Les 15 principaux concurrents et alternatives à Pipedrive en 2024

ABC. Toujours Fermé. 🤝

Vous vous souvenez d'Alec Baldwin qui lançait agressivement ce mantra dans Glengarry Glen Ross ? Maintenant, il vit dans nos titres gratuitement, que nous soyons d'accord avec l'approche de son caractère ou, espérons-le, pas. 👀

Pipedrive est un outil efficace pour rationaliser le processus de vente et faire avancer les affaires - le genre de solution que les équipes commerciales du film aimeraient sûrement avoir.

Selon ses créateurs, Pipedrive est "le premier CRM conçu par des vendeurs, pour des vendeurs" Ses utilisateurs déclarent avoir conclu 28 % de rapports en plus en moyenne qu'avant d'utiliser la plateforme.

Malgré sa popularité, ce logiciel peut ne pas convenir à tout le monde. Peut-être cherchez-vous une alternative plus abordable au CRM Pipedrive ou un logiciel dont les fonctionnalités répondent mieux à vos besoins spécifiques. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit !

Nous avons compilé une liste des 15 meilleures alternatives à Pipedrive pour vous aider à trouver la solution parfaite pour rationaliser vos opérations commerciales.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Pipedrive ?

Les fonctionnalités de base de Pipedrive en matière d'équipes commerciales en font un succès. Lorsque vous envisagez des alternatives à Pipedrive, assurez-vous que votre nouvel outil ne se contente pas d'égaler ses points forts, mais qu'il apporte également un peu plus au tableau pour les équipes commerciales et la gestion de la relation client. Voici les qualités clés à rechercher :

Pipeline de vente visuelle: Vous permet de comprendre rapidement où en est chaque affaire et quelles sont les prochaines étapes à franchir pour votre équipe commerciale Options de personnalisation: Chaque entreprise a un processus unique pour ses équipes commerciales, vous devez donc pouvoir ajouter des étapes et des champs personnalisés à votre pipeline Collaboration entre les équipes: Votre logiciel CRM est efficace s'il permet à votre équipe de partager les mises à jour et de travailler ensemble en toute transparence Rappels d'activité: Rester au courant des activités de toutes les équipes commerciales est essentiel pour fermer les marchés. Un logiciel CRM capable de programmer des rappels vous permet de ne jamais manquer un suivi **Le filtrage, la catégorisation et la segmentation des prospects peuvent rendre votre communication plus ciblée et plus efficace Historique des contacts: L'accès à un registre complet des interactions avec chaque contact peut aider à construire et à maintenir des relations solides pour aider votre équipe commerciale à prospérer Rapports et analyses: Les rapports détaillés et les outils d'analyse fournissent des informations précieuses sur les performances commerciales et vous aident à prendre des décisions éclairées

Les 15 meilleures alternatives à Pipedrive à utiliser en 2024

Pipedrive a gagné en popularité en raison de son focus rasoir sur les ventes. Mais cela s'accompagne de son propre ensemble de paramètres. Si votre équipe a besoin d'une extension.. fonctionnalités d'automatisation du marketing pipedrive n'est peut-être pas la solution.

Et si vous recherchez des fonctionnalités de rapports détaillés, vous devrez chercher ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas si Pipedrive ne répond pas à toutes vos attentes : nous sommes là pour vous aider !

Plongeons dans nos critiques des 15 premiers concurrents de Pipedrive qui pourraient devenir votre prochain logiciel de CRM commercial pour stimuler les processus d'entreprise des équipes commerciales et marketing.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est l'alternative parfaite à Pipedrive CRM si vous êtes à la recherche d'une solution de gestion de la relation client solution de gestion de projet et de CRM tout-en-un avec un large intervalle de fonctionnalités pour la gestion de projet, la collaboration d'équipe, l'automatisation des tâches et la gestion de la relation client

En commençant par ClickUp comme logiciel de gestion de la relation client (CRM) c'est comme si vous installiez votre équipe dans un bureau numérique bien organisé. La première étape consiste à télécharger Le modèle de CRM de ClickUp . Il fournit une structure initiale pour la gestion des relations personnalisées, y compris des espaces, des dossiers et des listes.

Personnalisez la façon dont vous voyez et gérez les contacts en ajoutant des vues, telles que la vue Tableau pour les flux de travail visuels ou la vue Liste pour l'organisation détaillée des tâches et la gestion optimale des contacts gestion des ressources .

Visualisez vos flux de travail avec les modèles ClickUp CRM et l'affichage Tableau

Vous voulez en savoir plus sur vos clients ? Ajoutez des champs personnalisés pour suivre les détails essentiels, tels que les numéros de téléphone ou les méthodes de contact préférées.

En parlant de personnalisation, n'hésitez pas à modifier les modèles préexistants de ClickUp CRM Flux de travail CRM ou créez vos propres statuts. Ils fournissent un contexte rapide et clair de l'étape à laquelle se trouve une tâche.

Vous avez un commentaire ou une mise à jour ? Attribuez-le à des clients ou à des membres de l'équipe pour que tout le monde soit au courant. Restez connecté avec votre équipe, discutez et partagez des documents, que ce soit sur ordinateur de bureau, sur mobile ou dans votre navigateur. Les automatisations améliorent l'efficacité en se chargeant des tâches de routine, comme le changement de statut d'une tâche lorsqu'une action particulière est achevée, ce qui permet de libérer de l'espace pour des tâches plus importantes d'un point de vue stratégique.

est un outil de gestion des ventes Cahiers d'exercices Workbooks propose des solutions CRM pour les équipes commerciales, marketing, service client et financières. Cela signifie qu'en plus des fonctionnalités CRM traditionnelles, il propose également quelques fonctionnalités exotiques, telles qu'un système de billetterie et l'assistance pour les devises multiples.

Si vous choisissez Workbooks pour gérer votre pipeline de ventes, commencez par utiliser sa fonction de gestion des contacts pour apprendre à connaître vos clients - établissez leur profil, comprenez leurs besoins et adaptez votre approche. Ensuite, suivez vos activités commerciales et gérez les opportunités pour faire avancer efficacement vos affaires.

L'automatisation élimine les tâches fastidieuses et vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations. Vous devez atteindre une cible ? Les prévisions et les indicateurs en temps réel sont là pour vous aider. Et lorsque le moment est venu de fermer le marché ? Deux clics et voilà, un devis devient une commande. 🙌

Les meilleures fonctionnalités des classeurs de travail

L'enrichissement des données améliore les données de votre CRM pour un profilage plus précis des clients

La fonctionnalité "Abonnements et renouvellements" automatise les rappels pour les renouvellements de contrats et peut prédire les niveaux d'abonnement futurs

Une vue à 360° des interactions avec les clients permet de suivre les activités et les opportunités potentielles de vente incitative

Les flux de travail automatisés rationalisent les tâches répétitives

Des rapports en temps réel et des informations exploitables sur votre équipe commerciale et les performances de chaque représentant pour mettre en évidence les points à améliorer

Limites des classeurs de travail

L'extensibilité peut poser problème au fur et à mesure que votre entreprise se développe (ainsi que les données de vos clients)

Certains utilisateurs ne le trouvent pasconviviale pour la génération de leads

Prix des carnets de travail

CRM: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Business: $79/mois par utilisateur

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle et font un essai gratuit

9. Bitrix24

le site web de Bitrix24 CRM est un site web de référence pour les entreprises Bitrix24 Bitrix24 est comme ce nouveau gadget qui est un peu difficile à comprendre au début, mais une fois que vous l'avez fait, il porte votre productivité à un tout autre niveau. Cet outil de gestion de la relation client (CRM) jongle avec tous les aspects de la gestion des prospects , gestion de projets, et même paramétrage de votre propre service d'assistance .

Imaginez qu'il s'agit de votre secrétaire personnel, qui veille à ce que toutes les informations relatives à vos prospects atterrissent proprement dans le système, ne laissant aucune place aux opportunités manquées. C'est comme une Tableur virtuelle où tout le monde reste au courant des mises à jour et des collaborations, y compris les visioconférences HD. Vous bénéficiez également d'un planificateur de ventes très pratique et de la magie de l'automatisation des tâches.

La courbe d'apprentissage est un problème, mais avec un peu de patience, Bitrix24 peut être la sauce secrète de votre réussite commerciale. 🍲

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Captation de prospects par le biais de formulaires web pour mieux gérer vos données clients

Gestion de projet à l'aide de la technique Scrum

L'automatisation des tâches peut faciliter les campagnes de marketing liées aux efforts de génération de pistes de vente

Des outils de communication tels que les discussions, les visioconférences HD, un calendrier et un espace de travail partagé

Vous pouvez mettre en place et gérer votre propre service d'assistance par l'intermédiaire de la plateforme

Limites de Bitrix24

Raidecourbe d'apprentissage* Difficile de naviguer à cause d'uned'une interface utilisateur surchargée Prix de Bitrix24

Free: pour un nombre illimité d'utilisateurs Basic: 49 $/mois pour cinq utilisateurs

pour un nombre illimité d'utilisateurs Standard: 99 $/mois pour 50 utilisateurs

99 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 199 $/mois pour 100 utilisateurs

199 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise: à partir de 399 $/mois pour 250 utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

10. HubSpot

le site web de Hubspot CRM Sales Pipeline est disponible en anglais seulement HubSpot Véritable couteau suisse des logiciels de gestion de la relation client, HubSpot brille par ses fonctionnalités puissantes et faciles à utiliser pour fermer une affaire. Le voyage commence par le nurturing et le suivi de vos efforts de génération de leads, ainsi que par des alertes en temps réel de HubSpot sur leurs comportements.

Vous avez une campagne d'e-mail ? Gardez-la personnalisée et gérez-la sans effort avec des aperçus exploitables sur vos données clients.

Grâce au tableau de bord clair et personnalisable de HubSpot, l'équipe commerciale devient transparente, ce qui vous permet de mettre rapidement en évidence les pistes de grande valeur. Et lorsqu'il s'agit de conclure l'affaire, l'automatisation de HubSpot prend les devants, réduisant ainsi votre charge de travail. Et le meilleur ? Tous les outils de base de la gestion de la relation client sont gratuits.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Équipe commerciale automatisée (également des fonctionnalités d'automatisation du marketing)

Notifications en temps réel du comportement des prospects

Les leads sortants et entrants peuvent être surveillés

Tableau de bord visuel entièrement personnalisable

Envoi d'e-mails directement depuis le logiciel

Facile à paramétrer et évolutif en fonction de vos besoins (idéal pour les petites entreprises qui développent leur entonnoir de vente)

Les limites de HubSpot

Certains utilisateurs trouvent qu'il n'y a pas assez deoptions de personnalisation* Création de rapports est un défi

Prix de HubSpot

Outils gratuits: pour cinq utilisateurs

pour cinq utilisateurs **30$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs gratuits et deux utilisateurs payants

**Professionnel : 1 600 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs gratuits et cinq utilisateurs payants

Enterprise: $5,000/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs gratuits et dix utilisateurs payants

\NTous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle et les forfaits payants incluent un essai gratuit

11. Keap

via Clapet Keap (anciennement Infusionsoft) est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les petites entreprises. Il fournit une automatisation robuste des ventes et du marketing, une gestion des contacts, un commerce électronique et des intégrations avec un intervalle d'outils populaires. Il aide les entreprises à automatiser les tâches répétitives et à assurer un suivi plus efficace des clients et des prospects.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Centralisation des interactions avec les clients, y compris les e-mails, les appels et les réunions

Un créateur de campagne visuel qui permet une automatisation avancée du marketing

Un service client personnalisé avec des réponses automatisées par e-mail

Une application mobile pour gérer et suivre les prospects en déplacement

Des fonctions de commerce électronique, telles que les paniers d'achat et le traitement des paiements

Limites de Keap

Le système peut être complexe à paramétrer et à utiliser

Le prix peut être élevé pour les très petites entreprises

Prix du Keap

Pro: $159/mois pour deux utilisateurs

$159/mois pour deux utilisateurs Max: $229/mois pour trois utilisateurs

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,000+ reviews)

12. Capsule

via Capsule Capsule est un CRM convivial qui aide les entreprises à rester organisées, à mieux connaître leurs clients et à gérer leurs relations. Il est conçu pour être simple mais puissant, ce qui en fait un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Capsule

Outils essentiels de prévision des ventes et rapports détaillés sur les ventes

Intégration avec des applications populaires telles que Google environnements de travail, MailChimp et Zapier

Fonctionnalités personnalisables de gestion des pipelines de vente et des processus

Étiquette et catégorisation faciles des contacts pour segmenter votre audience

Application mobile pour gérer les relations avec les clients en déplacement

Limites de Capsule

Fonctionnalités limitées par rapport à certaines plateformes de gestion de la relation client plus importantes

Les contacts sont limités dans la version gratuite, avec des coûts supplémentaires pour des contacts additionnels.

Prix de Capsule

Free

Professionnel: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Teams: 36$/mois par utilisateur

36$/mois par utilisateur Enterprise: 54$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

4.4/5 (90+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

13. Zoho CRM

via Zoho CRM Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) complet qui est considéré comme une alternative convaincante à Pipedrive. Il fournit aux entreprises une multitude de fonctionnalités permettant d'engager le dialogue avec les prospects et les clients, de convertir les leads, d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer le taux de fidélisation de la clientèle.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Assistance multicanal permettant de communiquer avec les clients par e-mail, téléphone, discussion en direct, médias sociaux et en personne

Analyses approfondies permettant de suivre, d'identifier et de maximiser les performances et les tendances commerciales

Fonctionnalité de gestion des processus permettant de rationaliser les équipes commerciales

Zia, l'assistant commercial basé sur l'IA, fournit des prédictions, des suggestions et des alertes

Intégration avec la suite de produits Zoho pour un transfert de données en toute transparence

Limites de Zoho CRM

Certains utilisateurs signalent que l'interface peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

L'étendue des fonctionnalités peut nécessiter une courbe d'apprentissage pour certaines entreprises

Prix de Zoho CRM

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: $40/mois par utilisateur

$40/mois par utilisateur Ultimate: $52/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4/5 (2,000+ reviews)

4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

14. Livre de miel

Via Livre de miel HoneyBook est un outil de gestion de la relation client conçu spécifiquement pour les professionnels créatifs et indépendants. Il est conçu pour rationaliser le processus de la gestion de projets, de la réservation de clients et de l'envoi de factures. C'est une excellente option pour les entreprises de services, où l'interaction directe avec les clients est essentielle.

Meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Modèles personnalisables pour les propositions, les contrats et les factures

Flux de travail automatisés pourgagner du temps et d'automatiser le processus de gestion de projet

Paiements en ligne intégrés pour une facturation rapide et facile des clients

Outil de planification qui permet aux clients de réserver des réunions en fonction de vos disponibilités

Intégration avec des outils tels que Google Agenda et Gmail

Limites de HoneyBook

Des frais de service sont appliqués aux transactions traitées par l'intermédiaire de la plateforme

Absence de fonctionnalités avancées de gestion de la relation client (CRM) que l'on trouve sur des plateformes plus robustes

Prix de HoneyBook

Débutant: 12,80$/mois

12,80$/mois Essentiels: 25,50 $/mois

25,50 $/mois Premium: 52,80 $/mois

HoneyBook évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (500+ commentaires)

4.5/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

15. Maximiseur

Via Maximiseur Maximizer est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui fournit un intervalle de fonctionnalités conçues pour stimuler les efforts en matière de ventes, de marketing et de service à la clientèle. Il offre une plateforme tout-en-un qui peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande.

Maximizer meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités de gestion des contacts pour afficher une vue d'ensemble des interactions avec les clients

Automatisation de l'équipe commerciale pour rationaliser et améliorer le processus de vente

Tableaux de bord et rapports personnalisables pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI)

Options de déploiement sur le cloud ou sur site

Intégration avec Microsoft Office et d'autres outils de productivité d'entreprise

Limites de Maximizer

Les utilisateurs signalent que l'application mobile manque de fonctions robustes

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive que certaines autres plateformes CRM

Prix de Maximizer

Small Office: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Business Plus: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Insights: 89 $/mois par utilisateur

G2: 3.9/5 (400+ avis)

3.9/5 (400+ avis) Capterra: 4.0/5 (300+ avis)

Pipedrive Alternatives : Fin de la chasse

Nous avons exploré les concurrents de Pipedrive, chacun ayant une saveur unique. Fermé, le meilleur outil CRM est celui qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail, s'aligne sur votre budget et, en fin de compte, aide votre équipe à conclure plus d'affaires.

Alors prenez votre temps, expérimentez ces options, et vous trouverez sûrement la solution CRM qui chante en harmonie avec votre symphonie commerciale. Bonne chasse !