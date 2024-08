11 outils de marketing pour les petites entreprises en 2024

La gestion d'une petite entreprise exige une quantité insensée de dévouement et d'efforts pour assurer sa réussite.

Les statistiques montrent qu'il y a eu 31.7 millions de petites entreprises aux États-Unis en 2020. Dans le même temps, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis affirme que 82 % des petites entreprises ne survivent qu'un an, que 50 % d'entre elles atteignent 5 ans et que 35 % seulement durent 10 ans ou plus.

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous pouvez augmenter vos chances de réussite en intensifiant vos efforts de marketing à l'aide d'outils de marketing numérique.

Dans cet article, vous découvrirez les avantages de l'utilisation d'outils de marketing pour les petites entreprises, les fonctionnalités clés à rechercher, ainsi que dix logiciels de marketing qui vous aideront à forfaiter, gérer et suivre vos activités de marketing stratégies et campagnes de marketing .

Quels sont les avantages de l'utilisation d'outils de marketing ?

Il semble qu'un nouvel outil de marketing apparaisse chaque semaine. Et les données de Statista montre que l'industrie de la martech dans le monde valait 344,8 milliards de dollars en 2021. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que 96 % des spécialistes du marketing ont utilisé un système de plateforme d'automatisation du marketing .

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous devriez toujours chercher des moyens d'améliorer votre entreprise. Tout comme vous le feriez utiliser des méthodes créatives pour trouver un nouvel employé, vous devez sortir des sentiers battus pour améliorer votre marketing.

Et si la plupart des spécialistes du marketing utilisent des plateformes d'automatisation du marketing, il y a certainement quelque chose à en tirer. Voyons pourquoi vous devriez vraiment utiliser des outils de marketing dans votre petite entreprise.

1. Les outils d'automatisation du marketing automatisent votre flux de travail ⚡️

Travailler sans relâche peut parfois vous donner, à vous et à vos employés, l'impression d'être sur une roue de hamster sans fin et de ne pas pouvoir en sortir. Et à vrai dire ? C'est peut-être le cas.

Il peut être difficile de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble lorsque vous êtes extrêmement occupé par différents projets. Les stratégies de marketing que vous avez mises en œuvre fonctionnent-elles ? Y a-t-il quelque chose que vous pourriez mettre en place pour vous libérer du temps ?

Créez des recettes d'automatisation personnalisées ou utilisez des recettes prédéfinies dans ClickUp pour automatiser le travail de routine et simplifier votre flux de travail complexe

Les outils de marketing numérique qui feront la différence automatiser les flux de travail sont certainement quelque chose dont votre équipe marketing sera reconnaissante.

Au lieu d'achever manuellement chaque étape d'un processus, de bons outils de marketing numérique qui automatiseront les flux de travail leur permettront de libérer du temps pour des projets plus importants et de meilleure qualité. Avec l'automatisation des flux de travail, les employés bénéficieront d'une communication rationalisée, d'un travail de haute qualité puisque les processus seront moins sujets aux erreurs humaines, et d'un plus grand compte rendu.

Tous ces avantages contribueront à la croissance globale du département et, par conséquent, de l'entreprise. En savoir plus sur l'automatisation dans ClickUp

2. Les outils marketing vous aident à atteindre un public plus large 🙋

Le marketing consiste à mettre les gens en connexion. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous cherchez peut-être des moyens d'augmenter le nombre de vos abonnés et d'atteindre un public plus large.

Les statistiques montrent que Facebook, Instagram et Twitte r sont en tête des plateformes de médias sociaux les plus courantes, et vous voudrez donc certainement atteindre ces publics par l'intermédiaire de votre équipe de marketing.

Avec les bons outils de marketing, votre équipe peut rapidement mettre en place un forfait pour accroître l'audience de votre petite entreprise grâce aux médias sociaux.

A propos de 68% des consommateurs se disent prêts à payer davantage pour les produits et services d'une marque qui offre un bon service à la clientèle. Cependant, la seule façon de créer une bonne expérience de service à la clientèle est de prendre en compte les commentaires des clients.

En tant que petite entreprise, vous et votre équipe de marketing devriez rechercher des outils de marketing pour vous aider à recueillir les commentaires des clients afin que vous puissiez améliorer votre petite entreprise à chaque étape.

4. Les outils de marketing permettent de suivre vos objectifs et votre progression 📈

En tant que petite entreprise, vous devez mesurer les objets de vos outils et campagnes de marketing afin de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et avec les bons outils de marketing, vous serez en mesure de suivre vos objectifs, de mesurer la progression et de maximiser vos efforts de marketing.

Lorsque vous mettez en place de nouveaux outils de marketing dans votre petite entreprise, assurez-vous que les outils que vous choisissez vous permettent de suivre vos objectifs. Si votre objectif final est d'augmenter le trafic sur votre site web, par exemple, définissez le volume de trafic que vous souhaitez obtenir sur une période donnée.

Ensuite, pour chaque nouvel outil que vous mettez en place, fixez des objectifs et des échéanciers pour mesurer la réussite de l'outil dans votre entreprise.

Le modèle de revue de gestion de projet de ClickUp permet aux entreprises d'évaluer l'état actuel du projet et d'aider les équipes à déterminer s'il vaut la peine de poursuivre le projet

Au lieu que l'équipe essaie de se souvenir de tout ce qui doit être fait, un outil de gestion de projet fonctionnel comme ClickUp peut l'aider à ne pas perdre de vue les tâches, à mesurer la progression et à s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet. Cela garantira le bon fonctionnement de l'entreprise et aidera à gérer les budgets des projets plus efficacement.

11 outils marketing que les petites entreprises doivent connaître en 2024

Choisir les bons outils de marketing pour votre petite entreprise peut sembler un peu écrasant, mais nous avons fait les recherches nécessaires pour vous faciliter la tâche. Découvrez ces 10 outils marketing que les petites entreprises ne peuvent pas manquer.

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

Vous avez besoin d'une meilleure façon de gérer vos projets et de communiquer avec votre équipe ?

Cet outil est fait pour vous.

Avec un outil de gestion de projet flexible et fonctionnel comme ClickUp, votre équipe marketing disposera de tous les outils nécessaires pour planifier, gérer et suivre efficacement vos projets, campagnes de marketing et bien d'autres choses encore. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous aurez besoin d'un outil de gestion de projet pour vous aider équipes marketing surveillent les initiatives de marketing et la charge de travail des employés, et supervisent vos projets à un niveau plus élevé.

C'est ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils pour les entreprises : il est flexible, fonctionnel et évolutif. Il est conçu pour les individus et les équipes de toutes tailles dans différents secteurs d'activité et offre des centaines de fonctionnalités avancées de gestion de projet et de collaboration pour aider à gérer des flux de travail simples ou complexes.

Et comme la plateforme est entièrement personnalisable, vous et votre équipe pouvez construire ClickUp en fonction de votre flux de travail, de vos préférences et des besoins de votre projet, et l'achever au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise. 📈

Vous souhaitez rationaliser davantage votre travail ? Intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications de travail et autres outils marketing essentiels pour un flux de travail transparent et pour conserver tout votre travail dans un seul endroit centralisé.

Caractéristiques principales

Limites

Certaines des fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans la version payante

Prix

Free Forever : Forfait Free riche en fonctionnalités

: Forfait Free riche en fonctionnalités Unlimited : 5 $ par mois/utilisateur

: 5 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Business Plus : 19 $ par mois/utilisateur

: 19 $ par mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7 sur 5 (5 675+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (5 675+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (3 544+ avis)

2. Slack

Meilleur pour la communication d'équipe

Envoyez des messages instantanés, partagez des fichiers et rationalisez les communications de votre équipe dans Slack

La gestion de projet implique de discuter avec vos collègues, et Slack vous aide à le faire. Slack est un service de messagerie de groupe ou de application de collaboration d'équipe qui simplifie la communication au sein de l'entreprise.

Grâce à cette application, vous et votre petite entreprise pourrez avoir des discussions ouvertes, des groupes privés et des messages directs, ainsi qu'une recherche contextuelle approfondie et l'archivage des messages, et le partage de fichiers. Au lieu de vous appeler, d'envoyer des e-mails ou de vous rendre au bureau de l'un ou l'autre, cette application de messagerie vous permettra de vous envoyer des messages et de résoudre rapidement les problèmes tout au long de la journée.

Principales fonctionnalités

Outils de collaboration

Audioconférence

Vidéoconférence

Partage de fichiers

Application web &d'innombrables intégrations* Application mobile

Limites

Les messages peuvent être désorganisés et chaotiques s'ils ne sont pas gérés correctement

Prix

Free avec quelques limites

Standard : 6,67 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

: 6,67 $ par utilisateur/mois facturé annuellement Plus : 12,50 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

: 12,50 $ par utilisateur/mois facturé annuellement Enterprise Grid : disponible sur une base personnalisable

G2 : 4.5 sur 5 (30 820+ avis)

: 4.5 sur 5 (30 820+ avis) Capterra : 4.7 sur 5 (22 806+ commentaires)

3. Envoyer en bleu

Le meilleur pour une plateforme de marketing numérique tout-en-un

Créez et concevez des messages e-mail élégants avec Sendinblue Sendinblue est un logiciel de communication marketing qui effectue des tâches liées à la gestion de l'automatisation du marketing, des campagnes d'e-mail, des e-mails transactionnels et des SMS.

Cet outil peut aider les petites entreprises à envoyer des newsletters et des communications de masse de manière numérique.

Sendinblue fournit des rapports avancés en temps réel qui vous seront super utiles pour suivre les indicateurs de votre petite entreprise.

Avec la possibilité d'ajouter des contacts illimités à votre base de données, c'est une excellente option pour la communication marketing qui se développera au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise.

Principales fonctionnalités

Automatisation du marketing

Messages SMS

Rapports avancés en temps réel

Assistance client par e-mail et par téléphone

Campagnes préprogrammées

Contacts illimités

Limites

Un nombre limité d'intégrations

Prix

Free : Free avec un nombre illimité de contacts

: Free avec un nombre illimité de contacts Débutant : A partir de 25 $ par mois

: A partir de 25 $ par mois Business : A partir de 65$ par mois

: A partir de 65$ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5 sur 5 (1,541+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (1,541+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (1,549+ commentaires)

4. Mailchimp

Meilleure plateforme de marketing, d'automatisation et d'e-mail

Exemple de tableau de bord d'audience dans Mailchimp Mailchimp est une plateforme de marketing tout compris qui aide les petites entreprises à commercialiser plus intelligemment pour se développer plus rapidement.

Cet outil est idéal pour les petites entreprises car il vous aidera à automatiser les flux de travail au sein de votre service marketing.

Il est alimenté par l'IA et vous aide à envoyer des e-mails marketing et des messages automatisés, à créer des campagnes publicitaires ciblées, à construire des pages de destination, à envoyer des cartes postales, à faciliter les rapports et l'automatisation, et à vendre en ligne.

Principales fonctionnalités

Fournit des modèles

Dispose d'un éditeur d'e-mails WYSIWYG

Contenu dynamique avec possibilité de le tester

Optimisation mobile

Rapports sur la délivrabilité des e-mails

Gestion des listes

Déclenchéséquences de goutte-à-goutte Limites

Restrictions à certaines fonctionnalités et conceptions lors de l'utilisation de la version gratuite

Prix

Free: Gratuit à partir de 500 contacts

Gratuit à partir de 500 contacts Essentiels : A partir de 13 $ par mois

: A partir de 13 $ par mois Standard : A partir de 20 $ par mois

: A partir de 20 $ par mois Premium : À partir de 350 $ par mois

G2 : 4.3 sur 5 (12 204+ commentaires)

: 4.3 sur 5 (12 204+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (15,822+ commentaires)

5. Hootsuite

Le meilleur pour le marketing des médias sociaux

Restez au fait des discussions sur des sujets clés, suivez les performances de vos publications et des mentions de votre marque, et surveillez les activités de vos concurrents avec Hootsuite Hootsuite est un outil de gestion des médias sociaux et du marketing. Cette application est idéale pour une petite entreprise, car elle se substitue à une grande partie du travail pratique dans vos publications sur les médias sociaux.

Dans cette application, vous pouvez programmer des posts sur plusieurs réseaux sociaux, gérer ensemble le contenu social organique et payant, suivre les discussions avec les clients et obtenir des informations exploitables en temps réel à partir des médias sociaux pour prendre des décisions marketing cruciales, le tout à partir d'un seul et même endroit pour votre petite entreprise.

Principales fonctionnalités

Programmation des messages

Automatisation de la publication

Gestion des comptes multiples

Gestion des contacts

Gestion du contenu

Rapports et analyses

Segmentation des clients

Limites

L'analyse pourrait encore être améliorée

Prix

**Professionnel : 49 $ par mois

Teams : 249 $ par mois

: 249 $ par mois Business : 739 $ par mois

: 739 $ par mois Enterprise : disponible sur une base personnalisée

G2 : 4.1 sur 5 (3 778+ avis)

: 4.1 sur 5 (3 778+ avis) Capterra : 4.4 sur 5 (3 349+ commentaires)

6. Canva

Le meilleur pour la conception graphique et la modification en cours des photos et vidéos

Créez facilement des designs, des supports marketing et bien plus encore avec Canva Canva est un outil de conception graphique qui facilite la création de graphiques.

Si vous et votre équipe marketing pour votre petite entreprise êtes novices en matière de création de graphiques, ce programme est facile à utiliser et tout compris dans les visuels que vous pouvez créer.

Avec cette application, vous pouvez créer un contenu unique pour les médias sociaux, les présentations, les invitations, les affiches, les brochures et les cartes de visite, entre autres. Au lieu d'avoir plusieurs applications différentes pour chaque visuel, tout est centralisé dans un seul emplacement, ce qui en fait un excellent outil pour votre petite entreprise.

Principales fonctionnalités

Création de modèles

Conception et modification en cours

Gestion des annonces

Stockage des fichiers

Instantanés historiques

Limites

Fonctionnalités et options de personnalisation limitées

Prix

Free avec quelques limites

Pro : 12,99 $ par mois pour une personne

: 12,99 $ par mois pour une personne Teams : 30 $ par mois pour les cinq premières personnes

G2 : 4.5 sur 5 (3 787+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (3 787+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (10 873+ commentaires)

7. KWfinder

Effectuer une recherche et une analyse de mots clés avec KWFinder by Mangools KWFinder est un outil de recherche de mots-clés pour le marketing de recherche.

Il trouve des mots-clés de longue traîne avec une faible difficulté de référencement. Il fournit une valeur d'index pour la difficulté de référencement sur la base de divers critères facteurs de classement et un aperçu de la publicité au paiement au clic. Au fur et à mesure que votre petite entreprise se développe, vous voudrez être en mesure de suivre les meilleurs mots-clés pour le référencement, de sorte que cet outil sera une excellente option.

KWfinder est également parfait pour générer des idées et de l'inspiration fraîche pour de nouveaux projets. Ainsi, chaque fois que vous ou votre équipe marketing vous sentez stagnants, cet outil peut vous permettre de trouver rapidement de nouvelles idées.

Principales fonctionnalités

Évaluation des mots-clés

Coût par clic (CPC)

Suggestions de mots-clés alternatifs

Difficulté des mots-clés

Analyse des SERP

Limites

Statistiques limitées sur la qualité des pages

Prix

Free : essai de 10 jours

: essai de 10 jours Basic : 29,90 $ par mois

: 29,90 $ par mois Premium : 44,90 $ par mois

: 44,90 $ par mois Agence : 89,90 $ par mois

G2 : 4.5 sur 5 (5+ avis)

: 4.5 sur 5 (5+ avis) TrustRadius : 9.9 sur 10 (10+ avis)

8. AnswerThePublic

Obtenez des informations sur les consommateurs que vous pouvez utiliser pour créer du contenu, des produits et des services frais et ultra-utiles avec AnswerThePublic AnswerThePublic est un outil qui fournit des données de saisie automatique à partir de moteurs de recherche tels que Google, puis propose des phrases et des questions utiles que les gens posent autour de votre mot-clé.

C'est un moyen spectaculaire pour l'équipe marketing de votre petite entreprise d'avoir un aperçu de ce que les lecteurs recherchent, puis de s'en servir pour créer du contenu et des produits frais et utiles.

Lorsque vous ou votre équipe êtes à court d'idées, cette fonctionnalité de recherche est un excellent moyen de trouver l'inspiration. La version gratuite offre jusqu'à trois recherches gratuites par jour, ce qui vous permet de l'essayer et de voir de quoi il s'agit.

Principales fonctionnalités