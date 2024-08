10 Générateurs de bio AI professionnels à essayer en 2024

Vous devez rédiger une biographie professionnelle pour une proposition ou un entretien d'embauche ? Même si vous n'avez aucune idée de par où commencer - le bloc de l'écrivain est une chose bien réelle - vous pouvez vous détendre. L'intelligence artificielle (IA) est là pour vous aider. 🙌

Un outil d'écriture IA comme un générateur de biographies peut mettre en valeur votre marque personnelle, stimuler votre présence en ligne et augmenter vos chances d'impressionner des employeurs potentiels. Que demander de plus ?

Alors, irez-vous à l'ancienne et utiliserez-vous un modèle de bio pour essayer de rédiger vous-même une bio de profil convaincante ? Ou allez-vous profiter des dernières technologies et demander à des générateurs de bio IA de le faire à votre place ?

Indice : ces derniers vous feront gagner du temps et de l'énergie - et feront probablement un meilleur travail aussi. 🛠️

Qu'est-ce qu'un bio-générateur ?

Un bio-générateur IA est un outil de productivité qui vous aide travailler plus vite et non plus difficilement. C'est la création de contenu en toute simplicité.

Dans le cas d'un générateur de bio, c'est un rédacteur IA qui crée une bio accrocheuse et engageante pour que votre cible puisse vous voir sous votre meilleur jour. 🤩

Lorsque vous cherchez un emploi, que vous travaillez en freelance, que vous créez un profil d'auteur ou de conférencier, ou que vous démarrez votre propre entreprise, un générateur de bio personnelle vous aide à créer une excellente première impression - sans partir de zéro. Que vous rédigiez une courte biographie qui se concentre uniquement sur quelques points clés ou une biographie plus longue qui met en valeur vos certifications, vos compétences et vos années d'expérience, un générateur de biographie peut vous aider.

Pour créer votre bio personnalisée, vous décidez des détails vous concernant que vous souhaitez inclure, tels que vos qualifications, votre expérience professionnelle, vos réalisations ou même quelques faits amusants. Le générateur de bio IA utilise ensuite des algorithmes de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique pour traiter les données et les assembler de manière attrayante.

Vous pouvez utiliser le contenu que le générateur de biographie a élaboré comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez l'ajouter à vos plateformes de médias sociaux - comme votre profil LinkedIn, Instagram ou votre bio Twitter - ou à votre CV ou à la page À propos de votre site Web personnel.

Note : Le contenu généré par l'IA peut également être utilisé de bien d'autres façons, qu'il s'agisse de copywriting ou de rédaction de biographies des descriptions de produits pour votre site web au marketing de contenu sur vos comptes de médias sociaux. Utilisez-le en tant que outil de gestion de projet ainsi que d'autres outils permettant de gagner du temps, tels que modèles de médias sociaux et calendriers de contenu , à rationaliser votre création de contenu encore plus loin. 📚

Que faut-il rechercher dans un générateur biologique ?

Lorsque vous choisissez le meilleur outil de générateur de bio professionnel pour vous, il y a quelques fonctionnalités spécifiques à rechercher :

Le contenu généré doit être d'une qualité élevée et constante (en gardant à l'esprit que la qualité dépend également des informations que vous lui donnez pour travailler)

Il doit être convivial pour que vous n'ayez pas à passer beaucoup de temps à apprendre à l'utiliser

Bien que vous utilisiez un rédacteur IA comme générateur de biographies pour l'instant, vous pourriez décider de l'utiliser pour d'autres types de contenu à l'avenir, alors cherchez un outil qui offre différents cas d'utilisation, par exemple, des copies de sites web ou du contenu de marketing numérique

Si vous avez l'intention de l'utiliser pour différents types de textes, vérifiez si le générateur de bio limite votre nombre de mots d'une manière ou d'une autre

Vous devez pouvoir personnaliser le ton, le format ou le style en fonction de votre image de marque et de votre public

Vérifiez si le générateur de bio fonctionne sur la base d'un système de crédits : il peut être difficile d'estimer exactement la quantité de contenu que vous allez créer

Il devrait vous permettre d'économiser du temps et de l'argent, et la bonne nouvelle, c'est que même si vous pouvez choisir de payer, il existe de nombreux outils gratuits

Les 10 meilleurs bio-générateurs à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce que vous recherchez, explorons quelques-uns des générateurs de biographies que vous pouvez trouver en ligne. Chacun a des fonctionnalités particulières, alors considérez les exigences spécifiques que vous avez avant de vous décider.

Avec les outils IA de ClickUp, vous pouvez générer de la copie bio à partir d'invitations, puis la reprompter pour apporter des changements au niveau du ton L'IA de ClickUp de ClickUp fait partie de l'ensemble des fonctions de ClickUp logiciel de gestion de projet qui comprend des outils de gestion des tâches, de collaboration et de rapports, des tableaux de bord et des milliers de modèles, tous entièrement personnalisables. L'assistant de contenu IA vous aide à trouver des idées, à rédiger et modifier le cours, et à résumer un long texte en points clés - toutes des fonctionnalités utiles pour un générateur de bio IA. 🤩

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utilisez des invitations, des instructions pour entrer vos informations dans la base de données ClickUpAssistant d'écriture IApour obtenir un résultat de haute qualité

Réduisez votre texte aux points les plus importants

Utilisez les suggestions de modification en cours pour améliorer encore votre contenu

Générez votre bio en déplacement à l'aide de l'application mobile

Les limites de ClickUp

L'IA n'est disponible que sur les forfaits Unlimited et supérieurs

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,900+ reviews)

4.7/5 (6,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Copie.IA

via Copie.IA Les Copie.IA bio generator est un outil de génération de contenu conçu pour vous aider à créer une bio à utiliser sur votre profil de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Un système très intuitif et facile à utiliser

Vous pouvez spécifier les points principaux que vous voulez couvrir

Une fois que vous avez entré vos données - comme le nom de votre entreprise, vos antécédents, vos réalisations et vos objectifs - il génère rapidement plusieurs bios parmi lesquelles vous pouvez choisir

Aucune limite au nombre de mots que vous pouvez utiliser

Limites de Copy.ai

La biographie générée n'est pas toujours aussi créative qu'elle pourrait l'être

La version gratuite ne permet d'utiliser que 2 000 mots par mois

Prix de Copy.ai

Free: Jusqu'à 2000 mots par mois

Jusqu'à 2000 mots par mois Pro: 36 $ par mois

36 $ par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

3. Writesonic

via WritesonicLe site de Writesonic de Writesonic vous aide à trouver des idées et à les utiliser pour rédiger une bio convaincante. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Les forfaits payants utilisent la dernière technologie, GPT-4

Il s'intègre avec Twitter et LinkedIn, de sorte que vous pouvez réutiliser votre bio générée à travers vos plates-formes

Il comprend des commandes vocales et un vérificateur de plagiat

Limites de Writesonic

Le forfait d'essai gratuit ne permet qu'un seul utilisateur

Le système fonctionne sur la base de crédits, ce qui signifie qu'il faut prévoir un forfait assez serré si vous avez beaucoup de contenu à traiter

Prix de Writesonic

Essai gratuit: Pour vos 10 000 premiers mots

Pour vos 10 000 premiers mots Pro: 12,67 $ par mois

12,67 $ par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

4. Jasper IA

via Jasper IAJasper IA utilise des données provenant de 10 % de l'internet pour générer une biographie professionnelle dans une perspective à la première ou à la troisième personne, au choix.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Fournit des modèles de biographies pour une variété de réseaux sociaux

Intègre le référencement en saisissant jusqu'à trois mots-clés pertinents à inclure dans votre texte

Choisissez votre style pour que votre image de marque unique apparaisse clairement

Utilisez l'intégration de Grammarly pour vérifier l'orthographe, la grammaire et la structure des phrases

Limites de l'IA de Jasper

Vous devez être en ligne pour l'utiliser

Le prix est légèrement plus élevé que celui de nombreux autres outils

Prix de Jasper IA

Essai gratuit de sept jours sur chaque pack

Créateur: 39 $ par mois

39 $ par mois Teams: 99 $ par mois

99 $ par mois Business : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

5. Rytr

via Rytr Rytr est un logiciel extrêmement populaire Outils d'IA que vous pouvez utiliser pour créer rapidement et facilement du contenu bio engageant. ✨

Rytr meilleures fonctionnalités

Saisissez des informations contextuelles ou utilisez des invitations, instructions pour commencer

La biographie générée n'a pas besoin de beaucoup de modifications en cours, mais Rytr fait des suggestions utiles pour la peaufiner

Vous avez le choix entre plus de 20 tonalités différentes

Mon travail se fait en 30 langues différentes, ce qui vous permet de l'utiliser pour rédiger votre biographie internationale

Les limites de Rytr

Il y a des limites de caractères, donc il travaille mieux pour des contenus plus courts

Le forfait Unlimited haut de gamme n'autorise qu'un seul utilisateur

Prix de Rytr

Forfait Free: Jusqu'à 10 000 caractères par mois

Jusqu'à 10 000 caractères par mois Économique: 9 $ par mois

9 $ par mois Unlimited: 29 $ par mois

Rytr évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (750+ critiques)

4.7/5 (750+ critiques) Capterra: 4.5/5 (12 commentaires)

6. Ecriture

via Écran d'écriture Writecream est conçu pour vous aider à créer du contenu commercial et marketing, qui comprend une courte bio pour votre profil de médias sociaux, votre site Web, vos articles invités et tout autre endroit de votre choix.

Meilleures fonctionnalités de Writecream

Piloté par ChatGenie IA, qui utilise les dernières données disponibles et travaille dans plus de 75 langues

Pas besoin de partir de zéro, ce qui vous évite le bloc de l'écrivain et vous fait gagner du temps

Il suffit de donner à l'IA une simple commande avec les mots-clés que vous souhaitez inclure pour qu'elle crée une bio personnelle personnalisée qui vous aide à vous démarquer de la foule

Générez autant de variantes que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient parfaitement

Limites de Writecream

Vous devez être en ligne pour utiliser ce générateur de biographies

Vous devez acheter des crédits à l'avance pour utiliser le système

Prix de Writecream

Free Forever: Jusqu'à 40 000 caractères par mois

Jusqu'à 40 000 caractères par mois Unlimited: 29 $ par mois (offre limitée)

29 $ par mois (offre limitée) Standard: 49 $ par mois

49 $ par mois Étendu: 69 $ par mois

G2: 4.8/5 (300+ commentaires)

4.8/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (250+ commentaires)

7. WriteMe Bio Generator

via WriteMe WriteMe vous aide à maximiser votre impact sur les médias sociaux avec une bio originale qui met en valeur vos compétences et votre expérience. 🙌

WriteMe Bio Generator meilleures fonctionnalités

Le processus de démarrage est très simple

Vous pouvez entrer un peu de contexte autour de votre idée principale

Vous pouvez choisir le ton que vous souhaitez utiliser

Il vous aide à affiner votre contenu avant de l'utiliser

Limites du générateur de bio WriteMe

Certains utilisateurs disent que le message ne correspond pas tout à fait à leur marque

Prix de WriteMe Bio Generator

PayGo: Gratuit jusqu'à 2 000 mots

Gratuit jusqu'à 2 000 mots Freelance: 10 $ par mois

10 $ par mois Agence: 25 $ par mois

25 $ par mois Enterprise: 50 $ par mois

G2: 4.7/5 (3 commentaires)

4.7/5 (3 commentaires) Capterra: Non disponible

8. Peu de temps après, l'IA

via Brièvement l'IA Shortly.IA est un assistant d'écriture qui vous aide à mettre vos pensées pour votre bio en mots créatifs et bien écrits.

Les meilleures fonctionnalités de Shortly IA

Utilise le GPT-3 d'OpenAI, un modèle de langage alimenté par un réseau neuronal

Vous pouvez sélectionner la quantité de texte que l'IA doit écrire à la fois

Le résultat est vérifié par des vérificateurs de plagiat

Les limites de l'IA Shortly

Plus cher que beaucoup d'autres options

Prix de l'IA de courte durée

Essai gratuit de deux mois

Annuel: 65 $ par mois

65 $ par mois Mensuel: 79 $ par mois

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

9. Nichesss

via Nichesss Nichesss est l'un des générateurs de bio de cette liste qui peut être utilisé pour créer de nombreux types de contenu différents, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. Leur générateur de bio IA crée des bios que vous pouvez utiliser pour les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn, ainsi que pour les blogs, les livres ou tout autre contenu auteur. 📚

Nichesss meilleures fonctionnalités

Générer facilement des idées de contenu

Saisissez un nom et quelques puces comme votre titre de poste, votre entreprise, vos réalisations et vos intérêts pour générer rapidement une biographie personnelle ou professionnelle personnalisée

Sélection de différents tons et styles d'écriture pour répondre à votre cas d'utilisation

Limites de Nichesss

L'algorithme ne traite pas toujours les données correctement, vous devez donc le vérifier attentivement

Certains estiment que l'interface utilisateur est un peu dépassée

Prix de Nichesss

Essai gratuit: Aucune carte de crédit n'est requise

Aucune carte de crédit n'est requise Débutant: 19 $ par mois

19 $ par mois Intermédiaire: 39 $ par mois

39 $ par mois Pro: 99 $ par mois

G2: 4.3/5 (6 commentaires)

4.3/5 (6 commentaires) Capterra: Non disponible

10. Wordtune

via Wordtune Wordtune est un générateur de bio IA qui vous aide à réécrire votre bio pour qu'elle soit engageante, dite de la meilleure façon possible et qu'elle corresponde au ton que vous souhaitez. Il peut également raccourcir ou développer votre bio existante.

Meilleures fonctionnalités de Wordtune

Vous aide à formuler vos idées avec des mots plus clairs et plus convaincants

La copie est authentique et engageante

Corrige les erreurs de grammaire et de structure de phrase

Les limites de Wordtune

Il n'y a pas d'essai gratuit des fonctionnalités premium

Certains utilisateurs ont trouvé que le service client était lent

Prix de Wordtune

Free: Gratuit pour un maximum de 10 réécritures par jour

Gratuit pour un maximum de 10 réécritures par jour Premium: 9,99 $ par mois

9,99 $ par mois Premium pour Teams: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (70 commentaires)

4.4/5 (70 commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ avis)

Check out these Wordtune alternatives !

Un générateur de bio professionnel vous aide à sortir du lot

Une biographie professionnelle bien rédigée met en valeur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Heureusement, les générateurs de bio de l'IA ont rendu la rédaction d'une bonne bio beaucoup plus facile qu'auparavant. Il vous suffit de saisir vos données et de voir ce que le générateur crée pour vous.

Il faudra peut-être y apporter quelques modifications en cours, mais la structure de base devrait être solide.

Choisissez votre générateur de bio en fonction de ses capacités et du type de bio que vous recherchez. ClickUp est une option excellente et extrêmement polyvalente qui vous aide à créer rapidement votre biographie professionnelle, ainsi que tout autre contenu dont vous avez besoin. Il s'agit d'un véritable guichet unique. 🤩 Commencez dès aujourd'hui à rédiger votre bio sur l'IA et regardez les portes des opportunités s'ouvrir à vous.