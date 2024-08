10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client entièrement personnalisables en 2024

Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) aident les entreprises à organiser et à gérer les informations relatives aux clients et aux équipes commerciales. Au fur et à mesure qu'une entreprise se développe, ses flux de travail et ses besoins en données s'accroissent. Pour maintenir et améliorer son efficacité, l'entreprise doit pouvoir adapter ses systèmes à ces exigences.

C'est pourquoi un logiciel de Solution logicielle de gestion de la relation client devient l'épine dorsale de la réussite commerciale. Des interfaces par glisser-déposer aux rapports personnalisés qui révèlent des informations sur les pipelines de vente et les données clients, le bon logiciel CRM personnalisé peut transformer votre gestion des ventes en un véritable formulaire.

Dans ce blog, nous parlerons des meilleures options pour les équipes commerciales qui cherchent à maximiser la croissance des ventes et du chiffre d'affaires grâce à un logiciel CRM hautement personnalisable.

Nous parlerons de quelques logiciels CRM personnalisés Alternatives CRM -outils personnalisés pour stocker les enregistrements de contacts, enrichir les interactions avec les clients et propulser vos stratégies commerciales vers de nouveaux sommets.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel CRM personnalisable?

Lorsque vous recherchez un système CRM personnalisable, il est essentiel de donner la priorité aux fonctionnalités qui correspondent à vos besoins en matière d'équipe commerciale et d'entreprise. Recherchez :

Personnalisation et flexibilité : Choisissez un logiciel de CRM flexible qui offre des options de personnalisation étendues, notamment des champs personnalisés, une interface glisser-déposer et des tableaux de bord personnalisables, afin d'adapter le système aux besoins spécifiques de votre équipe commerciale

Capacités d'intégration : Assurez-vous que le système CRM personnalisé s'intègre de manière transparente aux autres outils et plateformes d'entreprise utilisés par votre équipe. Cela inclut l'automatisation du marketing, la gestion de projet et les outils d'engagement des clients pour un flux de travail unifié

Évolutivité : optez pour un logiciel de CRM personnalisable qui évolue avec votre entreprise. Il devrait assister les petites et moyennes entreprises et s'adapter à l'expansion des données clients, des équipes commerciales et des processus d'affaires

Rapports avancés et capacités d'analyse des données: Recherchez un logiciel de gestion de la relation client capable de générer des rapports personnalisés et des analyses détaillées. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées basées sur les données, les prévisions commerciales et les interactions avec les clients

Automatisation des tâches de vente et de marketing: Choisissez un outil de gestion de la relation client doté d'une fonction d'automatisation des flux de travail pour automatiser les tâches répétitives et d'améliorer la productivité des équipes commerciales. De nombreuses plates-formes disposent également deOutils d'IA pour la gestion de la relation client pour aider les agents à faire des tâches banales pour eux

Support client robuste : Sélectionnez un fournisseur de système CRM qui offre un excellent service client, notamment des ressources de formationdes offres d'engagement des clients et une assistance technique, afin de garantir une mise en œuvre et une utilisation sans heurts

Sécurité des données: Donner la priorité au logiciel CRM personnalisé avec de solides mesures de sécurité des données pour protéger les données des clients et assurer la conformité avec les réglementations en matière de protection des données

Les 10 meilleurs logiciels CRM personnalisables en 2024

Il existe de nombreux logiciels CRM puissants pour les entreprises afin de gérer efficacement les flux de travail des ventes. Nous avons listé les meilleurs outils CRM personnalisables prêts à redéfinir les paysages de la gestion des ventes et des clients.

1. ClickUp

Gardez vos outils de gestion de projet et votre CRM sur une seule plateforme, ClickUp

La plateforme de gestion de projet personnalisée de ClickUp fait plus que gérer des tâches ; elle offre un système de gestion de projet entièrement personnalisable cRM collaboratif adapté au flux de travail et aux préférences uniques de votre équipe commerciale.

Avec le système Solution CRM ClickUp pour les équipes avec ClickUp CRM, vous pouvez utiliser des affichages et des tableaux de bord personnalisés pour concevoir un outil de gestion de la relation client qui reflète parfaitement votre style de fonctionnement.

Cette capacité de personnalisation permet aux entreprises de se concentrer sur les données qui comptent le plus pour elles, garantissant ainsi une prise de décision éclairée.

Les solides capacités d'automatisation et les champs personnalisés de la plateforme vous permettent de construire un tableau de bord de système CRM aussi unique que votre entreprise, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité rationaliser le mappage des équipes commerciales .

En outre, l'assistance IA intégrée permet aux équipes de gagner du temps et de réduire leurs efforts pour tout, de la rédaction d'e-mails à l'évaluation de la progression des tâches.

Avec ClickUp, nous pouvons montrer ce qui s'est passé avec nos initiatives dans une vue régionale ou une vue de campagne, notamment en regardant les types d'activités que nous menons et l'étape de l'entonnoir à laquelle nous les avons affichés. De cette façon, la gestion de projet peut facilement se tenir au courant du statut d'un projet

Daria Girju, Finastra

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi du temps : La fonction personnalisableTableaux de bord ClickUp vous permettent de choisir parmi plus de 50 widgets de tableau de bord qui peuvent être personnalisés pour créer des vues d'ensemble d'indicateurs critiques tels que la valeur à vie des clients, la taille moyenne des affaires, la performance des ventes, etc. Les équipes peuvent afficher tous leurs indicateurs critiques de vente et de marketing en une seule vue, qui se met à jour en temps réel.

Créez la base de données clients idéale avec ClickUp CRM

Efficacité grâce à l'automatisation : Paramétrez des déclencheurs pour les tâches répétitives avecClickUp AutomatisationclickUp Automation est une solution d'automatisation qui permet au processus commercial de se dérouler efficacement et sans intervention manuelle constante, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle tâche de facturation pour votre équipe commerciale chaque fois que le statut d'un prospect passe à "Fermé" dans le CRM

Intégration et gestion des e-mails

Grâce à un suivi robuste de la progression vers les objectifs, Pipedrive agit comme un coach virtuel, fournissant des rapports et des analyses en temps réel pour affiner les stratégies. Ses capacités d'automatisation réduisent les tâches administratives et il est livré avec plus de 350 intégrations pour étendre ses fonctions.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Ajustez les étapes et les champs en fonction de votre processus commercial, en garantissant une approche personnalisée du suivi des affaires et des activités

Automatisez les tâches répétitives et configurez des déclencheurs personnalisés pour gagner en durée et en efficacité au sein de votre cycle commercial

Obtenez des informations précieuses sur vos performances commerciales grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables

Intégrer un large éventail d'applications tierces pour améliorer la fonction et l'adaptabilité à vos besoins d'entreprise

Limites de Pipedrive

L'accent mis par la plateforme sur les processus commerciaux signifie qu'elle peut ne pas offrir des fonctionnalités de gestion de projet ou de service à la clientèle aussi étendues que certaines plateformes tout-en-un

Les fonctionnalités avancées et les personnalisations plus poussées peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs ou les personnes peu familiarisées avec la technologie

Tarifs de Pipedrive

Forfait Essentiel: 11,90 $/mois par utilisateur

11,90 $/mois par utilisateur Forfait avancé: $24.90/mois par utilisateur

$24.90/mois par utilisateur Forfait professionnel : 49,90 $/mois par utilisateur

49,90 $/mois par utilisateur Power plan: $59.90/mois par utilisateur

$59.90/mois par utilisateur Forfait Enterprise: $74.90/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,738 reviews)

4.2/5 (1,738 reviews) Capterra: 4.6/5 (2,900+ reviews)

3. Caspio

le site web de l'entreprise est en anglais Caspio Caspio vous permet de construire un CRM personnalisé, adapté précisément à vos besoins, sans aucun code. Vous pouvez acquérir une expérience pratique, construire une application d'entrée de gamme, et progresser avec des fonctions avancées au fur et à mesure de votre croissance.

Caspio permet des niveaux d'utilisateurs flexibles afin que les employés et les responsables puissent accéder à des tableaux de bord personnalisés en fonction de leurs besoins. Il vous aide à gérer votre équipe commerciale de saisir de nouvelles pistes et de générer des rapports détaillés. Les managers peuvent superviser les activités commerciales de l'entreprise, gérer les affectations des équipes et afficher les détails des prospects en fonction des besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Caspio

Créez des applications CRM personnalisées sans effort et sans aucune connaissance en matière de code grâce à un générateur d'applications visuelles

Personnalisez votre CRM pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise, y compris l'ajout d'objets, de champs, de tableaux et d'interfaces personnalisés et partagés

Faites évoluer votre entreprise avec Caspio, qui est conçu pour assister les volumes de données croissants et les besoins des utilisateurs tout en maintenant des performances élevées

Intégrez rapidement des systèmes et services externes pour améliorer les fonctions du CRM et garantir un flux de données fluide entre les applications

Limites de Caspio

Bien que l'approche sans code simplifie la personnalisation, les entreprises ayant des besoins très complexes ou uniques peuvent trouver certaines limites dans les capacités de la plateforme

La structure tarifaire, basée sur le stockage et l'utilisation des données plutôt que sur des frais par utilisateur, peut être moins prévisible pour les entreprises dont les modèles d'utilisation fluctuent

Prix Caspio

Forfait de démarrage: 44,06 $/mois

44,06 $/mois Forfait professionnel: 527,48 $/mois (facturation annuelle)

527,48 $/mois (facturation annuelle) Forfait Enterprise: $1979.57/mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Caspio

G2 : 4.4/5 (130+ commentaires)

: 4.4/5 (130+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

4. Maximizer

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Maximizer le système de gestion de l'information de l'entreprise Maximizer CRM est une solution puissante et personnalisable qui répond aux besoins de chacun, qu'il s'agisse d'une entreprise en démarrage, d'une entreprise en expansion ou d'une grande entreprise.

En utilisant Maximizer, vous pouvez organiser toutes vos relations clients et vos données commerciales. Vous affichez une vue claire de votre entonnoir de vente et des interactions avec vos clients, ce qui rend vos données facilement accessibles et exploitables.

Avec Maximizer, vous pouvez adapter votre CRM aux besoins de votre entreprise et permettre des ventes transparentes, une automatisation du marketing et des rapports pertinents. Cela permet non seulement de stimuler la productivité de votre équipe, mais aussi de positionner votre entreprise pour une croissance accélérée.

Les meilleures fonctionnalités de Maximizer

Adaptez les tableaux de bord, les rapports et les champs à vos processus d'entreprise uniques

Obtenez un ensemble d'outils complets pour la gestion des prospects, le marketing par e-mail et le suivi des performances, le tout au sein d'un système unifié

Gardez les données sécurisées et accessibles avec Maximizer, en assistant l'accès à distance sans compromettre l'intégrité des données

Limites de Maximizer

Certains utilisateurs peuvent trouver que l'installation initiale et la personnalisation nécessitent une certaine courbe d'apprentissage

La plateforme n'offre pas un intervalle d'intégration de tiers aussi large que certains de ses concurrents

Tarifs de Maximizer

Edition de base: $$$a par utilisateur (facturation annuelle, minimum de 3 utilisateurs)

$$$a par utilisateur (facturation annuelle, minimum de 3 utilisateurs) Édition leader commercial: $$$$a par utilisateur (facturé annuellement, un minimum de 5 utilisateurs)

Évaluations et critiques de Maximizer

G2: 3.9/5 (450+ commentaires)

3.9/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (300+ avis)

5. Zendesk Sell

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de la relation client (CRM) Zendesk Sell Zendesk Sell CRM transforme le mode de fonctionnement des équipes commerciales, en fusionnant l'efficacité avec l'intelligence pour la croissance du chiffre d'affaires et la productivité. Mon travail donne aux équipes les outils nécessaires pour un travail moins prenant et des affaires plus réussies.

Le CRM offre une plateforme unifiée qui comprend la gestion des contacts et des affaires, le suivi des activités et la génération de leads. Cela rationalise votre processus commercial et facilite la maintenance de la visibilité du pipeline.

Il vous offre la possibilité de vous intégrer de manière transparente à votre environnement technologique existant. Votre équipe reste ainsi agile, informée et prête à fournir un service personnalisé où qu'elle se trouve.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

Simplifiez le suivi et la gestion des leads et des affaires pour améliorer l'efficacité de l'équipe commerciale

Utilisez des pipelines, des champs personnalisés et des rapports personnalisés pour adapter le CRM aux besoins spécifiques de l'entreprise

Obtenez des informations détaillées sur vos activités et performances commerciales et aidez vos équipes à prendre des décisions basées sur des données

Intégrez sans effort vos applications tierces à la plateforme plus large de Zendesk et bénéficiez d'une solution d'engagement client complète

Limites de Zendesk Sell

Tout en offrant des capacités de personnalisation et d'intégration approfondies, la plateforme peut nécessiter un investissement supplémentaire dans des apps tierces pour des fonctions spécifiques

Certaines fonctionnalités et analyses avancées ne sont disponibles qu'à des niveaux d'abonnement plus élevés, ce qui peut ne pas convenir à tous les budgets

Tarification de Zendesk Sell

Teams: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Croissance: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Professionnel: $149/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (500+ reviews)

4.4/5 (500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,800+ avis)

6. HubSpot

le site web de l'entreprise est en cours de développement le site web de l'association est en cours de développement La plateforme CRM de HubSpot met à votre portée tout ce dont vous avez besoin pour suivre les prospects et les clients à chaque étape de leur parcours.

Ce CRM vous permet d'afficher chaque client en détail, en suivant ses interactions avec votre entreprise, ses collègues, ses activités, ses communications et bien plus encore. Sa capacité à afficher une vue unifiée du client sur l'ensemble de la plateforme est une fonctionnalité remarquable qui rationalise vos efforts en matière de marketing, de vente et de service.

Les formulaires de HubSpot vous permettent de recueillir des données directement à partir de votre site web, des médias sociaux ou des pages de renvoi. Vous pouvez capturer un large tableau d'informations sur vos prospects et clients, de leur comportement sur le site Web à leurs détails personnels et à leurs interactions passées avec votre marque.

Vous pouvez personnaliser le système CRM en fonction de vos besoins spécifiques et créer une solution complète qui assiste chaque aspect de la stratégie de croissance de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Utilisez une plateforme unique pour gérer toutes les phases d'interaction avec les clients, du premier contact à l'assistance après-vente

Personnalisez les fiches de contact et d'entreprise, les pipelines d'affaires et les tableaux de bord de rapports pour répondre aux diverses exigences de l'entreprise

Utilisez le marché robuste d'intégrations de HubSpot pour connecter votre CRM à un large tableau d'outils et d'applications d'entreprise

Automatisez les tâches de routine à travers le marketing et les ventes et permettez à vos équipes de se concentrer sur la stratégie et l'engagement des clients

Limites de HubSpot

Bien qu'offrant un niveau gratuit généreux, il faut passer à des forfaits payants pour obtenir des fonctionnalités avancées et des limites d'utilisation plus élevées ; cela peut devenir coûteux pour les petites entreprises au fur et à mesure qu'elles évoluent

L'étendue des fonctions de la plateforme peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes ne disposant pas d'une assistance informatique dédiée

Tarifs HubSpot

Débutant: 20 $/mois

20 $/mois **Professionnel : 500 $/mois

Enterprise : 1500$/mois (Facturation annuelle)

Évaluations et critiques de HubSpot

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

7. Nutshell

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne la vie de l'homme.. Nutshell CRM rationalise votre processus de vente et facilite l'automatisation des flux de travail, la centralisation des données clients et l'amélioration de la collaboration au sein de l'équipe. Grâce à des fonctionnalités telles que l'automatisation intuitive des ventes et des rapports pertinents, vous êtes en mesure de réduire les tâches fastidieuses et d'identifier les domaines d'amélioration.

Les outils d'e-mail efficaces de Nutshell vous permettent d'envoyer rapidement des e-mails personnalisés et de capturer des prospects directement à partir de votre site Web. Sa gestion simplifiée des contacts et ses affichages polyvalents du pipeline vous donnent un aperçu achevé des interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell

Naviguez et supervisez efficacement votre équipe commerciale afin d'améliorer votre productivité globale

Modifiez les équipes commerciales, les rapports et l'automatisation du CRM pour les adapter à vos processus d'entreprise uniques

Automatisation des tâches répétitives et des abonnements, afin de s'assurer qu'aucun prospect ne passe à travers les mailles du filet

Obtenez des rapports et des analyses perspicaces pour aider vos équipes à prendre des décisions basées sur des données

Limites de Nutshell

Certains utilisateurs peuvent trouver l'ensemble des fonctionnalités limitées par rapport à des logiciels de CRM plus personnalisables, en particulier lors d'une mise à l'échelle rapide

Les intégrations de la plateforme avec des applications tierces se développent mais peuvent ne pas être aussi étendues que celles proposées par des concurrents plus importants

Prix de la coquille vide

Fondation: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Pro: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Power IA: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Services Pro+: 79 $/mois par utilisateur

Nutshell évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (448 commentaires)

8. Apptivo

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Apptivo Le logiciel CRM personnalisable d'Apptivo rationalise votre processus de vente, de la gestion des prospects à la facturation, garantissant des résultats plus rapides et une augmentation du chiffre d'affaires. Il transforme les données brutes en informations exploitables, améliorant ainsi les ventes, la productivité et l'efficacité.

Avec Apptivo, vous pouvez personnaliser votre CRM sans une seule ligne de code, grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer. Que vous soyez au bureau ou sur le champ, le CRM mobile vous permet de rester connecté partout et à tout moment. De plus, les capacités d'intégration signifient que vous pouvez vous connecter de manière transparente avec vos outils quotidiens, ce qui renforce la confiance et la fidélité des clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Apptivo

Adaptez les activités CRM de manière extensive pour vous assurer qu'elles s'alignent parfaitement sur vos processus d'entreprise

Accédez à un intervalle d'applications intégrées couvrant tout, de la gestion de projet aux finances, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle

Rationaliser les processus de vente et de marketing grâce à une automatisation puissante et réduire le travail manuel

Limites d'Apptivo

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage en raison des capacités étendues de la plateforme

Certaines fonctionnalités et intégrations avancées ne sont disponibles que dans les forfaits de niveau supérieur, ce qui pourrait augmenter les coûts pour les petites entreprises

Tarification d'Apptivo

Lite: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Premium: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Ultimate: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Apptivo

G2: 4.4/5 (180+ avis)

4.4/5 (180+ avis) Capterra: 4.4/5 (700+ commentaires)

9. Salesforce

il s'agit d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises Salesforce Salesforce transforme la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients dans les domaines du marketing, des ventes, du commerce, des services et de l'informatique.

Elle est hautement personnalisable et évolutive et s'accompagne de capacités d'intégration étendues et de fonctionnalités IA avancées.

Avec Salesforce, vous fédérez vos équipes autour de vos clients et exploitez les informations exploitables issues des données pour fidéliser vos clients. Vous pouvez stocker, suivre et analyser toutes les informations relatives aux clients et aux prospects en un seul endroit, offrant ainsi une vue achevée et accessible en temps réel par n'importe quelle équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Utilisez ses options de personnalisation inégalées pour adapter les fonctionnalités à n'importe quel processus d'entreprise, en toute transparence

Ajoutez des outils pour répondre à des besoins spécifiques grâce à la place de marché étendue de la plateforme

Bénéficiez d'informations et de recommandations alimentées par l'IA pour affiner les stratégies commerciales et améliorer les interactions avec les clients

Affichez une vue holistique du parcours client à travers les ventes, le marketing, le service client et plus encore

Limites de Salesforce

Le large éventail de fonctionnalités et d'options de personnalisation de la plateforme peut nécessiter un certain temps d'apprentissage

Les prix sont plus élevés que ceux des autres logiciels de gestion de la relation client, surtout si l'on ajoute plusieurs modules et personnalisations

Tarification de Salesforce

Débutant: 24 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

24 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Professionnel: 80 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

80 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Enterprise: $165/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$165/mois par utilisateur (facturé annuellement) Unlimited: 330 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

330 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Einstein 1 équipes commerciales: 500 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.3/5 (1,800+ reviews)

4.3/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,800+ reviews)

10. CompanyHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/CompanyHub-CRM.png

/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider CompanyHub Avec sa plateforme CRM entièrement personnalisable, CompanyHub offre une synchronisation bidirectionnelle transparente des e-mails, une automatisation robuste, des rapports dynamiques, et bien plus encore. Ce CRM organise vos données à l'aide d'outils de glisser-déposer.

Il vous permet de rationaliser votre équipe commerciale, de créer des documents en un clic et de fournir des analyses perspicaces. Vous pouvez l'utiliser pour simplifier les processus de vente complexes, améliorer la gestion des prospects et mettre à niveau les interactions avec les clients avec un temps d'installation minimal.

Les meilleures fonctionnalités de CompanyHub

Adaptez le CRM personnalisé à vos processus spécifiques et à vos besoins en matière de gestion des clients

Automatisez les tâches répétitives, les suivis et les campagnes d'e-mail pour augmenter votre efficacité et réduire le travail manuel

Adaptez et optimisez rapidement vos équipes commerciales grâce à une conception et une navigation simplifiées

Utilisez les outils de rapports et les tableaux de bord dynamiques pour obtenir des informations en temps réel sur la gestion des ventes et le comportement des clients

Limites de CompanyHub

La place de marché d'applications tierces et l'écosystème d'intégration des grandes plateformes telles que Salesforce ne sont pas toujours disponibles

Les fonctionnalités avancées de personnalisation et d'automatisation peuvent nécessiter une période d'apprentissage pour les entreprises novices en matière de CRM personnalisé

Tarifs de CompanyHub

Productivité: 21$/utilisateur par mois

21$/utilisateur par mois Automatisation: 36$/utilisateur par mois

36$/utilisateur par mois Accélération : 64 $/utilisateur par mois

CompanyHub ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (40+ reviews)

4.7/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (22 commentaires)

Trouvez les solutions CRM les plus personnalisées pour votre équipe

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, ces systèmes CRM personnalisés fournissent des prestataires pour sculpter votre stratégie commerciale, approfondir les relations avec les clients et accélérer la croissance.

Les solutions logicielles de CRM entièrement personnalisables sont la pierre angulaire de toute équipe commerciale désireuse de prospérer dans le paysage concurrentiel des entreprises.

Prêt à transformer votre stratégie de gestion commerciale et d'engagement client ? Explorez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment ses solutions CRM personnalisables permettent à votre entreprise d'atteindre de nouveaux sommets. Commencez votre voyage ClickUp maintenant !