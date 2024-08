20 indicateurs clés de performance marketing à suivre en 2024

En tant que spécialiste du marketing, vous n'avez pas le temps de ralentir et d'analyser chaque marketing effort lorsque tant de parties mobiles vous tirent dans des directions différentes.

Avec des centaines de décisions à prendre chaque jour pour faire avancer les personnes et les projets, vous devez suivre les bonnes données en surveillant de près les indicateurs clés de performance (KPI) du marketing .

Quel est l'impact de l'utilisation des données ? Splunk a fait le calcul pour nous, et dans un sondage de recherche mondial auprès de plus de 1 000 entreprises, ils ont trouvé :

72%

des innovateurs ont amélioré leur vitesse/qualité de prise de décision grâce à une meilleure utilisation des données.

91%

des organisations estiment que, si elles disposent des bonnes données, leur organisation est en position de force pour affronter la concurrence et réussir sur ses marchés au cours des prochaines années.

93%

des organisations sondées pensent qu'une meilleure utilisation des données peut améliorer l'expérience client de leur entreprise.

Source : Splunk En tant que geeks des données, notre équipe s'est mise au travail et a rassemblé les meilleurs KPI de marketing pour vous aider à vous sentir plus confiant dans vos efforts de marketing axés sur les données. Et si vous avez du mal à maintenir la transparence des indicateurs clés de performance et mis à jour à tous les niveaux du Tableau, nous savons que le marketing parfait est celui qui convient le mieux Logiciel KPI qui transformera la façon dont votre équipe s'engage avec les indicateurs de performance clés ! ✨

Que sont les indicateurs clés de performance (ICP) ?

Un indicateur clé de performance ou KPI est un indicateurs quantifiables pour l'entreprise utilisée pour suivre la progression de la réalisation des objets de l'entreprise. Les KPI que vous définissez pour votre équipe, votre projet ou votre entreprise doivent être liés à vos objectifs principaux et des objets.

À faire donc un indicateurs d'entreprise deviennent-ils des ICP ? ?

Si l'indicateur suit votre performance sur un processus ou un objet non essentiel de l'entreprise, il s'agit d'un indicateur d'entreprise

de l'entreprise, il s'agit d'un indicateur d'entreprise Si l'indicateur mesure votre performance sur un processus ou un objectif clé de l'entreprise, il s'agit d'un indicateur de performance clé

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs avec des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression dans ClickUp

Qu'est-ce qu'un KPI marketing ?

Les KPI marketing sont des indicateurs mesurables que votre entreprise peut suivre pour évaluer les performances des activités marketing spécifiques aux canaux Retour sur investissement (ROI) sur l'efficacité des des campagnes et des stratégies de marketing afin que l'entreprise puisse s'appuyer sur ce qui fonctionne et s'adapter à ce qui ne fonctionne pas.

Par exemple, un chef de projet mène une nouvelle campagne de marketing pour une société de boissons gazeuses. L'équipe s'aligne sur une stratégie créative et rafraîchissante qu'elle n'avait jamais essayée auparavant. Ils pourraient éventuellement ajouter cette stratégie à leur boîte à outils de la marque si elle est performante ! Afin de valider la réussite de la stratégie de campagne, ils ont besoin d'indicateurs de performance marketing clairs pour déterminer leur retour sur investissement. 💰

Check out our guide on la gestion de projet marketing ! Découvrez le modèle des équipes marketing de ClickUp

20 premiers exemples d'indicateurs clés de performance en marketing

Indicateurs clés de performance marketing au niveau de l'entreprise

1. ROI marketing

Le rendement d'un investissement marketing divisé par les coûts de l'investissement marketing.

(Recettes des ventes - Coût du marketing) / Coût du marketing = ROI

Il est important de calculer le retour sur investissement de vos activités de marketing, car cela vous aidera à déterminer l'efficacité et la valeur de vos activités de marketing. En fonction de votre entreprise, certains canaux de marketing sont plus performants que d'autres.

2. Taux de désabonnement

Taux en pourcentage auquel les clients quittent une entreprise sur une période donnée.

3. Contribution au pipeline/attribution des revenus

Le nombre d'opportunités mesurées qui se convertissent en nouvelles affaires.

4. Ratio trafic / MQL (Marketing Qualified Lead)

Le rapport entre le trafic total généré par la plateforme et le nombre de prospects qualifiés provenant de ce trafic.

En analysant votre ratio trafic / MQL, vous pouvez mieux comprendre quelles sont les plateformes les plus performantes et y augmenter vos investissements.

De même, si vous constatez que l'une de vos plateformes n'est pas assez performante, vous pouvez utiliser les données pour ajuster votre stratégie ou simplement réduire vos dépenses !

Bonus: OKRs vs KPIs

KPIs du marketing de contenu

5. Contenu marketing publié

Nombre de contenus - articles de blog, newsletters, podcasts, posts sur les médias sociaux, etc. - publiés chaque semaine ou chaque mois.

6. Nombre de vidéos affichées par canal

Le nombre de secondes ou de minutes pendant lesquelles quelqu'un regarde votre vidéo. Cet indicateur moyen donnera aux spécialistes du marketing et aux créatifs les moyens de rendre les cinq, dix ou trente premières secondes puissantes et engageantes. 🤩

L'augmentation du trafic mobile basé sur les consommateurs a stimulé le besoin (et le potentiel !) du marketing vidéo. Les marques ont la possibilité d'éduquer et d'engager les consommateurs, et vous ne voulez pas perdre des prospects au profit de vos concurrents.

Bonus: MARKETING TOOLS FOR THE BUSINESS

Indicateurs de performance du marketing par e-mail

7. Taux de clics

Le nombre de personnes qui ont lié un lien dans votre e-mail par rapport au nombre total de personnes qui ont reçu votre e-mail. Les spécialistes du marketing suivent les indicateurs de marketing par e-mail pour communiquer des messages marketing détaillés et les personnaliser en fonction du destinataire, afin d'améliorer les conversions.

Ces prospects ont déjà ouvert votre e-mail. Vous devez maintenant déterminer si l'e-mail a été suffisamment convaincant pour qu'ils cliquent sur l'un des liens qu'il contient !

8. Nombre d'abonnés

Le nombre de personnes qui se sont abonnées à vos campagnes d'e-mail marketing.

Indicateurs clés de performance des opérations de marketing

9. Taux de discussion

Le pourcentage de conversions issues des activités et opérations marketing.

10. Distribution du trafic

La répartition des sources de trafic de votre site.

KPI du marketing payant

11. Impressions et portée

Le nombre de fois que votre document marketing a été affiché à un utilisateur. Si vous suivez ces nombres sur chaque plateforme native, utilisez un tableau de bord centralisé pour optimiser votre temps ! ⚡️

Personnalisez un tableau de bord ClickUp avec des liens liés à vos principales plateformes En savoir plus sur les tableaux de bord

12. Coût d'acquisition des clients

Coût total de l'acquisition d'un client (y compris les coûts liés à l'équipe commerciale et aux efforts de marketing).

Indicateurs clés de performance du marketing produit #### 13. Utilisateur actif quotidien

Le nombre d'utilisateurs actifs par jour.

Track KPIs with Les logiciels de marketing de produits_ *_Les logiciels de marketing de produits !

14. Valeur à vie du client

Le chiffre d'affaires qu'un client a apporté à votre entreprise et qu'il continuera à apporter.

KPI des relations publiques

15. Coût d'acquisition des clients

Le coût total de l'acquisition d'un client (y compris les coûts liés à l'équipe commerciale et aux efforts de marketing) permet de mesurer la réussite d'une campagne de marketing direct campagne de marketing .

16. Couverture active

Le volume total de produits de qualité les communiqués de presse , les plateformes, et conduit l'équipe à établir des priorités.

Marketing SEO KPIs

Les stratégies de marketing de contenu optimisées pour les moteurs de recherche sont l'une des méthodes de marketing les plus fiables aujourd'hui.

Vous publiez sur votre blog du contenu sur des sujets que votre public recherche sur Google. Il y a des choses que vous pouvez faire pour que ces auteurs se classent bien dans les résultats de recherche de Google pour l'autorité en matière de référencement. Lorsque vos clients recherchent ces sujets, ils trouvent votre article (à condition qu'il soit classé à la première page de Google), et ils visitent votre site dans l'espoir de se convertir !

La formule pour améliorer l'autorité SEO est en constante évolution. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus une question de discussion et cela demande plus de créativité. Il est indéniable que le développement de la présence de votre marque sur tous les canaux et l'impact qu'il peut avoir sur Google présentent des avantages indéniables. L'une des meilleures façons de commencer à s'améliorer dans ce domaine en tant qu'équipe est de créer une base de données pour toutes vos relations de co-marketing !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/T093XFN5U-U01841VT8UT-19cbd3db33cc-512.png

/$$img/

Jeremy Galante, Responsable SEO chez ClickUp

17. Extension du backlinking

Le nombre de marques, d'entreprises ou de spécialistes du marketing avec lesquels vous vous connectez pour obtenir un backlink de sites web de qualité vers votre contenu. Comme Jeremy l'a mentionné, la création d'une base de données vous aidera à évoluer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise ! Essayez le modèle SEO inspiré de l'environnement de travail ClickUp pour gérer vos contenus et votre travail transversal en un seul endroit !

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/ClickUp-SEO-Content-Brief-Template.png ClickUp SEO Content Brief Template (en anglais) /$$$img/

Gérez facilement vos briefings de contenu SEO et partagez-les en interne ou en externe avec ClickUp Docs Téléchargez le modèle gratuit

18. Classement SERP

La position de votre site/page dans les résultats des moteurs de recherche pour des mots clés. Plus votre SERP est élevé, plus vous avez de chances que les internautes trouvent votre site et cliquent dessus.

Grâce à cet ICP, vous pouvez suivre les performances de votre article pour chaque mot-clé.

Vous verrez à quel point vous faites bien pour différents mots-clés et déterminerez où vos SERP sont à la traîne. À faire le suivi de ces mots-clés ? Vous pouvez mettre en place un Un logiciel de suivi des SERP et surveillez vos classements quotidiennement pour mesurer les performances. 👨‍💻

En plus de ces indicateurs cruciaux, n'oubliez pas de de surveiller ces indicateurs clés pour le référencement aussi :

Taux de rebond : Les personnes qui ont quitté votre site quelques secondes seulement après leur arrivée

: Les personnes qui ont quitté votre site quelques secondes seulement après leur arrivée Utilisabilité mobile : Vitesse et performance de votre page d'atterrissage sur les téléphones et les onglets

: Vitesse et performance de votre page d'atterrissage sur les téléphones et les onglets Erreurs de crawl : URLs inaccessibles au Googlebot lorsqu'il scanne vos pages

Indicateurs clés de performance du marketing des médias sociaux

L'engagement sur les médias sociaux est un bon moyen de voir si votre contenu trouve un écho auprès de votre public. Vous pouvez utiliser ces informations pour ajuster vos campagnes de marketing et donner à vos clients ce qu'ils veulent.

En outre, l'engagement vous permettra de savoir lesquels de vos clients sont les plus susceptibles d'être transférés vers votre site Web entonnoir de vente .

19. Partage de la voix (SOV)

La mesure du marché que votre entreprise domine dans les discussions à l'échelle du secteur. Augmentez votre part de voix en établissant des partenariats solides avec des marques et en vous faisant connaître collaborations marketing .

20. Partages sociaux

Le nombre total de partages de contenu web que les gens envoient à leurs réseaux et connexions.

Au-delà de ces deux KPI, continuez à suivre d'autres KPI d'engagement sur les médias sociaux tels que :

Les mentions de la marque : Combien d'autres personnes ou entreprises vous étiquettent dans leurs discussions

: Combien d'autres personnes ou entreprises vous étiquettent dans leurs discussions **Le nombre de personnes qui visitent votre site Web à partir de vos médias sociaux (ou même d'autres sites)

Sentiment: L'engagement peut être positif ou négatif. Sentimentindicateurs d'analyse marketing utiliser l'apprentissage automatique pourévaluer le sentiment et présenter des scores

Téléchargez le modèle gratuit

La meilleure façon de suivre vos indicateurs clés de performance marketing ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, de documents, de discussions, d'objectifs, de tableaux blancs et plus encore. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité !

Voici un aperçu de deux fonctionnalités puissantes (et gratuites !) de ClickUp pour définir et surveiller les indicateurs de performance marketing :

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/goals-in-clickup-1400x930.png Créez des forfaits à partir de votre stratégie marketing et suivez les kpis marketing importants dans ClickUp Objectifs /$$img/

Créez des tâches exploitables à partir de votre stratégie marketing dans ClickUp

Dans ClickUp, les Objectifs sont des conteneurs de haut niveau divisés en cibles plus petites et mis à jour en temps réel au fur et à mesure de votre progression. Ces cibles sont essentiellement vos indicateurs de performance clés avec des tâches réalisables pour atteindre les résultats.

Alors, comment cela fait-il pour vous aider à gérer les indicateurs de performance marketing ? Vous pouvez personnaliser les indicateurs que vous choisissez pour suivre ces objets :

Nombre : Créez un intervalle de nombres et suivez les augmentations ou les diminutions entre ces nombres

: Créez un intervalle de nombres et suivez les augmentations ou les diminutions entre ces nombres Vrai/Faux : Utilisez une case à cocher Achevé/Non Achevé pour achever votre cible

: Utilisez une case à cocher Achevé/Non Achevé pour achever votre cible Devise : Définissez un Objectif monétaire et suivez les augmentations ou les diminutions

: Définissez un Objectif monétaire et suivez les augmentations ou les diminutions Tâche : Suivez l'achèvement d'une seule tâche ou d'une liste entière

Tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image14-3.png clickUp affiche le tableau de bord commercial /$$$img/

Consolidez vos canaux de marketing et vos indicateurs clés de performance marketing importants dans des tableaux de bord ClickUp

ClickUp récent études de cas ont montré que 42% des Américains qui travaillent ne pensent pas que leur employeur leur offre tous les outils technologiques ou les applications dont ils ont besoin pour réussir lorsqu'ils travaillent à distance. Comme vous pouvez gérer tout cela à partir d'un tableau de bord numérique, c'est l'option parfaite pour les Teams à distance qui cherchent à intensifier leurs activités de marketing !

Les tableaux de bord de ClickUp sont l'endroit idéal pour suivre vos indicateurs de performance marketing. Tout le monde peut créer un tableau de bord à l'aide des blocs de construction- Widgets personnalisés -pour organiser des aperçus de haut niveau des indicateurs clés de performance marketing.

Accédez à vos objectifs et résultats clés (OKR) en créant un forfait détaillé sur la façon dont votre équipe marketing atteindra les objectifs, les budgets, etc

Utilisez le Modèle de plan marketing stratégique ClickUp pour répartir les objectifs, les budgets et d'autres indicateurs clés de performance en un seul endroit. Modèle de plan marketing stratégique ClickUp Bonus : More Modèles de forfaits de marketing & logiciel de planification du marketing !

Et avec tout votre travail en un seul endroit, ClickUp a plus d'une douzaine de façons d'organiser et de visualiser les tâches et autres travaux, y compris :

Commentaires assignés : Attribuer aux membres de l'équipe des éléments exploitables qui ne justifient pas une tâche complète

Automatisation : Automatisation de vos processus répétitifs àéconomiser du temps et des ressources humaines* Statuts personnalisés: Créez des statuts spécifiques au projet et pertinents pour vos tâches

Tableaux de bord hebdomadaires : Suivez rapidement la progression des objectifs et des buts de votre équipe

Priorités : Se concentrer d'abord sur les bonnes tâches

En cours, vous pouvez facilement voir la progression de vos forfaits de stratégie de marketing et suivre les indicateurs clés. 📈 Créez un compte ClickUp gratuit pour construire votre de votre équipe marketing le meilleur système de productivité et de suivi à ce jour !