10 modèles gratuits de marketing produit pour planifier des campagnes

Développer le droit stratégies de commercialisation des produits il faut un village - et le bon modèle de marketing produit !

Les modèles de marketing produit sont de toutes les formes et de toutes les tailles les équipes chargées des produits à chaque étape de la gestion du produit permettent de gagner du temps, d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe et de réduire les risques d'erreur en veillant à ce que tous les éléments clés soient pris en compte.

Vous utiliserez probablement une combinaison de modèles de marketing produit au fur et à mesure que vous exécuterez vos stratégies, mais trouver le modèle parfait pour votre équipe et votre produit peut s'avérer pour le moins déconcertant. 😳

Avec autant d'options à votre disposition, il est important de savoir exactement ce que vous attendez de votre modèle de marketing produit avant d'appuyer sur télécharger. Et nous sommes là pour vous aider 🙂

Découvrez les avantages d'un modèle de marketing produit, ses fonctionnalités clés et 10 exemples gratuits à utiliser avec ClickUp, la plateforme de productivité dont tout spécialiste du marketing produit a besoin !

Qu'est-ce qu'un modèle de marketing produit ?

Le marketing produit est le processus et la stratégie qui sous-tendent la promotion et la vente d'un produit ou d'un service, et ce n'est pas une mince affaire. Un marketing de produit efficace exige une connaissance approfondie du produit lui-même, ainsi que de la cible et des problèmes auxquels vos clients sont confrontés, la feuille de route du produit et un récit convaincant pour stimuler les équipes commerciales.

Il nécessite également une étroite collaboration avec d'autres équipes, notamment les équipes commerciales et de développement de produits, afin que tous les départements restent alignés sur les objectifs à court et à long terme. Des modèles de marketing produit de haute qualité peuvent être utilisés par toutes ces équipes et les aider à achever et organiser les activités clés, notamment l'étude de marché, l'analyse, la stratégie de tarification, le positionnement et les messages, l'habilitation des ventes les commentaires des clients, et bien plus encore. 🤓

Modèle de plan de marketing de produit par ClickUp

Vous avez établi la feuille de route de votre produit, quelle est la prochaine étape ? Un plan de marketing produit qui tue pour élaborer une stratégie sur les nouvelles initiatives et prioriser vos tâches ! Le plan Modèle de plan de marketing produit par ClickUp est là pour vous aider à faire exactement cela. Avec six statuts personnalisés et champs personnalisés, et cinq flux de travail, ce modèle est légèrement moins dense que le premier, mais cette ressource conviviale pour les débutants ne manque pas de punch !

Visualisez vos objectifs et vos résultats clés sur une liste dynamique qui peut être filtrée, triée et facilement mise à jour à l'aide de statuts et de champs prédéfinis dans chaque tâche. Ensuite, suivez votre progression sur un tableau de bord détaillé Tableau Kanban en utilisant la vue Tableau de ClickUp.

De plus, le document d'aide à la prise en main vous guide à travers les tenants et les aboutissants de l'introduction de ce modèle à l'équipe. Il contient des instructions étape par étape sur la manière de saisir les informations relatives à votre produit, de créer de nouvelles tâches et d'utiliser ce modèle de manière optimale.

3. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit par ClickUp

Matrice des fonctionnalités des produits par ClickUp

Chaque campagne de marketing produit nécessite de nombreuses recherches et une réflexion critique, y compris le choix du produit sur lequel investir en premier. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit par ClickUp compare les différentes fonctionnalités de différents produits pour vous aider à prendre les décisions les plus stratégiques pour votre prochain projet.

Ce modèle de Liste utilise cinq vues pré-conçues chargées de tâches personnalisables pour ajouter facilement les informations relatives à votre projet. Regardez tous vos projets dans une liste bien mise en forme, puis entrez dans les détails de votre projet logiciel de marketing produit et les fonctionnalités matérielles en les organisant sur une feuille de calcul intuitive à l'aide de la vue Tableur de ClickUp. À partir de là, vous pouvez gérer la progression de chaque fonctionnalité à un niveau élevé à l'aide du tableau Kanban inclus dans ce modèle.

4. Modèle de checklist pour les produits numériques par ClickUp

Modèle de checklist pour les produits numériques par ClickUp

Même avec un système de gestion de produit puissant pour héberger vos tâches, vos données, votre progression et vos discussions sur le projet, il est important de vous assurer que vous vérifiez votre travail et que vous ne négligez aucune piste. AKA, assurez-vous d'avoir une checklist finale à portée de main ! Modèle de checklist pour les produits numériques par ClickUp est simple à utiliser et facile d'accès pour tous, mais il couvre néanmoins tous les éléments de la mise en œuvre d'un projet numérique, du début à la fin. Ce modèle ClickUp Doc est mis en forme dans des sections pour les détails du produit, les checklists d'emballage, les forfaits de vente et d'autres efforts de marketing du produit. Et comme les ClickUp Docs sont collaboratifs par nature, gratuits à utiliser et peuvent être liés à ou depuis n'importe quelle tâche, les parties prenantes, les autres membres de l'équipe produit et les clients peuvent consulter ou mettre à jour votre checklist en temps réel au fur et à mesure de la progression du projet.

5. Modèle de présentation de produit par ClickUp

Modèle de fiche produit par ClickUp

Si vous avez aimé le modèle de checklist précédent, vous allez adorer les détails et les pages ajoutés dans le modèle de briefing de produit de ClickUp Modèle de fiche produit par ClickUp . Ce document ClickUp de huit pages couvre l'ensemble de votre briefing, un two-pager pré-conçu, votre forfait de sortie, les intégrations de versions, les annexes, et plus encore.

Conçu pour permettre à votre projet d'évoluer le plus efficacement possible, ce modèle de type "à remplir dans l'espace" vous aide à les équipes interfonctionnelles à collaborer sur le produit les spécifications du produit, le retour d'information et les tâches à partir d'un document bien structuré. De plus, vous pouvez développer et organiser vos objectifs clés et vos solutions avec une modification en cours dans ClickUp Docs, afin que l'équipe puisse travailler les uns à côté des autres sans chevauchement.

Et une fois que vous avez apporté vos modifications personnalisées à ce document, vous pouvez simplement enregistrer le document modifié en tant que nouveau modèle pour les projets futurs.

6. Modèle de développement de nouveaux produits par ClickUp

Modèle de développement de nouveaux produits par ClickUp

Une fois que vous avez terminé de collaborer sur le modèle d'exposé de produit ci-dessus, il est temps de mettre vos forfaits en mouvement en utilisant le modèle d'exposé de produit de ClickUp Modèle de développement de nouveau produit par ClickUp . Cette liste préchargée est conviviale pour les débutants, organisée et facile à suivre. Avec quatre statuts personnalisés pour superviser la progression, six champs personnalisés et cinq vues du flux de travail, le gestionnaire de champs personnalisés peut facilement suivre les jalons clés, les produits à livrer et, bien sûr, l'équipe.

Résumez l'ensemble de votre projet dans une liste intuitive, puis décomposez le calendrier de votre projet et éléments d'action en utilisant les vues Échéancier et Tableau de type Kanban de ClickUp.

7. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit par ClickUp

Modèle de checklist pour le lancement d'un produit par ClickUp

Le Modèle de checklist pour le lancement d'un produit par ClickUp est une ressource complète permettant aux équipes de marketing produit de s'assurer que tous les éléments clés du lancement (ou de la relance) de leur produit sont pris en compte. Le modèle comprend des sections pour la préparation avant le lancement, les activités du jour du lancement et le suivi après le lancement, afin d'éviter que des éléments ne soient négligés au cours du processus de lancement.

Grâce à sa conception conviviale et à ses fonctionnalités personnalisables, le modèle de checklist pour le lancement d'un produit peut être adapté aux besoins de chaque produit et permet aux équipes de suivre la progression, d'assigner des tâches et de collaborer sur des projets en temps réel ou de manière asynchrone.

8. Modèle de stratégie produit par ClickUp

Modèle de stratégie produit par ClickUp

Le Modèle de stratégie produit par ClickUp est utile pour les équipes produits qui cherchent à définir et à hiérarchiser leur stratégie marketing produit en fonction des tendances du marché et des besoins des clients. Le modèle modèle de stratégie produit applique un Échéancier complet à votre plateforme et comprend des Listes distinctes pour organiser les fonctionnalités, les échéanciers du projet et l'équipe.

Dans chaque Liste, vous trouverez des vues pré-construites pour gérer les tâches spécifiques de cette catégorie, y compris le Tableau ClickUp pour superviser toutes les fonctionnalités, une vue Échéancier pour visualiser votre calendrier, et plusieurs tableaux Kanban pré-construits.

9. Modèle d'exigences du produit par ClickUp

Modèle d'exigences de produit par ClickUp

Et si vous cherchez encore plus qu'un dossier pour faire décoller votre produit, les Modèle d'exigences du produit par ClickUp est définitivement pour vous. Ajoutant un Espace séparé à votre plateforme ClickUp, ce modèle est conçu pour améliorer la collaboration entre les parties prenantes et l'équipe produit afin d'établir les exigences du projet de prendre des décisions stratégiques et de développer vos forfaits.

Ce modèle comprend également 17 statuts personnalisés pour apporter de la visibilité à toutes sortes de progression de tâches et sept ClickApps comme le suivi du temps, les Priorités, les Étiquettes et les avertissements de dépendance pour que vos processus fonctionnent le mieux possible.

10. Modèle de prix de produit par ClickUp

Modèle de tarification des produits par ClickUp

Le modèle Modèle de tarification des produits par ClickUp est parfait pour les équipes de marketing produit qui développent une stratégie de prix à la fois compétitive et rentable. Ce modèle modèle de liste de prix vous aidera à analyser les coûts possibles, à fixer des objectifs de prix et à identifier les paramètres de prix qui correspondent à la proposition de valeur du produit. Ce modèle est livré avec deux statuts personnalisés et trois affichages de flux de travail, mais c'est dans les champs personnalisés qu'il prend vie.

Ajoutez des champs tels que la catégorie de votre produit, le prix unitaire en gros, la marque, le prix unitaire standard, la quantité minimale de commande et bien plus encore, afin d'accéder rapidement aux informations essentielles à partir de n'importe quel affichage et de n'importe quelle tâche.

