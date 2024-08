10 meilleures applications de marketing numérique pour les spécialistes du marketing numérique en 2024

Le marketing numérique évolue à la vitesse de l'éclair. En clignant des yeux, vous risquez de manquer la prochaine grande tendance, le prochain outil ou la prochaine technique qui transformera le paysage. Mais pour chaque défi que vous lance ce domaine dynamique, il y a une solution qui vous attend dans les coulisses.

En 2024, cette solution se trouve de plus en plus dans de puissantes applications de marketing numérique. Imaginez que vous puissiez rationaliser vos campagnes, consolider vos tâches ou mesurer votre retour sur investissement en quelques clics sur votre écran. Ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. En tant que spécialiste du marketing numérique, vous avez besoin des meilleurs outils pour garder une longueur d'avance, innover et exceller. Après tout, un architecte ne dessinerait pas un chef-d'œuvre avec un crayon émoussé, n'est-ce pas ?

Qu'il s'agisse de créer un contenu captivant, de jongler avec plusieurs campagnes publicitaires ou de déchiffrer le labyrinthe complexe des moteurs de recherche, la bonne application peut changer la donne. Et nous sommes là pour vous aider ! Nous vous invitons à découvrir les principales applications de marketing numérique que tout spécialiste du marketing, qu'il soit débutant ou professionnel, devrait avoir dans son arsenal cette année.

Passons à la vitesse supérieure, simplifions les processus et élevons votre stratégie de marketing numérique ! Bienvenue dans l'avenir du marketing numérique, simplifié, optimisé et à portée de main.

Que faut-il rechercher dans les applications de marketing numérique ?

Avant de plonger tête baissée dans notre liste des 10 meilleures applications, faisons une petite halte. Il s'agit d'une mini-liste de contrôle, d'une étoile directrice si vous voulez, pour choisir les bonnes applications de marketing numérique. Car, soyons réalistes, dans le bazar trépidant de l'univers des applications, il est facile de se laisser séduire par des fonctionnalités tape-à-l'œil que l'on n'utilisera peut-être jamais.

Convivialité et interface: Les applications de marketing doivent être intuitives. Si vous avez besoin d'un doctorat pour naviguer dans le tableau de bord, ce n'est probablement pas la bonne solution

Les applications de marketing doivent être intuitives. Si vous avez besoin d'un doctorat pour naviguer dans le tableau de bord, ce n'est probablement pas la bonne solution Capacités d'intégration: Dans quelle mesure l'application est-elle compatible avec d'autres outils ? Un flux de travail harmonieux dépend souvent d'intégrations transparentes

Dans quelle mesure l'application est-elle compatible avec d'autres outils ? Un flux de travail harmonieux dépend souvent d'intégrations transparentes Évolutivité: Votre application doit évoluer avec vous. Au fur et à mesure que vos campagnes prennent de l'ampleur, vous ne voulez pas être enfermé dans un carcan

Votre application doit évoluer avec vous. Au fur et à mesure que vos campagnes prennent de l'ampleur, vous ne voulez pas être enfermé dans un carcan Rapport qualité/prix: L'aspect brillant et coûteux n'est pas toujours la meilleure solution. Ce qui compte, c'est la valeur réelle : l'application apporte-t-elle plus que ce que son prix laisse supposer ?

L'aspect brillant et coûteux n'est pas toujours la meilleure solution. Ce qui compte, c'est la valeur réelle : l'application apporte-t-elle plus que ce que son prix laisse supposer ? Fonctionnalités pertinentes: Veillez à ce que l'application corresponde à vos objectifs. Une application bourrée de gadgets est inutile si elle ne répond pas à vos besoins essentiels

N'oubliez pas que les meilleures applications simplifient, au lieu de compliquer. Faites un choix judicieux et amplifions la magie du marketing !

Les 10 meilleures applications de marketing numérique à utiliser en 2024

Roulement de tambour, s'il vous plaît ! 🥁

C'est le moment que nous attendions tous. Après avoir passé au peigne fin le vaste terrain numérique, passé au crible les commentaires des utilisateurs et même essayé ces outils nous-mêmes, nous avons trié sur le volet les meilleures applications qui changent la donne pour les spécialistes du marketing numérique cette année.

Qu'il s'agisse d'améliorer la productivité ou d'automatiser des tâches complexes, ces applications ne se contentent pas de faire le travail - elles le font avec brio. Alors, sans plus attendre, plongeons dans les trésors numériques qui feront de 2024 l'année marketing la plus impactante !

Utilisez ClickUp pour personnaliser votre vue afin de visualiser et de planifier des supports marketing tels que le contenu et les médias au sein de votre organisation

Prêt à révolutionner vos efforts de marketing ? Présentation de ClickUp Marketing : le nec plus ultra gestion de projet marketing plateforme de gestion de projets marketing conçue pour les experts en marketing comme vous.

Imaginez un espace de travail qui allie de manière transparente le brainstorming, la planification et l'exécution, donnant à votre équipe les outils dont elle a besoin pour lancer des campagnes multicanal, des événements mondiaux et tout ce qui se trouve entre les deux. Avec ClickUp, vous ne bénéficiez pas seulement d'une interface conviviale, vous entrez dans un monde d'espaces de travail évolutifs qui donnent la priorité à la gestion des ressources et des projets.

De plus, grâce à son prix abordable, chaque équipe marketing, qu'elle soit grande ou petite, peut en bénéficier. Et si vous envisagez d'accélérer vos campagnes, ClickUp AI vous couvre. Grâce à sa conception experte, ClickUp AI Outils de marketing IA la génération d'idées de campagnes, de contenus, de blogs et même d'études de cas devient un jeu d'enfant.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage initiale pour les utilisateurs afin de se familiariser avec toutes les fonctionnalités disponibles

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Hootsuite

via Hootsuite Imaginez un logiciel de calendrier marketing hootsuite est une application de marketing numérique qui vous permet de superviser l'ensemble de vos plateformes de médias sociaux. Conçue pour le spécialiste du marketing numérique moderne, cette application de marketing numérique offre une suite complète d'outils pour rationaliser vos activités sur les médias sociaux.

À partir d'un tableau de bord consolidé, vous pouvez programmer des posts sur plusieurs canaux, dialoguer avec votre public en temps réel et accéder à des analyses détaillées qui mesurent le succès de votre campagne.

Collaborez de manière transparente avec votre équipe, assignez des tâches et ne manquez aucune mention grâce à ses capacités d'écoute sociale. Pour les entreprises qui souhaitent maintenir une voix numérique cohérente et une présence réactive, Hootsuite est un allié indispensable.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Le calendrier intégré des médias sociaux permet aux équipes de rester synchronisées et informées

Permet aux utilisateurs de visualiser et de gérer plusieurs canaux de médias sociaux simultanément

Simplifie le processus d'ajustement du contenu et de reprogrammation des échéances en fonction des ressources

Incorpore des fonctions générativesmédias sociaux AI qui aide à la création de contenu pour les posts

Limites de Hootsuite

Pour ceux qui préfèrent les vues individualisées, le tableau de bord global peut sembler encombré

La fonction de publication automatique manque parfois de fiabilité, selon les utilisateurs

Certains utilisateurs estiment que l'expérience utilisateur n'est pas aussi rationnelle que celle offerte par d'autres outils de gestion des médias sociaux

Prix de Hootsuite

**Professionnel : 99 $/mois

Équipe : 249 $/mois

: 249 $/mois Business: $739/mois

$739/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (4,000+ reviews)

4.1/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3 400+ commentaires)

3. Google Data Studio

via Google Data Studio Google Data Studio est un outil de visualisation de données. Dans le monde complexe du marketing numérique, ce sont les données qui déterminent les décisions.

Google Data Studio transforme la tâche souvent fastidieuse de l'analyse des données en une expérience agréable. En vous connectant à diverses sources de données telles que votre application Google Analytics, Google Ads et même des plateformes externes, vous pouvez créer des rapports sur mesure qui racontent une histoire visuelle.

Personnalisez l'aspect et la convivialité de vos rapports, collaborez avec votre équipe et partagez des informations qui, autrement, se perdraient dans la mer de données brutes. En bref, il s'agit d'un outil qui transforme les chiffres en récits, guidant ainsi vos stratégies de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Google Data Studio

Fournit des modèles prêts à l'emploi pour les rapports sur les chaînes YouTube, la présentation des annonces Google, etc

Transforme les dimensions et les mesures des données en puissants éléments de visualisation

Facilite le partage et la collaboration sur tous les rapports et tableaux de bord Data Studio

Permet de personnaliser les tableaux de bord avec des logos, des icônes, des changements d'arrière-plan, etc

Limitations de Google Data Studio

Certains utilisateurs constatent des lenteurs dans le chargement des rapports et estiment que l'outil manque de souplesse pour les requêtes complexes

Dépend fortement des intégrations pour le suivi du temps

N'est pas adapté à la gestion de tâches complexes

Prix de Google Data Studio

Créateurs et visualisateurs de rapports: Gratuit

Gratuit Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (370+ commentaires)

4.4/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (193+ avis)

4. Gestionnaire de pages Facebook

via Gestionnaire de pages Facebook Naviguer dans les rues animées du paysage commercial de Facebook et d'Instagram peut être décourageant. C'est là qu'intervient Facebook Pages Manager, une application qui vous permet de prendre facilement les rênes de plusieurs pages Facebook et Instagram.

Que vous soyez une petite entreprise avec une page de marque ou un conglomérat gérant plusieurs pages, cet outil vous simplifie la tâche. Rédigez et planifiez des posts, dialoguez avec vos followers par le biais de commentaires et de messages, et exploitez les analyses de la page pour évaluer vos performances.

C'est comme si vous aviez une agence de médias sociaux dans votre poche, qui s'assure que vous êtes toujours connecté, réactif et informé.

Facebook Pages Manager meilleures fonctionnalités

Idéal comme application de gestion des publicités Instagram et Facebook

Centralise la supervision de toutes les pages, de tous les comptes et de tous les actifs de l'entreprise

Suivi efficace des performances des campagnes marketing

Limites de Facebook Pages Manager

Les utilisateurs signalent que le passage d'un profil à l'autre peut s'avérer fastidieux et frustrant

La réactivité du support client laisse à désirer, selon les utilisateurs

Prix de Facebook Pages Manager

**Gratuit

G2: 4.2/5 (1,580+ reviews)

4.2/5 (1,580+ reviews) Capterra: N/A

5. BuzzSumo

via BuzzSumo Dans le vaste paysage numérique, il est essentiel de comprendre ce qui trouve un écho auprès du public, et BuzzSumo est votre boussole.

Cet outil offre une fenêtre sur le monde des tendances en matière de contenu. Vous voulez savoir quels sont les sujets les plus partagés dans votre niche ? BuzzSumo peut vous le dire. Vous cherchez à identifier les influenceurs clés qui peuvent amplifier le message de votre marque ? BuzzSumo a les réponses. BuzzSumo vous permet même de garder un œil sur vos concurrents et de comprendre quels sont leurs contenus qui font mouche.

BuzzSumo permet aux marketeurs d'élaborer des stratégies qui s'alignent sur les préférences de l'audience et les tendances de l'industrie en fournissant une image claire de l'écosystème du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Simplifie le processus d'identification des sujets d'actualité dans l'industrie

Permet de comparer les sujets et de suivre les tendances dans le temps

Permet de suivre les mentions de marques, y compris les concurrents et les produits

Facilite le suivi des mots-clés organiques et du contenu de sources en ligne spécifiques

Analyse les performances du contenu des concurrents en fonction de l'engagement sur les différentes plateformes sociales

Limites de BuzzSumo

Manque d'intégration avec des plateformes comme LinkedIn, Snapchat et TikTok

Convient mieux aux sujets généraux, mais a du mal à s'adapter aux niches

Les prix, en particulier pour les plans premium, peuvent être prohibitifs pour les petites entreprises

Les données nécessitent souvent un filtrage important pour trouver des informations pertinentes

Prix de BuzzSumo

Basic: 95 $/mois pour un utilisateur

95 $/mois pour un utilisateur Création de contenu : 199 $/mois pour cinq utilisateurs

199 $/mois pour cinq utilisateurs RP & Comms: 199 $/mois pour cinq utilisateurs

199 $/mois pour cinq utilisateurs Suite: $319/mois pour dix utilisateurs

$319/mois pour dix utilisateurs Entreprise: 999 $/mois pour 30 utilisateurs

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (140+ avis)

6. Buffer

via Tampon Si les médias sociaux sont une scène, Buffer est l'équipe en coulisses qui veille à ce que le spectacle se déroule sans accroc. À la base, Buffer est un outil de gestion des médias sociaux qui démystifie le processus de programmation, de publication et d'analyse du contenu des médias sociaux.

Son interface claire et intuitive vous permet d'aligner des posts pour différentes plateformes, vous assurant ainsi une présence solide sur les médias sociaux. Au-delà de la simple publication, les outils d'analyse de Buffer vous permettent d'analyser en profondeur les performances de votre contenu, ce qui vous permet de l'affiner en permanence.

Pour les équipes, les fonctions de collaboration garantissent que tout le monde reste dans la boucle, faisant de Buffer un guichet unique pour tout ce qui concerne les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Rationalise la planification du contenu grâce à un système de file d'attente

Fournit des informations complètesoutils de reporting pour la communication avec les parties prenantes

Intégration de systèmes de révision du contenu pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Limitations de Buffer

Se concentre exclusivement sur le contenu des médias sociaux ; autrescampagnes de marketing ont besoin d'outils supplémentaires

Les utilisateurs trouvent qu'il est difficile d'intégrer du contenu provenant d'autres plateformes ou outils

Prix de Buffer

**Gratuit

Essentiels: 6$/mois pour un utilisateur et un canal

6$/mois pour un utilisateur et un canal Équipe : 12 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et un canal

Agence: 120$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et dix canaux

120$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et dix canaux Canaux supplémentaires: 6-12 $/mois

G2: 4.3/5 (980+ commentaires)

4.3/5 (980+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,420+ commentaires)

7. Canva

via Canva Canva est comme un pinceau numérique pour ceux qui ne sont pas des artistes de formation mais qui ont une vision qu'ils souhaitent concrétiser. Ce logiciel basé sur le cloud gestion de projets de conception a révolutionné la façon dont les spécialistes du marketing abordent le contenu visuel.

Avec une vaste bibliothèque de modèles allant de l'infographie à l'article de presse, il a révolutionné la façon dont les spécialistes du marketing abordent le contenu visuel modèles pour les médias sociaux la plateforme offre un canevas pour chaque besoin. Son interface "glisser-déposer", associée à une riche palette de polices, d'images et d'illustrations, fait en sorte que la création de visuels attrayants n'est plus le domaine exclusif des concepteurs professionnels.

Que vous soyez une startup cherchant à créer des supports de marque ou une marque établie souhaitant maintenir une identité visuelle cohérente, Canva offre les outils nécessaires pour y parvenir en toute transparence.

Les meilleures caractéristiques de Canva

Offre des modèles pour divers supports marketing, des publicités aux messages sur les réseaux sociaux

Favorise la collaboration en temps réel grâce à des dossiers, des calendriers et des outils de commentaires

Est équipé d'un éditeur vidéo et d'animations pour une création de contenu attrayante

Limitations de Canva

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes dans l'interface, tels qu'un mauvais alignement ou une fonctionnalité de glisser-déposer sporadique

La qualité des modèles gratuits peut sembler limitée, ce qui pousse les utilisateurs à opter pour des formules payantes

Prix de Canva

**Gratuit

Pro: 119,99 $/an pour une personne

119,99 $/an pour une personne Équipes: 149,90 $/an pour les cinq premières personnes

Canva ratings and reviews

G2: 4.7/5 (4,200+ reviews)

4.7/5 (4,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (11,300+ reviews)

8. Planoly

via Planoly Avec son approche centrée sur le visuel, Instagram nécessite une stratégie unique, et Planoly est conçu pour aider les marques à briller sur cette plateforme. Conçu pour les passionnés d'Instagram, Planoly est plus qu'un simple outil de programmation, c'est un planificateur visuel.

La plateforme vous permet d'élaborer, de conserver et de visualiser votre grille Instagram à l'avance, en veillant à ce que chaque publication soit conforme à l'esthétique de votre marque. Grâce à sa fonction de publication automatique, votre contenu est mis en ligne même lorsque vous n'êtes pas connecté.

Plongez dans les analyses pour recueillir des informations sur l'engagement du public et optimiser votre stratégie de publication. Dans un monde où Instagram est un canal marketing essentiel, Planoly apparaît comme un atout crucial pour réussir.

Les meilleures fonctionnalités de Planoly

Prise en charge de la fonctionnalité "Lien dans la bio" pour Instagram

Intégration d'un planificateur vidéo TikTok robuste dans l'application

Facilite l'affichage croisé entre les plateformes, par exemple de TikTok à YouTube

Limites de Planoly

Période d'essai gratuite limitée à sept jours

Le plan de démarrage limite le nombre de téléchargements mensuels, ce qui peut être contraignant pour les petites agences et entreprises

Prix de Planoly

Plan de démarrage: 13 $/mois

13 $/mois Croissance: 23$/mois

23$/mois Professionnel: 43$/mois

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ avis)

9. Sprout Social

via Sprout Social Si les médias sociaux sont un marché en pleine effervescence, Sprout Social est votre guide compétent, qui vous aide à naviguer, à vous engager et à prospérer. Cette plateforme globale intègre un trio d'outils de publication, d'analyse et d'engagement sous un même toit.

Elle brise les silos que l'on trouve souvent dans la gestion des médias sociaux, en offrant une vue unifiée de la présence numérique de votre marque. Les fonctions de collaboration facilitent le travail des équipes en assurant la synchronisation de chaque réponse, de chaque message et de chaque stratégie.

Les analyses de la plateforme sont approfondies et offrent des informations détaillées sur les performances des campagnes et les comportements du public. Sprout Social ne se contente pas de gérer le marketing des médias sociaux, il le maîtrise.

Les meilleures caractéristiques de Sprout Social

Une boîte de réception intelligente pour un traitement efficace des demandes

Fournit une bibliothèque d'actifs avec une double vue pour une gestion rationalisée des actifs

Offre de riches fonctions d'analyse, d'écoute sociale et de surveillance

Simplifie la collaboration externe

Limitations de Sprout Social

La structure tarifaire peut être élevée pour les petites agences

Manque de fonctionnalité de regroupement pour les posts dans le calendrier

Absence de la fonctionnalité "glisser-déposer" dans le calendrier

Prix de Sprout Social

Standard: 249 $/mois

249 $/mois Professionnel: 399 $/mois

399 $/mois Avancé: 499 $/mois

499 $/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Sprout Social ratings and reviews

G2: 4.4/5 (2,360+ reviews)

4.4/5 (2,360+ reviews) Capterra: 4.4/5 (550+ avis)

10. MailChimp

via MailChimp L'e-mail reste un canal de communication inébranlable à l'ère des messages fugaces des médias sociaux et des interactions numériques éphémères, et MailChimp en est le champion.

Synonyme d'email marketing, MailChimp offre une plateforme intuitive pour concevoir, dispatcher et décrypter les campagnes d'emailing. Des modèles de lettres d'information élégants aux flux de travail automatisés, il s'adresse aussi bien aux novices qu'aux spécialistes chevronnés du marketing par courriel.

Les analyses robustes de la plateforme mettent en lumière les taux d'ouverture, les clics et les comportements des abonnés, ce qui vous permet d'affiner et de perfectionner votre stratégie d'envoi d'e-mails. Avec sa suite d'outils en constante évolution, y compris les pages d'atterrissage et les annonces, MailChimp garantit que les spécialistes du marketing numérique disposent des ressources nécessaires pour entretenir et développer leur audience de manière cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de MailChimp

Facilite la création de pages d'atterrissage et optimise la génération de leads

Rationalisation de la création de listes d'adresses électroniques et de l'exécution des campagnes

Intègre des outils de gestion des médias sociaux

Peut servir de logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Centralise les informations sur les clients, depuis les coordonnées jusqu'à l'historique des achats, et permet de regrouper les clients en fonction de leurs centres d'intérêt

Limites de MailChimp

Les utilisateurs doivent créer leurs propres modèles

L'interface peut sembler lourde et peu intuitive pour certains utilisateurs

Peut ne pas être adapté à la gestion proactive des ventes, de l'assistance ou d'autres interactions avec les clients

Prix de MailChimp

**Gratuit

Essentiels: 13 $/mois

13 $/mois Standard: 20$/mois

20$/mois Premium: $350/mois

G2: 4.3/5 (12,000+ reviews)

4.3/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (16 000+ commentaires)

ClickUp, la solution ultime de marketing numérique

Dans le paysage numérique en constante évolution, les bons outils font toute la différence. Alors que de nombreuses plateformes offrent des fonctionnalités de niche, ClickUp s'impose comme une solution holistique adaptée aux besoins dynamiques des professionnels du marketing. De la planification et de l'exécution méticuleuses des programmes de marketing à l'intégration transparente de l'IA pour la création de contenu, ClickUp offre des fonctionnalités inégalées qui la distinguent.

De plus, à une époque où la collaboration détermine le rythme des progrès, les fonctionnalités intuitives de ClickUp, telles que Docs et Whiteboards, garantissent que chaque membre de l'équipe reste synchronisé de la conception d'une idée à son lancement. La transparence qu'il apporte se traduit par l'efficacité, en réduisant les flux de travail redondants et en renforçant la productivité.

Alors que d'autres outils peuvent exceller dans des domaines isolés, ClickUp offre un écosystème intégré qui comprend les exigences multiples du marketing numérique. Il ne s'agit pas seulement d'en faire plus, mais d'en faire plus avec moins - et dans ce domaine, ClickUp règne sans aucun doute en maître.