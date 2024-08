Qu'est-ce qu'une campagne CRM ? Définition, avantages et exemples

Un outil de CRM (gestion de la relation client) est essentiel pour la plupart des entreprises aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une base de données sans vie de clients potentiels et existants ; c'est un outil clé qui aide les étrangers à devenir des clients satisfaits et des défenseurs loyaux.

Bien sûr, un outil n'est rien d'autre que cela.🛠️ Lorsqu'il s'agit de maximiser le retour sur investissement de votre marketing, vous avez besoin de plus. Vous avez besoin d'un plan.

C'est là qu'interviennent les campagnes de gestion de la relation client (CRM). S'appuyant sur des études de marché et une stratégie marketing solide, les campagnes CRM efficaces vous aident à conclure davantage d'affaires et à entretenir des relations durables avec vos clients.

Voyons ensemble ce qui fait la valeur d'une campagne de CRM, voyons des exemples de campagnes de CRM et découvrons comment créer des campagnes de CRM gagnantes Stratégies CRM gagnantes qui convertissent les prospects froids en acheteurs réguliers.

Mais tout d'abord, voici les principes de base.

Qu'est-ce qu'une campagne CRM ?

Une campagne de CRM est une série coordonnée d'actions de marketing qui utilisent Logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les interactions avec les clients existants et potentiels. Ces campagnes analysent les données des clients, personnalisent la communication et favorisent une relation à long terme avec votre base de clients afin d'améliorer la fidélisation et de stimuler la croissance des ventes.

Pour l'essentiel, une campagne CRM est une campagne de marketing hyperpersonnalisée et ciblée sur les prospects et les clients de votre base de données CRM. Par exemple, les courriels d'accueil et d'essai envoyés à vos clients et prospects sont des exemples de campagnes CRM.

Les caractéristiques communes d'une campagne CRM sont les suivantes

Les destinataires : Ces campagnes sont utilisées pour cibler les prospects et les clients qui connaissent déjà votre entreprise et vos services

: Ces campagnes sont utilisées pour cibler les prospects et les clients qui connaissent déjà votre entreprise et vos services L'intention : Les campagnes de CRM sont utilisées pour fidéliser les utilisateurs et augmenter le chiffre d'affaires grâce à la vente incitative et à la vente croisée de services et de produits connexes

: Les campagnes de CRM sont utilisées pour fidéliser les utilisateurs et augmenter le chiffre d'affaires grâce à la vente incitative et à la vente croisée de services et de produits connexes Canaux : Les canaux utilisés dépendent de votre logiciel de CRM et comprennent l'email direct, les médias sociaux et les publicités

: Les canaux utilisés dépendent de votre logiciel de CRM et comprennent l'email direct, les médias sociaux et les publicités **Les indicateurs de performance (KPI) : Le succès d'une campagne CRM est analysé à l'aide d'indicateurs tels que l'engagement, la conversion et la rétention

Avantages des campagnes de gestion de la relation client

A Système CRM comble le fossé entre les équipes chargées de la clientèle, du marketing et des ventes et les réunit autour d'objectifs communs : l'engagement, la conversion et la fidélisation des clients. C'est pourquoi les campagnes de CRM, lorsqu'elles sont bien menées, sont très efficaces.

Voici les principaux avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion de la relation client pour mener à bien vos campagnes de marketing :

Centralisation : Les logiciels de gestion de la relation client gèrent et stockent les informations relatives aux clients. Il est donc plus facile de mener des campagnes ciblées par leur intermédiaire que d'utiliser un autre outil. De cette façon, vous n'avez pas à maintenir plusieurs enregistrements de profils et d'interactions avec les clients Collaboration : Souvent, les équipes de vente, de marketing et même de produits doivent travailler ensemble sur une campagne. Comme la plupart des bonnesOutils de CRM sont dotés de fonctions de gestion de projet de base, il est facile de collaborer avec plusieurs utilisateurs et de s'assurer que le projet est mené à bienl'efficacité du processus 🤝 Personnalisation: Un système CRM vous permet de segmenter vos clients sur la base de critères prédéterminés et de les ajouter à des flux de travail personnalisés afin que chaque point de contact de la communication soit pertinent pour eux **Les logiciels de CRM sont dotés de fonctions de reporting avancées qui génèrent des informations sur les interactions et les performances des campagnes, ce qui vous permet d'affiner le ciblage et les messages Ciblage ciblé : Les données issues de vos campagnes CRM vous permettent non seulement de mieux comprendre vos clients actuels, mais aussi d'évaluer les prospects et de prédire quels profils de clients sont les plus susceptibles de se convertir en clients payants

Des campagnes de gestion de la relation client bien menées peuvent grandement contribuer à engager les clients, à les fidéliser et à augmenter leur valeur à vie.

Exemples de campagnes CRM réussies

Maintenant que nous avons vu les avantages des campagnes de CRM, explorons quelques exemples de campagnes de CRM bien menées. Les campagnes de CRM peuvent être utilisées à tous les stades du parcours du client. Voici quelques idées sur la manière d'intégrer les campagnes CRM à différents stades de l'entonnoir :

Haut de l'entonnoir : Bulletins d'information par courriel, annonces sur les médias sociaux avec un contenu de leadership éclairé et invitations à des webinaires avec des experts du secteur

: Bulletins d'information par courriel, annonces sur les médias sociaux avec un contenu de leadership éclairé et invitations à des webinaires avec des experts du secteur Milieu de l'entonnoir : Emails concernant des essais gratuits, du contenu interactif comme des calculateurs et des outils gratuits, et des annonces de reciblage

: Emails concernant des essais gratuits, du contenu interactif comme des calculateurs et des outils gratuits, et des annonces de reciblage Le bas de l'entonnoir : Campagnes au goutte-à-goutte concernant votre service, des démonstrations de produits et des offres à durée limitée

Vous pouvez également utiliser des campagnes CRM après avoir conclu une affaire pour intégrer des clients, demander des témoignages et partager des mises à jour de produits.

Voici quelques façons d'utiliser les fonctionnalités de votre logiciel de gestion de la relation client pour approfondir vos relations avec vos clients.

E-mails déclenchés

Type de campagne CRM le plus courant, les e-mails déclenchés sont envoyés à vos prospects et à vos clients à différentes étapes de leur parcours. ✉️They sont très utilisés dans les Stratégie de CRM B2B et les entreprises envoient généralement un à cinq courriels par mois.

Les bons logiciels de gestion de la relation client intègrent l'automatisation de l'envoi d'e-mails, ce qui vous permet de segmenter votre liste de clients afin qu'ils reçoivent des e-mails hautement contextuels et personnalisés.

Voici quelques exemples de courriels déclenchés dans le cadre de campagnes de gestion de la relation client :

Les courriels d'intégration contenant des documents d'aide et d'autres conseils pour garantir une expérience client harmonieuse. Par exemple, Twist, un outil de communication asynchrone pour le travail, envoie aux utilisateurs un message d'accueil utileconseil de productivité tous les jours pendant la première semaine

via Torsion

Lead nurturing workflows pour partager du contenu de leadership éclairé, des présentations de produits, et plus encore pour engager les prospects dans l'entonnoir des ventes. Voici un exemple d'Anrok, une solution d'automatisation des taxes de vente pour les entreprises SaaS

via Anrok

Les campagnes de réactivation pour inciter les clients à rejoindre votre plateforme ou votre service. Spotify, Duolingo et Grammarly sont des entreprises qui maîtrisent parfaitement ces campagnes

via Spotify

Les e-mails de vente croisée et de vente incitative sont basés sur l'historique et le comportement d'achat d'un client et visent à le faire passer à un plan supérieur ou à un autre service. Par exemple, cet e-mail de Zapier décrit non seulement les avantages de l'automatisation des flux de travail, mais incite aussi subtilement les utilisateurs à passer à un plan supérieur afin de pouvoir bénéficier de cette automatisation

via Zapier

Les campagnes "Milestone" permettent d'offrir aux clients des cadeaux spéciaux ou des réductions pour leurs anniversaires ou d'autres événements marquants liés à votre service. Voici un exemple de HelloTalk, célébrant les 100 jours d'utilisation de l'application par un utilisateur

via HelloTalk

Programmes de fidélisation pour montrer votre reconnaissance aux clients fidèles et les encourager à rester fidèles. Exemples : Starbucks Rewards, Emirates Skywards, etc

via Starbucks En fonction du type d'entreprise et de la plateforme utilisée, il existe une infinité de possibilités Modèles de campagne CRM en ligne que vous pouvez utiliser pour concevoir des campagnes pertinentes.

Formulaires Web

Examinez les performances de vos employés à l'aide d'un modèle de formulaire web simple et convivial.

Une autre caractéristique utile de la plupart des plateformes de CRM marketing sont les formulaires web. Chaque fois que vous créez du contenu à accès limité - livres, livres blancs, outils gratuits - ou une page d'atterrissage, vous pouvez utiliser ces formulaires web pour obtenir des informations sur les prospects.

Ces informations sont automatiquement synchronisées avec votre outil de gestion de la relation client (CRM), ce qui vous permet d'ajouter ces prospects à différents flux de travail et de les contacter de manière appropriée.

De nombreuses sociétés SaaS, notamment HubSpot, Salesforce ou Cvent, collectent des données sur les visiteurs à l'aide de formulaires web avant de leur donner accès à leurs articles de fond et à leurs outils gratuits.

Campagnes de reciblage sur les médias sociaux

Les logiciels de gestion de la relation client s'illustrent également dans les publicités sur les médias sociaux et les campagnes de reciblage. La plupart des outils de CRM disposent d'une fonction de CRM social qui vous permet d'intégrer votre CRM à vos comptes de médias sociaux afin d'entretenir les relations avec vos clients.

Voici comment ces outils peuvent vous aider :

Obtenir des données clients sur les goûts et les intérêts de vos followers et personnaliser votre communication

Créez des audiences personnalisées pour vos publicités sur les médias sociaux en utilisant les informations sur les clients contenues dans votre base de données CRM

Recibler les visiteurs d'un site web avec des publicités sociales dynamiques pour les inciter à acheter

Si LinkedIn et Facebook offrent aux entreprises de nombreux moyens de recibler les visiteurs de leur site web, l'ajout d'un CRM social au mélange augmentera vos chances.

L'organisation d'une campagne de gestion de la relation client (CRM) comporte de nombreuses étapes, de la définition des objectifs de la campagne à la segmentation de l'audience, en passant par la mise en place de flux de travail. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire tout cela et plus encore en un seul endroit ?

Certaines des équipes marketing les plus performantes au monde utilisent ClickUp pour le marketing pour gérer leurs campagnes CRM du début à la fin. Mais avant de vous lancer, voici quelques tâches de base à accomplir :

Synchronisez les données de vos formulaires web avec votre outil de CRM, ou utilisez les formulaires web fournis par le CRM pour une synchronisation automatique

Passez en revue votre base de données CRM pour vous assurer qu'elle contient les données les plus récentes et les plus exactes

Intégrez votre logiciel de gestion de la relation client à des logiciels tiers afin de saisir toutes les informations importantes relatives aux clients dans votre base de données. Cela devrait inclure les analyses du site web, les rendez-vous du calendrier et les détails de l'assistance à la clientèle pour vous donner une vue à 360 degrés de toutes les interactions avec les clients

Rédiger votre stratégie de campagne CRM

Vous devez ensuite élaborer un document stratégique complet pour votre campagne de CRM. Votre stratégie doit établir les éléments suivants :

L'objectif global de votre campagne : S'agit-il d'entretenir les prospects, d'intégrer les clients, de les fidéliser ou d'un autre objectif ?

L'alignement sur les objectifs plus généraux de votre entreprise et de votre chiffre d'affaires

Le DRI (personne directement responsable) de la campagne

Les équipes internes qui participeront à la campagne et leurs contributions attendues

Le calendrier et l'échéancier de la campagne

Le public cible et toute information supplémentaire sur les clients dont vous avez besoin

Le plan de contenu et la cadence de travail

organisez vos campagnes CRM avec ClickUp

le site Web de ClickUp est un outil de gestion de la relation client qui permet d'organiser les campagnes de CRM https://clickup.com/fr-FR/blog/4551/gestion-de-projet-marketing/ la gestion de projet marketing /%href/

features Docs ClickUp est un outil polyvalent doté de fonctions de brainstorming telles que Tableaux blancs et Cartes heuristiques qui vous seront utiles lors de l'élaboration de votre plan de stratégie de campagne. Ajoutez le document de stratégie à un dossier d'équipe et partagez-le avec toutes les parties prenantes afin que chacun puisse collaborer à l'élaboration de la stratégie de campagne CRM.

Astuce : Créez un modèle personnalisé de votre choix document stratégique et le dupliquer pour toutes les futures campagnes de CRM.

créez un modèle principal de votre document de stratégie de campagne CRM à réutiliser pour les campagnes_

Créer des projets et des tâches

L'étape suivante consiste à diviser votre document de stratégie en tâches et sous-tâches exploitables, telles que :

L'allocation d'un budget et d'autres ressources

Rédiger des courriels pour la campagne

Concevoir les éléments créatifs de la campagne

Créer du contenu de soutien, comme des blogs et des livres électroniques

Mise en place de déclencheurs et de flux de travail

Suivi du retour d'information des clients et évaluation des prospects

Mise en place de tableaux de bord pour le suivi des indicateurs clés de performance de la campagne

Chacune de ces tâches doit avoir un DRI et une date d'échéance. Vous pouvez également inclure des informations telles que les dépendances, les niveaux de priorité et les détails de la tâche.

gardez vos coéquipiers informés à tout moment grâce à la conception de la vue des tâches de ClickUp

En tant que application de gestion de projet clickUp possède tous les outils dont vous avez besoin pour suivre les tâches de votre campagne en temps réel. Ces fonctionnalités rendront suivi des tâches plus rapide et plus facile :

Des sprints hebdomadaires pour suivre les KPI de votre campagne, comme les taux d'ouverture des e-mails, le chiffre d'affaires généré, etc

Des cibles vraies ou fausses pour vérifier si un commercial a suivi un prospect

Groupes de tâches pour visualiser les progrès cumulés

Champs de tâches et statuts personnalisés pour ajouter et suivre des informations de niche

Automatisation pour prendre en charge les tâches répétitives comme la création de résumés hebdomadaires

ClickUp AI àcréer des résumés de tâches et informer les membres de l'équipe marketing et commerciale de l'avancement de la campagne

Astuce : Ajoutez des vidéos ou des enregistrements d'écran aux descriptions de tâches pour donner plus de contexte aux coéquipiers.

Segmentez l'audience de votre campagne

Maintenant que vous avez terminé la phase de planification de votre campagne CRM, il est temps de passer à l'exécution.

Commencez par créer une liste d'audience.

Pour ce faire, segmentez votre base de données clients à l'aide d'attributs prédéfinis. Ces attributs sont les "déclencheurs" qui permettent d'ajouter un client au flux de travail de votre campagne.

personnalisez votre flux de travail avec des statuts de tâches personnalisés dans ClickUp_

En ClickUp CRM avec ClickUp CRM, vous pouvez filtrer votre base de données clients à l'aide d'informations sur les champs, d'étiquettes et de statuts. Imaginons que vous meniez une campagne de vente incitative. Dans ce cas, vous pouvez créer une liste segmentée de clients qui ont dépassé un chiffre d'affaires spécifique ou de clients qui ont été des utilisateurs actifs pendant une certaine période et les cibler.

Voici quelques critères courants que vous pouvez utiliser pour segmenter votre base de données clients :

Des informations démographiques telles que l'âge, la date d'anniversaire, le sexe ou d'autres détails personnels

Informations comportementales, par exemple s'ils ont réactivé leur abonnement, l'ont annulé ou ont acheté un service

Informations commerciales telles que le nombre d'employés, la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité

Conseil bonus : Utilisez Automations ClickUp pour segmenter votre audience de manière dynamique et lui envoyer des e-mails et des messages marketing personnalisés en fonction des interactions en temps réel. Par exemple, si une personne achète un plan plus élevé après votre premier courriel, envoyez-lui un courriel de remerciement ; si elle ne l'a pas fait, envoyez-lui un deuxième coup de pouce.

Créer des courriels et d'autres contenus

L'étape suivante consiste à créer votre référentiel de contenu, qu'il s'agisse d'e-mails, de ressources supplémentaires telles que des livres électroniques et des livres blancs, ou de vidéos de démonstration de produits. Si vous créez ce contenu à l'aide de différents outils, vous pouvez ajouter les liens correspondants à votre outil de gestion de projet pour le rendre accessible à vos coéquipiers.

améliorez votre utilisation des fonctions d'intelligence artificielle de ClickUp pour améliorer votre écriture

Vous ne voulez pas créer du contenu à partir de zéro ? Laissez ClickUp AI est votre partenaire de brainstorming. Utilisez-le pour créer et éditer du contenu, corriger les erreurs grammaticales, modifier le ton de la voix, etc.

Astuce bonus : Localisez vos e-mails à l'aide de la fonction de traduction de ClickUp AI pour un impact et une résonance accrus lors de vos campagnes régionales.

Créer et automatiser des flux de travail

Maintenant que vous avez posé les bases, il est temps d'assembler le tout. Créez des campagnes d'e-mailing dans votre CRM, configurez vos flux de travail et automatisez les actions de suivi en fonction de la réponse du client.

Comment ClickUp vous aide

attribuez des tâches et envoyez des courriels aux membres de l'équipe à partir de la vue des tâches de ClickUp

Les Email dans l'application ClickUp est un outil polyvalent de création de campagnes qui vous permet de générer des flux d'emails à partir de ClickUp. Vous pouvez le relier à votre fournisseur d'email, composer et programmer des emails, et exécuter des flux d'automatisation d'emails.

Astuce : Créez un 'tableau' de tous vos clients basé sur les statuts de flux de travail pour voir à quelle étape de la campagne CRM vos clients se trouvent.

Configurer des tableaux de bord pour le suivi des indicateurs clés de performance (KPI)

Nous passons maintenant à l'étape finale : la création de tableaux de bord et de rapports pour suivre et visualiser la progression de votre campagne. Comme la plupart des campagnes CRM se déroulent sur une longue période, vous pouvez utiliser ces données analytiques pour affiner votre campagne et la rendre plus efficace.

Des rapports détaillés sur la réussite de votre campagne vous aideront également à obtenir l'approbation des parties prenantes pour des campagnes plus avancées ou des ressources supplémentaires à l'avenir.

obtenez une vue d'ensemble de l'avancement de votre projet grâce aux tableaux de bord personnalisés de ClickUp_

ClickUp offre des capacités de reporting en temps réel et des fonctions de visualisation de données avancées que vous pouvez utiliser pour suivre l'évolution de votre campagne. Cela inclut des détails tels que les prospects en cours de traitement, le chiffre d'affaires généré, etc. Vous pouvez également créer des graphiques personnalisés pour visualiser les rapports exactement comme vous le souhaitez.

Astuce bonus : Créez un Tableau de bord ClickUp avec des tableaux et des graphiques personnalisés pour visualiser au même endroit le suivi du projet de votre campagne et la progression hebdomadaire de la campagne.

Exécuter des campagnes CRM plus intelligentes avec ClickUp

Les campagnes CRM peuvent vous aider à acquérir, entretenir et fidéliser vos clients, mais beaucoup dépend de la plateforme CRM que vous choisissez. Par exemple, recherchez-vous une outil de CRM personnel ou un Outil de CRM SaaS ? Par ailleurs, votre outil de gestion de la relation client sert-il uniquement à consulter votre base de données clients, ou votre équipe l'utilisera-t-elle pour entretenir des prospects et suivre des projets ?

Si vous en êtes aux premiers stades de la croissance de votre entreprise, il est toujours conseillé de choisir un logiciel de CRM qui s'adapte à votre activité. Ainsi, vous pourrez utiliser ses fonctionnalités avancées au fur et à mesure que votre entreprise se développera.

Pour de nombreux spécialistes du marketing, la recherche s'arrête à ClickUp CRM . Il s'agit d'un outil tout-en-un qui gère vos campagnes CRM et inclut des fonctionnalités telles que la gestion de projets et de documents dans un tableau de bord unique. Avec ClickUp CRM, votre équipe n'aura plus besoin de passer d'un outil à l'autre.

Donnez Cliquer à l'essai dès aujourd'hui !