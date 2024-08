10 meilleurs logiciels de gestion des ressources marketing (MRM) 2024

En matière de marketing, le plus n'est pas toujours le mieux.

Un plus grand nombre de personnes, d'actifs de marque et de campagnes implique une planification et une gestion exponentielles pour que votre budget marketing produise des résultats efficaces.

Pour garder la maîtrise de tous ces éléments, vous aurez besoin d'un service de marketing d'un logiciel de gestion des ressources (MRM) qui puisse répondre à vos besoins. Cet outil doit tout faire : être une source unique de vérité sur les tâches qui sont faites ce mois-ci, faciliter la recherche d'informations spécifiques sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets dans votre base de données .

Heureusement pour vous, il existe aujourd'hui sur le marché plusieurs outils de GRM qui peuvent vous aider à relever le défi de la gestion de votre département marketing. Cette liste des 10 meilleurs outils disponibles aujourd'hui vous donnera un aperçu du secteur et vous aidera à trouver le logiciel exact dont votre entreprise a besoin pour devenir une machine marketing légère et efficace.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des ressources marketing (MRM) ?

Les logiciels de gestion des ressources marketing sont conçus pour rationaliser le processus de suivre et de coordonner tous les éléments mobiles de vos campagnes de marketing. Cela comprend la gestion de tout, de votre ressources marketing à la création d'actifs et à l'analyse des performances.

Avec un bon système MRM, les spécialistes du marketing peuvent facilement créer des campagnes sur plusieurs canaux, départements, équipes et fournisseurs afin de maximiser l'efficacité de leurs efforts.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des ressources marketing ?

Lorsque vous essayez de trouver le logiciel de gestion des ressources marketing qui vous convient, il y a une tonne de fonctionnalités et de capacités à prendre en compte. Voici quelques-unes des plus importantes à prendre en compte lors de la recherche d'un outil qui vous sera utile gérer vos ressources marketing plus efficacement :

Gestion des tâches : La capacité à gérer les tâches de marketing et à les attribuer aux membres de l'équipe est essentielle pour une gestion de projet efficace. Logiciel de gestion des actifs: Disposer d'une bibliothèque d'actifs complète vous aide à stocker, trouver et réutiliser facilement les actifs numériques tels que les graphiques, les vidéos, les images, les documents, etc. Flux de travail Automatisation : Automatisation des tâches marketing banales vous permet de vous concentrer sur des aspects plus complexes et créatifs de votre travail et réduit le risque d'erreur humaine. Rapports : Disposer de rapports automatisés pour suivre les performances est clé pour optimiser les activités de marketing et garantir leur réussite. Gestion des utilisateurs : La possibilité de gérer les utilisateurs, les rôles et les permissions facilite la délégation et l'attribution des tâches aux bonnes personnes. Outils de collaboration : La communication au sein de votre équipe est essentielle pour une exécution efficace des tâches. Disposer d'outils permettant à chacun de collaborer en temps réel contribue à accélérer l'achèvement des projets, en particulier si vous gérez un projet d'envergureéquipe de marketing agile. Sécurité : Avec des données clients sensibles impliquées, il est important d'avoir un système sécurisé avec des connexions cryptées.

Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez avoir besoin de plus ou de moins. Mais ces sept éléments constituent une excellente base de départ.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des ressources marketing

Commençons par distinguer les meilleurs des autres. Voici notre logiciel de gestion des ressources marketing préféré pour 2023.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un projet polyvalent et gestion des tâches est un système de gestion des tâches conçu pour les équipes de toutes tailles. Il permet d'organiser et de gérer les tâches et les projets marketing à l'aide de tableaux interactifs, de flux de travail automatisés, de diagrammes de Gantt, etc.

De plus, ClickUp peut également faciliter l'organisation et la gestion des tâches de marketing d'allouer vos ressources pour des campagnes de marketing efficaces. Avec toutes vos ressources marketing conçues et stockées dans ClickUp, l'ensemble de votre équipe peut accéder rapidement à tout ce dont elle a besoin pour accomplir la tâche qui lui est assignée.

Vous ne pouvez pas le faire avec ClickUp seul ? Pas de souci - nous proposons également un intervalle d'intégrations avec des solutions logicielles populaires telles que Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Utilisez notrevue Charge de travail pour connaître le volume (ou la quantité) de travail d'une personne

Prenez le contrôle de votre marketingl'allocation des ressources avec des tableaux de bord et des analyses personnalisés

Des modèles intelligents et personnalisables vous aident à créer, suivre et adapter vos ressources marketing

Limites de ClickUp :

Il faut du temps pour parcourir toutes nos vidéos éducatives afin de comprendre tout ce que ClickUp peut faire

Certaines fonctionnalités n'ont pas encore été intégrées à l'application

Prix de ClickUp :

Free Forever gratuit

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (5 000+ commentaires)

: 4.7/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Campagne Adobe

Via Adobe Campagne Adobe est une outil de gestion de campagne conçu pour faire partie de l'écosystème Adobe au sens large. Il fournit de puissantes fonctionnalités pour la création de contenu dynamique, les campagnes multicanal et les données analytiques d'Adobe Analytics pour aider votre entreprise à prendre des décisions plus éclairées.

Grâce à son système de glisser-déposer, Adobe Campaign facilite la création de campagnes complexes en un seul endroit. De plus, grâce à son système central de gestion des flux de travail vous pouvez toujours rester au courant de ce que fait votre service marketing.

Le plus grand défaut d'Adobe Campaign est qu'il est principalement conçu pour les grandes entreprises qui utilisent déjà d'autres solutions Adobe. Si c'est votre cas, vous avez peut-être trouvé la solution MRM idéale.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Campaign :

Générer automatiquement du contenu personnalisé pour votre public avec leur fonctionnalité de contenu dynamique

Créez des campagnes multicanal en un seul endroit grâce à un système de glisser-déposer

Tirez des données d'analyse d'Adobe Analytics pour les utiliser dans vos campagnescampagnes marketing Limites des campagnes Adobe :

Trop cher pour les petites entreprises ou les startups

Incroyablement complexe, ce qui rend difficile sa mise en place et son fonctionnement efficaces

Très gourmand en ressources, ce qui peut entraîner des pannes de système

Prix de la campagne Adobe :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (331 commentaires)

: 4.1/5 (331 commentaires) Capterra : 4.4/5 (165 commentaires)

3. Miro

via MiroMiro est une plateforme de collaboration visuelle conçue pour rendre le travail avec votre équipe plus agréable et plus efficace.

Pour les petites équipes, Miro peut également constituer une solution de remplacement économique pour le MRM. Miro offre aux équipes un système simple d'organisation des tâches, de création de documents et de stockage des actifs en un seul endroit. Il dispose également d'un logiciel de vidéoconférence intégré, qui peut être utilisé pour les réunions à distance.

Cependant, Miro n'a jamais été conçu comme un logiciel de GRM. C'est pourquoi il ne dispose pas des fonctionnalités suivantes automatisation du flux de travail et de rapports des solutions les plus sophistiquées de cette liste.

Les meilleures fonctionnalités de Miro :

Les modèles permettent d'organiser rapidement et efficacement des sessions de brainstorming ou de planification

Le Tableau blanc interactif est facile à utiliser

S'intègre à la plupart des outils les plus courants de votre pile technologique

Les limites de Miro :

Ses outils de gestion de projet sont quelque peu limités

Les grandes entreprises auraient probablement du mal à garder toutes leurs données et ressources organisées dans ce système

Prix de Miro :

Gratuit

Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Miro évaluations et critiques :

G2 : 4.8/5 (4 000+ commentaires)

: 4.8/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

4. Papirfly

Via Papirfly Papirfly est une plateforme de GRM axée sur la gestion des actifs. Elle est conçue pour être utilisée par des équipes de toutes tailles, des petites entreprises aux entreprises.

Papirfly est surtout connu pour son système de bibliothèque d'actifs, mais il peut faire bien plus que cela. Il dispose également d'outils de gestion des tâches, de planification des projets et de rapports d'analyse. Par exemple, vous pouvez utiliser Papirfly pour créer des flux de travail qui vous aideront à atteindre vos objectifs principaux objectifs de marketing .

Le plus gros inconvénient de cette plateforme est sa courbe d'apprentissage abrupte, qui peut être difficile à surmonter pour certains utilisateurs. Si vous cherchez plutôt une solution rapide pour une petite équipe, cet outil n'est peut-être pas fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Papirfly :

La bibliothèque de gestion des actifs numériques de Papirfly vous permet de stocker et d'organiser tous les actifs de votre marque en un seul endroit pratique

Les flux de travail interactifs simplifient la création et l'attribution des tâches au sein de votre équipe

Le système d'étiquettes rend la recherche d'un actif spécifique plus facile que 1-2-3

Les limites de Papirfly :

N'inclut pas degestion du temps ou de suivi

Les modèles ne sont pas faciles à adapter par soi-même

Prix de Papirfly :

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de Papirfly :

G2 : 4.5/5 (41 commentaires)

: 4.5/5 (41 commentaires) Capterra : 43.6/5 (96 commentaires)

5. Kantata

via KantataKantata est une solution de gestion des ressources marketing qui vise à aider les équipes à mieux collaborer. Kantata dispose d'une interface intuitive de type glisser-déposer qui permet de créer rapidement des flux de travail, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, et bien plus encore.

En outre, Kantata dispose d'une bibliothèque d'actifs et d'un système de contrôle de version intégrés, qui facilitent le stockage, la recherche et la collaboration en matière d'actifs créatifs. Kantata est un choix particulièrement judicieux pour les entreprises qui ont besoin d'aide pour à prévoir les besoins en main-d'œuvre .

Son système avancé de outil de prévision peut vous aider à vous assurer que vous disposez toujours d'un nombre suffisant d'employés prêts à servir vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata :

Comprend un grand nombre d'intégrations et d'automatisations de flux de travail

Prévoit les pénuries ou les excédents de main-d'œuvre afin que vous puissiez vous adapter en conséquence

Le logiciel avancé d'adéquation des compétences simplifie l'affectation des bonnes personnes aux bons postes

Les limites de Kantata :

Une interface utilisateur obsolète qui donne l'impression d'être lente

Les nouvelles fonctionnalités sont si nombreuses qu'il est parfois difficile de savoir ce que Kantata peut faire

Prix de Kantata :

Contact pour les prix

G2 : 4.1/5 (1 000+ commentaires)

: 4.1/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (584 commentaires)

6. Monday.com

via Monday.comMonday.com est une plateforme de gestion du travail tout-en-un qui rationalise vos processus de marketing . Les équipes peuvent l'utiliser pour suivre les projets, classer les tâches par ordre de priorité afficher les échéances, etc.

À la base, Monday est un outil de collaboration qui simplifie la communication entre les équipes et les départements, mais il comprend également de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour être un excellent outil de GRM. Il s'agit notamment des flux de travail automatisés, des rapports et de la gestion des actifs. Le plus gros inconvénient de Monday est qu'il peut rapidement devenir lourd pour les grandes entreprises. Mais pour les petites et même les moyennes entreprises, Monday est une solution MRM convaincante.

Les meilleures fonctionnalités de Monday :

Plusieurs vues Tableau permettent une gestion facile du temps et des tâches pour une utilisation plus efficace de vos ressources marketing

Les tableaux personnalisés permettent d'organiser vos ressources marketing et vos tâches en un seul endroit

Des tableaux de bord et des rapports personnalisés vous permettent d'évaluer le travail de vos stratégies marketing actuelles

Les limites de Monday :

Il peut s'agir d'un système difficile à faire évoluer au fur et à mesure que vos efforts de marketing gagnent en ampleur et en complexité

L'assistance technique peut être difficile à obtenir si vous avez des difficultés avec l'une de ses fonctionnalités

Prix Monday :

Individuel : Free

: Free Basic : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Standard : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Pro : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Entreprise : Contrat pour la tarification

Monday évaluations et critiques :

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

7. Wrike

via WrikeWrike est un outil de gestion du travail et de collaboration basé sur le cloud qui combine la gestion de projet , l'attribution de tâches, le suivi du temps, le partage de documents, et bien d'autres choses encore, en une seule plateforme.

Wrike est également très personnalisable. Par exemple, vous pouvez créer des modèles personnalisés pour les processus reproductibles ou mettre en place des alertes automatisées pour les tâches en retard. Cela signifie que les équipes qui investissent du temps dans Wrike seront récompensées par une expérience globale meilleure et plus personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike :

Étiquette croisée de vos tâches et sous-tâches dans Wrike afin que chaque service puisse trouver et utiliser les actifs dont il a besoin

La Révision en ligne accélère le processus d'approbation des nouveaux actifs marketing

Les demandes personnalisées sont un moyen rapide pour les gestionnaires de faire avancer les projets ou d'automatiser les processus

Les limites de Wrike :

L'application mobile de Wrike est restrictive et difficile à utiliser pour la gestion de projet

Les employés et les nouveaux utilisateurs mettront un certain temps à vraiment apprécier ce que Wrike peut faire, à moins que vous n'ayez votre propre processus d'onboarding interne

Prix de Wrike :

Gratuit

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Pinnacle : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.2/5 (3,000+ commentaires)

: 4.2/5 (3,000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 000+ commentaires)

8. HubSpot Marketing Hub

Via HubSpot Les HubSpot Marketing Hub est un ensemble complet de paramètres conçus pour vous aider à gérer vos campagnes de marketing, à suivre vos performances et à analyser les données de ces campagnes.

Marketing Hub comprend divers outils pour la création de contenu, l'optimisation du référencement, le suivi des sites web, les flux de travail d'automatisation, la capture et le nurturing des prospects, et bien plus encore.

Tout cela en fait un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin de plus qu'un gestionnaire de tâches de base ou un outil de suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub :

S'intègre parfaitement au reste du CRM de HubSpot

De puissants outils d'automatisation vous permettent de créer des campagnes d'e-mail marketing avec moins de ressources

L'attribution de revenus multi-touch vous permet de savoir quelles activités de marketing vous mènent à un véritable retour sur investissement

Les limites de HubSpot Marketing Hub :

Les fonctions complètes ne sont vraiment possibles que si vous souscrivez à l'ensemble de l'écosystème HubSpot

Le nombre limité de tableaux de bord pourrait être contraignant pour certaines entreprises

Prix de HubSpot Marketing Hub :

Professionnel : 890 $/mois

: 890 $/mois Entreprise : 3600$/mois

G2 : 4.4/5 (9 000+ commentaires)

: 4.4/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (5 000+ commentaires)

9. Dossier de marque

Via Brandfolder Dossier de marque est une plateforme de gestion des actifs et de collaboration conçue pour que les spécialistes du marketing puissent stocker, partager, organiser et protéger leur contenu. Elle est utilisée par certaines des plus grandes marques au monde pour gérer leurs actifs marketing, qu'il s'agisse de logos, de photos, de vidéos ou de documents.

Le système Brandfolder couvre tous les aspects fondamentaux du MRM, notamment l'attribution et la gestion des tâches, le suivi des actifs, l'automatisation des flux de travail, les rapports d'analyse, etc.

Cependant, la véritable star de Brandfolder est son système de gestion des ressources humaines Contenu IA qui facilite l'organisation des équipes disposant d'énormes bibliothèques d'actifs. Si votre équipe n'a pas ce problème, il existe peut-être de meilleures solutions pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Brandfolder :

Contenu IA tagger catégorise automatiquement tous vos actifs, afin de trouver ce dont vous avez besoin en toute simplicité

Inclut un CDN intelligent qui héberge vos images et vous permet de les diffuser plus rapidement dans les e-mails, les articles de blog, etc

L'environnement de travail centralisé de Brandfolder est idéal pour la planification et l'exécution de campagnes marketing

Limites de Brandfolder :

Le long processus d'installation pourrait rebuter les petites équipes

Il faut du temps pour s'habituer à comprendre comment l'IA catégorise les différents actifs

Prix de Brandfolder :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Brandfolder :

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (436 commentaires)

10. MarcomCentral

Via MarcomCentral MarcomCentral est une solution de gestion des actifs marketing basée sur le cloud et conçue pour les entreprises. MarcomCentral permet aux équipes de stocker, d'accéder et de collaborer facilement sur tous leurs actifs créatifs en un seul endroit.

MarcomCentral fournit également des rapports d'analyse détaillés et des flux de travail automatisés pour des tâches telles que les demandes d'approbation, le suivi des projets et le respect de la marque.

Le principal inconvénient de MarcomCentral est sa complexité. Faire travailler son système tout-en-un pour vous demandera du temps ou des ressources dont certaines équipes ne disposent pas.

Les meilleures fonctionnalités de MarcomCentral :

La gestion du flux de travail de bout en bout vous permet d'optimiser l'ensemble de votre processus marketing, de l'approbation à la livraison

Les notifications d'expiration des actifs sont pratiques pour garder l'onglet sur les ressources marketing qui seront bientôt périmées

Les plates-formes internes d'analyse et d'information permettent d'évaluer si votre marketing est efficace ou nonsont utilisées à bon escient Les limites de MarcomCentral :

Il peut être difficile de personnaliser MarcomCentral en fonction de vos besoins particuliers, surtout si vous n'avez pas dans votre équipe quelqu'un qui a de l'expérience avec ce logiciel

La création de modèles prend plus de temps qu'il n'en faudrait

Prix de MarcomCentral :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (87 commentaires)

: 4.1/5 (87 commentaires) Capterra : 4/5 (84 commentaires)

Logiciel de gestion des ressources marketing FAQs

Le logiciel MRM aide les entreprises à gagner du temps en automatisant des tâches telles que le suivi budgétaire, la gestion de projet et la gestion des actifs. Il permet également la collaboration entre les membres de l'équipe et offre une visibilité en temps réel sur les performances de la campagne.

Quelles sont les fonctionnalités clés du logiciel MRM ?

Parmi les fonctionnalités clés des logiciels de GRM figurent le suivi budgétaire, la gestion de projet, la gestion des actifs, l'automatisation du flux de travail, la planification et le suivi des campagnes, ainsi que l'analyse et les rapports.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un logiciel de GRM pour une entreprise ?

L'utilisation d'un logiciel de MRM peut aider les entreprises à améliorer leur retour sur investissement marketing en optimisant leurs processus marketing, en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. Il peut également aider les équipes à travailler de manière plus collaborative et à prendre des décisions fondées sur des données en temps réel.

Le bon logiciel de gestion des ressources marketing pour votre équipe

Les outils de gestion des ressources marketing sont inestimables pour les entreprises qui cherchent à développer leur présence marketing. Ces solutions offrent un intervalle de fonctionnalités, des flux de travail automatisés et de la gestion des tâches aux rapports d'analyse et au suivi des actifs.

Chaque plateforme MRM possède ses propres forces et faiblesses, il est donc important de prendre le temps d'étudier chacune d'entre elles avant de prendre une décision.

L'une des façons d'entamer ce processus de recherche est d'essayer ces logiciels de GRM. Avec ClickUp, vous avez accès à notre vaste bibliothèque de modèles marketing, à notre système de gestion des tâches et à bien d'autres choses encore. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour commencer à gérer vos ressources marketing comme un pro.