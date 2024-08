10 meilleurs logiciels de CRM SaaS pour les équipes B2B en 2024

Pour nouer et entretenir des relations avec les clients dans l'espace SaaS hautement concurrentiel, il faut que les choses soient aussi simples que possible. Mais les systèmes de gestion de la relation client (CRM) ne sont généralement pas faciles à utiliser.

Dans le passé, les systèmes de gestion de la relation client étaient souvent des outils sur mesure qui devaient être installés dans les locaux de l'entreprise. Bien que cela puisse paraître élégant, cela pose de nombreux problèmes, en particulier si l'entreprise qui l'a conçu n'est plus en activité.

L'alternative était un réseau compliqué de feuilles de calcul, ce qui n'est pas idéal pour une entreprise. 🕸️

Heureusement, il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux logiciels de gestion de la relation client en tant que service (SaaS) qui permettent de rationaliser votre processus de vente et d'établir de meilleures relations avec vos clients. Et ils le font depuis le nuage, avec la stabilité, la fiabilité et la facilité d'accès qu'il apporte.

Il peut être difficile de trouver le bon système CRM pour votre entreprise SaaS. C'est pourquoi nous avons fait les recherches pour vous. 🔎

Voici les meilleurs outils de CRM SaaS en 2024 pour gérer toutes les informations relatives à vos clients.

Qu'est-ce que le SaaS CRM ? SaaS CRM est un type d'outil basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer et à analyser leurs interactions et leurs relations avec les clients. Il permet aux entreprises de SaaS de stocker et d'organiser les informations relatives aux clients dans un emplacement central, les rendant ainsi facilement accessibles aux équipes de vente, aux spécialistes du marketing et à l'assistance à la clientèle.

Que faut-il rechercher dans un CRM SaaS ?

Chaque équipe SaaS a des besoins différents, mais il est utile de comparer les éléments suivants Exemples de logiciels CRM avec une idée de ce que les meilleurs outils ont à offrir.

Lorsque vous évaluez les options de plateforme CRM pour votre entreprise SaaS, tenez compte de ce qui suit :

Fonctionnalités : l'outil possède-t-il les fonctionnalités spécifiques indispensables que vous recherchez, telles que l'évaluation des prospects ou l'automatisation du marketing ?

: l'outil possède-t-il les fonctionnalités spécifiques indispensables que vous recherchez, telles que l'évaluation des prospects ou l'automatisation du marketing ? Fonctionnalité transversale : Avez-vous besoin de regrouper les ventes, le service après-vente et le marketing en un seul endroit ? Ou votre société SaaS externalise-t-elle certains de ces domaines ?

Avez-vous besoin de regrouper les ventes, le service après-vente et le marketing en un seul endroit ? Ou votre société SaaS externalise-t-elle certains de ces domaines ? Prix : L'outil est-il abordable ? Existe-t-il une option de paiement mensuel ?

L'outil est-il abordable ? Existe-t-il une option de paiement mensuel ? vitesse : L'outil Outil SaaS fonctionne-t-il rapidement et sans problème de chargement, ce qui vous permet d'assurer le bon déroulement de vos propres opérations ?

L'outil Outil SaaS fonctionne-t-il rapidement et sans problème de chargement, ce qui vous permet d'assurer le bon déroulement de vos propres opérations ? **Compatibilité : l'outil de CRM SaaS s'intègre-t-il bien à vos autres outils ?

Évolutivité: L'outil CRM peut-il évoluer avec vous au fur et à mesure que vos opérations SaaS se développent ?

Comme pour tout outil logiciel, la recherche du bon fournisseur de logiciel de CRM en mode SaaS commence par la prise en compte de vos besoins. Si vous avez besoin d'un outil de gestion de la relation client axé sur les ventes, envisagez d'en choisir un qui soit dédié à la gestion du pipeline ou à la conclusion d'affaires. Ou si vous avez besoin de vos opérations de marketing et de service à la clientèle dans la même plateforme, recherchez une application qui offre les deux. 🙌

Les 10 meilleurs CRM SaaS à utiliser en 2024

Trouvez plus rapidement votre chemin vers le meilleur CRM pour SaaS grâce à notre guide trié sur le volet des meilleurs CRM SaaS pour 2024.

Suivez facilement les statuts, les dates de clôture et d'échéance, les budgets, la taille des comptes et bien d'autres choses encore dans un système de gestion de la relation client cRM personnalisable dans ClickUp

Dites bonjour à une meilleure approche des CRM SaaS avec ClickUp, la plateforme de travail tout-en-un. Le CRM de ClickUp accélère la croissance de la clientèle, améliore la satisfaction des clients et introduit la gestion des affaires l'efficacité des processus .

Utilisez ClickUp pour visualiser votre pipeline de ventes et de prospects, rationaliser les flux de travail et collaborer avec votre équipe pour créer de meilleures expériences client. Tout ce dont vous avez besoin est le Modèle CRM par ClickUp pour commencer.

Utilisez ce modèle pour voir vos relations avec vos clients d'un coup d'œil dans plus de dix vues différentes. Suivez les progrès et travaillez à votre guise, que ce soit avec une vue en liste, une vue en calendrier ou un tableau Kanban.

Mesurez l'impact et suivez la valeur à vie d'un client, la taille des contrats et bien plus encore grâce à nos widgets de tableau de bord intégrés. Consultez toutes vos données clients en un seul endroit afin de prendre de meilleures décisions et de tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités.

Il est facile d'ajouter des valeurs monétaires aux tâches afin de respecter les budgets des projets

Dépassez les silos et améliorez la collaboration entre les équipes de marketing et de vente en intégrant vos emails à ClickUp. Envoyez des mises à jour aux clients, discutez des prospects avec les membres de l'équipe et intégrez les clients à partir d'une seule et même plateforme.

ClickUp vous offre non seulement un endroit où stocker vos données de contact, mais aussi un hub riche en fonctionnalités où vous pouvez prendre des décisions intelligentes sur la façon de les utiliser.

Combinez nos fonctions CRM avec nos fonctions de gestion des tâches, de gestion des ressources et de gestion de l'information outils de collaboration d'entreprise pour améliorer votre expérience professionnelle et obtenir de meilleurs résultats. 🤩

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Gestion simplifiée des comptes avec des dossiers et des listes

Des champs personnalisés qui vous aident à suivre les commandes, les prospects, le scoring et bien plus encore

Collaboration d'équipe et chat pour discuter des pistes et des opportunités

Docs intégrés pour la création dedes rapports de projetdes propositions, des SOP, etc

Les champs numériques vous permettent de totaliser rapidement les valeurs des contrats, les revenus, etc

Gestion intégrée des ventes et du pipeline avec des flux de travail d'état personnalisés

Attribuez des commentaires aux membres de l'équipe et aux clients pour des approbations plus rapides

Des étiquettes personnalisées vous permettent de trier, de filtrer et d'organiser vos tâches

Reliez les tâches similaires et créez des dépendances pour établir un ordre clair des opérations

Utilisez les données de localisation pour trier les comptes et comprendre où ils sont basés

Limitations de ClickUp :

Avec tant de fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés au début

Certains utilisateurs signalent des problèmes de formatage lors de l'importation de données de leur CRM précédent

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Zendesk Sell

Via Zendesk Zendesk Sell est la réponse de l'entreprise à une solution moderne de CRM SaaS. Cet outil est conçu pour vous aider à être plus productif, à superviser votre pipeline de vente et à augmenter votre chiffre d'affaires.

Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la gestion des leads, le suivi des activités, la génération de leads et l'analyse. L'outil CRM pour SaaS est également lié à la plateforme de help desk de Zendesk, ce qui permet à vos commerciaux de gérer les leads et de servir les clients plus efficacement. ✅

Les meilleures caractéristiques de Zendesk Sell :

Capacité CRM de base avec des fonctionnalités marketing supplémentaires

Possibilité de suivre les utilisateurs qui visitent le site grâce au suivi GPS

Affichage de toutes les informations sur les prospects et les clients sur une seule page

Limitations de Zendesk Sell :

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur moins moderne que celle d'autres concurrents

L'intégration avec les systèmes de messagerie électronique peut poser quelques problèmes

Prix de Zendesk Sell :

Essai gratuit disponible

Équipe de vente: 25 $/mois par agent

25 $/mois par agent Sell Growth: $69/mois par agent

$69/mois par agent Sell Professional: $149/mois par agent

$149/mois par agent Sell Enterprise: à partir de $169/mois par agent (contactez-nous pour une tarification personnalisée)

Zendesk Sell ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (470+ commentaires)

4.2/5 (470+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

3. Pipedrive

Via PipedrivePipedrive se présente comme le premier CRM SaaS conçu par des vendeurs. Il se concentre sur la visualisation, la gestion et l'optimisation de la gestion de votre pipeline de vente et de vos entonnoirs de vente.

Des rappels et des alertes vous aident à suivre les affaires, contrôle des projets et les prévisions de vente sont automatiquement mises à jour, de sorte que votre vision est toujours actualisée. La plateforme utilise également Des outils d'IA pour suggérer des opportunités aux startups dans le processus de vente que vous n'auriez peut-être pas envisagées. 🤖

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive :

Vue holistique de l'ensemble du processus de vente et du pipeline

Fonctionnalités de reporting et d'analyse détaillées, y compris les données clients

Possibilité d'automatiser certains aspects des opérations, comme le marketing par courriel

Limites de Pipedrive :

Les options sont limitées lorsqu'il s'agit d'ajouter une marque personnalisée à la plateforme

Certains utilisateurs souhaiteraient que les options d'assistance pour le logiciel CRM soient plus variées

Prix de Pipedrive :

Essentiel: 21,90 $/mois par utilisateur

21,90 $/mois par utilisateur Essentiel: 21,90 $/mois par utilisateur

21,90 $/mois par utilisateur Avancé: 37,90 $/mois par utilisateur

37,90 $/mois par utilisateur Professionnel: 59,90 $/mois par utilisateur

59,90 $/mois par utilisateur Power: $74.90/mois par utilisateur

$74.90/mois par utilisateur Entreprise: $119.00/mois par utilisateur

Pipedrive ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (1,600+ reviews)

4.2/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,800+ reviews)

4. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce Sales Cloud est l'outil de gestion de la relation client conçu par Salesforce pour stocker les informations sur les contacts et optimiser la gestion des ventes.

Comme tous les bons CRM SaaS, Salesforce Sales Cloud facilite le suivi des opportunités, des pistes et des affaires. L'outil est axé sur l'efficacité, avec des fonctionnalités telles que l'analyse des informations, la gestion des prévisions et la gestion du cycle de vie des produits l'automatisation des ventes que rationalisent les processus et les flux de travail. ✨

Les meilleures caractéristiques de Salesforce Sales Cloud :

Tableau de bord et interface conviviaux pour suivre l'ensemble du cycle de vente

Des invites pour vous aider à suivre les prospects au moment optimal, avec également des fonctionnalités de prévision des ventes

Accès à un marché d'applications et de solutions crm SaaS pour améliorer les processus de vente et accroître la fidélisation des clients

Limitations de Salesforce Sales Cloud :

Bien qu'il soit souvent considéré comme le meilleur CRM, il présente parfois des problèmes de décalage et de rapidité

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte en raison du nombre de fonctionnalités

Prix de Salesforce Sales Cloud :

Essai gratuit disponible

Débutant: 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) **Professionnel : 75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise: 150 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

150 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Illimité: 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.3/5 (15,600+ reviews)

4.3/5 (15,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (17 000+ avis)

Check out these Salesforce alternatives !

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365Dynamics 365 est la suite d'outils de gestion d'entreprise de Microsoft, qui comprend une plateforme de vente conçue pour vous donner une meilleure vue du parcours client. L'outil de cycle de vente est utilisé par les représentants des ventes et les Sociétés SaaS pour les prévisions de ventes et les Stratégies CRM .

La fonction Ventes de Microsoft Dynamics 365 vous permet de gérer et de prédire les pipelines, d'analyser les mesures et de rationaliser les cycles de vente grâce à l'IA - tous les outils dont vous avez besoin pour gagner de nouveaux clients. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 :

Intégration aisée avec Microsoft Office

Évolutivité facile pour s'adapter à la croissance de votre entreprise

Outils sophistiqués de reporting et d'analyse

Limites de Microsoft Dynamics 365 :

Certains utilisateurs trouvent que les options d'engagement des clients sont insuffisantes dans le logiciel de CRM

Le système semble parfois lent, rapportent certains utilisateurs

Prix de Microsoft Dynamics 365 :

Essai gratuit disponible

Sales Professional: $65/mois par utilisateur

$65/mois par utilisateur Sales Enterprise: $95/mois par utilisateur

$95/mois par utilisateur Sales Premium: $135/mois par utilisateur

$135/mois par utilisateur Microsoft Relationship Sales: $162/mois par utilisateur

$162/mois par utilisateur Microsoft Viva Sales: 40$/mois par utilisateur

Microsoft Dynamics 365 ratings and reviews :

G2: 3.8/5 (500+ reviews)

3.8/5 (500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (5,100+ reviews)

Check out these **Outils de gestion du SaaS !

6. Oracle Advertising and Customer Experience

Via Oracle Oracle Advertising and Customer Experience (CX) est la réponse du géant du logiciel à un système CRM moderne. La suite comprend une gamme d'applications de vente, de marketing et de service qui permet de connecter vos données afin de les utiliser de manière plus stratégique.

Oracle Sales comprend des fonctionnalités telles que l'automatisation des ventes, la planification des ventes et la gestion des performances commerciales. Il se connecte également à Oracle Service et Oracle Marketing pour améliorer les capacités inter-équipes. 🙌

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle Advertising and Customer Experience :

Mélange de fonctions d'automatisation du marketing, d'expérience client et de CRM traditionnel

Fonctions d'analyse avancées

Options d'administration et d'utilisation hautement personnalisables et configurables pour les équipes de vente et de marketing

Limitations d'Oracle Advertising et Customer Experience :

Certaines des fonctions de campagne les plus complexes requièrent des connaissances spécialisées pour être pleinement utilisées

Certains utilisateurs souhaiteraient une meilleure intégration et des options API pour son logiciel de CRM

Prix d'Oracle Advertising and Customer Experience :

Contactez-nous pour tarification

G2: 3.9/5 (1,500+ reviews)

3.9/5 (1,500+ reviews) Capterra: n/a

7. NetSuite CRM

Via NetSuite Oracle fait à nouveau partie de la liste avec l'un des meilleurs logiciels de gestion de la relation client du marché. Netsuite est un outil de CRM SaaS qui vous permet d'établir et de maintenir des relations avec vos clients tout au long de leur parcours, afin d'améliorer la fidélisation de la clientèle.

Il propose tout ce que l'on peut attendre d'un système CRM traditionnel, notamment l'automatisation de la force de vente, l'automatisation du marketing et la gestion du service client.

Les meilleures caractéristiques de NetSuite CRM :

Tableaux de bord et rapports hautement personnalisables sur l'ensemble de la plateforme CRM

Raccourcis intégrés pour trouver rapidement les pages les plus utilisées

Facilité d'intégration avec des applications tierces

Limitations de NetSuite CRM :

Certains utilisateurs souhaiteraient davantage d'options de personnalisation pour les commandes clients

La lenteur des temps de chargement pose problème à certains utilisateurs

Prix de NetSuite CRM :

Contactez-nous pour tarification

NetSuite CRM ratings and reviews :

G2: 4/5 (2,600+ reviews)

4/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,300+ reviews)

8. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM combine des outils de vente, de service et de marketing pour vous offrir une plateforme qui vous permet d'augmenter votre efficacité, de générer des revenus et de créer de meilleures expériences pour vos clients.

Du côté des ventes, SugarCRM vous permet de vous concentrer sur les bonnes opportunités, de gérer vos pipelines de ventes et de prospects, et d'améliorer les résultats grâce aux prévisions prédictives basées sur l'IA dans sa solution CRM.

L'ajout d'outils de service et de marketing permet de créer un espace tout-en-un pour gérer vos opérations clients et marketing.

Les meilleures caractéristiques de SugarCRM :

Personnalisable pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise

Suivi de l'ensemble du parcours de l'utilisateur avec une chronologie claire des interactions avec le client

Facile à utiliser sur les appareils mobiles

Les limites de SugarCRM :

Certains utilisateurs signalent un manque de fonctionnalités CRM attendues

Des fonctions de reporting plus avancées seraient appréciées, selon certains utilisateurs

Prix de SugarCRM :

Sell plan: $49/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum, facturé annuellement)

$49/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum, facturé annuellement) Plan Service: $80/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum, facturé annuellement)

$80/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum, facturé annuellement) Plan Entreprise: $85/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum, facturé annuellement)

$85/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum, facturé annuellement) Plan Marché: 1 000 $/mois (jusqu'à 10 000 contacts)

SugarCRM ratings and reviews :

G2: 3.8/5 (600+ commentaires)

3.8/5 (600+ commentaires) Capterra: 3.8/5 (300+ avis)

9. Freshsales

Via Freshworks (site en anglais) Freshsales est le puissant outil de gestion de la relation client (CRM) de Freshworks. Cette plateforme facilite la croissance du chiffre d'affaires et la productivité.

Vous bénéficiez d'informations intelligentes sur les ventes, de fonctions d'automatisation et d'un système CRM unifié pour vos équipes de vente, d'assistance à la clientèle et de marketing.

Freshsales bénéficie également de l'IA de Freddy pour vous aider à prioriser les prospects et les clients grâce à l'évaluation des prospects par l'IA.

Les meilleures caractéristiques de Freshsales :

Recevoir des notifications en temps réel sur les opportunités d'affaires des clients

Des fonctionnalités telles que les signatures électroniques intégrées accélèrent la conclusion des contrats

Accès facile à l'équipe de support

Limitations de Freshsales :

Avec autant d'options de filtrage, certains utilisateurs trouvent l'expérience accablante

Certains utilisateurs signalent que les fonctions CRM traditionnelles semblent limitées

Prix de Freshsales :

CRM gratuit: Gratuit

Gratuit Croissance: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Entreprise: $83/mois par utilisateur

Freshsales ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

10. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM revendique la mise en œuvre la plus rapide sur le marché du CRM d'entreprise, ce qui permet aux équipes d'utiliser les fonctionnalités plus rapidement.

La plateforme est conçue pour aider les équipes à établir des relations plus solides avec les clients grâce à la segmentation, à l'intelligence prédictive et aux indicateurs de performance clés.

Elle favorise également la productivité grâce à l'automatisation des flux de travail, des processus et des campagnes. ✨

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM :

Interface et tableaux de bord conviviaux

Personnalisation de l'expérience avec des automatisations, des champs personnalisés et des flux de travail

Accédez à toutes les applications Zoho en un seul endroit avec Zoho One

Limites de Zoho CRM :

La courbe de formation peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs aimeraient que les fonctions de rapport soient plus robustes

Prix de Zoho CRM :

Essai gratuit disponible

Standard: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Entreprise: $50/mois par utilisateur

$50/mois par utilisateur Ultimate: $65/mois par utilisateur

Zoho CRM ratings and reviews :

G2: 4/5 (2,400+ reviews)

4/5 (2,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,300+ reviews)

Check out these Zoho alternatives !

Avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion de la relation client pour gérer les données des clients

L'utilisation d'un logiciel de gestion de la relation client peut vous apporter de nombreux avantages. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Données centralisées: Avec un CRM en mode SaaS, toutes vos données clients et commerciales sont stockées en un seul endroit, accessible à tous les membres de votre équipe.

Avec un CRM en mode SaaS, toutes vos données clients et commerciales sont stockées en un seul endroit, accessible à tous les membres de votre équipe. Amélioration de la communication: La possibilité de suivre les interactions et les conversations avec les clients permet d'améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe.

La possibilité de suivre les interactions et les conversations avec les clients permet d'améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe. Processus rationalisés: Les fonctions d'automatisation des solutions CRM SaaS permettent de rationaliser les tâches manuelles, libérant ainsi du temps pour que votre équipe se concentre sur d'autres tâches importantes.

Les fonctions d'automatisation des solutions CRM SaaS permettent de rationaliser les tâches manuelles, libérant ainsi du temps pour que votre équipe se concentre sur d'autres tâches importantes. **Grâce aux fonctions de reporting et d'analyse, vous pouvez obtenir des informations en temps réel sur vos performances commerciales et prendre des décisions fondées sur des données.

Efficacité accrue: Avec tout ce qui est stocké au même endroit et les fonctions d'automatisation, un CRM SaaS peut améliorer l'efficacité de votre équipe.

Avec tout ce qui est stocké au même endroit et les fonctions d'automatisation, un CRM SaaS peut améliorer l'efficacité de votre équipe. Évolutivité: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, un CRM en mode SaaS peut facilement évoluer avec vous, en permettant d'augmenter le nombre d'utilisateurs et le stockage des données en fonction des besoins.

La différence entre CRM et SaaS CRM

La principale différence entre un CRM traditionnel et un CRM en mode SaaS réside dans la méthode de livraison. Les CRM traditionnels sont installés sur site, ce qui nécessite du matériel et des ressources informatiques pour la mise en œuvre. En revanche, les CRM SaaS sont basés sur le cloud, ce qui signifie qu'ils sont accessibles via un navigateur web ou une application mobile, sans aucune installation nécessaire.

Découvrez une meilleure alternative aux CRM traditionnels pour les plateformes SaaS

Il est clair qu'il existe une abondance de plateformes SaaS CRM existent. Mais si vous cherchez une alternative orientée vers l'avenir à un CRM SaaS, essayez ClickUp gratuitement .

Notre plateforme de productivité vous offre tout ce que fait un CRM traditionnel. De plus, vous bénéficiez de l'avantage supplémentaire de gérer l'ensemble de vos tâches, documents, clients, marketing et objectifs en un seul endroit. 🤩