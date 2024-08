10 Alternatives et concurrents de Microsoft Dynamics 365 2024

Les clients sont l'épine dorsale de toute entreprise. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises apprennent à les attirer, à les entretenir et à les fidéliser. En tant que propriétaire d'entreprise, vous connaissez la valeur de la constitution d'une base de clients solide et de la création de relations durables.

Malheureusement, il est parfois difficile d'être proactif en matière de gestion des relations avec la clientèle tout en gérant son entreprise Logiciel de gestion de la relation client tels que Microsoft Dynamics 365 s'avèrent utiles. Logiciel CRM offre plusieurs avantages aux équipes commerciales et à vos efforts de marketing. A Étude de Capterra a révélé que 45% des entreprises remplacent les outils génériques par des logiciels de CRM pour constater une augmentation de la croissance de leur chiffre d'affaires et que la fidélisation des clients . En outre, des Recherche Salesforce a découvert que 68 % des responsables marketing mesurent l'expérience client comme une priorité kPI marketing .

Mais soyons réalistes : toutes les entreprises ne trouvent pas en Microsoft Dynamics 365 la solution idéale. C'est pourquoi tant d'organisations recherchent les meilleures alternatives Microsoft Dynamics disponibles pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Et c'est pourquoi nous sommes là !

Nous mettons en lumière 10 alternatives Microsoft Dynamics qui peuvent mieux travailler pour vous. Nous inclurons également des détails sur les prix, les cibles et les entreprises disponibles Forfaits de ressources ( ERP ) et des fonctionnalités de gestion de la relation client.

Tout d'abord, voyons ce qu'est Microsoft Dynamics, comment il fonctionne et quel est le profil du client idéal (qui n'est peut-être pas vous) !

Qu'est-ce que Microsoft Dynamics ?

Microsoft Dynamics est une plateforme CRM et ERP qui offre une suite d'outils intégrés pour aider les entreprises à mener à bien de multiples tâches et à assurer le bon déroulement de leurs opérations.

Aperçu des équipes commerciales en Microsoft Dynamics Ce logiciel de gestion de la relation client de référence possède de solides capacités, notamment des grilles modifiables en cours, concepteurs de plans du site le système de gestion de la relation client (CRM) de Microsoft est doté d'une interface utilisateur conviviale et d'une puissante fonction de veille stratégique (BI), offrant aux entreprises une visibilité et un contrôle achevés. Le plus grand avantage du système Microsoft Dynamics CRM est qu'il contient un tableau de bord personnalisable facile à utiliser pour afficher les priorités et les données commerciales dans une seule interface.

Le système Microsoft Dynamics CRM dispose également d'un large intervalle d'applications Business basées sur le cloud pour assister les opérations sur les appareils mobiles et permettre aux équipes commerciales et à bien d'autres de travailler à la volée.

Fonctionnalités populaires de Microsoft Dynamics CRM

Instructions sur les données clients : Utiliser facilement l'IA pour découvrir des données et des insights sur les équipes commerciales

Utiliser facilement l'IA pour découvrir des données et des insights sur les équipes commerciales Tableau de bord du service client: Permet aux équipes de passer en revue leurs expériences client et de trouver des moyens de s'améliorer

Permet aux équipes de passer en revue leurs expériences client et de trouver des moyens de s'améliorer Alertes d'interaction client en temps réel : Obtenez des mises à jour immédiates sur les interactions importantes des clients avec votre entreprise

Obtenez des mises à jour immédiates sur les interactions importantes des clients avec votre entreprise Unification des données : Centralisez les pipelines de vente et les données dans toutes les applications intégrées

: Centralisez les pipelines de vente et les données dans toutes les applications intégrées Versium Predict : Teams aide votre équipe commerciale ou marketing à mieux prévoir les achats des clients

Prix Microsoft Dynamics

La tarification de cette plateforme est assez dynamique. Consultez sa page de tarification pour obtenir les informations les plus claires.

Customer Data Platform (Customer Insights) : 1 500 $ par locataire et par mois pour la première application Dynamics 365

: 1 500 $ par locataire et par mois pour la première application Dynamics 365 Professional (Sales) : 65 $ par utilisateur et par mois

: 65 $ par utilisateur et par mois Enterprise (Ventes) : 95 $ par utilisateur et par mois

: 95 $ par utilisateur et par mois Premium (Ventes) : 135 $ par utilisateur et par mois

10 meilleures alternatives à Microsoft Dynamics à considérer

Si vous êtes prêt à chercher une nouvelle solution de logiciel de gestion d'entreprise ou d'une solution de gestion de la relation client (CRM), consultez ces 10 options pour mieux répondre aux besoins de votre organisation :

Les fonctions CRM de ClickUp aident les équipes commerciales et marketing à suivre les données clients et les différents projets

ClickUp propose des solutions de collaboration d'équipe et de gestion de projet, de sorte que les équipes commerciales et marketing s'alignent et renforcent la communication tout en restant à jour sur les tâches et les données. Ce CRM dispose d'un intervalle flexible d'options, et sa version gratuite est parfaite pour les entreprises à petit budget qui cherchent à économiser de l'argent tout en restant productives.

Cette plateforme permet d'afficher en toute simplicité des vues d'ensemble sur la valeur à vie des clients, la taille moyenne des transactions et bien d'autres choses encore, afin de surveiller les données dans un seul et même espace. Les fonctionnalités de gestion efficace des données de ClickUp brisent les silos en accélérant les communications, de sorte que les équipes collaborent mieux sur les affaires et embarquent les clients dans un hub unique.

Utiliser ClickUp comme hub pour les données CRM essentielles et les activités commerciales

Vous souhaitez tout de même vous connecter à des outils tiers ? ClickUp peut se targuer de proposer de nombreuses intégrations, notamment Google Drive, Evernote, Slack et Dropbox pour aider les équipes à centraliser les environnements de travail. En savoir plus sur les intégrations

ClickUp : fonctionnalités clés

plus de 10 affichages de gestion de projet personnalisables pour visualiser votre équipe commerciale et vos commandes

La plateforme d'intégration des e-mails s'intègre parfaitement aux entreprises

Automatisation des campagnes marketing, des équipes commerciales et plus encore pour gagner du temps

Un accueil simple des clients pour accroître la fidélité des clients et les interactions avec eux

Des rapports et des outils d'analyse pour suivre et mesurer vos indicateurs clés de performance

Champs personnalisés pour suivre les commandes, la satisfaction des clients ou ajouter des données sur les clients pour une meilleure gestion de l'équipe commerciale

ClickUp pros

Un forfait gratuit étendu qui offre plusieurs fonctionnalités

Logiciel d'entreprise pour toutes les tailles

Capacités de gestion des revenus

Importation aisée de données provenant d'autres outils

Grande variété deModèles de CRM (Téléchargez ceModèle de CRM ClickUp!)

Un service client irréprochable

ClickUp contre

Les fonctionnalités robustes peuvent submerger certains utilisateurs

Absence de logiciel de prédiction IA

Prix ClickUp

Free : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Vente au contact pour plus de détails

Evaluations ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,511+ commentaires)

: 4.7/5 (4,511+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,986+ commentaires)

Les fonctionnalités de gestion des discussions dans le CRM de HubSpot

HubSpot CRM est une excellente plateforme CRM pour les petites entreprises avec un logiciel de comptabilité pour gérer les processus d'entreprise, la communication, les données commerciales et plus encore. Il est gratuit et facile à utiliser avec de nombreuses fonctionnalités complètes que les débutants et les utilisateurs chevronnés de SaaS peuvent utiliser partout et à tout moment. En outre, il vous permet de stocker des profils détaillés de clients et d'entreprises avec des repères visuels.

De plus, vous pouvez automatiser des processus CRM clés tels que les notifications internes à l'équipe et les e-mails de marketing, ce qui vous permet de créer un système de gestion de la relation client (CRM) base de connaissances pour vos clients de la documentation et des articles d'aide.

HubSpot CRM est un partenaire certifié de Google et propose des solutions adaptées à toutes les niches et à tous les secteurs d'activité. Il s'intègre parfaitement à Cortana, GoChime, Pipedrive CRM , Gravity Forms, et d'autres systèmes d'entreprise.

HubSpot fonctionnalités clés

Un communicateur "glisser-déposer" pour une communication et une collaboration plus rapides

Plateforme de billetterie pour un service client et une assistance de premier ordre à vos clients

Tableau de bord intuitif qui vous donne un aperçu de vos KPI récents et de votre activité

Les pros de HubSpot

Facile à paramétrer

Intuitif

Abordable

Les inconvénients de HubSpot

Il y a une courbe d'apprentissage

Ce n'est pas un outil tout-en-un

Les modèles sont difficiles à modifier

Les prix de HubSpot

Forfait Free : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Plan de démarrage : 45 $ par mois

: 45 $ par mois Professionnel : 800 $ par mois

: 800 $ par mois Enterprise : 3200 $ par mois

Les évaluations de HubSpot

G2 : 4.4/5 (9 206+ avis)

: 4.4/5 (9 206+ avis) Capterra : 4.5/5 (3 363+ avis)

via Salesforce

Salesforce CRM est une plateforme intégrée qui permet aux entreprises d'établir une connexion efficace avec leurs clients. Salesforce offre aux départements de votre entreprise une vue à 360 degrés des clients vous permettant d'offrir des interactions personnalisées.

Vous pouvez facilement configurer Salesforce CRM pour qu'il fonctionne selon les besoins de vos clients en fonction de leurs types d'entreprises, de leurs rôles et de leurs secteurs d'activité. La plateforme permet aux entreprises de conclure davantage d'affaires en offrant une vision approfondie des informations importantes sur les clients.

Enfin, le logiciel d'entreprise Salesforce CRM vous fournit votre propre application mobile aux couleurs de votre entreprise. Celle-ci améliore la productivité des membres de l'équipe et vous permet de maîtriser vos opérations partout et à tout moment.

Caractéristiques clés de Salesforce

Gestion des contacts

Gestion des prospects

Gestion des opportunités

Fonctionnalité d'automatisation du marketing pour la facilité deFlux de travail CRM installation

Envoi de messages personnalisés aux clients potentiels

Modules pour l'analyse en temps réel, le service client et le commerce

Les pros de Salesforce

Tableau de bord personnalisable

Facilité de navigation et d'automatisation des flux de travail sectoriels

La fonction de médias sociaux est facile à utiliser pour de nombreux utilisateurs

Les inconvénients de Salesforce

Pas de version Free à vie

Complexe

Rapports compliqués

Assistance technique difficile

Prix de Salesforce

Essentiels : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 75 $ par utilisateur et par mois

: 75 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 150 $ par utilisateur et par mois

: 150 $ par utilisateur et par mois Unlimited : 300 $ par utilisateur et par mois

Évaluations de Salesforce

G2 : 4.2/5 (15 218+ avis)

: 4.2/5 (15 218+ avis) Capterra: 4.4/5 (17,156+ commentaires)

Learn how Salesforce s'intègre à ClickUp /%href/_ !

Tableau de bord client NetSuite

Oracle NetSuite CRM est similaire et constitue une alternative courante à Microsoft Dynamics. En tant que CRM commercial basé sur le cloud, vous bénéficiez d'un flux ininterrompu d'informations basées sur le cycle de vie de votre engagement client.

La plateforme inclut des capacités traditionnelles et modernes pour promouvoir la croissance et générer des revenus pour votre entreprise tout en vous affichant en temps réel une vue à 360 degrés des activités de vos clients. Cette plateforme CRM intégrée permet ensuite à votre équipe commerciale d'appliquer des stratégies proactives tout au long du processus de vente.

NetSuite CRM fonctionnalités clés

Gestion des données clients et de l'équipe commerciale

Automatisation des ventes

Gestion du service client

Automatisation du marketing du commerce électronique

Gestion des relations avec les partenaires

Suivi du temps

Prévisions commerciales

Intégrations de tiers

Les avantages de NetSuite CRM

Application mobile personnalisable

Interface conviviale

Processus de mise à jour automatique

Stockage des données accessible

NetSuite CRM contre

Peut être lent

Difficulté à créer des recherches ou des rapports avancés

Prix de NetSuite CRM

La plateforme ne présente pas publiquement ses forfaits. Toute personne intéressée par ses services doit prendre contact avec le fournisseur et planifier une consultation afin d'élaborer un forfait d'abonnement raisonnable adapté à son budget et à ses préférences.

NetSuite CRM évaluations

G2 : 3.9/5 (1 902+ commentaires)

: 3.9/5 (1 902+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (843+ commentaires)

Tableau de bord Pipedrive Deals

Si l'équipe commerciale de votre entreprise a besoin d'une plateforme simple d'utilisation mais puissante pour les ventes et les campagnes de marketing et l'organisation des tâches quotidiennes, alors Pipedrive est le meilleur choix. La plateforme présente une disposition minimaliste qui simplifie la gestion des leads. Dès que vous vous connectez à Pipedrive, vous obtenez un aperçu de votre équipe commerciale et pouvez vous concentrer sur les affaires que vous souhaitez traiter.

La plateforme dispose d'une fonctionnalité d'objectifs et d'activités qui vous permet de voir les activités qui requièrent votre attention immédiate et vous donne un statut sur vos objectifs en cours. De plus, Pipedrive se connecte de manière transparente aux principaux fournisseurs de services d'e-mail tels qu'Outlook, Gmail et Yahoo ! vous permettant d'envoyer et de recevoir des messages sans quitter facilement le CRM. Il s'intègre également avec Zapier, Trello, Mailchimp et Google Plan.

Pipedrive : fonctionnalités clés

Suivi des e-mails

Automatisation des flux de travail

API puissante

Rapports et analyses sur les équipes commerciales

Les pros de Pipedrive

Interface intuitive

Facile à utiliser

assistance 24/7

Pipedrive contre

Intégrations tierces limitées

Prix de Pipedrive

Essentiel : $9.90

: $9.90 Avancé : $19.90

: $19.90 Professionnel : $39.90

: $39.90 Entreprise : $59.90

Evaluations de Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,537+ commentaires)

: 4.2/5 (1,537+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2,429+ commentaires)

Fonctionnalité de suivi des prospects de Copper

Dans notre liste d'alternatives à Microsoft Dynamics, Copper s'impose grâce à ses fonctionnalités complètes de gestion des relations. Le logiciel vous permet d'améliorer la satisfaction de vos clients grâce à de meilleures interactions avec vos équipes commerciales et marketing.

Pour les systèmes CRM, cet outil a été créé avec la flexibilité comme fonction principale. Il combine des solutions de collaboration, des outils d'analyse et des fonctionnalités de productivité et les regroupe dans une interface pratique. Vous pouvez automatiser les opérations de base et les fonctions Business pour augmenter la productivité et rationaliser votre flux de travail pour avoir une visibilité sur votre pipeline.

Copper CRM fonctionnalités clés

Suivi des e-mails ouverts

Modèles d'e-mail

Rapports d'activité CRM

Champs personnalisés

Suivi des objectifs

Prévisions des activités de l'entreprise

Intégrations tierces

Les pros du CRM Copper

Interface utilisateur intuitive

Réponse rapide du service client

Hautement personnalisable

API solide

Copper CRM contre

Certains utilisateurs signalent des difficultés dans les rapports

Pas de version freemium

Prix de Copper CRM

Basic : 29 $ par utilisateur et par mois

: 29 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 69 $ par utilisateur et par mois

: 69 $ par utilisateur et par mois Business : 129 $ par utilisateur et par mois

Evaluation de Copper CRM

G2 : 4.5/5 (985+ commentaires)

: 4.5/5 (985+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (554+ commentaires)

L'affichage du calendrier de Zoho

Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client contenant toutes les fonctionnalités nécessaires à une entreprise pour rationaliser ses processus pertinents. Ce logiciel est couramment utilisé pour les petites entreprises et les start-ups en raison de son offre freemium et de ses mises à niveau économiques.

Zoho est l'une des alternatives Microsoft Dynamics les plus flexibles pour mieux adapter vos flux de travail tout en personnalisant les produits, les pages de destination et les parcours clients. En outre, vous pouvez facilement apprendre le logiciel et être en mesure de personnaliser ses menus en fonction des besoins de votre entreprise en matière de CRM.

Cette solution CRM excelle dans l'automatisation des processus de vente et fournit aux entreprises une véritable plateforme omnicanale. Zoho aide les équipes à communiquer avec les clients potentiels et les clients existants par e-mail, téléphone, médias sociaux et autres portails.

L'un des avantages non négligeables de Zoho CRM est que son intégration avec des solutions tierces est simple.

Les fonctionnalités clés de Zoho CRM

Compatible avec plus de 400 applications, dont Zoho CRM, HubSpot, PayPal et Mailchimp

Gestion du Calendrier

Suivi des interactions

Suivi des e-mails

Discussion intelligente

CRM social

Prévisions

Les avantages de Zoho CRM

Facile à utiliser

Vous pouvez suivre l'engagement

La version Freemium offre des fonctionnalités étendues

Les inconvénients de Zoho CRM

Un design encombrant qui peut rebuter

Certains signalent des problèmes d'assistance client pour des problèmes complexes

Les bogues et les pépins peuvent rendre l'utilisation difficile

Prix de Zoho CRM

Standard : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 20$ par utilisateur et par mois

Enterprise : 35$ par utilisateur et par mois

Ultimate : 45$ par utilisateur et par mois

Évaluations de Zoho CRM

G2 : 4.4/5 (15,433+ reviews)

Capterra : 4.3/5 (5,719+ commentaires)

Tableau de bord CRM Freshsales

Anciennement Freshworks CRM, le logiciel de gestion de la relation client Freshsales est fait pour les entreprises à forte vélocité qui ont besoin d'un point de contact unique avec les leads. Cette plateforme de CRM commercial permet aux équipes d'attirer, de gérer et d'engager des leads avec une interface utilisateur intuitive.

Son logiciel CRM dispose de fonctionnalités puissantes telles que le scoring des leads basé sur l'IA, les fonctions de téléphone et d'e-mail, les tableaux de bord et rapports personnalisables, et l'automatisation des flux de travail.

Vous pouvez facilement intégrer Freshsales CRM avec d'autres solutions de Freshdesk, telles que Freshcaller. Freshsales CRM utilise également un système d'API ouvert, ce qui signifie que vous pouvez l'intégrer aux applications que vous utilisez habituellement dans votre entreprise, telles que Mailchimp, Google Agenda et QuickBooks.

Les fonctionnalités clés de Freshsales

Personnalisation avancée

Gestion de pipelines multiples

Rapports avancés

Flux de travail intelligents

Evaluation des prospects

Suivi des évènements

Les pros de Freshsales

Propre et simple à utiliser

Offre des fonctionnalités robustes

Processus de vente flexible

Équipe de développement réactive

Les inconvénients de Freshsales

Manque d'options lors de l'exportation d'informations

Peu d'options d'accessibilité

Prix de Freshsales

Free (gratuit)

(gratuit) Croissance : 15$ par utilisateur et par mois

: 15$ par utilisateur et par mois Pro : 39 $ par utilisateur et par mois

: 39 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 69 $ par utilisateur et par mois

Evaluations de Freshsales

G2 : 4.6/5 (983+ commentaires)

: 4.6/5 (983+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (496+ avis)

via Pipeline

Pipeline CRM est populaire auprès des petites entreprises car il permet aux utilisateurs de qualifier les prospects, de gérer leurs contacts et d'assurer le suivi des clients potentiels au sein d'un seul programme basé sur le cloud. Anciennement PipelineDeals, cet outil offre une gestion des ventes et de la relation personnalisée avec des mises à jour quotidiennes du statut en temps réel et des diagrammes en 3D.

Pipeline CRM fonctionnalités clés

Intégration des e-mails et des applications

Les outils d'accélération des ventes réduisent le cycle de vente et augmentent le taux de discussion

Nourrir les prospects

Pipeline partagé

Champ personnalisé de données pour que les utilisateurs puissent enregistrer autant de détails qu'ils le souhaitent

Suivi des e-mails

Importation en masse de données existantes

Les avantages de Pipeline CRM

Interface utilisateur simple pour la gestion de la relation client

Essai gratuit de 14 jours pour déterminer le forfait qui vous convient le mieux

Tableau de bord complet et facile à utiliser pour les équipes commerciales

Accessibilité facile

Installation simple d'un système CRM

Pipeline CRM contre

Pas de version Free à vie

Intégrations limitées avec des sites tiers

Les fonctionnalités robustes de l'outil de gestion de la relation client (CRM) peuvent s'avérer écrasantes pour certains

Prix de Pipeline CRM

Démarrage : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Développement : 33 $ par utilisateur et par mois

: 33 $ par utilisateur et par mois Croissance : 49 $ par utilisateur et par mois

Évaluation de Pipeline CRM

G2 : 4.4/5 (902+ avis)

: 4.4/5 (902+ avis) Capterra : 4.4/5 (611+ avis)

Tableau de bord de Nimble

Sur notre liste d'alternatives à Microsoft Dynamics, ce logiciel CRM haut de gamme est un outil axé sur la communication qui simplifie le processus de maintien du contact avec vos prospects et vos clients. Nimble CRM dispose de fonctionnalités avancées pour les flux de travail de gestion des prospects qui aident les petites entreprises et les les équipes des entreprises .

Il fournit également un moyen convivial de gérer les messages et les médias sociaux afin de mieux segmenter les clients. L'utilisation de l'outil de prospection vous permet d'obtenir de précieux contacts en visitant le site d'une entreprise.

Une fois les contacts dans votre base de données, vous pouvez les classer en conséquence et utiliser les options de champs personnalisés pour créer des étiquettes et dresser une liste flexible.

Nimble fonctionnalités clés

Le tableau de bord donne un aperçu de la journée à venir

Suivi des messages

Suivi des e-mails

Intégration de tiers

La fonctionnalité Signaux vous permet de voir qui s'engage avec vous

Parcourir les médias sociaux sans quitter le logiciel

Les pros de Nimble

Personnalisable

Convivialité

Collaboration facile

Facilite la gestion des prospects plus rapidement

Les inconvénients de Nimble

L'outil de prospection est limité à 10 contacts par utilisateur et par mois

Il y a une courbe d'apprentissage

L'application mobile ne fonctionne pas très bien

Prix Nimble

Ce logiciel a une approche unique avec une seule option de tarification.

Nimble Business : 19 $ par utilisateur et par mois

Évaluations de Nimble

G2 : 4.5/5 (984+ commentaires)

: 4.5/5 (984+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 774+ commentaires)

Trouver le bon CRM pour votre Business

Bien que Dynamics 365 soit une excellente option à laquelle font confiance plusieurs équipes d'entreprises, ce n'est pas la seule option qui existe - en particulier pour les petites entreprises. Il n'y a pas de solution unique pour toutes les entreprises Outils CRM mais vous pouvez choisir ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre budget.

La compréhension de vos activités dans les moindres détails peut vous aider à déterminer la plateforme qui vous permettra de développer votre entreprise et d'améliorer les relations avec vos clients.

ClickUp vous offre plusieurs fonctionnalités telles que l'automatisation des processus, l'amélioration de la communication, la gestion intuitive des projets et des fonctions de collaboration plus faciles pour les équipes. Donner ClickUp à l'essai gratuitement dès aujourd'hui et découvrez pourquoi tant d'entreprises font le pas !