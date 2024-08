15 meilleurs générateurs de contenu par IA à essayer en 2024 (gratuits et payants)

L'intelligence artificielle fait fureur et ce n'est pas une surprise. Il existe tout un nouveau royaume d'outils conçus pour rendre le travail plus efficace et plus fluide. Pour de nombreuses entreprises, c'est une évidence. Le plus difficile est de choisir un bon outil parmi tous ceux qui inondent le marché.

Heureusement pour vous, nous avons élaboré ce guide pratique pour vous aider à trouver le meilleur générateur de contenu IA.

Que vous soyez un spécialiste du marketing à la recherche d'outils pour créer des e-mails ou un freelance cherchant à booster le contenu de votre blog, il y en a pour tous les goûts. Nous allons vous montrer comment choisir un excellent générateur de contenu IA et décomposer les meilleures options à essayer. ✨

Qu'est-ce qu'un générateur de contenu IA ?

Un générateur de contenu IA est un outil qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour créer du contenu original et pertinent. Ce contenu peut être utilisé pour des blogs, des sites web ou à d'autres fins. Les générateurs de contenu IA sont parfaits pour les entreprises qui souhaitent produire rapidement un contenu de haute qualité, mais qui n'ont pas le temps ou les ressources à consacrer à sa création de manière traditionnelle.

Que faut-il rechercher dans les générateurs de contenu IA ?

Les outils générateurs de contenu IA sont conçus pour vous faciliter la tâche, mais certains fonctionnent mieux que d'autres. Chaque équipe est différente et un outil qui fonctionne pour une entreprise peut ne pas être le meilleur choix pour une autre. Cependant, il y a certaines choses que tout bon générateur de contenu IA devrait avoir.

Voici les marqueurs d'un excellent générateur de contenu IA :

Facile à utiliser : Vous voudrez un outil qui ne prend pas beaucoup de temps à naviguer ou qui a une courbe d'apprentissage abrupte pour commencer. Recherchez des outils de contenu IA qui ont une interface intuitive et une interface utilisateur simple.

: Vous voudrez un outil qui ne prend pas beaucoup de temps à naviguer ou qui a une courbe d'apprentissage abrupte pour commencer. Recherchez des outils de contenu IA qui ont une interface intuitive et une interface utilisateur simple. Contenu de haute qualité : Évitez les outils d'IA de faible qualité qui produisent un contenu médiocre, truffé de fautes d'orthographe et de grammaire, voire de plagiat. Assurez-vous que le générateur que vous choisissez dispose de garanties et d'outils pour produire un contenu de qualité.

: Évitez les outils d'IA de faible qualité qui produisent un contenu médiocre, truffé de fautes d'orthographe et de grammaire, voire de plagiat. Assurez-vous que le générateur que vous choisissez dispose de garanties et d'outils pour produire un contenu de qualité. Variété des fonctionnalités : Recherchez des générateurs de contenu IA qui offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin. La personnalisation en fonction du ton, de l'image de marque et du type de contenu fait la différence entre un bon outil et un excellent.

: Recherchez des générateurs de contenu IA qui offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin. La personnalisation en fonction du ton, de l'image de marque et du type de contenu fait la différence entre un bon outil et un excellent. Les niveaux de tarification : De nombreux générateurs de contenu IA ont plusieurs paliers de tarification, ce qui permet de s'adapter facilement à votre entreprise, quel que soit votre budget. 🙌

Les 15 meilleurs générateurs de contenu IA à utiliser en 2024

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

ClickUp facilite le travail depuis des années. Parmi nos dernières offres, citons notre Outils d'IA pour la création de contenu . Notre outil de gestion de projet vous permet de collaborer entre services grâce à des outils tels que la gestion des tâches, des tableaux de bord de rapports et des modèles personnalisés.

Avec L'assistant d'écriture IA de ClickUp avec l'assistant de rédaction de ClickUp, générer des idées, écrire n'importe quel contenu comme un article de blog ou un e-mail de vente, et modifier le cours est plus facile que jamais. Collaborez au sein de l'outil, en rejoignant d'autres membres de l'équipe pour donner des commentaires et produire le meilleur contenu possible. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Éliminez le bloc de l'écrivain grâce aux suggestions d'idéation de l'IA pour tous les types de contenu - des e-mails et..descriptions de produits aux articles de blog, etc

Créez un contenu de haute qualité sans avoir besoin d'être un éditeur professionnel grâce à la fonctionnalité de révision qui facilite le nettoyage de votre travail

Modèles d'invitations, instructions IA pour vous aider à générer du contenu IA

Résumez facilement les points clés de votrecomme des études de cas et d'autres contenus

Limites de ClickUp :

Actuellement, il y a une liste d'attente, mais en tant qu'invité ou utilisateur du plan gratuit, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d'un accès anticipé

Le forfait Free Forever de ClickUp a un maximum de 5 Espaces, ce qui le rend difficile pour les grandes équipes

Prix ClickUp :

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois.

G2 : 4.7/5 (6,500+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,500+ avis)

2. Copysmith

Via Copysmith Copysmith est un outil de copywriting et de contenu IA optimisé pour le référencement, conçu pour le commerce électronique et les textes marketing. Créez facilement des descriptions de produits pour votre boutique en ligne en important votre catalogue de produits. Il s'intègre à une foule d'outils de commerce électronique, notamment Shopify et Amazon. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de Copysmith :

Créez du contenu par lots en quelques clics, afin de passer moins de temps sur des tâches fastidieuses et plus de temps à atteindre vos objectifs

Personnalisez le contenu pour un style de marque unique ou adaptez-le à plusieurs tons pour tous vos différents publics et pour atteindre vos objectifsstratégies de gestion de la marque* Concevoir vos propres outils pour vraiment booster la productivité grâce à leur intégration API

L'interface simple et l'interface sont faciles à utiliser et il n'y a pas de courbe d'apprentissage abrupte pour commencer à écrire un article de blog ou un texte publicitaire

Les limites de Copysmith :

Vous ne pouvez créer du contenu en vrac que si vous optez pour le forfait Pro

Il n'y a pas de niveaux de prix gratuits et le contenu du niveau le plus bas est limité à 20 000 mots par mois

Parfois, le générateur de contenu IA interprète mal vos données d'entrée, ce qui signifie que vous devrez être très attentif lors de la modification en cours

Prix de Copysmith :

Débutant : 19 $/mois

Pro : 49 $/mois

Enterprise : Prix personnalisés

Evaluations et critiques de Copysmith :

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (20+ commentaires)

3. Writesonic

Via Writesonic Writesonic est un outil de rédaction de contenu IA de premier plan, grâce à des dizaines de fonctionnalités qui le rendent.. utile pour à peu près n'importe quelle équipe de marketing . Créez un large intervalle de contenu, d'un simple article de blog aux étiquettes méta en passant par les publicités Facebook, communiqués de presse , messages sur les médias sociaux et un texte de site web adapté au référencement. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic :

Il y a plus de 100 fonctionnalités allant des vérificateurs de plagiat et des outils de paraphrase aux extracteurs de mots clés

Avec plus de 25 options linguistiques, créez du contenu pour une grande variété de publics

Conçu à partir de GPT-4 et non de GPT-3, vous disposerez des dernières technologies pour rédiger vos contenus

S'intègre à des dizaines d'outils de rédaction d'articles de blog, notamment WordPress, LinkedIn, le moteur de recherche de Google et des outils de référencement tels que SEMRush

Limites de Writesonic :

Il n'y a pas d'essais gratuits pour les équipes, car le niveau gratuit est limité à un utilisateur pour le contenu IA

Tous les forfaits ont des limites de crédit, vous devrez donc planifier à l'avance lors de la création de grands lots de contenu

Prix de Writesonic :

Essai gratuit : Un utilisateur avec un plafond de 10 000 mots par mois

Formulaire long : À partir de $$$$a par mois pour un utilisateur avec un plafond de 60 000 mots

Personnalisé : Prix spéciaux conçus pour les équipes et les entreprises (voir les prix suivantsAlternatives à Writesonic)

Evaluations et critiques de Writesonic :

G2 : 4.7/5 (1,700+ critiques)

Capterra : 4.8/5 (1,700+ commentaires)

Bonus : Check out 7 MODÈLES DE RÉDACTION DE CONTENU GRATUITS POUR UNE CRÉATION DE CONTENU PLUS RAPIDE

4. Kafkai

Via Kafkai Kafkai est un générateur de contenu IA gratuit qui vise à rendre la création de contenu plus abordable. Au lieu de dépenser des centaines de dollars pour un rédacteur, entrez une invite et quelques paramètres pour créer un contenu de haute qualité en quelques secondes. C'est idéal pour les équipes de marketing de contenu qui cherchent à créer des articles de blog sans beaucoup de travail lourd. Vous pouvez également utiliser cette Assistant de rédaction IA pour des modifications en cours sur des contenus nouveaux ou existants.

Les meilleures fonctionnalités de Kafkai :

Démarrez facilement dans l'interface simplifiée en choisissant votre niche dans la base de données, puis entrez une invite, un mot-clé pour le contenu IA

L'outil de contenu généré par l'IA utilise l'apprentissage automatique pour générer des articles faciles à lire - on ne dirait pas qu'un robot l'a écrit

Générez jusqu'à 10 articles à la fois et combinez différentes sections pour créer un article solide en quelques minutes

Les limites de Kafkai :

La qualité de l'écriture n'est pas la meilleure par rapport à d'autres générateurs de contenu IA, vous devrez donc faire une bonne quantité de modifications et de reformatage avant de publier

Certains utilisateurs ont trouvé que le contenu de l'IA était cotonneux

Prix de Kafkai :

Writer : 29 $/mois avec un maximum de 100 articles par mois

Salle de presse : 49 $/mois avec 250 articles par mois maximum

Presse d'imprimerie : 129 $/mois avec 1 000 articles par mois maximum

Imprimante industrielle : 199 $/mois avec 2 500 articles par mois maximum

Kafkai évaluations et critiques :

G2 : $$$A

Capterra : N/A

5. Jasper

Via Jasper L'outil de copywriting Jasper IA accélère l'exécution des projets en réduisant jusqu'à 80 % le temps passé sur un projet. Cela signifie un flux de travail plus rapide, un contenu de meilleure qualité et de meilleurs résultats. Grâce à plusieurs fonctionnalités, utilisez-le pour créer tout, des sonnets et des poèmes aux textes publicitaires de format court et aux contenus de format long tels qu'un article de blog. 📜

Jasper meilleures fonctionnalités :

LeL'extension Google Chrome rend la rédaction de contenu IA plus rapide pour les blogs et les entreprises

Avec plus de 50 cas d'utilisation, elle est idéale pour tout le monde, des équipes de marketing numérique aux services commerciaux en passant par les artistes et les rédacteurs d'articles de blog

SonOutils d'écriture IA apprennent de votre marque au fur et à mesure que vous créez du contenu, en affinant le ton de votre voix pour un contenu unique qui vous marque

L'interface utilisateur offre des fonctions rationalisées sans courbe d'apprentissage abrupte

Le contenu IA exempt de plagiat vous permet de consacrer moins de temps à la modification en cours et plus de temps à la création

Jasper Art pourGénération d'art par l'IA Limites de Jasper :

Vous ne pouvez pas travailler hors ligne - donc pas de travail en plein vol, sur une plage télétravail ou partout où vous n'avez pas d'accès à Internet

Jasper est plus cher que d'autres générateurs de contenu IA, ce qui limite son utilité aux équipes et aux individus qui disposent d'un capital plus important à dépenser

Prix de Jasper :

Créateur : À partir de 39 $/mois (un utilisateur)

Teams : À partir de 99 $/mois (trois utilisateurs, avec possibilité d'en ajouter jusqu'à sept autres)

Business : Tarification personnalisée (à partir de 10 membres de l'équipe)

G2 : 4.7/5 (1,200+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (1,700+ commentaires)

Check out these CLICKUP !

6. Copie.IA

Via Copie.IA La copie.ai générateur de texte est un outil conçu pour les équipes cherchant à rationaliser leur production de contenu de production de contenu. Pour créer les lignes directrices de la marque écrire des blogs, ou faire des forfaits marketing il suffit d'entrer votre type de contenu, d'ajouter un peu de contexte et de modifier légèrement les résultats.

Grâce à ce générateur de contenu IA gratuit, vous obtiendrez en quelques minutes un contenu répondant à vos objectifs marketing ou Business. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA :

Avec plus de 90 modèles, il est facile de..d'augmenter la productivité et de créer différents types de contenus originaux

L'outil de rédaction IA assiste plus de 25 langues, ce qui le rend idéal pour les entreprises dont le public est réparti dans le monde entier

Le vérificateur de plagiat garantit que le texte généré est unique, qu'il s'agisse de créer des textes publicitaires, des biographies d'équipes ou des articles d'IA pour votre blog

Limites de Copy.ai :

Certains utilisateurs ont trouvé que le contenu long formulaire nécessitait de lourdes modifications en cours par rapport à d'autres générateurs de contenu IA

Le contenu généré par l'IA est original, mais il pourrait s'améliorer davantage sur l'incorporation de la voix de la marque

L'option gratuite de générateur de contenu IA est limitée à 2 000 mots par mois (vérifiez ces..Alternatives à Copy.IA)

Prix de Copy.ai :

Free : Un utilisateur, limite de 2 000 mots par mois

Pro : 36 $ par mois, jusqu'à cinq utilisateurs et des mots illimités

Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : $$$A

Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

7. Rytr

Via Rytr Avec le générateur de contenu Rytr IA, trouvez des idées de contenu en un clin d'œil pour vaincre le bloc de la rédaction. Une fois que vous avez une idée en tête, il suffit de quelques clics pour produire différents types de contenu. Transformez vos idées en une équipe commerciale ou en un article de blog en choisissant parmi la vaste bibliothèque de modèles.

Outre le nouveau contenu, vous pouvez également télécharger du contenu existant et utiliser le rédacteur IA pour la vérification orthographique et le plagiat afin de le rendre prêt à être publié.

Rytr meilleures fonctionnalités :

Plus de 40 modèles vous permettent de créer le contenu dont vous avez besoin

20 paramètres différents de style de voix facilitent plus que jamais l'intégration de votre image de marque dans votre travail

Mise en œuvre des formules AIDA et PAS pour réduire le temps nécessaire à la modification en cours du contenu généré

Un générateur d'images IA vous permet de créer des graphiques pour accompagner votre contenu

Option gratuite de générateur de contenu IA pour les utilisateurs individuels

Limites de Rytr :

Même les forfaits payants sont limités à un utilisateur et vous devrez payer pour le plan de plus haut niveau pour éviter les limites de caractères

Le contenu écrit est de haute qualité, mais certains utilisateurs ont trouvé du plagiat lors de l'utilisation de l'outil

Prix de Rytr :

Free

Économique : 9 $/mois

Unlimited : 29$/mois

G2 : 4.7/5 (750+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (9+ avis)

8. ContentBot

Via ContentBot ContentBot est l'un des nouveaux générateurs de contenu IA conçus pour créer des articles de blog des textes marketing et des pages d'atterrissage.

Générez un tout nouveau contenu SEO pour générer du trafic sur le blog ou utilisez-le pour reformuler le contenu existant lorsque vous faites des optimisations.

Les meilleures fonctionnalités de ContentBot :

45 cas d'utilisation pour créer un énorme intervalle de contenu

L'outil d'inspiration IA envoie des sujets quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et des idées de blog pour rendre votre planification de contenu plus créative

Avec plus de 110 langues, c'est l'un des outils d'IA les plus complets

Limites de ContentBot :

Le contenu est limité à 250 mots à la fois. Pour plus de mots, vous devrez cliquer à nouveau sur le bouton "écrire pour moi", ce qui rend difficile la génération de pièces plus longues

Certains utilisateurs ont trouvé que le contenu avait un niveau de lecture plus élevé, ce qui rend difficile la création de contenu pour des publics plus récents

Il ne s'agit pas d'un générateur de contenu IA gratuit

Prix de ContentBot :

Prépayé : 1 $ pour 1 000 mots

Starter : 19$/mois pour 50,000 mots par mois

Premium : 59 $/mois pour 150 000 mots par mois

Premium+ : 99 $/mois pour 400 000 mots par mois

Évaluations et critiques de ContentBot :

G2 : 4.8/5 (120+ commentaires)

Capterra : N/A

9. Wordtune

Via Wordtune Wordtune est un outil d'élaboration de contenu par l'IA destiné aux particuliers et aux propriétaires d'entreprises qui souhaitent gagner du temps et de l'argent lors de l'élaboration du contenu.

L'interface simple n'a pas de cloches ou de sifflets - l'accent est mis ici sur la génération d'un bon contenu par son rédacteur IA.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune :

S'intègre à Microsoft Word, iOS et Google Chrome pour faciliter la modification en cours et la rédaction

Utilisez la fonctionnalité de synonymes pour trouver de nouvelles façons de dire les choses

Avec le résumeur de vidéos YouTube, réutilisez votre contenu des plates-formes vidéo vers des blogs et des e-mails écrits

L'une des rares options pour un générateur de contenu IA gratuit

Les limites de Wordtune :

Il n'y a pas une tonne de fonctionnalités, donc si vous avez besoin d'un outil qui offre des paramètres de style de voix et des centaines de modèles, ce n'est pas la meilleure option

Wordtune modifie parfois le sens du texte lorsqu'il tente de le reformuler

Prix de Wordtune :

Free : 0 $ avec 10 itérations par jour

Premium : 9,99 $/mois avec illimitécréation de contenu pour un utilisateur

Premium pour les équipes : Tarification personnalisée pour les équipes de créateurs de contenu

Wordtune évaluations et critiques :

G2 : 4.4 /5 (60+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (70+ avis)

Check out these Wordtune alternatives !

10. ParagrapheAI

Via ParagrapheAI Avec ParagraphAI, créez rapidement du matériel écrit - de la calendriers de contenu et des manuels techniques, des listes de biens immobiliers et des CV. Montez le contenu depuis n'importe quel appareil, que vous utilisiez un Android ou un iPhone ou que vous travailliez depuis un ordinateur de bureau.

Les meilleures fonctionnalités de ParagraphAI :

Le vérificateur de plagiat et le vérificateur d'orthographe et de grammaire améliorent votre écriture grâce à un retour d'information concis

Avec les réponses automatisées, répondez aux e-mails et aux commentaires de blog plus rapidement qu'avant

Créez différents types de contenu tout en maintenant l'identité de votre marque grâce à l'outil de personnalisation de la voix

Limites de ParagraphAI :

L'outil reformule parfois le contenu que vous avez saisi, plutôt que d'ajouter du contexte ou de générer de nouvelles idées

Certaines des informations générées sont très basiques, ce qui rend difficile la rédaction d'articles sur des sujets complexes que vous ne connaissez peut-être pas très bien

Pas d'option gratuite de générateur de contenu IA

Prix de ParagraphAI :

Étudiant : 9,99 $/mois pour les étudiants uniquement

Professionnel : 12,49 $/mois avec génération de contenu illimité

Teams : Prix personnalisé

Évaluations et critiques de ParagraphAI :

G2 : 5/5 (4+ commentaires)

Capterra : 4/5 (1+ avis)

11. QuillBot

Via QuillBot QuillBot s'appuie sur des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour offrir sept modes d'écriture distincts, chacun répondant à un style ou à un ton spécifique. Les utilisateurs peuvent personnaliser le résultat selon leurs préférences, ce qui en fait un excellent choix pour divers besoins de contenu.

QuillBot est également doté d'une fonction de thésaurus intégrée, qui facilite le choix des mots et diversifie le vocabulaire. Que vous cherchiez à simplifier un texte complexe ou à ajouter de l'élégance à vos écrits, QuillBot offre une solution pratique qui permet de gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Intégrations dans Chrome et Microsoft Word

Assistance croissante pour les langues étrangères, y compris les capacités de traduction

Simple et facile à utiliser lorsque vous avez juste besoin de reformuler ou de vérifier du contenu

Puissant outil de recherche de synonymes qui propose des suggestions et vous laisse choisir

La version gratuite couvre les bases de la paraphrase et de la vérification grammaticale

Limites de QuillBot

Chaque fonction a sa propre interface utilisateur

La précision grammaticale pourrait être meilleure

À ne pas toujours tout paraphraser

Prix de QuillBot

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: $19.95/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

Try out these QuillBot alternatives !

12. Écriture rapide

via Écriture rapide SpeedWrite est un générateur de contenu IA qui peut révolutionner votre processus de création de contenu. Il s'appuie sur des algorithmes avancés et des techniques d'apprentissage automatique pour rédiger un contenu de haute qualité adapté à vos besoins en quelques minutes.

L'outil est conçu pour comprendre le contexte, ce qui garantit que votre contenu est non seulement grammaticalement correct, mais aussi pertinent et engageant.

Speedwrite meilleures fonctionnalités

Convertit rapidement n'importe quel texte en un nouveau contenu grâce à des fonctions de paraphrase

Améliore la numérisation du contenu grâce aux sauts de ligne

Limites de Speedwrite

Comparé à d'autres outils, il n'est pas idéal pour créer du contenu à partir de zéro

Pas d'options pour modérer le ton, le style et la langue du contenu

Prix de Speedwrite

Abonnement mensuel : 19,99 $ par mois

19,99 $ par mois Abonnement semestriel: 11,65 $ par mois, facturé à 69,95

11,65 $ par mois, facturé à 69,95 Abonnement annuel: $8.33 par mois, facturé à $99.95

Aucune critique sur G2 ou Capterra

Check out these Les alternatives à l'écriture rapide !

13. Frase

via Frase Frase est un générateur de contenu IA de pointe qui se démarque dans le paysage numérique.

Son approche de la création de contenu pilotée par algorithme est à la fois innovante et efficace, permettant la génération automatique de contenu de haute qualité, optimisé pour le référencement. Frase utilise l'intelligence artificielle pour comprendre l'intention des utilisateurs, répondre aux questions des clients et fournir des briefs de contenu axés sur les données.

Avec Frase, le processus de création de contenu engageant, pertinent et utile n'a jamais été aussi facile et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Fournit des recherches rapides et détaillées sur Internet

Offre un aperçu complet des sujets

Génère automatiquement des notes de contenu

Limites de la Frase

Fonctionnalités organisationnelles manquantes

Pas de vérificateur de plagiat

Peut être coûteux

Prix de Frase

Solo: $14.99/mois

$14.99/mois Basic: $44.99/mois

$44.99/mois Teams: $114.99/mois

G2: 4.9/5 (280+ commentaires)

4.9/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (320+ commentaires)

14. Tous les mots

via Tout mot Anyword est un générateur de contenu IA innovant qui exploite des modèles de langage avancés pour générer du contenu persuasif et engageant.

Il se distingue par sa fonctionnalité " Predictive Performance ", qui permet aux utilisateurs de prédire l'efficacité de leur contenu, pour au final améliorer les taux d'engagement.

Anyword assiste une multitude de besoins en matière de création de contenu, de la création de copies publicitaires et d'articles de blog convaincants à la rédaction d'e-mails persuasifs et de mises à jour sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Comprend les requêtes, les nuances et le contexte de l'utilisateur

Style et ton personnalisables pour améliorer la qualité du contenu la gestion de la marque par la cohérence de l'ensemble du contenu

Les limites d'Anyword

Forfait Free limité

Absence de modèles communs comme les titres, les méta-descriptions et les posts sur les médias sociaux

Prix d'Anyword

Démarrage: 39 $/mois

39 $/mois **Teams : 79$/mois

Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (1100+ commentaires)

4.8/5 (1100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

15. WordAi

via WordAI WordAI s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués pour produire un contenu unique de haute qualité en quelques secondes.

Contrairement aux spinners de contenu traditionnels, WordAI excelle dans la compréhension du contexte et des nuances du langage, ce qui garantit que le texte généré conserve un flux naturel et une bonne lisibilité. Idéal pour les blogueurs, les spécialistes du marketing numérique et les experts en référencement, WordAI est un outil puissant qui permet d'intensifier rapidement les efforts de création de contenu tout en maintenant un niveau impressionnant de qualité et d'authentification.

Les meilleures fonctionnalités de WordAI

Utilise des techniques NLP avancées pour reformuler et réécrire

Produit du matériel lisible et naturel

Comprend le contexte du texte

Les limites de WordAi

Peut avoir des difficultés avec des sujets complexes

Les forfaits peuvent être onéreux pour les petites organisations et les utilisateurs individuels

Prix de WordAi

Démarrage: 9 $/mois facturés annuellement

9 $/mois facturés annuellement Power: 27 $/mois facturés annuellement

27 $/mois facturés annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5 (15+ commentaires)

3.9/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (10+ commentaires)

Choisir un générateur de contenu IA pour votre équipe

Avec autant de fonctionnalités différentes, il n'y a pas un générateur de contenu IA spécifique qui convienne le mieux à toutes les entreprises. Vous devrez réfléchir à l'utilisation que vous souhaitez faire de l'outil L'outil IA , quelles intégrations et fonctionnalités sont importantes pour vos entreprises, et équilibrez cela avec votre budget pour trouver le meilleur.

Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ClickUp . De l'assistant de rédaction IA aux outils de gestion de projet, c'est une option pleine de fonctionnalités pour rationaliser vos flux de travail.