut être abrupte en raison de l'abondance des fonctionnalités

L'application mobile n'offre pas les mêmes fonctionnalités que la version web

Les membres du forfait Free peuvent être confrontés à un service client plus lent

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,356+ reviews)

4.7/5 (8,356+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,727+ commentaires)

2. Custify

via Custify Custify est un logiciel de réussite client qui aide les entreprises SaaS à améliorer la satisfaction des clients, à réduire le taux de désabonnement et à augmenter la valeur à vie.

Custify offre aux entreprises une vue unique de leurs clients, ce qui leur permet de suivre l'engagement des clients, d'identifier les problèmes potentiels et de fournir une assistance personnalisée.

Il offre également une grande sélection de fonctionnalités pour automatiser les flux de travail des clients, tels que l'envoi d'e-mails d'onboarding, la planification d'appels de suivi et la fourniture de tickets d'assistance client.

Les meilleures fonctionnalités de Custify

Possibilité de définir des scores de santé pour chaque segment de clientèle

Interface conviviale qui fournit toutes les données importantes du client sur une seule page

Hautement personnalisé et facile à adapter à l'équipe de réussite client

Les limites de Custify

Manque de matériel d'aide complet

Activité de suivi et tableau de bord analytique limités

Prix de Custify

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (257+ avis)

4.7/5 (257+ avis) Capterra: 4.9/5 (96+ avis)

3. Totango

via Totango Logiciel de réussite client composable Totango aide les entreprises à revenus récurrents à améliorer la fidélisation de leurs clients et leurs relations avec eux grâce à ses outils de réussite client flexibles et évolutifs.

Le logiciel de réussite client est construit sur une base modulaire avec des bonnes pratiques intégrées, de sorte que les entreprises peuvent commencer là où elles sont aujourd'hui et se développer au fur et à mesure que leurs besoins évoluent. Il offre des fonctionnalités en temps réel sur la santé des clients, des outils d'engagement proactif et un cadre pour l'orchestration des parcours clients.

Totango meilleures fonctionnalités

Informations en temps réel grâce à l'intégration directe de l'API

Plusieurs affichages pour aider à gérer les risques, les renouvellements et plus encore

FacileFlux de travail CRM suivi des clients et de leur santé

Limites de Totango

Les fonctionnalités de gestion des tâches sont limitées (impossibilité de créer des sous-tâches)

L'interface utilisateur doit être mise à jour pour la rendre plus conviviale

Les clients se plaignent de la difficulté à synchroniser les données avec d'autres logiciels

Prix de Totango

Débutant : 2 988 $+/an

: 2 988 $+/an Entreprise : 18 000 $+/an

: 18 000 $+/an Premier : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (735+ commentaires)

4.4/5 (735+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (24+ commentaires)

4. Gainsight CS

via Gainsight CS Le logiciel de réussite client Gainsight offre des informations en temps réel sur la santé des clients et des fonctionnalités d'engagement proactif avec des outils de création de communautés.

Son logiciel fournit un cadre pour définir, mesurer et optimiser les points de contact avec les clients. Il fournit également une variété d'outils d'analyse de données qui aident les entreprises à comprendre leurs clients afin qu'elles puissent prendre de meilleures décisions sur la façon de s'engager avec eux.

Les meilleures fonctionnalités de Gainsight

Centralisation exceptionnelle des données clients

Compilation exceptionnelle des données clients

Hautement personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques

Les limites de Gainsight

Nécessite l'intégration de plusieurs sources de données pour obtenir une image fidèle de la situation

Programme très complexe à configurer

Plusieurs évaluateurs suggèrent que le générateur d'e-mails a besoin d'être mis à jour

Prix de Gainsight

CS Essentials : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs CS Essentials Plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2: 4.4/5 (1,128+ reviews)

4.4/5 (1,128+ reviews) Capterra: 4.4/5 (44+ commentaires)

5. SuccèsClient

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/laptop\_screenshot-1400x824.jpg Tableau de bord ClientSuccess /$$$img/

via ClientSuccess Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de réussite personnalisé, facile à utiliser et prêt à évoluer avec vous, le logiciel de réussite personnalisé ClientSuccess peut être une bonne option.

ClientSuccess offre une variété de fonctionnalités utiles, telles qu'un constructeur de parcours client et un forum communautaire. Il fournit une plateforme riche en fonctionnalités qui comprend plusieurs outils d'analyse de données à partir desquels il est possible de se développer les relations avec les clients .

ClientSuccess meilleures fonctionnalités

Les utilisateurs ne tarissent pas d'éloges sur la simplicité et l'élégance de l'interface utilisateur

Une assistance client exceptionnelle avec des CSM dédiés que vous pouvez joindre à tout moment

Facile à mettre en œuvre et ne nécessite pas d'administrateur

Limites de ClientSuccess

Certaines intégrations peuvent nécessiter des améliorations

Les requêtes API sont limitées à 10 par seconde

Personnalisations limitées pour les rapports

Prix de ClientSuccess

Contact pour la tarification

G2: 4.4/5 (408+ avis)

4.4/5 (408+ avis) Capterra: 4.2/5 (17+ avis)

6. Podium

via Podium Si vous êtes un détaillant, un restaurant ou un fournisseur prestataire de services et que vous souhaitez améliorer les interactions avec votre clientèle, Podium pourrait être un logiciel de service à la clientèle idéal pour vous !

Podium est une plateforme logicielle basée sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs interactions avec les clients à l'aide d'une variété d'outils, tels que la messagerie, le chat, les avis, les paiements, le marketing et l'analyse.

La plateforme de communication avec les clients est personnalisée pour vous aider à obtenir plus d'avis, à recueillir des commentaires, à convertir les clients, à communiquer plus efficacement et (en fin de compte) à augmenter les revenus.

Podium meilleures fonctionnalités

Permet aux représentants du service clientèle de passer des appels vocaux sans avoir à utiliser leur véritable numéro de téléphone

Facilite l'obtention d'avis de la part des clients

Permet de gérer tous les messages des clients, la programmation et les paiements à partir d'un seul endroit

Limites de Podium

En raison de la croissance rapide, les représentants CS expérimentés sont limités

Ne peut pas interagir avec Facebook pour les paiements

Obligation pour les clients d'utiliser Facebook ou Google pour soumettre des commentaires

Prix de Podium

Les essentiels : 249 $/mois

: 249 $/mois Standard : 409 $/mois

: 409 $/mois **Professionnel : 599 $/mois

G2: 4.5/5 (1,326+ reviews)

4.5/5 (1,326+ reviews) Capterra : 4.3/5 (472+ commentaires) capterra en panne ?

7. Planhat

via Planhat Planhat est un outil de gestion de la réussite des clients qui offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer les relations et gérer les données des clients.

Certaines de ses meilleures fonctionnalités comprennent la gestion du parcours client, l'analyse des données, l'automatisation des flux de travail, la collaboration et les intégrations.

Planhat est utilisé par un large intervalle d'entreprises, notamment les éditeurs de logiciels, les fournisseurs SaaS et les entreprises technologiques.

Planhat meilleures fonctionnalités

Plusieurs tableaux de bord clients fournissent des informations complètes et faciles d'accès

Suivi, enregistrement et gestion des interactions avec les clients à partir d'une seule plateforme

Expérience utilisateur sophistiquée mais intuitive

Limites de Planhat

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter à son approche de la terminologie, du flux de travail et de l'automatisation

La documentation d'assistance est limitée

Fonctionnalité limitée d'envoi d'e-mails en masse

Prix de Planhat

De base : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Professionnel : Contact pour les prix

: Contact pour les prix Enterprise : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2: 4.6/5 (508+ commentaires)

4.6/5 (508+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (23+ commentaires)

8. Churn360

via Churn360 La plateforme de réussite client alimentée par l'IA Churn360 vise à aider les entreprises SaaS à réduire le taux de désabonnement et à augmenter la valeur à vie des clients.

Churn360 fournit à ses utilisateurs un affichage à 360 degrés de leurs clients qui comprend des données sur l'utilisation, l'engagement et les renouvellements. Ces données sont utilisées pour identifier les clients à risque et créer des interventions personnalisées pour prévenir le churn.

La plateforme offre une variété de fonctionnalités utiles pour la réussite des clients, y compris des flux de travail préconstruits, des campagnes de marketing ciblées, des scores de santé des clients et des aperçus sur le churn.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de réussite client avec de nombreux utilisateurs satisfaits qui offre un suivi et des intégrations fantastiques, Churn360 pourrait être un excellent choix pour vous !

Meilleures fonctionnalités de Churn360

Excellents outils de suivi du parcours client et des utilisateurs

S'intègre parfaitement avec HubSpot

Très facile à configurer et à démarrer

Limites de Churn360

Certains évaluateurs suggèrent qu'un tableau de bord personnalisable serait utile

Certains utilisateurs suggèrent que des tutoriels dans l'application seraient utiles

Orienté vers les entreprises SaaS

Prix de Churn360

Démarrage : 199$/mois

: 199$/mois Professionnel : 499 $/mois

: 499 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (26+ commentaires)

4.8/5 (26+ commentaires) Capterra: 5/5 (7+ avis)

9. Catalyseur

via Catalyseur Le logiciel de croissance SaaS Catalyst aide les entreprises à offrir une expérience client riche qui permet de fidéliser la clientèle.

Les solutions de réussite client de Catalyst permettent de centraliser les données clients cloisonnées, de montrer les segments de clientèle, de donner une image claire de la santé des clients et d'échelonner le parcours client.

Le logiciel utilise des configurations personnalisées, un large choix d'intégrations et une base de connaissances approfondie du service client pour aider à les entreprises à fidéliser leurs clients .

Catalyst meilleures fonctionnalités

Équipe d'assistance client très utile

Une excellente interface utilisateur qui permet de naviguer facilement et de trouver ce dont vous avez besoin

Suivi exceptionnel des indicateurs pour la rétention, les tendances et les relations

Les limites de Catalyst

Les évaluateurs se plaignent que l'intégration peut être déroutante

Dispositions préconstruites limitées

La personnalisation peut être complexe et difficile au début

Prix de Catalyst

Contacter pour les prix

G2: 4.6/5 (462+ commentaires)

4.6/5 (462+ commentaires) Capterra: 3.5/5 (2+ commentaires)

10. SmartKarrot

via SmartKarrot La plateforme de réussite client SmartKarrot fournit des outils et des fonctionnalités personnalisés pour les managers d'équipes de réussite client. Elle permet aux entreprises de s'engager auprès des clients, de mesurer l'impact de leurs initiatives de réussite client et de suivre la santé des clients.

SmartKarrot peut répondre à presque tous les besoins en matière de réussite des clients pour tous les types d'entreprises. Ses données intégrées, ses systèmes d'avertissement précoce, sa segmentation dynamique des clients et ses dizaines d'automatisations aident les entreprises à établir des relations plus solides qui se traduisent par une augmentation du chiffre d'affaires.

Les meilleures fonctionnalités de SmartKarrot

Service client et formateurs très appréciés

Se synchronise bien avec d'autres plateformes d'analyse

Suivi des tâches, marquage des points de contact et création de points d'action sans effort

Limites de SmartKarrot

Bugs et ralentissements occasionnels

Pour les entreprises disposant d'une large base de clients, l'intégration peut prendre beaucoup de temps

Prix de SmartKarrot

Croissance : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Pro : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Entreprise : Contactez-nous pour une offre de prix

G2: 4.4/5 (29+ commentaires)

4.4/5 (29+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (32+ commentaires)

Types de logiciels de réussite client

Logiciel de gestion des comptes

Les logiciels de gestion des comptes se concentrent sur la gestion efficace des comptes clients afin d'améliorer les relations, la fidélisation et le chiffre d'affaires. Ils permettent aux entreprises de stocker des informations critiques sur les clients, de suivre les interactions et d'analyser l'état des comptes. Ce type de logiciel est particulièrement utile pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs relations avec les clients existants et à maximiser la valeur à vie des clients.

Outils de feedback client Outils de feedback client permettent aux organisations de recueillir et de

analyser le retour d'information de leurs clients par le biais de sondages, des formulaires de retour d'information et les interactions avec les médias sociaux. Ces informations aident les entreprises à comprendre le niveau de satisfaction des clients, à repérer les points à améliorer et à prendre des décisions éclairées pour améliorer l'expérience client.

Plateformes d'analyse des données clients

Les plateformes d'analyse des données clients fournissent aux entreprises des capacités d'analyse des données pour comprendre en profondeur le comportement, les préférences et les tendances des clients. En s'appuyant sur l'analyse prédictive et l'IA, ces plateformes peuvent prévoir les besoins des clients, identifier les comptes à risque et aider à créer des campagnes marketing ciblées et personnalisées.

Outils d'engagement client

Les outils d'engagement client sont conçus pour faciliter l'engagement proactif avec les clients par le biais de différents canaux tels que l'e-mail, le SMS, les médias sociaux et les les messages in-app . Ils aident à l'automatisation des flux de communication, à la programmation des messages et à la segmentation des publics pour garantir des interactions pertinentes et opportunes.

Plateformes de formation des clients

Les plateformes de formation des clients permettent aux entreprises de créer, de gérer et de proposer des contenus éducatifs et des programmes de formation à leurs clients. Ces plateformes sont essentielles pour l'intégration de nouveaux clients l'adoption des produits et l'assurance que les clients tirent la plus grande valeur de leurs achats.

Les entreprises peuvent tirer parti des logiciels de réussite client pour améliorer leurs relations avec les clients et accélérer leur croissance de plusieurs façons stratégiques.

En utilisant les fonctionnalités de gestion des comptes, les entreprises peuvent afficher une vue d'ensemble des interactions, des préférences et des commentaires des clients, ce qui permet de mettre en place des stratégies d'engagement personnalisées.

Les outils de feedback client du logiciel permettent de collecter et d'analyser les données directes et indirectes des clients des informations sur les clients qui peuvent éclairer le développement de produits et améliorer les offres de services. Grâce aux plateformes d'analyse des données clients, les entreprises peuvent prédire le comportement des clients, identifier les opportunités de vente incitative et prévenir le désabonnement en traitant les problèmes de manière proactive.

Les outils d'engagement des clients permettent des communications automatisées et opportunes, garantissant que les clients reçoivent le bon message au bon moment.

Les plateformes de formation des clients permettent aux utilisateurs d'acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser pleinement les produits ou les services, ce qui améliore la satisfaction et la fidélité. En intégrant les logiciels de réussite client dans leurs opérations, les entreprises peuvent améliorer l'expérience client, favoriser les relations à long terme et générer une croissance durable.

Construisez votre stratégie de réussite client dans ClickUp

En choisissant la bonne plateforme logicielle de réussite client, vous pouvez rendre vos clients plus heureux et augmenter votre chiffre d'affaires !

Les rapports et les analyses robustes de ClickUp vous permettent de mesurer l'efficacité de vos stratégies de réussite client, ce qui vous permet d'itérer et d'améliorer votre stratégie d'améliorer continuellement . Améliorez votre réussite client avec ClickUp et favorisez des relations durables qui stimulent la fidélité et la croissance. Créer un environnement travail ClickUp gratuit et découvrez dès aujourd'hui l'avenir de la réussite personnalisée !