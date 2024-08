11 Meilleures alternatives à Quillbot pour l'écriture AI en 2024

Vous avez une semaine de travail chargée, vous vous efforcez de respecter les délais, vous préparez de nombreux articles et vous essayez de gérer une montagne de tâches qui ne cesse de s'accumuler.

En tant que spécialiste du marketing dynamique ou rédacteur polyvalent, vous êtes sans doute familier de ce genre de jonglage et changement de contexte . Dans cet univers trépidant, chaque seconde économisée est précieuse. C'est ici que Les outils d'écriture de l'IA comme Quillbot, viennent à la rescousse.

Mais que se passe-t-il lorsque vous avez besoin d'un peu plus que ce qu'offre Quillbot ? Et si nous vous disions qu'il existe tout un univers d'alternatives à Quillbot ?

Une gamme passionnante d'outils désireux de donner un coup de main à votre processus de création de contenu, conçus pour alimenter votre créativité, stimuler votre productivité et ajouter une touche de magie à votre travail. Tout cela en vous laissant le contrôle de votre contenu.

Dans cet article, nous allons naviguer ensemble dans ce paysage d'alternatives de pointe à Quillbot. Nous jetterons un coup d'œil sous le capot de ces outils, en examinant comment ils peuvent amplifier vos prouesses d'écriture et dynamiser vos plans de marketing.

N'oubliez pas que vous ne choisissez pas seulement un outil, vous choisissez un partenaire pour vos aventures d'écriture.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Quillbot ?

La meilleure alternative à Quillbot vous permettra de gagner du temps, de ménager votre portefeuille et de disposer d'un correcteur grammatical détaillé, le tout à partir d'un outil de traitement de l'arrivée naturelle vraiment puissant. Mais avant de vous jeter à l'eau, il est essentiel de savoir ce qui fait une bonne alternative à Quillbot, qui vous aidera à créer un contenu dont vous serez fier :

Traitement du langage naturel: Vous voulez unOutil d'IA qui écrive comme un humain. Une alternative à Quillbot devrait créer du contenu long format qui coule sans effort et qui a du sens. n bref, votre partenaire IA devrait être un expert en rédaction et un excellent outil de paraphrase - et pas seulement un générateur de mots

Personnalisation: Votre outil de rédaction doit s'adapter à vous, et non l'inverse. Recherchez des solutions qui vous permettent de définir le ton, le style et la complexité de votre contenu

Interface conviviale: Un excellent outil de rédaction doit être intuitif et facile à naviguer. Si vous passez plus de temps à comprendre le logiciel qu'à écrire, c'est un signal d'alarme

Outils d'édition robustes: Il est tout aussi important de peaufiner votre contenu que de le rédiger. L'outil idéal doit offrir de solides capacités d'édition, depuis les fonctions de vérification grammaticale de base jusqu'aux commentaires plus nuancés sur le style et la structure de l'écriture

Intégrations: Recherchez des alternatives à Quillbot qui s'intègrent de manière transparente à d'autres outils de votre flux de travail, qu'il s'agisse de votre logiciel préféré, de votre site web ou de votre logiciel de gestion de contenu outil de gestion de projet ou de votre traitement de texte préféré

Les 11 meilleures alternatives à Quillbot à utiliser en 2024

Prêt à rencontrer vos compagnons d'écriture potentiels ? Nous avons exploré le vaste paysage des Assistants d'écriture IA et nous avons trié sur le volet les 11 meilleures alternatives à Quillbot pour booster votre processus d'écriture en 2024.

Chacune de ces options apporte son propre flair unique à la table, offrant un mélange de traitement du langage naturel, de personnalisation, d'interfaces conviviales, d'outils d'édition puissants et d'intégrations transparentes. Préparez-vous à explorer ces concurrents de premier plan, prêts à vous aider à créer un contenu à fort taux de conversion, convaincant et engageant, afin de laisser une impression durable.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux courriels et plus encore

ClickUp est un logiciel polyvalent logiciel de gestion de projet gratuit qui comprend désormais un outil de création de contenu alimenté par l'intelligence artificielle avec ClickUp AI . Cette fonction innovante est un outil tout-en-un qui aide à générer des idées, le copywriting la rédaction, l'édition de courriels et le résumé de textes, le tout avec des messages-guides spécifiques à votre département.

Sa particularité réside dans l'intégration transparente de la création de contenu et de la gestion de projet. Pour les équipes de divers secteurs d'activité, il s'agit d'un ensemble complet qui permet la collaboration tout en maintenant un flux de travail unifié pour le développement de contenu, qu'il s'agisse de vos propres écrits ou non.

Idéal pour la recherche de contenu, l'idéation, la vérification grammaticale, la rédaction et l'automatisation, ClickUp AI s'assure que vos besoins en contenu de haute qualité sont satisfaits. Son tableau de bord de reporting en temps réel vous permet d'avoir une vision personnalisée de vos tâches en cours.

Avec toutes les fonctionnalités et la commodité accrue de l'automatisation, des modèles personnalisés et des capacités d'intégration, ClickUp est un outil puissant pour tous les secteurs de votre organisation et tous les styles d'écriture.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

L'IA de ClickUp aide à générer des idées et à rédiger des contenus grâce à plus de 100 outils basés sur la recherche

Le tableau de bord de reporting en temps réel permet d'avoir une vue d'ensemble du travail en cours

L'automatisation personnalisée et préconstruite vous permet de gagner du temps sur les actions de routine

Se connecte à plus de 1 000 applications de travail

Choisissez parmi une bibliothèque demodèles de marketing pour lancer votre processus

Vérificateur de grammaire, optimisation de la qualité de l'écriture et outils de synthèse pour rationaliser les processus

Limites de ClickUp

La version gratuite de ClickUp n'inclut pas les fonctions d'intelligence artificielle

Bien qu'il s'agisse d'un outil globalement puissant, certaines fonctions de personnalisation peuvent s'avérer difficiles à mettre en œuvre

Prix de ClickUp

ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois.

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Jasper

via Jasper Cet outil de rédaction d'IA brille par sa simplicité et sa précision. Connu pour son approche sans fioritures, Jasper est apprécié pour sa précision prédictive et ses résultats de qualité professionnelle. Son mode Boss, une fonction qui aide à générer du contenu de longue durée, et Jasper Chat, un chatbot d'IA interactif, se distinguent dans la foule.

L'outil propose également AI Art pour la création de vignettes et d'illustrations, s'intègre à SurferSEO pour l'optimisation des mots clés et à Grammarly pour la vérification de la grammaire. Pour les spécialistes du marketing à la recherche d'une facilité d'utilisation et d'une outil de création de contenu jasper est un choix de premier ordre.

Ses invites prédéfinies permettent de rationaliser le processus de création de contenu et de le rendre plus efficace. Malgré quelques limitations, ses capacités en font un concurrent de taille.

Les meilleures caractéristiques de Jasper

Générer rapidement du contenu grâce à un chatbot IA interactif

Créez des vignettes, des illustrations et des publicités

Rédiger en plusieurs langues

Limites de Jasper

Absence d'outils natifs pour le référencement et l'optimisation du contenu

Pas de version gratuite disponible

La version Premium peut être coûteuse pour les petites entreprises

Prix de Jasper

Créateur: 39 $/mois facturés annuellement

39 $/mois facturés annuellement Équipes: 99 $/mois facturés annuellement

99 $/mois facturés annuellement Entreprise: Contacter pour les tarifs

Jasper ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

3. Frase

via Frase Ne cherchez pas plus loin que Frase pour une solution unique pour Recherche SEO et création de contenu pilotée par l'IA . Il s'agit d'un outil intuitif qui fusionne ces capacités pour une génération de contenu facile et rapide.

Sa principale caractéristique est sa capacité à rechercher des informations spécifiques sur l'internet en quelques secondes et à produire un contenu de haute qualité de haute qualité . Le tout est complété par une interface utilisateur/UX intelligemment conçue qui offre aux rédacteurs une vue d'ensemble de leur sujet de recherche.

En tant qu'outil qui accorde autant d'importance au référencement qu'à la la création de contenu frase se distingue également comme l'une des meilleures alternatives à Quillbot grâce à sa fonction de comparaison et d'optimisation du contenu par rapport aux 20 premiers résultats de recherche de Google. Pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs axés sur le référencement, cet outil peut changer la donne.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Permet d'effectuer des recherches détaillées et rapides sur Internet

Offre une vue d'ensemble d'un sujet de recherche (par exemple, les articles de blog, le contenu marketing),descriptions de produitspages de vente, mémoires de référencement)

Permet l'optimisation par rapport aux principaux résultats de recherche de Google

Limitations de la base de données

Manque de fonctions d'organisation du contenu

Pas de vérificateur de plagiat intégré

La version Premium peut être coûteuse pour les petites équipes

Prix de Frase

Solo: $14.99/mois

$14.99/mois Basic: $44.99/mois

$44.99/mois Equipe: $114.99/mois

Frase ratings and reviews

G2: 4.9/5 (280+ commentaires)

4.9/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (320+ commentaires)

4. Wordtune

Via Wordtune Wordtune est un compagnon d'écriture doté de fonctionnalités telles qu'un éditeur, un correcteur d'épreuves, un vérificateur de ton, un traducteur et un thésaurus. Cet outil d'écriture AI se distingue par sa capacité à corriger les phrases automatiquement et à suggérer de meilleurs mots, ce qui est idéal pour les rédacteurs à la recherche d'un correcteur grammatical et d'une orthographe de base améliorée.

Son principal argument de vente est l'intégration transparente avec les plateformes d'écriture par le biais d'une extension de navigateur ou d'une application de bureau. Les suggestions de Wordtune améliorent souvent la clarté et l'efficacité de l'écriture, en proposant un large éventail de formulations alternatives et de choix de mots adaptés au contexte spécifique.

Les meilleures caractéristiques de Wordtune

Corrige automatiquement les phrases et suggère de meilleurs mots

Intègre un éditeur, un correcteur d'épreuves, un vérificateur de ton, un traducteur et un thésaurus

L'outil de paraphrase offre un large éventail de formulations et de choix de mots alternatifs

Limites de Wordtune

Nombre d'exécutions limité par jour sur la version gratuite de l'outil en ligne

Certains utilisateurs ont remarqué que la fonction de suggestion de phrases était lente

Prix de Wordtune

**Gratuit

Premium: 9,99 $/mois facturé annuellement

9,99 $/mois facturé annuellement Premium pour les équipes: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (65+ commentaires)

4.5/5 (65+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (70+ commentaires)

5. Écriture

Writesonic exemple

Profitez d'une gamme de fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, la capacité de télécharger plusieurs articles vers les médias sociaux, et une interface utilisateur intuitive lorsque vous vous inscrivez avec Writesonic.

C'est l'outil idéal pour les personnes qui luttent contre l'angoisse de la page blanche ou qui cherchent à améliorer leur qualité d'écriture. Avec des suggestions et des idées générées par l'IA et la capacité de suggérer des mots-clés favorables au référencement, Writesonic est un outil utile pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing.

La caractéristique la plus remarquable est sa capacité à vous aider à créer des légendes Instagram uniques, des articles LinkedIn et à changer le ton du contenu, une polyvalence qui le distingue dans le domaine des outils d'IA.

Writesonic meilleures fonctionnalités

Permet de créer et de partager facilement du contenu grâce à des modèles personnalisables et au partage automatique

Suggère des mots-clés pour améliorer l'optimisation SEO afin de mieux classer le contenu dans les moteurs de recherche

Outil de paraphrase dédié pourles biographies professionnellesles articles de LinkedIn et d'autres contenus sociaux

Parmi les alternatives gratuites à Quillbot, cet outil fonctionne comme un véritable assistant de rédaction pour ceux qui ont un budget limité

Limites de Writesonic

Utilise des crédits pour des modifications mineures et, par conséquent, le système basé sur les crédits peut être frustrant lorsque l'on essaie de générer un contenu satisfaisant

Prix de Writesonic

**Gratuit

Pro: 12,67 $/mont h*

12,67 $/mont Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,780+ reviews)

4.7/5 (1,780+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,770+ reviews)

6. Écriture rapide

via Écriture rapide Speedwrite, comme son nom l'indique, permet d'accélérer grâce à son générateur de texte automatique . C'est un gagnant parmi les outils de réécriture d'articles les outils de réécriture d'articles sont parfaits pour créer des versions uniques d'un contenu existant - une fonction utile pour la création de liens et d'autres stratégies de marketing.

Vous pouvez ajouter des sauts de ligne qui facilitent la lecture du contenu, ce qui distingue Speedwrite des autres générateurs de contenu par IA.

Bien qu'il soit l'un des meilleurs outils de paraphrase et qu'il soit idéal pour la production rapide de contenu, Speedwrite n'est peut-être pas l'outil idéal pour créer des contenus longs à partir de zéro ou pour modérer le ton et le style d'un contenu.

Les meilleures caractéristiques de Speedwrite

Convertit rapidement n'importe quel texte en un nouveau contenu grâce à ses capacités de paraphrase

Améliore la numérisation du contenu grâce aux sauts de ligne

Limites de Speedwrite

Par rapport à d'autres outils, il n'est pas idéal pour créer du contenu à partir de zéro

Pas d'options pour modérer le ton, le style et la langue du contenu

Prix de Speedwrite

Abonnement mensuel: 19,99 $ par mois

19,99 $ par mois Abonnement semestriel: 11,65 $ par mois, facturé à 69,95

11,65 $ par mois, facturé à 69,95 Abonnement annuel: $8.33 par mois, facturé à $99.95

Aucune critique sur G2 ou Capterra

7. Copysmith

via Copysmith Accédez à une vaste bibliothèque de modèles avec Copysmith, un outil polyvalent de création de contenu par IA. Grâce à cette alternative à Quillbot, vous pouvez transformer en quelques minutes des idées de billets de blog bruts en contenus bien rédigés. Ses principales fonctionnalités comprennent un réécrivain de contenu, un outil de description de produit et des modèles de publicité Facebook.

En outre, l'extension Chrome et les tutoriels utiles rendent l'outil encore plus convivial. Malgré certaines limitations au niveau de l'interface et de la génération de contenu, Copysmith reste un outil utile pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing en raison de sa gamme de modèles et de son engagement à apporter des améliorations continues sur la base des commentaires des utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Copysmith

Large éventail de modèles, des descriptions de produits aux modèles de publicités Facebook

Le réécrivain de contenu aide à reformuler et à améliorer le contenu

Mises à jour constantes basées sur les commentaires des utilisateurs et les idées de l'équipe

Limites de Copysmith

Le contenu généré peut nécessiter plusieurs itérations

Les utilisateurs ont fait remarquer qu'un contenu non pertinent est parfois généré pour les blogs de longue durée

Prix de Copysmith

Débutant Annuel: $228/an

$228/an Pro Annual: $490/an

$490/an Plans d'entreprise: Contacter pour les prix

Copysmith ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

8. Tous les mots

via Tout mot Rencontrez Anyword, une puissance dans le domaine de la création de contenu par intelligence artificielle, connue pour sa précision et ses suggestions de contenu étonnantes. Son chat IA est doté d'une compréhension exceptionnelle du langage naturel, qui lui permet de comprendre les requêtes des utilisateurs, les nuances et le contexte sans effort.

Cette capacité garantit des réponses précises et adaptées au contexte. L'application vous permet de nommer différents mots et de sélectionner le ton et le style de votre texte, en veillant à ce qu'il s'aligne parfaitement sur le message de votre marque.

Les meilleures caractéristiques d'Anyword

Comprend les requêtes, les nuances et le contexte de l'utilisateur

Amélioration du ton et du style personnalisables la gestion de la marque grâce à la cohérence de l'ensemble du contenu

Limites d'Anyword

Crédits gratuits limités

Absence de plusieurs modèles comme les méta-descriptions, les titres et les publications sur les médias sociaux

Prix d'Anyword

Débutant: 39$/mois

39$/mois Équipes pilotées par les données: 79 $/mois

79 $/mois Entreprises: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (1,170+ reviews)

4.8/5 (1,170+ reviews) Capterra: 4.8/5 (380+ avis)

9. WordAi

via WordAI WordAi est une alternative à Quillbot qui se distingue en tant qu'outil de réécriture et de paraphrase automatique. En utilisant des techniques NLP avancées, WordAi comprend le sens et le contexte du texte pour produire des réécritures précises et semblables à celles d'un humain.

Les sujets complexes ou spécialisés peuvent représenter un défi pour cette alternative à Quillbot, mais son contenu de haute qualité et sa lisibilité humaine en font un concurrent de poids sur le marché.

Les meilleures caractéristiques de WordAi

Utilise des techniques NLP avancées pour réécrire et reformuler le texte

Produit des textes naturels et lisibles

Comprend le sens et le contexte du texte

Limites de WordAi

Certains utilisateurs ont signalé que l'outil pouvait avoir des difficultés avec des sujets complexes ou spécialisés

La version Premium peut être coûteuse pour les petites organisations et les utilisateurs individuels

Prix de WordAi

Débutant: 9 $/mois facturés annuellement

9 $/mois facturés annuellement Power: 27 $/mois facturés annuellement

27 $/mois facturés annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5 (15+ commentaires)

3.9/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (10+ commentaires)

10. Copie.ai

Copie.ai exemple

Copy.ai se distingue par sa capacité à fournir un contexte clair pour la création de contenu, ce qui en fait un outil de choix pour les textes de vente personnalisés, les courriels de sensibilisation à froid, les articles de blog, etc.

Cette alternative à Quillbot propose également un chatbot IA, des messages prédéfinis et la possibilité d'adapter le texte généré à la voix et au ton de votre marque. Malgré quelques répétitions dans les contenus volumineux et l'absence d'un vérificateur de plagiat dans la version gratuite, la polyvalence de Copy.ai et le soutien de la communauté en font un outil remarquable dans le domaine de la création de contenu par l'IA.

Les meilleures caractéristiques de Copy.ai

Prend en charge plusieurs langues

Génère des textes de vente personnalisés, des courriels de sensibilisation à froid, des articles de blog, etc.

Une communauté de rédacteurs utiles pour les commentaires et les suggestions.

Limitations de Copy.ai

Pas de vérificateur de plagiat dans la version gratuite

Certains utilisateurs ont signalé des répétitions dans des contenus volumineux

Prix de Copy.ai

**Gratuit

Pro: 36$/mois

36$/mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/7 (50+ avis)

11. Copymatic

via Copymatique Copymatic est un outil de rédaction IA qui a attiré l'attention de la communauté des rédacteurs en raison de ses fonctions intuitives et faciles à utiliser. Il offre une gamme d'outils d'édition automatisés qui aident les rédacteurs à créer du contenu rapidement et avec précision.

Contrairement à d'autres outils, Copymatic AI peut générer un contenu unique en utilisant des algorithmes de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique.

Les meilleures caractéristiques de Copymatic

Capacités de création de contenu

Utilise une suite d'outils d'IA sur Internet grâce à son extension Chrome

Comprend un assistant de chat IA - CopyChat - pour résumer le contenu en ligne

Limites de Copymatic

Les réécritures sont payantes, ce qui peut s'avérer coûteux par rapport à d'autres outils de création de contenu par IA

Problèmes de ton ou de style

Prix de Copymatic

Pro: 29 $ par utilisateur et par mois

29 $ par utilisateur et par mois Équipe: 49 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

49 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Entreprise: 99 $ par mois (jusqu'à 25 utilisateurs)

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ commentaires)

4.8/5 (1250+ commentaires) G2: 4.7/5 (29 commentaires)

Exploiter l'écriture alimentée par l'IA avec les alternatives de Quillbot

Dans le grand schéma de la création de contenu, les assistants d'IA ont débloqué un énorme potentiel. L'intelligence artificielle a apporté une solution à des défis courants tels que le syndrome de la page blanche et le syndrome de la page blanche les contraintes de temps tout en améliorant la créativité et la productivité.

Parmi toutes les alternatives de Quillbot disponibles, ClickUp impressionne par son mélange innovant de productivité et d'IA pour générer du contenu. Cette intégration de gestion des tâches et l'assistance de l'IA dans une plateforme unique en font un choix puissant pour les rédacteurs et les spécialistes du marketing qui cherchent à rationaliser leur processus de création de contenu.

En combinant les forces de l'IA avec d'autres fonctions de gestion de la productivité, ClickUp vous garantit que vous êtes bien équipé pour élever votre contenu à de nouveaux sommets. Votre voyage vers une création de contenu plus efficace et plus innovante commence ici !