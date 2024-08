12 meilleurs outils logiciels de marketing produit en 2024

Dans la vie réelle, le parcours d'un acheteur vers un produit n'est pas un chemin rectiligne en forme d'entonnoir. Il s'agit plutôt d'une autoroute sinueuse, pleine de détours inattendus. Il incombe aux responsables du marketing produit de guider les passagers vers leur destination : l'achat de votre produit. 🛣️

De la présentation du produit aux clients potentiels à la communication avec d'autres services dans le cadre de campagnes de marketing à grande échelle, vous devez jongler avec des dizaines de pièces mobiles pour vous adapter à l'évolution constante du marché besoins de l'acheteur . 🤹

C'est là qu'interviennent les outils de marketing produit, qui sont vos acolytes de confiance. Ils vous aident à superviser et gérer vos efforts de marketing quelle que soit leur ampleur.

Nous avons passé le marché au peigne fin et sélectionné les 12 meilleurs logiciels de marketing produit. Consultez notre liste pour trouver l'outil idéal pour booster la visibilité de votre produit et stimuler les équipes commerciales !

Qu'est-ce qu'un logiciel de marketing produit ?

Un logiciel de marketing produit est un paramètre conçu pour aider les spécialistes du marketing produit à forfaiter, exécuter et analyser leur stratégie de marketing produit. Il comprend généralement des fonctionnalités telles que la planification et la gestion de campagnes, l'étude de marché, la budgétisation et l'automatisation. 💻

Que faut-il rechercher dans un logiciel de marketing produit ?

Pour choisir un logiciel de marketing produit, voici les critères à surveiller :

Interface intuitive : L'outil doit être convivial et vous aider à gérer plusieurs campagnes, à documenter des études de marché et à réaliser des activités de marketing produit en toute simplicité

: L'outil doit être convivial et vous aider à gérer plusieurs campagnes, à documenter des études de marché et à réaliser des activités de marketing produit en toute simplicité Personnalisation : Il doit être suffisamment flexible pour s'adapter à vos besoins et objectifs uniques en matière de marketing

: Il doit être suffisamment flexible pour s'adapter à vos besoins et objectifs uniques en matière de marketing Collaboration : Il doit permettre une communication transparente au sein des équipes et entre elles

: Il doit permettre une communication transparente au sein des équipes et entre elles Intégration : Vous devez pouvoir utiliser vos outils favoris en parallèle

: Vous devez pouvoir utiliser vos outils favoris en parallèle Automatisation : L'élimination des tâches répétitives vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur l'essentiel

: L'élimination des tâches répétitives vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur l'essentiel L'analyse : L'outil de marketing produit doit offrir des fonctionnalités de rapports pour suivre votre pipeline et mesurer la réussite de vos campagnes

12 meilleurs outils de marketing produit à utiliser en 2024 Marketing produit vous aident à toucher un public plus large, à communiquer avec les clients existants et vos coéquipiers, et à prendre des décisions éclairées pour maximiser le cycle de vie et la productivité du produit. Une solide plateforme de marketing rationalise l'ensemble du processus, ce qui permet d'économiser un temps, des efforts et des ressources précieux . 🤩

Jetez un coup d'œil à nos logiciels de marketing produit favoris et découvrez toutes les façons dont ils peuvent aider vos campagnes.Certains de nos favoris, tels que ClickUp, offrent des solutions de marketing produit tout-en-un tandis que d'autres, comme Omnisend, Typeform et Userpilot, se concentrent sur des aspects marketing spécifiques.

Gardez le contrôle sur tous les aspects de vos campagnes de marketing avec ClickUp

ClickUp est un outil gratuit et hautement évolutif de gestion des campagnes de marketing outil de gestion de projet pour les équipes de marketing produit de toutes tailles et de tous secteurs. Qu'il s'agisse de l'élaboration d'une stratégie, du marketing d'évènement, ou de gestion de campagne , la plateforme sert de salle de contrôle pour tout votre travail de marketing. 🕹️

Vous pouvez lancer votre campagne de marketing produit en quelques minutes grâce à l'application Modèle de plan marketing ClickUp . Ce modèle vous aide à définir des objectifs et des priorités clairs, assortis de cibles réalisables. Vous pouvez également rationaliser des aspects spécifiques de vos activités de marketing grâce aux modèles suivants de conception , forfaits de lancement de produits , plans du parcours du client et bien d'autres choses encore !

Obtenir une produit nouvellement développé sur le radar des clients appelle à des efforts de collaboration entre les différents départements. Avec ClickUp, vous pouvez organiser et suivre sans effort le travail de votre équipe et le statut de vos projets en utilisant plus de 15 vues.

Par exemple, la vue Charge de travail vous permet d'évaluer les capacités individuelles, d'attribuer ou de réattribuer le travail et de supprimer les redondances le long de la hiérarchie. Ajoutez des checklists, des commentaires et des pièces jointes pour assister la collaboration entre les équipes. ☘️

Les Vues Échéancier et Gantt sont très illustratives et vous permettent de ne pas perdre de vue les échéances et les calendriers marketing serrés. Quel que soit l'affichage, vous pouvez facilement personnaliser presque tous les éléments à l'aide de la fonction glisser-déposer.

Pour améliorer encore votre flux de travail, intégrez ClickUp avec votre logiciel d'e-mail, de CRM ou autre, et introduisez des actions de routine automatiques telles que les changements d'assignés et les mises à jour de statut.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Champs et affichages personnalisés

Automatisation des tâches répétitives

Checklists, commentaires et pièces jointes pour donner suite aux commentaires des clients

Tableaux de bord personnalisés pour le suivi de la progression

Intégration native avec plus de 50 outils et 1 000 autres via Zapier

Accessible sur le web et les mobiles

Modèles prêts à l'emploi conçus pour les spécialistes du marketing produit

Outils de rapports et d'analyse de premier ordre pour construire une stratégie marketing

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Le chargement de grands ensembles de données peut prendre un peu plus de temps

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix \NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

: 4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Amplitude

via Amplitude Considérez Amplitude comme votre encyclopédie du comportement des clients, pleine d'informations précieuses sur la façon dont vos clients interagissent avec votre produit. Ces connaissances vous permettent d'affiner vos efforts marketing et, en fin de compte, de stimuler les ventes et la croissance.

Amplitude fournit une compréhension approfondie de l'ensemble du parcours client, de l'acquisition à la fidélisation, à l'aide de l'apprentissage automatique pour révéler les tendances et les modèles. Il vous aide à prendre des décisions marketing éclairées grâce à ses quatre outils :

Analytique : Apprenez à connaître vos clients et leur comportement en profondeur Audiences : Acquérir des données de première partie pour personnaliser votre produit et la façon dont vous le commercialisez Expérimentez : Tester des stratégies avec différents segments d'audience CDP (Customer Data Platform) : Améliorer la qualité des données, synchroniser les données à travers la tech et découvrir de nouvelles audiences

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude

Outil d'analyse adapté au marketing

Visualisation de bout en bout du parcours client

Possibilité d'expérimenter avec différents segments d'audience

Cohorte comportementale

Intégrations au réseau publicitaire

Intégration avec plus de 100 outils, y compris d'autres plateformes marketing

Limites de l'Amplitude

Prix de l'Amplitude (Analytique)

Débutant : Free

: Free Croissance : Tarification disponible sur demande

: Tarification disponible sur demande Entreprise : Tarifs disponibles sur demande

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (50+ commentaires)

3. Omnisend

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Omnisend.png Tableau de bord Omnisend /$$$img/

via Omnisend Omnisend est une puissante plateforme de marketing e-commerce qui exploite les données clients pour améliorer le ciblage publicitaire, apporter de nouveaux prospects et augmenter les discussions. Ses campagnes automatisées d'e-mail et de SMS vous aident à exceller dans l'omnichannel communication avec les clients ! ☎️

La création d'e-mails personnalisés est un jeu d'enfant avec Omnisend. Vous pouvez créer des segments pour des variables telles que les étapes du cycle de vie, le comportement et l'engagement. Introduisez et personnalisez des popups, des pages d'atterrissage et des accroches pour capter l'attention. Utilisez le tableau de bord commercial pour suivre vos rapports de campagne et d'automatisation et apprendre ce qui fonctionne pour votre cible.

Omnisend dispose d'une vaste bibliothèque de modèles de communication client pour vous aider à créer des messages professionnels sans trop d'efforts. Parcourez la bibliothèque d'Automatisation pour explorer des modèles de communication captivants flux de travail pré-construits !

Les meilleures fonctionnalités d'Omnisend

Communication omnicanale

E-mails et flux de travail personnalisables

Tableau de bord commercial pour les rapports

Comptes multi-magasins

plus de 80 intégrations, y compris des outils de commerce électronique

Limites d'Omnisend

Non disponible sur mobile

Certains utilisateurs trouvent que l'optionlimite l'éditeur d'e-mail à* Pourrait êtrecoûteux pour les petites entreprises Prix d'Omnisend

Gratuit

Standard : 16$/mois

: 16$/mois Pro : 59 $/mois

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

: 4.5/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (600+ commentaires)

4. Typeform

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/cv68ffUFBh\_zwdA3Tx5UmBFPer-oihfQMcqGV77AbHwZ2IlYr1h8tX\_tpQtgNXsr87bBUobPlEOc5gDPb5r4PjSeVzIH062sssuGEQBVdupcJj\_Gfxd4TBUSp3s7P-gSZ9rDmOEjFdS-0ETP2W86p4w

/$$img/

via Formulaire de type La phrase qui décrit le mieux Forme de texte est celui du responsable marketing produit de l'entreprise, Chris Cooning : "C'est un peu le couteau suisse de la collecte de données" C'est un outil polyvalent qui permet de créer des formulaires à usages multiples pour recueillir des données sur les utilisateurs. 💫

Donnez un coup de fouet à vos efforts de marketing produit avec certains des modèles de Typeform, allant des formulaires de collecte de prospects et de commentaires des clients aux sondages de satisfaction des clients. Construisez des formulaires de marque, accrocheurs et intégrez-les à des endroits stratégiques pour générer plus de leads et recueillir des informations précieuses auprès de votre public.

Vous pouvez débloquer tout un monde de fonctions en intégrant vos outils de CRM, d'automatisation et de collaboration favoris. Marquez des prospects, déclenchez des abonnements, créez des passerelles de paiement et construisez votre flux de travail idéal !

Typeform travaille actuellement sur un autre produit, Typeform Labs, qui utilise l'IA pour révolutionner les interactions avec les clients, en les rendant plus personnelles et plus engageantes.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Modèles de formulaires polyvalents

Nombreuses options de personnalisation

Intégration avec plus de 120 outils

Discussions en face à face avec votre public grâce à la fonctionnalité VideoAsk

Limites de Typeform

Pas de version mobile

La version gratuite est la suivantelimitée en termes de fonctionnalités* Certains utilisateurs peuvent trouver la version gratuite deles mesures de sécurité inadéquates Prix de Typeform

Free (gratuit)

(gratuit) Basic : 25$/mois

: 25$/mois Plus : 50 $/mois

: 50 $/mois Business : 83 $/mois

: 83 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (600+ commentaires)

: 4.5/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (700+ commentaires)

5. Optimizely

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Optimizely.png Tableau de bord Optimizely /$$$img/

via Optimizely Si vos efforts de marketing tournent autour de la création de contenu optimizely peut être une solution idéale. La plateforme de marketing de contenu (CMP) du logiciel vous permet de suivre vos projets à l'aide d'une fonctionnalité de calendrier pratique. Utilisez la plateforme pour gérer les équipes et les tâches et obtenir des informations exploitables sur les performances de vos campagnes. Optimizely favorise également la collaboration des équipes de contenu grâce à des fonctionnalités telles que la modification en cours.

Le CMP propose trois produits propriétaires :

Orchestrate : Pour le forfait, la création et la publication d'un contenu attrayant pour votre site Web ou votre site Internetmédias sociaux2. Expérimentation : Pour paramétrer des tests A/B pour l'expérimentation du web et des fonctionnalités, générer des insights comportementaux et optimiser le contenu pour obtenir les résultats que vous souhaitez Monétiser : Pour créer des expériences de commerce électronique personnalisées qui maximisent les bénéfices

Les meilleures fonctionnalités d'Optimizely

Création et modification en cours du contenu

Test et optimisation du contenu

Calendrier pour la planification

Outils de collaboration

Analyse des performances

Intégration native avec plus de 100 applications

Limites d'Optimizely

Non accessible sur les appareils mobiles

Capacités limitées en matière de rapports et de tableaux de bord

Prix Optimizely (CMP)

Départ : Free

: Free Gérer : 79$/mois par utilisateur

: 79$/mois par utilisateur Créer : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée créer Orchestrer : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

: 4.2/5 (30+ commentaires) Capterra : $$$A

6. Pilote utilisateur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Userpilot.png Analyse des clients de Userpilot /$$$img/

via Pilote utilisateur Userpilot est un outil marketing permettant de personnaliser et d'améliorer l'expérience utilisateur de votre produit. Il fournit des informations cruciales sur les données de comportement, vous aidant à tirer le maximum de potentiel de chaque étape du parcours de l'acheteur.

Les outils de marketing produit de la plateforme vous aident à :

Suivre et analyser la progression des campagnes Engager les utilisateurs nouveaux et existants Obtenir de la valeur l'avis des utilisateurs Grâce à Userpilot, vous pouvez créer des commentaires personnalisés expériences d'onboarding pour les utilisateurs afin de les aider à comprendre la valeur du produit dès le départ. Contrôlez vos messages pour maximiser l'utilisation du produit. Observez l'engagement et fidélisez les clients en leur offrant de la valeur, comme de nouvelles fonctionnalités ou une assistance sur la plateforme.

Userpilot permet de gérer les ressources marketing -capturez les données d'utilisation et autres données importantes, identifiez les principaux collaborateurs à l'origine du désabonnement et préparez votre produit à la réussite ! ✊

Les meilleures fonctionnalités de Userpilot

Suivi automatique de l'utilisation

Analyse du produit et suivi des objectifs

Accueil personnalisé des utilisateurs

Expériences de croissance pour les segments de clientèle

Collecte de commentaires

Limites de Userpilot

Prix pratiqués par Userpilot

Débutant : A partir de 249$/mois (modèle de facturation annuelle)

: A partir de 249$/mois (modèle de facturation annuelle) Croissance : Tarification disponible sur demande

: Tarification disponible sur demande Enterprise : Tarification disponible sur demande

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (50+ commentaires)

7. Mixpanel

via Mixpanel Mixpanel est un site de outil d'analyse de produits principalement destiné aux entreprises SaaS. La plateforme vous aide à surveiller l'interaction des utilisateurs avec votre application, à retracer les habitudes communes des consommateurs et les points de friction, et à prendre des décisions marketing significatives pour faciliter la croissance du produit.

Les équipes apprécient Mixpanel pour son interface utilisateur claire et interactive. Les indicateurs au niveau de l'entreprise sont affichés avec une clarté ponctuelle, mais vous pouvez également utiliser les filtres disponibles pour afficher les insights d'un produit ou d'un aspect spécifique. Les fonctionnalités de tests et de rapports de Mixpanel vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour prendre en toute confiance des décisions cruciales pour votre marché cible.

La croissance des produits et le marketing sont des champs qui se chevauchent, mais ce dernier a des besoins uniques en matière de rapports - et les créateurs de Mixpanel l'ont bien compris. Récemment, la société a lancé la fonctionnalité MarketingAnalytics pour aider les spécialistes du marketing à obtenir des informations sur mesure et à collaborer de manière transparente avec le département produit.

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Outils d'analyse des produits et du marketing

Interface utilisateur interactive

Filtres de données

Outils de rapports complets

plus de 100 intégrations prêtes à l'emploi

Limites de Mixpanel

Pas de version mobile

Livré avec un fichiercourbe d'apprentissage* Actuellementne convient pas aux produits qui assistent plusieurs utilisateurs par appareil Prix de Mixpanel

Débutant : Free

: Free Croissance : A partir de 20$/mois

: A partir de 20$/mois Entreprise : A partir de 833$/mois

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

8. Salesforce

via Salesforce Si vous vous intéressez à la gestion de la relation client (CRM), le nom de Salesforce vous est probablement familier. Plutôt qu'un outil unique, il s'agit d'un tableau de produits conçus pour vous aider à comprendre vos clients, à développer votre produit et à débloquer tout le potentiel de votre entreprise. 🔓

L'une de ses solutions est le Marketing Cloud, qui regorge de fonctionnalités permettant de mettre en œuvre des processus liés à la commercialisation des produits, tels que :

Le stockage et l'organisation des données clients

L'automatisation de la diffusion de contenu sur différents canaux

Utiliser des analyses pilotées par l'IA pour optimiser les performances des campagnes

Obtenir des données en temps réel pour personnaliser les moments clés pour les consommateurs

Créer des expériences VIP pour les clients les plus fidèles

En intégrant d'autres outils Salesforce au mix, vous pouvez dévoiler davantage de fonctions pour pousser votre.. objectifs marketing de l'avant. Par exemple, vous pouvez utiliser la plateforme pour suivre les prospects, augmenter ou réduire les processus de service à la clientèle et développer des applications CRM sans codage.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Automatisations dédiées au marketing

Analyse alimentée par l'IA

Capture en temps réel des données personnalisées

Automatisation de la gestion et de la diffusion du contenu

Accessibilité web et mobile

Limites de Salesforce (Marketing Cloud)

La complexité du logicielnécessite une expertise technique élevée* Les utilisateurs semblent le trouvercher par rapport à ses concurrents #### Prix de Salesforce

Salesforce dispose d'un système de tarification complexe, avec différents niveaux de prix pour chaque combinaison de produits et de fonctionnalités. Pour plus de détails, consultez la page officielle des tarifs.

G2 : 4.0/5 (4 000+ avis)

: 4.0/5 (4 000+ avis) Capterra : 4.1/5 (300+ avis) Check out these Salesforce alternatives !

9. Semrush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Semrush.png Tableau de bord Semrush /$$$img/

via Semrush Semrush est une suite logicielle polyvalente qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels expérimentés du marketing numérique. Il est rempli d'outils et de fonctionnalités pour aider les entreprises à optimiser leur présence en ligne, à générer du trafic organique et payant, et à obtenir des informations précieuses et exploitables sur le marché.

Avec Semrush, vous pouvez débloquer un coffre au trésor de mots-clés pertinents pour votre produit et les utiliser pour créer du contenu attrayant pour vos campagnes de marketing. Le logiciel fournit également des outils pour optimiser votre présence sur les médias sociaux et les performances de vos annonces payantes.

Il s'agit également d'un atout inestimable pour mener à bien des campagnes de marketing recherche de concurrents qui vous donne un aperçu des sites web et des stratégies de vos concurrents. Utilisez ces connaissances pour affiner votre propre approche marketing et acquérir un avantage concurrentiel.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Outils SEO pour mieux connaître les visiteurs de votre site web

Aide à la création de contenu

Logiciel d'analyse des concurrents

Optimisation du budget

Rapports personnalisables et visualisation des données

Intégration native avec plus de 20 outils

Versions mobile et web

Limites de Semrush

Résultat de la recherchepeuvent différer de ceux de Google* Les petites entreprises peuvent trouver le prix trop élevé

Prix de Semrush

Pro : 99,95 $/mois

: 99,95 $/mois Guru : 191.62$/mois

: 191.62$/mois Business : 374,95 $/mois

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1,000+ commentaires)

: 4.5/5 (1,000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

10. Rue du processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Process-Street.png Compte utilisateur de Process Street /$$$img/

via Rue du processus Process Street est une gestion des processus plateforme permettant aux spécialistes du marketing produit de créer, gérer et automatiser des tâches et de les regrouper en flux de travail efficaces alimentés par l'IA. L'outil vous aide à développer une approche structurée de la planification, de l'exécution et de l'optimisation des campagnes marketing.

Son interface intuitive de type "glisser-déposer" facilite la création de flux de travail marketing pour répondre à des besoins spécifiques. Process Street propose des modèles par défaut pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez également créer des flux de travail personnalisés à partir de zéro.

Process Street est livré avec de nombreux outils permettant d'optimiser vos campagnes de marketing à l'aide de données percutantes. Contrôlez la progression, faites le suivi indicateurs clés de performance et recueillir des informations supplémentaires sur les clients à l'aide de formulaires.

Une autre fonctionnalité notable de Process Street est Pages, un éditeur de documents simple. Utilisez-le pour créer un document complet et mis à jour base de connaissances pour votre équipe de marketing produit !

Process Street meilleures fonctionnalités

Installation facile du flux de travail grâce à l'IA

Interface utilisateur simple mais efficace avec des checklists

Formulaires et analyses

Des dizaines d'intégrations natives

Limites de Process Street

Processus Prix de la rue

Démarrage : 100 $/mois

: 100 $/mois Pro : 415 $/mois

: 415 $/mois Entreprise : 1 660 $/mois

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

: 4.6/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (500+ commentaires)

11. ProProfs Survey Maker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/ProProfs-Project.png ProProfs /$$$img/

Via ProProfs Survey Maker ProProfs Survey Maker est un outil de marketing produit qui vous aide à collecter les commentaires des utilisateurs et à obtenir des informations sur les opinions des clients. Utilisez-le pour mieux comprendre les besoins des clients, mesurer les niveaux de satisfaction et identifier les points à améliorer afin d'optimiser les produits, les campagnes ou les processus.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Survey Maker

Créez des sondages en quelques minutes

Générez des informations grâce à l'analyse des données en temps réel

Accédez à des thèmes et modèles de sondages modernes

Intégration avec plus de 100 applications, y compris ProProfs Knowledge Base et ProProfs Quiz Maker

Les limites de ProProfs Survey Maker

Pas de version mobile

Personnalisation limitée

Prix de ProProfs Survey Maker

Les essentiels : 19$/mois (facturé annuellement)

: 19$/mois (facturé annuellement) Plus : 49$/mois (facturé annuellement)

: 49$/mois (facturé annuellement) Premium : 99 $/mois (facturé annuellement)

ProProfs Survey Maker évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4 /5 (50+ commentaires)

12. Hotjar

Via Hotjar Hotjar est une plateforme puissante destinée aux spécialistes du marketing produit qui fournit $$a des informations sur le comportement des utilisateurs. Grâce à elle, vous pouvez collecter des données et des commentaires sur l'expérience des visiteurs sur votre site web - notamment les zones où ils cliquent, font défiler ou déplacent le curseur de la souris - et les utiliser pour maximiser la réussite de vos produits.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Cartes thermiques pour visualiser le comportement des utilisateurs

Enregistrements des actions et activités des utilisateurs

Sondages en ligne pour recueillir des commentaires

Analyse de l'entonnoir et optimisation du taux de conversion (CRO)

Les limites de Hotjar

Pas d'intégration avec les logiciels de gestion de la relation client (CRM)

Absence de segmentation des clients

Prix de Hotjar

De base : Free

: Free Plus : 32$/mois

: 32$/mois Business: 80 $/mois

80 $/mois Scale: $171/mois

G2 : 4.6 /5 (1 000+ commentaires)

: 4.6 /5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

ClickUp : Le meilleur logiciel de marketing produit pour votre équipe

Le logiciel de marketing produit est votre compagnon fiable dans le vaste paysage du marketing, comme un guide de confiance conduisant les explorateurs à travers des territoires inexplorés. Créer un compte gratuit dans ClickUp pour découvrir les joyaux cachés de la compréhension des consommateurs, concevoir des campagnes percutantes et propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. 📊