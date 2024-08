10 meilleurs outils logiciels de workflow marketing en 2024

Les équipes marketing doivent collaborer non seulement entre elles, mais aussi avec les équipes commerciales, le service client et le service informatique. Le processus de marketing comporte de nombreux éléments mobiles et il est facile de perdre le fil sans les bons outils.

Heureusement, logiciel de gestion du flux de travail marketing fournit la structure et le compte rendus dont votre équipe a besoin pour rester dans la cible. S'il est grand temps pour votre équipe marketing d'améliorer son flux de travail, il y a une chose que vous devez faire maintenant : vous inscrire au meilleur logiciel de gestion du flux de travail marketing /%href%/ logiciel de flux de travail outils de 2024. 📝

Dans ce guide, nous allons décomposer les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de gestion de flux de travail, plus nous allons révéler nos 10 outils préférés pour les flux de travail de marketing.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de flux de travail marketing ?

Sans exagérer, on peut dire qu'il existe des dizaines de logiciels de gestion de flux de travail.

Alors, comment faire pour choisir la meilleure plateforme pour votre flux de travail marketing ? Recherchez un logiciel qui inclut les fonctionnalités suivantes :

Convivialité tableaux de bord: Vous n'avez pas le luxe de passer des heures à former votre équipe à un logiciel. Optez pour une plateforme intuitive que votre équipe marketing pourra utiliser dès le départ

Vous n'avez pas le luxe de passer des heures à former votre équipe à un logiciel. Optez pour une plateforme intuitive que votre équipe marketing pourra utiliser dès le départ L'automatisation du marketing : Les flux de travail automatisés facilitent grandement la vie. Avec une installation unique, vous pouvez automatiser des centaines de flux de travail avec le bon outil. Recherchez des fonctionnalités d'automatisation du marketing qui offrent des flux de travail conditionnels avec une interface simple de type glisser-déposer

Les flux de travail automatisés facilitent grandement la vie. Avec une installation unique, vous pouvez automatiser des centaines de flux de travail avec le bon outil. Recherchez des fonctionnalités d'automatisation du marketing qui offrent des flux de travail conditionnels avec une interface simple de type glisser-déposer **Les spécialistes du marketing utilisent une multitude d'outils pour les campagnes d'e-mail marketing, les médias sociaux, les blogs et bien d'autres choses encore. Optez pour un logiciel de marketing qui s'intègre à vos autres solutions afin que tout fonctionne ensemble de manière transparente

Projet etfonctionnalité de gestion des tâches: Le meilleur logiciel de gestion de flux de travail marketing ne se contente pas de gérer de simples tâches. Il doit également garder un œil sur votre budget, les dates d'échéance et l'activité des membres de l'équipe

Les 10 meilleures options de logiciels de flux de travail marketing à utiliser en 2024

Le bon logiciel de gestion du flux de travail marketing est la base de vos processus marketing. Faites-en plus en moins de temps, stimulez la rentabilité et rationalisez le processus de gestion pour une exécution plus saine et plus efficace de vos campagnes marketing.

Tout se résume à choisir le bon logiciel de gestion de flux de travail. À notre humble (mais expérimenté) avis, ces 10 options sont les meilleures pour les spécialistes du marketing en 2024. 🤩

Coordonnez efficacement avec votre équipe, simplifiez votre programmation de contenu et le suivi des performances des e-mails, et rationalisez vos flux de travail d'e-mail marketing avec le modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp

Nous serions fous _de ne pas mettre ClickUp en tête de notre liste, et ce pour de bonnes raisons. Les équipes marketing se tournent de plus en plus vers ClickUp pour ses capacités de gestion de projet plus robustes et ses fonctionnalités telles que la gestion des ressources et marketing logiciel d'automatisation . Avec ClickUp, les équipes de marketing créent des documents Tableau blanc pour le brainstorming et les convertissent ensuite sans effort en documents projets marketing avec des tâches, des dates d'échéance et des assignés en quelques clics. Modèles de plans marketing de ClickUp sont également un atout majeur pour les équipes qui manquent de temps.

Évitez les goulets d'étranglement en visualisant chaque projet et chaque jalon dans les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban de ClickUp. La plateforme suit même analyse du flux de travail connecté à chaque projet, tâche et membre de l'équipe pour vous montrer exactement où en sont vos projets.

Oh, et avons-nous fait mention du fait que ClickUp offre une formation gratuite et une assistance 24 heures sur 24 ? Vous n'en aurez probablement pas besoin puisque la plateforme est si intuitive, mais il est agréable de savoir que de l'aide est toujours disponible.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Flux de travail personnalisés : Nous savons que votre équipe est unique, c'est pourquoi ClickUp vous offre une solution de gestion des tâches entièrement achevée pour le marketing

Nous savons que votre équipe est unique, c'est pourquoi ClickUp vous offre une solution de gestion des tâches entièrement achevée pour le marketing Révision intégrée: Pourquoi quitter ClickUp pour réviser des textes marketing sur une autre plateforme ? Le logiciel de flux de travail marketing de ClickUp vous permet de gérer les Tableaux blancs, les documents et les processus de Révision au même endroit

Pourquoi quitter ClickUp pour réviser des textes marketing sur une autre plateforme ? Le logiciel de flux de travail marketing de ClickUp vous permet de gérer les Tableaux blancs, les documents et les processus de Révision au même endroit ClickUp Documents : Documentez facilement votre flux de travail de marketing de contenu ou votre processus marketing et commercial dans Docs. Nichez des pages, utilisez des commandes slash, ou résumez le contenu avecClickUp AI *Modèles adaptés au marketing: Les modèles comme lePlan d'action marketing ClickUp simplifient les flux de travail marketing avec des flux de projets prêts à l'emploi

: Documentez facilement votre flux de travail de marketing de contenu ou votre processus marketing et commercial dans Docs. Nichez des pages, utilisez des commandes slash, ou résumez le contenu avecClickUp AI *Modèles adaptés au marketing: Les modèles comme lePlan d'action marketing ClickUp simplifient les flux de travail marketing avec des flux de projets prêts à l'emploi 15+ affichages personnalisables : Besoin de voir un plan d'action social ?flux de travail des médias sociaux dans une vue Kanban ou Liste ? Choisissez parmi 15 affichages pour gérer vos processus marketing

Les limites de ClickUp

ClickUp comprend des fonctions pour plus que le marketing, donc il peut être écrasant pour certains utilisateurs

Le niveau Free Forever a un stockage, des champs et des intégrations limités

Prix de ClickUp

**Free Forever : 5$/mois par utilisateur

Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,900+ reviews)

4.7/5 (6,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. En toute connaissance de cause

Via En toute connaissance de cause Insightly, c'est du marketing l'automatisation du flux de travail logiciel de génération de leads. Il s'agit d'une option solide si vous souhaitez surtout générer et entretenir des prospects avant de les transmettre à l'équipe commerciale.

Insightly vous permet de forfaiter des campagnes d'e-mail marketing construire des pages d'atterrissage, et utiliser des outils de construction logique par glisser-déposer pour visualiser le parcours du client .

Bien qu'Insightly soit une option populaire pour l'automatisation, il ne gère pas les tâches de gestion de projet et de marketing aussi habilement que les autres options de cette liste. Néanmoins, il est bon si vous voulez ajouter plus de structure à vos efforts de lead gen et de flux de travail marketing.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Segmentation dynamique des listes d'e-mails

Insightly suit automatiquement les taux d'ouverture, les taux de clics et d'autres indicateurs essentiels dans l'ensemble de vos flux de travail marketing

Ils'intègre à des logiciels populaires tels que Slack et QuickBooks

Limites d'Insightly

Il n'offre pas d'outils robustes de gestion de projet ou de flux de travail sur les médias sociaux

Certains utilisateurs signalent des retards dans les fonctionnalités d'automatisation

Prix d'Insightly

Plus: 99$/mois, facturé annuellement

99$/mois, facturé annuellement Professionnel: 499 $/mois, facturé annuellement

499 $/mois, facturé annuellement Enterprise: $999/mois, facturation annuelle

Évaluations et critiques d'Insightly

G2: 4.2/5 (860+ commentaires)

4.2/5 (860+ commentaires) Capterra: 4/5 (620+ avis)

3. Marketo

Via Adobe Marketo Adobe Marketo est un autre outil de flux de travail d'automatisation du marketing, mais il convient aussi bien aux équipes B2B que B2C. Si vous faites du marketing basé sur les comptes, Marketo comprend une automatisation spécifique à l'ABM pour cibler les bons comptes.

Marketo comprend également des fonctionnalités pour gestion des prospects , l'e-mail marketing et l'attribution multi-touch, il est donc idéal pour les campagnes de marketing multicanal.

L'inconvénient est que vous devrez mettre à jour votre abonnement pour inclure Adobe Workfront si vous voulez des solutions de gestion des tâches. Il s'agit également d'une plateforme différente, de sorte que le manque d'intégration entre votre travail et vos tâches pourrait être un frein pour que les membres de votre équipe restent sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de Marketo

IA générative pour l'envoi de messages aux clients

Synchronisation automatique entre les activités de vente et de marketing

Les processus de marketing et de vente sont faciles à personnaliser et à ajouter des détails

Limites de Marketo

Adobe est timide en ce qui concerne ses tarifs, vous devez donc demander un devis pour obtenir des informations sur les prix

Certains utilisateurs signalent un manque de souplesse dans les rapports de Marketo

Marketo est énorme et peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Marketo

Contact pour les prix

G2: 4.1/5 (2,300+ reviews)

4.1/5 (2,300+ reviews) Capterra: 4.2/5 (650+ avis)

4. Campagne active

Via Campagne active ActiveCampaign est un outil de marketing B2C très répandu. Il s'agit avant tout d'un fournisseur de services d'e-mail (ESP), mais il regroupe les e-mails, les SMS et les messages sur les médias sociaux au sein d'une seule et même plateforme. Ce logiciel de gestion du flux de travail fait également office de plateforme de gestion de la relation client (CRM), en recueillant des données sur les intérêts de votre public et en personnalisant les messages à chaque étape du parcours client.

Construisez du marketing par e-mail et des pages d'atterrissage dans une seule plateforme, ainsi que des flux d'automatisation du marketing et la création de structures de flux de travail de marketing de contenu personnalisées dans ActiveCampaign. Mais si vous souhaitez suivre des projets et des tâches, vous devrez utiliser un système différent outil de gestion du flux de travail .

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

900+ intégrations d'applications dans son logiciel de gestion de flux de travail

800+ automatisations préconstruites pour les flux de travail marketing

Concepteur d'e-mail intégré

Idéal pour les responsables marketing et les responsables des médias sociaux

Limites d'ActiveCampaign

Certains utilisateurs estiment que les flux d'e-mails sont trop simples

ActiveCampaign manque de personnalisation avancée

Certains utilisateurs disent que la plateforme est difficile à utiliser

Prix d'ActiveCampaign

Plus: 49 $/mois pour trois utilisateurs, paiement annuel

49 $/mois pour trois utilisateurs, paiement annuel Professionnel: 149 $/mois pour cinq utilisateurs, paiement annuel

149 $/mois pour cinq utilisateurs, paiement annuel Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (10,100+ reviews)

4.5/5 (10,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,200+ reviews)

5. Optimizely

Via Optimizely La plateforme de marketing de contenu (CMP) d'Optimizely permet la collaboration des actifs, les environnements de travail partagés et l'automatisation des campagnes en un seul endroit.

Ce logiciel de flux de travail marketing robuste comprend des fonctionnalités pour la planification des campagnes, la demande de travail, la gestion des tâches, la gestion des actifs numériques (DAM), la modification en cours du contenu et l'analyse des performances.

La puissance de feu de cet outil de flux de travail marketing est considérable, mais certaines personnes signalent un manque d'assistance client et de performances avec Optimizely.

Les meilleures fonctionnalités d'Optimizely

Intégrations au Calendrier pour simplifier la planification des réunions

Gestion de la marque et des actifs

Production et distribution de contenu

Logiciel de signalisation des fonctionnalités

Limites d'Optimizely

Assistance client et documentation minimales

Certains rapports sont difficiles à lire

Prix d'Optimizely

Départ: Gratuit

Gratuit Gestion: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Créer: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Orchestrate: Contacter pour la tarification

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: N/A

6. CoSchedule

Via CoScheduleCoSchedule est surtout connu en tant que programmateur marketing, mais il propose également un abonnement à une suite marketing tout-en-un. Avec la CoSchedule Marketing Suite, vous obtenez un calendrier marketing , la gestion des actifs numériques et la gestion de projet en une seule plateforme. Attribuer des tâches liées au marketing de contenu dans CoSchedule, composez dans l'application et faites passer le contenu par des flux de travail d'épreuvage automatisés.

Les utilisateurs apprécient également le système de gestion des ressources numériques intégré à CoSchedule. Il permet de visualiser facilement les actifs existants et d'éviter les retouches.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Visualisez les flux de travail marketing dans l'Organisateur de Calendrier

Gérez l'ensemble du contenu marketing et des créations grâce à l'Asset Organizer

Limites de CoSchedule

29 $ par utilisateur, c'est un peu cher, surtout pour les grandes équipes

Certains utilisateurs signalent que la plateforme n'est pas intuitive

Manque d'accompagnement structuré

Prix de CoSchedule

**Free Forever : 29 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Pro: 29 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

29 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Marketing Suite: Contacter pour connaître les tarifs

CoSchedule évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (210+ avis)

4.4/5 (210+ avis) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

Bonus: Logiciel de calendrier marketing !

7. HubSpot

Via HubSpot La plupart des spécialistes du marketing connaissent HubSpot en tant que CRM, mais l'entreprise propose également un Marketing Hub qui fonctionne comme un outil de flux de travail marketing. Les utilisateurs apprécient son automatisation par glisser-déposer et ses et ses outils de hiérarchisation des campagnes. Le Marketing Hub connecte les e-mails, les pages d'atterrissage et les formulaires ensemble afin qu'il soit facile d'automatiser tout en un seul endroit. Si vous utilisez déjà HubSpot comme CRM, la connexion du Marketing Hub à vos données clients est une évidence. En revanche, si vous utilisez un autre CRM, vous risquez de ne pas tirer autant de valeur des outils de HubSpot.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Formulaires intégrés, pages d'atterrissage, e-mail, discussion en direct et publicités sur les médias sociaux

Mon travail HubSpot fonctionne parfaitement avec le CRM Hubspot et Salesforce

Intégrations HubSpot

Les limites de HubSpot

Les équipes qui n'utilisent pas HubSpot ou Salesforce ne tireront pas autant de valeur de la plateforme

Certains utilisateurs signalent que les limites par paliers les obligent à payer davantage

D'autres utilisateurs signalent des interactions négatives avec le service clientèle

Prix de HubSpot

Professionnel: 800 $/mois pour 2 000 contacts, facturé annuellement

800 $/mois pour 2 000 contacts, facturé annuellement Enterprise: À partir de 3 600 $/mois pour 10 000 contacts, facturés annuellement

G2: 4.4/5 (10,300+ reviews)

4.4/5 (10,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,500+ reviews)

8. Kissflow

Via Kissflow Kissflow n'est pas seulement conçu pour les spécialistes du marketing. Ce mauvais garçon comprend également des fonctionnalités pour les informaticiens, les managers et les développeurs. Les spécialistes du marketing à distance, en particulier, apprécieront les fonctionnalités de gestion du flux de travail marketing et de l'espace de travail numérique de Kissflow.

Laissez des commentaires sur votre travail, discutez directement avec vos collègues et créez des espaces pour chaque groupe de travail au sein de Kissflow. La plateforme regroupe en un seul endroit la vidéoconférence, la gestion du travail, les rapports et un outil d'automatisation des processus.

Le seul inconvénient est que Kissflow n'est pas conçu pour les équipes marketing . Par exemple, vous risquez de payer pour des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin et de devoir quand même acheter un logiciel spécialisé pour les flux de travail du marketing de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Constructeur de processus d'entreprise automatisé sans code

Compatible avec plusieurs départements et cas d'utilisation

Les limites de Kissflow

Kissflow manque de fonctionnalités spécifiques au marketing, comme un programmateur de médias sociaux

Certains utilisateurs rapportent de mauvaises expériences avec le service client

Prix de Kissflow

Small Business : $15/mois par utilisateur pour un minimum de 50 utilisateurs, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur pour un minimum de 50 utilisateurs, facturé annuellement Entreprise: 20$/mois par utilisateur pour 100 utilisateurs minimum, facturé annuellement

20$/mois par utilisateur pour 100 utilisateurs minimum, facturé annuellement Enterprise: Pour 500 employés et plus, contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (520+ reviews)

4.3/5 (520+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ avis)

9. Hootsuite

Via Hootsuite Votre entreprise est très présente sur les médias sociaux ? Si c'est le cas, Hootsuite est un solide outil de gestion du flux de travail marketing.

La plupart des spécialistes du marketing connaissent Hootsuite en tant que programmateur de médias sociaux et.. outil de calendrier de contenu mais il gère également les textes publicitaires, s'intègre à d'autres solutions, inclut des fonctionnalités de défense des intérêts des employés, et même des fonctionnalités de promotion de l'image de marque propose même son propre rédacteur IA. L'inconvénient est que Hootsuite ne dispose pas d'un outil de rédaction solide collaboration d'équipe et les outils de gestion de projet . C'est très bien si vous êtes une petite entreprise mais si vous travaillez avec plusieurs équipes, vous devrez acheter un logiciel de gestion de projet supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

L'IA d'OwlyWriter génère automatiquement des textes et des légendes

Programmation en masse des médias sociaux pourle marketing des produits* Écoute sociale pour plusieurs plateformes

Limites de Hootsuite

Hootsuite manque d'outils natifs de gestion de projet et de collaboration

Certains utilisateurs signalent sa lenteur et ses bogues

D'autres utilisateurs signalent que leurs intégrations se déconnectent fréquemment

Prix de Hootsuite

Professionnel: 99 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

99 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Teams: 249 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle

249 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle Business: $739/mois pour cinq utilisateurs, facturation annuelle

$739/mois pour cinq utilisateurs, facturation annuelle Enterprise: À partir de cinq utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (plus de 3 900 commentaires)

4.1/5 (plus de 3 900 commentaires) Capterra: 4.4/5 (3,400+ reviews)

10. Travail d'équipe

Via Travail d'équipe Vous avez besoin d'un logiciel de gestion du flux de travail marketing davantage axé sur les projets ? Ne cherchez pas plus loin que Teamwork. Cette solution ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes du marketing, même si ces derniers tireraient sans aucun doute un grand profit de ce logiciel de gestion de projet.

Avec Teams, vous pouvez gérer la charge de travail de chaque membre de l'équipe afin que personne ne se sente débordé. Si vous travaillez dans une agence de marketing en contact direct avec la clientèle, Teamwork vous permet d'inviter des clients dans l'environnement de travail avec un contrôle d'accès minutieux - vous savez, pour qu'ils ne cassent rien.

Le travail d'équipe permet de gérer les personnes, les ressources et le temps, mais il n'est pas spécifique au marketing. Si vous souhaitez davantage d'automatisations marketing, vous devrez connecter Teamwork à HubSpot, Slack ou MailChimp.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Objectifs et jalons effacés

Accès aux entrepreneurs et aux clients

Le système de gestion du flux de travail est idéal pour les équipes de services professionnels

Limites du travail en équipe

Teamwork ne dispose pas d'outils de marketing natifs

Il faut parfois quelques minutes pour que les changements soient répercutés dans la plateforme, ce n'est donc pas nécessairement un outil en temps réel

Prix de Teamwork

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Démarrage: 5,99 $/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement

5,99 $/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement Deliver: $9.99/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement

$9.99/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement Croissance: $19.99/mois par utilisateur pour un minimum de cinq utilisateurs, facturé annuellement

$19.99/mois par utilisateur pour un minimum de cinq utilisateurs, facturé annuellement Échelle: Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)

Choisir le meilleur logiciel de gestion de flux de travail pour le travail à effectuer

Vous disposez d'un solide stratégie de marketing de contenu . Il ne vous reste plus qu'à l'exécuter. À une époque où les spécialistes du marketing doivent faire plus avec moins, le bon logiciel de flux de travail marketing améliore la qualité de vos produits livrables, réduit les tâches répétitives et améliore le retour sur investissement de vos efforts marketing.

Vous êtes libre de choisir l'outil de gestion du flux de travail marketing qui vous convient le mieux, mais l'option la plus efficace et la plus rapide de cette liste est ClickUp. Cette puissante plateforme regroupe le travail, la gestion de projet et les communications en un seul endroit. À faire mentionner les modèles qui permettent de gagner du temps ? 🏆

Mais ne nous croyez pas sur parole : Créez votre premier environnement de travail ClickUp gratuitement -sans carte de crédit.